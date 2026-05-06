15 jeux similaires à « Dredge » à découvrir en 2026 si vous aimez l’horreur « chill »

Les jeux comme Dredge séduisent tous ceux qui recherchent ce mélange de navigation sereine, de tension feutrée et de sentiment que quelque chose d’inquiétant pourrait se cacher au-delà du brouillard. Cette liste rassemble quinze titres qui explorent cette même ambiance à leur manière, allant de voyages sous-marins apaisants à des mystères axés sur l’histoire, en passant par des défis de survie intenses.

Chaque jeu possède sa propre identité, mais tous capturent cette envie de repartir pour une dernière sortie en pleine mer, ce même sentiment qui a rendu Dredge si addictif. Si vous êtes prêt à plonger dans votre prochaine obsession imprégnée d’océan, vous êtes au bon endroit.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Dredge

Il existe de nombreuses options de qualité, mais ces trois-là se démarquent immédiatement en reproduisant l’atmosphère, l’exploration et la tension feutrée qui font le succès de Dredge.

Chacun d’entre eux met en avant un aspect différent de cette formule, que vous recherchiez une exploration tranquille en mer, une progression régulière ou une découverte sous-marine plus approfondie.

1 Abzu 2016 Une plongée paisible dans des environnements sous-marins éclatants, sans aucun stress et au charme visuel indéniable. C'est un excellent choix lorsque vous recherchez un jeu apaisant qui vous procure néanmoins le plaisir de découvrir de petits secrets cachés sous la surface. Buy now 2 Raft 2018 Commencer avec un minuscule radeau et le transformer petit à petit en une véritable base flottante procure une immense satisfaction. Le mélange entre la collecte de ressources, l'artisanat et l'exploration des îles confère au jeu un rythme régulier qui vous pousse à vous aventurer toujours plus loin en mer. Buy now 3 Subnautica 2018 L'un des meilleurs jeux d'exploration sous-marine jamais créés. Ses biomes, ses créatures et son esprit de découverte suscitent un sentiment constant de curiosité et de danger que les fans de Dredge apprécient généralement d'emblée. Buy now

Ces trois titres constituent un excellent point de départ, mais il y en a bien d’autres qui méritent d’être explorés. Faites défiler la page pour découvrir la liste complète et trouver l’aventure inspirée de l’océan qui vous conviendra le mieux pour votre prochaine session.

15 jeux similaires à Dredge pour les amateurs d’exploration des profondeurs marines

Voici la liste complète des quinze aventures sur le thème de l’océan, chacune proposant une manière différente d’explorer des eaux inconnues, de suivre des indices mystérieux ou simplement de profiter du rythme serein de la vie en mer. Combien de ces jeux similaires à Dredge avez-vous déjà joués ?

1. Abzu [Le meilleur jeu dans le style de Dredge pour une exploration paisible des fonds marins]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure / Exploration Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Créateur(s) Giant Squid (développeur), 505 Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 2 à 3 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient les explorations sous-marines calmes et évocatrices Ce que j’ai apprécié De superbes graphismes, un rythme apaisant et des mécanismes de nage fluides

Abzu vous plonge directement dans un monde sous-marin vibrant où l’accent est mis sur l’exploration à votre rythme. Pas de combat, pas de pression, juste une nage fluide et un fort sentiment de découverte tandis que vous parcourez des grottes, des forêts de corail et des ruines antiques.

Le jeu mise beaucoup sur l’ambiance, et la façon dont la faune marine réagit à votre présence donne vie à cet univers avec beaucoup de douceur. C’est le genre d’expérience qui vous conviendra parfaitement si vous appréciez les jeux similaires à Dredge, mais que vous recherchez quelque chose de plus relaxant.

Pourquoi nous l'avons choisi Abzu se distingue par son exploration sous-marine sereine et ses décors soigneusement élaborés. L’alliance de mouvements fluides, d’une direction artistique époustouflante et d’une bande-son apaisante en fait un choix évident pour tous ceux qui recherchent un voyage océanique paisible, mais néanmoins plein de vie.

Plus vous nagez dans l’univers d’Abzu, plus vous remarquez de petites touches uniques, comme des lieux de méditation cachés ou des moments où d’immenses créatures marines croisent votre chemin. Le jeu est court, mais il exploite bien ce temps, vous offrant un voyage concentré qui fait du bien si vous recherchez une expérience atmosphérique sans aucun stress.

Mon verdict : si vous avez adoré l’atmosphère océanique de Dredge mais que vous recherchez quelque chose de paisible et de visuellement saisissant, Abzu s’impose comme un choix évident. C’est une plongée relaxante et apaisante qui parvient néanmoins à préserver ce sentiment de mystère sous la surface.

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Que disent les joueurs ?

u/RuRu92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Abzu est l'une des expériences les plus belles, les plus époustouflantes et les plus impressionnantes que j'aie jamais vécues en jouant ! … Je l'ai terminé d'une traite, en silence, la bouche grande ouverte tant j'étais émerveillé par sa beauté.

u/Capable-Newt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 ABZU est un jeu que j'ai complètement sous-estimé… Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué que j'étais détendu. … C'était une expérience différente.

2. Raft [Meilleur jeu de survie dans le style de Dredge en pleine mer]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie / Création / Coopératif Plateformes PC, Xbox One Année de sortie 2022 Créateur(s) Redbeet Interactive (développeur), Axolot Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 40 h Idéal pour Les joueurs qui aiment la survie en coopération, l’artisanat et une progression régulière Ce que j’ai apprécié La construction du radeau, l’exploration des îles et ce sentiment constant d’aller de l’avant

Dans Raft, vous commencez sur une minuscule planche à la dérive dans l’océan, que vous transformez peu à peu en une véritable base flottante. La majeure partie du jeu consiste à récupérer des débris, à fabriquer des outils, à améliorer votre radeau et à mettre le cap sur des îles ou des épaves. Le jeu offre une boucle de jeu très satisfaisante où chaque petite amélioration vous donne envie d’aller un peu plus loin.

Le mode coopératif est particulièrement amusant, car chacun joue un rôle pour maintenir le radeau en état de marche et s’aventurer plus loin dans des eaux inexplorées. Ce jeu convient parfaitement aux joueurs à la recherche de titres similaires à Dredge, mais proposant une expérience de survie et de construction plus concrète. Et si Raft vous plaît, vous apprécierez sans doute de découvrir certains des meilleurs jeux du genre, car ils s’inscrivent dans la même dynamique de survie en mer.

Pourquoi nous l'avons choisi Raft reproduit parfaitement le sentiment d’être seul en pleine mer et de venir peu à peu à sa maîtrise grâce au travail d’équipe, à des améliorations judicieuses et à l’exploration. Son cycle « pêcher-fabriquer-développer » est simple mais addictif, et il donne lieu à de superbes aventures lorsque vous jouez entre amis.

Vous ne vous ennuierez pas une fois que votre radeau aura pris de l’ampleur : vous pourrez plonger dans les récifs à la recherche de matériaux rares ou passer d’île en île à la recherche de plans. Le jeu bénéficie d’un solide soutien de la communauté depuis sa phase d’accès anticipé, et les mises à jour ne cessent d’ajouter des objets utiles et de nouveaux lieux à explorer, de sorte que l’univers ne donne jamais l’impression d’être statique.

Mon verdict : si vous appréciez les jeux de survie offrant un sentiment clair de progression, Raft vous propose une aventure océanique enrichissante qui ne cesse de vous attirer à nouveau en mer. C’est le jeu idéal si vous recherchez une expérience plus interactive que Dredge tout en conservant cette ambiance de grand large.

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Que disent les joueurs ?

u/dougfisher11 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Oui, à 100 %. Si vous aimez les jeux de survie, c'est l'un des meilleurs. C'est super amusant en solo. C'est super amusant entre amis. Foncez !

u/talrich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le reste du jeu est très agréable. Les énigmes sont bien conçues. La construction est géniale. La plupart des technologies que vous débloquez procurent un réel sentiment de satisfaction. La collecte de ressources est amusante, tranquille et relaxante. Cela vaut vraiment le prix d'entrée.

3. Subnautica [Le meilleur jeu sous-marin en monde ouvert dans le style de Dredge]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie en monde ouvert / Exploration Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) Unknown Worlds Entertainment (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 50 h Idéal pour Les joueurs en quête d’exploration approfondie, de progression et d’une véritable tension sous-marine Ce que j’ai apprécié Les biomes, la conception des créatures et ce sentiment constant de découverte

Subnautica vous plonge dans un océan extraterrestre regorgeant de créatures étranges, de grottes cachées et d’immenses biomes à explorer. Vous collecterez des matériaux, construirez des bases, fabriquerez des outils et vous aventurerez progressivement dans des zones de plus en plus profondes et dangereuses.

Le jeu rend parfaitement cette sensation mêlant émerveillement et crainte silencieuse, en particulier lorsque vous explorez de nouvelles zones avec une réserve d’oxygène limitée ou que vous suivez un signal dans l’obscurité. Si vous appréciez les jeux similaires à Dredge mais que vous recherchez une expérience de survie plus approfondie, c’est l’une des meilleures options. Vous en voulez davantage ? Alors, découvrir quelques-uns des meilleurs jeux similaires à Subnautica est la suite logique.

Pourquoi nous l'avons choisi Les systèmes de survie et d’exploration s’imbriquent parfaitement, donnant un sens à chaque plongée. La diversité des créatures, les lieux conçus avec soin et les indices sonores donnent vie à cet univers et le rendent imprévisible, ce qui correspond exactement à ce que l’on attend d’une aventure sous-marine. Croyez-moi, la conception sonore à elle seule suffit à faire battre votre cœur à tout rompre, surtout lorsque vous entendez quelque chose d’imposant se déplacer au loin.

Au fil de votre exploration, l’histoire se dévoile naturellement à travers les signaux, les épaves et les journaux de bord que vous trouvez en chemin. Plus vous fabriquez d’équipement, plus vous pouvez vous aventurer loin, et chaque nouveau biome offre une expérience distincte grâce à ses ressources et ses créatures uniques.

Mon verdict : si vous aimez les univers océaniques alliant beauté et danger, Subnautica est un choix évident. Il capture cette atmosphère de mystère que les fans de Dredge apprécient, tout en la transposant dans une expérience de survie en monde ouvert à part entière.

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Que disent les joueurs ?

u/Next-Effective-9372 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est fantastique, il procure un véritable sentiment de liberté… Bon sang, je l'ai déjà terminé trois fois. Ce n'est jamais aussi bien que la première fois, mais on y découvre toujours de nouvelles choses et c'est toujours génial.

u/jonhanson ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'ambiance de ce jeu est tout simplement incroyable. La plupart des jeux, je me souviens peut-être d'y avoir joué, mais avec Subnautica, même après 6 ans, j'ai encore l'impression d'y être.

4. King of Seas [Jeu de rôle d'action sur le thème des pirates, dans la veine de Dredge]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Combat naval Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) 3DClouds (développeur), Team17 (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 20 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une progression RPG légère associée à des combats de style pirate Ce que j’ai apprécié Les combats navals rapides, la génération aléatoire du monde et la facilité à se lancer dans une partie à tout moment

Dans King of Seas, la première chose qui vous frappe, c’est à quel point l’océan semble vivant et imprévisible. Chaque nouvelle partie réorganise la carte, de sorte qu’aucun voyage ne se déroule exactement comme un autre. Escarmouches en mer, routes du trésor et quêtes rapides se succèdent sans cesse, et petit à petit, vous commencez à adapter votre navire, à débloquer de nouvelles compétences et à vous glisser dans le rôle de pirate qui vous semble le plus naturel.

L’univers dégage également un charme certain, renforcé par des graphismes colorés et un scénario simple qui vous pousse à passer d’un objectif à l’autre. Le combat est le point fort du jeu, et le fait d’expérimenter différentes configurations de navires confère à chaque partie une saveur unique sans pour autant vous submerger de systèmes trop complexes.

Pourquoi nous l'avons choisi Les mers générées de manière procédurale, les quêtes à embranchements et les combats navals intenses offrent un mélange savoureux de rejouabilité et d’accessibilité. Il est facile de se lancer pour de courtes sessions, de faire progresser son navire et de partir à la chasse au butin sans avoir à y consacrer un temps considérable.

Le jeu se déroule en vue de dessus, ce qui vous offre une vision claire de l’action et confère à l’ensemble une sensation de rapidité et de réactivité. Pour tous ceux qui recherchent des jeux similaires à Dredge mais qui ont soif de plus de combats et de progression, celui-ci vous séduira immédiatement.

Mon verdict : un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent vivre une aventure en mer avec plus d’action que dans Dredge, tout en conservant ce plaisir de naviguer sur des eaux imprévisibles. C’est rapide, amusant et parfait pour de courtes sessions de chaos pirate.

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Que disent les joueurs ?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 On dirait un bon jeu dans la veine de « Pirates ! », avec du commerce, des îles, des villes, etc., mais la réalisation laisse à désirer et le jeu manque de profondeur par rapport à ce que l'on pourrait espérer.

u/RedditUser12345 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai vraiment adoré ce jeu : très amusant et très divertissant.

5. Pêche : Atlantique Nord [Simulation de pêche réaliste dans le style de Dredge]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulateur de pêche / Simulateur de carrière Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2020 Créateur(s) Misc Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 70 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient la pêche réaliste et méthodique ainsi que les systèmes détaillés Ce que j’ai apprécié Des bateaux authentiques, une gestion approfondie et le sentiment de diriger une véritable exploitation

Il y a quelque chose d’étrangement satisfaisant à manœuvrer un navire de pêche commerciale sur des mers froides et venteuses. Pêche : Atlantique Nord mise pleinement sur le réalisme, de la gestion du matériel et du sonar au choix de la méthode de pêche adaptée à chaque espèce. Les changements météorologiques, les longs trajets et la planification de vos sorties confèrent au jeu ce rythme lent et réfléchi que l’on ne retrouve pas dans la plupart des jeux similaires à Dredge.

Pourquoi nous l’avons choisi La combinaison de systèmes de navigation détaillés, d’une progression de carrière basée sur des contrats et d’un équipement authentique en fait l’une des simulations maritimes les plus réalistes du marché, surtout si vous appréciez les jeux qui récompensent la patience et la planification.

À mesure que votre activité se développe, vos responsabilités s'accroissent également : recruter un équipage, moderniser votre bateau et déterminer quelle technique de pêche est la plus rentable. La carte est immense, et l'ambiance devient particulièrement intense lorsque le brouillard s'installe ou que la mer commence à se déchaîner.

Mon avis : un excellent choix si vous recherchez un jeu plus calme et plus réaliste que Dredge, avec la richesse d’une véritable simulation de pêche commerciale et un cycle de carrière vraiment gratifiant.

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Que disent les joueurs ?

u/Dhozer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je l'ai acheté à la fois pour PC et pour PS4. Il ne fonctionne pas aussi bien sur PS4, mais j'y ai consacré de très nombreuses heures et je trouve toujours que ce jeu est un moyen agréable de passer la soirée. On peut parfois avoir l'impression que c'est un peu répétitif, mais une fois que vous avez acheté de meilleurs vaisseaux et formé votre équipage… ça en vaut vraiment la peine.

u/Christian_Gamer_84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'ai vu que « Fishing North Atlantic » était en promotion aujourd'hui sur le PS Store et je me demandais si ça valait le coup. Après avoir lu quelques avis, je l'ai acheté : si vous aimez les jeux de simulation au rythme tranquille et proposant des mécanismes réalistes de commerce et d'équipement, celui-ci comblera parfaitement vos attentes.

6. L’aventure aquatique du dernier humain [Jeu post-apocalyptique en mer dans la veine de Dredge]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Metroidvania / Action-aventure Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Créateur(s) YCJY Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient les explorations immersives associées à des combats de boss exigeants Ce que j’ai apprécié La construction de son univers, son ton unique et ses combats étonnamment difficiles

Il y a un charme envoûtant à parcourir une Terre inondée bien après la disparition de l’humanité. L’aventure aquatique du dernier humain mêle des moments calmes d’exploration à des combats de boss soudains et intenses qui exigent toute votre attention.

Son style pixel art confère à l’ensemble un aspect chaleureux et rétro, mais le rythme et la structure sont suffisamment modernes pour maintenir l’intérêt. Pour tous ceux qui recherchent des jeux similaires à Dredge, mais mettant davantage l’accent sur le combat et la progression, ce titre est idéal.

Pourquoi nous l’avons choisi La carte interconnectée, les commandes précises et la conception mémorable des boss en font bien plus qu’une simple aventure sous-marine. Chaque nouvelle amélioration ouvre de nouvelles voies, et l’atmosphère reste intense du début à la fin.

Des tunnels secrets, des messages cachés et de petits détails d’environnement contribuent à créer un univers qui semble solitaire mais captivant. Ce jeu est plus court que la plupart des jeux de type « Metroidvania », ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs à la recherche d’une expérience concise mais néanmoins pleine de personnalité.

Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez une aventure sur le thème de l’océan, plus intense que Dredge, alliant exploration, défis et une ambiance post-apocalyptique qui vous marquera durablement.

Que disent les joueurs ?

u/Magus80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un jeu génial. Le son et l'ambiance sont incroyables ; ça vaut le coup d'y jouer rien que pour ça. Les boss ultra-difficiles sont vraiment très amusants.

u/Celestial7777 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un jeu génial ! J'y ai passé un peu plus de 5 heures et j'ai réussi à obtenir presque toutes les améliorations. Dans l'ensemble, le gameplay et l'univers sont vraiment uniques — j'adorerais découvrir un autre jeu dans le même style !

7. Sunless Sea [Le meilleur jeu narratif dans la veine de Dredge, avec une histoire sombre]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de survie narratif / d'exploration Plateformes PC, PS4 Année de sortie 2015 Créateur(s) Failbetter Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 40 h Idéal pour Les joueurs qui recherchent un scénario profond, des choix difficiles et une tension qui monte progressivement Ce que j’ai apprécié Les voyages périlleux, l’univers inquiétant et ce sentiment constant de danger

Peu de jeux parviennent à rendre aussi bien la sensation de naviguer vers les ténèbres que Sunless Sea. Chaque voyage est un pari : le carburant vient à manquer, les provisions s’amenuisent et la santé mentale de votre équipage ne tient qu’à un fil.

Le scénario est incroyablement riche, s’inspirant d’un style gothique et victorien qui donne à chaque port l’impression d’être une petite histoire qui ne demande qu’à se dévoiler. C’est un excellent choix si vous appréciez les jeux similaires à Dredge, mais que vous recherchez quelque chose de plus intense et davantage axé sur le récit.

Pourquoi nous l’avons choisi La combinaison d’une navigation où le risque côtoie la récompense, d’une tension liée à la mort permanente et de choix narratifs complexes crée un univers où aucune partie ne se déroule deux fois de la même manière. C’est imprévisible, inquiétant et regorge de PNJ mémorables.

Au fil de votre exploration de l’Unterzee, vous devrez jongler entre les ressources, la loyauté de votre équipage et d’étranges rencontres qui vous pousseront à prendre des décisions difficiles. Les histoires qui émergent de ces moments constituent le véritable point fort du jeu, et l’atmosphère est captivante dès la première minute.

Mon avis : Idéal pour les joueurs qui aiment les récits sombres et les explorations lentes et atmosphériques qui vous tiennent en haleine de la meilleure façon qui soit.

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Que disent les joueurs ?

u/VirionSovo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Une bonne musique, un scénario génial = une ambiance que je n’avais jamais vécue auparavant. … Après 3 ou 4 capitaines, soit environ 2 heures, vous pourriez arriver à un stade où vous ne mourrez plus… Au bout de 5 mois environ, j’ai eu l’impression d’avoir découvert tous les petits secrets du jeu et, depuis, j’y joue encore de temps en temps, simplement pour l’ambiance qu’il dégage.

u/AgreeableRoo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 J'ai adoré l'univers et l'écriture de *Sunless Sea*, mais la mécanique de jeu est devenue répétitive et la progression trop fastidieuse pour que je puisse aller très loin.

8. Stranded Deep [Le meilleur jeu de survie dans le style de Dredge pour une exploration réaliste de l’île]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie / Création en monde ouvert Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Beam Team Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 30 h Idéal pour Les joueurs qui aiment les boucles de survie progressives et la liberté offerte par une île au milieu de l’océan Ce que j’ai apprécié La liberté du mode bac à sable, la gestion de l’île, les plongées dans les récifs et les grottes

Perdu au cœur d’un vaste archipel, vous devrez rassembler des provisions, fabriquer des radeaux ou des abris, et explorer des grottes sous-marines dans un univers où chaque île s’apparente à un nouveau terrain de jeu. Ce mélange entre la survie sur terre et les mécanismes océaniques confère à Stranded Deep un cachet unique parmi les jeux similaires à Dredge.

Pourquoi nous l’avons choisi Son mélange de gestion réaliste des ressources, d’îles générées de manière procédurale et d’exploration à la fois terrestre et marine en fait le jeu idéal pour les joueurs à la recherche d’une expérience de survie ouverte qui conserve néanmoins cette ambiance marine.

Vous chasserez, pêcherez, construirez, explorerez des épaves et des récifs, puis vous vous demanderez s’il est plus judicieux de rester sur la terre ferme ou de plonger plus profondément. L’océan imprévisible et les îles en constante évolution ajoutent à la rejouabilité, et l’ambiance devient particulièrement intense lorsque le soleil se couche et que tout semble plus calme, mais aussi plus dangereux.

Mon verdict : Parfait si vous recherchez un jeu de survie doté de systèmes plus complexes et d’une liberté totale, tout en conservant cette tension maritime que les fans de Dredge apprécient tant.

Que disent les joueurs ?

u/ExcellentDirt7069 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ça en vaut toujours la peine, c'est génial !

u/Professional-Job4330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nous voilà en 2025, et je rejoue à ce jeu. Rien de tel qu’un peu d’évasion en cet « âge d’or ».

9. L’appel de la mer [Meilleur jeu axé sur l’histoire, dans la lignée de Dredge]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure narrative / Casse-tête Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Out of the Blue (développeur), Raw Fury (éditeur) Durée moyenne de jeu 5 à 7 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient les intrigues mystérieuses accompagnées d’un peu d’exploration Ce que j’ai apprécié L’ambiance, le rythme des énigmes et le cadre magnifique de l’île

Une île isolée, des inscriptions étranges et un mystère lié à une expédition disparue donnent d’emblée le ton. L’appel de la mer allie une exploration tranquille à des énigmes qui semblent logiques et gratifiantes , sans pour autant être trop difficiles.

Son style graphique chaleureux et ses éléments lovecraftiens subtils en font un titre accessible à tous ceux qui recherchent des jeux similaires à Dredge, mais mettant davantage l’accent sur l’histoire que sur le suspense.

Pourquoi nous l'avons choisi Le mélange entre exploration sereine, récit émouvant et énigmes magnifiquement conçues en fait un jeu facile à recommander aux joueurs à la recherche d’une aventure axée sur l’histoire et comportant de légers éléments surnaturels.

Au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, l’île révèle davantage sa personnalité à travers des ruines, des indices et de petits détails environnementaux, le tout accompagné d’une bande-son charmante. Ce jeu est court, soigné et idéal lorsque vous avez envie d’une expérience atmosphérique sans combat ni stress ; il n’a rien à envier aux autres grands jeux d’aventure pour passer des soirées détendues.

Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez une expérience sincère, axée sur les énigmes, se déroulant dans un univers insulaire luxuriant qui se transforme peu à peu en un mystère mémorable.

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Que disent les joueurs ?

u/LivingNewt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je viens juste de le terminer et je l’ai vraiment apprécié. … Les énigmes étaient difficiles, mais pas au point de me frustrer au point de ne pas pouvoir les résoudre. L’univers est époustouflant, le graphisme est quasi parfait, l’ambiance lovecraftienne est très présente, et l’histoire est à la fois élégante et intrigante.

u/Spokker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une idée et un univers très réussis… Moi aussi, j'ai été captivé dès la première heure. L'histoire et les énigmes étaient formidables, et les graphismes m'ont parfois laissé bouche bée pendant une minute.

10. Subnautica : Below Zero [Meilleur jeu se déroulant dans les profondeurs glacées de l’océan, dans la lignée de Dredge]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie / Exploration en monde ouvert Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Unknown Worlds Entertainment (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 35 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une expérience de survie dans des environnements océaniques glacés Ce que j’ai apprécié Les nouveaux biomes, les gadgets et la structure narrative plus aboutie

Le cadre glacé confère à cette suite une atmosphère très différente, vous plongeant dans des eaux plus froides et plus hostiles, peuplées de nouvelles créatures et proposant de nouveaux outils à tester. La construction de base est plus flexible, l’exploration regorge de contenu secondaire, et l’association entre l’histoire et la survie semble globalement plus cohérente. Subnautica : Below Zero est un choix sûr pour les joueurs à la recherche de jeux similaires à Dredge et pour les fans des meilleurs jeux en monde ouvert axés sur l’océan.

Pourquoi nous l’avons choisi La palette d’outils élargie, la faune améliorée et les nouveaux biomes distinguent cette expérience de l’original tout en conservant tout ce qui faisait son succès. Le jeu offre ce même sentiment de découverte, mais dans une ambiance plus froide et plus mystérieuse.

Observer les créatures, plonger dans des tunnels de glace et faire face à des conditions météorologiques imprévisibles ajoutent du suspense sans jamais prendre le pas sur l’esprit d’exploration. Le jeu est soigné, créatif et étonnamment immersif.

Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez un gameplay de survie plus approfondi avec une touche glaciale, offrant davantage d’outils, plus d’exploration et un monde qui ne cesse de vous entraîner toujours plus loin dans ses profondeurs gelées.

Que disent les joueurs ?

u/RedditUserAnon12 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un excellent jeu — s'il n'est pas aussi bon que l'original, c'est simplement parce que ce dernier est vraiment exceptionnel.

u/N0T_TRIBUTE ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'ai davantage apprécié le premier jeu, mais j'ai vraiment aimé Below Zero. Je suis d'accord pour dire que l'esthétique générale est bien meilleure, du moins à mon avis.

11. Maneater [Jeu d'action-RPG dans la veine de Dredge, avec une touche sombre]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Monde ouvert Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Tripwire Interactive (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 h Idéal pour Les joueurs qui recherchent une expérience plus chaotique et plus concise que les jeux d’exploration océanique classiques Ce que j’ai apprécié L’humour absurde, les combats acharnés et le système d’amélioration

Maneater bouleverse complètement le schéma habituel de la survie en mer : au lieu d’éviter les prédateurs, c’est vous qui êtes le prédateur. Vous parcourez une série de zones en pleine mer en incarnant un requin qui grandit, en provoquant des chasseurs, en découvrant des mutations et en débloquant de nouveaux pouvoirs à mesure que vous passez du stade de petit requin à celui de menace suprême. L’ensemble s’inscrit dans un style documentaire grand public, avec un narrateur exubérant qui donne aux moments les plus déjantés un côté étrangement réaliste.

Pourquoi nous l’avons choisi Le mélange entre la progression de la créature, les combats chaotiques et un ton ironique apporte un changement rafraîchissant par rapport au rythme plus calme de nombreux jeux comme Dredge, offrant aux joueurs une alternative plus riche en action sans pour autant renoncer au thème de l’océan.

Entre la chasse aux proies, l’exploration des côtes et l’amélioration de votre requin grâce à des mutations étranges, le jeu maintient un rythme soutenu et un ton enjoué, ce qui est parfait lorsque vous recherchez un gameplay sur le thème de la mer, mais avec bien plus de mordant.

Mon avis : Idéal si vous avez envie d'une approche plus intense et plus déjantée de l'exploration océanique, tout en assouvissant cette curiosité pour le monde marin que les fans de Dredge ont tendance à adorer.

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Que disent les joueurs ?

u/Next-red-explorer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Maneater » est de loin le meilleur RPG en monde ouvert mettant en scène des requins auquel j'ai jamais joué… Il y en a un autre ?!?! Mdr

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 On dirait un jeu d'arcade classique, comme on en voit rarement sur PS4 ces derniers temps. La progression est bien menée : on commence par un petit chiot… puis on devient adolescent… puis adulte, etc.

12. Mer de la Solitude [Jeu d'aventure émouvant dans la veine de Dredge]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure / Narratif Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Jo-Mei Games (développeur), Electronic Arts (éditeur) Durée moyenne de jeu 3 à 5 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une aventure aquatique riche en émotions, où l’histoire prime Ce que j’ai apprécié L’ambiance, la conception des créatures et la musique

Mer de la Solitude vous plonge au cœur d’une ville inondée façonnée par l’état d’esprit de l’héroïne, où les créatures incarnent la peur, l’isolement et les tourments intérieurs. Vous naviguez sur des canaux paisibles, vous vous déplacez de toit en toit, vous résolvez des énigmes simples et vous dévoilez peu à peu une histoire très personnelle.

La gestion des niveaux d’eau changeants et la rencontre avec des monstres symboliques rendent l’expérience captivante sans pour autant vous submerger, tandis que la bande originale vient harmoniser l’ensemble avec une tonalité douce et mélancolique.

Pourquoi nous l’avons choisi Les thèmes émotionnels, la construction surréaliste de l’univers et le rythme tranquille en font un choix idéal pour les lecteurs à la recherche de jeux similaires à Dredge, qui privilégient l’ambiance et l’atmosphère plutôt que des mécanismes complexes.

Les graphismes misent sur des contrastes audacieux, comme la lumière vive du soleil sur des eaux sombres, ce qui confère à l’ensemble une atmosphère onirique.

Mon verdict : Excellent si vous recherchez un jeu axé sur l’histoire, atmosphérique et propice à la réflexion, tout en profitant de cette ambiance d’exploration aquatique que les fans de Dredge apprécient tant.

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Que disent les joueurs ?

u/Some-Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je vous recommande VIVEMENT Sea Of Solitude. C'est sans aucun doute un véritable tourbillon d'émotions. Ce jeu recèle indéniablement de nombreux messages cachés et est très riche en réflexions.

u/AnotherPlayer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une expérience magnifique. Le graphisme et l'histoire m'ont captivé dès le début : même si le gameplay n'est pas très profond, l'ambiance en vaut vraiment la peine.

13. Moonglow Bay [Un RPG de pêche chaleureux dans la veine de Dredge]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG chaleureux / Pêche / Aventure Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X|S Année de sortie 2021 Créateur(s) Bunnyhug (développeur), Coatsink (éditeur) Durée moyenne de jeu 12 à 20 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une expérience de pêche agréable, axée sur l’histoire Ce que j’ai apprécié Le rythme apaisant, le système de cuisine et la personnalité de la ville

Moonglow Bay vous plonge dans une petite ville balnéaire en difficulté, et la majeure partie de votre progression repose sur la pêche, la cuisine et l’aide apportée aux habitants pour redonner vie à la communauté. Vous pêcherez des poissons insolites, les transformerez en plats, améliorerez votre bateau et débloquerez petit à petit de nouvelles zones, tandis que les graphismes de style voxel confèrent à l’ensemble une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Pourquoi nous l'avons choisi Son mélange de jeu de pêche, d’exploration tranquille et d’histoire portée par la communauté répond parfaitement aux attentes des joueurs à la recherche de jeux similaires à Dredge, mais qui souhaitent quelque chose de plus doux et de plus réconfortant.

Entre la collecte de recettes, des éléments de RPG légers et un mode coopératif local optionnel, c’est le genre de jeu dans lequel vous pouvez vous plonger après une longue journée. Pas d’enjeux majeurs, juste une bonne ambiance et une dynamique de jeu satisfaisante qui vous fait toujours avancer.

Mon verdict : Idéal si vous avez aimé l’aspect pêche de Dredge mais que vous recherchez une alternative saine et chaleureuse, pleine d’émotion, au rythme plus lent et au ton plus optimiste.

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Que disent les joueurs ?

u/DancingMarshmallow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un jeu de pêche chaleureux dans lequel vous commencez par pêcher et vendre des repas… L'histoire est jusqu'à présent intéressante et touchante, même si elle manque encore un peu de finition.

u/Disig ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Le début est vraiment sympa… mais je n’ai jamais terminé le jeu, car les PNJ manquaient de relief et les bugs m’ont complètement fait perdre l’envie d’y jouer.

14. Submerged : Les profondeurs cachées [Jeu d’exploration relaxant dans la veine de Dredge]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration à la troisième personne / Aventure Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Année de sortie 2022 Créateur(s) Uppercut Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 h Idéal pour Les joueurs qui recherchent une ambiance et de l’exploration sans combat Ce que j’ai apprécié Le rythme serein, l’univers inondé et les graphismes

Ce chapitre de Submerged vous invite à errer dans une ville tranquille, envahie par la végétation et engloutie par les eaux, où la progression et la découverte sont au cœur du jeu. Plutôt que de combattre, vous escaladez des structures, découvrez des objets à collectionner, résolvez des énigmes environnementales simples et vous imprégnez du paysage tandis que la bande-son crée l’ambiance.

Pourquoi nous l’avons choisi Son exploration sereine, sa direction artistique remarquable et l’importance accordée à l’environnement plutôt qu’à l’action en font un choix tout indiqué pour quiconque recherche des jeux comme Dredge, qui mettent l’accent sur l’ambiance et un mystère tout en douceur.

En l’absence totale d’échec, vous pouvez évoluer entièrement à votre rythme, déambuler parmi les ruines, faire renaître la végétation et reconstituer l’histoire à travers le monde lui-même. C’est le genre de jeu auquel on joue lorsqu’on a envie d’une expérience paisible, mais néanmoins visuellement saisissante.

Mon avis : « « Submerged : Les profondeurs cachées » est idéal si vous appréciez l’exploration tranquille et que vous recherchez une pause apaisante qui conserve néanmoins une partie de l’atmosphère sombre qui faisait tout l’attrait de « Dredge ».

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Que disent les joueurs ?

u/SwitchHandler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ADORE ce jeu ! C'est tellement amusant de collectionner des objets. J'apprécie également beaucoup le premier opus, *Submerged*, même si *Hidden Depths* le surpasse à presque tous les égards.

u/Fun_Yogurtcloset_652 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un excellent jeu pour désactiver l'affichage à l'écran et simplement profiter tranquillement du moment. C'est très relaxant. … Je suis d'accord, il est magnifiquement conçu, avec des mécanismes simples et agréables, sans stress et qui ne demandent pas beaucoup de réflexion.

15. Fishing Sim World : Pro Tour [Jeu de pêche professionnel dans la veine de Dredge]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de pêche / Sports Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Dovetail Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 40 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une expérience de pêche sérieuse et compétitive Ce que j’ai apprécié La richesse de l'équipement, le réalisme de l'eau et l'aspect compétitif

Fishing Sim World : Pro Tour mise tout sur l'authenticité, en vous proposant une gamme complète de cannes, de montages, de types d'appâts et d'espèces de poissons à maîtriser. Vous passerez d'un lac à l'autre et participerez à des circuits professionnels, en prenant part à des tournois, en relevant des défis et en adaptant votre équipement aux conditions.

La simulation de l'eau est également très réussie : les reflets, les conditions météorologiques et le comportement des poissons sont tous très réalistes, ce qui lui permet de figurer parmi les jeux les plus réalistes de cette liste.

Pourquoi nous l’avons choisi Son orientation compétitive, ses mécanismes de lancer réalistes et la progression approfondie de l’équipement en font un choix idéal pour les joueurs à la recherche de jeux similaires à Dredge, mais souhaitant quelque chose de bien plus technique.

Une fois que vous vous êtes habitué au rythme, le gameplay devient très gratifiant : planifier votre montage, analyser le cours d’eau, lancer, ajuster et partir à la poursuite de la prise parfaite. C’est plus lent et plus méthodique que les jeux de pêche de type arcade, mais c’est précisément pour cela qu’il séduit les amateurs de simulations.

Mon verdict : un choix idéal si vous recherchez une simulation de pêche réaliste, dotée d’une grande profondeur et d’une courbe de progression régulière, tout en conservant cet attrait lié à l’eau que les joueurs de Dredge recherchent souvent.

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Que disent les joueurs ?

u/rtmink28 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je pêche beaucoup dans la vraie vie et je dirais que, pour moi, c'est « Fishing Sim World Pro Tour ». Il propose un large éventail de techniques de pêche et d'espèces, ainsi qu'un mode carrière tout à fait correct.

u/OllieFromCairo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 D'accord, merci ! J'ai acheté le jeu et je m'amuse comme un fou.

Mon avis général

Quand on me demande par où commencer avec des jeux comme Dredge, je réponds toujours que cela dépend de l’ambiance que vous recherchez. Calme, tension, exploration ou émotion : chaque choix apporte ici une saveur différente sans pour autant perdre cette attraction océanique :

Pour les explorateurs en quête de détente → Abzu : un voyage sous-marin apaisant, aux mouvements fluides et au rythme tranquille, parfait lorsque vous avez envie d’un moment de sérénité.

Pour les joueurs axés sur la survie → Raft : idéal si vous aimez récolter des ressources, agrandir votre base flottante et affronter la mer entre amis.

Pour les joueurs en quête d’aventure → Subnautica : plongée en profondeur, exploration pleine de suspense et une immersion que peu d’expériences sur le thème de l’océan parviennent à égaler.

Pour les sessions axées sur l’histoire → L’appel de la mer : court, émouvant et porté par l’atmosphère. Celui-ci est parfait pour tous ceux qui ont aimé les moments plus calmes de Dredge.

Quelle que soit votre façon d’aborder l’eau (détente, défi ou narration), ces sélections constituent le moyen le plus simple de prolonger cette ambiance océanique.

Foire aux questions