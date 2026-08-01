Critique de World of Tanks : les obus HEAT – Un grand merci

World of Tanks HEAT s’est imposé dès le premier jour comme un jeu à part entière, et non comme une simple mise à jour ajoutée au titre original. Wargaming l’a prouvé le 26 mai 2026 en proposant un nouveau moteur, un modèle free-to-play et aucune progression partagée avec le WoT classique.

Créer de toutes pièces un tout nouveau jeu de tir tactique de chars est un véritable pari pour un studio qui fait vivre un seul titre depuis 2010. Mes années passées à explorer les arbres technologiques de World of Tanks classique m’ont fourni une base de référence claire pour évaluer ce qui a changé, à commencer par l’arbre technologique lui-même, qui a disparu pour être remplacé par des capacités d’agents de type « héros » superposées à de véritables combats de chars .

« Gratuit » ne signifie pas toujours que cela vaut la peine d’y consacrer du temps, et c’est précisément ce que cette critique de World of Tanks HEAT vient trancher.

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Qu’est-ce que World of Tanks HEAT ?

Wargaming vous dira que World of Tanks HEAT n’est pas un jeu de tir mettant en scène des héros – une position qu’il défend fermement depuis la date de sortie de World of Tanks HEAT. Huit agents, chacun doté de sa propre capacité ultime qui vient s’ajouter au combat de chars, constituent pourtant un argument de poids en faveur du contraire.

Le studio affirme quant à lui : « Considérez-le comme un jeu de tir tactique axé sur les chars et les agents », et cela tient la route jusqu’à ce qu’une capacité ultime déclenche une frappe aérienne ou plonge un personnage dans un accès de folie destructrice. Quelle que soit l’étiquette préférée de Wargaming, c’est bien la logique d’un « hero shooter » qui se cache au cœur d’un gameplay de World of Tanks : HEAT par ailleurs très réaliste.

Après quelques semaines de jeu, je classerais World of Tanks HEAT parmi les meilleurs jeux de guerre gratuits, en pensant à trois types de joueurs spécifiques :

Les vétérans de WoT Classic en ont assez de la routine de l'arbre technologique, puisque cette mise à jour la supprime complètement

Les joueurs d’Overwatch et d’Apex Legends, curieux de savoir comment les capacités des héros s’intègrent à la physique réaliste des chars

Les sceptiques vis-à-vis du free-to-play qui recherchent un jeu bien financé et dont l’essai ne coûte rien

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces trois catégories, le gameplay de World of Tanks : HEAT devrait vous plaire. Quant à l’étiquette « jeu de tir avec des héros », laissez-la à d’autres.

World of Tanks HEAT a été dévoilé pour la première fois lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, le 19 août 2025, puis a fait l’objet de près d’un an de tests. À elle seule, la bêta fermée a enregistré près de 157 000 batailles et 8 millions de minutes de combat avant que quiconque en dehors du studio ne puisse vraiment se prononcer. La date de sortie de World of Tanks : HEAT a finalement été fixée au 26 mai 2026, avec une mise en ligne simultanée sur toutes les plateformes.

Développeur / Éditeur Wargaming Date de sortie 26 mai 2026 Plateformes PC (Steam, Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, GeForce NOW Genre Jeu de tir tactique en véhicule avec des capacités propres à chaque héros Jeu multiplateforme Cross-play et progression croisée complets sur toutes les plateformes Prix Jeu gratuit Moteur Nouveau moteur propriétaire, distinct de celui du WoT classique

Le cross-play a été disponible dès le premier jour, et c’est sans doute le point fort le plus évident de toute cette liste. J’ai acheté le jeu sur Steam la semaine même de sa sortie et je me suis retrouvé dans le même salon qu’un ami jouant sur Xbox. Aucune configuration supplémentaire n’a été nécessaire de part et d’autre : c’est simplement le gameplay identique de World of Tanks : HEAT qui fonctionnait sur deux plateformes différentes.

La date de sortie de World of Tanks HEAT s’est toutefois accompagnée d’un véritable bémol. Le jour du lancement a été marqué par une vague de plantages sur PC suffisamment graves pour faire chuter les avis Steam à « Principalement négatifs » dès les premières 24 heures.

Wargaming n’a pas cherché à le passer sous silence. Un correctif a été publié le 27 mai, suivi de la mise à jour 1.0.3, plus complète, le 9 juin, et les avis sont remontés à « Mixtes » depuis ce faux pas lors de la sortie de World of Tanks HEAT, même si les commentaires actuels portent davantage sur des plaintes concernant l’économie et l’équilibrage que sur des rapports de plantage.

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World of Tanks : HEAT – Gameplay – Pouvoirs des héros, règles des chars

Ce qui m’a tout d’abord frappé dans World of Tanks HEAT, c’est le peu d’expérience requise dans le WoT classique – c’était vrai à la date de sortie de World of Tanks HEAT et cela l’est tout autant aujourd’hui. Quiconque a déjà joué à Overwatch ou à Apex Legends reconnaîtra immédiatement le principe : choisissez un agent (ou votre héros ?), personnalisez les armes, le blindage et l’équipement de votre char, puis lancez-vous dans une partie en 5 contre 5 ou en 10 contre 10.

Chaque agent est associé à une liste spécifique de deux véhicules ; le choix du personnage équivaut donc à votre choix de configuration avant même d’avoir tiré un seul coup. Ajoutez-y une capacité ultime et un trait passif, puis retirez-les tous les deux : le tir, l’orientation du blindage et les ricochets n’ont pas bougé d’un pouce. C’est cette partie du gameplay de World of Tanks : HEAT qui s’inscrit toujours dans la lignée des meilleurs jeux de tir tactiques sur lesquels ce genre repose, avec ou sans capacités.

C'est au niveau du rythme que le gameplay de *World of Tanks : HEAT* se démarque réellement de l'original à mes yeux. Dans le WoT classique, il n’y a absolument aucune réapparition : une seule erreur et c’était fini pour moi dans la partie, condamné à rester spectateur. Ici, mourir signifie simplement revenir plus vite dans la partie, et cette rapidité se ressent le plus fortement sur les cartes plus verticales de World of Tanks HEAT, où rester immobile est rarement une option viable très longtemps.

Au départ, je pensais que la progression ne concernait que les agents, mais je me trompais. Elle s’articule en réalité autour de deux volets : les agents et les chars. Les deux évoluent, mais à des rythmes différents, et c’est précisément cette distinction qui rend le gameplay de World of Tanks : HEAT plus difficile à maîtriser pleinement qu’il n’y paraît à première vue.

Wargaming revendique la suppression de l’arbre technologique, et c’est tout à fait justifié : il a bel et bien disparu. Les compétences d’agent s’acquièrent en dépensant des points gagnés grâce à l’XP, répartis en quatre catégories : Trait, Capacité, Attribut et Ultime. Ces compétences s’activent en cours de partie grâce aux points que vous gagnez en jouant efficacement.

Du côté des véhicules, c’est une tout autre histoire, et bien plus importante encore. Ne me lancez pas sur la corvée de déblocage des véhicules. J’aborderai les chiffres concrets plus loin dans cette critique de World of Tanks HEAT, car ils méritent davantage d’espace que ne peut leur en accorder un simple paragraphe de conclusion.

Les agents de World of Tanks HEAT – Des sensations nettement différentes

Huit agents répartis en trois rôles : deux défenseurs chargés de tenir le terrain (Chopper et Ember), quatre assaillants conçus pour l’agressivité (Kent, Raketa, Reaper et Twister), et deux tireurs d’élite spécialisés dans le tir à longue portée (Hound et Fuzzer). Trois d’entre eux, Chopper, Kent et Hound, sont disponibles gratuitement dès le premier jour, ainsi que trois chars. Les autres se débloquent ou s’achètent au fur et à mesure que vous accumulez des heures de jeu, et le choix du bon agent dès le début dépend souvent des cartes de World of Tanks HEAT sur lesquelles vous prévoyez de passer le plus de temps.

J’ai joué à six d’entre eux à ce jour, ce qui m’a suffi pour me sentir véritablement à l’aise avec chacun, et les parties contre les deux restants m’ont permis d’en savoir suffisamment pour parler honnêtement des huit dans cette critique de World of Tanks HEAT. Voici un aperçu rapide de ce qu’ils apportent réellement à une partie.

Agent Rôle Ultime Impact sur le match Chopper Défenseur « Creeping Barrage », un barrage d'obus explosifs qui se déplace pour nettoyer les points de capture et couper toute voie de retraite Élimine les défenseurs retranchés sur un point ou bloque une voie de fuite Kent Assaut Frappe ciblée : en mode de verrouillage court, tire des roquettes Hydra ; en mode de verrouillage long, passe aux missiles Hellfire à tête chercheuse Permet d’abattre une cible en fuite ou d’achever une cible déjà endommagée à distance Hound Tireur d'élite Hunting Time : un missile guidé par caméra visant les cibles marquées ayant peu de PV ; une élimination confirmée le recharge partiellement pour un tir supplémentaire Exécute une cible marquée et peut enchaîner directement avec une deuxième élimination Raketa Assaut Rampage : une poussée de cadence de tir frénétique avec des PV bloqués au-dessus de 1 pendant toute la durée de l’effet Transforme une simple attaque en un pic de dégâts pratiquement imparable pendant plusieurs secondes Ember Défenseur Grand Chelem : une bombe puissante qui traverse le terrain pour provoquer une explosion sismique Permet de dégager une zone disputée ou de bloquer une avancée au niveau d’un goulot d’étranglement Fuzzer Tireur d'élite Frappe laser, une frappe laser guidée par un aéronef Inflige des dégâts à distance, mais ne fait que rarement basculer le cours d’un combat à elle seule Faucheuse Assaut Napalm in the Morning, une attaque au napalm menée par un F-4 Phantom Il détruit une position défendue ou punit un groupe qui avance en formation serrée Twister Assaut Lights Out, une attaque EMP lancée par un drone qui ralentit les ennemis avant de les brouiller et de leur infliger des dégâts Il neutralise une avancée ou vous offre un créneau pour battre en retraite et vous regrouper

Ce qui est intéressant, c’est qu’ils donnent réellement l’impression d’être différents les uns des autres une fois que vous êtes en partie. Le barrage de Chopper ralentit l’action autour d’un point précis, tandis que l’activation du mode « berserk » de Raketa accélère tout au contraire, et cet écart se retrouve dans l’ensemble du roster. Cela est d’autant plus vrai lorsque vous avez pu observer ce phénomène sur plusieurs cartes HEAT de World of Tanks, et non sur une seule.

C’est ce même attrait qui pousse les joueurs vers les meilleurs jeux de tir à la troisième personne : huit raisons concrètes d’aborder un même objectif de différentes manières. C’est également la preuve que le gameplay de World of Tanks : HEAT repose davantage sur le choix de l’agent que sur la simple précision de tir.

Les points moins positifs, cependant, viennent contrebalancer le fait que la date de sortie de World of Tanks HEAT soit encore un peu floue par endroits, du moins jusqu’au moment où j’ai rédigé cette critique. La capacité « Raketa's Rampage » rend ce personnage presque invincible tout en augmentant considérablement ses dégâts, ce qui est clairement trop puissant par rapport à son coût. La capacité « Strike Laser » de Fuzzer, quant à elle, est à l'opposé : elle ne vaut que rarement l'emplacement qu'elle occupe.

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Cartes de World of Tanks HEAT – Le terrain façonne votre gameplay

Nexus Dam m’a donné une leçon la première fois que j’y ai joué en tant que « Marksman », peu après la sortie de World of Tanks HEAT : atteindre le niveau supérieur en premier n’a aucune importance si vous ne pouvez pas en redescendre. Je venais à peine de m’installer en position de tir sur le pont supérieur lorsque deux agents d’assaut ont contourné la cage d’escalier derrière moi, et je n’avais plus nulle part où me replier.

C’est la réalité sur l’ensemble des huit cartes de World of Tanks HEAT ; aucune d’entre elles n’est un terrain neutre. Chacune favorise un agent spécifique et pénalise discrètement celui qui n’est pas le bon, parfois au cours d’une même partie. Les huit cartes de World of Tanks HEAT s’inspirent également de lieux réels, chacune portant son propre nom officiel dans le jeu :

Nord Oko , station de recherche arctique, carte de nuit

, station de recherche arctique, carte de nuit Le barrage de Nexus , un barrage hydroélectrique situé dans une gorge de montagne

, un barrage hydroélectrique situé dans une gorge de montagne Porte-avions , port naval tropical

, port naval tropical Projet Phoenix , centrale solaire

, centrale solaire Moonshot , complexe de lancement spatial situé dans le désert

, complexe de lancement spatial situé dans le désert Scarred City , ruines urbaines issues d’une guerre civile au Moyen-Orient

, ruines urbaines issues d’une guerre civile au Moyen-Orient Blossom Crash , une vallée de haute montagne autour d’un avion-cargo accidenté en Asie du Sud-Est

, une vallée de haute montagne autour d’un avion-cargo accidenté en Asie du Sud-Est Sunstroke, complexe touristique de luxe en construction dans le désert

« Scarred City » renverse complètement la problématique du barrage Nexus. Hound s’y sent vraiment à l’aise : les toits et les rues barricadées offrent au tireur d’élite une ligne de vue surélevée sur toutes les voies d’approche, et pour une fois, l’avantage de la hauteur ne s’accompagne pas d’une trappe en contrebas.

Mais si vous placez ce même tireur d’élite dans « Moonshot », cet avantage s’évapore. Les lignes de tir sont longues, mais le désert à découvert n’offre aucun abri derrière lequel se cacher dès que quelqu’un vous repère ; ainsi, la portée qui rendait « Scarred City » si agréable ne fait ici que de vous transformer en une cible plus facile.

Je dois admettre que la qualité visuelle m’a pris au dépourvu plus d’une fois. Les rizières inondées et les vergers en fleurs de « Blossom Crash » donnaient à chaque avancée vers l’avion-cargo accidenté l’impression d’un véritable champ de bataille. Aircraft Carrier m’a fait le même effet : les combats se déroulent sur un pont d’envol à découvert, entouré d’eau de tous côtés, ce qui ajoute une tension que le simple marqueur d’objectif n’aurait jamais pu créer à lui seul.

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Modes HEAT dans World of Tanks – « Conquête » vole la vedette

Au bout de trois minutes de ma première partie en mode « Conquête », j’avais déjà oublié qu’il existait trois autres modes dans ce jeu. Les bases changeaient sans cesse de place sur la carte, les réapparitions me renvoyaient systématiquement dans le combat le plus proche, et je n’ai pas eu une seule fois besoin de m’arrêter pour réfléchir à la direction à prendre.

Voilà ce qu’est « Conquête » en un mot, et c’est le seul mode ici que je qualifierais sans hésiter de véritablement amusant. Les trois autres sont tout à fait corrects ; ils ne m’ont simplement jamais autant captivé que ce premier match. Un combat à dix contre dix avec plusieurs bases actives simultanément génère plus de chaos par minute que n’importe quel mode 5 contre 5, en particulier sur les grandes cartes HEAT dans World of Tanks conçues pour ce mode. La conception de la carte fait le plus gros du travail à votre place dès lors que vous apprenez à suivre l’action plutôt que de planifier vos mouvements en fonction d’elle.

Voici comment se présentent concrètement ces quatre modes.

Mode Joueurs Objectif Conquête 10 contre 10 Plusieurs bases actives simultanément ; le premier à atteindre 2 000 points remporte la partie Point stratégique 5 contre 5 Une base active, les bases se relaient ; le premier à atteindre 2 000 victoires remporte la partie Contrôle 5 contre 5 Au meilleur des trois manches, zone unique ; remportez deux manches Élimination confirmée 5 contre 5 Les éliminations ne rapportent des points qu’une fois les jetons récupérés ; le premier à atteindre 25 remporte la partie

La plupart des cartes HEAT dans World of Tanks prennent en charge plusieurs de ces modes ; ne partez donc pas du principe que la combinaison carte/mode sera la même deux fois de suite. Les trois modes 5 contre 5 exigent davantage de patience que le mode « Conquête » : il faut défendre une base, synchroniser une rotation, se battre pour récupérer un jeton… Autant d’éléments de réflexion que le mode « Conquête » vous permet d’éviter complètement.

Le champ de tir mérite également d’être salué ici, à tel point qu’il mérite une mention particulière dans cette critique de World of Tanks : HEAT. Le gameplay de World of Tanks : HEAT aborde la visée et le rythme de manière suffisamment différente d’un jeu de tir classique pour que s’échauffer contre l’IA avant de jongler entre huit agents dotés d’équipements totalement différents ne soit plus considéré comme facultatif, mais devienne une nécessité.

Un système simple qui vous fait payer votre patience

La progression des véhicules présente une profondeur réelle supérieure à ce à quoi je m’attendais ; elle est totalement distincte de la progression des compétences des agents et tout aussi centrale au gameplay de World of Tanks : HEAT, mais c’est justement au moment de mettre la main sur ces véhicules que ce système me laisse perplexe.

L’XP des véhicules fait progresser le char lui-même, jusqu’au niveau 25, débloquant des modules classés en catégories telles que « Puissance de feu », « Robustesse », « Utilité » et « Mobilité », chacune impliquant un véritable compromis. Plus de puissance de feu pour moins de défense, plus de temps d’utilisation des capacités pour moins de mobilité. Chaque char dispose également d’un budget de charge utile fixe ; le mien se situe généralement autour de 35 sur 100, ce qui fait que les configurations d’équipement constituent une véritable contrainte plutôt qu’un élément que l’on finit par exploiter pleinement.

L'équipement fonctionne de la même manière : un emplacement est réservé aux soins, quel que soit le véhicule que je conduis, tandis que l'autre est lié au rôle du véhicule. C’est moins de liberté que ce à quoi je m’attendais, mais cela empêche toutes les configurations de se réduire aux trois mêmes « meilleurs » choix. Si vous préférez la profondeur des jeux de stratégie au tour par tour, notre sélection des meilleurs jeux de guerre totale explore plus en détail cet aspect du genre.

L’acquisition est le véritable problème. D’après mes propres calculs, un nouveau véhicule coûte environ 200 000 crédits depuis la sortie de World of Tanks HEAT, et une partie rapporte environ 3 000 crédits, même avec des boosters actifs. Ce montant pourrait être plus élevé si vous réalisez de bonnes performances lors des parties, mais cela représente tout de même plus de 60 parties par char, pour un parc de véhicules ne comptant que 12 modèles à débloquer au départ. Cette routine ne vous permet même pas d’accéder rapidement à davantage de variété ; elle ne vous offre qu’une option supplémentaire après une soirée ou deux de jeu.

Le volet des améliorations présente lui aussi des lacunes. Les modules sont classés selon des raretés grise, bleue, violette et légendaire, et une bonne partie de ce qui existait lors de la bêta fermée n’est pas disponible dans le jeu à son lancement. Le système actuel fonctionne, mais il est moins complet qu’il ne devrait l’être dès le premier jour.

La personnalisation esthétique est également présente : des skins et une poignée de gadgets spécifiques aux agents, ce qui est bien, mais pas très approfondi, et ce n’est d’ailleurs pas le but recherché.

Parmi les quinze véhicules, le Marder 1A3 et le XM1 m’ont semblé les plus performants. Le Marder mérite cette place presque malgré Fuzzer, dont l’équipement n’apporte pas grand-chose, comme je l’ai mentionné plus tôt : la synergie entre les modules pèse davantage que l’Agent. L’XM1 représente le cas inverse : la compétence passive de Kent, qui permet de recharger à chaque coup, et l’efficacité de la charge utile du char s’accordent parfaitement, en particulier sur les cartes HEAT dans World of Tanks, plus ouvertes, où cette efficacité a réellement l’occasion de faire la différence.

Rien de tout cela ne doit nécessairement être parfait dès le premier jour, car les jeux gratuits ont généralement la possibilité d’évoluer. Mais entre le « mur de crédits » et les mods manquants, le déficit de contenu réel est ici plus important que ne le justifie la conception du système, et c’est le seul reproche sur lequel cette critique de World of Tanks HEAT revient sans cesse.

HEAT vs Classique – Différences clés

World of Tanks : HEAT et World of Tanks classique sont deux jeux distincts dont la progression n’est pas partagée. Cependant, le fait de reprendre le nom « World of Tanks » pour un tout nouveau jeu rend cette comparaison inévitable, que l’on le veuille ou non, d’autant plus que la date de sortie de World of Tanks HEAT a officialisé cette séparation. Voici donc les points sur lesquels les deux jeux se comparent réellement.

Quels changements ? World of Tanks classique World of Tanks : HEAT Progression Arbre technologique de plus de 400 chars, des centaines d’heures pour atteindre le niveau supérieur Pas d’arbre de recherche ; choisissez un véhicule et jouez immédiatement Rythme des parties Lent, axé sur le positionnement, de type simulation Plus rapide, avec réapparition, axé sur les objectifs Système d'agents Pas d'agents ni de capacités 8 agents dotés de capacités ultimes et de traits passifs Gamme de chars Plus de 400 chars historiques, librement débloquables 15 véhicules disponibles dès le lancement, chacun attribué à un agent Joueur cible Amateurs de simulation et de stratégie Les joueurs d’Overwatch et d’Apex à la recherche d’action avec des chars sans avoir à farmer

Je joue toujours régulièrement à la version classique de WoT, et passer à HEAT juste après une partie, c’est comme changer complètement de discipline sportive. WoT récompense le fait de rester immobile, d’évaluer l’angle d’attaque et d’attendre patiemment la fin d’un duel. HEAT sanctionne précisément cela : rester immobile ne fait que vous faire tuer deux fois au lieu d’une, et les cartes HEAT de World of Tanks renforcent ce principe – plus petites, plus verticales, conçues pour le mouvement plutôt que pour les affrontements à longue portée auxquels WoT m’a habitué. Ce changement dans le gameplay de World of Tanks : HEAT explique en grande partie pourquoi une comparaison directe semble presque injuste dès le départ.

Wargaming n’a manifestement pas non plus pris le nom commun à la légère. Le choix de « HEAT » comme sous-titre plutôt que comme suite numérotée signale un même univers, mais un jeu différent, et il y a une réelle logique à s’appuyer sur quinze ans de notoriété de la marque plutôt que de lancer une toute nouvelle propriété intellectuelle à partir de zéro.

Je ne suis tout simplement pas convaincu que ce soit le bon choix une fois que l’on a réellement testé les deux jeux. Rien dans cette comparaison ne donne l’impression d’une évolution ; cela ressemble davantage à deux produits différents qui partagent par hasard un logo, et c’est le seul point de désaccord que cette critique de World of Tanks HEAT ne parvient pas tout à fait à résoudre.

J’aurais préféré une rupture nette plutôt qu’un nom qui promet une continuité, mais ce jeu ne tient pas vraiment ses promesses. Si c’est le cadre de la Seconde Guerre mondiale qui vous a attiré vers le jeu original au départ, notre sélection des meilleurs jeux sur la Seconde Guerre mondiale couvre ce sujet de manière plus directe que ne le fait HEAT aujourd’hui.

Peut-on jouer aux deux ? Oui : téléchargements distincts, comptes séparés, et de nombreux joueurs utilisent les deux. Pour une analyse plus approfondie de la comparaison entre ces jeux de tir de chars, consultez notre comparatif War Thunder vs World of Tanks.

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Verdict : Un grand merci, mais attention à la routine

Travailler sur cette critique de World of Tanks : HEAT m’a convaincu que le système d’agents a toute sa place. Ajouter des « Ultimates » à une série fondée sur la patience et les angles de tir peut sembler incongru sur le papier, mais cela fonctionne, et le gameplay de World of Tanks : HEAT est ce que j’ai trouvé de plus divertissant dans un jeu de chars depuis des années.

L’ironie, c’est que ce que les joueurs de la première heure détestaient le plus dans le jeu original n’a jamais disparu. La routine de l’arbre technologique a beau avoir disparu, elle s’est simplement déplacée : le déblocage des véhicules coûte une petite fortune en crédits par rapport à ce que rapporte une partie. Avec quinze véhicules disponibles au lancement, cela se comprend, mais les joueurs le disent déjà haut et fort : personne ne veut passer une semaine à farmer pour obtenir un seul char.

Wargaming maintient le WoT classique en vie depuis 2010 ; vous pouvez donc vous attendre à l’arrivée de nouveaux agents, véhicules et cartes. Vous lancer dès maintenant signifie jouer avant que la méta ne se stabilise, ce qui constitue un véritable avantage pour les premiers joueurs. Vous hésitez encore entre ce jeu et d’autres choix ? Notre sélection des meilleurs jeux de guerre vaut le détour.

Pour le dire simplement : ce jeu vaut le détour si vous en avez assez de la routine de l’arbre technologique ou si vous recherchez des capacités de type « héros » associées à une physique réaliste des chars. Passez votre chemin si vous recherchez des centaines de chars historiques et une simulation approfondie : le WoT classique ou War Thunder restent les meilleurs choix dans ce domaine, et les avis Steam, dont un peu moins de la moitié sont positifs, reflètent cet écart.

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