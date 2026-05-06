Les 20 meilleurs jeux similaires à Anno 117 : Pax Romana – Les coups de cœur des fans en 2026

Si vous recherchez des jeux similaires à Anno 177 Pax : Romana, cette liste vous propose directement des titres qui incarnent ce mélange de construction de ville, de commerce et de gestion d’empire dont nous rêvons tous.

En tant qu’amateur de développement de provinces et d’optimisation des chaînes de production, je connais le frisson que l’on ressent en voyant un petit avant-poste se transformer en une puissance florissante à la manière de l’Empire romain. Je peux donc vous l’assurer, ce même attrait se retrouve ici : la satisfaction de prendre les rênes, d’organiser les ressources et de guider votre peuple à travers de nouveaux défis .

Quel que soit votre style, ces excellents jeux vous offriront une profondeur stratégique, des choix inédits et une grande marge de manœuvre pour développer votre prochain empire.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Anno 117 : Pax Romana

Avant de vous plonger dans la liste complète, voici les trois titres qui, d’après mon expérience, incarnent mieux que tout autre ce mélange de planification, de stratégie et de développement de colonies pour en faire un empire florissant :

1 Tropico 6 2019 Un savant mélange d’intrigues politiques, de prouesses économiques et de gestion d’une ville insulaire. Ses chaînes de production flexibles et ses prises de décision constantes en font le jeu idéal si vous recherchez de nouveaux défis au-delà des provinces romaines classiques. Buy now 2 Cities: Skylines 2015 Un jeu de construction de ville moderne qui récompense les aménagements intelligents et la planification à long terme. Voir votre ville prendre vie en fait l’un des meilleurs jeux qui soient pour tous ceux qui aiment créer et perfectionner des systèmes urbains. Buy now 3 Banished 2014 Une expérience exigeante de construction de ville où chaque ressource compte et où la vie de vos habitants est constamment en jeu. Idéal pour les amateurs de jeux similaires qui exigent une planification minutieuse dès la construction de la toute première hutte. Buy now

Ces trois titres font déjà partie des meilleurs, mais continuez à faire défiler la page : la liste complète vous offre encore plus de profondeur, de variété et d’univers à explorer.

Les 20 meilleurs jeux similaires à Anno 117 : Pax Romana – Sélection stratégique

Préparez-vous à vous plonger davantage dans la construction de villes riches, les batailles terrestres acharnées, l’expansion de votre empire et la création de nouvelles provinces. Cette sélection complète a de quoi vous captiver. Combien de ces jeux similaires à Anno 117 : Pax Romana avez-vous déjà joués ?

1. Tropico 6 [Meilleur jeu de gestion de ville axé sur la politique et l'économie]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation politico-économique / jeu de construction de ville Plateformes PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Limbic Entertainment (développeur), Kalypso Media (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 100 h Idéal pour Les amateurs de développement d’empire, de stratégie économique et de gestion d’île Ce que j’ai apprécié La structure de l’archipel + des mécanismes politiques pleins d’humour

Dans Tropico 6, vous incarnez El Presidente et gérez votre propre nation insulaire (ou plutôt archipel), en jonglant entre les infrastructures, l’économie, la diplomatie et même la puissance militaire. Cela rend chaque partie dynamique, vous permettant de créer une nation façonnée par vos choix, votre style de leadership et la direction que vous souhaitez lui faire prendre.

L’esthétique visuelle du jeu est colorée, satirique et vivante. Vous construirez des ponts entre les îles, organiserez le commerce, promulguerez des décrets et mènerez parfois des raids pour s’emparer de merveilles du monde.

Pourquoi nous l'avons choisi La possibilité de s'étendre d'île en île, de mener des raids stratégiques et de gouverner à l'aide d'outils à la fois politiques et économiques confère à Tropico 6 une touche unique. Si vous recherchez un jeu de construction qui valorise autant les compétences diplomatiques que les prouesses économiques, celui-ci fait forte impression.

L’un des aspects les plus marquants est la façon dont il vous permet de diriger une puissance émergente à la manière de l’Empire romain (sans les Romains) à travers des îles tropicales, en alliant humour et systèmes stratégiques complexes.

Mon verdict : si vous aimez allier la construction de villes sur des îles à des manœuvres politiques à haut risque et à une croissance à long terme à la manière d’un empire, Tropico 6 est un incontournable. Ce jeu est ludique, profond et vous oblige constamment à choisir entre progrès, pouvoir et popularité.

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Que disent les joueurs ?

webkilla ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 À mon avis, Tropico est bien plus amusant et captivant que les jeux Anno. Il faut réfléchir et s'adapter beaucoup plus – surtout pendant les missions.

Apatride ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est très différent d'Anno et de Cities, c'est de loin mon préféré parmi les trois.

2. Cities: Skylines [Meilleure simulation moderne de gestion urbaine]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville / simulation de gestion urbaine Plateformes PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2015 Créateur(s) Colossal Order (développeur), Paradox Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 200 h Idéal pour Les joueurs qui souhaitent créer des villes vastes, complexes et réalistes Ce que j’ai apprécié Un zonage flexible, des outils de transport très complets, la prise en charge des mods

Cities: Skylines reprend cette satisfaction familière que l’on retrouve dans des jeux comme Anno 117 : Pax Romana et la transpose dans un univers de type « bac à sable » contemporain où chaque décision influence la façon dont vos travailleurs vivent et se déplacent. Au lieu de diriger une province à l’époque des empires, vous développez une métropole moderne, en ajustant le zonage, la circulation et les services publics sur l’ensemble du territoire que vous occupez.

À mesure que les quartiers s’étendent, le jeu vous invite à trouver l’équilibre entre les services et à optimiser la circulation, tout en vous laissant la liberté d’expérimenter des aménagements inspirés de la nature, de Rome ou même de la révolution industrielle. Sa vaste communauté de moddeurs vous permet de créer des villes détaillées, de tester des politiques et d’ajouter de nouveaux outils, tandis qu’un soutien continu et des systèmes de recherche supplémentaires garantissent une expérience toujours renouvelée.

Pourquoi nous l'avons choisi Cities: Skylines se distingue en vous permettant de façonner des villes immenses et vivantes avec un niveau de détail remarquable. La profondeur de ses mécanismes de gestion, ses outils de transport et sa flexibilité en matière de modding lui confèrent la dimension stratégique que les fans attendent des jeux de construction de type « empire ».

Voir de minuscules personnages se déplacer dans des quartiers animés donne du sens à chaque choix, et il est facile d’ajuster vos aménagements dès que vous imaginez un meilleur tracé.

Mon verdict : Si vous aimez voir une métropole surgir d’un terrain vierge, Cities: Skylines vous procure la même satisfaction stratégique que celle que vous procure Anno 117 : Pax Romana, mais réinventée dans une perspective urbaine et moderne.

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Que disent les joueurs ?

u/earthquakejake03 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est dangereusement addictif. Je me souviens que la première fois que j'y ai joué, j'ai passé la nuit blanche.

u/UrbanPlanningNerd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est vraiment addictif. Il m'est arrivé d'en rêver ; c'est grâce à lui que j'ai découvert ma passion pour l'urbanisme.

3. Banished [Meilleure simulation de survie en conditions extrêmes]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de survie et de développement d’une colonie / stratégie Plateformes PC Année de sortie 2014 Créateur(s) Shining Rock Software (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 80 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient la microgestion, le réalisme et les cycles de survie difficiles Ce que j’ai apprécié Une gestion des ressources impitoyable, un système de vieillissement des personnages, la pression des saisons

Banished donne l’impression d’être à l’opposé d’un triomphe romain : au lieu de vous prélasser dans la gloire d’un empereur, vous essayez simplement de maintenir en vie un petit village assez longtemps pour voir arriver la saison suivante. C’est un jeu de construction de ville à petite échelle, teinté de fantasy presque sombre, où la faim, le froid et des tempêtes inopportunes peuvent anéantir tout ce pour quoi vous avez travaillé. Et honnêtement, c’est en partie ce qui rend ce jeu si addictif.

Vous dirigez une poignée d’exilés qui doivent survivre en utilisant tout ce qu’ils peuvent rassembler. Il n’y a ni combat direct ni système militaire ; vos véritables ennemis sont l’hiver, les pénuries de ressources et ce moment où vous réalisez que tous vos ouvriers ont vieilli en même temps. Chaque villageois a un cycle de vie : des familles se forment, les enfants grandissent, et si trop de personnes âgées meurent d’un seul coup… eh bien, vous verrez bien ce qui se passera bien assez tôt.

Pourquoi nous l'avons choisi Banished se distingue par le fait que chaque ressource compte. Son système de vieillissement, les pénuries de main-d’œuvre et les tensions saisonnières en font un jeu de construction axé avant tout sur la survie, avec des fonctionnalités qu’aucun autre jeu du genre ne parvient à intégrer avec autant de précision.

L’interface utilisateur minimaliste vous permet de jouer en toute simplicité, de gérer rigoureusement vos chaînes d’approvisionnement et de réagir rapidement lorsque les choses tournent mal.

Mon verdict : si vous aimez diriger une communauté vulnérable et surmonter des conditions extrêmes, Banished reproduit à la perfection cette sensation de « survie avant tout » que vous appréciez tant dans Anno 117 : Pax Romana, mais avec des enjeux encore plus élevés et sans aucune pitié.

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Que disent les joueurs ?

u/NeosapienX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est difficile… une seule erreur et toute la ville s'effondre, mais c'est justement pour ça que je l'adore.

u/DarklK1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je suis revenu à Banished après plusieurs années. C'est toujours l'un des jeux de survie et de construction les plus gratifiants jamais créés.

4. Frostpunk [Le meilleur défi de construction de ville alliant morale et survie]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie de survie / gestion de société Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur(s) 11 bit studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 60 h Idéal pour Les joueurs qui aiment les choix difficiles, la survie en conditions hivernales et les dilemmes moraux Ce que j’ai apprécié Le système juridique, l’ambiance, la pression extrême liée aux ressources

Frostpunk vous plonge dans un monde gelé où votre peuple ne survivra que si vous êtes prêt à prendre des décisions brutales. Vous incarnez le dirigeant de la dernière colonie de l’ère industrielle et élaborez des lois qui influencent directement la vie quotidienne (travail des enfants, horaires prolongés, châtiments sévères), chacune ayant des conséquences que vous ressentirez immédiatement.

L’esthétique est à la fois sombre et saisissante : des tempêtes de neige engloutissant les bâtiments, des ouvriers blottis près du générateur, et ce sentiment constant qu’une seule mauvaise décision suffira à tout faire s’effondrer. Gérer les niveaux de chaleur, l’approvisionnement en charbon, la production alimentaire et l’espoir des citoyens devient un combat permanent contre le froid plutôt que contre un ennemi traditionnel.

Pourquoi nous l’avons choisi k se distingue par la manière dont vos choix moraux remodèlent la société. Aucun autre jeu de survie ne parvient à associer aussi efficacement l’élaboration des lois, la pression sur les ressources et les conséquences narratives.

Ce qui maintient la tension à son comble, c’est la façon dont chaque scénario ajoute de nouvelles fonctionnalités qui repoussent vos limites, ce qui en fait l’un des jeux de construction de ville les plus intéressants que vous devez absolument essayer. Mon verdict : si vous aimez guider des personnages à travers des situations impossibles et faire des choix sur lesquels vous reviendrez plus tard dans votre tête, Frostpunk offre une expérience de survie captivante qui vous touche plus profondément que la plupart des jeux de stratégie.

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Que disent les joueurs ?

u/Anonymous-Meme-284 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Frostpunk est un excellent exemple de jeu de construction de ville qui a une âme. J’adore ce genre de jeux, mais beaucoup d’entre eux souffrent du même problème : ils sont vraiment… sans âme ? Frostpunk vous donne une raison émotionnelle d’agir, et c’est en partie ce que j’apprécie particulièrement dans ce jeu.

u/Unable-Angle-4212 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai finalement réussi à terminer ce jeu sans aller trop loin. La tempête est vraiment dingue, par contre…

5. They Are Billions [Meilleur jeu de construction de base post-apocalyptique avec des combats stratégiques]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel / jeu de survie et de construction de base Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Numantian Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 120 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient les configurations de défense complexes et la pression constante Ce que j’ai apprécié La construction de murs, la stratégie des goulots d’étranglement, la tension croissante

They Are Billions vous plonge dans un monde envahi par des hordes d’infectés, où chaque partie s’apparente à une lutte pour la survie face à des obstacles insurmontables. Vous incarnez le chef d’une colonie fragile, développant votre base tout en vous préparant à la prochaine vague.

L’ambiance est steampunk et sombre, un peu comme si un empereur tentait de maintenir l’ordre alors que le monde part en flammes. Votre équipe rassemble des ressources, construit des défenses et renforce les murs avant qu’une seule erreur ne fasse tout s’écrouler.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu vous oblige à vous battre avec plus d’intelligence, et non avec plus de force. L’optimisation des points d’étranglement, l’amélioration des troupes et la capacité à savoir exactement quand promouvoir de nouvelles unités lui confèrent une profondeur que peu de jeux de stratégie en temps réel (RTS) égalent.

Ce qui vous tient vraiment en haleine, c’est la tension : des cartes générées aléatoirement, des essaims soudains et ce sentiment insidieux qu’une seule brèche peut tout faire basculer. Dès que les infectés se faufilent par un point faible, la colonie s’effondre rapidement, et vous commencez aussitôt à planifier la prochaine tentative. C’est le genre de pression qui rend chaque partie unique et véritablement palpitante.

Mon verdict : si vous aimez la pression stratégique et voir une base s’épanouir ou s’effondrer en fonction de chaque petite décision, They Are Billions vous procure cette montée d’adrénaline qu’aucun autre RTS de survie ne peut égaler.

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Que disent les joueurs ?

u/xXRHUMACROXx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 À chaque fois que je reprends ce jeu, je deviens trop gourmand et je passe à l'offensive dès que j'ai construit des murs, et à chaque fois, je finis par perdre parce qu'un seul zombie perdu se transforme rapidement en un milliard de zombies, lol.

u/lentil_farmer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « They Are Billions » est un jeu difficile à classer… On dirait presque un jeu de stratégie en temps réel (RTS) conçu de toutes pièces à partir de mécanismes issus d’autres jeux. Le résultat est un titre entièrement solo qui résout tous les problèmes que je rencontre avec ce genre.

6. Surviving Mars [La meilleure expérience de gestion de colonie de science-fiction]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie de science-fiction / stratégie de gestion Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur(s) Haemimont Games (développeur), Paradox Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 150 h Idéal pour Les joueurs qui aiment la logistique, la progression technologique et la planification à long terme Ce que j’ai apprécié Les chaînes de survie, l’agencement des dômes, l’automatisation des rovers

Surviving Mars vous propulse sur la Planète Rouge avec pour seules ressources des drones, des dômes et un besoin désespéré de maintenir tout le monde en vie. Au lieu de bâtir une province comme dans la Rome antique, vous endossez essentiellement le rôle d’un gouverneur futuriste, jonglant entre l’oxygène, l’eau, l’énergie et la santé mentale des colons qui craquent sous la pression.

L’ambiance est épurée, dans un style de science-fiction rétro, avec des dômes colorés qui brillent la nuit et des rovers qui s’affairent comme une petite équipe chargée des tâches les plus lourdes.

Pourquoi nous l’avons choisi Le mélange entre logistique de survie, arbres de recherche et gestion des risques en fait l’une des simulations de colonie les plus abouties du marché, en particulier pour les joueurs qui apprécient un gameplay systémique approfondi sans se sentir submergés. Il trouve également tout naturellement sa place parmi les meilleurs jeux de science-fiction si vous aimez les jeux de stratégie alliant une touche d’ambiance et une planification à long terme.

Ce qui rend le jeu captivant, c’est la manière dont chaque avancée technologique modifie subtilement votre stratégie. Une découverte peut favoriser l’automatisation totale, tandis qu’une autre bouleverse complètement le flux des ressources. Que vous optiez pour un mode « bac à sable » total ou que vous suiviez des intrigues scénarisées, le rythme reste toujours captivant.

Mon verdict : si vous aimez développer une colonie avec soin tout en affrontant les conditions extrêmes de Mars, Surviving Mars offre un mélange satisfaisant de structure, de découverte et de survie dans un univers de science-fiction.

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Que disent les joueurs ?

u/BlackFenrir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je m'amuse beaucoup avec « Surviving Mars » depuis quelques mois, mais j'ai une petite question qui me taraude et je pense que certains d'entre vous pourraient peut-être m'aider à y répondre.

u/Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai l'impression que « Surviving Mars » met beaucoup plus l'accent sur les chaînes d'approvisionnement, tandis que « Frostpunk » traite davantage des difficultés et de la pénurie.

7. Planetbase [Meilleure simulation de colonisation planétaire axée sur les ressources]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie de science-fiction / gestion des ressources Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2015 Créateur(s) Madruga Works (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 50 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient la logistique rigoureuse, la pression liée à la survie et des objectifs d’expansion clairs Ce que j’ai apprécié Les boucles de maintien de vie, le système de priorisation, les bases modulaires épurées

Planetbase vous place à la tête d’un petit avant-poste extraterrestre où chaque générateur d’oxygène, chaque panneau solaire et chaque repas comptent. Ce n’est pas le dernier né du genre, mais il reste l’un des jeux proposant les mécanismes de gestion de survie les plus aboutis du marché.

Vous guidez vos colons tandis qu’ils construisent des modules, automatisent des tâches et agrandissent la base, alors que la planète vous confronte à des tempêtes de sable, des sécheresses et des nuits rigoureuses. On a parfois l’impression que c’est l’environnement lui-même qui décide de vous épargner ou non, presque comme si les dieux de la planète tiraient à pile ou face.

Pourquoi nous l’avons choisi Planetbase se distingue par ses boucles de ressources rigoureuses et son système de planification intelligent. Peu de jeux de colonisation parviennent à rendre l’efficacité aussi gratifiante sans pour autant submerger le joueur.

Au fur et à mesure de votre progression, des objectifs à mi-parcours apparaissent (production de plastique, robotique, installations minières) et votre équipage se transforme naturellement en une main-d’œuvre pleinement opérationnelle. C’est simple au début, mais le jeu offre suffisamment de profondeur pour rester captivant à mesure que votre base s’agrandit.

Mon avis : Les amateurs de jeux de construction axés sur la survie, où chaque ressource compte, trouveront Planetbase extrêmement gratifiant. Il s’agit d’une expérience de gestion de science-fiction très aboutie, où chaque extension donne véritablement l’impression d’avoir été méritée.

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Que disent les joueurs ?

u/mblaser ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le jeu de base donne l'impression d'être « à venir à bout », si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours envie de le relancer une fois par an ou tous les deux ans pour relever quelques défis.

u/alton1515 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Planetbase ressemble un peu à Banished, dans la mesure où votre production par personne est très faible. Vous ne disposez pas d’un excédent important, et une expansion excessive entraînera des problèmes.

8. Humankind [Meilleur jeu de stratégie de développement culturel à l’échelle d’une civilisation]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie 4X / construction d’empire Plateformes PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One Année de sortie 2021 Créateur(s) Amplitude Studios (développeur), SEGA (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 200 h Idéal pour Les joueurs qui aiment la planification à long terme, le développement culturel et la stratégie globale Ce que j’ai apprécié L'évolution des époques, le système de fusion culturelle, la structure flexible des villes et des régions

Au lieu de vous plonger dans une civilisation figée, Humankind vous offre une page blanche sur laquelle votre peuple évolue au fil des époques. À chaque passage à une nouvelle ère, vous choisissez une nouvelle culture : les Égyptiens lors d’une partie, les Romains lors de la suivante, puis quelque chose de totalement différent.

Le plaisir réside dans le fait de voir vos choix redéfinir l’orientation même de votre civilisation chaque fois que vous entrez dans une nouvelle ère. Vous étendrez votre territoire, gérerez votre influence, guiderez votre population et déciderez de la manière dont votre société se développe, tant sur le plan visuel que mécanique.

Pourquoi nous l’avons choisi Humankind est l’un des meilleurs jeux de stratégie, grâce à son mécanisme de fusion culturelle qui vous permet de bâtir une civilisation qui semble véritablement unique à chaque partie. Il est parfait pour les joueurs qui apprécient la progression à travers les époques, mais qui souhaitent davantage de contrôle sur l’identité et l’orientation de leur civilisation.

Le style graphique allie une interface utilisateur moderne et épurée à des reliefs chaleureux et picturaux, ce qui rend les immenses cartes faciles à lire à mesure que votre territoire s’étend.

Mon verdict : ce jeu convient parfaitement aux amateurs de stratégie qui souhaitent prendre des décisions à l’échelle d’une civilisation sans se retrouver enfermés dans une seule culture prédéfinie. Ses changements d’époque garantissent à chaque campagne de rester originale et pleine de surprises.

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Que disent les joueurs ?

u/ThrawnAgentOfSHIELD ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je ne sais pas si c'est parce que j'en ai eu marre de Civ 6 ou si Humankind est réellement meilleur, mais en tout cas, c'est celui que je préfère. … L'univers d'Humankind semble plus vivant et plus dynamique que celui de Civilization.

u/5ingle5hot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je me suis mis à ce jeu sur le tard, mais je le trouve génial. C'est une approche plutôt rafraîchissante du genre 4X à la « Civilization ». Il y a quelques imperfections, mais je le préfère de loin aux jeux de Sid Meier.

9. Pharaon : Une nouvelle ère [Meilleur jeu de construction de cité sur le thème des empires antiques]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville historique / stratégie de gestion Plateformes PC Année de sortie 2023 (remake) Créateur(s) Triskell Interactive (développeur), Dotemu (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 120 h Idéal pour Les joueurs à la recherche de mécanismes complexes, d’une ambiance historique et de dynamiques de gestion classiques Ce que j’ai apprécié La construction de monuments, la production liée au Nil, les systèmes de services à plusieurs niveaux

Pharaon : Une nouvelle ère redonne vie à l’un des jeux de gestion sur l’Égypte antique les plus emblématiques, avec un graphisme épuré et moderne, tout en conservant la même profondeur qui a fait de l’original un classique. Dans ce jeu, vous façonnez des provinces égyptiennes à part entière, gérez l’irrigation, nourrissez votre peuple et développez des quartiers qui évoluent à travers différents échelons sociaux.

Le style visuel est lumineux et peint à la main, et observer la crue annuelle du Nil procure toujours une immense satisfaction.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce remake conserve les chaînes d’approvisionnement complexes, les services de quartier et la construction de monuments tant appréciés des fans, tout en rendant l’ensemble plus fluide et plus facile à comprendre. Il est fidèle à l’original, soigné et parfait pour les joueurs qui aiment la gestion historique complexe.

Au fil de la campagne, chaque scénario vous pousse à affiner vos aménagements, à équilibrer vos ressources et à jongler avec les besoins culturels tels que les divertissements et la religion. Le rythme vous tient en haleine sans vous submerger, et chaque monument achevé procure un véritable sentiment d’accomplissement.

Mon verdict : Pharaon : Une nouvelle ère est un excellent choix pour les amateurs de stratégie qui apprécient la gestion historique comportant de nombreux éléments à prendre en compte. C’est une expérience classique revisitée pour les joueurs d’aujourd’hui, sans rien perdre de ce qui faisait son succès.

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Que disent les joueurs ?

u/MilesBeyond250 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Améliorations de la qualité de vie : C'est sans aucun doute ce qui va le plus séduire… Le jeu est désormais beaucoup plus fluide et plus intuitif. Corrections de bugs : jusqu'à présent, ANE semble avoir résolu les problèmes présents dans la version originale. … Dans l'ensemble, j'apprécie vraiment ANE jusqu'à présent.

u/MissyWeatherwax ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Oui, je pense que ça en vaut la peine. Je l'ai acheté simplement parce que j'étais content que quelqu'un ait pris la peine de le créer, et j'ai fini par y jouer davantage qu'à la version originale.

10. Crusader Kings III [Meilleur jeu de grande stratégie médiévale et simulateur de dynastie]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Grande stratégie / simulation de dynastie Plateformes PC, PS5, Xbox Series X|S Année de sortie 2020 Créateur(s) Paradox Development Studio (développeur), Paradox Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 300 h Idéal pour Les joueurs qui aiment les intrigues politiques, le jeu de rôle et la stratégie à long terme Ce que j’ai apprécié Le récit dynastique, la politique des vassaux, la richesse des événements

Ce qui distingue d’emblée Crusader Kings III, c’est sa conception du pouvoir : non pas comme quelque chose que l’on commande, mais comme un élément que l’on négocie au fil des générations. La gestion du pouvoir se transforme rapidement en un exercice d’équilibre entre des héritiers ambitieux, des vassaux intrigants et des mariages qui engendrent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. Les alliances se nouent et se défont au moindre faux pas à la cour, et la carte du monde, aux allures de tableau, confère à chaque royaume une identité propre à mesure que votre influence s’étend sur de vastes provinces.

Pourquoi nous l’avons choisi Le mélange entre une narration centrée sur les personnages et des mécanismes politiques complexes fait de CK3 un jeu de grande stratégie à part. Les décisions entraînent des conséquences, et le drame qui en découle offre une rejouabilité infinie.

Votre dynastie peut s'épanouir grâce à quelques décisions judicieuses, ou s'effondrer si un héritier prend de mauvaises habitudes. Ce mélange d'intrigues et de gestion économique légère rend chaque partie imprévisible.

Mon verdict : Crusader Kings III est idéal pour les amateurs de stratégie qui recherchent une narration à long terme alliant une profondeur politique. Chaque partie devient une saga médiévale à part entière, pleine de surprises.

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Que disent les joueurs ?

u/faceintheblue ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je trouve ce jeu génial. A-t-il le potentiel pour s'améliorer ? Absolument. Il recèle un immense potentiel et comporte de nombreux aspects à améliorer. Mais j'apprécie également CK3 tel qu'il est actuellement. C'est un jeu très amusant et très agréable, qui vaut vraiment la peine que j'y consacre du temps.

u/9__Erebus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 C'est clairement un bon jeu. … Les DLC (qui coûtent aussi cher que des jeux indépendants classiques) enrichissent certes l'expérience, mais pour moi, sans eux, le jeu perd un peu de son intérêt.

11. Civilization VI de Sid Meier [Meilleur jeu de construction d’empire 4X au tour par tour]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie 4X au tour par tour Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Firaxis Games (développeur), 2K (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 300 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient la gestion d’un empire à grande échelle à travers les époques Ce que j’ai apprécié Des politiques flexibles, des arbres technologiques approfondis, une rejouabilité infinie

Civilization VI vous plonge dans une nouvelle carte et vous permet de diriger une faction depuis l’Antiquité jusqu’à un avenir lointain. Au lieu d’observer la croissance d’une seule colonie en temps réel comme dans Anno 117 : Pax Romana, ici chaque choix façonne la situation dans son ensemble, de la diplomatie et de la culture aux décisions militaires, en passant par le mode de vie de votre peuple à mesure que vos provinces s’étendent.

Les arbres technologiques et civiques vous permettent de forger votre identité au fur et à mesure que vous jouez, et le style graphique épuré rend chaque région immédiatement reconnaissable. De plus, le rythme au tour par tour vous laisse le temps de réfléchir à l’avance, notamment lorsque vous planifiez des voies d’approvisionnement ou gérez vos frontières avec des voisins agressifs qui préfèrent le combat au dialogue.

Pourquoi nous l’avons choisi Civilization VI excelle dans l’art de vous offrir ce contrôle sur la « vision d’ensemble ». La progression par ère, les politiques flexibles et l’énorme rejouabilité en font un jeu parfait pour les joueurs qui aiment la stratégie aux conséquences à long terme, et c’est également un excellent choix pour tous ceux qui apprécient les jeux de stratégie au tour par tour offrant la possibilité de réfléchir mûrement à chaque coup.

Les mods, les scénarios et les capacités uniques des civilisations permettent au jeu de rester toujours aussi captivant, même plusieurs années après la sortie du dernier opus.

Mon verdict : Civilization VI brille lorsque vous souhaitez exercer un contrôle total sur l’histoire elle-même, en vous permettant de développer des cultures, de forger des alliances et de guider votre peuple à travers les siècles grâce à des choix qui ont véritablement de l’importance.

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Que disent les joueurs ?

u/ACorania ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est mon jeu préféré, donc oui, je vous le recommande. Si vous aimez les jeux où l'on commence avec très peu de ressources, où l'on développe sa société et où l'on mène des recherches, et où le jeu devient de plus en plus complexe au fur et à mesure, alors celui-ci est génial. Les DLC ne font qu'ajouter du contenu supplémentaire.

u/whateveritwas100 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Civ 6 m'a vraiment conquis : la manière dont les quartiers vous obligent à réfléchir à l'implantation de vos villes, et le fait de voir votre empire évoluer au fil des siècles, c'est tout simplement extrêmement gratifiant. C'est pour moi l'un des meilleurs jeux du genre.

12. Royaumes et châteaux [Le meilleur jeu de construction de villages médiévaux plein de charme]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville médiévale / simulation de défense légère Plateformes PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Année de sortie 2017 (PC), 2023–2024 (consoles) Créateur(s) Lion Shield (développeur et éditeur), BlitWorks (éditeur sur consoles) Durée moyenne de jeu 10 à 40 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de construction médiéval convivial, avec des raids et des dragons Ce que j’ai apprécié Des outils de conception simples, une dynamique de tower defense captivante

Dans « Royaumes et châteaux », vous commencez avec un petit hameau, un donjon et juste assez d’ouvriers pour démarrer. À partir de là, vous façonnez progressivement un royaume médiéval florissant, en construisant des maisons, des fermes, des greniers, des tours et des remparts, tandis que vos paysans s’affairent au fil des saisons en temps réel.

À mesure que votre colonie s'agrandit, les ennuis commencent à se manifester. Les Vikings s'attaquent à vos points faibles, les dragons calcinent tout ce que vous avez oublié de protéger, et des catastrophes imprévisibles vous tiennent en haleine. Mais rien ne semble trop difficile à gérer ; cela vous incite simplement à renforcer vos défenses et à repenser certains agencements.

Pourquoi nous l’avons choisi Royaumes et châteaux mérite sa place grâce à la façon dont il allie avec brio accessibilité et stratégie intelligente. Les menaces croissantes vous donnent un sentiment de progression, les choix de défense ont une réelle importance, et le charmant rendu en voxels permet de visualiser facilement l’ensemble de la carte, même lorsque l’action s’intensifie.

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec le rythme consistant à renforcer les murs, à faire le plein de produits de première nécessité et à adapter votre agencement à mesure que de nouvelles menaces apparaissent, le jeu devient étonnamment captivant, idéal pour se détendre, mais suffisamment gratifiant pour vous donner envie de continuer à expérimenter pendant des heures.

Mon verdict : si vous appréciez la boucle stratégique de jeux comme Anno 177 : Pax Romana, mais que vous recherchez quelque chose de plus décontracté et de plus charmant, Royaumes et châteaux est une alternative médiévale chaleureuse offrant un gameplay défensif très satisfaisant.

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Que disent les joueurs ?

u/SugarFreeSauce ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un excellent moment, surtout si vous recherchez quelque chose de décontracté ; j'aime bien écouter un bon podcast et m'y plonger complètement. Il y a beaucoup de dynamiques à maîtriser, notamment en matière de placement, de défense, de hiérarchisation des tâches et d'interactions avec les autres royaumes (même si ce dernier aspect manque un peu d'intérêt).

u/ill_never_GET_REAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je m'amuse beaucoup à y jouer sur Xbox ! … En fait, je trouve que ce jeu est l'un des jeux de stratégie les mieux adaptés à la manette sur console, peut-être juste après Cities: Skylines.

13. Aven Colony [Meilleur jeu de colonisation sur une planète extraterrestre]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gestion de science-fiction / jeu de construction de colonie Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Créateur(s) Mothership Entertainment (développeur), Team17 (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 60 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de construction de science-fiction structuré, comportant des dangers et une progression Ce que j’ai apprécié Des biomes immersifs, une courbe de difficulté régulière

Aven Colony vous plonge directement dans un monde extraterrestre où l’air est irrespirable, où les plantes brillent la nuit et où le terrain lui-même semble hostile. Votre mission consiste à développer un avant-poste fonctionnel en jonglant entre l’approvisionnement en énergie, la qualité de l’air, les réseaux d’eau, la production alimentaire et le moral de vos colons, le tout en temps réel. Le jeu commence en douceur, presque comme une courte démo conçue pour vous mettre à l’aise, mais dès que vous atterrirez dans les régions plus avancées, vous devrez faire face à des spores, des tempêtes toxiques, des nuits glaciales et d’autres particularités planétaires.

Au fur et à mesure de votre expansion, vous débloquez des modules spécialisés grâce à la recherche : centrales géothermiques, hubs de drones, centres de réalité virtuelle, raffineries chimiques… chacun orientant votre installation industrielle dans une nouvelle direction.

Pourquoi nous l’avons choisi Aven Colony se distingue par la façon dont il allie avec brio des mécanismes de survie à des infrastructures futuristes. L’écosystème extraterrestre vous oblige à prendre des décisions judicieuses, l’arbre de recherche façonne votre croissance à long terme, et chaque biome est suffisamment distinct pour vous inciter à multiplier les expérimentations.

Les missions de la campagne vous guident à travers des biomes plus complexes avec des objectifs clairs, tandis que le mode « bac à sable » vous permet de construire librement sans cette impression de démesure typique d’Ubisoft.

Mon verdict : si vous appréciez la logique à la Anno mais que vous souhaitez la retrouver dans un univers plus étrange et plus immersif, Aven Colony est un excellent choix : structuré, visuellement superbe et toujours captivant, sans pour autant vous submerger.

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Que disent les joueurs ?

u/Aeredor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'était un bon jeu. J'ai apprécié la campagne et quelques cartes supplémentaires. J'aurais aimé qu'il offre une meilleure rejouabilité.

u/youreaw1zard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si vous aimez les jeux de construction de ville, cela vaut le coup d'y jeter un œil. La campagne et le niveau de difficulté laissent à désirer, mais j'ai bien aimé ce jeu.

14. The Settlers 7 : Les chemins vers un royaume 2010 [Meilleur jeu de construction médiéval axé sur le commerce]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction médiéval / stratégie avec expansion tactique Plateformes PC Année de sortie 2010 Créateur(s) Blue Byte (développeur), Ubisoft (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 100 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient la gestion stratégique des ressources et la flexibilité des styles de jeu Ce que j’ai apprécié Des chaînes de production à plusieurs niveaux, un contrôle du territoire très gratifiant

The Settlers 7 vous plonge dans un univers médiéval haut en couleur où chaque petit atelier, chaque moulin et chaque convoi s’intègre dans un réseau de production plus vaste. Plutôt que de jongler avec des démons ou des forces fantastiques, tout repose ici sur une planification intelligente : acheminer efficacement les marchandises, choisir les régions à conquérir et décider comment vous souhaitez que votre faction se développe.

Vous pouvez opter pour une orientation stratégique (économique, technologique ou militaire) qui modifie radicalement votre façon de construire et de vous développer. L’agencement de votre territoire influence réellement le déroulement des combats, et la campagne vous enseigne les bases à un rythme régulier avant de vous lancer dans des escarmouches ou en multijoueur, où la rejouabilité prend toute son ampleur.

Pourquoi nous l’avons choisi The Settlers 7 se distingue par la façon dont ses boucles de production sont étroitement liées au contrôle du territoire. Votre agencement influe réellement sur la puissance de combat, et les différentes orientations stratégiques confèrent à chaque partie un caractère toujours renouvelé.

Le style visuel est lumineux et rappelle presque celui d’un jeu de société, ce qui permet de suivre facilement ce qui se passe à mesure que votre réseau s’étend.

Mon avis : Si vous appréciez les jeux de stratégie où la gestion judicieuse des ressources et les choix territoriaux déterminent le vainqueur, The Settlers 7 reste l'un des titres médiévaux les plus gratifiants du marché.

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Que disent les joueurs ?

u/Kagemand ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je pense que S7 propose l'un des meilleurs scénarios de tous les jeux… Le mode multijoueur est vraiment bien conçu, car il se déroule comme un jeu de société, c'est-à-dire un véritable jeu compétitif offrant plusieurs voies vers la victoire.

u/Bitter_Economy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 J'ai bien plus aimé le 7 que n'importe laquelle des suites parues après les 3 et 4, mais je trouve tout de même qu'il manque un peu de substance : le système économique est un peu superficiel, et toute cette microgestion finit parfois par devenir répétitive.

15. Port Royale 3 [Meilleur jeu de stratégie économique et commerciale dans les Caraïbes]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gestion dans les Caraïbes / stratégie navale Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2012 Créateur(s) Gaming Minds Studios (développeur), Kalypso Media (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 120 h Idéal pour Les joueurs qui aiment gérer des itinéraires, des flottes et la croissance à long terme Ce que j’ai apprécié Le contrôle des convois, la flexibilité des réseaux commerciaux

Ce qui distingue d’emblée Port Royale 3, c’est le dynamisme de sa carte des Caraïbes. Chaque port dispose de ses propres niveaux d’approvisionnement, de ses propres besoins et de ses propres prix ; ainsi, le transport de marchandises ne se résume pas à une simple question de profit, mais devient une véritable dimension stratégique où le timing est tout aussi important que la cargaison elle-même.

Vous développerez des villes grâce à des plantations, des ateliers et des chaînes de production, tout en naviguant entre elles avec des convois que vous personnaliserez navire par navire.

Pourquoi nous l’avons choisi Port Royale 3 mérite sa place grâce à la façon dont il allie avec brio la stratégie des convois à un marché caribéen dynamique. Les fluctuations des prix, les mers agitées et la spécialisation des villes font que chaque trajet est unique.

Les mers ne sont pas non plus au calme. Pirates, corsaires et nations rivales peuvent perturber vos itinéraires, ce qui ajoute une touche de tension. Le jeu est stratégique sans être stressant, et les batailles navales donnent un véritable intérêt aux améliorations de votre flotte.

Mon verdict : un excellent choix si vous aimez développer des réseaux, optimiser vos flottes et voir votre influence s’étendre à travers les Caraïbes. Le jeu offre un excellent équilibre entre profondeur et accessibilité, vous donnant beaucoup à gérer sans jamais paraître trop complexe.

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Que disent les joueurs ?

u/Acetronaut ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un jeu génial ! … C'est vraiment au niveau du système économique que le jeu se distingue. Vous pouvez bâtir tout un empire commercial à travers les Caraïbes. C'est sans aucun doute un jeu différent, mais tout aussi divertissant.

Steam user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La fin de partie offre un grand potentiel avec PR3. Vous pouvez en effet créer votre propre pays, constituer une marine, entrer en guerre contre d'autres pays et s'emparer de villes.

16. SimCity 4 (Deluxe) [Meilleur jeu classique de construction de ville en mode « bac à sable »]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation urbaine / jeu de gestion de type « bac à sable » Plateformes PC, Mac Année de sortie 2003 Créateur(s) Maxis (développeur), Electronic Arts (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 200 h Idéal pour Les joueurs qui apprécient les systèmes complexes et les longues phases d’expérimentation Ce que j’ai apprécié La richesse du gameplay, la progression à long terme

SimCity 4 vous plonge dans une immense région où chaque carte peut se transformer en un gigantesque pôle urbain, le tout relié par des autoroutes, des voies ferrées et des réseaux de services publics. Vous passez votre temps à façonner des quartiers, à ajuster le zonage, à gérer l’électricité et l’eau, et à observer peu à peu les schémas de circulation évoluer à mesure que votre population augmente.

Au fur et à mesure que vous vous étendez sur différentes cases, chaque zone développe sa propre personnalité, des pôles industriels aux centres-villes denses en passant par des zones de banlieue plus calmes, créant ainsi une région qui donne l’impression d’avoir été façonnée à la main. C’est le genre de jeu où un tout petit ajustement dans la circulation peut changer l’ambiance de tout un quartier, et c’est exactement pour cela qu’il reste d’actualité aujourd’hui.

Pourquoi nous l'avons choisi Les fonctionnalités multiples du jeu, ses outils de transport variés et ses liens industriels étonnamment complexes en font l’un des jeux de type « bac à sable » les plus flexibles jamais sortis. Ajoutez à cela l’énorme communauté de moddeurs, et vous obtenez une source inépuisable de rejouabilité.

Le style visuel est épuré et clair, et l’édition Deluxe propose des scénarios supplémentaires qui vous mettent au défi d’atteindre des objectifs précis tout en vous laissant expérimenter à votre rythme. Et si vous aimez ce genre de simulation urbaine, cela vaut la peine de découvrir certains des meilleurs jeux similaires à SimCity pour trouver d’autres jeux de type « bac à sable » axés sur la gestion.

Mon verdict : Idéal pour les joueurs qui aiment bricoler, équilibrer les infrastructures et façonner petit à petit quelque chose d’énorme au fil du temps. Peu de classiques offrent encore une expérience de jeu aussi fluide.

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Que disent les joueurs ?

u/Throwaway4SC4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mais bien sûr ! La version de base est déjà géniale, mais avec l'édition Deluxe, NAM et quelques mods graphiques, le jeu est encore meilleur !

u/TowerofPisa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Qu'est-ce qui fait que SimCity 4 est un si bon jeu ? Il est incroyablement flexible et propose un défi permanent, mais sous différentes formes. Les détails sont un vrai régal, mais je peux aussi simplement me détendre et me contenter de construire sans stress.

17. Tropico 5 [Meilleure simulation de dictateur avec une progression historique]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de dictateur / gestion historique Plateformes PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2014 Créateur(s) Haemimont Games (développeur), Kalypso Media (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 80 h Idéal pour Les joueurs qui aiment la politique, la progression sur le long terme et l’ambiance humoristique d’une dictature Ce que j’ai apprécié Les changements d’époque, les chaînes de production flexibles

Tropico 5 vous replonge dans la peau d’El Presidente, mais cette fois-ci, votre dynastie s’étend sur plusieurs époques historiques. Vous commencez modestement et évoluez progressivement vers une puissance moderne, en débloquant au fur et à mesure de nouveaux bâtiments, des améliorations technologiques et des systèmes politiques. Et le tout est empreint de ce charme caractéristique de Tropico : des paysages ensoleillés, une architecture colorée et des citoyens qui n’hésitent pas à se plaindre lorsque vous les poussez trop loin.

Au fur et à mesure que vous étendez votre territoire, vous devez jongler entre les exportations, le tourisme, les puissances étrangères, les rébellions et les soulèvements occasionnels qui pimentent le tout. Le jeu offre également le genre de progression flexible et ouverte que l’on retrouve dans bon nombre des meilleurs jeux de type « bac à sable ».

Pourquoi nous l'avons choisi Tropico 5 mérite sa place grâce à la façon dont il associe la progression à travers les époques à des décisions stratégiques. Les enjeux politiques, les spécialisations industrielles et l’évolution technologique confèrent à chaque phase un rythme différent, et la possibilité de jouer en mode coopératif ou compétitif ajoute une grande valeur de rejouabilité.

Une fois que vos industries tournent à plein régime et que vos conseillers cessent de se plaindre des pénuries, le jeu devient un savant mélange de politique, de planification à long terme et de chaos bon enfant.

Mon verdict : un excellent choix si vous aimez façonner une nation au fil des siècles et allier humour et gestion stratégique. Tropico 5 vous offre une multitude de possibilités de personnalisation sans jamais vous donner l’impression d’être submergé.

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Que disent les joueurs ?

u/bnt8zn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La note de 5 est excellente. Les mécanismes liés au commerce et à la diplomatie rendent le jeu très agréable.

u/Thebadgamer98 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je dirais bien. Le 4 reste de loin mon préféré, mais le 5 était un excellent jeu en soi.

18. Age of Empires II : Édition définitive [Meilleur RTS historique classique de construction d’empire]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS historique / expansion d'empire Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X|S Année de sortie 2019 (Édition définitive) Créateur(s) Forgotten Empires (développeur), Xbox Game Studios (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 200 h Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de stratégie en temps réel classique offrant une progression à long terme Ce que j’ai apprécié Une progression fluide entre les âges, des styles de jeu variés selon les civilisations

Age of Empires II : Édition définitive fait revivre l’une des expériences de RTS les plus appréciées de tous les temps. Vous commencez à l’Âge des Ténèbres avec seulement une poignée de villageois, puis vous étendez progressivement votre territoire tout en récoltant du bois, de la nourriture, de l’or et de la pierre sous une pression constante.

Chaque civilisation dispose de ses propres unités et de ses propres filières technologiques ; trouver le bon équilibre entre microgestion et macrogestion fait donc partie du plaisir. Certaines misent sur des assauts de cavalerie, d’autres s’appuient sur de puissants archers, et quelques-unes récompensent les joueurs qui aiment gérer des chaînes de production rigoureuses tout en faisant face aux menaces précoces.

Pourquoi nous l'avons choisi AoE2 allie des combats de stratégie en temps réel (RTS) intenses à une gestion approfondie des ressources. La progression par âges, la diversité des civilisations et les commandes perfectionnées font que chaque partie est unique, que vous soyez un joueur occasionnel ou quelqu’un qui optimise chaque seconde.

Les graphismes améliorés donnent aux cartes médiévales une véritable explosion de couleurs, et la refonte sonore confère aux batailles une intensité qu’elles n’avaient jamais eue dans les anciennes versions. Pour de nombreux fans de RTS, il reste donc le meilleur jeu Age of Empires à découvrir, à maîtriser et à conserver indéfiniment.

Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez un RTS classique qui reste d’actualité aujourd’hui. Age of Empires II : DE vous offre une grande liberté stratégique, des batailles au rythme effréné et une rejouabilité exceptionnelle.

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Que disent les joueurs ?

u/mittenciel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'y ai joué il y a 20 ans et j'y suis revenu il y a 2 ans. Des graphismes améliorés, bien plus de civilisations, davantage de campagnes, un véritable classement...

u/unknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un remake incroyable d'un jeu déjà incroyable, bien sûr que ça en vaut la peine. Et puis, la quantité de contenu, avec les DLC et tout le reste, est tout simplement impressionnante.

19. Survivre aux conséquences [Meilleur jeu de gestion de colonie de survie après un effondrement]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gestion de colonie et de survie post-apocalyptique Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Iceflake Studios (développeur), Paradox Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 100 h Idéal pour Les joueurs qui aiment les boucles de survie, l’exploration et la gestion des ressources Ce que j’ai apprécié Les expéditions de récupération, la progression dans l’arbre technologique

Survivre aux conséquences vous plonge dans un monde qui tient à peine debout, et votre mission consiste à reconstruire une colonie viable à partir de presque rien. Vous développez votre base pièce par pièce, collectez des ressources en temps réel, explorez le désert à la recherche de provisions et envoyez des spécialistes fouiller les villes en ruines.

Les colons apportent leur lot de problèmes (radiations, maladies, événements aléatoires) et les erreurs commises au début peuvent rapidement faire boule de neige, même si rien ne semble injuste tant que vous ne laissez pas de petits problèmes se transformer en véritables fléaux par la suite. La recherche débloque de nouvelles filières industrielles, et les stations d’artisanat contribuent à stabiliser la situation une fois que vous avez pris vos marques.

Pourquoi nous l'avons choisi Il offre un juste équilibre entre la pression de la survie et la complexité logistique. Les chaînes d’approvisionnement, les itinéraires de récupération et la progression technologique sont suffisamment riches sans pour autant vous submerger, et les expéditions sur la carte du monde ajoutent une dimension que la plupart des simulations de gestion négligent.

Une fois que vos caravanes se mettent en route et que vos spécialistes ont nettoyé les zones sensibles à proximité, l’ensemble du camp s’installe dans un rythme satisfaisant qui allie exploration et croissance régulière.

Mon verdict : un excellent choix si vous appréciez les simulations de colonie de survie qui récompensent une gestion prudente des ressources et une planification à long terme sans vous noyer sous les mécanismes de jeu.

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Que disent les joueurs ?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si vous recherchez spécifiquement un jeu de simulation de colonie post-apocalyptique, alors oui. Ce genre de jeu est tout à fait dans mes cordes, je vous le recommande donc sans hésiter.

u/ProfessionalEnd1557 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu m'a tellement énervé que j'ai fini par arrêter de jouer… Mais ensuite, j'y ai rejoué en suivant les règles, et j'ai bien aimé. C'est un jeu sympa qui plaira à un certain public.

20. Anno 1800 [Le meilleur jeu de construction de ville de type Anno sur le thème de l’ère industrielle]

Notre note 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville / stratégie sur le thème de l'ère industrielle Plateformes PC, PS5, Xbox Series X|S Année de sortie 2019 Créateur(s) Ubisoft Mainz (développeur), Ubisoft (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 200 h Idéal pour Les joueurs qui aiment la logistique, le développement à long terme et les mécanismes de production complexes Ce que j’ai apprécié Des chaînes d’approvisionnement à plusieurs niveaux, des graphismes magnifiques

Anno 1800 vous plonge au cœur du chaos et de l’effervescence de la Révolution industrielle, où chaque petit choix peut avoir des répercussions sur l’ensemble de votre réseau. Vous commencez avec une modeste ville portuaire et la transformez peu à peu en un pôle industriel en pleine effervescence, en développant les niveaux de production, en gérant des lignes maritimes très fréquentées, en menant des négociations diplomatiques et en veillant à la satisfaction des marchés.

Les différents territoires vous orientent vers des stratégies variées en fonction des ressources qu’ils offrent, ce qui rend la spécialisation de chacun d’entre eux particulièrement passionnante. Et comme le jeu vous permet de mettre en pause quand vous le souhaitez, vous pouvez ajuster les itinéraires, les expéditions, l’agencement et la logistique sans vous sentir pressé. Ubisoft Mainz a intégré une multitude de détails, mais le jeu reste fluide une fois que vous en avez saisi le rythme.

Pourquoi nous l’avons choisi Anno 1800 incarne à la perfection le rêve de l’ère industrielle grâce à une production à plusieurs niveaux, à des réseaux de transport complexes et à un monde qui réagit à vos décisions. Le mélange de logistique, de diplomatie et de style visuel en fait l’un des opus les plus aboutis de la série.

Une fois que vos voies de transport tournent à plein régime et que vos usines fonctionnent en parfaite synchronisation, le jeu s’installe dans un rythme hypnotique qui récompense une expansion judicieuse et une réflexion à long terme. Et vous apprécierez sans aucun doute les graphismes : cheminées, rues bondées, quartiers huppés réservés aux investisseurs et zones rurales paisibles, tous débordant de vie.

Mon verdict : Parfait si vous appréciez les jeux de gestion riches, dotés d’une logistique complexe et d’une construction de monde époustouflante. Anno 1800 vous offre une marge de manœuvre infinie pour optimiser et remodeler votre empire industriel.

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Que disent les joueurs ?

u/sankdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je commence à me prendre au jeu… Je peux sans hésiter dire que c'est un petit bijou.

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Anno 1800 » est véritablement le seul jeu de construction de ville sorti récemment que je puisse citer qui soit à la fois de bonne qualité et d’une grande beauté.

Mon verdict global

Si vous vous demandez par où commencer avec des jeux comme Anno 117 : Pax Romana, le choix idéal dépend en grande partie de votre style de jeu. Certains préfèrent une construction tranquille, d’autres recherchent la pression, d’autres encore veulent se creuser les méninges avec une stratégie complexe. Voici le moyen le plus simple de trouver le jeu qui vous convient :

Pour les débutants à la recherche d’un jeu accessible → Royaumes et châteaux : charmant, facile à prendre en main, et idéal pour s’initier avant de se lancer dans des systèmes stratégiques plus complexes.

: charmant, facile à prendre en main, et idéal pour s’initier avant de se lancer dans des systèmes stratégiques plus complexes. Pour les joueurs à la recherche d’une expérience classique de macro-stratégie → Civilization VI de Sid Meier : un jeu au tour par tour qui invite à la réflexion, vous laissant tout le temps nécessaire pour expérimenter une croissance à long terme sans pression.

: un jeu au tour par tour qui invite à la réflexion, vous laissant tout le temps nécessaire pour expérimenter une croissance à long terme sans pression. Pour les fans de science-fiction qui aiment la logistique agrémentée d’une touche de survie → Surviving Mars : un savant mélange de gestion de colonie, de cycles de production et de dangers martiens qui maintient l’intérêt.

: un savant mélange de gestion de colonie, de cycles de production et de dangers martiens qui maintient l’intérêt. Pour les joueurs en quête de la profondeur de l’ère industrielle et de systèmes complexes → Anno 1800 : un immense bac à sable mêlant chaînes de production, routes commerciales, diplomatie et esthétique soignée. Un véritable réconfort pour les amateurs de stratégie.

Quel que soit votre style (calme, tactique, science-fiction ou complexité industrielle totale), vous trouverez ici le point d’entrée idéal pour vous plonger dans le gameplay à la Anno.

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