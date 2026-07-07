Critique d’« Indiana Jones et le Grand Cercle » – L’aventure d’Indy que nous attendions depuis des décennies

Les discussions autour de la critique d’« Indiana Jones et le Grand Cercle » reviennent toutes au même point : on a enfin à nouveau l’impression de vivre une véritable aventure à la Indiana Jones.

MachineGames reprend l’ADN axé sur la furtivité de ses jeux Wolfenstein et le transforme en un jeu d’action-aventure à la première personne, articulé autour de l’exploration, de la résolution d’énigmes, des déguisements et des évasions improvisées qui semblent tout droit sorties d’une scène de film de Spielberg.

Développé par MachineGames et édité par Bethesda Softworks sous l’égide de Xbox Game Studios, « Indiana Jones et le Grand Cercle » est sorti le 9 décembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC via Steam et le Microsoft Store, et a été disponible dès le premier jour sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass .

La version PS5 a suivi le 17 avril 2025 avec des améliorations pour la PS5 Pro, tandis que le portage sur Nintendo Switch 2 est sorti le 12 mai 2026. Le prix s’élève à 69,99 $ pour l’édition Standard et à 99,99 $ pour l’édition Premium, qui comprend un accès anticipé ainsi que l’extension DLC « L’Ordre des Géants ».

Du point de vue de la critique, l’accueil a été très favorable à tous les niveaux. Les notes Metacritic s’établissent actuellement à 86 sur Xbox Series X|S et à 87 sur PC, tandis qu’OpenCritic le classe dans le 96e centile des jeux évalués. Il a également terminé l’année 2024 en tant qu’exclusivité Xbox la mieux notée de l’année.

Cette critique du jeu « Indiana Jones et le Grand Cercle » analyse ce qui fait réellement le succès de cette expérience : six lieux historiques répartis aux quatre coins du globe, des mécanismes de furtivité qui récompensent l’improvisation, la performance étonnamment excellente de Troy Baker dans le rôle d’Indy, et la question de savoir si la narration cinématographique l’emporte sur les combats au corps à corps maladroits et le recours massif aux cinématiques.

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Cette ambiance « Indy » m’a manqué

Je me suis lancé dans cette critique d’« Indiana Jones et le Grand Cercle » en m’attendant à une aventure sous licence divertissante, et j’en suis ressorti sincèrement surpris par la façon dont le jeu saisit avec assurance ce qui fait la particularité d’Indy.

Genre Jeu d'action-aventure à la première personne mêlant infiltration, énigmes liées à l'environnement et combats au corps à corps Mécanique principale Plongez dans des sites historiques, partez à la recherche d'indices, utilisez des déguisements pour échapper aux gardes, résolvez de « véritables » énigmes archéologiques et utilisez votre fouet pour percer le mystère du Grand Cercle Principal atout Sans conteste l’adaptation la plus fidèle jamais réalisée ; des détails époustouflants lors de vos périples à travers le monde ; la performance de Troy Baker, l’une des meilleures de sa carrière ; et des énigmes qui récompensent véritablement votre réflexion Principaux points faibles Des combats au corps à corps maladroits et imprécis ; des cinématiques longues et fréquentes qui peuvent briser le rythme du jeu ; et des segments en monde semi-ouvert qui manquent de « magie cinématographique » Verdict sans appel L’une des meilleures adaptations de jeu sous licence de ces dernières années ; incontournable pour les fans d’Indiana Jones, vivement recommandé aux amateurs de jeux d’aventure et d’infiltration, un achat incontournable dès le premier jour pour les abonnés au Game Pass Date de sortie 9 décembre 2024 (Xbox Series X|S + PC) | 17 avril 2025 (PS5) | 12 mai 2026 (Nintendo Switch 2) Plateformes Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), PS5 (version optimisée pour PS5 Pro), Nintendo Switch 2 Prix Édition standard : 69,99 $ / Édition Premium : 99,99 $ | Disponible dès le premier jour sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass Idéal pour Les fans des films Indiana Jones, les abonnés au Game Pass Ultimate, ainsi que les amateurs de Tomb Raider ou de simulations immersives qui apprécient les jeux axés sur la curiosité Game Pass L'accès dès le premier jour est réservé aux abonnements Game Pass Ultimate et PC Game Pass ; les utilisateurs du Game Pass Standard n'y ont pas accès DLC L’extension narrative « L’Ordre des Géants » » (sortie prévue en septembre 2025) ; incluse dans l'édition Premium ou disponible à l'achat séparément

Il ne s'agit pas d'un jeu d'action bourré de fantaisie de puissance comme *Uncharted*, ni d'un jeu de tir déguisé en jeu d'aventure. Comme je l’ai découvert en rédigeant cette critique d’Indiana Jones : Great Circle, le jeu est plus lent, plus intrigant et beaucoup plus axé sur la furtivité, l’exploration et la résolution d’énigmes que je ne m’y attendais – et honnêtement, c’est précisément pour cela qu’il fonctionne.

Le plus grand atout ici, c’est l’authenticité. Des ruines poussiéreuses aux indices énigmatiques, en passant par cette impression constante de « je ne devrais absolument pas être ici », MachineGames a parfaitement su reproduire l’ambiance des films originaux.

Troy Baker mérite lui aussi beaucoup de crédit. Au lieu d’essayer d’imiter purement et simplement Harrison Ford, il incarne le charme, le sarcasme et l’improvisation épuisée d’Indy d’une manière qui semble naturelle au bout de quelques heures.

Cela dit, les défauts sont bien réels. Le combat au corps à corps semble plus souvent maladroit que satisfaisant, certaines cinématiques s’éternisent, et les zones d’exploration semi-ouvertes sont loin d’être aussi réussies que les séquences narratives au scénario très serré.

Néanmoins, si vous appréciez les jeux d’aventure axés sur la furtivité, les énigmes environnementales et les expériences solo cinématiques, il s’agit de l’un des meilleurs jeux sous licence sortis ces dernières années, et d’une recommandation particulièrement facile à formuler pour les abonnés au Game Pass.

C’est comme un quatrième film perdu

Se lancer dans cette aventure pour rédiger une critique du jeu « Indiana Jones et le Grand Cercle » donne moins l’impression de jouer à un spin-off sous licence que de découvrir un chef-d’œuvre cinématographique tombé dans l’oubli.

Se déroulant en 1937, le récit s’inscrit parfaitement entre « Les Aventuriers de l’Arche perdue » et « La Dernière Croisade ». Il rend parfaitement compte de cette période particulière de la vie d’Indy où son esprit est aussi vif que son fouet.

L’intrigue démarre au Marshall College avant de s’enchaîner sur une conspiration mondiale impliquant le « Great Circle » : un mystérieux alignement de sites sacrés anciens qu’une cabale fasciste, menée par l’énigmatique Emmerich Voller, cherche désespérément à exploiter.

Ce périple n’est pas simplement une succession de niveaux statiques ; c’est une odyssée autour du monde qui vous emmène des salles de marbre du Vatican aux ruines baignées de soleil d’Égypte, en passant par les sommets glacés de l’Himalaya.

Chaque lieu est recréé avec une incroyable précision historique. Vous ne vous contentez pas de passer par là ; vous menez des fouilles archéologiques dans un univers qui semble ancré dans la réalité et riche en détails.

Pour vous aider à surmonter ces dangers, vous pouvez compter sur Helena Shaw, une alliée rusée et imprévisible dont les motivations vous laissent souvent perplexe. Sa relation avec Indy reflète parfaitement la formule cinématographique classique mêlant tensions et respect mutuel, ce qui fait d’elle l’un des personnages originaux les plus marquants que nous ayons vus depuis des années.

Bien que le jeu ait été développé en étroite collaboration avec Lucasfilm Games, c’est dans l’interprétation que réside la véritable magie.

Harrison Ford lui-même a salué l’interprétation de Troy Baker, qui rend parfaitement la voix emblématique d’Indy et sa prestance bourrue sans jamais donner l’impression d’une imitation creuse. Comme je l’ai souligné dans cette critique d’Indiana Jones : Great Circle, le doublage est un véritable chef-d’œuvre qui fait tout le sel de l’expérience.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que le jeu comporte de très nombreuses cinématiques. Celles-ci sont longues, cinématographiques et fréquentes : un choix de conception délibéré de MachineGames visant à conserver un rythme digne d’un film.

Si beaucoup apprécieront cette présentation à la Spielberg, certains pourraient trouver frustrantes ces interruptions constantes du gameplay. Que vous recherchiez une critique de la version PC ou de la version PS5 d’Indiana Jones : Great Circle, vous constaterez qu’il s’agit d’une histoire autonome qui ne nécessite aucune connaissance préalable du jeu, mais votre expérience sera sans aucun doute enrichie si vous êtes fan de la trilogie originale.

Prêt à vous glisser dans la peau d’Indy ? Procurez-vous une clé Steam.

Furtivité, fouets et véritable archéologie

Pour comprendre l’expérience quotidienne offerte par ce jeu, dans cette critique « Indiana Jones et le Grand Cercle », il faut aller au-delà des clichés habituels du genre action-aventure. Loin d’être un simple « bac à sable » sans intérêt, chacun des six lieux principaux du jeu fonctionne comme une zone semi-ouverte regorgeant d’objectifs narratifs centraux, de missions secondaires optionnelles et de secrets environnementaux.

La philosophie de conception s'apparente davantage à une « simulation immersive » qu’à un monde ouvert classique ; la curiosité est votre meilleur atout, même si le jeu ne vous oblige jamais à interagir avec tous les éléments optionnels.

Si ceux qui se précipitent sur le chemin principal bénéficieront d’une expérience plus concise et mieux rythmée, les joueurs qui prendront le temps d’explorer en profondeur découvriront un univers bien plus riche et nuancé.

La furtivité est le fondement de l’expérience. Le jeu récompense fortement une approche privilégiant la furtivité, permettant à Indy d’utiliser les déguisements trouvés pour se fondre parmi les factions ennemies, de ramper dans les systèmes de ventilation et d’exploiter les couvertures offertes par l’environnement.

Loin des règles rigides d’un jeu de furtivité traditionnel, les mécanismes proposés ici sont fluides et contextuels, s’apparentant davantage à la « furtivité sociale » opportuniste de la série Hitman. Si vous êtes amateur du genre et que vous souhaitez affiner encore davantage vos compétences, notre sélection des meilleurs jeux de furtivité propose de nombreux autres titres de premier choix pour vous permettre de rester dans l’ombre.

Vous pouvez détourner l’attention des gardes en leur lançant des objets ou vous faufiler discrètement sans les croiser ; ceux qui feront preuve d’astuce trouveront le jeu bien plus gratifiant que ceux qui tenteront d’y aller à la force, car les combats ouverts sont conçus pour être difficiles et moins satisfaisants.

L’élément qui se démarque le plus, cependant, réside dans la conception des énigmes. Il ne s’agit pas simplement d’actionner des leviers ; ce sont des énigmes environnementales qui font appel à l’expertise d’Indy en tant qu’archéologue. Vous passerez du temps à déchiffrer des inscriptions anciennes, à aligner des mécanismes célestes et à combiner des éléments de l’environnement pour déverrouiller des chambres cachées.

Vous ne vous contentez pas de traverser ces épreuves à l’aveuglette ; vous devez réellement vous arrêter et réfléchir. Je me suis constamment surpris du nombre de solutions différentes dissimulées dans l’environnement, qui vous offrent généralement plusieurs façons de résoudre la même énigme selon la manière dont vous l’abordez.

Comme je l’ai noté dans cette critique d’Indiana Jones : Great Circle sur PS5, c’est de loin la partie la plus aboutie du jeu. Les énigmes donnent l’impression d’une « véritable » archéologie, réussissant à vous faire sentir comme un érudit de renommée mondiale, même lorsque vous êtes en sueur au cœur de votre prochaine grande aventure.

Au cœur de cette exploration et des combats occasionnels se trouve le fouet. C’est l’élément mécanique le plus gratifiant du jeu : il s’agit d’un outil polyvalent permettant de se balancer pour franchir des fossés, d’actionner des leviers à distance ou de désarmer des ennemis en plein combat. Il reste utile tout au long des six lieux et s’intègre parfaitement au thème du jeu.

Pour garder une trace de tout cela, vous disposez du « Carnet d’aventures ». Comme l’explique en détail cette critique d’Indiana Jones et le Grand Cercle, ce carnet sert à la fois de journal de bord et d’outil indispensable pour résoudre des énigmes, où il est essentiel de recouper les informations des cartes

S’il y a un point faible dans cette expérience, c’est sans aucun doute le combat au corps à corps. Alors qu’Indy est censé être ce bagarreur débrouillard, du genre à « frapper ses adversaires avec une chaise », les commandes se révèlent en réalité assez maladroites et imprécises, avec un retour sur les coups qui semble un peu flou et peu satisfaisant.

Je ne suis certainement pas le seul à avoir ressenti cela non plus ; c’est pratiquement le seul point sur lequel tout le monde semble s’accorder : c’est la partie la plus faible du jeu. Les séquences de tir sont présentes mais délibérément limitées, car la conception du jeu vous incite activement à privilégier l’esquive et la furtivité plutôt que la confrontation directe.

Le rythme ralentit également un peu lors de ces segments semi-ouverts qui font le lien entre les moments clés de l’intrigue. Même s’il est agréable de simplement flâner, ces passages manquent clairement un peu de la « magie cinématographique » des séquences principales.

Si vous êtes du genre à vouloir tout terminer et à cocher toutes les cases, sachez simplement que certains contenus secondaires s’apparentent davantage à des tâches fastidieuses qu’à des moments dignes d’un blockbuster. Mais tant que vous êtes là pour le cœur du jeu – manier le fouet, vous faufiler et déterrer l’histoire –, l’aventure reste tout à fait incroyable.

Soixante dollars, ou un mois de Game Pass ?

Alors, « Indiana Jones : Le Grand Cercle » en vaut-il la peine ? Pour répondre à cette question, vous devez d’abord déterminer comment vous accédez à vos jeux, car l’intérêt de ce titre varie considérablement selon que vous soyez abonné ou que vous l’ayez acheté en propre.

Pour toute personne disposant d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass actif, c’est le « oui » le plus évident de l’année. Dans le cadre de cette critique d’Indiana Jones : Great Circle sur Xbox, il convient de noter que le jeu a rejoint le service le jour même de sa sortie, le 9 décembre 2024. Ainsi, si votre abonnement est actif, vous disposez déjà d’un accès complet à la dernière aventure autour du monde d’Indy.

Si votre abonnement a expiré, l’achat d’une clé Game Pass Ultimate d’un mois sur Eneba, dont le prix varie généralement entre 10 et 13 dollars, est de loin le moyen le plus économique de jouer. Sachez toutefois que le Game Pass Standard n’inclut pas ce titre ; les joueurs disposant de ce niveau d’abonnement devront soit passer à un abonnement supérieur, soit acheter le jeu séparément.

Si vous préférez acquérir vos jeux en pleine propriété, l'édition Standard à 69,99 $ représente un investissement considérable. Vous payez pour une expérience cinématographique de grande qualité qui vous prendra environ 12 à 15 heures pour terminer le scénario principal, voire près de 20 à 25 heures si vous êtes le genre d’archéologue qui tient absolument à découvrir toutes les quêtes secondaires et tous les secrets cachés.

Pour les inconditionnels, l’édition Premium à 99,99 $ comprend l’extension narrative « L’Ordre des Géants ». Sorti en septembre 2025, ce DLC offre un ajout narratif substantiel à ceux qui ne sont pas prêts à raccrocher leur fedora une fois le générique terminé.

Pour les non-abonnés soucieux de leur budget, une stratégie consistant à « attendre les promotions » est tout à fait valable. Les titres first-party de Microsoft bénéficient souvent de réductions de 30 à 40 % dans l’année suivant leur sortie, ce qui peut vous faire économiser environ 20 à 28 $. Comme il s’agit d’une campagne solo axée sur l’histoire et dont la rejouabilité est limitée, vous ne passerez pas à côté d’un moment « en direct » de la communauté en attendant.

Si les différentes approches furtives et les énigmes environnementales offrent une certaine flexibilité si vous décidez de rejouer, la plupart des joueurs constateront qu’une seule partie complète suffit. En fin de compte, comme nous l’avons constaté dans cette critique « Indiana Jones et le Grand Cercle », l’intérêt ne réside pas ici dans des cycles de rejouabilité infinis, mais dans la qualité exceptionnelle de chaque heure passée dans la peau d’Indy.

Une qualité digne d’un musée : pourquoi les environnements sont les véritables vedettes

L’expérience visuelle et sonore d’« Indiana Jones et le Grand Cercle » est une véritable prouesse pour l’équipe de MachineGames. Ils ont développé ce jeu sur « Motor », une version personnalisée du moteur id Tech 7, et n’ont pas joué la carte de la sécurité. Le ray tracing n’était pas ici une simple option ajoutée après coup ; c’était une exigence fondamentale dès le premier jour.

L’éclairage étant ancré dans l’ADN même du jeu, la façon dont la lumière évolue lorsque vous passez d’une jungle baignée de soleil à une tombe sombre éclairée à la bougie est d’un réalisme saisissant. Nous parlons ici d’une atténuation naturelle de la lumière et d’ombres portées qui donnent à chaque pierre ancienne et à chaque couloir poussiéreux l’impression d’être un lieu réel que vous pourriez toucher du bout des doigts.

Si vous jouez sur PC avec une carte graphique NVIDIA haut de gamme, vous pouvez pousser les paramètres au maximum pour activer le « full path tracing ». Cela sollicite énormément les ressources, mais offre un niveau de précision d’éclairage que les consoles ne peuvent tout simplement pas égaler. C’est sans conteste l’aspect le plus « nouvelle génération » du jeu.

L’équipe artistique a clairement fait ses recherches pour l’ensemble des six lieux principaux. Que vous vous faufiliez dans les salles de marbre du Vatican, que vous parcouriez l’Himalaya ou que vous vous perdiez dans les temples de Thaïlande, les environnements donnent l’impression d’être habités et d’avoir fait l’objet d’un travail de recherche approfondi. Vous vous surprendrez à mettre le jeu en pause juste pour admirer les sculptures sur un mur ou la façon dont la lumière éclaire une relique.

Ce niveau de détail s’étend également aux personnages. Troy Baker ne se contente pas d’imiter la voix d’Indy ; ses expressions et ses mouvements sont reproduits d’après les traits d’Harrison Ford avec une telle perfection que cela en devient presque inquiétant. Le tout est soutenu par une bande originale inspirée de John Williams, d’une justesse parfaite, et par des ambiances sonores qui donnent une sensation presque tactile à chaque claquement de fouet.

Quel matériel vous faut-il pour cette expédition ?

PC – Le summum : si vous disposez d’une carte graphique capable de prendre en charge le path tracing, c’est l’expérience visuelle ultime.

si vous disposez d’une carte graphique capable de prendre en charge le path tracing, c’est l’expérience visuelle ultime. Xbox Series X et PS5 – Le juste milieu : les deux consoles sont remarquablement comparables et performantes. Comme vous le verrez dans n’importe quelle critique d’Indiana Jones : Great Circle sur Xbox, les versions console restent incroyables, même sans les effets d’éclairage haut de gamme du PC.

les deux consoles sont remarquablement comparables et performantes. Comme vous le verrez dans n’importe quelle critique d’Indiana Jones : Great Circle sur Xbox, les versions console restent incroyables, même sans les effets d’éclairage haut de gamme du PC. Series S et Switch 2 – Le milieu de gamme : le rendu reste excellent, mais la version Switch 2 vise les 30 images par seconde, ce qui en fait un compromis idéal pour « jouer en déplacement ».

Peu importe où vous jouez, cette critique « Indiana Jones et le Grand Cercle » conclut que les fondements techniques garantissent une ambiance de premier ordre du début à la fin.

Une nouvelle référence pour les jeux sous licence ?

Les critiques sont tombées, et on peut affirmer sans risque qu ’Indy a réussi son coup. Si vous craigniez qu’il s’agisse d’un énième jeu médiocre tiré d’un film, les chiffres montrent tout autre chose :

Steam : 90 % « Très positif » (les joueurs l'adorent vraiment).

90 % « Très positif » (les joueurs l'adorent vraiment). OpenCritic : 87/100 (il figure dans les 4 % des meilleurs jeux du site).

87/100 (il figure dans les 4 % des meilleurs jeux du site). Metacritic : 87 sur PC et 86 sur Xbox, ce qui en fait officiellement le jeu exclusif Xbox le mieux noté de 2024.

Au-delà des notes attribuées par la critique, le jeu a déjà attiré plus de 4 millions de joueurs, ce qui constitue un immense succès pour Bethesda. Il suscite également un vif intérêt en cette saison des récompenses, avec notamment une nomination au titre de « Jeu de l’année » aux D.I.C.E. Comme je l’ai évoqué tout au long de cette critique « Indiana Jones et le Grand Cercle », il ne s’agit pas simplement d’un coup de chance ; c’est un moment décisif pour le personnage dans l’univers du jeu vidéo.

Les critiques n’ont pas manqué de souligner à quel point MachineGames a su trouver la bonne formule. GamesRadar est allé jusqu’à affirmer qu’il s’agissait de la meilleure aventure d’Indy depuis plus de trois décennies, tandis que la communauté OpenCritic le classe dans la même catégorie « divine » que Batman : Arkham ou GoldenEye. Même Windows Central lui a attribué une note de 4,5/5, saluant tout particulièrement la façon dont l’équipe a su parfaitement rendre l’ambiance et les dialogues.

En substance, c’est l’un de ces rares jeux qui respecte véritablement l’œuvre originale. Si vous recherchez d’autres aventures du même calibre, le meilleur site dédié aux jeux d’aventure est une excellente ressource pour découvrir votre prochaine grande histoire.

Cela dit, restons réalistes : il y a quelques imperfections dont vous devez être au courant. La principale critique, de l’avis général, concerne le combat au corps à corps ; il est un peu maladroit et manque de ce « mordant » que l’on attend d’un jeu de combat moderne.

Il y a également la question des cinématiques. Elles sont longues et fréquentes, ce qui est formidable si vous êtes là pour vivre une expérience cinématographique, mais peut vous agacer si vous souhaitez simplement revenir aux énigmes. De plus, si les missions linéaires sont excellentes, les parties en monde semi-ouvert semblent un peu moins abouties.

Si vous pouvez vous accommoder de combats un peu maladroits et de nombreuses pauses cinématiques, vous découvrez ici une nouvelle référence en matière de jeux sous licence.

Mon verdict final : la meilleure aventure d’Indiana Jones depuis « La Dernière Croisade »

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Pour savoir si « Indiana Jones : Le Grand Cercle » vaut le coup, la réponse dépend de l’importance que vous accordez à une aventure qui comprend qu’Indy n’a jamais été conçu pour être un héros d’action invincible. C’est un homme qui improvise, se retrouve acculé et échappe de justesse à des catastrophes.

MachineGames a pleinement misé sur cette identité de « battant », et le résultat est sans doute le meilleur jeu sous licence que nous ayons vu depuis des années.

L’accueil de la critique le confirme. Avec une note Metacritic de 86-87 et un 87 sur OpenCritic (ce qui le place dans le 96e centile), il ne s’agit pas simplement d’un produit nostalgique que les critiques ont toléré : c’est l’exclusivité Xbox la mieux notée de 2024, car l’aventure en elle-même est véritablement bien conçue.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la façon dont le jeu privilégie l’archéologie au détriment du spectacle creux. Les meilleurs moments ne sont pas les explosions ; ce sont ces instants calmes où vous reliez les indices de votre « Livre d’aventure » pour résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ✅La magie d’Indiana Jones à l’état pur : sans conteste l’adaptation la plus fidèle jamais proposée en version numérique



✅Troy Baker est époustouflant : une performance au sommet de son art qui vous fera oublier qu’il ne s’agit pas de Harrison Ford



✅L’archéologie comme il faut : des énigmes qui récompensent véritablement votre esprit, et pas seulement vos réflexes



✅Le monde est un personnage à part entière : six cartes immenses, riches en histoire, d’une beauté à couper le souffle



✅Maîtrisez le fouet : l’utilisation du fouet et de la furtivité est fluide, tactique et profondément satisfaisante



✅Une aventure accessible : Une histoire autonome accessible à tous ; aucune préparation préalable requise



✅Game Pass Gold : Sa sortie dès le premier jour sur Game Pass Ultimate est un véritable coup de maître en termes de rapport qualité-prix



✅Chef-d’œuvre technique : Le path tracing sur PC établit une nouvelle référence quant aux capacités du matériel moderne ❌Combats au corps à corps maladroits : les combats au corps à corps manquent de fluidité et de précision ; les critiques sont quasi unanimes sur ce point



❌Trop de « cinéma », pas assez de « jeu » : les cinématiques longues et fréquentes peuvent vraiment nuire au rythme du gameplay



❌Un monde ouvert surchargé : le contenu secondaire donne l’impression d’être en retrait par rapport aux missions principales soigneusement élaborées



❌À jouer une seule fois : c’est une expérience solo brillante, mais il y a très peu de raisons d’y rejouer



❌Exclusion de l’offre standard : N’oubliez pas que les abonnés au Game Pass Standard n’y ont pas accès



❌Le compromis Switch 2 : malgré toute la prouesse technique, vous êtes limité à 30 images par seconde sur la console Nintendo



❌Le DLC payant : vous devrez débourser pour l’édition Premium afin d’obtenir l’extension « L’Ordre des Géants »

Idéal pour :

Les fans de la saga Indiana Jones, quel que soit leur âge, qui recherchent une histoire qui donne véritablement l'impression d'être un quatrième volet.

de quel que soit leur âge, qui recherchent une histoire qui donne véritablement l'impression d'être un quatrième volet. Les abonnés avec Game Pass Ultimate à la recherche d’une aventure solo riche et de grande qualité.

à la recherche d’une aventure solo riche et de grande qualité. Les fans d’Uncharted ou de simulations immersives qui recherchent un univers récompensant la curiosité et l’ingéniosité.

qui recherchent un univers récompensant la curiosité et l’ingéniosité. Les passionnés d’histoire qui apprécient les univers riches en références culturelles et fondés sur des recherches approfondies.

Moins adapté à :

Joueurs axés sur le combat : si vous avez besoin de combats au corps à corps fluides et soignés pour vous amuser, les affrontements maladroits de ce jeu vous frustreront. Bien que se faufiler soit un vrai régal pour ceux qui aiment la patience et la créativité, ceux qui préfèrent un combat plus percutant devraient consulter notre liste des meilleurs jeux d'action-aventure.

si vous avez besoin de combats au corps à corps fluides et soignés pour vous amuser, les affrontements maladroits de ce jeu vous frustreront. Bien que se faufiler soit un vrai régal pour ceux qui aiment la patience et la créativité, ceux qui préfèrent un combat plus percutant devraient consulter notre liste des meilleurs jeux d'action-aventure. Les « détracteurs des cinématiques » : si les longues cinématiques fréquentes vous font perdre patience, le rythme du jeu pourrait vous sembler saccadé.

si les longues cinématiques fréquentes vous font perdre patience, le rythme du jeu pourrait vous sembler saccadé. Amateurs de multijoueur : il s’agit ici d’une expérience strictement solo, axée sur l’histoire.

il s’agit ici d’une expérience strictement solo, axée sur l’histoire. Les possesseurs de Switch 2 ayant d’autres options : bien que le portage soit impressionnant, la limite à 30 images par seconde fait des versions Xbox ou PC le choix incontournable.

Prêt à jouer ? Si vous êtes abonné au Game Pass, le jeu est disponible dans le catalogue depuis le premier jour : il vous suffit de le télécharger. Si votre abonnement a expiré, une clé Game Pass Ultimate d’un mois sur Eneba est le moyen le moins cher de vous y remettre.

Pour ceux qui achètent le jeu en version définitive, se procurer une clé Steam sur Eneba sera presque toujours plus avantageux que le prix pratiqué directement par la boutique. Même les joueurs sur PS5 sont pris en charge, avec une expérience visuelle comparable et la prise en charge de la version Pro.

En fin de compte, comme l’a montré cette critique « Indiana Jones et le Grand Cercle », MachineGames a parfaitement compris ce dont cette franchise avait besoin et a su y répondre. Si c’est la direction que prend la franchise, l’avenir d’Indy dans le monde du jeu vidéo s’annonce tout aussi emblématique que son passé au cinéma.

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