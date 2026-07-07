Critique de « Heroes of Might and Magic : Olden Era » (2026) – Un véritable retour aux sources

Cette critique de *Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne* revient sur ce retour tant attendu à la stratégie au tour par tour, à l’exploration 4X et aux tactiques fantastiques inspirées de l’âge d’or de la série.

Développé par Unfrozen Studio, connu pour Iratus : Le Seigneur des Morts, et édité par Hooded Horse, Ubisoft étant le détenteur de la marque, Olden Era s’impose comme le premier opus de la série principale depuis plus d’une décennie. Il a été lancé en accès anticipé le 30 avril 2026 sur Steam et le Microsoft Store, exclusivement sur PC, et est disponible dès le premier jour sur PC Game Pass au prix standard d’environ 39,99 $.

S’appuyant directement sur les fondements de Heroes of Might and Magic III, cette critique de l’accès anticipé à Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne présente un jeu qui semble déjà abouti, bien qu’il soit manifestement inachevé.

La version actuelle comprend six factions, le nouveau système de combat « Focus », le mécanisme de ville « Law », ainsi qu’un premier acte de campagne jouable, sans oublier les modes escarmouche, multijoueur, « hotseat » et un éditeur de cartes en version bêta.

Les premières réactions sont globalement positives, les critiques le qualifiant de meilleur opus de la série Heroes depuis des décennies. Rejoignez-moi pour que je vous présente en détail son gameplay, ce qui fonctionne, ce qui nécessite encore un peu de temps, et à qui je recommande de se lancer dès maintenant.

TL;DR : Aperçu de la critique de Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne

Genre Jeu de stratégie fantastique au tour par tour / 4X / combats tactiques sur grille hexagonale (s'inscrit dans la lignée de HoMM3) Mécanique principale Commencez avec un héros et une ville à Jadame → explorez la carte → combattez des armées neutres et capturez des structures de ressources → construisez des villes et recrutez des unités → engagez-vous dans des combats au tour par tour sur une grille hexagonale → maîtrisez 4 écoles de magie + des capacités « Focus » → devancez vos rivaux contrôlés par l’IA pour dominer la carte Principal atout Le premier véritable successeur de HoMM3 depuis 25 ans. Propose 6 factions distinctes, de nouvelles mécaniques approfondies de « Focus » et de « Loi », ainsi qu’un accès dès le premier jour via le PC Game Pass. Contrairement à la plupart des titres en accès anticipé, l’éditeur de carte, le mode « hotseat » et le multijoueur en ligne sont déjà disponibles Principal point faible Le jeu est encore en accès anticipé : seul l’acte 1 de la campagne est disponible, et l’IA peut se montrer lente. La prise en charge des manettes n’est pas encore assurée, le texte est minuscule sur la Steam Deck, et l’équilibrage du jeu nécessite encore de nombreux ajustements Verdict sans appel Une véritable aubaine pour les puristes de HoMM3 et les amateurs de stratégie. C’est un début en accès anticipé des plus solides, et comme le jeu est disponible sur le PC Game Pass, les abonnés peuvent s’y plonger et se faire leur propre opinion sans débourser un centime Date de sortie Disponible dès le 30 avril 2026 via Steam Early Access et le Microsoft Store (Game Preview). La date de sortie de la version 1.0 complète reste à confirmer, les développeurs peaufinant actuellement l’expérience en collaboration avec la communauté Plateformes PC uniquement (Steam, Microsoft Store, PC Game Pass via Game Preview) ; statut Steam Deck : jouable (non vérifié) Prix Normalement 39,99 $, mais profitez d’une réduction de lancement (le jeu est actuellement proposé à 29,99 $ sur Steam jusqu’au 14 mai). Si vous êtes abonné au PC Game Pass, vous pouvez éviter tout achat et jouer gratuitement Idéal pour Les vétérans de HoMM 3 ; les anciens fans de Heroes qui ont fait l'impasse sur HoMM 5/6/7 ; les passionnés de stratégie au tour par tour ; les adeptes de la stratégie de « Hooded Horse » ; les abonnés au PC Game Pass souhaitant tester la version en accès anticipé sans risque

Cette critique de HoMM : Olden Era met en lumière un jeu qui a déjà su saisir l’essence même de ce qui a fait la particularité de la série, même s’il n’a pas encore tout à fait atteint son plein potentiel. La boucle de jeu classique est intacte : explorer la carte, s’assurer des ressources, construire votre ville et remporter des batailles décisives sur une grille hexagonale où le positionnement et le timing comptent davantage que la puissance brute.

Ce qui frappe d’emblée, c’est le naturel du gameplay. Les fondements de HoMM3 sont solides comme le roc, mais les nouvelles mécaniques « Focus » et « Law » apportent une profondeur indispensable au combat et à la construction de ville. Avec six factions distinctes et l’éditeur de carte déjà disponible, la rejouabilité est garantie.

Si vous souhaitez vous lancer dès maintenant, l’option la plus directe consiste à vous procurer une clé Steam pour Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne sur Eneba, tandis que les joueurs soucieux de leur budget peuvent le tester via la plateforme PC Game Pass.

Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit encore d’un accès anticipé, avec une campagne courte, un rythme d’IA lent et des fonctionnalités de confort d’utilisation manquantes. Il s’agit donc d’un retour en force, mais qui est encore en cours d’élaboration.

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Retour à Jadame : une préquelle forte de 25 ans d’histoire

Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne vous plonge au cœur de Jadame, un continent souvent évoqué dans la série mais qui n’avait encore jamais été exploré jusqu’à présent. En tant que préquelle à part entière de la chronologie de HoMM, ce jeu propose une histoire inédite plutôt que de reprendre des thèmes déjà abordés.

Le premier acte de la campagne suit Gunnar, un seigneur minotaure issu de Heroes of Might & Magic III HD, alors qu’il enquête sur un mystérieux feu éternel qui se propage à travers le pays et rend ses habitants fous. Aux côtés de sa reine, un dragon imposant, le périple de Gunnar se déroule à travers des missions conçues à la main pour mettre à l’épreuve vos talents tactiques.

À la base, il s’agit d’un jeu de stratégie fantastique au tour par tour, fondé sur le cycle classique de l’exploration et de la gestion des ressources. Vous vous déplacez sur la carte avec un nombre limité de points, vous capturez des mines stratégiques et vous vous engagez dans des combats sur une grille hexagonale où le positionnement et le timing sont déterminants.

Il ne s’agit ni d’un jeu de stratégie en temps réel comme Age of Empires, ni d’un jeu de grande stratégie comme Crusader Kings III ; il s’inscrit plutôt résolument dans la lignée de HoMM3.

Unfrozen Studio s'appuie fortement sur cet héritage, en utilisant HoMM3 comme base mécanique, tandis que la sélection de factions s'inspire de la diversité de « Heroes of Might & Magic II : Gold », trouvant un équilibre entre des éléments emblématiques et des identités de factions inédites, empreintes d'horreur cosmique.

Les critiques le qualifient déjà de meilleur opus depuis l’apogée de la série en 1999. La version en accès anticipé est étonnamment riche, proposant six factions distinctes issu de Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne : Temple, Grove, Dungeon, Necropolis, Schism et Hive, chacune offrant ses propres compositions et synergies.

Avec quatre écoles de magie, le mode « hotseat » et un éditeur de cartes en version bêta, les fondations sont solides comme le roc. Si la démo gratuite sur Steam vous séduit, le moyen le plus simple de poursuivre l’aventure est d’acheter une clé Steam sur Eneba ou de souscrire à un abonnement PC Game Pass.

Il est temps de maîtriser l’hexagone : le cycle classique fait son retour

La tension caractéristique de Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne réside dans la manière dont le jeu concilie la profondeur légendaire de HoMM3 avec les attentes stratégiques modernes. Vous commencez chaque partie avec une seule ville et un héros solitaire, vous aventurant dans le brouillard de guerre de Jadame avec un nombre limité de points de mouvement par tour.

Chaque étape est un choix tactique : allez-vous vous emparer d’une mine d’or pour alimenter votre économie, ou vous diriger vers un lieu de vie pour renforcer vos rangs ? Des armées neutres gardent ces trésors et gagnent en puissance au fil des semaines. Si vous attendez trop longtemps, elles vous dépasseront en puissance, mais si vous attaquez trop tôt, votre campagne pourrait se solder par une défaite humiliante.

Bâtir des empires et vaincre des armées

La gestion de la ville est le domaine où vous dépenserez vos ressources durement gagnées, telles que l’or et le mercure, pour améliorer le quartier général de votre faction. Le système de lois constitue un ajout remarquable, qui apporte une dimension stratégique réfléchie allant au-delà du modèle classique. En investissant dans des lois spécifiques, vous pouvez orienter votre royaume vers la croissance économique ou la puissance militaire, ce qui donne à chaque tour un impact réel.

Lorsque l’acier rencontre l’os, le jeu bascule vers des champs de bataille emblématiques en grille hexagonale où le regroupement des unités, leur positionnement et leur synergie sont primordiaux. L’innovation marquante est le système de « Focus », qui permet aux unités d’accumuler des ressources pour déclencher des capacités actives, comme le Pilleur de tombes invoquant des renforts en plein combat.

Le jeu trouve un équilibre parfait entre les piles d’unités classiques de HoMM et l’expérimentation axée sur les héros de Heroes of Might & Magic IV Édition complète. Ajoutez à cela quatre écoles de magie, et même un simple squelette peut devenir un dieu du champ de bataille s’il bénéficie du soutien adéquat.

Les six factions de Jadame

Chacune des six factions de lancement offre une identité tactique distincte qui reflète les moments forts de la série :

Temple : des chevaliers en armure et de nobles griffons qui excellent en défense grâce à des charges dévastatrices et des contre-attaques multiples.

: des chevaliers en armure et de nobles griffons qui excellent en défense grâce à des charges dévastatrices et des contre-attaques multiples. Le Bosquet : des esprits élémentaires spécialisés dans de puissantes synergies magiques inspirées de la nature.

: des esprits élémentaires spécialisés dans de puissantes synergies magiques inspirées de la nature. Donjon : le repaire agressif des dragons, des hydres et des minotaures ; cette faction occupe le devant de la scène dans le premier acte de la campagne.

: le repaire agressif des dragons, des hydres et des minotaures ; cette faction occupe le devant de la scène dans le premier acte de la campagne. Nécropole : des légions de morts-vivants, telles que des vampires et des liches, qui drainent la vie pour prendre de l’ampleur au fil des combats en ressuscitant les guerriers tombés au combat sous forme de squelettes.

: des légions de morts-vivants, telles que des vampires et des liches, qui drainent la vie pour prendre de l’ampleur au fil des combats en ressuscitant les guerriers tombés au combat sous forme de squelettes. Schisme : Une nouvelle faction d’horreur cosmique composée d’abominations surnaturelles.

: Une nouvelle faction d’horreur cosmique composée d’abominations surnaturelles. Ruche : La sixième faction, spécialisée dans les mécanismes insectoïdes de « l'Essaim » et l'expansion rapide sur le champ de bataille.

Les réalités de l’accès anticipé

Même si le système de combat est incroyablement abouti, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un lancement en accès anticipé. L’IA peut parfois mettre quelques mois (dans le jeu) avant de devenir une véritable menace agressive, et Unfrozen Studio continue d’affiner l’équilibrage du jeu.

Petit avertissement : si vous prévoyez de jouer à Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne sur votre Steam Deck, préparez-vous à rencontrer quelques petits problèmes. Bien que le jeu fonctionne sans problème à 40-60 images par seconde, l’absence de prise en charge native des manettes signifie que vous devrez vous contenter des pavés tactiles, et la petite taille du texte peut constituer un défi pour certains joueurs.

Malgré ces quelques contretemps de début, le gameplay de base est sans doute le meilleur que la franchise ait connu depuis vingt ans. Que vous utilisiez l’éditeur de carte pour créer des défis ou que vous vous lanciez dans une partie multijoueur en mode « hotseat », la magie du « encore un tour » est de retour en force.

La stratégie d’abord, l’histoire ensuite : une toile vivante

Pour être tout à fait honnête, Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne est d’abord un jeu de stratégie, puis une expérience narrative. Bien que la campagne offre une intrigue cohérente et une réalisation de grande qualité, ce n’est pas Baldur’s Gate 3.

Les joueurs à la recherche d’un récit fantastique digne d’un roman devront revoir leurs attentes à la baisse, car l’histoire sert ici principalement à animer l’action sur la grille hexagonale. Plutôt que de suivre un parcours linéaire, la construction de l’univers se distingue par une exploration non linéaire.

Les cartes de campagne font office de casse-têtes à grande échelle où l’histoire se dévoile à travers des indices environnementaux et des choix stratégiques concernant le territoire à libérer en premier. Cette structure constitue un retour direct, sur le plan mécanique, à celle de la campagne de Heroes of Might and Magic III : Édition complète, où votre progression sur la carte dicte le rythme de l’intrigue.

Si des critiques comme Steam Deck HQ saluent les « superbes graphismes et doublages » des cinématiques semi-animées, il faut toutefois noter qu’en accès anticipé, il n’y a pas de doublage pendant les missions proprement dites.

Une nouvelle âme pour des terres anciennes

L'ambiance du jeu s'inspire du charme vivant et des graphismes peints à la main de *Heroes of Might & Magic II : Gold*, ce qui confère à chacune des factions de *Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne* une identité culturelle propre, bien plus qu'une simple liste de statistiques.

Cette direction artistique est un choix délibéré ; elle s’éloigne du style 3D brut et générique de ces dernières années pour adopter un aspect vibrant, celui d’une « illustration animée ».

Le Temple et le Bosquet incarnent à la perfection cette nostalgie chaleureuse propre à la fantasy épique, tandis que le Donjon et la Nécropole font renaître l’ambiance sombre et mélancolique qui nous obsède depuis des décennies. Mais ce sont surtout le Schisme et la Ruche qui se démarquent : leur esthétique mêlant horreur cosmique et essaim d’insectes apporte une véritable bouffée d’air frais à la franchise.

Cette atmosphère se retrouve chez les héros, qui constituent votre point d’ancrage dans cet univers. Entre la quête d’artefacts qui changent la donne et l’exploration approfondie des arbres de compétences, la progression de type RPG donne à chaque partie l’impression d’être votre propre histoire.

Même si les choix moraux restent encore superficiels et n’influencent pas beaucoup l’intrigue pour l’instant, mon test de HoMM : Olden Era confirme que les fondements d’une épopée fantastique de grande envergure sont bien là.

« Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne » en vaut-il la peine ? Réalité et rapport qualité-prix de l’accès anticipé

Le jeu « Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne » en vaut-il la peine ? Tout dépend de votre capacité à supporter les aléas de l’accès anticipé par rapport à votre envie d’un véritable successeur de HoMM3.

Contrairement à de nombreux titres récents, Olden Era offre une solution abordable et rare : il est disponible dès le premier jour sur la plateforme PC Game Pass. À environ 10 $ par mois via Eneba, un mois d’abonnement coûte environ 25 % du prix de 39,99 $ sur Steam, ce qui en fait un moyen idéal de tester le jeu sans risque pour les sceptiques.

Choisir votre chemin vers Jadame

Il existe trois façons principales de vous lancer dans cette période d’essai de Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne :

Achat définitif sur Steam (~39,99 $) : l'option idéale pour les vétérans invétérés qui savent qu'ils passeront plus de 50 heures sur le jeu. Vous devenez propriétaire du titre à vie et recevrez toutes les mises à jour jusqu'à la version 1.0. Vous pouvez l'acheter à un prix plus avantageux via la liste des clés Steam proposée par Eneba. Microsoft Store / Xbox Game Pass Ultimate (environ 10 à 15 $/mois) : la solution la plus judicieuse pour les joueurs soucieux de leur budget. Vous bénéficiez d’un accès complet à la version Game Preview afin de déterminer si le jeu vous convient avant de vous engager à acheter une clé Steam définitive.

Notez que seuls les abonnements Game Pass Ultimate et PC Game Pass incluent l’accès dès le premier jour ; les abonnés Game Pass Essential et Premium en sont exclus. Consultez la page dédiée au Xbox Game Pass pour comparer les formules ou souscrivez-y pour 10 $ par mois via Eneba.

Attendez la version 1.0 : si vous souhaitez profiter d’une campagne complète, d’une interface utilisateur peaufinée et des corrections de mise à l’échelle du texte sur Steam Deck, attendre la sortie de la version complète est une stratégie valable, bien qu’aucune date ne soit pour l’instant fixée.

Durée de jeu et valeur à long terme

La version actuelle propose un contenu très riche : le premier acte de la campagne dure environ 5 à 10 heures, tandis que les escarmouches et le mode multijoueur peuvent facilement offrir des dizaines d’heures de jeu.

DualShockers estime que les joueurs qui souhaitent tout découvrir pourraient passer plus de 100 heures à explorer l'éditeur de carte et les différentes configurations de héros. Comme le souligne cette critique de l’accès anticipé à Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne, cette valeur est renforcée par l’éditeur de cartes en version bêta, un outil qui a permis à la communauté de HoMM3 de perdurer pendant 25 ans, ainsi que par la réputation de l’éditeur Hooded Horse en matière de mises à jour régulières.

Si certains préfèrent attendre une promotion, le prix de lancement ne se situe qu’entre 8 et 12 dollars environ. Pour beaucoup, c’est un petit prix à payer pour rejoindre la communauté au plus fort de sa semaine de lancement et profiter du mode multijoueur et du partage de cartes.

Si vous hésitez encore, pensez à vous procurer Heroes of Might & Magic III Édition HD ou Heroes of Might & Magic II : Gold pour moins de 10 dollars afin de découvrir les origines du genre avant de vous plonger dans cette nouvelle ère.

Choisir votre plateforme : exclusivité PC et performances sur console portable

Avant d’aborder les détails techniques de cette critique de *Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne*, il est important pour moi de préciser que, lors de son lancement en accès anticipé, le jeu est strictement réservé au PC et à la Xbox. Les fans de *Might & Magic Heroes VII Édition complète* constateront qu’aucune version d’*Olden Era* n’a été annoncée pour la Xbox, la PS5 ou la Nintendo Switch.

De plus, Mac et Linux ne sont pas officiellement pris en charge, bien que les utilisateurs de Linux puissent trouver une solution de contournement grâce à la compatibilité Proton de la Steam Deck.

Si vous êtes un joueur exclusivement sur console, vous aurez peut-être intérêt à suivre de près les futures annonces concernant la feuille de route. Sinon, voici les performances du jeu sur le matériel disponible.

Steam (la configuration de base recommandée)

Steam est la plateforme incontournable pour la plupart des joueurs. Elle offre la plus grande communauté, des mises à jour automatiques régulières et une synchronisation essentielle des sauvegardes dans le cloud. Elle offre également la possibilité d’une future intégration de Steam Workshop, ce qui constituerait un atout considérable pour la communauté des créateurs de cartes.

Si vous prévoyez de jouer à Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne sur votre Steam Deck, la version Steam est celle que nous vous recommandons, car elle prend en charge la sauvegarde dans le cloud et donne accès à des configurations de trackpad créées par la communauté, qui pallient l’absence de prise en charge native des manettes dans le jeu.

Le jeu prend correctement en charge les formats d'écran ultra-larges 16:10 et 21:9, et les joueurs Steam peuvent se procurer Olden Era sur Eneba via cette fiche de clé Steam, souvent à un prix inférieur au prix de vente conseillé par Steam.

Microsoft Store et PC Game Pass

Pour ceux qui souhaitent éviter un investissement total de 39,99 $, le jeu est disponible via le Microsoft Store et le PC Game Pass (Game Preview). Le contenu est identique à celui de la version Steam, mais attention : les sauvegardes du Microsoft Store ne se synchronisent pas avec Steam.

Les abonnés au Game Pass peuvent souscrire un abonnement PC Game Pass sur Eneba : à un prix habituel d’environ 10 $ par mois, c’est le moyen le moins cher de tester la version en accès anticipé sans engagement majeur.

Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne – Expérience sur Steam Deck

Sur le Steam Deck, le jeu est actuellement classé comme « Jouable », mais pas « Vérifié ». Les tests montrent un taux de rafraîchissement respectable de 40 à 60 images par seconde sur le modèle à écran LCD avec des paramètres graphiques élevés, bien que le fait de zoomer en arrière sur la carte puisse entraîner des baisses jusqu’à environ 30 images par seconde.

Les principaux obstacles sont l’absence de prise en charge native des manettes et l’impossibilité de redimensionner l’interface utilisateur, ce qui rend le texte assez petit sur l’écran de 7 pouces. Pour une expérience optimale, limitez votre fréquence d’images à 30 images par seconde et utilisez les pavés tactiles pour contrôler le curseur.

Unfrozen ajoutera probablement la mise à l'échelle de l'interface utilisateur à sa feuille de route ; achetez donc le jeu dès maintenant si cela ne vous dérange pas de plisser les yeux, ou attendez si une lisibilité à 100 % du texte est pour vous une condition sine qua non.

Autres consoles portables et configuration requise

Sur des appareils tels que la ROG Ally ou la Legion Go, l’utilisation s’avère un peu moins fluide sans pavés tactiles, car la navigation dans les menus à l’aide d’un curseur piloté par un joystick est assez lente.

Si vous utilisez l’un de ces appareils, vous souhaiterez sans doute y connecter une souris et un clavier. La bonne nouvelle, c’est que la configuration requise est très peu exigeante : même une NVIDIA GTX 1650 vieille de cinq ans peut facilement s’en charger, ce qui rend le jeu tout aussi accessible que les opus classiques de la série.

Accueil : Vaincre le fantôme de HoMM7

Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne a réussi ce que les fans croyaient impossible : un véritable retour aux heures de gloire de la série.

Sorti 11 ans après le chaotique HoMM7, cet opus a déjà largement surpassé son prédécesseur et a enfin offert à la franchise le retour que les fans attendaient depuis Heroes of Might & Magic V : Les Tribus de l’Est. Les premiers retours le qualifient déjà de meilleure chose qui soit arrivée à la franchise depuis le légendaire Heroes 3.

Notes agrégées et notes de la communauté

Les premiers chiffres indiquent un consensus très positif :

Accès anticipé sur Steam : 91 % d' avis positifs sur plus de 3 000 avis d'utilisateurs.

avis avis d'utilisateurs. Metascore (PC) : le jeu obtient d'excellentes notes dans l'ensemble, notamment un 90 parfait attribué par Insider Gaming .

obtient d'excellentes notes dans l'ensemble, notamment un . Ventes : plus de 250 000 exemplaires vendus dès les premières 24 heures.

Critique de Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne – Le verdict des critiques

Les experts s’accordent à dire qu’il s’agit d’une réussite totale, saluant la façon dont le jeu s’inscrit dans la lignée de Heroes of Might & Magic III tout en capturant la magie pure de la fantasy de HoMM2.

Des médias tels que GamesRadar+ et ComicBook.com apprécient particulièrement la profondeur tactique des nouveaux systèmes « Law » et « Focus », tandis que DualShockers souligne la quantité impressionnante de contenu, promettant « bien plus de 100 heures » de jeu dès le premier jour.

Bien sûr, il s’agit encore d’un accès anticipé. Prima Games et Steam Deck HQ ont souligné que la campagne n’en est encore qu’à l’acte 1, et que l’IA peut se montrer un peu lente dans les parties personnalisées. Les joueurs sur console portable souffrent également de l’absence de mise à l’échelle de l’interface utilisateur et de prise en charge native des manettes.

Malgré ces quelques imperfections, ce lancement est un véritable rêve pour les vétérans qui attendent depuis des décennies que la série reprenne sa place de leader.

Graphismes et son : un retour à l’art de la haute fantaisie

Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne s’éloigne de la 3D réaliste des derniers opus, optant pour un style d’illustration fantastique aux couleurs vives. Unfrozen cite explicitement comme source d’inspiration l’esthétique vibrante, digne d’un livre d’histoires, de Heroes of Might & Magic II : Gold, créant ainsi de « merveilleuses villes de maisons de poupées » qui ressemblent à des décors de figurines d’action épiques.

Dans le cadre de mon test de Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne, j’ai trouvé la carte d’aventure en 2,5D très agréable à explorer, avec des identités visuelles distinctes pour chacune des six factions et une grande clarté tactique sur les champs de bataille en grille hexagonale.

La bande originale orchestrale se distingue particulièrement, mêlant des motifs nostalgiques à des arrangements novateurs qui confèrent à chaque phase d’exploration une dimension véritablement épique.

À cela s’ajoutent des effets environnementaux très détaillés, tels que les ombres changeantes de la Nécropole et la flore luxuriante du Bosquet, qui donnent vie à cet univers même lorsque l’action s’interrompt pour laisser place à la réflexion stratégique.

Mon verdict global sur HoMM : Olden Era – Le retour tant attendu par les fans

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Heroes of Might and Magic : L’ère ancienne s’impose d’ores et déjà comme le successeur le plus authentique de HoMM3 depuis plus de 25 ans. Le gameplay de base est bien rodé, les systèmes « Focus » et « Law » apportent une profondeur significative, et les six factions offrent une réelle variété. Même en accès anticipé, le jeu présente le niveau de finition que l’on attend d’un titre de Hooded Horse.

Son rapport qualité-prix est difficile à ignorer. Steam constitue la meilleure expérience de base, tandis que le PC Game Pass représente le point d’entrée le plus judicieux et le moins risqué. Le jeu est jouable sur Steam Deck, mais l’expérience est encore un peu rudimentaire, et il n’existe aucune autre version sur console.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ✅Les meilleurs héros depuis HoMM3



✅Le système de combat « Focus » apporte une profondeur tactique



✅Le système de lois améliore la gestion de la cité



✅Six factions distinctes



✅Des graphismes très inspirés de HoMM2



✅Mode multijoueur, mode « hotseat » et éditeur de cartes disponibles dès le lancement



✅Disponible dès le premier jour sur Game Pass PC



✅Feuille de route active du développeur



✅Démo disponible ❌La campagne en accès anticipé est courte



❌Pas de prise en charge des manettes



❌Texte trop petit sur Steam Deck



❌Réactions lentes de l’IA



❌Équilibre encore en cours d’évolution



❌Pas de version console

Idéal pour : les vétérans de HoMM3, les amateurs de stratégie, les utilisateurs du Game Pass, les groupes multijoueurs.

les vétérans de HoMM3, les amateurs de stratégie, les utilisateurs du Game Pass, les groupes multijoueurs. Moins adapté à : les joueurs exclusivement sur console, les utilisateurs de Steam Deck gênés par les petits caractères, et les débutants en stratégie qui devraient d’abord se familiariser avec le jeu grâce à l’édition HD de Heroes of Might & Magic III, plus abordable.

Si vous êtes prêt à replonger dans l’univers de Jadame, vous procurer une clé Steam « Olden Era » sur Eneba est le meilleur moyen de vous assurer une place dans la méta de l’accès anticipé. Pour ceux qui hésitent encore, la plateforme PC Game Pass offre un point d’entrée à faible risque pour tester le jeu avant de s’engager.

« Olden Era » prouve que cette formule légendaire n'a rien perdu de son mordant en 2026. Si la feuille de route est respectée, la série a enfin trouvé son véritable successeur.

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