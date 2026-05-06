20 jeux similaires à *What Remains of Edith Finch* 2026 – Des expériences narratives profondes

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Les meilleurs jeux dans la veine de *Ce qui reste d’Edith Finch* sont des expériences qui vous marquent longtemps après avoir posé la manette. Ce ne sont pas de simples jeux comme les autres : ils sont riches, émouvants et inventifs.

Si vous lisez ces lignes, c’est sans doute que vous préférez savourer et apprécier les jeux plutôt que de les terminer à toute vitesse. Vous êtes peut-être attiré par les mystères familiaux intimes, les récits poétiques en lien avec l’environnement, ou d’autres thèmes qui privilégient le récit, les personnages et l’atmosphère plutôt que le combat ou les mécanismes de jeu.

Chaque jeu de cette liste a été sélectionné pour sa résonance émotionnelle et sa créativité narrative. Poursuivez votre lecture pour découvrir une expérience qui vous captivera, scène poignante après scène poignante.

Nos coups de cœur parmi les jeux similaires à Ce qui reste d’Edith Finch

Le genre peut sembler restreint, mais il existe de nombreux jeux brillants dans la veine d’Edith Finch. Si vous décidez de n’en essayer que trois, commencez par ceux-ci :

1 Gone Home 2013 L'exploration à la première personne d'une maison en apparence vide révèle une histoire familiale pleine de surprises. La narration par l'environnement vous fait ressentir chaque note et chaque photo cachées, capturant l'intimité tranquille de la vie de famille. La nostalgie imprègne chaque pièce, permettant aux joueurs de reconstituer les secrets à leur propre rythme. Buy now 2 Firewatch 2016 Se déroulant dans les contrées sauvages du Wyoming, Firewatch allie des graphismes évocateurs à une narration axée sur les dialogues. Vos conversations façonnent le récit, et la beauté de la forêt fait écho à la tension et à l’isolement qui entourent son mystère central. C’est un jeu qui vous fait vous sentir à la fois seul et connecté. Buy now 3 Everybody’s Gone to the Rapture 2015 Parcourez un village anglais déserté et percez le mystère qui plane sur toute la localité. Le récit se dévoile à travers des enregistrements audio et des indices environnementaux, créant une trame émotionnelle où chaque pas prend tout son sens. L’ambiance envoûtante garantit que votre périple sera inoubliable. Buy now

Ces coups de cœur représentent le summum de la narration axée sur les émotions et montrent pourquoi des jeux comme *Ce qui reste d’Edith Finch* sont bien plus qu’un simple divertissement : ce sont de véritables expériences. *Edith Finch* vous invite à explorer à votre rythme, en découvrant les histoires cachées dans chaque recoin de cette maison magnifiquement détaillée.

Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète des 20 jeux qui explorent la mémoire, le deuil et les liens humains de manière innovante.

Les 20 meilleurs jeux dans la veine de Ce qui reste d’Edith Finch qui racontent de magnifiques histoires

Êtes-vous prêt à découvrir en détail certains des meilleurs jeux similaires à Edith Finch ? J’ai sélectionné la crème de la crème pour vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin afin de trouver votre prochaine expérience de jeu. C’est parti !

1. Gone Home [Meilleur jeu narratif dans le style d’Edith Finch]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration à la première personne / Aventure narrative Plateformes PC, Mac, Linux Année de sortie 2013 Créateur(s) The Fullbright Company (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 2 à 4 heures

Idéal pour Les amateurs d’histoires intimistes centrées sur les personnages

Pénétrez dans les couloirs vides de la demeure des Greenbriar dans Gone Home, une histoire paisible racontée à travers l’exploration plutôt que l’action. Vous passez de pièce en pièce, fouillez dans les tiroirs, les placards et les lettres, pour découvrir peu à peu une histoire sur la famille, l’identité et tout ce qui n’a pas été dit.

Pourquoi nous l'avons choisi Gone Home réduit l’exploration narrative à sa forme la plus pure, permettant aux joueurs de découvrir une histoire profondément personnelle à leur propre rythme.

Se déroulant dans les années 1990, il restitue l’atmosphère de cette époque sans verser dans la nostalgie : chaque objet semble chargé de sens, chaque découverte est intime. Pas de combat ni de chronomètre, juste le rythme régulier de la curiosité et de la réflexion, ce même type de narration tranquille qui a rendu Ce qui reste d’Edith Finch si émouvant.

Les graphismes sont sobres mais pleins d’ambiance, et la bande-son vibre de cette même émotion subtile qui imprègne toute l’expérience. Gone Home est idéal pour tous ceux qui privilégient l’impact émotionnel subtil et la narration par l’environnement plutôt que l’action ou les énigmes traditionnelles.

Mon verdict : si vous avez aimé l’approche intime et centrée sur les personnages d’Edith Finch, Gone Home vous offre une expérience tout aussi poignante. Chaque pièce dans laquelle vous entrez dévoile des couches de l’histoire familiale et de vérités personnelles, laissant une empreinte émotionnelle durable.

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2. Firewatch [Meilleure histoire environnementale à l’image d’Edith Finch]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure à la première personne / Exploration narrative Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Créateur(s) Campo Santo (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les récits évocateurs et les histoires centrées sur les personnages

Firewatch vous plonge dans les contrées sauvages du Wyoming dans la peau d’Henry, un guetteur d’incendie dont le seul lien avec le monde extérieur est sa superviseuse, Delilah, à l’autre bout d’une radio. C’est un jeu fondé sur les dialogues et l’ambiance, où chaque choix forge un lien qui semble véritablement humain.

Pourquoi nous l’avons choisi Firewatch excelle dans l’art d’allier la profondeur narrative à une exploration immersive. Son système de dialogues à embranchements offre aux joueurs une véritable liberté d’action dans leurs interactions, ce qui rend l’histoire très personnelle sans pour autant s’appuyer sur des combats ou des énigmes.

Vous déambulez dans des forêts ensoleillées, de vieilles cabanes et des sentiers tranquilles, en reconstituant le mystère d’une disparition tandis que le monde qui vous entoure oscille entre beauté et isolement. Il y a peu d’action ici – seulement de l’exploration, des dialogues et de la réflexion – mais c’est justement le but.

Le jeu laisse une empreinte durable dans l’atmosphère et la mémoire : chaque image est composée comme un plan de film, chaque son traduit la tension et le calme que l’on ressent lorsqu’on se retrouve totalement seul en pleine nature.

Mon verdict : Les amateurs des meilleurs jeux narratifs interactifs apprécieront le rythme contemplatif, l’intensité émotionnelle et la richesse de la narration environnementale. Firewatch transforme un simple job d’été en une expérience narrative profondément émouvante où chaque choix compte.

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3. Tout le monde est parti pour le Ravissement [Meilleur récit poétique à la manière d’Edith Finch]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration à la première personne / Aventure narrative Plateformes PC, PS4 Année de sortie 2015 Créateur(s) The Chinese Room (développeur), Sony Computer Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les récits poétiques et propices à la réflexion

Se déroulant dans un village anglais désert, *Tout le monde est parti pour l’Enlèvement* vous permet de découvrir ce qui est arrivé à ses habitants disparus. Vous vous promenez à travers les champs, les cottages et les rues tranquilles, reconstituant peu à peu l’histoire à partir d’indices subtils disséminés dans l’environnement, de sons persistants et de lumières mystérieuses.

Pourquoi nous l’avons choisi Sa force réside dans son approche poétique de la narration. En supprimant la pression inhérente au gameplay traditionnel, il met le récit et l’atmosphère au premier plan, créant ainsi une expérience méditative qui touche émotionnellement.

Le jeu met l’accent sur l’observation et la réflexion, illustrant les relations humaines, le deuil et la fragilité de la vie sans s’appuyer sur des dialogues trop chargés. Ses mécanismes simples vous permettent d’explorer à votre rythme, laissant les émotions s’imprégner naturellement.

Chaque petit détail – de la façon dont le blé ondule au gré du vent au faible son d’une cloche d’église lointaine – contribue à donner au village un aspect réel, même s’il est étrangement désert.

Mon verdict : Les fans d’Edith Finch seront captivés par le mystère qui se dévoile lentement et par ce récit délicat, centré sur l’humain. Tout le monde est parti pour le Ravissement est un voyage contemplatif dont le souvenir persiste longtemps après que l’écran est devenu noir.

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4. La disparition d’Ethan Carter [Le meilleur jeu d’enquête à la manière d’Edith Finch]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration à la première personne / Aventure mystérieuse Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2014 Créateur(s) The Astronauts (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Idéal pour Les amateurs d’histoires policières et d’univers atmosphériques

Dans La disparition d’Ethan Carter, vous incarnez le détective Paul Prospero, à la recherche d’un garçon disparu dans une vallée à la fois magnifique et inquiétante. Le jeu mêle mystères surnaturels et narration par l’environnement : vous reconstituez le fil des événements en examinant des objets et des indices.

Pourquoi nous l’avons choisi Son mécanisme de reconstruction de la mémoire le distingue des autres jeux, offrant une manière inventive de reconstituer les moments clés de l’histoire et de renforcer l’immersion.

L'exploration est enrichissante : chaque maison vide, chaque berge de rivière et chaque clairière peut vous en apprendre davantage sur l'histoire. Le récit n'est pas linéaire, vous devez donc prêter attention aux détails. Les graphismes sont époustouflants, la bande-son est immersive, et l’univers semble vivant et envoûtant, dégageant cette même atmosphère douce-amère qui a rendu *Ce qui reste d’Edith Finch* si mémorable.

Mon avis : Pour les joueurs attirés par les enquêtes policières à l'ambiance particulière et les mystères qui touchent au cœur, ce jeu offre une expérience captivante, à vivre à son propre rythme, dont le souvenir persiste longtemps après la résolution de l'affaire.

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5. Dear Esther [La meilleure histoire minimaliste dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration à la première personne / Simulateur de promenade Plateformes PC, Mac Année de sortie 2012 Créateur(s) The Chinese Room (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les récits poétiques et propices à la réflexion

Dear Esther vous plonge sur une île isolée et balayée par le vent, où chaque sentier, chaque rocher et chaque bâtiment en ruines vous livrent des fragments d’une histoire. Il n’y a ni combat ni objectif à atteindre : il ne s’agit que d’explorer. L’histoire se dévoile à travers des voix off et l’environnement, créant ainsi une expérience calme et propice à la réflexion.

Pourquoi nous l'avons choisi Sa maîtrise de l’atmosphère et de la narration minimaliste démontre que les jeux peuvent susciter des émotions profondes sans recourir à des mécanismes complexes ni à des combats.

Chaque scène superpose les émotions, brouillant les frontières entre mémoire et imagination. Le design minimaliste laisse le son, la lumière et le paysage raconter l’histoire. En quelques heures seulement, il parvient à capturer la mélancolie, le mystère et la réflexion, ce qui en fait un jeu incontournable pour les fans de Ce qui reste d’Edith Finch. Son rythme vous invite à ralentir et à vous imprégner de chaque détail, vous permettant ainsi de laisser la beauté de l’île et sa subtile tristesse vous envahir.

Mon verdict : si vous avez envie d’un voyage introspectif et chargé d’émotion, Dear Esther vous offre une expérience intime et inoubliable qui vous marquera durablement.

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6. Layers of Fear [Le meilleur jeu d’horreur psychologique dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur psychologique / Exploration à la première personne Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur(s) Bloober Team (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 8 heures (davantage pour ceux qui souhaitent tout terminer)

Idéal pour Les amateurs d’horreur atmosphérique axée sur l’histoire

Dans Layers of Fear, vous incarnez un peintre tourmenté errant dans un manoir victorien qui semble se déformer autour de vous, à l’image de l’esprit de votre personnage. Ce jeu ne repose pas sur le combat, mais sur la création d’une tension, grâce à des pièces aux formes changeantes, des effets visuels étranges et des sons inquiétants qui vous plongent dans la psyché de l’artiste en pleine décomposition.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu excelle dans l’art de mêler une direction artistique dérangeante à un récit captivant, donnant à chaque découverte un caractère personnel et inquiétant.

À travers des journaux intimes, des croquis et des détails cachés, l’histoire dévoile peu à peu l’obsession, la tragédie et la folie. Chaque couloir, chaque fissure dans le mur ajoute au sentiment de malaise tout en faisant avancer l’intrigue. Si Edith Finch vous a marqué, vous apprécierez la façon dont l’environnement lui-même est le moteur à la fois de l’intrigue et de l’expérience psychologique.

Mon verdict : si vous recherchez une histoire qui vous prend aux tripes et qui vous hante longtemps après la fin du jeu, Layers of Fear est un voyage envoûtant et inoubliable.

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7. Oxenfree [Le meilleur thriller surnaturel dans la veine d'Edith Finch]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Thriller surnaturel / Aventure narrative / Jeu à défilement horizontal en 2D Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2016 Créateur(s) Night School Studio (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 5 à 6 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les histoires axées sur les dialogues et les ambiances inquiétantes

Oxenfree vous plonge sur une île mystérieuse au passé sombre, où un groupe d’amis déclenche accidentellement des phénomènes surnaturels. Le système de dialogue est son principal atout : vos choix façonnent les relations et l’histoire en temps réel, sans ralentir le rythme.

Pourquoi nous l’avons choisi La combinaison de dialogues naturels et d’environnements inquiétants et évolutifs crée une histoire pleine de suspense qui s’adapte aux décisions du joueur.

L'exploration de l'île se fait dans une ambiance intime et évocatrice, grâce aux interactions entre les personnages, à une narration environnementale subtile et à la révélation progressive d'un mystère surnaturel.

Oxenfree mêle horreur, drame adolescent et humour discret, le tout enveloppé dans un style visuel unique et une bande-son évocatrice. Ceux qui sont sensibles à la narration de Finch apprécieront la façon dont le jeu privilégie l’histoire et les émotions plutôt que l’action, donnant ainsi de l’importance à chaque choix.

Mon verdict : pour ceux qui aiment les jeux de science-fiction immersifs ou qui recherchent une intrigue surnaturelle où les enjeux personnels sont au cœur de l’histoire, Oxenfree offre un thriller captivant et riche en émotions.

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8. Une nuit dans les bois [La meilleure histoire centrée sur les personnages, à l’image d’Edith Finch, dans une ambiance de petite ville]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure / Exploration narrative Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Infinite Fall (développeur), Finji (éditeur) Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les histoires émouvantes, centrées sur les personnages, avec une touche de mystère

Une nuit dans les bois raconte l’histoire de Mae Borowski, une étudiante ayant abandonné ses études qui revient dans sa paisible ville natale de Possum Springs – un endroit où les mines ont fermé, où les vitrines des magasins sont vides et où les habitants font de leur mieux pour tenir le coup. Alors que Mae renoue avec ses anciens amis, des événements étranges commencent à se produire dans les bois à la périphérie de la ville, laissant entrevoir que quelque chose de plus sombre se cache sous la surface.

Pourquoi nous l’avons choisi À l’instar de Ce qui reste d’Edith Finch, Une nuit dans les bois rend compte de la mélancolie discrète de la vie quotidienne grâce à une narration intime et à des détails magnifiquement observés. Chaque conversation semble authentique et humaine, transformant de simples interactions en moments de véritable connexion.

En explorant la ville jour après jour, vous vivrez des aventures nocturnes, jouerez dans un groupe, discuterez de votre passage à l’âge adulte et découvrirez des secrets aussi personnels que troublants. Son style graphique en 2D est à la fois charmant et mélancolique, et c’est un excellent jeu d’aventure à découvrir, qui s’accorde parfaitement avec ses thèmes du changement, de la perte et de l’appartenance.

Mon avis : Peu de jeux parviennent à allier aussi bien humour, nostalgie et réflexion existentielle. *Une nuit dans les bois* est un voyage inoubliable à travers le déclin d’une petite ville et la découverte de soi – un jeu incontournable pour tous ceux qui ont apprécié la sincérité émotionnelle d’*Edith Finch*.

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9. La parabole de Stanley [Meilleur jeu à méta-récit dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure méta-narrative Plateformes PC, Mac Année de sortie 2013 Créateur(s) Galactic Cafe Durée moyenne de jeu 2 à 4 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les histoires satiriques et pleines d’autodérision

L’un des meilleurs jeux indépendants du moment, La parabole de Stanley vous met dans la peau de Stanley, un employé de bureau dont le monde commence à s’écrouler lorsque tout le monde disparaît soudainement. Le jeu repose entièrement sur les choix, guidés – ou manipulés – par un narrateur plein d’esprit, ce qui donne lieu à de multiples parcours narratifs et fins différentes . Son charme réside dans le fait qu’il se moque de la narration et du contrôle du joueur, mêlant satire et réflexion existentielle.

Pourquoi nous l'avons choisi Il bouscule habilement les attentes narratives, en proposant de l’humour, des commentaires méta et des surprises qui vous incitent à rejouer le jeu et récompensent l’exploration.

Les mécanismes de jeu sont simples, ce qui permet de rester concentré sur l’histoire et l’humour. Si vous avez aimé la façon dont Edith Finch donne de l’importance à chaque petit détail, vous vous sentirez ici comme chez vous.

Mon verdict : La parabole de Stanley est idéal pour les joueurs en quête d’une narration intelligente et stimulante, ainsi que d’un humour auto-référentiel.

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10. Le guide du débutant [La meilleure histoire introspective dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Récit interactif / Simulateur de promenade Plateformes PC, Mac Année de sortie 2015 Créateur(s) Davey Wreden (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les histoires satiriques et pleines d’autodérision

Le guide du débutant vous fait découvrir les jeux inachevés d’un développeur, vous offrant un aperçu personnel et parfois dérangeant de son parcours créatif. Vous progressez à travers différents niveaux tandis qu’un narrateur partage ses réflexions, dévoilant les intentions, les difficultés et les doutes du développeur.

Pourquoi nous l’avons choisi Les fans de « Ce qui reste d’Edith Finch » trouveront que son rythme contemplatif, sa narration innovante et sa résonance émotionnelle conviennent parfaitement à des sessions de jeu introspectives.

Le jeu estompe la frontière entre le créateur et sa création, conférant à l’histoire un caractère très intime et propice à la réflexion. Sa particularité réside dans la méta-narration : vous ne vous contentez pas d’explorer des niveaux, vous découvrez le monde à travers le regard d’une autre personne. Le design minimaliste et l’absence de gameplay traditionnel vous permettent de ralentir le rythme et de réfléchir véritablement à ce que vous vivez.

Mon verdict : si Edith Finch vous a donné envie d’un autre voyage émouvant et propice à la réflexion, ce jeu vous offre cette même énergie introspective à sa manière unique.

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11. Brothers : L’histoire de deux fils [Le meilleur jeu d'aventure onirique dans la veine d'Edith Finch]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure / Jeu de plateforme et de réflexion Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2013 Créateur(s) Starbreeze Studios (développeur), 505 Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les aventures émouvantes dotées de mécanismes de jeu originaux

Brothers : L’histoire de deux fils est une aventure narrative paisible et magnifiquement réalisée, agrémentée de légers éléments de casse-tête. Vous guidez deux frères dans un périple visant à trouver un remède pour leur père, en les contrôlant tous les deux simultanément – un mécanisme simple qui s’avère étonnamment intime. Les énigmes ne sont pas difficiles, mais elles s’intègrent harmonieusement dans des moments de coopération et de découverte qui vous incitent à prêter attention à chaque geste et à chaque regard.

Pourquoi nous l'avons choisi Une aventure concise et émouvante qui prouve qu’une narration subtile peut avoir plus d’impact que les mots ne pourraient jamais en avoir.

À l’instar de Ce qui reste d’Edith Finch, ce jeu raconte son histoire par l’interaction plutôt que par l’explication. Pas de dialogues superflus ni de longues cinématiques : juste une narration subtile qui se dévoile au fur et à mesure que vous jouez. Ce jeu est court, réfléchi et ancré dans l’émotion, démontrant tout ce qu’il est possible d’exprimer sans rien dire du tout.

Mon verdict : *Brothers* offre cette profondeur émotionnelle et cette narration créative que les fans de *Ce qui reste d’Edith Finch* reconnaîtront et apprécieront immédiatement.

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12. Journey [Meilleur récit sans paroles à l’image d’Edith Finch]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure / Exploration Plateformes PC, PS4, PS5 Année de sortie 2012 Créateur(s) Thatgamecompany (développeur), Sony Interactive Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures

Idéal pour Les joueurs qui souhaitent être émus sans échanger un mot

Journey n’est pas un jeu classique où l’on enchaîne les tâches répétitives ou où l’on court après des objectifs : c’est un jeu de plateforme atmosphérique qui troque la compétition contre la contemplation. Vous traversez de vastes dunes en direction d’une montagne lumineuse, guidé uniquement par votre curiosité et la lumière. Il n’y a ni dialogue ni instructions, juste un lien silencieux entre vous, le monde et la musique. Parfois, vous croisez un autre voyageur. Vous ne pouvez pas parler, seulement émettre un doux gazouillis, mais un lien se tisse malgré tout. Lorsqu’il s’en va, cela vous touche d’une manière qu’aucune histoire scénarisée ne saurait égaler.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est le genre de jeu qui vous marque durablement – non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce qu’il vous fait réfléchir.

Les graphismes ressemblent à des tableaux animés, et la bande originale d’Austin Wintory s’accorde parfaitement avec le sable et le ciel changeants. Journey ne vous dicte pas ce que vous devez ressentir : il vous laisse vivre l’expérience par vous-même.

Mon verdict : Si *Ce qui reste d’Edith Finch* ressemblait à un livre de souvenirs, *Journey* est l’instant entre deux pages – le souffle avant que la prochaine histoire ne commence.

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13. La vie est étrange [Meilleur drame pour adolescents dans la veine d'Edith Finch]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure narrative / Épisodique Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2015 Créateur(s) Dontnod Entertainment (développeur), Square Enix (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les drames centrés sur les personnages et proposant des choix significatifs

La vie est étrange donne moins l’impression de jouer à un jeu que de lire le journal intime de quelqu’un : désordonné, émouvant et étrangement familier. Il emprunte l’intimité des romans visuels, mais la transforme en une expérience cinématographique, vous permettant de revenir en arrière sur des moments auxquels la plupart d’entre nous repensent encore des années plus tard.

Vous incarnez Max, une étudiante en photographie un peu maladroite qui découvre qu’elle peut manipuler le temps – ce qui semble génial jusqu’à ce que vous réalisiez que corriger une erreur ne fait que causer un autre problème.

Pourquoi nous l'avons choisi Les mécanismes de manipulation du temps créent une expérience narrative personnelle, permettant aux joueurs de façonner l’histoire tout en restant profondément immergés dans le point de vue de Max.

Ce qui m’a captivé, ce n’était ni le voyage dans le temps ni le mystère ; c’était la façon dont La vie est étrange rend compte de cet étrange mélange de nostalgie et de malaise qui accompagne le passage à l’âge adulte. Chaque choix semble pesant, chaque conversation un peu trop réelle. Les intrigues amoureuses optionnelles ne sont pas seulement là pour faire plaisir aux fans : elles façonnent discrètement le ton de l’histoire de Max, y ajoutant de la chaleur ou du chagrin selon vos choix. C’est lent, maladroit, magnifique, et tout aussi déroutant sur le plan émotionnel que l’était la vie à 18 ans.

Mon verdict : pour tous ceux qui ont envie d’un drame adolescent mêlé à des éléments surnaturels, c’est un jeu incontournable. C’est un jeu narratif où les choix comptent véritablement et où l’impact émotionnel persiste bien après le générique de fin.

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14. To the Moon [La meilleure histoire émouvante en pixel art, dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure narrative / Épisodique Plates-formes PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Année de sortie 2011 Créateur(s) Freebird Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures, axé sur le récit, gameplay

minimal Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une histoire émouvante, centrée sur les personnages

To the Moon suit Johnny, un homme âgé dont le dernier souhait est d’aller sur la Lune. Vous incarnez deux médecins qui explorent ses souvenirs afin de réaliser ce rêve. Le jeu allie un style pixel art nostalgique à une histoire profondément personnelle, rendant ce voyage à travers les souvenirs et les regrets particulièrement intime.

Pourquoi nous l’avons choisi Le principe du voyage à travers les souvenirs permet aux joueurs d’assister au déroulement naturel d’une histoire de vie, conférant à To the Moon une profondeur émotionnelle rare dans le monde du jeu vidéo.

Le gameplay est minimaliste, mettant l’accent sur l’émotion et le récit, tandis que la musique et les graphismes soulignent les moments doux-amers. Les thèmes de l’amour, de la perte et du désir sont abordés avec délicatesse, laissant une impression qui persiste longtemps après la fin du jeu.

Mon verdict : Si vous avez envie d’une aventure poignante, axée sur l’histoire et qui rappelle Edith Finch, ce voyage en pixel art vous offre un récit émouvant dans un format compact et inoubliable.

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15. À la découverte du paradis [La meilleure histoire émotionnelle séquentielle dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure narrative / Épisodique Plateformes PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Année de sortie 2017 Créateur(s) Freebird Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures, axé sur le récit, gameplay

minimal Idéal pour Les amateurs d’aventures riches en narration et pleines d’émotion

À la découverte du paradis poursuit l’histoire de To the Moon, en suivant les médecins qui aident un nouveau patient à revisiter des souvenirs importants et à faire la paix avec eux. Vous explorez un univers pixelisé empreint de nostalgie, en découvrant des moments qui révèlent les choix, les regrets et les joies d’une personne.

Pourquoi nous l’avons choisi La continuité sans faille de la narration émouvante de *To the Moon* ajoute de la profondeur narrative et une résonance thématique, créant ainsi une expérience profondément émouvante.

Le gameplay reste simple, mettant l’accent sur l’histoire, les dialogues et les choix qui déterminent les répercussions émotionnelles. Chaque scène est conçue pour vous inviter à la réflexion, qu’il s’agisse d’une promenade tranquille à travers les souvenirs ou d’un moment émouvant avec vos proches. La musique et le graphisme en pixel art restituent à la perfection cette atmosphère douce-amère, permettant aux moments forts et aux moments de faiblesse de l’histoire de trouver leur juste mesure.

Mon verdict : pour les joueurs qui apprécient les parcours centrés sur les personnages et les récits introspectifs, À la découverte du paradis est l’un des meilleurs jeux narratifs du moment.

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16. Eastshade [La meilleure exploration paisible dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration en monde ouvert / Aventure Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Eastshade Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Idéal pour Les joueurs à la recherche d’expériences apaisantes et axées sur le visuel

Dans Eastshade, vous incarnez un artiste itinérant qui explore un monde ouvert haut en couleur. Plutôt que de vous battre, vous utilisez un pinceau et une toile pour immortaliser la beauté des paysages et les histoires des gens. Les quêtes sont axées sur la découverte, la conversation et la créativité, vous permettant de relever les défis à votre manière.

Pourquoi nous l’avons choisi Eastshade se distingue en transformant l’exploration en une expérience créative et émouvante, mêlant art et récit de manière harmonieuse.

L’univers semble vivant, regorgeant de PNJ intéressants, d’histoires secondaires et de lieux pittoresques qui récompensent la curiosité. Une musique douce et des sons ambiants renforcent le rythme méditatif, rendant l’exploration immersive et apaisante. Des villes animées aux forêts tranquilles en passant par les lacs paisibles, chaque recoin invite à la réflexion et à la connexion.

Mon verdict : Pour ceux qui préfèrent une exploration détendue et riche en histoire à l’action, et qui recherchent l’un des meilleurs jeux de simulation du genre, Eastshade offre une aventure paisible et propice à la réflexion, qui donne l’impression de peindre avec une manette à la main.

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17. The Long Reach [Le meilleur jeu d’horreur psychologique en 2D dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur psychologique en 2D / Aventure Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) Painted Black Games, Silver Lining Interactive Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures

Idéal pour Les amateurs d’histoires sombres et évocatrices

The Long Reach est l’un des meilleurs jeux d’aventure « pointer-cliquer » du genre. Vous explorez une petite ville inquiétante, empreinte de mystère et de tension psychologique. Vous suivez un protagoniste qui tente de découvrir la cause d’événements étranges, en recourant à l’exploration et à des énigmes pour reconstituer le récit.

Les graphismes en pixel art créent un sentiment d’angoisse et d’isolement, tandis que l’environnement lui-même raconte une partie de l’histoire, donnant de l’importance à chaque détail. Les dialogues et les choix déterminent le déroulement du récit, mettant en lumière la fragilité humaine, la peur et l’ambiguïté morale.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce titre se distingue comme un jeu d’horreur psychologique qui mise sur l’atmosphère, le récit et la perception du joueur plutôt que sur les sursauts ou l’action.

Il n'y a pas de combat : l'accent est mis sur l'observation, la déduction et la mise en relation d'indices épars. La musique et les effets sonores créent subtilement une tension, donnant même aux moments calmes une atmosphère chargée.

Mon verdict : pour les joueurs qui apprécient les histoires profondément troublantes accompagnées d’énigmes intellectuelles, The Long Reach offre une aventure mémorable et envoûtante dans un univers en 2D saisissant.

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18. Le voyage du vieil homme [La meilleure aventure-énigme contemplative dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'énigmes et d'aventure / Narratif Plateformes PC, Mac, iOS, Android Année de sortie 2017 Créateur(s) Broken Rules (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures

Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une histoire contemplative

Le voyage du vieil homme vous permet d’incarner un homme âgé qui revient sur sa vie. Vous résolvez de simples énigmes d’environnement pour remodeler le monde et dégager des chemins, tout en découvrant ses souvenirs et ses regrets au fil de votre progression. Les graphismes dessinés à la main et les couleurs douces donnent à chaque scène l’aspect d’un tableau animé.

Pourquoi nous l'avons choisi Il excelle à transformer de simples interactions en un récit profondément personnel et contemplatif, idéal pour les amateurs de jeux axés sur l’histoire, comme Edith Finch.

L'exploration est lente et apaisante, mettant l'accent sur la réflexion, la nostalgie et l'émotion plutôt que sur les mécanismes de jeu. Avec un texte minimaliste, les images et la musique racontent l'histoire, créant une expérience à laquelle chacun peut s'identifier.

Le rythme tranquille vous invite à faire une pause, à réfléchir et à vous imprégner de la beauté sereine et de la mélancolie subtile de ce voyage.

Mon verdict : pour ceux qui aspirent à une aventure paisible et riche en émotions, agrémentée d’énigmes astucieuses, Le voyage du vieil homme offre une expérience sincère et mémorable.

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19. Tacoma [Meilleur récit de science-fiction dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure narrative / Exploration Plateformes PC, Xbox One, Mac, PS4 Année de sortie 2017 Créateur(s) Fullbright (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures

Idéal pour Les amateurs de science-fiction et d’exploration axée sur l’histoire

Dans Tacoma, vous explorez une station spatiale abandonnée afin de découvrir l’histoire de son équipage disparu. Grâce à des enregistrements en réalité augmentée, vous observez les événements sous différents angles, reconstituant ainsi les relations et les conflits. Le récit non linéaire vous invite à observer attentivement et à revisiter les scènes pour comprendre pleinement ce qui s’est passé.

Les déplacements en apesanteur et les objets interactifs rendent l’exploration captivante sans aucun combat, tandis que l’environnement lui-même révèle les personnalités et les difficultés de l’équipage. Les graphismes allient des intérieurs épurés et futuristes à des touches personnelles et humaines.

Pourquoi nous l’avons choisi Il transforme l’environnement et la perspective en outils de narration, offrant une expérience narrative de science-fiction dotée d’une profondeur et de nuances que les fans d’Edith Finch sauront apprécier.

Les dialogues, les gestes et les détails subtils donnent vie aux personnages, conférant ainsi un sens à chaque découverte. L’expérience est immersive, cinématographique et propice à la réflexion, vous invitant à ralentir le rythme et à apprécier à la fois la technologie et les émotions humaines.

Mon avis : Pour ceux qui recherchent une exploration de science-fiction réfléchie et une narration aux multiples facettes, Tacoma offre une aventure unique, captivante et riche en émotions.

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20. The Unfinished Swan [Meilleur jeu de découverte esthétique dans la veine d’Edith Finch]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure narrative / Casse-tête Plateformes PC, PS4, PS3 Année de sortie 2012 Créateur(s) Giant Sparrow (développeur et éditeur : Sony Computer Entertainment) Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures

Idéal pour Les amateurs d’exploration et de récits artistiques

The Unfinished Swan vous plonge dans un monde blanc et vierge, où vous dévoilez l’environnement en projetant de la peinture, révélant ainsi des espaces cachés et des secrets. Ce mécanisme simple transforme l’exploration en une expérience ludique et tactile, alliant énigmes et expression artistique.

Pourquoi nous l'avons choisi En alliant exploration et univers pictural et interactif, ce jeu propose une aventure méditative hors du commun qui séduira les fans d’Edith Finch en quête d’une profondeur émotionnelle sans combat.

L’histoire est tout en douceur et explore les thèmes de la découverte, de la perte et de l’imagination à travers des personnages mémorables et des indices narratifs minimalistes. Les graphismes et la bande-son créent une atmosphère onirique et apaisante, donnant à chaque instant l’impression de déambuler au cœur d’un tableau. Le rythme du jeu vous permet de prendre votre temps, récompensant votre curiosité et votre envie d’expérimenter dans chaque pièce.

Mon verdict : The Unfinished Swan est un voyage court mais inoubliable, alliant sens artistique, mécanismes inventifs et récit sincère pour une expérience qui reste gravée dans les mémoires bien après le générique de fin.

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Mon verdict global

Pour les joueurs attirés par les récits profondément émouvants et non conventionnels, le meilleur point de départ parmi les jeux tels que *Ce qui reste d’Edith Finch* est *Gone Home*. Son exploration intime, à la première personne, d’une maison familiale offre une introduction douce et immersive à la narration environnementale.

Pour ceux qui apprécient les dialogues évocateurs et le développement des personnages, Firewatch vous propose une aventure époustouflante au cœur des contrées sauvages du Wyoming, où les conversations façonnent l’histoire tout autant que l’exploration. La beauté visuelle du jeu et ses mystères subtils vous captiveront sans exiger de réflexes rapides.

Si vous préférez les récits poétiques ancrés dans un univers, Tout le monde est parti pour le Ravissement vous propose de déambuler dans un village anglais envoûtant, où les histoires humaines se dévoilent à travers des indices environnementaux, la musique et un rythme qui récompensent la patience.

Pour les joueurs à la recherche d’une narration décalée ou expérimentale, La parabole de Stanley bouscule les conventions avec humour et de multiples embranchements, tandis que The Unfinished Swan allie énigmes et exploration picturale, séduisant ainsi ceux qui apprécient la créativité tout en recherchant la profondeur narrative.

Ces titres représentent collectivement tout le spectre des récits émotionnels et interactifs disponibles aujourd’hui. Les novices en matière de jeux narratifs comme les explorateurs chevronnés des mondes virtuels apprécieront l’immersion émotionnelle, la conception artistique et les mécanismes intuitifs. Ces jeux constituent tous un excellent point d’entrée pour quiconque recherche la magie de Ce qui reste d’Edith Finch.

Foire aux questions