Critique de « Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties » : un remake audacieux et controversé

Cette critique de *Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties* reflète mes impressions après avoir terminé les deux campagnes dans leur intégralité, ainsi que les informations de sortie actuellement disponibles, le consensus des critiques et le sentiment général de la communauté des joueurs.

Étant moi-même un grand fan de la série Yakuza (Yakuza 0 figurant parmi mes jeux préférés de tous les temps), j’ai passé beaucoup de temps sur Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, et je comprends tout de suite pourquoi les avis semblent partagés à son sujet. Cette sortie est l’un des opus de la série qui a le plus fait parler de lui depuis des années, et pas toujours pour les mêmes raisons .

Sorti le 12 février 2026, ce pack vous propose le remake complet de Yakuza 3 ainsi qu’une toute nouvelle campagne préquelle intitulée Dark Ties. Sur le papier, cela semble être une réussite assurée. Dans la pratique, cela s’avère un peu plus… compliqué.

Dans l’ensemble, de nombreux moments m’ont véritablement impressionné. Les combats sont bien plus réussis que dans la version originale, et certaines séquences plus calmes, centrées sur les personnages, ont un impact fort, à l’image de ce qui fait la réputation de la série. Mais certains choix m’ont donné à réfléchir, notamment en ce qui concerne les modifications apportées à l’histoire et le contenu manquant.

Ce contraste est au cœur même de l’expérience. Certains joueurs adoreront les améliorations modernes et la campagne supplémentaire, tandis que d’autres se concentreront sur ce qui a été modifié ou supprimé (et à juste titre).

Au lieu d’essayer de vous imposer d’emblée un verdict définitif, je vais donc vous présenter tous les éléments de la manière la plus claire possible : ce que contient le pack, le rôle de chaque élément, ce qui a changé par rapport à la version originale, et d’où proviennent réellement certaines controverses entourant ce titre.

À la fin, je vous aurai donné une idée précise de la question suivante : vaut-il mieux vous procurer « Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties » dès maintenant ou vaut-il mieux attendre ?

Critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : de quoi s’agit-il exactement ?

Avant d’entrer trop en détail dans cette critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pour vous présenter tout ce que ce jeu a à offrir, comme je le fais habituellement dans mes autres critiques, permettez-moi d’abord de dissiper la plus grande confusion. Il ne s’agit pas d’un seul jeu accompagné d’un sous-titre. Ce sont deux campagnes distinctes regroupées (d’où le « & »).

Yakuza Kiwami 3 est un remake complet du titre sorti en 2009 sur PlayStation 3, et il ne s’agit pas d’une simple retouche. Le jeu fonctionne sur le moteur Dragon Engine, ce qui se traduit par des graphismes améliorés, de nouvelles cinématiques, des activités élargies et un système de combat entièrement repensé. L’histoire suit le même fil conducteur, bien que son déroulement ait été modifié sur certains points clés.

Vient ensuite « Dark Ties ». Il s’agit d’une campagne préquelle autonome centrée sur Yoshitaka Mine, l’antagoniste principal de « Yakuza 3 ». Ce projet, qui n’était au départ qu’un concept modeste, s’est transformé en une histoire jouable à part entière après que les fans ont réclamé davantage de contenu autour de Mine.

Même si Dark Ties se déroule plus tôt dans la chronologie de Yakuza, je tiens à souligner dans mon test de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties que je vous recommande vivement de jouer d’abord à Kiwami 3. Cette préquelle fait ouvertement référence à des moments clés de l’intrigue de la campagne principale ; vous risqueriez donc de gâcher des révélations cruciales en vous y plongeant trop tôt.

Vous alternerez entre deux protagonistes très différents. Kazuma Kiryu mène l’histoire principale à Okinawa et à Tokyo, tandis que la campagne de Mine se déroule exclusivement à Kamurocho. Ce contraste fonctionne bien, surtout lorsque vous commencez à remarquer à quel point leurs points de vue divergent – à l’instar de Yakuza 0 avec Kiryu et Majima.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et d’autres revendeurs tiers, offrant ainsi un moyen pratique d’accéder au jeu sans payer le prix plein en magasin.

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Gameplay et combats de Yakuza Kiwami 3 : le plus grand atout de ce pack

Comme c’est le cas pour presque tous les titres modernes de la série Yakuza, ou plus généralement pour n’importe quel jeu du studio Ryu Ga Gotoku, le combat est l’élément le plus facile à recommander. Si vous avez entendu des gens plaisanter en disant que le Yakuza 3 original était « Blockuza », cette réputation n’est plus vraiment d’actualité.

Les ennemis ne passent plus la majeure partie du combat à parer vos attaques. Les combats sont plus rapides, les coups touchent de manière plus fiable et le rythme général se rapproche davantage des opus modernes de la série.

Kiryu dispose de deux styles de combat principaux. « Dragon of Dojima : Kiwami » est celui que la plupart des joueurs privilégieront. Il est rapide, agressif et regorge d’options de combos. Je n’ai cessé d’y revenir avant de rédiger cette critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, et après avoir tout essayé, principalement parce qu’enchaîner un combo impeccable avec un coup de grâce procure une sensation tout simplement parfaite.

Le « Ryukyu Style » est la nouvelle nouveauté. Celui-ci met l’accent sur des armes inspirées des arts martiaux d’Okinawa. Vous alternez entre des outils tels que des lances et des nunchakus, chacun disposant de son propre répertoire de coups. Les mécanismes de parade sont très agréables une fois que vous maîtrisez le timing.

J’ai vécu un moment, au début du jeu, où j’ai paré la charge d’un ennemi à l’aide d’un bouclier avant d’enchaîner immédiatement avec un coup puissant, et cela m’a semblé presque trop facile. C’est en quelque sorte le problème. Une fois que l’on a pris le coup de main, cela peut réduire l’intérêt du défi.

Conseil de pro Ne négligez pas l’arbre de compétences Ryukyu ! Certes, le style « Dragon de Dojima » est un choix polyvalent et fiable, mais il est important d’investir dès le début dans les améliorations de parade de Ryukyu si vous souhaitez venir à bout des nouveaux boss protégés par une aura que vous rencontrerez plus tard dans le jeu.

Une autre chose que je tiens à souligner dans mon test de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, c’est que les esquives parfaites occupent une place importante dans les combats. En réussir une ralentit suffisamment l’action pour vous permettre de contre-attaquer proprement. C’est très gratifiant sur le moment, même si j’ai remarqué que les combats peuvent commencer à paraître prévisibles dès lors que l’on s’y fie trop.

Les combats contre les boss introduisent un système d’aura qui modifie votre approche de certains affrontements. Certains boss encaissent les dégâts à moins que vous ne contourniez leurs mécanismes.

Alors que je me préparais à rédiger cette critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, j’ai rencontré un combat où j’ai continué à attaquer normalement sans vraiment progresser. J’ai alors changé de tactique et, soudain, j’ai vu la barre de santé fondre comme neige au soleil. Cela fonctionne, mais cela peut sembler un peu incohérent.

J’ai très vite remarqué la diminution du nombre d’actions « Heat ». Elles sont moins nombreuses que dans le jeu original, et on commence à voir des répétitions plus tôt que prévu. Au bout de quelques heures, j’étais déjà capable de prédire quelle animation allait se déclencher.

Un autre point que je tiens à souligner dans cette critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, c’est que l’expérience de combat globale semble avoir fait un bond en avant. Elle est plus fluide, plus réactive et bien plus agréable lors de longues sessions.

Pour ma part, j’ai tout de suite accroché au combat. En revanche, ce sont en réalité les activités secondaires qui m’ont demandé un peu plus de temps pour être pleinement appréciées. Dans un jeu Yakuza ? Surprenant, je sais.

La vie au Morning Glory et le contenu secondaire : le cœur de Kiwami 3

L'intrigue de l'orphelinat Morning Glory a été remaniée pour former une campagne secondaire distincte intitulée « La vie à Morning Glory ». Dans le jeu original, ce contenu faisait partie de l'histoire principale.

Ce changement a divisé les joueurs et suscité des avis contrastés dans les critiques de Yakuza Kiwami 3. Certains estiment que cette campagne détourne l’attention émotionnelle du récit principal. D’autres apprécient le rythme, car l’histoire ne s’interrompt plus pendant de longues périodes.

Personnellement, j’ai adoré cette refonte. Les activités sont simples en théorie, mais elles apportent beaucoup de personnalité. Une minute, j’aidais un enfant à faire ses devoirs, la suivante, je courais après des insectes comme si c’était la chose la plus importante au monde. Cela peut paraître anodin, mais ces moments restent vraiment gravés dans la mémoire.

Préparer des repas ou s’occuper du jardin n’est pas compliqué, mais cela crée un rythme qui ralentit le cours des choses, à l’image d’un jeu agréable et chaleureux. Après une longue série de combats, revenir à Morning Glory m’a semblé vraiment revigorant.

Toutes ces tâches font progresser le « Daddy Rank » de Kiryu, ce qui débloque davantage d’interactions et de moments narratifs. Certaines conversations m’ont d’ailleurs pris au dépourvu tant elles semblaient authentiques. Le réalisateur Ryosuke Horii a qualifié ce contenu d’essentiel, et je comprends pourquoi. Cela donne à Kiryu l’espace nécessaire pour simplement exister en dehors de toutes les manigances typiques et conflictuelles de Yakuza dans lesquelles il se retrouve impliqué.

Il existe également un nouveau mode appelé « Bad Boy Dragon ». Il plonge Kiryu dans des combats à grande échelle où il mène un groupe contre des gangs rivaux. Au début, c’est chaotique mais amusant, un peu comme un excellent jeu de combat, mais avec une touche de gestion d’équipe.

Lors d’un combat, j’ai complètement perdu le fil de ce qui se passait et je me suis contenté de dégager l’espace autour de moi. Ce que je tiens vraiment à souligner dans ma critique de Yakuza Kiwami 3, c’est qu’après quelques rounds, le jeu commence à devenir un peu répétitif.

L’émulation Game Gear est un autre ajout intéressant. Vous pouvez jouer à des titres SEGA classiques au sein même du jeu, notamment Sonic Chaos et Streets of Rage. J’ai fini par y passer plus de temps que prévu, davantage par curiosité que par nostalgie, car ces jeux sont sortis bien avant ma naissance (j’ai tout de même pris plaisir à être nul à ces jeux).

C’est au niveau des intrigues secondaires que les choses se compl iquent… Le jeu original en comptait bien plus de 100, tandis que cette version en propose environ 31, entre celles qui reviennent et les nouvelles. Plusieurs des intrigues préférées des fans manquent à l’appel, et les nouvelles suivent souvent une structure plus simple. On ressent vraiment la différence si l’on a joué à la version originale, car certaines se terminent plus vite que prévu.

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Critique de Dark Ties : mon histoire vaut le détour (avec quelques réserves)

Comme je l’ai déjà mentionné dans mon avis sur Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, je vous recommande de ne jouer à Dark Ties qu’après avoir terminé Kiwami 3. Il s’agit d’une campagne entièrement jouable à laquelle vous pouvez accéder depuis le menu principal.

Dark Ties n’est pas un simple mode bonus, mais propose bel et bien son propre scénario et sa propre progression. L’histoire principale dure environ 3 à 6 heures ; les joueurs qui souhaitent tout terminer peuvent prolonger cette durée jusqu’à 15, voire 20 heures.

L'histoire suit Mine en 2007, après l'effondrement de son entreprise à la suite d'une trahison. Il erre dans Kamurocho et se prend de fascination pour la loyauté qu'il observe dans le monde des yakuza. Cela le rapproche de Tsuyoshi Kanda, qui devient son point d'entrée.

Un point que je tiens à souligner dans cette critique de Yakuza : Dark Ties est le temps que vous passerez dans la tête de Mine. Son monologue intérieur vous donne une idée précise de sa façon de penser et des raisons qui le poussent à agir ainsi. Il y a des moments où il observe les gens de loin, presque comme s’il les analysait, ce qui ajoute de la profondeur à son personnage.

Je pense que sa relation avec Daigo Dojima apporte une dimension supplémentaire que les fans de la série, qu’ils soient de la première heure ou nouveaux venus, apprécieront. D’autant plus que certaines de leurs scènes sont tout aussi personnelles et marquantes que ce que l’on peut attendre d’un récit typique de Yakuza à son apogée.

Conseil de pro Si vous découvrez la franchise, vous n’avez pas besoin d’avoir joué au Yakuza 3 original, à sa version remasterisée ou à tout autre opus pour profiter pleinement de Kiwami 3 & Dark Ties, car le jeu intègre un système de récapitulatif détaillé qui vous mettra rapidement au courant. Cela dit, jouer d’abord à Yakuza 0, Kiwami et Kiwami 2 rendra l’histoire de Kiryu bien plus poignante.

Par rapport à la campagne « principale » de Kiwami 3, le combat évolue considérablement ici. Mine utilise un style de « shoot-boxing » qui met l’accent sur la vitesse et le fait de maintenir les adversaires en l’air – à la manière de Kazuya Mishima. Lors d’un combat très animé, j’ai réussi à maintenir des adversaires en l’air plus longtemps que prévu, ce qui a donné lieu à l’un des affrontements les plus gratifiants du jeu.

Son mode « Dark Awakening » rend les combats plus agressifs, ce qui correspond plutôt bien à la personnalité de Mine, le Kirin. Cela modifie sensiblement le ton des combats, et j’ai en réalité pris plus de plaisir à incarner Mine que Kiryu dans certaines situations. Son répertoire de coups semblait globalement plus rapide et plus dynamique.

Le contenu secondaire comprend « « Kanda : gestion de crise » et « Hell’s Arena ». Ces modes apportent de la variété, mais le principe de certaines missions peut sembler dérangeant selon la façon dont vous interprétez les personnages impliqués.

Dans l’ensemble, l’histoire joue la carte de la prudence, comblant les lacunes du jeu original sans s’aventurer trop loin dans une nouvelle direction. La fin, en particulier, a suscité des réactions mitigées dans les critiques de Yakuza : Dark Ties que l’on peut trouver sur Internet. MAIS, pour moi, cette campagne finit par constituer l’un des aspects les plus intéressants de l’ensemble du jeu.

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Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : note Metacritic et accueil de la critique

Outre ma propre critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, les avis sur ce jeu sont très partagés, ce qui apparaît clairement dès que l’on examine les notes.

Sur Metacritic, les versions Nintendo Switch 2 et Xbox Series X/S affichent respectivement 79 et 77, toutes deux classées « Généralement favorables » à la date de rédaction de cet article. La version PS5 obtient 74, tandis que celle sur PC s’élève à 73, toutes deux classées « Mixtes » ou « Moyennes ».

Sur OpenCritic, la note moyenne des critiques de « Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties » se situe autour de 75, et environ 63 à 65 % des critiques le recommandent.

Cependant, les notes attribuées par les utilisateurs brossent un tableau différent. La version PS5 affiche une note d’environ 6,2, ce qui révèle un écart notable entre les critiques et les joueurs :

Plateforme Note Metacritic Perception Nintendo Switch 2 77/100 Généralement favorable Xbox Series X/S 79/100 Plébiscité PS5 74/100 « Avis mitigés ou moyens » PC 73/100 « Avis mitigés ou moyens » OpenCritic Moyenne de 74/100 63 % des critiques le recommandent Note des utilisateurs (PS5) 6,2/10 Mélangées ou moyennes, mais nettement inférieures aux notes des critiques

J'ai remarqué une tendance claire en parcourant les critiques individuelles de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Les critiques qui ont abordé le jeu comme une sortie autonome lui ont souvent attribué une note d'environ 7 ou 8 sur 10, tandis que ceux qui l'ont comparé à la version originale ou à la version remasterisée lui ont attribué une note bien inférieure.

L'écart entre les différentes publications est inhabituellement important. Certaines notes descendent jusqu’à 20 sur 100, tandis que d’autres atteignent 90. Un tel écart est en réalité rare, même pour un titre qui divise.

Ce jeu s'est avéré être l'un des opus principaux de la série Yakuza ayant reçu les critiques les moins élogieuses. En revanche, bien qu'ils soient restés en deçà de certains des meilleurs jeux Yakuza, tant le Yakuza 3 original que sa version remasterisée ont obtenu des notes moyennes plus élevées.

Explications sur la polémique autour de l’histoire de Kiwami 3

Deux problèmes principaux sont à l’origine de la polémique autour de cette sortie : les choix de casting et les modifications apportées à l’intrigue.

L’acteur Teruyuki Kagawa a été choisi pour incarner Goh Hamazaki. Il avait auparavant admis avoir commis des fautes en 2022, ce qui a suscité une vive polémique au sein d’une partie de la communauté. Une pétition demandant son retrait a recueilli environ 10 000 signatures.

Le réalisateur Ryosuke Horii s’est exprimé publiquement sur cette décision, affirmant que ce choix correspondait bien au personnage. SEGA a choisi de ne pas faire d’autres commentaires. Cela a soulevé des questions quant à la cohérence de la politique de la société. Dans un cas précédent, un autre acteur de la série avait été remplacé relativement rapidement à la suite de problèmes judiciaires.

Les changements apportés à l’intrigue ont suscité tout autant de discussions. Dans le jeu original, l’histoire de Mine se termine d’une manière très précise (pas de spoilers). Ici, cette issue est modifiée, ce qui a des répercussions sur les prochains opus. Le jeu laisse également entrevoir une nouvelle orientation pour la série, suggérant que les futurs remakes pourraient suivre une chronologie différente plutôt que de s’en tenir strictement aux originaux.

Alors que je publie une critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, je tiens à préciser que je comprends les deux points de vue. Certains joueurs sont intéressés par cette nouvelle orientation. D’autres estiment qu’elle affaiblit des moments émotionnels clés de l’histoire originale.

Honnêtement ? Je penche un peu plus du côté du « respect de l’œuvre originale » (je suis un fan de Yakuza de la vieille école, après tout), mais aucune de ces réactions ne me semble déraisonnable. Tout dépend en réalité de l’importance que vous accordez au fait de rester fidèle au récit original.

Critique de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : quelles sont les performances sur toutes les plateformes ?

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent comparer les versions de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X, voici comment elles se positionnent – ainsi que les portages sur PS5 et PC – en termes de performances et d’expérience globale :

Nintendo Switch 2 : fonctionne à 30 images par seconde aussi bien en mode console de salon qu’en mode portable. La résolution s’adapte dynamiquement, ce qui signifie que l’image peut paraître un peu moins nette pendant les combats ou les scènes très chargées.

Lors de mon test de « Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties », j’ai particulièrement remarqué ce phénomène lors des combats de grande envergure, où les détails s’estompent légèrement. Le système reste toutefois suffisamment stable pour de longues sessions, et le mode portable constitue un atout majeur en termes de portabilité.

Xbox Series X/S : offre une résolution supérieure et des performances plus fluides par rapport à la Switch 2. Les problèmes initiaux liés aux couleurs et au HDR ont été corrigés après le lancement.

Jouer à ce jeu sur Xbox procure une expérience plus homogène, notamment lors des combats contre les boss où la clarté visuelle est un atout.

PC (Steam) : les performances dépendent de votre configuration. Une carte graphique de milieu de gamme gère aisément les résolutions 1080p et 1440p, tandis que des cartes plus puissantes permettent d’atteindre des fréquences d’images plus élevées.

Des fonctionnalités telles que le DLSS et le FSR contribuent à stabiliser les performances. Au cours de mes parties de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, je n’ai pas rencontré de problèmes majeurs, même si des saccades occasionnelles sont apparues lors des transitions.

PS5 : Largement considérée comme un excellent portage de ce remake, la version PS5 vise une résolution native en 4K à 60 images par seconde fixes.

Grâce au SSD ultra-rapide de la console, les temps de chargement pour entrer dans les bâtiments ou lancer des intrigues secondaires sont quasi instantanés, ce qui représente un bond en avant considérable par rapport à l'expérience originale sur PS3. Le retour haptique de la manette DualSense est également une fonctionnalité remarquable : vous ressentirez le grondement caractéristique des vagues d’Okinawa et la résistance pondérée des gâchettes lors des séquences d’action.

En conclusion, mon test de Yakuza Kiwami & Dark Ties montre que le jeu offre de bonnes performances sur toutes les plateformes, la PS5 et la Xbox Series X proposant l’expérience la plus fluide, tandis que les performances sur PC dépendent fortement de votre configuration matérielle et de vos choix d’optimisation.

La Switch 2, quant à elle, sacrifie un peu de netteté visuelle au profit de la portabilité, mais offre tout de même une expérience de jeu stable et agréable.

Test de Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties : mon verdict final

Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Cette partie de mon test de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties répond à la question clé qui nous intéresse tous : Yakuza Kiwami 3 vaut-il le coup d’être acheté, et si oui, au prix fort ?

Vous voyez, c’est là que les choses deviennent un peu plus subjectives, car la réponse dépendra fortement de ce qui compte le plus pour vous dans un jeu Yakuza.

Personnellement, je dirais qu’il s’agit d’un bon (mais pas excellent) point d’entrée dans la série Yakuza pour les nouveaux venus qui souhaitent découvrir les titres les plus « modernes », tant au niveau des graphismes que du gameplay. De plus, le système de combat amélioré fait immédiatement toute la différence. Il est plus facile de se lancer dans des combats, d’en comprendre les mécanismes et d’apprécier pleinement le gameplay à chaque instant.

Et même si je vous recommande vivement de jouer à tous les titres Kiwami précédents ainsi qu’à Yakuza 0 avant celui-ci, la fonction de récapitulatif est très utile. J’ai essayé de me lancer sans rejouer aux anciens titres, et je ne me suis jamais senti complètement perdu. Vous ressentez tout de même toute la charge émotionnelle des scènes clés sans avoir joué à aucun autre jeu de la série Yakuza, même si certaines références vous échappent.

Pour les joueurs fidèles, le verdict est plus nuancé. Les améliorations apportées au combat sont évidentes dès la première heure, même si les changements apportés à l’histoire restent en arrière-plan tout au long du jeu. Je me suis surpris à apprécier le gameplay tout en repensant à la manière dont certaines scènes se déroulaient auparavant.

L’absence de certaines intrigues secondaires se fait sentir. Il y a eu des moments où je m’attendais à ce qu’une intrigue secondaire particulière apparaisse, pour finalement me rendre compte qu’elle n’était pas incluse. Ce sentiment ne gâche pas complètement l’expérience, du moins pour moi, même s’il persiste.

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Dark Ties apporte une réelle valeur ajoutée à l’ensemble. J’ai vraiment eu le sentiment qu’il ne s’agissait pas simplement d’un contenu supplémentaire ajouté à la va-vite, et j’avais d’ailleurs hâte de passer à la campagne de Mine après avoir terminé un chapitre avec Kiryu. Ses combats sont suffisamment différents pour apporter de la nouveauté, et l’histoire apporte un contexte que les fans de longue date apprécieront.

Au prix fort, l’intérêt dépend vraiment de l’importance que vous accordez à la fidélité de l’histoire par rapport aux améliorations du gameplay. Gardez simplement à l’esprit que, malgré les coupes dans le contenu, il reste encore beaucoup de contenu à découvrir. L’histoire principale dure environ 15 heures, et le contenu secondaire peut allonger considérablement cette durée. J’ai fini par passer plus de temps que prévu à explorer les activités secondaires et à revisiter certaines zones.

Cela dit, tous ces contenus n'atteignent pas le même niveau de qualité. Certaines intrigues secondaires semblent plus courtes que prévu, et certains modes perdent de leur attrait après quelques parties.

Si vous privilégiez avant tout le gameplay, cette version a de solides atouts. Si vous accordez davantage d’importance à la cohérence narrative, vous préférerez peut-être attendre une promotion ou vous tourner plutôt vers l’ancienne version.

Les points forts Inconvénients ✅ Les combats sont nettement plus fluides et réactifs que dans la version originale



✅ « Dark Ties » ajoute une deuxième campagne de grande envergure



✅ Le contenu secondaire « Morning Glory » offre des moments forts pour les personnages



✅ Le moteur graphique moderne améliore les graphismes et la présentation générale



✅ Un bon point d’entrée pour les nouveaux venus dans la série ❌ Les modifications apportées à l’histoire risquent de ne pas plaire aux fans de longue date



❌ Plusieurs intrigues secondaires très appréciées des fans sont absentes



❌ Certains systèmes de gameplay semblent déséquilibrés ou trop faciles

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