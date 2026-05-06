12 jeux similaires à Dark Souls en 2026 : Trials of the Undying

Des jeux comme Dark Souls vous plongent au cœur du danger. Chaque pas semble risqué, chaque ombre cache un ennemi mortel, et chaque victoire exige de la patience et de l’habileté. Ses combats impitoyables et ses univers envoûtants laissent une impression qui persiste bien après que l’écran s’est éteint.

Je me suis mis en quête d’autres jeux qui restituent ce même sentiment de gravité et de danger. Certains excellent par des combats implacables et brutaux, d’autres par des univers tordus et immersifs, maudits jusqu’au plus profond d’eux-mêmes . Je les ai tous joués, j’ai échoué d’innombrables fois, et j’en ai tiré une liste de jeux que tout fan de Dark Souls aura envie de découvrir ensuite.

Les joueurs en quête de défis redoutables ou d’univers qui ne vous laissent aucun répit trouveront dans ces jeux de quoi mettre leurs réflexes et leur détermination à l’épreuve à chaque instant.

Notre sélection des meilleurs jeux dans la veine de Dark Souls

Tous les jeux de type « soulslike » ne méritent pas leurs cicatrices. J’en ai passé au crible un grand nombre qui ont tenté leur chance et échoué, mais une poignée s’est démarquée du lot. Ces cinq-là capturent à la perfection la tension, le poids et cette terreur rampante qui font de Dark Souls un classique culte.

1 Elden Ring 2022 L'univers ouvert ne devrait pas fonctionner, mais c'est pourtant le cas. Chaque ruine, chaque marécage et chaque boss cauchemardesque font battre le cœur de la série Souls. Buy now 2 Bloodborne 2015 L'horreur gothique à l'état pur transposée en jeu vidéo. Plus rapide, plus intense et si implacable qu'il ne vous laisse aucun répit. Buy now 3 Hollow Knight 2017 Une épopée à la « Souls » de la taille d’un insecte. Des combats intenses, une exploration envoûtante et des boss capables de vous anéantir en quelques secondes. Buy now

Ces cinq titres sont la crème de la crème, mais ils ne constituent qu’un avant-goût de ce qui existe. Dans la suite, je vais me plonger dans ces jeux et vous présenter d’autres excellents choix. Je vais vous faire découvrir des jeux dans la veine de Dark Souls qui reprennent le flambeau tout en réinventant la formule pour en faire quelque chose de nouveau.

12 jeux comme Dark Souls : Cendres et agonie

J’ai examiné la difficulté des combats, la conception du monde, les affrontements contre les boss et le niveau de difficulté qui semble réellement juste. J’ai joué à chaque jeu suffisamment longtemps pour en saisir le rythme, la difficulté et les récompenses. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des 12 titres sélectionnés, destinée à tous ceux qui recherchent les meilleurs jeux dans la veine de Dark Souls.

1. Elden Ring [Meilleur jeu global similaire à Dark Souls]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action, « soulslike » en monde ouvert Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeurs FromSoftware, Bandai Namco Durée moyenne de jeu 60 à 150 heures et plus Idéal pour Les fans de Souls qui recherchent la liberté sans perdre en intensité Ce que j’ai apprécié La variété des boss, l’exploration libre, la profondeur de personnalisation incroyable, la conception envoûtante de l’univers

Celui-ci m’a littéralement époustouflé dès mes premiers pas à Limgrave. Mais c’est exactement ce à quoi il faut s’attendre avec des jeux comme Elden Ring. C’est un jeu de la série Souls dans l’âme (des combats lents et brutaux accompagnés de ce sentiment de terreur qui s’installe petit à petit), mais qui s’étend sur un monde qui ne demande qu’à être exploré. Chaque château, chaque grotte et chaque marécage recèle quelque chose de sinistre, et la curiosité s’accompagne toujours d’un sentiment de danger.

Ce que j’ai le plus apprécié, c’est que le jeu ne vous tient pas la main. Pas d’indicateurs, pas de « allez là-bas ensuite ». Vous suivez votre instinct, et cela fait de chaque découverte une expérience qui n’appartient qu’à vous. Je me suis retrouvé par hasard dans des donjons pour lesquels je n’étais pas prêt, j’ai été écrasé par des boss que je ne pouvais même pas effleurer, et j’ai adoré chaque seconde passée à me battre pour revenir plus fort.

Sur le plan mécanique, c’est un rêve. La personnalisation des personnages est plus approfondie que jamais, l’invocation ajoute une toute nouvelle dimension stratégique, et les possibilités de jeu sont infinies. Vous pouvez manier deux épées colossales et foncer à travers les flammes comme un fou, ou lancer des sorts à tout va depuis loin.

Mon verdict : Elden Ring n’est pas simplement un Dark Souls dans un univers plus vaste. C’est la preuve que FromSoftware sait faire évoluer sa formule sans perdre ce qui l’a rendu légendaire. C’est un jeu exigeant, gratifiant et qui offre une rejouabilité infinie, ce qui en fait le choix incontournable sur toute liste de jeux similaires à Dark Souls.

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2. Bloodborne [Meilleur « soulslike » d’horreur gothique]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action, « soulslike » d’horreur gothique Plateformes PS4 Année de sortie 2015 Développeurs FromSoftware, Sony Computer Entertainment Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus Idéal pour Les fans de la série Souls qui recherchent des combats au rythme effréné et un univers imprégné d’horreur Ce que j’ai apprécié Des combats frénétiques, des monstres grotesques, un univers inquiétant, un système de santé alliant risque et récompense

Bloodborne est un jeu de rôle d'action exceptionnel qui a bouleversé nos repères. Dark Souls m'avait appris à jouer la sécurité et à me replier sur moi-même ; ici, si vous attendez, vous vous faites tuer. L’astuce consiste à mettre davantage la pression, à exploiter les ouvertures et à utiliser votre arme à feu pour parer les attaques au lieu de vous cacher derrière un bouclier. Ce rythme effréné rend les combats sauvages et addictifs. Ce titre a également donné naissance à ce qu’on appelle les « jeux Soulsborne ».

Yharnam marque les esprits car elle donne l’impression d’être vivante, dans le pire sens du terme. Les foules munies de torches traînant des bêtes à travers le centre d’Yharnam, les bourreaux qui attendent à Hemwick, les foules scandant des incantations dans le quartier de la cathédrale. Vous ne parvenez jamais à vous défaire du sentiment que la ville tout entière est à vos trousses. Ce n’est pas seulement un décor, c’est un ennemi.

Plus vous jouez, plus l’horreur s’enracine profondément. Les ennemis mutent, l’univers du jeu se dévoile peu à peu pour révéler une terreur cosmique, et on a l’impression que le monde entier pourrit de l’intérieur. Le jeu réussit à la perfection à mettre vos réflexes à l’épreuve, mais aussi à vous déstabiliser mentalement.

Mon verdict : Bloodborne est un « soulslike » aux combats plus rapides et méthodiques, mais aussi un véritable chef-d’œuvre en matière d’ambiance. Il prouve que FromSoftware est capable de s’emparer de l’ADN de Dark Souls pour le transformer en un cauchemar impitoyable et inoubliable. C’est pourquoi il s’impose comme le meilleur « soulslike » d’horreur gothique de cette liste.

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3. Hollow Knight [Meilleur « soulslike » de type Metroidvania]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Metroidvania, action-aventure, « soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2017 Développeurs Team Cherry Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats précis et une exploration de grande envergure dans un univers dessiné à la main Ce que j’ai apprécié La variété des boss, l’atmosphère inquiétante, les améliorations gratifiantes, la magnifique conception du monde

Hallownest m’a captivé dès le début, et c’est exactement ce que font les grands jeux de type Metroidvania. Je me souviens de ma première incursion dans Greenpath : les couleurs changeaient, la musique s’amplifiait, puis Hornet m’a soudainement terrassé avant même que je ne comprenne ce qui se passait. C’est ainsi que fonctionne Hollow Knight. Il vous attire par sa beauté, puis vous ramène à la réalité avec un combat auquel vous n’êtes pas préparé.

Ce sont les boss qui m’ont le plus marqué. Les Mantis Lords m’ont donné l’impression d’un rite de passage, un duel qui m’a forcé à affiner mon timing. Le combat contre Hollow Knight avait un poids, presque une tristesse, imprégnant chaque coup. Et puis il y a la Radiance : le genre de combat final qui vous laisse à la fois épuisé et grisé.

L'exploration est une récompense en soi. J’ai adoré reconstituer la carte du monde à partir des fragments de Cornifer. Avoir économisé suffisamment de Geo pour acheter la lanterne a été une véritable réussite. Le déblocage de raccourcis m’a donné l’impression que le monde était interconnecté d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. Plus je m’enfonçais dans l’aventure, plus je me rendais compte que ce royaume recelait une histoire qui méritait d’être découverte, même si les détails étaient enfouis dans le silence.

Mon verdict : Hollow Knight excelle (jeu de mots intentionnel) tant au niveau des combats que de l’exploration et de l’ambiance. C’est l’un de ces rares jeux indépendants capables de rivaliser avec les géants du genre. Mon expérience à Hallownest m’a prouvé qu’il mérite de figurer aux côtés des meilleurs jeux de la série Dark Souls.

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4. Sekiro : Shadows Die Twice [Meilleur combat dans un « soulslike »]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, « soulslike » Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeurs FromSoftware, Activision Durée moyenne de jeu 30 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats à l'épée brutaux et un jeu offrant un grand potentiel de maîtrise Ce que j’ai apprécié Le système de parade, l'intensité des combats contre les boss, les déplacements verticaux, la conclusion de l'histoire

Sekiro est l’un des meilleurs jeux solo qui m’a donné du fil à retordre avant que je ne trouve le bon rythme. Au début, le timing des parades me semblait impossible à maîtriser. Je n’arrêtais pas d’appuyer frénétiquement sur la touche d’esquive comme si j’étais dans Dark Souls, et j’en ai fait les frais à chaque fois. Mais une fois que j’ai trouvé le bon rythme, les combats sont devenus une véritable musique. Le duel contre Genichiro sur le toit du château reste l’un des plus exaltants que j’aie jamais vécus dans un jeu.

Ce qui le différencie tant de la série Souls, c’est le système de postures. Il vous oblige à rester face à votre adversaire, à dévier ses attaques, à briser sa garde et à en finir par ce coup de grâce si satisfaisant. Ici, pas question de se replier sur soi-même : chaque affrontement exige à la fois agressivité et précision. C’est exigeant, mais lorsque vous gagnez, vous avez le sentiment d’avoir mérité cette victoire comme peu de jeux parviennent à le faire.

L’univers m’a également marqué. Le château d’Ashina, où règne une tension palpable, le moine corrompu qui hante le village de Mibu, le singe gardien hurlant dans la vallée. Chaque zone comportait un élément marquant qui s’est gravé dans ma mémoire. Et l’histoire, pour une fois dans un jeu de FromSoft, semblait plus incisive et plus personnelle. La loyauté de Wolf envers Kuro ancrait le chaos d’une manière qui rendait chaque décision d’autant plus lourde de conséquences.

Mon verdict : Sekiro abandonne les configurations de personnage et le butin au profit de la maîtrise pure. Pas de boucliers, d’armures lourdes ni de magie – juste une lame, un grappin et des parades implacables. Comparé à Dark Souls, il est plus rapide, plus vertical, et ne laisse aucune place à la défensive ni à la progression par la répétition.

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5. Demon’s Souls [Le « soulslike » original]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, de type « soulslike » Plateformes PS3 (version originale), PS5 (remake) Année de sortie 2009/2020 Développeurs FromSoftware, Bluepoint Games Durée moyenne de jeu 25 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui souhaitent découvrir les origines de la formule Souls Ce que j’ai apprécié Le hub d’Archstone, la variété des boss, l’atmosphère oppressante, le raffinement du remake sur PS5

Demon’s Souls pose les fondations de tout ce qui a suivi. Le hub du Nexus et les mondes d’Archstone ouvrent la voie à l’exploration, tandis que chaque zone vous met à rude épreuve. Le Chevalier de la Tour peut vous anéantir en quelques secondes, les Mangeurs d’hommes transforment les ponts étroits en véritable chaos, et les niveaux exigent une concentration sans faille du début à la fin.

Le remake peaufine chaque détail sans modifier les éléments fondamentaux. Des niveaux comme les tours de Latria ou la Vallée de la Souillure semblent plus denses et plus intenses, et les boss frappent toujours aussi fort. Le jeu est impitoyable là où les opus suivants ont adouci la difficulté, ce qui donne à chaque victoire le sentiment d’avoir été méritée.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la tension. Chaque combat, chaque raccourci et chaque placement d’ennemi a son importance. Ce n’est pas tape-à-l’œil, ce n’est pas indulgent, mais cela vous marque durablement. C’est l’un des meilleurs jeux de rôle d’action qui a été à l’origine de tout cela.

Mon verdict : Demon’s Souls est le modèle de référence. Ce remake prouve qu’il offre toujours le type de défi et d’atmosphère qui ont défini le genre, ce qui en fait un titre incontournable pour quiconque s’intéresse à des jeux comme Dark Souls.

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6. Nioh 2 [Meilleur jeu de type « Soulslike » sur le thème des samouraïs]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, de type « soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5 Année de sortie 2020 Développeurs Team Ninja, Koei Tecmo Durée de jeu moyenne 40 à 100 heures et plus Idéal pour Les amateurs de combats à l'épée précis et de duels de samouraïs brutaux Ce que j’ai apprécié La richesse des armes, le chaos des yokai, les enchaînements de compétences, les boss redoutables

Nioh 2 vous met d’emblée à rude épreuve. Les positions de combat, les épées et les monstres exigent toute votre attention. Passer des épées jumelées aux lances et aux haches est une question de survie, pas de démonstration. Chaque combat contre un yokai sanctionne les erreurs et récompense le bon timing.

Vous incarnez un guerrier mi-Yokai à la recherche de votre passé. L’histoire se déroule dans un Japon déchiré par la guerre, de Kyoto aux montagnes maudites, et vous plonge dans des combats opposant les humains à des bêtes surnaturelles. Les combats contre les boss sont liés à votre parcours et font monter les enjeux.

Les boss frappent comme un marteau. Les éclairs d’Otakemaru punissent la cupidité. Yatsu-no-Kami plonge les couloirs étroits dans le chaos. Chaque victoire semble méritée, et les combats contre les boss étaient magnifiques sur mon écran de jeu haut de gamme. Enchaîner les compétences et tester différentes configurations de personnage est addictif.

Les niveaux regorgent de dangers. Les rues de Kyoto, noyées dans le brouillard, recèlent des embuscades. Dans les châteaux hantés, des ennemis vous tombent dessus depuis les hauteurs. Les missions secondaires offrent souvent de meilleurs combats que les quêtes principales. Le butin donne l’impression d’avoir été mérité, sans jamais être distribué à outrance.

Mon verdict : Nioh 2 est précis, rapide et exigeant. Chaque combat requiert de la concentration et de l’habileté. Il reproduit à la perfection les combats brutaux de samouraïs et mérite pleinement sa place aux côtés de jeux tels que Dark Souls.

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7. Lies of P [Un « soulslike » avec Pinocchio]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, de type « soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeurs Round8 Studio, Neowiz Durée moyenne de jeu 25 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats précis dans une ville déjantée peuplée de marionnettes Ce que j’ai apprécié La fabrication d’armes, les « Legion Arms », l’ambiance sombre de la ville, les affrontements chargés de tension morale

Lies of P vous plonge directement dans Krat. Les rues regorgent de foules de marionnettes qui peuvent surgir des ruelles ou sauter des toits. J’ai vite compris que les combattants à la lance du quartier de la Cathédrale vous incitent à esquiver, puis vous frappent par derrière si vous ne faites pas attention.

Les combats sont très fluides grâce au bras prothétique. Passer du marteau au grappin et au gantelet en plein combat vous permet de punir des groupes ou d’isoler un ennemi isolé. J’ai passé des heures à tester différentes configurations des « Legion Arms » : utiliser le grappin à chaîne pour attirer les ennemis vers le marteau tournoyant était incroyablement satisfaisant.

L’histoire s’articule autour de vos mensonges. Les décisions de Pinocchio déterminent qui survit ou comment les PNJ réagissent. J’ai essayé de dire la vérité lors du combat dans le quartier du marché et je me suis retrouvé acculé par des gardes que j’aurais pu éviter en mentant. De petits choix comme celui-ci rendaient chaque partie imprévisible.

Les combats contre les boss marquent les esprits. Le premier Horloger était implacable. Il tailladait, se téléportait et invoquait des marionnettes qui m’obligeaient à jongler constamment entre attaque et positionnement. Plus tard, le Chevalier Marionnette exigeait un timing parfait à chaque parade et esquive – le moindre faux pas vous frappait de plein fouet.

Mon verdict : *Lies of P* mêle des combats exigeants, des outils astucieux et une ville digne d’un conte de fées tordu d’une manière qui marque les esprits. Les choix, les armes et les boss brutaux en font un titre qui se démarque parmi les jeux du genre *Dark Souls*.

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8. Remnant II [Meilleur jeu de tir de type « soulslike »]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la troisième personne, de type « soulslike » Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeurs Gunfire Games, édité par Gearbox Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent un chaos en mode coopératif, avec des combats à l'arme à feu précis et des boss coriaces Ce que j’ai apprécié Les mods d’armes, la synergie entre les archétypes, la génération aléatoire du monde, les combats de boss intenses

Remnant II vous plonge directement dans un monde envahi par la Racine. La génération procédurale rend chaque partie imprévisible. Un instant, vous vous frayez un chemin dans les ruelles étroites d’une ville en ruines. L’instant d’après, vous combattez sur des plates-formes flottantes dans le vide. C’est une toute nouvelle façon de jouer à d’excellents jeux TPS.

Le combat allie tir précis et combat au corps à corps. J’ai utilisé l’archétype du « Gunslinger », maniant deux pistolets et un fusil à pompe. Des mods d’armes comme le bonus « Loaded » m’ont permis de tout recharger instantanément avant un combat de boss. Le compagnon canin du « Handler » m’a apporté son soutien et m’a ressuscité dans les situations délicates.

Les boss sont redoutables. L’Invisible se téléporte, invoque des sbires et remplit l’arène de dangers. Chaque combat m’a obligé à me déplacer sans cesse et à repenser ma stratégie. Porter le coup de grâce m’a donné le sentiment d’avoir mérité cette victoire.

L’exploration porte ses fruits. Des chemins cachés révèlent des armes puissantes et des rencontres riches en histoire. Chaque recoin encourageait la curiosité et la planification.

Mon verdict : chaque combat m’a tenu en haleine. Les boss sanctionnent les erreurs mais récompensent la créativité. Grâce aux mondes générés aléatoirement, aucune partie ne se ressemble. Le chaos du mode coopératif ajoute des niveaux de stratégie et des moments qui vous font applaudir. Remnant II est une véritable cocotte-minute qui met constamment à l’épreuve vos compétences, votre timing et votre esprit d’équipe.

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9. Code Vein [Meilleur mélange entre anime et Souls]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, de type « soulslike » Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeurs Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 30 à 70 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche de combats intenses et de graphismes spectaculaires dans un univers anime Ce que j’ai apprécié Les équipements « Blood Veil », le système de partenaires, la personnalisation des personnages, les compétences offertes

Code Vein vous plonge dans un monde en ruines. Les « Veins », autrefois des humains, sont désormais des revenants. Vous vous réveillez sans souvenirs et chassez des « Blood Beads » pour éviter de sombrer dans la folie. Vous combattez aux côtés de Louis, Mia et d’autres personnages qui ne vous font confiance que dans la mesure où vous brandissez une arme.

Les combats sont brutaux. Je me suis équipé de deux lames et j’ai opté pour un « Blood Veil » qui draine la vie de mes ennemis. Cet outil m’a permis d’attirer les ennemis vers moi, puis de déchaîner une attaque puissante pendant que je récupérais. Le timing était essentiel. Tout comme le choix du moment où laisser le partenaire contrôlé par l’IA prendre les devants.

Les combats contre les boss m’ont obligé à tirer parti de l’environnement. Dans la Cité antique, un boss se cachait derrière des piliers. Je devais frapper, battre en retraite, attirer ses sorts, puis foncer. Je n’ai jamais autant transpiré en esquivant des rayons laser. Les armes s’adaptent bien si vous investissez dans les arbres de compétences. Les « dons » (compétences) offraient suffisamment de variété pour que je puisse créer deux configurations différentes et passer de l’une à l’autre en fonction des types d’ennemis.

L’exploration récompensait la prise de risque. Vaincre les « Perdus » rapportait un butin rare et révélait des chemins cachés dans la Veine, tout en débloquant des missions secondaires qui enrichissaient l’univers du jeu. L’esthétique – une architecture gothique en ruines associée à des effets de sang dignes des anime – m’a souvent donné des frissons.

Mon verdict : Code Vein allie la difficulté des jeux « Souls » au drame propre aux anime. La variété de ses configurations, les mécanismes de partenariat et son ambiance tracent une voie différente au sein du genre. Cette originalité en fait un titre incontournable de cette liste.

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10. Mortal Shell [Meilleur « soulslike » avec changement de personnage]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, de type « soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2020 Développeurs Cold Symmetry, Playstack Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats au corps à corps rigoureux et la furtivité liée au positionnement Ce que j’ai apprécié La maîtrise des « Shells », le mécanisme de durcissement, des boss déments, un univers riche

Mortal Shell vous plonge à Fallgrim, un hub marécageux regorgeant de cryptes, de ruines et d’horreurs qui vous attendent dans la brume. Vous n’incarnez pas un personnage fixe. Vous prenez plutôt possession de guerriers déchus appelés « Shells », chacun doté de ses propres statistiques et styles de jeu.

Le premier Shell que j’ai choisi était Harros. Il me semblait bien équilibré, mais une fois que j’ai débloqué Solomon, j’ai privilégié son immense réserve de points de vie. Changer de Shell à la volée a modifié ma façon d’aborder chaque zone. La mécanique de durcissement a nécessité un certain temps d’adaptation, mais elle s’est avérée salvatrice. Se figer en plein milieu d’une attaque pour encaisser un coup, puis enchaîner avec un coup dévastateur ne m’a jamais lassé.

Les combats contre les boss mettent votre patience à rude épreuve. Tarsus, le Premier Martyr, ralentissait l’arène avec du givre, me punissant chaque fois que je me montrais trop gourmand. Les coups bestiaux de Grisha semaient la panique dans les couloirs étroits. Même les élites ordinaires, comme les brigands aux épées enflammées, m’obligeaient à analyser leurs schémas d’attaque et à effectuer chaque esquive avec précision.

L’exploration était à la fois oppressante et gratifiante. Je tombais par hasard sur des inscriptions gravées dans les murs, ou sur d’étranges objets dont les effets ne se révélaient qu’après utilisation. Tenter de reconstituer qui étaient ces « Coquilles » et pourquoi le monde pourrissait m’a poussé à creuser toujours plus profondément.

Mon verdict : Mortal Shell vous oblige à gagner en puissance grâce à des combats qui requièrent de la patience et à un apprentissage impitoyable. Les changements de Shell vous forcent à vous adapter. Le durcissement impose une stratégie. Peu de jeux modifient autant votre rythme tout en conservant des combats intenses.

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11. Star Wars Jedi : Fallen Order [Meilleur jeu de type « Soulslike » inspiré de Star Wars]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, inspiré des jeux de type « soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeurs Respawn Entertainment, Electronic Arts Durée moyenne de jeu 20 à 35 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats de type « soulslike » associés à l’exploration et à l’histoire de Star Wars Ce que j’ai apprécié Les combats au sabre laser, les pouvoirs de la Force, les cartes de type « Metroidvania », les moments narratifs cinématiques

Fallen Order vous met dans la peau de Cal Kestis, un Padawan qui se cache de l’Empire après l’Ordre 66. L’histoire vous emmène à travers des planètes telles que Bogano, Zeffo et Kashyyyk, chacune recelant des secrets derrière des portes verrouillées et des énigmes liées à la Force.

Les combats sont très intenses. Chaque coup de sabre laser exige un bon timing, et les parades exposent les ennemis à des contre-attaques impitoyables. Affronter les soldats de la Purge était une véritable montée d’adrénaline : bloquer les tirs de blaster, esquiver les attaques impossibles à parer, puis achever l’adversaire d’un coup de sabre précis. Les pouvoirs de la Force ajoutent une dimension supplémentaire. Attirer les stormtroopers dans des enchaînements de sabre ou geler des tirs de blaster en plein vol procurait des sensations incroyables.

L’exploration reprend ce rythme typique des jeux « soulslike ». Des points de méditation, à la manière des feux de camp, vous permettent de vous reposer, de faire réapparaître des ennemis et de dépenser des points d’expérience pour acquérir de nouvelles compétences. Il est important de revenir sur ses pas : j’ai découvert des raccourcis sur Zeffo après avoir débloqué la Poussée de la Force, ce qui m’a ouvert des chemins que j’avais complètement manqués. Des coffres cachés et des échos enrichissaient l’univers du jeu tout en récompensant la curiosité.

Les boss constituent le point fort du jeu. La Deuxième Sœur a mis à l’épreuve tout ce que j’avais appris, en mêlant duels au sabre laser et attaques brutales de la Force. Ces combats offraient à la fois un défi mécanique et une récompense narrative.

Mon verdict : le jeu maîtrise parfaitement le combat de type « soulslike » tout en vous permettant de vivre le rêve Jedi. Les duels au sabre laser, les pouvoirs de la Force et une conception de niveaux intelligente permettent à Fallen Order de se démarquer des jeux « soulslike » qui ne sont que des copies.

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12. Blasphemous [Meilleur « soulslike » en 2D]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, inspiré des jeux « soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeurs Respawn Entertainment, Electronic Arts Durée moyenne de jeu 20 à 35 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats de type « soulslike » associés à l’exploration et à l’histoire de Star Wars Ce que j’ai apprécié Les combats au sabre laser, les pouvoirs de la Force, les cartes de type « Metroidvania », les moments narratifs cinématiques

Blasphemous vous plonge dans Cvstodia dans la peau du Pénitent, un guerrier silencieux condamné à errer dans un monde imprégné de culpabilité et de tourments religieux. Le décor est à la fois grotesque et magnifique : des églises transformées en prisons, des saints difformes qui planent au-dessus de villages en ruines, des statues ensanglantées qui surveillent chacun de vos mouvements.

Les combats sont précis et impitoyables. L’épée Mea Culpa donne l’impression d’être mûrement réfléchie à chaque coup, et les animations d’exécution ajoutent une touche de cruauté. Les améliorations élargissent vos options, comme esquiver les attaques, invoquer des lianes épineuses ou enchaîner des combos aériens. Chaque ennemi sanctionne le jeu imprudent, mais chaque adversaire vaincu procure le sentiment d’une petite victoire.

L’exploration suit ce rythme typique des jeux « soulslike » et « metroidvania ». Je revenais sans cesse sur mes pas après avoir débloqué de nouvelles prières ou reliques, ouvrant ainsi des chemins que j’avais manqués. Des sanctuaires cachés enrichissaient l’univers du jeu et me récompensaient par des bonus de santé ou de nouveaux pouvoirs. Les séquences de plateforme se transformaient en défis à part entière, notamment dans des zones telles que le Mur des Saintes Interdictions, où les pics et les ennemis s’alliaient pour me mettre en pièces en quelques secondes.

Les boss sont de véritables cauchemars. Crisanta de l’Agonie Enveloppée se battait comme un chevalier rival, croisant les lames dans un duel qui exigeait de la patience. D’autres, comme Esdras et sa cloche géante, donnaient l’impression de plonger dans un cauchemar religieux fiévreux.

Mon avis : Blasphemous s'inspire des jeux de type « soulslike » – notamment par ses combats réfléchis, son univers mystérieux et ses boss redoutables – et en fait un cauchemar à défilement horizontal aussi magnifique que cruel.

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Foire aux questions