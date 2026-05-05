Critique de Monster Hunter Stories 3 | Le meilleur JRPG de Capcom depuis des années

Dans cette critique de *Monster Hunter Stories 3*, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu est un sérieux prétendant au titre de meilleur JRPG de 2026, sorti à un moment où la communauté avait vraiment besoin d’un coup de pouce.

Après que Monster Hunter Wilds eut laissé certains d’entre nous sur des sentiments mitigés en 2025, Reflet déformé s’impose aujourd’hui comme un véritable moment de rédemption pour la franchise. À l’heure où j’écris ces lignes, les critiques lui ont attribué une note de 86 sur Metacritic, avec un taux de recommandation impressionnant de 92 % sur OpenCritic.

Je sais que j’arrive un peu tard à la fête, mais après y avoir consacré des dizaines d’heures, je peux vous affirmer que cet engouement est tout à fait justifié. Il s’agit du point d’orgue de la trilogie « Stories » et d’un sérieux prétendant au titre de Jeu de l’Année. Et si vous craignez d’être un nouveau venu, ne vous inquiétez pas. Vous n’avez pas besoin de distinguer un Rathalos d’un Rajang, ni d’avoir joué aux opus précédents, pour tomber sous le charme de cet univers.

Dans cette critique de Monster Hunter Stories 3, je vais vous présenter les mécanismes de combat remaniés, l’histoire émouvante et les nouveaux systèmes « Monstie ». J’ai également passé du temps à examiner les performances sur différentes plateformes, y compris la Switch 2, afin de vérifier si la technologie est à la hauteur de l’ambition du jeu. Nous examinerons également les différentes éditions, afin que vous sachiez exactement où investir votre argent.

Je suis là pour vous expliquer en toute honnêteté pourquoi cet investissement de 49,59 $ est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire cette année. Sérieusement, ce jeu est un véritable régal, et il corrige bon nombre des problèmes qui entachaient les précédents opus de la série.

Critique de Monster Hunter Stories 3 : Reflet déformé – Le spin-off qui a pris son envol

Avant d’entrer dans le vif du sujet de mon test de Monster Hunter Stories 3, précisons tout d’abord l’identité fondamentale de ce titre fantastique. Il s’agit d’un JRPG au tour par tour, et non d’un jeu d’action. C’est là une distinction essentielle par rapport aux opus principaux de la série Monster Hunter.

Si vous vous attendez à retrouver le rythme effréné et les esquives en temps réel de la série principale, vous découvrirez au contraire une expérience bien plus tactique et réfléchie. C’est un point d’entrée idéal pour ceux qui souhaitent explorer l’univers plus en profondeur sans avoir à faire face aux exigences techniques intenses d’une chasse traditionnelle.

L’histoire vous place dans la peau du prince ou de la princesse d’Azuria. Ce royaume abrite les « Riders », des personnes qui tissent des liens avec des monstres – appelés « Monsties » – et combattent à leurs côtés au combat. Le récit s’articule autour d’un conflit de grande ampleur entre deux nations rivales, Azuria et Vermeil. Toutes deux sont aux prises avec une catastrophe environnementale connue sous le nom d’« Envahissement de cristal ».

Ce phénomène déforme le territoire et les créatures qui y vivent, conférant un caractère d’urgence à chaque mission. Il existe également une intrigue secondaire fascinante mettant en scène une paire de Rathalos jumeaux issus d’un même œuf, un présage rare directement lié au destin du monde.

Capcom n'a pas lésiné sur la sortie non plus. Le jeu est sorti le 13 mars 2026 simultanément sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Un point que je tiens à souligner dans mon test de Monster Hunter Stories 3, c’est que c’est la première fois qu’un titre de la série Stories sort simultanément sur toutes les principales plateformes.

Le passage au moteur RE Engine change également la donne, offrant des graphismes comparables à ceux de certains des meilleurs titres Monster Hunter, avec des environnements somptueux et des animations de monstres très expressives.

Histoire et personnages : une histoire de Monster Hunter qui a du mordant

Selon les critiques comme la communauté, Reflet déformé propose de loin le scénario le plus abouti de la trilogie, ce avec quoi je suis tout à fait d’accord. Le récit s’articule autour d’une intrigue politique complexe entre les royaumes d’Azuria et de Vermeil.

Ce qui distingue ce conflit, c’est l’ambiguïté morale de l’« Envahissement de cristal ». Vermeil n’est pas un royaume peuplé de simples méchants. Il s’agit en réalité de personnes désespérées dont les terres sont activement détruites par ce phénomène. Ce désespoir alimente l’évolution personnelle d’Éléonore, la princesse de Vermeil, qui se joint à votre cause afin de comprendre les motivations radicales de sa sœur, la reine.

Un point que je tiens à souligner dans cette critique de *Monster Hunter Stories 3* est le changement majeur par rapport aux deux premiers opus de la série, avec l’introduction d’un protagoniste entièrement doublé. Le fait que votre héros (homme ou femme) s’exprime réellement lors des moments clés renforce immédiatement votre implication dans l’histoire. Enfin, vous n’avez plus l’impression d’être un simple observateur silencieux tandis qu’une mascotte et vos autres compagnons se chargent de toutes les répliques.

En parlant de compagnons, le jeu présente un groupe de Rangers : Gaul, Ogden, Kora, Thea et Simon. Chacun d’entre eux dispose de quatre chapitres de quêtes secondaires spécifiques qui récompensent les joueurs qui prennent le temps de s’y consacrer. Ces missions vous apportent de précieuses informations sur l’univers du jeu ainsi que des récompenses uniques, ce qui donne véritablement l’impression que ce monde est peuplé de personnages dotés d’une vie et d’une histoire réelles.

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Maintenant que j’ai évoqué les points positifs, je crains de devoir également aborder en toute honnêteté les faiblesses du scénario (il s’agit après tout d’une critique complète de Monster Hunter Stories 3, et non d’un simple éloge). J’ai trouvé que l’intrigue secondaire liée à la guerre semblait un peu sous-développée malgré un début très prometteur, et que le rythme de l’acte final en pâtissait considérablement.

Vous vous heurterez également à un mur de « grinding » obligatoire qui brise l’élan de l’histoire juste au moment où les choses semblent s’accélérer. De plus, le compagnon Palico, Rudy, est un peu… controversé. Certes, personnellement, je ne l’ai pas trouvé aussi agaçant que Navirou dans les opus précédents, mais ses dialogues incessants pendant les chasses aux œufs peuvent finir par lasser au cours de longues sessions de jeu.

Pourtant, pour une franchise historiquement connue pour la faiblesse de ses scénarios, je dirais que l’ambition dont fait preuve ce titre est véritablement impressionnante. Elle n’atteint pas tout à fait les sommets philosophiques de grands jeux comme *Clair Obscur : Expedition 33* ou *Métaphore : ReFantazio*, mais l’impact émotionnel est indéniable à 100 %.

Système de combat et stratégie de l’IA des alliés : un système profond mais qui divise

Le sujet suivant que je souhaite aborder dans ma critique de Monster Hunter Stories 3 concerne le cœur du combat. À l’instar de tous les titres précédents, il s’agit d’un système de combat en face-à-face raffiné, inspiré du jeu « pierre-papier-ciseaux ». Les règles sont simples à comprendre : la Puissance bat la Technique, la Technique bat la Vitesse, et la Vitesse bat la Puissance. Remporter un duel inflige des dégâts supplémentaires, mais perdre signifie en subir davantage.

Les choses deviennent un peu plus passionnantes avec les « attaques doubles ». Lorsque vous et un compagnon visez la même partie du corps avec le même type d’attaque lors d’un face-à-face, vous infligez des dégâts considérables et rechargez rapidement la jauge de « Kinship ». Cette jauge est essentielle pour chevaucher votre Monstie et déclencher des compétences de « Kinship » spectaculaires qui renversent le cours de la bataille.

Conseil de pro Accédez au menu « Groupe → Stratégies » et réglez la stratégie de vos compagnons sur « Privilégier le même monstre » dès que possible. Cela réduit considérablement la fréquence à laquelle vos alliés attaquent la mauvaise partie du corps lors des affrontements contre des monstres sauvages, en particulier en fin de partie, où les erreurs de ciblage peuvent vous coûter la victoire.

À première vue, ce système de combat basé sur le principe du « pierre-papier-ciseaux » peut sembler simple, mais croyez-moi, il est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Vous devrez cibler des parties du corps spécifiques pour limiter les capacités d’un monstre, gérer les affinités élémentaires et changer d’arme en cours de combat pour trouver ses points faibles.

La gestion de l’endurance devient également cruciale lors des combats prolongés, notamment lors des affrontements contre des monstres envahissants ou sauvages, qui constituent tous deux des défis à haut risque nécessitant des approches tactiques totalement différentes de celles de vos combats habituels.

Je tiens vraiment à souligner un point dans cette critique de Monster Hunter Stories 3 : la stratégie de l’IA des alliés peut devenir un véritable casse-tête. Les compagnons sont contrôlés par l’IA et peuvent prendre des décisions frustrantes, en particulier lors des combats contre des monstres « Feral », où attaquer la mauvaise partie déclenche une riposte immédiate.

Pour chipoter un peu plus sur le combat, la fin du jeu introduit des attaques de zone (AoE) impossibles à parer que j’ai trouvées légèrement frustrantes ; de plus, certaines rencontres exigent bien plus qu’un simple peu de « grinding » pour faire face à des pics de difficulté très marqués.

Pour donner une note plus positive à cette critique de *Monster Hunter Stories 3* : contrairement à *Stories 2*, les compagnons qui tombent au combat ne mettent plus fin à la bataille dans ce jeu. Ils reviennent à la vie après quelques tours, ce qui rend leurs erreurs occasionnelles bien moins pénalisantes.

Le système récompense les joueurs patients et devient véritablement très gratifiant une fois que le système génétique et le « Rite de la canalisation » se débloquent. Sachez simplement que vous n’aurez pas un contrôle tactique total sur chaque membre de votre groupe, si c’est ce que vous recherchez.

Probabilités d’éclosion des œufs et liste des Monsties : le cœur du jeu

C’est la partie de mon test de Monster Hunter Stories 3 où j’évoque la véritable raison pour laquelle moi-même et de nombreux autres fans de Monster Hunter ne jurons que par cette série dérivée : le plaisir irrésistible de constituer une armée d’adorables machines de mort écailleuses. Si vous avez déjà joué à un jeu de la série Stories, vous connaissez la marche à suivre, mais Reflet déformé peaufine véritablement ce mécanisme.

Vous obtenez vos Monsties en vous aventurant dans les repaires de monstres disséminés à travers le monde en surface. Tout d’abord, vous trouvez un nid, vous fouillez les environs et vous espérez ne pas réveiller un Diablos endormi en cherchant l’œuf parfait. Les œufs que vous récupérez sont aléatoires, mais dépendent des monstres qui peuplent cet habitat ; ainsi, si vous voulez un Monstie en particulier, vous devez chasser dans le bon quartier.

En tant que grand accro aux jeux de gacha, qui se trouve justement être l’auteur de cette critique de Monster Hunter Stories 3, je peux vous affirmer que ce jeu réussit véritablement à vous rendre accro à cette douce, très douce lueur arc-en-ciel.

Les œufs « Standard » ou « Gold Shine » conviennent parfaitement pour compléter votre équipe grâce au « « Rite de canalisation », mais ce que vous recherchez vraiment, ce sont les œufs légendaires « Rainbow Shine » (très puissants). Ces trouvailles de haut niveau, incroyablement rares, peuvent potentiellement offrir aux Monsties qui en éclosent un nombre maximal d’emplacements de gènes débloqués ainsi qu’une qualité initiale supérieure de ces gènes.

Si vous avez la chance de mettre la main sur un œuf « Rainbow Shine », cela signifie que vous venez de vous épargner une quantité considérable de farming et l’utilisation de ressources précieuses (les stimulants) juste pour rendre un Monstie apte à affronter des contenus plus exigeants, car il présente les meilleures chances d’obtenir des gènes passifs XL, des gènes « Rainbow » et une grille de 9 emplacements au maximum.

J’ajoute un bref aperçu à mon test de Monster Hunter Stories 3 pour expliquer comment ces probabilités d’éclosion se traduisent en puissance et en utilité réelles :

Qualité de l'œuf Lueur visuelle Emplacements de gènes débloqués initialement Idéal pour… Standard Aucun ~5 à 6 ( faible ) Restauration initiale de l'habitat ou source de gènes Très puissant Éclat doré ~7 à 8 ( Élevé ) Idéal pour renforcer l’équipe grâce à l’édition génétique Très puissant Éclat arc-en-ciel ~9 ( potentiellement au maximum ) Optimisation en fin de partie

Pour faire pencher la balance en votre faveur, le jeu propose un mécanisme ingénieux : la restauration de l’habitat. En relâchant des Monsties éclos dans la nature, vous augmentez le rang de l’écosystème pour cette espèce dans son habitat. Plus le rang d’habitat est élevé, plus les chances d’obtenir des œufs arc-en-ciel extrêmement puissants sont grandes. C’est un travail de longue haleine, certes, mais c’est le plus gratifiant qui soit – du moins pour la personne qui rédige cette critique de Monster Hunter Stories 3.

Quant à la liste des Monsties de Monster Hunter Stories 3 ? Elle est gigantesque. On compte environ 86 Monsties uniques à la sortie, soit un peu plus que ce que Stories 2 nous avait proposé. Vous retrouverez vos stars telles que Zinogre, Rathian, Tigrex, Nargacuga et Lagiacrus de retour en action, ainsi que de nouveaux venus issus de Monster Hunter Wilds comme Doshaguma et Balahara.

Si l'on tient compte des sous-espèces « Deviant » et des variantes mutantes, la liste semble encore plus longue. Le seul véritable bémol pour les vétérans du jeu est que seuls 3 Dragons Anciens seront disponibles en tant que Monsties dès la sortie du jeu. C’est un petit bémol, mais bon, Capcom prévoit d’autres mises à jour.

Il y a une autre « particularité des cavaliers » que je me dois de mentionner dans mon test de Monster Hunter Stories 3 : Ratha. Tout comme dans les jeux précédents, le Rathalos, personnage central de l’histoire, occupe une place obligatoire dans votre équipe pendant la quasi-totalité de la campagne.

Vous ne pouvez pas le remplacer, ce qui peut s’avérer un peu agaçant lorsque vous avez passé des heures à constituer l’équipe élémentaire parfaite et que vous souhaitez simplement disposer d’un emplacement supplémentaire pour votre nouveau Zinogre préféré. Mais honnêtement ? Le système est tellement addictif que vous serez probablement trop occupé à partir à la recherche d’œufs arc-en-ciel pour rester fâché très longtemps.

Restauration d’habitat et personnalisation de la pochette de combat : nouveautés et changements

C’est la partie de mon test de Monster Hunter Stories 3 où j’évoque toutes les innovations que j’ai vraiment adorées, comme la restauration de l’habitat. Ce mécanisme ajoute une dimension de stratégie écologique que je n’avais encore jamais vue dans un jeu de collection de monstres. Lorsque vous relâchez des Monsties dans une région spécifique, vous augmentez le rang de l’écosystème de cette espèce, ce qui améliore ensuite la qualité et la variété des œufs que vous pouvez trouver dans les nids locaux.

Vous pouvez même introduire des Monsties non indigènes dans un habitat. Au fil du temps, ils commencent à peupler la zone et acquièrent des traits propres à cette région. Cela donne l’impression que le monde est un véritable écosystème personnalisé que vous avez contribué à façonner.

Comme si ce jeu ne comportait pas déjà suffisamment d’aspects captivants, il existe également le système des « monstres envahissants », dans lequel des bêtes surpuissantes perturbent les habitats locaux et empêchent les espèces menacées ou rares de se reproduire.

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Il y a une chose que je tiens à souligner dans cette critique de Monster Hunter Stories 3 : j’ai particulièrement apprécié le fait que ces monstres redoutables ne soient pas vaincus par la seule force brute, mais grâce à des combats s’apparentant à des casse-têtes qui nécessitent une stratégie minutieuse. Vous les trouverez extrêmement difficiles à vaincre si vous ne repérez pas correctement leurs faiblesses, mais les éliminer permet à des espèces rares de réapparaître et vous offre véritablement un cycle de restauration très satisfaisant, directement lié à votre quête d’œufs de meilleure qualité.

Si vous venez du premier opus, vous vous demandez peut-être comment personnaliser votre sac de combat. Dans Monster Hunter Stories 3, cela fonctionne un peu différemment. Il n’y a pas de sac de combat traditionnel à configurer avant un combat. À la place, vous pouvez accéder à n’importe quel objet de votre inventaire pendant le combat.

Pour préserver l'équilibre, chaque type d'objet est soumis à une limite d'utilisation par combat. Par exemple, vous ne pourrez peut-être utiliser que deux « Essences vitales » au cours d'un même combat. Il s'agit d'un choix de conception délibéré visant à encourager une gestion stratégique des objets plutôt que de compter sur des soins illimités.

De plus, la restauration complète de la santé après chaque combat constitue une amélioration considérable. Cela signifie que vous n’aurez plus à retourner au village uniquement pour vous soigner entre deux combats.

Personnalisation des Monsties : le « Rite de la canalisation » et les configurations génétiques

Un autre sujet que je dois aborder dans mon test de Monster Hunter Stories 3 est le « Rite de canalisation ». C’est là que vous passerez une grande partie de votre temps si vous aimez optimiser vos Monsties (en minimisant leurs faiblesses et en maximisant leurs forces). Chaque Monstie dispose d’une grille 3×3 d’emplacements génétiques. Ceux-ci peuvent accueillir n’importe quelle attaque, compétence passive ou capacité que vous aurez acquise au fil de votre aventure.

La meilleure amélioration apportée par MHS3 à ce système ? Contrairement à Stories 2, vous n’avez plus besoin de sacrifier des Monsties pour échanger des gènes. Il s’agit là d’un énorme gain en termes de confort de jeu qui vous permet d’expérimenter sans perdre vos Monsties durement gagnés, et toute critique approfondie de Monster Hunter Stories 3 serait incomplète si elle ne mentionnait pas à quel point cela facilite l’accès à la compétition.

Vous aurez également tout intérêt à prêter attention aux bonus « Bingo ». Aligner des gènes d’un même élément ou d’un même type d’attaque en lignes, en colonnes ou en diagonales confère à votre Monstie d’importants multiplicateurs de statistiques. Cela vous oblige à réfléchir à l’emplacement de chaque gène plutôt que de vous contenter d’empiler les compétences individuelles les plus puissantes.

Personnellement, j’ai trouvé que c’était un excellent système qui trouve le juste équilibre entre une prise en main facile et une profondeur suffisante pour y passer des heures, d’autant plus depuis la suppression du mécanisme du « bouc émissaire ».

Conseil de pro Lorsque vous construisez votre grille de Bingo, privilégiez les gènes arc-en-ciel dans l’emplacement central. Ceux-ci font office de jokers pour n’importe quel élément ou type d’attaque, ce qui facilite considérablement le déclenchement simultané de plusieurs bonus de Bingo. Un gène arc-en-ciel bien placé peut considérablement augmenter les dégâts principaux infligés par votre Monstie.

Mais, encore une fois, je vais prendre le risque de paraître agaçant en profitant de cette critique de Monster Hunter Stories 3 pour souligner certains points qui me dérangent dans ce système. L’interface utilisateur du « « Rite de canalisation » peut s’avérer un peu fastidieuse. Vous devez faire défiler des centaines de Monsties ou de gènes un par un, et il n’existe aucun moyen d’enregistrer vos configurations, du moins à l’heure où j’écris ces lignes.

Créer plusieurs Monsties à partir de zéro peut s’avérer fastidieux. Gardez également à l’esprit que les gènes XL, qui constituent le plus haut niveau, ne sont accessibles qu’au fur et à mesure de votre progression dans l’histoire. Ils n’apparaissent qu’une fois que vous avez vaincu le boss principal de la quatrième région ; vos configurations en début de partie ont donc une certaine limite.

L'attrait principal réside ici dans le fait que les gènes sont entièrement transférables. Cela signifie que vous pouvez rendre presque n'importe quel Monstie viable si vous y consacrez suffisamment d'efforts. Ainsi, si vous avez un monstre de rang inférieur préféré dont vous ne pouvez tout simplement pas vous séparer, ne vous inquiétez pas : ce jeu vous récompense de lui rester fidèle.

Monster Hunter Stories 3 vaut-il le coup d’être acheté ? Plateformes, éditions et rapport qualité-prix

Si vous souhaitez connaître la version courte de mon avis subjectif, et sans doute partial, dans cette critique de Monster Hunter Stories 3, alors la réponse est un grand OUI.

En tant que fan des jeux Monster Hunter, et plus particulièrement des spin-offs davantage axés sur l’histoire, je me suis lancé dans Monster Hunter Stories 3 en m’attendant à une formule familière agrémentée de quelques améliorations modernes. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est la manière dont le jeu a su affiner cette formule avec assurance, tout en conservant indéniablement l’essence même de la série Stories. Il vous suffit simplement d’avoir les bonnes attentes en fonction de la plateforme que vous avez choisie.

Comme vous le constaterez dans cette critique et dans bien d’autres consacrées à *Monster Hunter Stories 3*, vous remarquerez que les performances varient légèrement selon la génération de console. Si vous jouez sur PS5, je dirais que vous bénéficiez de la meilleure expérience possible (à l’exception, bien sûr, des configurations PC ultra haut de gamme). Les performances sont d’une fluidité exceptionnelle dans tous les modes, et la version PS5 Pro offre une clarté visuelle incroyable.

Les joueurs PC sur Steam bénéficient d’une excellente fidélité, mais surveillez bien votre matériel. La plupart des joueurs s’amusent beaucoup, mais certains utilisateurs de cartes graphiques AMD ont rencontré des plantages liés aux pilotes. Pour ma part, j’ai moi-même testé le jeu sur une carte AMD (AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go) et je n’ai personnellement rencontré aucun plantage ni bug bloquant le jeu tout au long de ma partie.

N 'oubliez pas de maintenir vos pilotes à jour, et tout devrait bien se passer. La Nintendo Switch 2 est un choix judicieux si vous recherchez la portabilité, même si elle souffre de quelques baisses de fréquence d'images dans les vastes zones ouvertes.

En termes de rapport qualité-prix, voici comment se classent les différentes éditions :

Édition Standard (69,99 $, 49,59 $ sur Eneba ) : C'est le meilleur rapport qualité-prix pour la quasi-totalité des joueurs. Vous bénéficiez d'une expérience complète de plus de 40 heures , et vous pourrez toujours acheter les DLC séparément par la suite.

C'est le meilleur rapport qualité-prix pour la quasi-totalité des joueurs. Vous bénéficiez d'une expérience , et vous pourrez toujours acheter les DLC séparément par la suite. Édition Deluxe (89,99 $) : celle-ci comprend le kit Deluxe. Vous bénéficiez de l’histoire parallèle de Rudy, prévue pour l’ automne 2026 , ainsi que de plusieurs armures à plusieurs couches et coiffures. Elle vaut le coup si vous êtes fan de Rudy ou si vous adorez ces éléments cosmétiques en particulier.

celle-ci comprend le kit Deluxe. Vous bénéficiez de l’histoire parallèle de Rudy, prévue pour l’ , ainsi que de plusieurs armures à plusieurs couches et coiffures. Elle vaut le coup si vous êtes fan de Rudy ou si vous adorez ces éléments cosmétiques en particulier. Édition Premium Deluxe (99,99 $, 92,73 $ sur Eneba) : cette édition ajoute un pack d’éléments cosmétiques supplémentaire. Je ne la recommanderais qu’aux collectionneurs invétérés qui souhaitent obtenir absolument tous les objets disponibles dès le lancement.

L’édition Deluxe de Monster Hunter Stories 3 en vaut-elle la peine, ou l’édition Premium Deluxe d’ailleurs ? Eh bien, le consensus au sein de la communauté est assez clair à ce sujet. À moins que vous ne soyez un fan inconditionnel disposant d’un budget conséquent (dans le contexte économique actuel ?), je vous recommanderais de commencer simplement par l’édition Standard.

Si l’on en croit le récent Monster Hunter Wilds ou les précédents MH Stories, on peut s’attendre à de nombreux DLC pour ce titre, mais vous pouvez toujours économiser pour les acheter plus tard et ne pas céder à la peur de passer à côté (FOMO).

Contenu post-campagne et ce qui vous attend ensuite

Tout comme pour les jeux Monster Hunter habituels, cette critique de Monster Hunter Stories 3 ne serait pas complète si je ne parlais pas du contenu rejouable de fin de jeu et post-campagne. Malheureusement pour ceux d’entre vous qui espéraient pouvoir jouer encore un peu après avoir terminé le jeu, Monster Hunter Stories 3 est sorti sans les modes post-campagne traditionnels que nous avions tous tant appréciés dans les deux premiers opus.

En effet, vous ne trouverez ici ni donjon en tour ni immense carte post-campagne. À la place, une fois l’histoire terminée, le jeu vous ramène juste avant le combat contre le boss final. C’est un peu moins riche que ce qu’offrait Stories 2 à sa sortie, et il vaut mieux en être conscient avant de vous lancer.

Cela dit, vous disposez tout de même de nombreux défis optionnels qui vous tiendront occupé. Vous pouvez traquer des monstres sauvages, faire face à des menaces envahissantes ou mettre votre puissance à l’épreuve face à des dragons anciens calamiteux comme Ibushi et Narwa. Et croyez-moi, ces combats de niveau 75 et plus ne sont pas une partie de plaisir. La plupart des joueurs n’oseront même pas s’y essayer avant d’avoir terminé le scénario principal, et ces combats nécessiteront une stratégie bien pensée.

La bonne nouvelle, c’est que Capcom n’en a pas fini. Une mise à jour gratuite intitulée « Royal Monsters » est prévue pour l’été 2026 : après avoir remporté une version plus difficile du combat final, presque tous les monstres se verront dotés d’une variante « Royal ».

Il s’agit essentiellement de défis de haut rang pouvant aller jusqu’au niveau 90 et au-delà ; vous aurez donc absolument besoin de ces configurations génétiques optimisées. Nous aurons également droit au DLC payant « L’histoire de Rudy » à l’automne 2026. Capcom indique que le développement est en avance sur le calendrier, nous pourrions donc peut-être même l’obtenir plus tôt.

Critique de Monster Hunter Stories 3 : mon avis sur « Reflet déformé »

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Pour conclure mon avis sur Monster Hunter Stories 3, je tiens à dire que, dans l’ensemble, Capcom s’est vraiment surpassé avec ce titre. L’histoire est de loin la meilleure que j’aie vue dans la trilogie, troquant une partie des clichés habituels des JRPG contre une intrigue qui a véritablement du poids. Entre les superbes graphismes du moteur RE Engine et la boucle de restauration de l’habitat, profondément addictive, j’ai facilement perdu la notion du temps à simplement jouer avec l’écosystème du jeu.

Le système de combat basé sur le principe « pierre-papier-ciseaux » offre une grande profondeur stratégique (qui l’eût cru ?), et la liste des Monsties est un véritable rêve pour tous ceux qui aiment collectionner ou optimiser leur équipe parfaite.

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Bien sûr, je mentirais si je disais que l’expérience s’est déroulée sans quelques accrocs. Le contenu post-campagne semble un peu maigre à la sortie par rapport à ce à quoi je suis habitué, et cette place obligatoire réservée à Ratha dans l’équipe reste un peu gênante pour la diversité de la formation.

MAIS, même avec ces petits bémols, c’est honnêtement l’un des titres les plus faciles à recommander parmi les quelques jeux que j’ai testés jusqu’à présent. Point final : Monster Hunter Stories 3 est l’un des meilleurs jeux Monster Hunter et figure sans aucun doute parmi les meilleurs JRPG, non seulement de 2026 , mais aussi de la dernière décennie.

Peu importe que vous soyez fan depuis le tout premier opus ou que vous soyez un parfait novice : c’est le moment idéal pour devenir un Rider. La conclusion finale de mon test de *Monster Hunter Stories 3* ? Ne passez pas à côté de ce spin-off.

Les points forts Inconvénients ✅ Une histoire véritablement émouvante, encore plus poignante que dans les titres précédents



✅ La restauration des habitats rend l’univers interactif



✅ De superbes graphismes grâce au moteur RE Engine, un véritable régal pour les yeux



✅ De nombreuses fonctionnalités améliorant le confort de jeu



✅ Une bande-son exceptionnelle comprenant des thèmes originaux pour les monstres ❌ L’IA des alliés peut s’avérer frustrante lors des combats contre les boss



❌ La difficulté augmente brusquement en fin de jeu et la Switch subit des baisses de 2 images par seconde

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