Les 20 meilleurs jeux similaires à Omori en 2026 – Pleurez, guérissez, recommencez

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

Trouver des jeux comme Omori, c’est un peu comme essayer de dénicher cette chanson qui correspond parfaitement à votre humeur : étrangement précise et d’une rareté exaspérante. Le style graphique dessiné à la main d’Omori, son récit profond et personnel, ainsi que son approche sincère de la santé mentale ne se retrouvent pas souvent réunis dans la plupart des jeux de rôle. Mais bon, vous êtes au bon endroit. J’ai sélectionné 20 jeux qui dégagent des ambiances, des tonalités et des sensations similaires.

Chacun de ces jeux séduira les fans d’Omori à sa manière – que ce soit par une histoire touchante, un graphisme expressif ou le genre de parcours émotionnel qui vous marque durablement. Faites défiler la liste, choisissez ce qui retient votre attention, et voyons ce qui va vous émouvoir ensuite.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Omori

Avant de plonger tête la première dans l’abîme émotionnel, commençons par trois jeux similaires à Omori qui ont immédiatement gagné mes faveurs. Ils maîtrisent l’art de traiter des thèmes lourds avec des personnages inoubliables, et y ajoutent des mécanismes basés sur les choix ou psychologiques pour s’assurer que vos émotions soient mises au premier plan.

1 Undertale 2015 Un RPG qui bouscule les codes du genre, où les choix émotionnels comptent tout autant que les combats. Vos actions façonnent le ton de l’histoire, les personnages et la fin de manière surprenante. Buy now 2 LISA: The Painful 2014 Un RPG d'une intensité émotionnelle brutale qui traite du traumatisme, de la perte et des décisions difficiles. Chaque choix a des conséquences irréversibles, et vous les ressentirez pleinement. Buy now 3 Fran Bow 2015 Une aventure d'horreur surréaliste qui reflète fidèlement la charge émotionnelle d'Omori. Son univers onirique, ses thèmes psychologiques et sa narration brute en font un choix idéal pour les fans d'Omori. Buy now

Ce trio mêle à la perfection tragédie poignante, humour décalé et narration envoûtante. Mais si vous y avez déjà joué ou si vous avez simplement besoin de nouvelles aventures psychologiques qui vous obséderont, continuez à faire défiler la page pour découvrir encore plus de suggestions.

Les 20 meilleurs jeux dans le style d’Omori pour les fans de l’étrange et de l’émotion

Passons aux choses sérieuses. Les 20 jeux similaires à Omori que vous trouverez ci-dessous ont tout pour plaire. Vous recherchez un chaos émouvant, une excentricité stylisée ou quelque chose de magnifiquement inquiétant ? Tout cela vous attend ici. Chaque jeu est accompagné d’une brève présentation, de ce qui le rend unique et d’une explication simple des raisons pour lesquelles il séduira les autres fans d’Omori.

1. Undertale [Le meilleur jeu pour une narration axée sur les choix moraux]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2015 Créateur(s) Toby Fox Durée moyenne de jeu 5 à 10 heures Caractéristiques uniques Des parcours basés sur la morale, un système de combat de type « bullet hell » et un univers hautement réactif

Undertale fait partie de ces rares jeux de rôle qui vous amènent véritablement à reconsidérer la manière dont vos choix influencent à la fois le monde et les personnages qui le peuplent. Sa puissance émotionnelle provient de la façon dont ses chemins ramifiés réagissent directement à vos actions (ce que les fans d’Omori comprendront immédiatement).

Les personnages semblent proches et ont du sens, et chaque instant est conçu pour susciter l’empathie, la réflexion ou un sentiment de malaise, selon la manière dont vous choisissez de jouer. Ses combats allient les esquives typiques du « bullet hell » à des choix moraux, créant ainsi des affrontements qui semblent bien plus personnels que les combats classiques des jeux de rôle.

Conseil de pro Évitez les guides lors de votre première partie. C’est en faisant face aux choix moraux clés d’Undertale sans influence extérieure que vous en profiterez le plus.

Derrière son esthétique décalée se cache une histoire qui dévoile progressivement des thèmes profonds tels que le pardon, l’identité et les conséquences. Sa bande-son mémorable et ses personnages incroyablement expressifs contribuent à créer une expérience qui vous marquera longtemps après avoir terminé votre parcours.

Vous aurez envie de rejouer plusieurs fois au jeu pour découvrir comment des choix différents modifient le déroulement de l’histoire.

Mon verdict : Undertale doit absolument être votre prochain jeu si vous recherchez un RPG riche en histoire. Il est parfait pour les joueurs qui souhaitent se lancer dans un parcours personnel entièrement façonné par leurs décisions.

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2. LISA : La douloureuse [Idéal pour les choix aux conséquences marquantes]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Nintendo Switch Année de sortie 2014 Développeur(s) Dingaling Productions, Serenity Forge Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Caractéristiques uniques Conséquences permanentes, mécanismes de perte de membres, choix moraux extrêmes

LISA : La douloureuse est une expérience émotionnelle poignante où chaque choix entraîne des conséquences permanentes. Les membres de votre groupe peuvent mourir, les ressources disparaître à jamais, et même les capacités de Brad peuvent être irrémédiablement compromises. Cette pression constante vous amène à remettre en question chacun de vos gestes, vous obligeant à faire face à la culpabilité et au sacrifice d’une manière que peu de jeux de rôle osent explorer.

Se déroulant dans un univers sombre mais étrangement humoristique, le jeu trouve un équilibre entre comédie noire et dévastation émotionnelle qui rend le parcours captivant. L’écriture est directe, surréaliste et chargée d’émotion, offrant des moments qui restent gravés dans votre mémoire bien après la fin de l’histoire.

Conseil de pro Recrutez vos compagnons avec soin et vérifiez leurs compétences avant de vous engager. De nombreux alliés sont puissants au début, mais deviennent par la suite un fardeau en raison des risques de blessures permanentes.

Une autre raison pour laquelle ce jeu trouve un écho auprès des fans d’Omori réside dans son engagement à explorer le traumatisme et la souffrance personnelle. Le combat intérieur de Brad est le moteur de tout le récit, et le jeu ne vous laisse jamais oublier le prix de son obsession.

Si le combat semble simple à première vue, le système basé sur les enchaînements apporte de la profondeur et récompense l'expérimentation, en particulier lors des combats contre les boss où chaque ressource compte.

Mon verdict : LISA : La douloureuse est l’un des jeux dont la thématique se rapproche le plus de celle d’Omori. Si vous appréciez les récits sombres dotés d’une véritable profondeur psychologique, vous vous y sentirez comme chez vous.

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3. Fran Bow [Idéal pour l’horreur psychologique surréaliste]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Année de sortie 2015 Développeur(s) Killmonday Games Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Caractéristiques uniques Conception de casse-têtes mêlant deux réalités, thèmes psychologiques surréalistes, style graphique dessiné à la main

Ce qui fait de Fran Bow un titre vivement recommandé aux fans d’Omori, c’est son histoire chargée d’émotion qui ne repose pas sur des sursauts de peur ni sur des effets d’horreur faciles. Au contraire, vous découvrirez un mélange d’innocence et de ténèbres qui fait écho à Omori et crée une expérience à la fois familière et distincte.

Avec ses graphismes étranges et son approche discrètement inquiétante de la santé mentale, ce titre se hisse sans peine au rang des meilleurs jeux d’horreur sur Xbox.

Fran Bow s'appuie sur une imagerie surréaliste, des personnages énigmatiques et des énigmes chargées d'émotion qui reflètent le combat intérieur de Fran. Même les interactions les plus simples prennent tout leur sens, car chaque scène laisse entrevoir l'état mental fragile de Fran et le mystère qui entoure sa famille.

Conseil de pro Utilisez les entrées du journal intime et les indices présents dans l’environnement pour glaner de petites pistes qui vous permettront de mieux comprendre le parcours psychologique de Fran.

Le point fort du jeu réside toutefois dans son utilisation du mécanisme de « double réalité ». Vous passerez ainsi de visions inquiétantes à des environnements ancrés dans la réalité pour résoudre des énigmes. Le style graphique dessiné à la main élève l’expérience à un tout autre niveau.

Mon verdict : Si vous êtes attiré par les récits surréalistes et les mystères émouvants, et que vous appréciez les aventures atmosphériques, Fran Bow réunit tous ces éléments en un seul jeu.

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4. Une nuit dans les bois [Idéal pour les récits centrés sur les personnages]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS, iOS Année de sortie 2017 Créateur(s) Infinite Fall, Secret Lab Durée moyenne de jeu 10 à 13 heures Caractéristiques uniques Exploration quotidienne de la ville, interactions entre les personnages à embranchements multiples, séquences oniriques

Une nuit dans les bois est l’un des jeux les plus sous-estimés de cette liste. Il s’agit d’une aventure narrative ancrée dans les émotions qui suit la jeune Mae alors qu’elle revient dans sa ville natale en déclin après avoir abandonné ses études.

Chaque conversation semble personnelle, et le jeu récompense les joueurs qui prennent le temps de revisiter des lieux et de prendre des nouvelles des personnages alors qu’ils font face à leurs propres difficultés. Les séquences oniriques ajoutent également une dimension surréaliste qui confère à l’histoire une touche troublante sans pour autant lui faire perdre son ton sincère.

Conseil de pro Répartissez votre temps entre Gregg, Bea et les autres habitants de la ville. Chaque parcours met en avant des thèmes émotionnels différents et comble des lacunes dans le mystère global.

C'est cette transition subtile d'un récit intimiste et chaleureux vers une atmosphère plus sombre et plus introspective qui touche le plus les fans d'Omori. L'écriture semble sincère, parfois dérangeante, mais toujours profondément humaine.

Associée à un style graphique expressif et à des séquences oniriques rythmées et imprégnées de musique, cette expérience devient une exploration mémorable de la vulnérabilité et de l’épanouissement personnels.

Mon verdict : *Une nuit dans les bois* est un choix incontournable pour les joueurs qui apprécient les jeux axés sur la narration, alliant humour et profondeur psychologique discrète.

5. To the Moon [Idéal pour une narration axée sur les souvenirs]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Année de sortie 2011 Développeur(s) Freebird Games Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Caractéristiques uniques Un récit qui navigue entre les souvenirs, une narration émouvante, un gameplay minimaliste axé sur l'intrigue

To the Moon est l’un des jeux les plus émouvants auxquels j’ai joué, et il trouve un écho auprès des fans de jeux comme Omori en raison de la manière dont il aborde la vulnérabilité, le regret et l’histoire personnelle. Il n’y a ni combat traditionnel ni progression de type RPG, mais simplement un voyage profondément intime à travers les souvenirs d’un homme, tandis que deux médecins tentent d’exaucer son dernier souhait.

Chaque environnement que vous explorez révèle des fragments significatifs de la vie de Johnny, et ces éléments s’assemblent peu à peu pour former une conclusion émotionnelle puissante, à la fois douce et bouleversante.

Conseil de pro Si vous le pouvez, jouez à ce jeu d’une seule traite afin de ressentir pleinement l’arc émotionnel, qui vous touche d’autant plus fort lorsque vous vivez l’histoire sans longues pauses.

L’écriture est empreinte de compassion et, malgré sa présentation simple, le récit atteint un niveau de profondeur émotionnelle que la plupart des jeux de cette liste n’atteignent jamais. Une grande partie de cet impact provient de l’une des meilleures bandes originales du monde du jeu vidéo, construite autour d’un piano doux, de cordes, d’une ambiance apaisante et de rares moments vocaux qui soutiennent l’histoire plutôt que de se contenter de rester en arrière-plan.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu court et magnifiquement écrit qui privilégie la narration plutôt que les mécanismes habituels, *To the Moon* est le choix idéal.

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6. À la découverte du paradis [Idéal pour un voyage propice à la réflexion et aux émotions]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Freebird Games, Kan R. Gao Durée moyenne de jeu 5 à 7 heures Caractéristiques uniques Récit basé sur la reconstruction de la mémoire, parcours émotionnels des personnages, humour subtil mêlé à des thèmes profonds

À la découverte du paradis s’inscrit dans la lignée de l’approche caractéristique de Freebird Games en matière de narration émotionnelle, bien que dans un ton plus calme et plus introspectif. Le jeu suit le Dr Watts et le Dr Rosalene alors qu’ils pénètrent dans les souvenirs d’un patient, découvrant une vie façonnée par de petites contradictions personnelles plutôt que par des rebondissements dramatiques.

Cette structure plus douce permet aux thèmes émotionnels de se développer lentement, en mettant l’accent sur le regret, l’identité et les façons inattendues dont les gens façonnent leur propre bonheur.

Conseil de pro Prêtez attention aux loisirs de Colin qui ponctuent ses souvenirs. Chaque souvenir est lié au conflit central de l’histoire, ce qui n’apparaît clairement qu’à la fin.

Contrairement à de nombreux jeux de rôle narratifs, À la découverte du paradis ne s'appuie pas sur de grandes révélations ou des rebondissements choquants pour créer un impact. Il explore plutôt la tension émotionnelle entre la vie que Colin souhaitait mener et celle qu'il a réellement vécue.

Il en résulte une expérience chaleureuse et réfléchie qui trouvera un écho chez tous ceux qui ont apprécié Omori.

Mon verdict : À la découverte du paradis est un excellent choix pour les joueurs à la recherche d’une histoire au rythme lent et propice à la réflexion, qui explore les complexités de la mémoire et de l’acceptation de soi.

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7. OneShot [Idéal pour les aventures-énigmes]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2016 Développeurs Degica, KOMODO, Future Cat LLC Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Caractéristiques uniques Interactions brisant le quatrième mur, énigmes sur le bureau, conception narrative à solution unique

OneShot est un jeu d’aventure et d’énigmes inventif qui se distingue par sa narration « méta » et le niveau surprenant d’implication du joueur.

Au lieu de se contenter d’énigmes traditionnelles, le jeu intègre votre environnement de bureau réel à sa conception, créant ainsi des moments qui vous semblent personnels. L’univers lui-même est fragile et en voie de disparition, et les personnages (en particulier Niko) sont écrits avec une douceur qui donne de l’importance à chaque interaction. Il n’est donc pas étonnant que OneShot figure régulièrement parmi les meilleurs jeux d’aventure pour les joueurs qui apprécient les rebondissements narratifs qui ne semblent pas forcés, mais qui s’intègrent habilement à la manière dont vous interagissez avec le monde lui-même.

Conseil de pro Veillez à ce que votre bureau soit bien rangé avant de jouer, car plusieurs énigmes font appel à des fichiers externes ou à des Windows qui s’affichent en dehors du jeu lui-même.

L’importance accordée par OneShot à l’établissement et à l’entretien d’un lien entre le joueur et le protagoniste est ce qui le rend si attrayant pour les fans d’Omori. Le jeu excelle également dans l’utilisation de la musique et de l’éclairage pour créer une ambiance introspective sans pour autant submerger le joueur.

Mon avis : OneShot est idéal pour les joueurs qui apprécient les aventures axées sur l'histoire, empreintes d'une forte dimension émotionnelle et proposant des énigmes créatives. Son approche métatextuelle ajoute une touche d'intimité qui rend ce voyage particulièrement enrichissant.

8. Rakuen [Idéal pour une narration douce et réconfortante]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Windows, macOS, Android Année de sortie 2017 Créateur(s) Laura Shigihara, Leeble Forest Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Caractéristiques uniques Des quêtes axées sur l’histoire, une narration musicale et la dualité entre monde réel et monde fantastique

Rakuen est un jeu à la fois réconfortant et intense qui se distingue par sa sincérité et sa chaleur. Loin des conflits, il construit son univers à travers des gestes de gentillesse, de petites histoires de personnages et un mélange entre la vie hospitalière du monde réel et un royaume parallèle fantastique.

Chaque chapitre présente un personnage aux prises avec sa propre douleur ou ses regrets, et le jeu vous guide en douceur pour l'aider à tourner la page. Chaque instant revêt une grande charge émotionnelle et transforme de simples interactions en événements marquants pour les personnes que vous rencontrez.

Conseil de pro Mettez des écouteurs. La musique de Rakuen s’intègre directement à plusieurs moments clés de l’histoire et améliore considérablement l’expérience globale.

Même si Rakuen aborde des sujets assez émouvants, on n’a jamais l’impression qu’il cherche à vous choquer ou à vous faire culpabiliser. Tout, des environnements créés à la main aux conversations tout en douceur, contribue à instaurer une atmosphère paisible. C’est une histoire qui mêle le deuil à la bienveillance, et la musique de Laura Shigihara vient parfaitement harmoniser l’ensemble.

Mon verdict : Rakuen est un mélange d’écriture sincère et de fantaisie douce, ce qui en fait la prochaine étape idéale pour les joueurs qui apprécient des jeux comme Omori.

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9. Celeste [Idéal pour l’évolution d’un personnage marquée par l’anxiété]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Maddy Makes Games, Extremely OK Games Durée moyenne de jeu 6 à 18 heures Caractéristiques uniques Mode d’assistance, physique de plateforme très précise, récit centré sur le personnage et intégré au gameplay

Celeste est un jeu de plateforme rare et unique où les mécanismes de jeu et l’histoire se renforcent mutuellement. L’ascension de la montagne Celeste fait écho au combat intérieur de Madeline, transformant chaque saut raté, chaque situation critique et chaque avancée en un reflet de son parcours émotionnel.

Cela dit, le jeu ne punit pas le joueur. Au contraire, il encourage la persévérance et la bienveillance envers soi-même. Les commandes précises et réactives récompensent la concentration sans paraître injustes, tandis que le graphisme en pixel art apporte une touche de chaleur à une expérience par ailleurs exigeante.

Conseil de pro Essayez le mode « Assist » si la difficulté devient trop grande. Il facilite l’expérience de jeu sans pour autant diminuer l’impact émotionnel du jeu.

Les fans d’Omori se reconnaîtront immédiatement dans Celeste, car le jeu aborde des thèmes tels que l’anxiété, le doute de soi et le sentiment d’être en désaccord avec ses propres pensées. Certains moments du parcours de Madeline recréent cette même authenticité émotionnelle qui rend le récit d’Omori si captivant.

Mon avis : Si vous appréciez les récits émouvants qui abordent les thèmes de l'épanouissement, de la vulnérabilité et de la détermination, je vous recommande vivement *Celeste*.

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10. Gris [Idéal pour le style graphique dessiné à la main et le symbolisme]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Nómada Studio, Devolver Digital Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Caractéristiques uniques Graphismes à l’aquarelle, progression symbolique, ambiance portée par la musique

Gris se distingue par une expérience visuelle qui exprime les émotions à travers le mouvement, la couleur et la musique. L’univers du jeu se reconstruit au fur et à mesure de votre progression. Chaque couleur retrouvée représente une étape différente du parcours émotionnel du protagoniste.

Cette approche symbolique permet au récit de se dérouler en douceur, laissant les joueurs interpréter le sens de l'histoire à travers son esthétique et les changements environnementaux. Les défis de plateforme tout en douceur viennent compléter le rythme, créant une ambiance méditative qui enrichit l'expérience globale du jeu.

N'hésitez pas à essayer le mode « Assist » si la difficulté devient trop élevée. Il facilite la progression sans pour autant nuire à l'impact émotionnel du jeu.

Conseil de pro Explorez chaque environnement pour découvrir des animations cachées et des indices visuels subtils. Certains d’entre eux en révèlent davantage sur l’histoire que le parcours principal à lui seul.

Gris associe également des environnements dessinés à la main à une bande-son d’une beauté envoûtante qui traduit parfaitement le sentiment de perte et de guérison de la protagoniste. Même si quelques combats auraient été les bienvenus, le jeu laisse tout de même une forte impression malgré une durée de jeu relativement courte.

Mon verdict : Gris est un choix idéal pour les joueurs qui apprécient les récits émouvants présentés à travers les graphismes et l’ambiance plutôt que par le dialogue et le combat.

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11. Hollow Knight [Le meilleur pour la construction d’un univers atmosphérique et la découverte]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Team Cherry Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures Caractéristiques uniques Un vaste monde interconnecté, une narration évocatrice, des combats exigeants et une exploration optionnelle de l’univers du jeu

Hollow Knight propose l’une des explorations les plus évocatrices d’un royaume déchu dans le jeu vidéo moderne. Hallownest donne l’impression d’être à la fois abandonné et vivant, rempli de vestiges de civilisations perdues, de rituels oubliés et de personnages qui semblent accablés par leur propre histoire.

Bien qu’il s’agisse techniquement d’un Metroidvania, il figure souvent parmi les jeux de rôle les plus acclamés – non pas parce qu’il vous offre des fiches de statistiques et des butins somptueux, mais parce qu’il vous permet d’évoluer grâce à des améliorations, à la progression de vos capacités et à un récit qui se dévoile petit à petit, récompensant votre curiosité à l’instar d’un véritable voyage dans un jeu de rôle.

Hollow Knight encourage les joueurs à explorer le monde et à tirer leurs propres conclusions à partir d’indices dissimulés dans des dialogues énigmatiques, des pièces secrètes et des boss vaincus. C’est pourquoi l’essentiel de l’impact émotionnel provient de ce que l’univers révèle petit à petit.

Conseil de pro Certains PNJ optionnels peuvent modifier l’issue de sous-intrigues mineures et ajouter des nuances émotionnelles à l’histoire de Hallownest.

Le jeu propose certes des phases de plateforme et de combat exigeantes, mais cela n’occulte en rien sa capacité à susciter des émotions grâce à son ton et à son ambiance. La tragédie est au cœur de l’œuvre, qu’il s’agisse de la bande-son mélancolique ou des personnages qui se sont déjà résignés à leur destin.

Mon verdict : Hollow Knight est un excellent choix pour les joueurs qui apprécient l’exploration et les récits émouvants, et qui ne reculent pas devant le défi supplémentaire que représentent les combats et les phases de plate-forme.

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12. The Binding of Isaac : Rebirth [Idéal pour une action roguelike au rythme effréné]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Année de sortie 2014 Créateur(s) Edmund McMillen, Nicalis Durée moyenne de jeu 200 à 240 heures Caractéristiques uniques Donjons générés aléatoirement, des centaines de combinaisons d'objets, des fins multiples, des thèmes émotionnels sombres

The Binding of Isaac : Rebirth allie une action rapide, de type arcade, à une histoire empreinte de peur, de culpabilité et de traumatismes d'enfance. Chaque partie vous plonge dans des salles générées aléatoirement, regorgeant d'ennemis, d'objets et d'améliorations, et aucune partie ne se ressemble. J’y ai joué sur PlayStation, et honnêtement, c’est sans doute l’un des jeux d’horreur les plus étranges et les plus addictifs sur PS5 dans lesquels vous puissiez vous plonger.

La simplicité des commandes et la variété constante des objets rendent le jeu imprévisible. Même les courtes sessions révèlent souvent quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse d’une nouvelle combinaison d’objets ou d’un élément caché de l’histoire d’Isaac.

Conseil de pro Essayez d’apprendre rapidement les icônes et les effets des objets. Comprendre les différentes synergies est la clé pour survivre aux niveaux les plus profonds.

The Binding of Isaac : Rebirth est parfait pour les fans d’Omori qui apprécient le malaise émotionnel enveloppé dans un univers artistique surréaliste et symbolique. Et si vous aimez les jeux où vous incarnez le méchant, vous adorerez la façon dont les transformations d’Isaac laissent entrevoir des versions plus sombres et plus dérangeantes de lui-même – même s’il n’est pas vraiment le méchant.

Mon verdict : les joueurs qui recherchent un rythme plus soutenu, un défi plus important et une meilleure rejouabilité apprécieront The Binding of Isaac : Rebirth.

13. The Cat Lady [Idéal pour un drame psychologique destiné à un public adulte]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows Année de sortie 2012 Développeur(s) Jeux Harvester Durée moyenne d'une partie 8 à 12 heures Caractéristiques uniques Accent mis sur les personnages, commandes minimalistes, thèmes psychologiques profonds, style visuel stylisé

The Cat Lady raconte une histoire pour adultes centrée sur Susan Ashworth. Alors qu’elle est aux prises avec la solitude et la dépression, elle doit faire face à une série d’événements troublants qui la poussent vers des rencontres et des aventures inattendues. Malgré un début sombre et lugubre, l’histoire évolue progressivement vers l’espoir, montrant comment les gens se reconstruisent la vie à travers de petits gestes.

Le jeu s'appuie davantage sur les dialogues et les choix que sur l'action, et son style visuel atypique correspond parfaitement à la charge émotionnelle du récit. On a l'impression d'une conversation détendue qui prend soudainement une tournure inquiétante, et c'est là toute la magie des bons jeux d'horreur sur PC : ils continuent de vous hanter l'esprit même après avoir éteint votre ordinateur.

Conseil de pro Ne sautez pas les conversations et ne les parcourez pas à la hâte, sinon vous passerez à côté de certains éléments de l’histoire de Susan et des personnages secondaires. Essayez de vous familiariser dès le début avec les icônes et les effets des objets. Comprendre les différentes synergies est la clé pour survivre aux niveaux les plus profonds.

The Cat Lady s’inscrit parfaitement dans la lignée de jeux comme Omori, car il aborde des thèmes psychologiques avec honnêteté plutôt que par le choc. Chaque chapitre s’articule autour des interactions entre les personnages, ce qui confère au jeu une dimension plus personnelle. N’essayez pas de devancer le rythme délibérément lent si vous souhaitez vraiment profiter pleinement de ce jeu.

Mon verdict : The Cat Lady est le choix idéal pour les joueurs qui recherchent une histoire plus sombre et plus mature et qui ne sont pas rebutés par un déroulement relativement lent.

14. INSIDE [Idéal pour une exploration minimaliste]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Playdead Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Caractéristiques uniques Une narration sans paroles, des énigmes cinématiques, un univers inquiétant, une mise en scène visuelle puissante

INSIDE fait partie de ces jeux d’horreur dérangeants qui vous captivent sans prononcer un seul mot. Vous incarnez un enfant évoluant dans un monde étrange où tout semble décalé. Tout en résolvant toutes sortes d’énigmes, vous découvrirez des installations vides, des machines inquiétantes et vivrez des moments qui vous feront vous arrêter pour vous demander ce qui se passe réellement.

Les énigmes sont suffisamment simples pour être résolues sans frustration, mais elles sont intelligemment conçues et vous poussent toujours vers quelque chose d’encore plus étrange.

Conseil de pro Branchez vos écouteurs et montez le volume. INSIDE utilise des indices sonores subtils pour vous guider à travers des passages tendus et des dangers cachés.

Même si le jeu est court, l’expérience vous marque par le soin avec lequel chaque scène a été conçue. Il se passe beaucoup de choses sous la surface, et les joueurs qui aiment décrypter le symbolisme et les significations cachées y trouveront largement de quoi réfléchir.

Mon avis : INSIDE est plus profond, plus sombre et plus mystérieux qu’Omori. C’est un jeu court, mais il vous marque et vous fait réfléchir longtemps après avoir atteint les 100 %.

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15. Limbo [Le meilleur pour les jeux de plateforme et les casse-têtes]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Année de sortie 2010 Créateur(s) Playdead, Double Eleven Durée moyenne de jeu 5 à 7 heures Caractéristiques uniques Style graphique en silhouettes, énigmes basées sur la physique, narration par l’environnement

Limbo est un jeu de plateforme et d’énigmes court mais mémorable, qui se déroule dans un monde sombre où le danger n’est jamais loin. Vous y êtes plongé sans aucune explication et devez tout découvrir par vous-même, uniquement grâce à l’exploration et à l’atmosphère du jeu.

Bien que les énigmes soient simples au début, elles deviennent de plus en plus astucieuses et complexes à mesure que vous progressez. Vous devrez faire appel à de nombreuses lois de la physique et maîtriser le timing si vous ne voulez pas vous retrouver bloqué.

Conseil de pro De nombreuses solutions de casse-têtes reposent sur de petits indices visuels qu’il est facile de manquer. Prenez votre temps et repérez-les plutôt que d’essayer de résoudre les casse-têtes à l’aveuglette.

Le style visuel (des silhouettes noires se découpant sur un éclairage tamisé) confère à cet univers une atmosphère envoûtante qui vous marque durablement. Il n’y a ni dialogue, ni cinématiques venant tout expliquer, et l’histoire est suffisamment ouverte pour que vous puissiez l’interpréter comme bon vous semble.

Mon verdict : L’univers inquiétant de Limbo, ses énigmes astucieuses et son ton émouvant en font un choix idéal pour les fans d’Omori à la recherche d’expériences plus symboliques.

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16. Kentucky Route Zero [Idéal pour une narration qui prend son temps]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Année de sortie 2013 Créateur(s) Ordinateur en carton Durée moyenne de jeu 10 à 14 heures Caractéristiques uniques Une narration par épisodes, une esthétique américaine surréaliste, un rythme de dialogue interactif, un univers de réalisme magique

Si vous recherchez une aventure tranquille et surréaliste sur la route, à travers des chemins étranges et des villes oubliées, vous apprécierez Kentucky Route Zero. Ce jeu n’est ni bruyant ni bourré d’action. Au contraire, vous passerez votre temps à mener des conversations tranquilles et à explorer des lieux inquiétants qui contribuent peu à peu à créer l’atmosphère.

Les lieux constituent d’ailleurs la principale particularité du jeu. Bâtiments abandonnés, bureaux faiblement éclairés, bars cachés : chacun d’entre eux confère à cet univers une ambiance étrange mais captivante.

Les dialogues sont faciles à suivre, ce qui donne au récit un ancrage réaliste même lorsque les événements prennent une tournure étrange. Le jeu ne repose pas sur de grands rebondissements ni sur un symbolisme alambiqué. Au contraire, l’histoire se construit à travers de simples interactions et les petits détails que vous glanez en chemin.

Conseil de pro Ne passez pas à côté des conversations avec les personnages secondaires. Elles apportent un contexte qui facilite la compréhension des scènes suivantes.

L’histoire progresse à un rythme tranquille. Chaque scène semble naturelle et sans précipitation, ce qui vous laisse le temps de vous imprégner de l’atmosphère. Si vous préférez l’ambiance au défi, vous vous sentirez comme chez vous.

Mon avis : « Kentucky Route Zero » est un excellent choix si vous recherchez une expérience un peu plus relaxante, tout en souhaitant profiter d’une histoire captivante et d’une atmosphère inquiétante.

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17. Oxenfree [Le meilleur pour les mystères surnaturels]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Année de sortie 2016 Développeur(s) Night School Studio Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Caractéristiques uniques Système de dialogue en temps réel, énigmes basées sur la radio, scénarios à embranchements

Oxenfree est un jeu d’aventure axé sur l’histoire qui suit un groupe d’amis qui ouvrent accidentellement une faille sur l’île qu’ils explorent. Cela les entraîne dans une série d’événements étranges qui se déroulent en temps réel, créant un mélange entre drame adolescent et surnaturel.

La majeure partie du gameplay s'articule autour de l'exploration, du réglage des signaux radio et de choix qui déterminent la manière dont le groupe interagit.

Conseil de pro Soyez très attentif aux fréquences radio que vous débloquez. Certaines d’entre elles révèlent des indices importants qu’il est facile de manquer.

Oxenfree comblera votre envie d’Omori, car il mêle des moments émouvants à une atmosphère légèrement inquiétante. Ce n’est pas un jeu d’horreur, mais il comporte suffisamment de mystère pour que vous restiez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite.

Les embranchements narratifs constituent l’un des points forts du jeu. Ils renforcent l’intérêt de rejouer, surtout si vous souhaitez observer comment des choix différents influencent le ton de l’histoire.

Mon verdict : le rythme soutenu et les dialogues percutants d’Oxenfree constituent le mélange parfait pour les joueurs qui privilégient les jeux axés sur l’histoire.

18. Ce qui reste d’Edith Finch [Idéal pour ses multiples intrigues]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Giant Sparrow Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Caractéristiques uniques Scènes jouables, gameplay unique pour chaque histoire, narration très axée sur l’environnement

Ce qui reste d’Edith Finch raconte une série de courtes histoires sur les membres de la famille Finch. Vous évoluez dans la maison familiale, découvrant des pièces fermées à clé et de vieux objets qui vous mènent à chaque souvenir.

Certaines histoires sont chaleureuses, d’autres plus poignantes, mais toutes semblent très personnelles. Le rythme est fluide, et le jeu vous propose sans cesse des éléments intéressants avec lesquels interagir.

Conseil de pro Explorez la maison des Finch. Ramassez les petits mots, les photos et les objets. Ils vous aideront à mieux comprendre et à vous imprégner de chaque histoire.

Les fans d’Omori apprécieront la façon dont la narration émouvante Extrait de *Ce qui reste d’Edith Finch* crée des moments qui vous marquent durablement. Vous ressentirez ce qu’a vécu chaque membre de la famille Finch en parcourant les différentes histoires, chacune avec son propre style et son propre ton.

Mon verdict : *Ce qui reste d’Edith Finch* est un très bon choix pour les joueurs qui apprécient les jeux émouvants, riches en histoire, avec un gameplay simple et direct.

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Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, macOS Année de sortie 2015 Créateur(s) Davey Wreden, Everything Unlimited Ltd. Durée moyenne de jeu 1 à 2 heures Caractéristiques uniques Une narration de type « commentaire du développeur », de courtes démonstrations de niveaux et un format narratif personnel

Le guide du débutant ne ressemble pas à la plupart des jeux narratifs auxquels vous avez pu jouer ou auxquels vous jouerez à l’avenir. Au lieu de suivre une histoire traditionnelle, vous parcourez une série de courtes idées de jeux inachevées tandis qu’un narrateur vous explique leur signification.

Chaque niveau est rapide et simple, mais les commentaires viennent tout relier et donnent à l’expérience une orientation émotionnelle claire. C’est facile à suivre, et le rythme est tel que vous ne resterez jamais bloqué ni ne serez jamais perdu quant à la marche à suivre.

Conseil de pro Utilisez des écouteurs ! Le ton et la manière de s'exprimer du narrateur contribuent grandement à l'ambiance de l'histoire.

Les joueurs qui apprécient des jeux comme Omori apprécieront la manière dont Le guide du débutant aborde la créativité, le doute de soi et ce sentiment que l’on éprouve lorsqu’on tente de comprendre quelqu’un à travers son œuvre.

Le jeu est court et ne présente pas de véritable défi. Vous y découvrirez une histoire fluide et bien menée qui vous fera réfléchir aux personnages qui se cachent derrière les coulisses.

Mon verdict : Le guide du débutant est parfait pour les joueurs à la recherche d’un jeu court, axé sur le récit et riche en histoires personnelles.

20. A Short Hike [Idéal pour une aventure qui fait du bien]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Année de sortie 2019 Créateur(s) Adam Robinson-Yu, Adamgryu Durée moyenne de jeu 2 à 5 heures Caractéristiques uniques Exploration libre, plates-formes légères, quêtes secondaires facultatives, ambiance chaleureuse

A Short Hike est une aventure relaxante dans laquelle vous marchez, glissez et grimpez pour atteindre le sommet d’une petite montagne tout en aidant d’autres personnages en chemin. Il n’y a aucune pression ni de parcours imposé. Vous êtes libre d’explorer l’île à votre rythme, de discuter avec des PNJ sympathiques et d’accomplir de petites tâches qui donnent vie à cet univers.

Les commandes sont fluides et faciles à prendre en main, ce qui rend l’exploration des recoins cachés de l’île amusante sans être exigeante. C’est un jeu très accueillant, doté d’un graphisme simple et d’une ambiance enjouée.

Conseil de pro Ramassez des plumes dès que vous le pouvez. Elles facilitent l’escalade et le vol plané, et vous ouvrent davantage de possibilités d’exploration.

Plutôt que d’aborder des traumatismes profonds, A Short Hike met l’accent sur de petites interactions personnelles qui semblent sincères et réconfortantes. Même s’il est court, il laisse une impression durable grâce à ses personnages sympathiques et à son exploration paisible.

Mon avis : « A Short Hike » est un excellent choix pour les joueurs qui recherchent une expérience chaleureuse et réconfortante après avoir joué à des jeux aux thématiques plus lourdes. Son aspect exploration et ses personnages attachants en font un choix rafraîchissant pour les fans d’Omori à la recherche d’une aventure positive et sans stress.

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Tout ce qu’il faut savoir sur les jeux similaires à Omori

Les jeux comme Omori associent généralement une narration émouvante à des styles graphiques uniques et à des récits centrés sur les personnages. Que le gameplay soit simple ou complexe, ces titres se distinguent davantage par les émotions qu’ils suscitent que par leur niveau de difficulté.

Cette section détaille les éléments clés qui définissent les jeux similaires à Omori. La parcourir vous aidera à comprendre ce qu’il faut rechercher lors du choix de votre prochain titre.

Comment choisir le bon jeu similaire à Omori

Le choix d’un autre jeu similaire à Omori dépend de ce que vous appréciez le plus en tant que joueur. Vous recherchez peut-être des histoires émouvantes, une exploration décontractée, ou vous souhaitez simplement des systèmes de RPG plus approfondis. En bref, il y a de nombreux éléments à prendre en compte, et vous devriez commencer par affiner votre sélection en fonction des facteurs suivants :

Disponibilité sur les différentes plateformes : Vérifiez si le jeu est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox afin de pouvoir y jouer sur l'appareil de votre choix.

Vérifiez si le jeu est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox afin de pouvoir y jouer sur l'appareil de votre choix. Niveau de difficulté : certains titres sont faciles à prendre en main, tandis que d’autres exigent davantage d’habileté ou de patience. Faites votre choix en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez pour votre expérience de jeu.

certains titres sont faciles à prendre en main, tandis que d’autres exigent davantage d’habileté ou de patience. Faites votre choix en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez pour votre expérience de jeu. Style de jeu : demandez-vous si vous avez envie d’un RPG tactique, d’un système de combat classique au tour par tour, d’un jeu de réflexion décontracté ou d’une expérience axée sur l’histoire qui ne nécessite pratiquement aucune mécanique de jeu.

demandez-vous si vous avez envie d’un RPG tactique, d’un système de combat classique au tour par tour, d’un jeu de réflexion décontracté ou d’une expérience axée sur l’histoire qui ne nécessite pratiquement aucune mécanique de jeu. Thèmes émotionnels : recherchez des jeux qui correspondent au type de profondeur émotionnelle que vous recherchez. Ceux-ci peuvent mettre l’accent sur une narration psychologique, mettre en avant des moments centrés sur les personnages, ou adopter un ton plus léger et optimiste.

Pourquoi les fans d’Omori adoreront ces jeux

Les fans d’Omori se sentiront comme chez eux avec les jeux de cette liste, car ils partagent bon nombre des qualités qui ont rendu Omori si mémorable. Ces titres possèdent tous la richesse émotionnelle, la profondeur des personnages et la narration créative qui définissent les moments les plus marquants d’Omori.

Voici ce que vous trouverez dans les titres suggérés ci-dessus :

Une narration émouvante : des jeux comme *À la recherche du paradis*, *Rakuen* et *To the Moon* mettent l’accent sur des histoires personnelles, des sujets difficiles et des moments émouvants entre les personnages, qui touchent tout autant que les moments forts d’Omori.

des jeux comme *À la recherche du paradis*, *Rakuen* et *To the Moon* mettent l’accent sur des histoires personnelles, des sujets difficiles et des moments émouvants entre les personnages, qui touchent tout autant que les moments forts d’Omori. Des styles graphiques uniques : vous pouvez explorer l’univers aquarellé de Gris, les visuels sombres de Limbo ou l’ambiance chaleureuse de A Short Hike. Chaque jeu propose un univers unique, mais s’inscrit dans la même veine artistique qu’Omori.

vous pouvez explorer l’univers aquarellé de Gris, les visuels sombres de Limbo ou l’ambiance chaleureuse de A Short Hike. Chaque jeu propose un univers unique, mais s’inscrit dans la même veine artistique qu’Omori. Un gameplay familier : des titres tels que Undertale, LISA : La douloureuse et The Binding of Isaac : Rebirth proposent des éléments de RPG ou des combats au tour par tour, des mécanismes que les fans d’Omori connaissent sur le bout des doigts. Mais tous ces jeux apportent leur propre touche à ces mécanismes pour offrir une expérience rafraîchissante.

Les jeux cités ci-dessus offrent le même mélange d’émotion, de créativité et d’introspection que les fans d’Omori adorent. En plus de tout cela, vous avez toujours la possibilité d’explorer de nouveaux mondes, de rencontrer de nouveaux personnages et de vous lancer dans de nouvelles aventures.

Mon verdict final

Tous les jeux cités ci-dessus méritent que vous y consacriez du temps, mais face à une sélection aussi vaste, il est facile de se perdre parmi toutes ces options. Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour savoir par où commencer votre périple à la manière d’Omori, voici quelques recommandations rapides et sur mesure.

Pour les amateurs de jeux axés sur la morale et ses conséquences → Undertale

Un jeu de rôle axé sur les choix, où chaque décision modifie le ton de l’histoire, les relations entre les personnages, et même la façon dont le jeu lui-même vous traite.

Pour ceux qui aiment les coups de poing émotionnels → LISA : La douloureuse

Un parcours brutal aux conséquences lourdes où chaque sacrifice reste gravé dans les mémoires, rendant les thèmes du traumatisme et de la culpabilité d’autant plus poignants.

Pour les amateurs d’horreur surréaliste → Fran Bow

Un récit psychologique discrètement dérangeant qui troque les sursauts de frayeur contre une angoisse rampante, des réalités parallèles et des graphismes encrassés, dessinés à la main, qui vous hantent.

Pour les fans de la mélancolie des petites villes → Une nuit dans les bois

Un récit qui prend son temps, sur le retour aux sources, les erreurs commises et la quête de maturité, le tout enveloppé dans une écriture incisive et des personnages profondément humains.

Pour les romantiques qui privilégient l’histoire → To the Moon

Une aventure courte et sans combat qui culmine en une émotion bouleversante grâce aux souvenirs, à la musique et à une caractérisation tout en douceur.

Foire aux questions