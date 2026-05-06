Les 15 meilleurs jeux similaires à Moonlighter en 2026 pour les amateurs de jeux de butin au charme douillet

Des jeux comme Moonlighter se sont taillé une place à part pour les joueurs qui aiment concilier aventure et commerce. Le cycle de Moonlighter, qui consiste à se battre la nuit dans des donjons générés aléatoirement et à tenir une boutique chaleureuse le jour, a inspiré tout un genre de jeux mettant en scène des « héros-commerçants ».

Après des années passées à explorer les roguelites et les simulations de gestion, j’ai constaté qu’aucun titre ne reproduisait à l’identique la magie de Moonlighter – mais plusieurs s’en approchent. Dans cette liste, vous découvrirez 15 jeux qui capturent le plaisir de combattre des monstres, de remplir les rayons, de fabriquer de l’équipement et de nouer des relations, alliant un charme chaleureux à une exploration palpitante.

Notre top 3 des jeux similaires à Moonlighter

Avant de vous plonger dans les critiques complètes, voici trois titres remarquables qui allient mieux que les autres commerce, aventure et progression chaleureuse. J’ai passé des dizaines d’heures sur chacun de ces jeux et j’ai pris en compte leur mécanique de jeu, leur finition et les éloges de la communauté pour les sélectionner. Chacun d’entre eux incarne l’esprit de Moonlighter tout en apportant sa touche unique à l’expérience du héros-marchand.

Moonlighter 2 : Le coffre-fort sans fin (2025) – Cette suite tant attendue enrichit la formule originale avec des boutiques plus spacieuses, un système d’artisanat plus approfondi et des donjons plus dangereux, tout en conservant ce cycle addictif où l’on est commerçant le jour et héros la nuit. Recettear : L’histoire d’une boutique d’objets (2010) – Le jeu qui a lancé la tendance des « RPG de commerçant ». Gérez votre boutique, fixez les prix et envoyez des aventuriers dans des donjons à la recherche de butin dans ce classique de la gestion, à la fois charmant et fantaisiste. Dave the Diver (2023) – Allie exploration des profondeurs, pêche et gestion de restaurant dans un magnifique univers en pixels ; chaque plongée est une aventure, et le bar à sushis est un véritable havre de paix.

Ne mettez pas encore ce défilement en pause ! Vous êtes sur le point de découvrir comment ces trois titres se positionnent par rapport aux autres et de dénicher d’autres jeux similaires à Moonlighter qui vous donneront envie d’aiguiser votre épée et de réapprovisionner vos étagères.

Tout ce que vous devez savoir sur Moonlighter

Moonlighter est bien plus qu’un simple chouchou de la scène indépendante : c’est un jeu qui a contribué à définir un nouveau genre hybride alliant exploration de donjons, gestion d’entreprise et progression progressive. Il vous met dans la peau de Will, un humble commerçant dont les rêves dépassent largement les limites de sa petite boutique de province. Chaque nuit, il s’aventure dans des donjons dangereux générés de manière procédurale pour amasser du butin, qu’il revendra ensuite le jour venu afin de financer sa prochaine aventure. Ce cycle de jeu astucieux captive les joueurs grâce à son rythme satisfaisant, où risque et récompense s’entremêlent.

Au fil du temps, Moonlighter est devenu une référence pour les jeux qui fusionnent action et économie en une expérience homogène. Que vous soyez attiré par ses combats fluides, son style graphique au pixel près ou son ambition réconfortante, Moonlighter reste un classique moderne qui continue d’inspirer tant les développeurs que les fans.

L’histoire de Moonlighter

Sorti en 2018, Moonlighter est rapidement devenu un succès inattendu, captivant les joueurs grâce à son mélange de combats de RPG d’action et de simulation de gestion de boutique. Développé par Digital Sun, le jeu s’est inspiré des « dungeon crawlers » rétro, des titres de gestion tels que *Recettear : L’histoire d’une boutique d’objets*, ainsi que du genre « roguelite » qui gagnait rapidement en popularité à l’époque. Sa combinaison de génération procédurale, de pixel art éclatant et de mécanismes économiques astucieux l’a distingué tant des RPG traditionnels que des simulations de boutique classiques.

Les développeurs ont continué à peaufiner et à enrichir l’expérience grâce à de multiples mises à jour et contenus téléchargeables, en introduisant de nouveaux donjons, des améliorations de confort de jeu et des systèmes d’équipement supplémentaires qui ont permis de fidéliser les fans bien après la sortie du jeu.

Sa popularité durable et les éloges de la critique ont finalement ouvert la voie à *Moonlighter 2*, dont l’accès anticipé est prévu pour le 19 novembre 2025. Cette suite promet une gestion de boutique plus poussée, des systèmes d’artisanat plus complexes et une exploration de type « roguelike » plus approfondie, tout en conservant le cycle jour-nuit tant apprécié qui a rendu le jeu original si captivant.

Qu'est-ce qui rend Moonlighter si spécial ?

Moonlighter, c’est en quelque sorte deux jeux qui cohabitent en parfaite harmonie. Le jour, vous incarnez un commerçant avisé : vous fixez les prix de vos marchandises, vous charmez vos clients et vous développez votre petit empire commercial, vente après vente. Mais dès que le soleil se couche, vous troquez votre tablier contre une armure et vous plongez dans des donjons grouillant de monstres à la recherche d’un butin dont vous pourrez vous vanter

C’est cette double vie astucieuse qui donne tout son sens à chaque exploration de donjon. Les trésors que vous ramenez chez vous financent littéralement vos rêves de grandeur dans le commerce de détail. Chaque nuit, vous pesez le pour et le contre : faut-il descendre un étage de plus pour trouver un équipement plus rare, ou encaisser vos gains tant que vous êtes gagnant ?

C’est ce savant mélange d’efforts, d’exploits héroïques et de prise de risque qui rend Moonlighter si addictif. Ajoutez à cela un superbe graphisme en pixel art, une bande-son chaleureuse et une profondeur émotionnelle surprenante, et vous obtenez un jeu qui ne se contente pas de simuler la gestion d’une boutique : il glorifie chaque joueur animé d’un esprit d’entreprise et d’une soif d’aventure.

En quoi les jeux comme Moonlighter se distinguent-ils des RPG traditionnels ?

Contrairement aux RPG traditionnels qui se concentrent uniquement sur le combat, l’exploration et le sauvetage du monde (encore une fois), les jeux comme Moonlighter mêlent gestion d’entreprise, stratégie économique et une touche de capitalisme « cosy ». Vous ne vous contentez pas d’accumuler des points d’expérience : vous fixez les prix, vous négociez avec les clients et vous décidez s’il vaut mieux combattre des monstres ou vérifier votre inventaire.

Un gameplay à double vie : le jour, vous êtes un marchand qui range ses étagères ; la nuit, vous plongez dans des donjons à la recherche de nouveaux stocks.

le jour, vous êtes un marchand qui range ses étagères ; la nuit, vous plongez dans des donjons à la recherche de nouveaux stocks. Une progression axée sur le profit : au lieu d’être simplement un sujet de fierté, les butins que vous récupérez financent directement votre prochaine grande aventure.

au lieu d’être simplement un sujet de fierté, les butins que vous récupérez financent directement votre prochaine grande aventure. À la fois décontracté et stimulant : le gameplay alterne entre des combats pleins d’adrénaline et la gestion paisible de votre boutique, ce qui vous évite de vous lasser.

le gameplay alterne entre des combats pleins d’adrénaline et la gestion paisible de votre boutique, ce qui vous évite de vous lasser. Les enjeux vous touchent personnellement : vous ne sauvez pas le royaume, vous sauvez votre petite entreprise de la faillite. Et d’une certaine manière, c’est bien plus stressant.

En bref, des jeux comme Moonlighter bouleversent les codes du RPG, en nous rappelant que même les héros doivent faire leurs comptes.

Les 15 meilleurs jeux similaires à Moonlighter qui vous rendront accro

Voici la partie la plus amusante – la véritable raison pour laquelle vous avez cliqué sur cet article. J’ai sélectionné 15 jeux similaires à Moonlighter qui offrent ce mélange parfait de donjons, de bonnes affaires et de chaos réjouissant.

1. Moonlighter 2 : Le coffre-fort sans fin [La véritable suite pour tous les fans de Moonlighter]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de type « roguelike » où vous incarnez un commerçant Plateformes PC (accès anticipé le 19 novembre 2025), PS5, Xbox Series X/S (sortie à venir) Année de sortie 2025 (accès anticipé) Développeur(s) Digital Sun / 11 bit studios Durée moyenne de jeu À déterminer – plus de 30 heures prévues Ce que j’ai apprécié Des boutiques plus spacieuses, de nouveaux systèmes d’artisanat, des donjons de type roguelike plus riches

Digital Sun revient dans l’univers de Rynoka avec Moonlighter 2, une suite ambitieuse qui conserve intact le cycle de base entre gestion de boutique et exploration de donjons. Les premières images dévoilent un style graphique 3D en cel-shading, des options de personnalisation de boutique étendues et des donjons à plusieurs étages qui promettent davantage de variété que dans le jeu original.

Préparez-vous à passer vos journées à améliorer votre boutique et vos nuits à affronter de nouveaux types d’ennemis. L’introduction du mode coopératif et des événements communautaires sur le marché laisse entrevoir une économie encore plus riche.

La sortie en accès anticipé prévue le 19 novembre 2025 permettra aux joueurs d’influencer le développement tout en profitant progressivement de nouveaux contenus. Bien qu’il ne soit pas encore sorti, ce jeu figure en tête de notre classement car il s’apprête à perfectionner tout ce qui a fait la particularité du premier opus.

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons adoré la façon dont Moonlighter 2 s'appuie sur la mécanique addictive de son prédécesseur tout en proposant des boutiques plus spacieuses et des donjons de type roguelike plus complexes. Les premières images laissent entrevoir une évolution aboutie dont les fans rêvaient depuis longtemps.

Si vous avez adoré le premier opus et que vous souhaitez une gestion de boutique plus riche, associée à des explorations de donjons exigeantes, Moonlighter 2 semble être la suite idéale. N’oubliez pas que la période d’accès anticipé permettra d’affiner les fonctionnalités au fil du temps.

Verdict définitif : une suite prometteuse qui enrichit la formule du « héros-marchand » avec des boutiques plus grandes, un système d’artisanat plus approfondi et un mode coopératif. Les fans devraient noter la date du 19 novembre 2025 dans leurs agendas.

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LuminousBeta ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La première version de Moonlighter 2 semble être l'évolution parfaite du jeu original. Les systèmes de boutique et de donjons, désormais plus riches, m'ont déjà conquis.

2. Recettear : An Item Shop’s Tale [Le RPG original de type « Moonlighter » centré sur une boutique]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle de gestion de boutique avec des donjons de type roguelike Plateformes PC Année de sortie 2010 Créateur(s) EasyGameStation / Carpe Fulgur Durée moyenne de jeu Environ 20 heures pour l'histoire principale Ce que j’ai apprécié Des mécanismes de marchandage approfondis, des clients excentriques, des donjons classiques

Avant Moonlighter, il y avait Recettear, ce jeu doujin japonais culte qui a posé les bases des aventures de commerçants. Vous incarnez Recette, une jeune marchande qui rembourse une dette en tenant une boutique d’objets. Fixez les prix, négociez avec les clients et explorez des donjons générés aléatoirement pour réapprovisionner vos rayons.

Le système de négociation du jeu est étonnamment riche, et les personnages sont délicieusement excentriques. Un avis d’utilisateur souligne à quel point la boucle de jeu addictive fait passer le temps à toute vitesse : les joueurs lèvent souvent les yeux d’une session de négociation pour se rendre compte qu’il est « soudain 3 heures du matin ».

Pourquoi nous l’avons choisi En tant que pionnier des RPG marchands, Recettear a défini la structure sur laquelle Moonlighter et ses successeurs s’appuient. Son système de marchandage détaillé et son humour décalé n’ont rien perdu de leur attrait.

Plus d’une décennie plus tard, Recettear reste une expérience charmante, stimulante et enrichissante pour les fans qui aiment concilier capitalisme et exploration de donjons.

Verdict définitif : si vous souhaitez découvrir les origines des RPG de gestion de boutique et apprécier un scénario impitoyable autour du remboursement de dettes, Recettear est un incontournable.

LateNightTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Le principe de ce jeu, qui consiste à « acheter à bas prix et revendre cher », m'a tenu éveillé jusqu'après minuit. Négocier les prix et explorer des donjons, c'est un mélange parfait entre commerce et aventure.

3. Dave the Diver [Une vie sous les vagues à la manière de Moonlighter]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration océanique et simulation de restaurant Plateformes PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 Année de sortie 2023 Développeur(s) MINTROCKET / NEXON Durée moyenne de jeu Environ 24 heures pour l'histoire principale ; jusqu'à 34 heures pour terminer le jeu Ce que j’ai apprécié Un superbe graphisme en pixel art, des mécanismes de plongée captivants, une gestion de bar à sushis très agréable

Dave the Diver troque les donjons au clair de lune contre des profondeurs bleues scintillantes. Le jour, vous plongez dans un océan haut en couleur, où vous pêchez, découvrez des secrets et améliorez votre équipement. La nuit, vous gérez un charmant restaurant de sushis, où vous élaborez des recettes et encadrez votre personnel. L’ambiance du jeu est à la fois apaisante et palpitante.

Les joueurs apprécient la variété infinie d'activités proposées – pêche, agriculture, chasse, résolution d'énigmes et cuisine – et saluent son ambiance chaleureuse et son gameplay captivant.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous n’avons pas pu nous détacher de Dave the Diver. Son mélange d’exploration et de gestion de restaurant répond aux mêmes attentes que Moonlighter tout en offrant une touche sous-marine unique.

Le récit est léger, mais vous tient en haleine grâce à des personnages pleins d’esprit et à des rebondissements inattendus. Chaque retour vers l’océan vous réserve de nouvelles découvertes et de nouveaux ingrédients pour votre menu.

Verdict définitif : Une aventure joyeuse qui prouve que la pêche et la préparation de sushis peuvent être aussi captivantes que le pillage de donjons et la gestion d’une boutique. Parfait pour les joueurs à la recherche d’une expérience à la fois joyeuse et profonde.

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SushiSoul ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'ambiance, la musique et ce petit restaurant de sushis sont un pur bonheur. Plonger pour pêcher du poisson, puis le servir à des clients souriants, ça ne lasse jamais.

4. Stardew Valley [Une alternative chaleureuse à Moonlighter, mêlant agriculture et artisanat]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie et RPG agricole Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, mobile Année de sortie 2016 Créateur(s) ConcernedApe Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures (missions principales) Ce que j’ai apprécié Un contenu infini, des personnages attachants, un gameplay à la fois relaxant et motivant

Si vous appréciez la progression progressive de Moonlighter mais que vous préférez troquer le butin des monstres contre des récoltes et des liens d’amitié, Stardew Valley est la référence absolue. Vous héritez d’une ferme délabrée et la transformez en une propriété florissante, tout en vous liant d’amitié avec les habitants du village, en explorant des mines et en fabriquant toutes sortes d’objets, des arroseurs aux produits artisanaux.

Le jeu est très apprécié pour son ambiance et la grande variété de son contenu. Les joueurs le décrivent comme « un jeu parfait » où le gameplay, l’ambiance, le graphisme et le scénario s’harmonisent à la perfection.

Pourquoi nous l’avons choisi Peu de jeux rivalisent avec le mélange de confort et de profondeur proposé par Stardew. Il incarne la joie de se construire une vie et une activité à partir de rien, tout en offrant suffisamment d’exploration de donjons pour satisfaire les fans de Moonlighter.

Au-delà de l'agriculture, vous découvrirez des fêtes saisonnières, des relations amoureuses et un donjon étonnamment difficile qui comblera les amateurs de jeux de type « roguelike ». Il est facile de passer des centaines d'heures à Pelican Town sans jamais s'ennuyer.

Verdict définitif : un chef-d’œuvre intemporel qui vous invite à ralentir le rythme, à tisser des liens et à trouver un sens aux tâches quotidiennes.

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FarmLifeForever ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Stardew Valley » est comme une lettre d’amour adressée à la vie elle-même. Chaque petit geste – semer, pêcher, offrir un cadeau – procure une véritable chaleur. Ce jeu ne vieillit jamais.

5. UnderMine [Une aventure de type roguelike dans l’esprit de Moonlighter]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action de type roguelike avec exploration minière et progression Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2020 Développeur(s) Thorium Durée moyenne de jeu Environ 20 heures pour les parties principales Ce que j’ai apprécié Un système de reliques et de malédictions très satisfaisant, des améliorations permanentes, une rejouabilité infinie

UnderMine vous plonge au cœur de cavernes périlleuses où chaque partie est unique. Creusez à travers des salles truffées de pièges, récupérez de l’or et des reliques, puis utilisez vos gains pour débloquer des améliorations permanentes pour votre personnage.

Les éloges de la critique soulignent les mécanismes roguelike très aboutis du jeu. Les joueurs apprécient particulièrement la façon dont la progression vous donne envie de rejouer une partie, et le fait que les échecs soient perçus comme des occasions d’apprendre.

Pourquoi nous l’avons choisi UnderMine incarne à la perfection ce sentiment qui vous pousse à « faire encore une partie », grâce à ses améliorations permanentes et à sa difficulté équilibrée, ce qui lui permet de figurer parmi les meilleurs jeux de type roguelike pour les fans de Moonlighter.

Si le style graphique est simple, la boucle de jeu est addictive. Chaque partie offre de nouvelles combinaisons de reliques et de malédictions, ce qui renouvelle sans cesse l’intérêt des combats. Si vous recherchez un jeu de donjon crawler exigeant qui respecte votre temps, UnderMine est fait pour vous.

Verdict définitif : un roguelike abouti où l’extraction d’or et les combats contre des hordes d’ennemis procurent une satisfaction sans fin.

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GoldenRelic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 La progression me donne envie de recommencer sans cesse. Même lorsque le hasard n'est pas de mon côté, j'ai toujours l'impression d'avoir appris quelque chose et que ma prochaine partie se passera mieux.

6. Potion Permit [Une simulation d'artisanat réconfortante dans le style de Moonlighter]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie et RPG d'artisanat Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2022 Développeur(s) MassHive Media / PQube Durée moyenne de jeu environ 30 à 40 heures (estimation du développeur) Ce que j’ai apprécié Les énigmes alchimiques, le charme du village, l’importance accordée aux relations

Dans Potion Permit, vous incarnez le chimiste d’un petit village, chargé de concocter des remèdes pour soigner les habitants malades – un titre formidable qui vient enrichir la collection des meilleurs jeux de simulation. Vous cueillez des herbes, préparez des potions à travers des mini-jeux et nouez des liens d’amitié qui influencent le déroulement de l’histoire.

Le rythme est plus lent que dans Moonlighter, mais récompense la patience. Améliorer votre laboratoire et soigner les villageois vous donne un but précis. Les mécanismes relationnels apportent une touche d’émotion, rendant chaque remède significatif.

Pourquoi nous l'avons choisi Potion Permit offre une alternative chaleureuse aux jeux d’exploration de donjons. Ses mécanismes d’artisanat et de relations reprennent le charme de Moonlighter dans un cadre plus décontracté.

Malgré quelques défauts techniques, les joueurs apprécient l’univers fantaisiste et le plaisir d’interagir avec les villageois et de se lier d’amitié avec eux.

Verdict définitif : Une simulation de vie tout en douceur où concocter des potions et se faire des amis sont tout aussi gratifiants que de terrasser des monstres.

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HerbalHealer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu correspond en tous points à ce que j'attendais d'un RPG chaleureux. Nouer des liens avec les villageois et concocter des remèdes m'ont permis de rester captivé, malgré quelques bugs.

7. Cult of the Lamb [Un hybride sombre, à mi-chemin entre Moonlighter et un jeu de gestion]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action de type roguelike avec construction de base Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Massive Monster / Devolver Digital Durée moyenne de jeu ~14 à 21 heures (campagne et bonus) Ce que j’ai apprécié De superbes graphismes, un humour noir, des mécanismes de gestion de secte

Cult of the Lamb met en scène un agneau possédé qui doit fonder et diriger une secte tout en partant à la conquête de donjons générés de manière procédurale. Vous partagerez votre temps entre les expéditions dans les donjons et la gestion de la secte : endoctriner vos adeptes, construire des bâtiments et accomplir des rituels. Ce cycle de jeu s’apparente à celui de Moonlighter, avec son alternance jour-nuit, mais avec une touche plus sombre.

Pourquoi nous l’avons choisi Il allie la construction de base et les combats de type roguelike avec un style irrésistible, ce qui le place parmi les meilleurs jeux d’action-RPG. Diriger une secte, c’est un peu comme gérer une boutique… mais avec des enjeux bien plus importants.

Les joueurs saluent son excellente histoire, ses boss, ses armes, son gameplay et sa musique, et apprécient le contraste entre des graphismes adorables et des thèmes sinistres.

Verdict définitif : une fusion astucieuse, inquiétante et charmante entre gestion et action, aussi addictive qu’inhabituelle.

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CultHero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce jeu. L'histoire, les boss et la musique sont phénoménaux, et le fait de créer ma propre secte m'apporte une satisfaction étrange.

8. Cataclismo [Un jeu de construction stratégique destiné aux joueurs de Moonlighter qui apprécient la complexité de la gestion]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel et tower defense Plateformes PC Année de sortie 2025 (v1.0 le 20 mars ; sortie anticipée en juillet 2024) Créateur(s) Digital Sun / Cheval à capuche Durée moyenne de jeu environ 20 heures Ce que j’ai apprécié Construction modulaire de la base, modes de jeu variés, univers immersif

Les créateurs de Moonlighter vous proposent Cataclismo, un RTS solo qui se hisse parmi les meilleurs jeux de stratégie pour les joueurs passionnés par la gestion des ressources et la résolution créative de problèmes. Vous construisez des colonies fortifiées pour repousser des hordes de créatures terrifiantes. La campagne comprend plus d’une douzaine de missions et propose des modes survie, escarmouche et bac à sable.

Après avoir passé environ 20 heures à jouer, les critiques ont salué la profondeur du jeu, son niveau de difficulté et sa progression très satisfaisante. La possibilité de mettre le jeu en pause et de réfléchir permet aux joueurs d'expérimenter différentes conceptions de forts.

Pourquoi nous l’avons choisi Cataclismo approfondit la philosophie de conception de Digital Sun en mettant l’accent sur la construction stratégique et la gestion des ressources. Il est parfait pour les joueurs qui ont adoré gérer la boutique de Moonlighter et qui souhaitent davantage de contrôle sur les structures et les défenses.

Le système de construction modulaire de Cataclismo séduit les joueurs qui apprécient la planification et les améliorations dans Moonlighter, mais qui recherchent davantage de complexité stratégique. La version en accès anticipé de 2024 s’est déjà révélée prometteuse, et la sortie officielle apporte des mécanismes affinés et du nouveau contenu.

Verdict définitif : un jeu de stratégie abouti qui comble votre envie de gestion avec une touche apocalyptique.

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WallBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Après des heures passées à construire et à défendre, je suis accro. La construction modulaire de Cataclismo et sa campagne exigeante font que chaque victoire semble méritée.

9. Le Mageseeker : A League of Legends Story [Un RPG d’action doté d’une énergie de combat à la Moonlighter]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d'action avec un système de vol de sorts Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2023 Développeur(s) Digital Sun / Riot Forge Durée moyenne de jeu ~12 heures Ce que j’ai apprécié Des combats rapides et fluides ; des déplacements à l’aide d’une chaîne ; une histoire captivante

Dans Le Mageseeker, vous incarnez Sylas, un mage rebelle qui se libère des chaînes de Demacia. Les combats consistent principalement à voler les sorts de vos adversaires pour les relancer avec panache. La durée de jeu réduite et la fluidité des combats font de Mageseeker un excellent intermède entre deux jeux plus longs. Bien qu’il n’y ait pas d’élément de gestion de boutique, la satisfaction de faire évoluer vos capacités et de maîtriser des enchaînements de sorts rappelle la progression de Moonlighter.

Pourquoi nous l’avons choisi Mageseeker offre une action trépidante et des améliorations significatives, qui rappellent l’énergie des combats de Moonlighter. C’est une aventure brève mais passionnante, qui se démarque clairement dans la catégorie des meilleurs jeux de hack-and-slash.

Les critiques ont souligné qu’il est vivement recommandé, car il ne faut qu’environ 12 heures pour le terminer. Les joueurs apprécient son univers graphique, sa bande-son et ses mécanismes imaginatifs de copie de sorts.

Verdict définitif : un RPG d’action élégant qui prouve que Digital Sun sait transposer l’esprit de Moonlighter dans un nouvel univers.

SpellSlinger ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Les graphismes et la musique sont époustouflants. Voler les sorts de l'ennemi et les retourner contre lui ne lasse jamais – c'est parfait pour un RPG court et intense.

10. Les Enfants de Morta [Un roguelike axé sur l'histoire pour les fans de Moonlighter]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG roguelike axé sur l'histoire Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2019 Développeur(s) Dead Mage / 11 bit studios Durée moyenne de jeu Environ 14 heures pour l'histoire principale Ce que j’ai apprécié Un récit émouvant, un mode coop local, une progression axée sur la famille

Les Enfants de Morta est un roguelike consacré à la famille. Vous incarnez différents membres du clan Bergson alors qu’ils combattent la corruption qui menace leur monde. Chaque personnage dispose de capacités uniques, et vos améliorations sont conservées d’une partie à l’autre.

Les parties de *Les Enfants de Morta** sont courtes – idéales pour des sessions rapides – mais le récit global donne tout son sens à chaque aventure. La dynamique familiale rappelle la gestion d’une boutique dans *Moonlighter*, mais avec des combats plus intenses.

Pourquoi nous l’avons choisi Le mélange d’action de type roguelike et de narration émouvante fait de Les Enfants de Morta l’un des meilleurs jeux narratifs pour les fans de la profondeur émotionnelle de Moonlighter.

Les joueurs apprécient le mode coopératif local et recommandent de laisser le jeu mûrir, soulignant qu’il offre alors une expérience enrichissante. Un critique a noté que l’histoire et la narration l’avaient captivé, saluant le récit profond et émouvant.

Verdict définitif : Un roguelike magnifiquement conçu qui trouve le juste équilibre entre les liens familiaux et des combats satisfaisants. Idéal pour les couples ou les amis à la recherche d’une aventure coopérative.

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CoopClan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 J'ai beaucoup apprécié ce jeu avec mon partenaire. L'histoire et la narration étaient magnifiques, et le fait d'incarner différents membres de la famille a permis de renouveler l'expérience à chaque partie.

11. Spiritfarer [Un voyage émouvant pour les joueurs de Moonlighter en quête d’émotion]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gestion et aventure d'exploration Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2020 Développeur(s) Thunder Lotus Games Durée moyenne de jeu ~20 à 35 heures Ce que j’ai apprécié Une histoire touchante, de superbes graphismes, des mécanismes de gestion tout en douceur

Dans Spiritfarer, vous incarnez le capitaine d’un navire qui transporte les esprits vers l’au-delà. En chemin, vous gérez votre bateau, préparez des repas, cultivez la terre et construisez des maisons confortables pour vos passagers.

Il n’y a pas de combat, mais la satisfaction que procurent l’amélioration de votre bateau et la prise en charge des esprits rappelle la gestion et la progression de Moonlighter.

Pourquoi nous l’avons choisi Spiritfarer offre une alternative méditative aux jeux de donjon. Son récit émouvant et ses systèmes de gestion trouvent un écho auprès des joueurs en quête d’une expérience plus apaisante.

Un critique a salué son gameplay varié et captivant, soulignant qu’il présente aux joueurs des personnages bien campés et aborde les thèmes de la perte et de la bienveillance. Les joueurs le décrivent comme un jeu apaisant, propice à la réflexion et empreint de mélancolie, qui allie humour et moments émouvants. Un autre utilisateur a déclaré que ce jeu « restera à jamais dans [son] cœur », soulignant l’impact de son univers artistique, de sa musique et de ses récits.

Verdict définitif : une aventure émouvante qui allie gestion des ressources et récit touchant. Préparez vos mouchoirs.

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SoulSailor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Ce jeu restera à jamais gravé dans mon cœur. Les histoires, les graphismes et la musique ont donné tout son sens à chaque adieu et m'ont apporté un grand réconfort.

12. Rogue Legacy 2 [Un roguelike axé sur l’héritage, à l’image des parties de donjon de Moonlighter]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme de type « roguelike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Cellar Door Games Durée moyenne de jeu environ 30 heures Ce que j’ai apprécié Évolution au fil des générations, classes variées, combats fluides

Rogue Legacy 2 s'appuie sur le jeu original en proposant de nouvelles classes, un système de combat amélioré et d'immenses châteaux à conquérir. À chaque fois que votre personnage meurt, son descendant prend le relais en héritant de ses traits de caractère et de son équipement, ce qui crée un sentiment de progression générationnelle.

Si vous appréciez l’exploration de donjons de Moonlighter mais que vous recherchez un défi davantage axé sur l’action, c’est un choix fantastique. La grande variété de classes et d’améliorations fait que chaque partie est unique.

Pourquoi nous l’avons choisi Rogue Legacy 2 offre une rejouabilité infinie grâce à des améliorations générationnelles et à des styles de combat variés. C’est un jeu de plateforme addictif destiné aux fans qui aiment expérimenter.

Les avis des utilisateurs soulignent que le système de combat est difficile à maîtriser mais facile à comprendre, et saluent sa profondeur.

Verdict définitif : un roguelike abouti qui récompense l’expérimentation et la ténacité. Attendez-vous à une courbe d’apprentissage raide et à une progression gratifiante.

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HeirApparent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le système de combat est riche et gratifiant. Chaque nouvel héritier apporte son lot de nouveaux défis, ce qui me rend impatient de découvrir les traits de caractère que je vais obtenir ensuite.

13. Slay the Spire [Un roguelike de combat de cartes reprenant le système de progression de Moonlighter]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelike avec construction de deck Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2019 Développeur(s) Mega Crit Games Durée moyenne de jeu ~59 heures Ce que j’ai apprécié Une stratégie de cartes approfondie, des combinaisons infinies, une boucle addictive qui vous donne envie de « faire encore une partie »

Slay the Spire allie la construction de deck à une structure de type roguelike. À chaque partie, vous gravissez une tour en sélectionnant des cartes, en gérant votre énergie et en choisissant les chemins à emprunter.

Bien qu’il n’y ait pas de gestion de boutique, le sentiment de construire et d’affiner votre deck s’apparente à la constitution d’un stock de boutique. Chaque choix de carte compte, tout comme le fait de sélectionner les bons articles à vendre.

Pourquoi nous l’avons choisi La profondeur stratégique et la rejouabilité de Slay the Spire rappellent la boucle de progression de Moonlighter. Ses mécanismes de construction de deck apportent une touche originale à la formule roguelike.

Les joueurs le décrivent comme fantastique et addictif, y consacrant des centaines d’heures. Un autre utilisateur note que, bien que le style graphique soit sobre, le gameplay dynamique vous fait perdre la notion du temps.

Verdict définitif : Un jeu incontournable pour les amateurs de stratégie qui aiment planifier, s'adapter et voir leur projet se concrétiser au fil de plusieurs parties.

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CardCrafter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Incroyablement addictif. J'ai passé des centaines d'heures à gravir la Flèche et je continue de découvrir de nouvelles stratégies. Il ne manque plus qu'à ajouter davantage de personnages !

14. Le marchand des cieux [Une simulation commerciale qui reprend l’esprit commercial de Moonlighter]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de commerce et de gestion Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One Année de sortie 2020 Développeur(s) Coldwild Games / Plug In Digital Durée moyenne de jeu Environ 8 à 10 heures pour débloquer tous les succès Ce que j’ai apprécié Un gameplay commercial apaisant, un univers charmant autour des dirigeables, une stratégie légère

Dans « Le Marchand des cieux », vous prenez les commandes d’un dirigeable. Votre objectif : acheter à bas prix, revendre cher et bâtir un empire commercial florissant parmi les îles flottantes.

Vous améliorerez votre vaisseau, achèterez des entrepôts et découvrirez de nouvelles routes. Le jeu est plus décontracté que Moonlighter, mais répond au même besoin d’équilibrer l’offre et la demande.

Pourquoi nous l’avons choisi Le marchand des cieux se concentre exclusivement sur l’aspect commercial de la boucle de jeu de Moonlighter. Son rythme tranquille et son cadre aérien en font une pause charmante entre deux jeux plus intenses.

Il n’y a pas de combat, ce qui en fait un jeu idéal pour les joueurs qui aiment l’aspect commercial mais préfèrent une expérience paisible. La campagne étant courte, vous pouvez la terminer en un week-end.

Verdict définitif : une simulation de commerce conviviale, parfaite si vous aimez acheter et vendre des marchandises sans vous soucier des ennemis.

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SkyTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Construire mon propre empire commercial dans les nuages est tellement relaxant. Améliorer mon vaisseau et rechercher les meilleures affaires m'ont diverti pendant des heures.

15. Littlewood [Un jeu paisible, post-aventure, à l’image d’un rêve éveillé de Moonlighter]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie et de construction de ville Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Sean Young / SmashGames Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures, selon ce que vous construisez Ce que j’ai apprécié Une construction sans limites, un rythme tranquille, des villageois charmants

Imaginez que le parcours du héros soit terminé et qu’il ne vous reste plus qu’à reconstruire le monde : tel est le principe de Littlewood. Le jeu vous permet de concevoir votre ville en toute liberté : déplacez des bâtiments, créez des forêts et des lacs, et façonnez le paysage à votre guise.

Il n’y a ni combat ni contrainte de temps ; vous prenez plutôt plaisir à récolter des ressources, à améliorer vos compétences et à nouer des relations à votre rythme.

Pourquoi nous l’avons choisi Littlewood offre une alternative apaisante aux combats nocturnes de Moonlighter. L’accent mis sur la créativité et la détente en fait un jeu idéal pour les joueurs en quête d’une expérience méditative. Il se distingue parmi les meilleurs jeux « cosy » destinés aux joueurs qui privilégient la créativité et le calme au combat.

Littlewood est un jeu chaleureux, relaxant et propice à la méditation, apprécié des joueurs pour son gameplay peu stressant et ses personnages attachants. Un critique a souligné que Littlewood offre facilement entre 20 et 40 heures de jeu, selon le temps que vous consacrez à la conception de votre ville.

Verdict définitif : Un jeu de construction de ville décontracté, idéal lorsque vous préférez concevoir et décorer plutôt que de combattre des monstres. À savourer surtout lorsque vous avez besoin d’une pause.

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ZenBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu est merveilleusement apaisant et propice à la méditation. Aménager mon village et débloquer de nouveaux personnages m'a fait perdre la notion du temps, dans le bon sens du terme.

Tableau récapitulatif

Classement Jeu Remarques / Points forts 1 Moonlighter 2 – La véritable suite pour tous les fans de Moonlighter Développe les systèmes de boutique, introduit des donjons en 3D et le mode coopératif. 2 Dave the Diver – Une vie sous les vagues à la manière de Moonlighter Un superbe graphisme en pixel art, des activités variées et la gestion d’un restaurant. 3 Stardew Valley – Une alternative chaleureuse à Moonlighter, entre agriculture et artisanat Un contenu infini, des relations sincères et un gameplay à la fois relaxant et enrichissant. 4 Recettear – Le RPG de boutique original dans le style de Moonlighter Des mécanismes de marchandage approfondis et un humour décalé. 5 Cult of the Lamb – Un hybride sombre mêlant Moonlighter et gestion Allie la construction de base à l’action et à l’humour noir. 6 UnderMine – Une aventure de type roguelike dans l’esprit de Moonlighter Un système de reliques addictif et des améliorations persistantes. 7 Les Enfants de Morta – Un roguelike axé sur l’histoire pour les fans de Moonlighter Un récit émouvant et une progression axée sur la famille. 8 Spiritfarer – Un voyage émouvant pour les joueurs de Moonlighter en quête d’émotion Un jeu de gestion accompagné d’une histoire touchante. 9 Rogue Legacy 2 – Un roguelike axé sur l’héritage, à l’image des explorations de donjons de Moonlighter Une progression générationnelle et des classes variées. 10 Potion Permit – Une simulation d’artisanat réconfortante dans le style de Moonlighter Des mécanismes d’artisanat et de relations, le tout dans un charmant style pixel art. 11 Le Mageseeker – Un RPG d’action proposant des combats à l’énergie de type « Moonlighter » Des combats rapides basés sur le vol de sorts et une durée de jeu courte. 12 Slay the Spire – Un roguelike de combat de cartes reprenant la boucle de progression de Moonlighter Une stratégie approfondie de construction de deck et une grande rejouabilité. 13 Cataclismo – Un jeu de construction stratégique destiné aux joueurs de Moonlighter qui apprécient la profondeur de la gestion Construction modulaire de bases et modes de jeu variés. 14 Le marchand des cieux – Une simulation commerciale qui incarne l’esprit marchand de Moonlighter Une mécanique de commerce apaisante et une campagne courte. 15 Littlewood – Un jeu paisible, post-aventure, à l’image de la rêverie de Moonlighter Construction libre, atmosphère chaleureuse, rythme propice à la méditation.

Mon avis général

Pour les joueurs novices dans ce genre hybride, Moonlighter 2 constitue le point de départ idéal : il offre une boucle de jeu alliant gestion de boutique et exploration de donjons particulièrement aboutie, et introduit un mode coopératif pour vivre des aventures à plusieurs.

Dave the Diver est parfait pour ceux qui recherchent une expérience décontractée tout en offrant une grande profondeur ; plonger à la recherche d’ingrédients et gérer un bar à sushis procure à la fois une sensation de détente et de satisfaction.

Si vous recherchez une simulation de vie à long terme aux possibilités infinies, Stardew Valley reste inégalé. Chacun de ces coups de cœur suscite ce sentiment d’appropriation et de découverte qui rend le genre si attrayant.

Foire aux questions