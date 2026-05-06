Clair Obscur : Critique d’Expedition 33 – Un jeu de rôle revisité

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie le 24 avril 2025 Développeur Sandfall Interactive Éditeur Kepler Interactive Plateformes PC, Xbox Series X|S, PS5 (testé)

Loin d’être un jeu tout fait

Clair Obscur : Expedition 33 est le premier titre du studio français Sandfall Interactive, mais ne vous y trompez pas : il ne s’agit pas d’un simple jeu indépendant de débutants. Sandfall compte en effet parmi ses rangs d’anciens développeurs d’Ubisoft et d’autres talents issus de l’univers AAA, ce qui se traduit par un magnifique jeu de rôle doté d’une identité et de particularités qui lui sont propres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il n’est pas surprenant qu’il figure parmi les principaux nominés pour le titre de « Jeu de l’année » aux Game Awards de cette année.

Clair Obscur suit les habitants de Lumière qui, chaque année, assistent au réveil d’une mystérieuse Peintre. Du haut de son sinistre monolithe, elle peint un chiffre. Un an plus tard, tous ceux dont l’âge dépasse ce chiffre meurent, mais d’une manière tout aussi artistique : ils se dissolvent en pétales et en fumée.

Des expéditions ont déjà été envoyées pour tenter d’arrêter la Peintre, mais toutes ont échoué. La question est donc la suivante : l’Expédition 33 réussira-t-elle, ou tous ceux qui ont plus de 33 ans s’évanouiront-ils comme un tableau sous la pluie ?

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Découvrez l’équipe

Lumière et ses environs s’inspirent de la Belle Époque française, qui s’étend de la fin du XIXe siècle au début du XXe. Clair Obscur : Expedition 33 n’est pas le premier jeu à emprunter des éléments de la « Belle Époque » pour un RPG de type « Soulslike » (on pense notamment à Lies of P), mais c’est le premier à s’en servir comme base pour une histoire profondément humaine, complétée par un système de combat au tour par tour inhabituel.

Mais avant d’en venir là, jetons un coup d’œil aux personnages de Clair Obscur : Expédition 33. Comme dans les RPG classiques, vous pourrez choisir un groupe et, de temps à autre, améliorer chaque membre (nous y reviendrons plus tard). Votre premier personnage est Gustave, qui commence le jeu en passant la journée avec Sophie, son ex-petite amie. Elle est vouée à disparaître, ce qui rend leurs retrouvailles douces-amères ; cela contribue également à donner le ton et à mettre en évidence les peurs existentielles qui traversent et sous-tendent le jeu.

Gustave interagit également avec sa sœur adoptive adolescente, Maelle. Ensemble, ils décident de devenir des « Expeditioners » et partent à la poursuite de la Peintre. C’est également au cours de ce prologue prolongé que vous pourrez vous essayer au parkour et aux techniques de combat de base ; tous ceux qui ont joué récemment à un RPG d’action sauront à quoi s’attendre de ce dernier, les esquives et les parades étant à l’ordre du jour.

Vous rencontrerez également Lune (une érudite et une mage), Sciel (un combattant en apparence insouciant), Monoco (un être semblable à une créature artificielle, appelé « Gestral ») et Verso (un mystérieux inconnu). Il y a également Renoir, un homme âgé qui semble immunisé contre le pouvoir de la Peintre et qui pourrait être un allié ou un ennemi – je ne vous dévoilerai pas comment cela se passe.

Sandfall met en avant son budget grâce à ses personnages, la plupart étant doublés par des acteurs connus du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo, tels qu’Andy Serkis, Charlie Cox, Jennifer English et Ben Starr. J’apprécie que cela crée d’emblée l’attente d’une expérience d’un niveau supérieur à celui d’un titre indépendant classique. Cependant, j’ai trouvé que cela constituait en quelque sorte une arme à double tranchant au fur et à mesure que le jeu avançait, car l’ambition narrative de Sandfall commence à s’effilocher aux bords, comme une vieille toile.

Une frénésie de QTE au tour par tour

Au-delà de son univers, c’est dans les combats que *Clair Obscur : Expedition 33* brille véritablement. À première vue, il s’agit d’un système au tour par tour, à l’instar d’un grand nombre de jeux de rôle précédents, de la série *Final Fantasy* à *Sea of Stars*. Cependant, il comporte une forte composante rythmique à laquelle, honnêtement, il faut un peu de temps pour s’habituer. Les parades et les QTE permettent de modifier en temps réel le déroulement de chaque combat, qu’il s’agisse de dévier une attaque ennemie ou de lancer une boule de feu.

Cela transforme chaque combat – qu’il s’agisse d’affronter une étrange sentinelle automatisée ou une imposante bête de pierre – en une sorte de mélange entre la danse stratégique d’un combat de type « Soulslike » et des tentatives désespérées de dernière minute, lorsque vous ratez un QTE et essayez ensuite de lancer une contre-attaque réussie. C’est délicat, mais Sandfall permet aux joueurs de passer librement d’un niveau de difficulté à l’autre à la volée : du mode « Histoire » (le plus facile) jusqu’au mode « Expert ». Dans le cadre de cette critique de Clair Obscur : Expedition 33, j’ai principalement joué en mode « Expeditioner », le réglage par défaut, en passant occasionnellement en mode « Histoire ».

Les adeptes de l’optimisation maximale des configurations de personnages dans Diablo IV et autres jeux similaires seront ravis, car les « Expeditioners » peuvent être améliorés grâce à des « Pictos » (capacités de personnage), des attributs uniques et des « Luminas » (il s’agit de capacités passives de « Pictos » pouvant être équipées par n’importe quel personnage, même si un autre personnage dispose déjà de ces « Pictos »).

Il est tout à fait possible de créer des personnages surpuissants, capables d’infliger d’énormes dégâts en un seul coup, même si vous devrez faire de nombreuses expériment ations et faire attention aux capacités qui s’accompagnent de compromis, comme celles qui vous permettent d’infliger davantage de dégâts mais qui vous exposent également à davantage de dégâts.

Lumière et Ténèbres

Si vous êtes comme moi, vous vous demandez sans doute ce que signifie « Clair Obscur ». Il s’agit, comme son nom l’indique, de l’expression française « clair-obscur », qui fait référence à un terme artistique mieux connu sous le nom de « chiaroscuro ». Il s’agit du fort contraste entre la lumière et l’ombre, et outre le joli lien avec le récit principal de Paintress, cela sert également à montrer à quel point le jeu lui-même est un mélange de bien et de mal.

Commençons par les points positifs : le décor à la fois sombre et magnifique, la carte du monde richement détaillée qui donne l’impression d’un diorama réalisé à la main, ainsi que le fatalisme omniprésent de cet univers, qui donne une impression d’authenticité et se démarque véritablement. Il faut un certain temps pour s’habituer au combat, mais une fois que l’on a pris le coup de main, alors là, ça marche à merveille. Heureusement, il est également possible de réessayer une bataille perdue. La bande originale, digne d’une épopée, composée par Lorien Testard et Alice Duport-Percier, mérite également d’être mentionnée.

Passons maintenant aux points négatifs : les animations faciales ont parfois un effet robotique un peu rebutant, qui m’a donné l’impression de regarder des marionnettes très sophistiquées. Il y a également certaines séquences de plates-formes franchement catastrophiques que je serais ravi d’envoyer dans l’espace pour ne plus jamais les revoir. L’histoire, bien qu’elle soit bien écrite et véritablement émouvante, prend parfois des rebondissements brusques qui ne semblent pas tout à fait justifiés.

Mon verdict sur Clair Obscur : Expedition 33

Les plus beaux tableaux commencent par une esquisse sommaire avant que chaque coup de pinceau délicat n’ajoute progressivement des couches de détails. Les notes attribuées à Clair Obscur : Expedition 33 sur Metacritic considèrent généralement ce jeu comme un chef-d’œuvre ; il n’est donc pas surprenant que ma critique de Clair Obscur vienne s’ajouter à ce concert d’éloges… avec quelques réserves.

Les joueurs habitués aux mondes ouverts et aux cartes entrelacées des meilleurs « Soulslikes » et « Metroidvanias » risquent d’être déçus par la linéarité de Clair Obscur et par la disposition parfois peu inspirée de ses donjons, mais ces défauts sont compensés par des scènes surréalistes, comme une Tour Eiffel déformée aspirée dans un maelström, et par des personnages auxquels vous vous attacherez véritablement.

Le système de combat est une véritable bouffée d’air frais (même s’il faut un peu de temps pour s’y habituer) et les arbres de compétences sont très complets et encouragent les configurations créatives. Bien que l’intrigue menace parfois de dérailler, elle parvient à conserver un fil conducteur clair qui aborde avec sensibilité le deuil et le désespoir, tout en y ajoutant une touche d’espoir.

Vous pouvez consulter la liste des lauréats des Game Awards 2025 pour voir exactement comment ce titre exceptionnel s’est démarqué face à la concurrence.

Critique de Clair Obscur : Expedition 33

C'est magnifique !

Le premier titre de Sandfall Interactive est un RPG réfléchi et somptueux, doté d’un système de combat atypique et d’un univers évocateur. Si l’ambition du studio tend parfois à étirer un peu trop la trame du jeu, ses qualités l’emportent largement sur ses défauts. Car après tout, les plus grandes œuvres d’art jouent à parts égales sur la lumière et l’ombre.