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20 jeux similaires à Dishonored à découvrir en 2026 – Le meilleur de la furtivité, de l’action et de la narration

Les meilleurs jeux dans la veine de Dishonored comptent parmi les titres les plus captivants et les plus immersifs de toute l’histoire du jeu vidéo. Arkane Studios n’a pas hésité à sortir des sentiers battus, en peuplant son univers de magie, de machines et d’une imagination sombre.

Dishonored allie furtivité, action et narration de manière brillante et inattendue. Réalisez des éliminations précises, faufilez-vous dans des rues sombres, faites des choix qui comptent vraiment : les jeux comme Dishonored offrent des expériences à la fois stimulantes et captivantes.

Cette liste vous fera découvrir des univers riches en mécanismes de furtivité, en action intense et en environnements d’une précision époustouflante. Si vous êtes prêt à vous glisser dans l’ombre ou à réveiller l’assassin qui sommeille en vous, poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleurs jeux similaires à Dishonored.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Dishonored

Si vous êtes fan du mélange unique de furtivité, d’action et de narration axée sur les choix proposé par Dishonored, vous allez vous régaler. Voici nos trois meilleurs choix qui reflètent la construction complexe de son univers, ses mécanismes de jeu astucieux et son récit captivant.

1 Prey 2017 Développé par Arkane Studios, les mêmes créateurs que ceux derrière Dishonored, Prey offre une expérience à l'atmosphère envoûtante. Se déroulant à bord d'une station spatiale envahie par des créatures extraterrestres, ce jeu permet aux joueurs de faire appel à la discrétion et à la créativité pour survivre. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 Véritable chef-d’œuvre du genre Cyberpunk, Deus Ex: Mankind Divided propose des scénarios à embranchements et toute une gamme de styles de jeu, allant du piratage discret au combat sans merci. Buy now 3 Thief 2014 Pour ceux qui apprécient la furtivité méthodique et la conception du monde de Dishonored, Thief offre une alternative plus sombre et plus atmosphérique. Se déroulant dans une sinistre ville victorienne de style steampunk, ce jeu met l'accent sur la patience, la précision et l'art de passer inaperçu. Buy now

Mais ne vous arrêtez pas là : ce n’est que la partie émergée de l’iceberg des jeux similaires à Dishonored ! Consultez la liste complète des jeux pour découvrir toute une gamme de titres très appréciés qui capturent l’esprit de Dishonored et développent ses mécanismes de manière originale et passionnante.

20 jeux similaires à Dishonored : de superbes aventures mêlant furtivité et stratégie

Si vous avez déjà aimé vous faufiler dans l’ombre, faire en sorte que chaque choix compte ou trouver des moyens créatifs de contourner les ennemis, ces jeux sont faits pour vous.

Chacun apporte sa propre touche en matière de furtivité et de stratégie, tout en offrant la liberté et le suspense dont rêvent les fans de Dishonored.

1. Prey [Meilleur jeu de simulation immersif de science-fiction au gameplay ouvert]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action / Simulation immersive / Science-fiction Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Créateur(s) Arkane Studios (développeur) et Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient la résolution de problèmes en toute liberté, les pouvoirs émergents et l’exploration

Dans Prey, vous incarnez Morgan Yu à bord de Talos I, une station spatiale envahie par les Typhon, des extraterrestres hostiles. Dès votre réveil, la station vous invite à l’expérimentation : faufilez-vous entre les ennemis, manipulez l’environnement ou piratez les systèmes pour retourner les menaces à votre avantage.

Chaque pièce offre plusieurs solutions, ce qui fait que la furtivité, le combat et la résolution d’énigmes relèvent d’un choix personnel.

Conseil de pro N’hésitez pas à combiner les améliorations humaines et les pouvoirs extraterrestres : vous transformer en objets, contrôler vos ennemis ou geler des liquides peut vous ouvrir des voies créatives pour surmonter les défis.

Le concept de simulation immersive développé par Arkane prend ici toute sa dimension : les niveaux interconnectés récompensent la curiosité, les pouvoirs s’adaptent à la créativité du joueur et le gameplay émergent rend chaque partie unique. Les joueurs de Reddit saluent souvent ce sentiment de liberté, décrivant des moments où une simple interaction avec l’environnement transforme complètement un affrontement.

Sur le plan visuel, Talos I allie un design rétro-futuriste à des ombres inquiétantes et à de petites touches narratives présentes dans l’environnement qui donnent vie à cet univers.

Mon verdict : Prey est une aventure de science-fiction immersive, flexible et profondément atmosphérique qui incarne la liberté et la créativité chères aux fans de Dishonored. Son gameplay émergent et ses environnements tendus font que chaque partie est une expérience nouvelle et gratifiante.

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2. Deus Ex : Human Revolution [La meilleure expérience de furtivité Cyberpunk à l’image de Dishonored]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Simulation immersive / Furtivité Plateformes PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Année de sortie 2011 Créateur(s) Eidos Montréal (développeur), Square Enix (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les systèmes de furtivité riches en choix et les univers immersifs

Dans Deus Ex : Human Revolution, vous incarnez Adam Jensen, un agent de sécurité qui se retrouve « augmenté » à la suite d’une attaque brutale. Vous êtes plongé dans un univers Cyberpunk où règnent les complots, l’ambiguïté morale et de multiples chemins vers la victoire.

Faufilez-vous, piratez, persuadez ou frappez pour mener à bien vos missions, en ayant toute liberté de choisir si vous préférez agir en silence et dans l’ombre ou de faire parler vos armes avec panache.

Conseil de pro Privilégiez les augmentations qui correspondent à votre style de jeu préféré : furtivité, combat ou interaction sociale. Explorez chaque niveau à la recherche de chemins cachés et de dispositifs piratables.

Ce qui distingue ce jeu, c’est sa conception de simulation immersive : chaque niveau ne demande qu’à être abordé avec des solutions créatives. Souhaitez-vous pirater un système de sécurité depuis l’ombre, ou charmer les gardes pour vous faufiler à travers les conduits de ventilation ? C’est à vous de choisir.

Enrichi d’une multitude d’éléments de RPG, le système d’amélioration encourage l’expérimentation – profil furtif, spécialiste du combat ou spécialiste de la persuasion – avec des conséquences significatives qui se répercutent sur le récit et l’environnement.

Sur le plan visuel, le jeu vous plonge dans une dystopie élégante aux teintes néon, regorgeant de recoins sombres, de gratte-ciel d'entreprises et de rues glissantes sous la pluie.

Mon verdict : si vous avez adoré la liberté et les mécanismes complexes de Dishonored, voici le cousin Cyberpunk que vous attendiez — un mélange équilibré de furtivité, d’histoire et de choix du joueur.

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3. Thief [Jeu de furtivité classique qui a inspiré Dishonored]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d’infiltration à la première personne / Simulation immersive Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2014 (réédition) Créateur(s) Eidos Montréal (développeur), Square Enix (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux d’infiltration patients et atmosphériques, axés sur la lumière, le son et la subtilité

Dans Thief, vous incarnez Garrett, un maître voleur qui évolue dans les rues sombres et steampunk de l’époque victorienne de The City. La réussite repose sur l’observation, la patience et la maîtrise des ombres.

Chaque planche qui grince, chaque bougie qui vacille et chaque itinéraire de patrouille des gardes devient une énigme à résoudre, et le combat direct est rarement la meilleure solution.

Conseil de pro Utilisez vos outils de manière créative : l’arc pliable, la vision Focus et les leurres à lancer vous permettent de manipuler l’environnement et de déjouer les gardes plutôt que de les affronter de front.

La conception des niveaux encourage plusieurs approches pour chaque objectif. Les toits, les conduits d’aération et les chemins latéraux cachés récompensent l’exploration et une planification minutieuse. Voler un artefact bien gardé sans alerter personne procure une immense satisfaction, et les mécanismes sonores et d’éclairage du jeu accentuent la tension, donnant à chaque mission furtive un caractère vivant et imprévisible.

Outils, gadgets et mécanismes de furtivité émergents se combinent pour donner aux joueurs le sentiment de maîtriser leur environnement.

Mon verdict : si vous aimez la furtivité réfléchie et axée sur les choix de Dishonored, Thief vous offre une expérience intense et immersive où la patience, la créativité et l’observation sont récompensées à chaque instant.

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4. Styx : Maître des Ombres [Meilleur jeu d’infiltration fantastique similaire à Dishonored]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'infiltration à la première personne / Simulation immersive Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2014 Créateur(s) Cyanide Studios (développeur), Focus Home Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 12 à 20 heures

Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu d’infiltration précis et riche en gadgets dans un univers fantastique compact

Styx : Maître des Ombres est l’un des meilleurs jeux d’infiltration, dans lequel vous incarnez Styx, un gobelin voleur qui s’infiltre dans la Tour d’Akenash pour dérober un artefact mystérieux.

Pour réussir, il vous faudra faire preuve de patience, de discrétion et d’une utilisation astucieuse de l’environnement. Les déplacements verticaux, les câbles, les conduits et les ombres vous offrent plusieurs approches possibles pour chaque confrontation. Des gadgets tels que les clones et l’invisibilité temporaire ajoutent de la profondeur au jeu, vous permettant de manipuler les gardes ou d’explorer les lieux à l’avance.

Conseil de pro Combinez votre clone avec l’invisibilité pour semer la confusion chez vos ennemis et contourner les zones fortement gardées sans être repéré.

Le système de progression de type « RPG allégé » débloque de nouvelles compétences et de nouveaux gadgets qui élargissent vos options de furtivité, ce qui encourage la rejouabilité et l’expérimentation. Les niveaux sont courts mais soigneusement conçus, mettant l’accent sur la furtivité spontanée plutôt que sur le combat.

Des couloirs éclairés à la torche, des échos métalliques et des indices environnementaux créent une tension et récompensent une observation attentive. Chaque itinéraire de patrouille ou chaque recoin obscur prend tout son sens, et planifier une « course fantôme » parfaite procure un sentiment de maîtrise très gratifiant.

Mon verdict : pour les joueurs en quête d’un univers de furtivité ciblé, proposant des outils inventifs et une exploration verticale, Styx : Maître des Ombres offre cette sensation d’ingéniosité et de tactique que les fans de Dishonored adorent.

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5. Hitman [Le meilleur jeu de type « bac à sable » d’assassinat pour les joueurs stratégiques]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Furtivité / Sandbox / Action Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur(s) IO Interactive (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures

Idéal pour Les joueurs qui aiment la furtivité créative et les missions d'assassinat aux multiples facettes

Dans Hitman, vous incarnez l’Agent 47, un assassin professionnel chargé d’éliminer des cibles de premier plan au sein de niveaux ouverts et élaborés.

Chaque niveau est un terrain de jeu regorgeant d’opportunités, offrant des dizaines d’approches créatives : se fondre dans la foule, empoisonner des boissons ou provoquer des « accidents » en tirant parti de l’environnement. L’observation, la patience et l’expérimentation sont essentielles.

Conseil de pro Examinez attentivement chaque niveau avant de passer à l’action : débloquer des chemins alternatifs, des déguisements et des éliminations cachées augmente considérablement la rejouabilité et rend chaque approche unique dans cet incroyable jeu en monde ouvert.

La conception axée sur les systèmes favorise un gameplay émergent : la furtivité en société, les déguisements et les interactions avec l’environnement créent tous des solutions dynamiques. Les niveaux regorgent de détails, des fêtes somptueuses aux complexes fortifiés, et chaque mission est une énigme qui n’attend qu’à être résolue.

Offrant une grande rejouabilité, Hitman récompense l’expérimentation sans imposer de confrontation, donnant aux joueurs la liberté d’aborder leurs cibles de manière créative tout en maîtrisant le timing et la stratégie.

Mon verdict : Pour les amateurs de furtivité tactique et de liberté de choix, Hitman offre une expérience « bac à sable » sophistiquée et rejouable où une planification astucieuse et l’improvisation rendent chaque partie palpitante.

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6. Sekiro : Shadows Die Twice [Meilleure aventure d’infiltration axée sur le combat]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action / Furtivité / Aventure Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) FromSoftware (développeur), Activision (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment la précision, le timing et les enjeux élevés, alliant furtivité et combat au corps à corps

Dans Sekiro : Shadows Die Twice, vous incarnez le shinobi Wolf, chargé de protéger un jeune seigneur et d’évoluer dans une version brutale et mythique du Japon de l’ère Sengoku. La furtivité n’est pas facultative : elle est souvent votre meilleure alliée. Vous glisserez sur les toits, vous vous agripperez d’une tour à l’autre et vous frapperez depuis l’ombre avant de vous lancer dans des duels mortels où une seule parade mal synchronisée peut vous être fatale.

La conception du jeu récompense la planification et l’habileté : de nombreux combats contre des boss et des mini-boss permettent une élimination furtive dès le début, capable de bouleverser le rythme de l’affrontement tout entier.

Conseil de pro Utilisez stratégiquement votre grappin et vos outils prothétiques : des chemins cachés, des corniches et des éliminations furtives se débloquent lorsque vous combinez les déplacements verticaux avec des éliminations furtives.

L'esthétique visuelle fait forte impression : des forêts de bambous brumeuses, des châteaux en ruines et des forteresses fortifiées offrent des décors spectaculaires. Le système de combat repose sur la posture, et non sur des barres de santé, ce qui vous pousse à maîtriser les parades, les contre-attaques et les coups mortels. Le mélange entre infiltration silencieuse et affrontements explosifs confère à chaque instant une satisfaction intense.

Mon verdict : si vous aimez la liberté, la tension et les mécanismes élégants de Dishonored, Sekiro vous offre une expérience encore plus précise et intense, où la furtivité et le combat se fondent en une seule et même expérience fluide et palpitante.

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7. Desperados III [Meilleur jeu de stratégie tactique et d’infiltration dans un univers western]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel / Stratégie furtive Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Mimimi Games (développeur), THQ Nordic (éditeur) Durée moyenne de jeu 2020 Idéal pour Les joueurs qui apprécient la coordination tactique, les mécanismes de furtivité et de casse-tête, ainsi que les enchaînements d'élimination inventifs

Dans *Desperados III*, vous incarnez John Cooper et son équipe, et vous devez planifier des éliminations de précision au cœur d’environnements western complexes. Chaque personnage dispose de capacités uniques qui interagissent de manière créative, vous permettant de synchroniser des attaques furtives, de manipuler les gardes et de déclencher des réactions en chaîne qui procurent une immense satisfaction.

Les mécanismes de « pause et planification » récompensent l’observation attentive et la stratégie, transformant chaque mission en un casse-tête où le timing, le positionnement et l’exploitation de l’environnement jouent un rôle essentiel.

Conseil de pro Exploitez les points forts de chaque personnage pour manipuler les ennemis et l’environnement : attirez les gardes, bloquez les lignes de vue et exécutez des éliminations en plusieurs étapes pour une efficacité maximale.

Les graphismes du jeu restituent avec brio l’ambiance poussiéreuse et brûlée par le soleil du Far West, avec ses saloons plongés dans l’ombre et ses espaces de mission soigneusement conçus qui encouragent des approches variées. Les niveaux sont conçus pour être rejoués, récompensant les joueurs qui expérimentent de nouveaux combos et de nouvelles stratégies de furtivité.

Chaque rencontre suit un rythme chargé de tension où une planification et un timing adéquats permettent de réaliser des moments d’exécution parfaite.

Mon verdict : Desperados III est un véritable cours de maître en matière de furtivité tactique, offrant une stratégie satisfaisante, une conception de niveaux astucieuse et de nombreuses façons de réaliser des éliminations dignes d’un film.

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8. System Shock 2 [Le jeu de simulation immersif classique qui a ouvert la voie]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation immersive / RPG / Horreur Plateformes PC, Mac Année de sortie 1999 Créateur(s) Looking Glass Studios & Irrational Games (développeurs), Electronic Arts (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les joueurs en quête de mécanismes de jeu complexes, d’une expérience de jeu émergente et d’une exploration immersive

Dans System Shock 2, vous vous réveillez à bord d’un vaisseau spatial abandonné où une IA rebelle et des horreurs mutantes constituent une menace constante. Ce qui commence comme une aventure de survival-horror se transforme en une simulation immersive à vous donner des frissons, où chaque outil, chaque porte et chaque système s’intègre à un écosystème vivant.

Vous choisirez votre classe, personnaliserez vos améliorations et ferez face à des situations de manière non conventionnelle : en vous faufilant dans les conduits d’aération, en piratant les systèmes de sécurité ou en vidant vos chargeurs tout en gérant des ressources limitées.

Conseil de pro Concentrez-vous dès le début sur l'acquisition d'améliorations en piratage et en ingénierie : déverrouiller des portes et détourner l'alimentation électrique peut transformer un échange de tirs en un raccourci furtif, vous permettant ainsi d'économiser des ressources vitales.

Visuellement, les couloirs sont froids, claustrophobes et empreints d’une tension palpable : lumières vacillantes, bourdonnement des machines et ombres menaçantes transforment l’exploration en une lutte pour la survie pleine de suspense. Les arbres de compétences de ce jeu de rôle modifient radicalement le gameplay : en incarnant un ingénieur, vous pouvez éviter les combats en désactivant les tourelles, tandis qu’une configuration axée sur les armes vous pousse vers la confrontation directe.

Ces niveaux de flexibilité confèrent à System Shock 2 la même liberté axée sur le joueur que les fans de Dishonored apprécient tant : choisissez votre chemin, adaptez-vous à chaque scénario.

Mon verdict : si vous appréciez l’ADN de simulation immersive de Dishonored, System Shock 2 est une expérience de jeu de science-fiction incontournable, riche en choix, en mécanismes et en atmosphère envoûtante.

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9. Mark of the Ninja [Meilleur jeu de plateforme et d’infiltration en 2D dans la veine de Dishonored]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'infiltration en 2D / Jeu de plates-formes Plateformes PC, Xbox 360, Switch, PS4 Année de sortie 2012 (version remastérisée en 2018) Créateur(s) Klei Entertainment (développeur), Microsoft Studios (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les amateurs de jeux d’infiltration qui apprécient la planification, le timing et la clarté visuelle

Mark of the Ninja vous plonge dans l’ombre dans la peau d’un ninja redoutable évoluant dans un monde où le moindre faux pas peut vous être fatal. Le jeu adapte brillamment le gameplay furtif à la 2D : vous vous faufilez dans les couloirs, vous vous cachez dans l’ombre et vous synchronisez vos éliminations avec une précision millimétrique.

Le son et la visibilité font partie intégrante du jeu, offrant un retour immédiat et intuitif à chaque mouvement. Les multiples approches possibles vous permettent de passer inaperçu devant les ennemis ou d’orchestrer une série d’éliminations silencieuses, privilégiant ainsi une planification astucieuse plutôt que la force brute.

Conseil de pro Utilisez les distractions offertes par l’environnement, éteignez les lumières et observez attentivement les patrouilles : dans ce jeu de plateforme addictif, la patience l’emporte souvent sur l’agressivité.

Sur le plan visuel, les environnements peints à la main, les animations fluides et les forts contrastes entre lumière et ombre confèrent à chaque infiltration un aspect cinématographique. Des commandes précises vous permettent d’enchaîner les mouvements avec aisance, tandis que la conception des niveaux encourage l’expérimentation.

Chaque parcours prend tout son sens, que vous vous faufiliez, que vous vous cachiez ou que vous éliminiez vos adversaires avec ingéniosité. Cette approche minimaliste mais minutieuse réduit la furtivité à sa forme la plus pure.

Mon verdict : Les fans de Dishonored apprécieront la conception méticuleuse de Mark of the Ninja, ses systèmes de furtivité très satisfaisants et ses parcours rejouables qui rendent chaque partie unique.

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10. Les Chroniques de Riddick : Évasion de Butcher Bay [Meilleur mélange d’action et de furtivité cinématographique]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Fusil à la première personne / Action / Aventure Plateformes PC, Xbox (version originale) Année de sortie 2004 Créateur(s) Starbreeze Studios & Tigon Studios (développeurs), Vivendi Universal Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Idéal pour Les amateurs de jeux d’infiltration cinématiques proposant une conception de niveaux à plusieurs niveaux

Dans Les Chroniques de Riddick : Évasion de Butcher Bay, vous incarnez Riddick, un détenu endurci qui évolue dans l’enceinte mortelle de la prison de Butcher Bay. Le jeu mêle action furtive à la première personne, combats au corps à corps et énigmes liées à l’environnement, vous permettant de choisir comment aborder chaque confrontation.

Les déplacements verticaux, les conduits d'aération et les ombres créent de multiples voies d'infiltration, tandis que les patrouilles ennemies intelligentes réagissent de manière réaliste à votre présence. Contrairement aux jeux d'infiltration linéaires classiques, chaque niveau vous invite à l'expérimentation, à la planification et à l'improvisation.

Conseil de pro Observez les schémas de patrouille et tirez parti des distractions offertes par l’environnement : éteignez les lumières ou détournez l’attention des gardes pour passer inaperçu.

Les graphismes du jeu impressionnent par leurs textures industrielles brutes, leur éclairage dynamique et leurs scènes cinématiques qui intensifient la tension. Les séquences d’infiltration sont gratifiantes, et les neutralisations au corps à corps effectuées au bon moment procurent un sentiment de maîtrise très satisfaisant. Les moments de gameplay imprévisibles, comme le fait de devoir improviser à la volée lorsque vos plans échouent, rendent les parties répétées captivantes.

Mon verdict : Les fans de Dishonored adoreront son gameplay de furtivité compact et cinématographique, ses affrontements tendus et la structure des niveaux à plusieurs niveaux qui récompense une stratégie minutieuse.

11. Ghost of Tsushima [Meilleure aventure d’infiltration samouraï en monde ouvert]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action en monde ouvert / Furtivité / Aventure Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Année de sortie 2020 Créateur(s) Sucker Punch Productions (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent une expérience de samouraï furtif aux allures cinématographiques dans un vaste monde ouvert

Ghost of Tsushima vous permet d’explorer le Japon féodal dans la peau de Jin Sakai, en maîtrisant la furtivité, le maniement du sabre et les tactiques de guérilla pour repousser l’invasion mongole. Fondrez-vous dans les hautes herbes, utilisez le vent pour vous orienter et abordez vos missions par des assassinats silencieux ou des combats de front.

Ce jeu immersif en monde ouvert intègre de manière fluide les mécanismes de furtivité à la progression : escaladez des falaises, déplacez-vous sur les toits et utilisez des diversions pour déjouer vos ennemis.

Conseil de pro Alternez entre la furtivité « à la manière d’un fantôme » et le combat de samouraï en fonction de la densité des ennemis et des opportunités offertes par l’environnement pour que chaque affrontement reste varié.

Sur le plan visuel, le jeu est à couper le souffle : des paysages grandioses, une météo dynamique et des duels cinématiques créent une atmosphère immersive. Les quêtes secondaires et les rencontres récompensent à la fois la planification et l’improvisation, offrant de multiples approches aussi bien aux joueurs qui cherchent à tout terminer qu’aux joueurs occasionnels.

Mon verdict : les fans de Dishonored apprécieront les options de furtivité fluides, les combats stratégiques et la construction cinématographique de l’univers, qui confèrent à chaque assassinat une véritable intensité.

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12. Assassin’s Creed II [Meilleur jeu d’infiltration historique pour les fans de Dishonored]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action / Furtivité / Monde ouvert Plateformes PC, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2009 Créateur(s) Ubisoft Montréal (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux d’infiltration historiques et le parkour fluide

Plongez dans l’Italie de la Renaissance en incarnant Ezio Auditore dans Assassin’s Creed II, un jeu alliant assassinats furtifs, déplacements en parkour et exploration en monde ouvert.

Les missions offrent plusieurs approches : se faufiler dans la foule, escalader les toits ou éliminer des cibles par des frappes précises. La furtivité sociale et l'interaction avec l'environnement permettent des solutions créatives, encourageant l'expérimentation sans imposer de combat direct.

Conseil de pro Mêlez-vous à la foule ou utilisez des points d’observation en hauteur pour planifier des éliminations efficaces et élégantes.

Des canaux de Venise aux toits de Florence, la conception des niveaux récompense l’exploration et favorise la rejouabilité. Des chemins cachés, des tombes secrètes et des agencements verticaux confèrent à chaque rencontre un caractère dynamique. Le jeu trouve un équilibre entre un rythme cinématographique et la liberté du joueur, offrant aux amateurs de furtivité des options satisfaisantes pour résoudre les problèmes de manière créative.

Mon verdict : Les fans de Dishonored apprécieront les missions ouvertes d’Assassin’s Creed II. La progression verticale et un univers historique riche et ouvert vous permettent d’aborder vos objectifs de mille et une façons inventives.

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13. Deathloop [Meilleur jeu de tir en boucle temporelle par les créateurs de Dishonored]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action / Furtivité / Jeu de tir Plateformes PC, PS5 Année de sortie 2021 Créateur(s) Arkane Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient la furtivité inventive, les mécanismes astucieux et une grande rejouabilité

Deathloop vous met dans la peau de Colt, piégé sur l’élégante île de Blackreef avec un seul objectif : éliminer huit Visionnaires avant que la journée ne recommence. Chaque boucle vous en apprend davantage sur les routines, les gadgets et les possibilités offertes par l’environnement.

Le jeu encourage la créativité : combinez des pouvoirs tels que l’invisibilité ou le saut propulsé avec des armes à feu, utilisez la furtivité pour contourner les ennemis ou mélangez les approches pour réaliser des éliminations uniques.

Conseil de pro Commencez par apprendre l’emploi du temps de chaque Visionnaire, puis planifiez des enchaînements combinant gadgets, furtivité et environnement pour réaliser une partie parfaite en une seule journée.

Cette île rétro-futuriste est tout simplement époustouflante, avec ses touches de néon, son architecture épurée et sa narration environnementale subtile. Le mécanisme de boucle temporelle transforme chaque échec en source d’apprentissage : chaque tentative vous permet de progresser, de débloquer de nouveaux pouvoirs et de nouvelles stratégies. Le gameplay émergent garantit que chaque partie est unique, avec de multiples chemins menant à la victoire.

Mon verdict : Deathloop est un terrain de jeu axé sur les mécanismes, destiné aux joueurs qui aiment la liberté et l’expérimentation, offrant de l’action furtive, des combats et une rejouabilité que les fans de Dishonored apprécieront énormément.

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14. Control [Meilleur jeu d’action surnaturel à l’atmosphère immersive]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action / Furtivité / Simulation immersive Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Créateur(s) Remedy Entertainment (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les pouvoirs paranormaux, les combats inventifs et l’exploration atmosphérique

Dans Control, vous incarnez Jesse Faden et explorez l’Oldest House, un quartier général surréaliste et en constante mutation. À l’aide de l’arme de service et de vos pouvoirs télékinétiques, vous manipulez l’environnement pour résoudre les situations de manière créative.

Le combat, la furtivité et l'exploration s'entremêlent en toute fluidité, les objets pouvant servir à la fois d'armes et d'obstacles. Les espaces verticaux, les pièces cachées et les agencements de type casse-tête récompensent une observation attentive et l'expérimentation.

Conseil de pro Combinez des pouvoirs tels que la lévitation et le lancer d’objets avec les dangers de l’environnement pour venir à bout de vos ennemis de manière inventive.

La conception dense et interconnectée des niveaux crée une atmosphère de labyrinthe vivant, mêlant un mystère oppressant à des moments d’émerveillement visuel. Des améliorations modulaires vous permettent d’adapter vos capacités à la furtivité, au combat direct ou à des styles de jeu mixtes.

Chaque partie de ce jeu d’action vous encourage à tester différentes approches, tandis que l’ambiance sonore inquiétante renforce la tension et l’immersion.

Mon verdict : Les fans de Dishonored apprécieront Control pour ses mécanismes complexes, ses pouvoirs inventifs et son univers atmosphérique, offrant un équilibre satisfaisant entre furtivité, action et exploration.

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15. Alpha Protocol [Meilleur RPG d’espionnage avec choix du joueur et conséquences]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG / Furtivité / Espionnage Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2010 Créateur(s) Obsidian Entertainment (développeur), SEGA (éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de récits à embranchements et de stratégies de mission flexibles

Alpha Protocol est un jeu d’espionnage incontournable. Vous incarnez l’agent secret Michael Thorton et évoluez au cœur d’un réseau de complots mondiaux où chaque choix compte. Les missions peuvent être menées à bien par la discrétion, le piratage, la persuasion ou le combat direct, ce qui laisse aux joueurs la liberté d’élaborer leur propre approche.

Les PNJ réagissent de manière dynamique à vos actions, influençant ainsi le déroulement de l’histoire, les alliances et l’issue des missions.

Conseil de pro Investissez dès le début dans la furtivité et le piratage informatique pour débloquer des voies sans combat et bénéficier d’avantages dans les missions ultérieures.

La progression du jeu de rôle s’intègre parfaitement au gameplay d’espionnage : les améliorations de compétences élargissent l’utilisation des gadgets et les options de dialogue, créant ainsi de multiples façons d’atteindre vos objectifs.

Les niveaux encouragent l'expérimentation, en proposant des approches tactiques variées et des conséquences qui se répercutent tout au long du récit. Des lieux exotiques, une atmosphère de tension liée à l'espionnage et des choix imprévisibles maintiennent l'intérêt des joueurs tout au long du jeu.

Mon verdict : Alpha Protocol excelle dans l’art de combiner furtivité, progression de type RPG et choix significatifs, offrant une expérience d’espionnage où chaque décision a un impact réel.

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16. Aragami [Meilleur jeu de furtivité sur le thème des ninjas, dans la veine de Dishonored]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Furtivité / Action / Ninja Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Créateur(s) Lince Works (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient un gameplay purement furtif avec une touche ninja surnaturelle

Dans Aragami, vous incarnez un esprit de l’ombre capable de se téléporter dans l’obscurité, afin de vous infiltrer dans les forts, temples et pagodes ennemis tout en évitant la lumière. Chaque niveau vous invite à planifier vos actions : vous vous cacherez dans des zones d’ombre, étirerez vos ombres pour créer de nouveaux chemins et choisirez soigneusement le moment de votre téléportation.

Le combat comporte des risques et la confrontation directe au corps à corps est rarement la meilleure stratégie, ce qui souligne l'importance de la patience, du silence et de l'environnement.

Conseil de pro Restez dans l’obscurité autant que possible pour recharger votre pouvoir de l’ombre, créez des abris en prolongeant vos ombres et observez patiemment les itinéraires de patrouille avant d’agir.

L’esthétique sombre du jeu donne le ton : des environnements peints à la main, contrastant avec des couloirs éclairés à la bougie et des ombres saisissantes, vous plongent dans l’univers d’un ninja. Un HUD minimaliste et un retour visuel épuré confèrent à chaque élimination silencieuse et à chaque saut dans l’ombre un sentiment de pertinence.

Bien que certains objectifs se répètent, les mécanismes fondamentaux de manipulation des ombres récompensent l’expérimentation et favorisent la rejouabilité.

Mon verdict : si vous êtes amateur de la liberté et de la furtivité calculée de Dishonored, Aragami vous offre une expérience ninja ciblée et élégante où la planification astucieuse et la maîtrise des ombres prennent toute leur ampleur.

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17. Shadow Tactics : Les Lames du Shogun [Meilleure expérience de stratégie et de furtivité tactique]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel / Stratégie furtive Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur(s) Mimimi Games (développeur), Daedalic Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient la furtivité méthodique, la synergie entre les personnages et la conception de missions de type casse-tête

Dans Shadow Tactics, vous commandez une équipe de spécialistes – ninja, samouraï, tireur d’élite, kunoichi et maître des pièges – dotés chacun de capacités uniques permettant des éliminations synchronisées. Les missions se déroulent comme des casse-têtes complexes : coordonnez soigneusement votre escouade, posez des pièges, détournez l’attention des gardes ou lancez des attaques simultanées pour prendre d’assaut des châteaux et des camps fortement gardés.

Les patrouilles, les champs de vision et les séquences chronométrées récompensent la patience et la planification plutôt que la force brute.

Conseil de pro Utilisez le « Mode Ombre » pour enchaîner les actions entre les personnages : étudiez la carte, préparez des diversions, puis déclenchez une série d’éliminations pour obtenir des résultats époustouflants.

Sur le plan visuel, ce jeu de stratégie remarquable rend à merveille l’atmosphère du Japon de l’époque d’Edo : toits de temples saupoudrés de neige, itinéraires d’infiltration à travers des forêts de bambous et forteresses de clans, le tout agrémenté de détails environnementaux subtils.

Les interactions semblent émerger naturellement : le déclenchement d’un piège peut détourner l’attention d’un garde, ce qui permet d’effectuer une élimination furtive – le genre de réaction en chaîne qui vous donne l’impression d’être malin. Bien que la courbe d’apprentissage soit raide, la satisfaction de mener à bien une mission sans faille est immense.

Mon verdict : si vous appréciez la liberté systémique de Dishonored, Shadow Tactics vous offre un terrain de jeu de stratégie furtive où la planification, le timing et les outils des personnages prennent toute leur ampleur.

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18. Velvet Assassin [Meilleur jeu d’infiltration sur la Seconde Guerre mondiale avec une narration atmosphérique]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Furtivité / Action Plateformes PC, Xbox 360, PS3 Année de sortie 2009 Créateur(s) Replay Studios (développeur), SouthPeak Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 12 à 18 heures Idéal pour Les amateurs de jeux d’infiltration tendus et méthodiques se déroulant dans un univers inspiré de la Seconde Guerre mondiale

Velvet Assassin vous met dans la peau de Violette Summer, une espionne britannique évoluant dans l’Europe occupée. Le gameplay s’articule autour de l’infiltration, de l’assassinat et de déplacements prudents en territoire ennemi.

Les joueurs doivent trouver le juste équilibre entre patience et précision, en utilisant les ombres, les abris et les diversions pour contourner les gardes ou éliminer leurs cibles en silence. Chaque décision a son importance : une erreur bruyante peut mener à l’échec, créant ainsi une tension intense qui rend chaque séquence d’infiltration mémorable.

Conseil de pro Étudiez les habitudes des gardes et planifiez soigneusement vos issues : la précipitation entraîne des conséquences immédiates dans ce jeu captivant sur la Seconde Guerre mondiale.

Sur le plan visuel, le jeu baigne dans une esthétique sombre et oppressante : des couloirs faiblement éclairés, des rues dévastées par les bombardements et des toits ruisselants de pluie renforcent le sentiment de danger.

Les outils et les options de combat limitées privilégient la ruse plutôt que la force, récompensant une utilisation créative de l’environnement pour éliminer des cibles ou éviter d’être repéré. Il s’agit là de la furtivité dans sa forme la plus pure, mettant l’accent sur l’immersion et les conséquences.

Mon verdict : les joueurs à la recherche d’un jeu d’infiltration délibéré et atmosphérique se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale apprécieront le rythme tendu de Velvet Assassin, ses environnements détaillés et ses systèmes d’infiltration gratifiants.

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19. Dishonored : La Mort de l’Outsider [Meilleure extension autonome pour les fans de Dishonored]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action / Furtivité Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Créateur(s) Arkane Studios (développeur), Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une expérience de furtivité soigneusement conçue et offrant une grande variété de possibilités

Dishonored : La Mort de l’Outsider suit Billie Lurk dans sa mission visant à éliminer une figure quasi divine au cœur d’une ville corrompue. Le gameplay met l’accent sur la furtivité créative et l’assassinat, avec des missions courtes qui encouragent l’expérimentation.

Les joueurs peuvent combiner leurs pouvoirs de manière inventive : la téléportation, la possession et la capacité à figer le temps offrent de multiples approches pour chaque cible. La conception très riche des niveaux récompense l’exploration et les itinéraires alternatifs, ce qui confère à chaque rencontre un caractère original et incite à rejouer.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la maîtrise d’une ou deux combinaisons de capacités par partie afin de maximiser votre efficacité et de garantir le bon déroulement des affrontements.

L’esthétique reprend le mélange caractéristique de la série : des environnements urbains sordides, un éclairage riche et un design steampunk stylisé. Les missions plus courtes garantissent des affrontements intenses, parfaits pour perfectionner vos parties « fantômes » ou tester des stratégies plus agressives sans vous engager dans de longues sessions de jeu.

Mon verdict : Les fans de la série Dishonored adoreront les missions compactes et hautement rejouables de cette extension, ses pouvoirs inventifs et ses moments de furtivité très satisfaisants.

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20. Deus Ex : Mankind Divided [Meilleur RPG d’infiltration futuriste pour les joueurs de Dishonored]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Infiltration / RPG / Action Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur(s) Eidos-Montréal (développeur), Square Enix (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle d’infiltration futuristes offrant de nombreuses possibilités de choix au joueur et un gameplay émergent

Deus Ex : Mankind Divided est un RPG d’action exceptionnel, dans lequel vous incarnez Adam Jensen, un personnage « augmenté », dans un monde divisé par les préjugés à l’encontre des humains dotés d’améliorations mécaniques. Le gameplay s’articule autour de la furtivité, du piratage informatique et de la manipulation sociale, permettant aux joueurs d’atteindre leurs objectifs de multiples façons.

Les niveaux organisés en hubs encouragent l’exploration, avec des chemins secondaires, des cachettes secrètes et des voies d’accès alternatives qui récompensent l’expérimentation. Une panoplie d’outils complète – comprenant des dispositifs de camouflage, des grenades EMP et des neutralisations non létales – favorise la résolution créative des problèmes et les solutions imaginées par le joueur.

Conseil de pro Équilibrez vos améliorations d’augmentation pour compléter votre approche préférée : associez les améliorations de furtivité au piratage pour ouvrir la voie à davantage de stratégies non létales.

Les graphismes Cyberpunk du jeu mettent en valeur des paysages urbains baignés de néons, des intérieurs complexes et un récit dense, riche en complots et en conflits entre factions. Les décisions des joueurs ont des conséquences significatives sur l’issue des missions et les interactions avec le monde, renforçant ainsi l’immersion propre à ce type de simulation.

Mon avis : Les fans de Dishonored apprécieront la flexibilité du gameplay furtif, les systèmes de jeu de rôle approfondis et une narration à plusieurs niveaux qui récompensent la planification et l'expérimentation.

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Mon avis général sur les jeux similaires à Dishonored

Si vous cherchez un point de départ parmi les jeux similaires à Dishonored, il existe une multitude de très bons titres à découvrir, qui sont soit comparables, soit d’un tout autre niveau.

Pour les débutants en matière de furtivité → Styx : Maître des Ombres. Des niveaux concis et ciblés vous permettent de vous entraîner à la furtivité, aux déplacements verticaux et aux éliminations silencieuses sans complexité excessive.

→ Styx : Maître des Ombres. Des niveaux concis et ciblés vous permettent de vous entraîner à la furtivité, aux déplacements verticaux et aux éliminations silencieuses sans complexité excessive. Pour les passionnés de simulations immersives → Deus Ex : Human Revolution. Des systèmes offrant de nombreuses possibilités de choix au joueur, du piratage informatique et de multiples approches de furtivité ou de combat offrent ce gameplay aux multiples facettes que les fans de Dishonored adorent.

→ Deus Ex : Human Revolution. Des systèmes offrant de nombreuses possibilités de choix au joueur, du piratage informatique et de multiples approches de furtivité ou de combat offrent ce gameplay aux multiples facettes que les fans de Dishonored adorent. Pour les amateurs d’action-stratégie → Hitman. Des opportunités d’assassinat créatives et une conception de niveaux de type « bac à sable » récompensent l’expérimentation et une planification minutieuse.

→ Hitman. Des opportunités d’assassinat créatives et une conception de niveaux de type « bac à sable » récompensent l’expérimentation et une planification minutieuse. Pour les amateurs de furtivité dans un univers historique ou en monde ouvert → Assassin’s Creed II. L’exploration verticale et les mécanismes de furtivité sociale permettent des approches inventives pour atteindre vos objectifs.

→ Assassin’s Creed II. L’exploration verticale et les mécanismes de furtivité sociale permettent des approches inventives pour atteindre vos objectifs. Pour les fans de jeux d’infiltration axés sur la narration → Prey. Ce jeu combine un gameplay émergent, des outils environnementaux et des pouvoirs pour des rencontres inventives dans un univers de science-fiction empreint de mystère.

Ces recommandations allient furtivité, profondeur de simulation immersive et rejouabilité, garantissant une transition en douceur à tous ceux qui souhaitent découvrir un nouveau jeu ou faire une pause avec Dishonored en jouant à d’autres titres similaires.

Foire aux questions