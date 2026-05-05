Les 10 meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends en 2026

Avertissement concernant les liens d'affiliation : je peux percevoir une commission si vous effectuez un achat via les liens figurant dans cet article, ce qui m'aide à continuer de tester les meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends au profit de la communauté.

Les meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends en vue d’obtenir des Riot Points (RP) sont Eneba, Driffle et Kinguin – mais celui qui vous conviendra le mieux dépendra de la manière dont vous souhaitez effectuer votre achat, et certaines méthodes présentent davantage de risques pour votre compte que d’autres. Les Riot Points, communément appelés RP, constituent la monnaie premium utilisée dans League of Legends pour débloquer des skins de champions, des emotes et du butin exclusif.

En 2026 , trouver les meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends constitue la méthode la plus sûre et sans risque pour recharger votre compte sans associer directement une carte bancaire au client du jeu. J’ai évalué 10 fournisseurs différents en fonction de leurs tarifs actuels, de leur rapidité de livraison et de la protection offerte aux acheteurs afin de vous donner une vision claire du marché. Les cartes cadeaux Riot Games étant compatibles entre les différents jeux, vous pouvez également utiliser ces codes pour Valorant et Teamfight Tactics (TFT) lorsque vous les utilisez sur le site officiel de Riot Games.

Mes meilleurs choix parmi les meilleurs sites de cartes-cadeaux League of Legends

J'ai dressé cette liste facile à consulter de mes meilleurs choix parmi les meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends, afin que vous puissiez trouver le fournisseur qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques.

Eneba – Meilleur site global pour les Riot Points (RP) Driffle – Meilleure place de marché avec des vendeurs vérifiés pour les Riot Points (RP) Kinguin – Meilleure place de marché P2P pour les cartes Riot Gamivo – La meilleure option économique pour les cartes électroniques de Riot Points (RP) Instant Gaming – Meilleur site de promotions vérifié (10 à 15 % de réduction, aucun risque lié au P2P) CoinGate – Le meilleur choix pour les acheteurs utilisant des cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions générales) Bitrefill – La meilleure option de paiement en cryptomonnaie via le Lightning Network Eldorado.gg – La meilleure plateforme mixte pour les Riot Points G2G.com – La meilleure place de marché avec service d'entiercement SEAGM – Le meilleur choix pour les acheteurs de la région Asie-Pacifique et les cartes multirégionales

Les 10 meilleurs sites de cartes cadeaux LoL : notre comparatif

J’ai passé en revue chacune des plateformes suivantes afin de m’assurer qu’il s’agit bien des meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends disponibles en 2026 .

1. Eneba [Meilleur site global pour les Riot Points]

Tableau récapitulatif Détails Mode de livraison Carte électronique (code RP à utiliser sur account.riotgames.com) Risque lié aux CGV ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir d'environ 11,28 $ pour une carte cadeau de 10 Riot Points (frais applicables) Délai de livraison testé environ 1 à 2 minutes (automatisé) Protection de l'acheteur Oui – Rétrofacturation via PayPal et carte de crédit/débit

Eneba utilise le système de livraison par carte électronique : vous achetez une carte cadeau Riot Points et recevez le code par e-mail dans un délai de 1 à 2 minutes. Vous l'activez vous-même sur le site officiel de Riot Games, ce qui signifie qu'Eneba n'a jamais accès à votre compte personnel. D'après mon expérience , Eneba se distingue parmi les meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends, car il combine des prix compétitifs avec la protection PayPal et un service client disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Avantages Inconvénients ✅ AUCUN risque lié au compte grâce à la livraison par carte électronique



✅ Livraison automatisée en une à deux minutes



✅ Protection PayPal et droit de rétractation pour les paiements par carte bancaire



✅ Assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7 via le chat en direct ❌ Des frais de service s'appliquent lors du paiement final



❌ Les codes sont strictement limités à certaines régions



❌ La disponibilité régionale varie selon le vendeur

Leur gamme de produits est très étendue, et vous pouvez même sécuriser votre connexion avec les meilleurs VPN pour League of Legends avant de vous lancer dans une partie. Les modes de paiement sont flexibles sur Eneba, qui accepte les cartes de crédit, PayPal et diverses cryptomonnaies. Ces cartes-cadeaux fonctionnent aussi bien pour League of Legends que pour d’autres titres de Riot Games lorsqu’elles sont utilisées correctement.

Il m’a suffi d’effectuer le paiement pour que le code de la carte cadeau Riot Points apparaisse dans ma boîte de réception presque instantanément. Bien que les prix soient généralement inférieurs de 5 à 15 % à ceux de la boutique officielle, je vous conseille de vérifier que la région de la carte correspond bien à celle de votre compte. Eneba est l’option la plus fiable de cette liste pour recharger vos RP en toute sécurité.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Driffle [Meilleure place de marché proposant des vendeurs vérifiés pour les Riot Points (RP)]

Encadré statistique Détails Mode de livraison Carte électronique (code de carte cadeau RP / Riot Access envoyé par e-mail) Risque lié aux conditions d'utilisation ZÉRO – Driffle n'accède jamais à votre compte Riot Prix de départ À partir d’environ 10,30 $ pour une carte cadeau de 10 Riot Points Délai de livraison testé Instantané à moins de 10 secondes Protection de l'acheteur Oui – Système de rejet de débit et de contestation pour les cartes de crédit/débit

Driffle utilise un système de livraison par carte électronique : vous recevez un code à utiliser vous-même sur account.riotgames.com. Comptant parmi les meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends, Driffle propose des coupures uniques telles que des cartes mondiales de 100 RP et 575 RP, qui ne sont pas disponibles sur la plupart des autres sites. La plateforme fonctionne comme une place de marché de « vendeurs vérifiés », ce que je trouve plus sûr que les plateformes P2P ouvertes.

Avantages Inconvénients ✅ Livraison instantanée en moins de 10 secondes



✅ Les vendeurs vérifiés réduisent le risque de codes invalides



✅ Des coupures uniques, comme les cartes de 100 RP



✅ Entreprise soutenue par du capital-risque, avec un catalogue soigneusement sélectionné ❌ Moins d’avis que sur les plateformes traditionnelles



❌ La correspondance de région est absolument essentielle



❌ Les prix varient considérablement d’un vendeur à l’autre

Une fois le paiement effectué sur driffle.com, vous recevrez le code de la carte cadeau Riot Points dans votre boîte de réception en quelques secondes. Le site accepte les cartes de crédit et PayPal, et bénéficie d'une excellente note de 4,1/5 sur Trustpilot, sur la base de près de 5 900 avis. Je tiens à souligner que leur catalogue soigneusement sélectionné couvre au moins huit références régionales, notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

J'ai trouvé que la livraison était véritablement instantanée, mais je dois vous avertir qu 'un code américain ne fonctionnera pas sur un compte européen. Bien que Driffle soit une plateforme relativement récente, fondée en 2021, je l'ai trouvée comme l'un des meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends pour ceux qui recherchent des cartes régionales spécifiques.

Meilleure plateforme de vente vérifiée pour les Riot Points Driffle 5.0 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Place de marché numérique mondiale dédiée aux clés de jeux vidéo et aux cartes-cadeaux. Faites vos achats sur Driffle

3. Kinguin [Meilleure place de marché P2P pour les cartes Riot]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (P2P – le code est fourni par un vendeur particulier) Risque lié aux conditions générales FAIBLE (la qualité du code varie selon le vendeur) Prix de départ À partir d'environ 10,10 $ pour une carte de 10 $ en Riot Points Délai de livraison testé Instantané à 15 minutes Protection de l'acheteur Oui – UNIQUEMENT avec l'option « Protection de l'acheteur »

Kinguin fonctionne selon un modèle de vente entre particuliers, dans lequel ce sont les vendeurs eux-mêmes qui fournissent les codes. Vous y trouverez une grande variété de vendeurs, avec plus de 40 000 d'entre eux, ce qui explique pourquoi je le classe parmi les meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends à des prix compétitifs. Je vous recommande vivement de toujours souscrire à l'option « Protection de l'acheteur » pour votre tranquillité d'esprit.

Avantages Inconvénients ✅ Choix immense parmi plus de 40 000 vendeurs



✅ Prix compétitifs grâce à la concurrence entre particuliers



✅ Réputation solide avec 17 millions d'utilisateurs



✅ Moyens de paiement variés, y compris plusieurs cryptomonnaies ❌ La « Protection de l’acheteur » entraîne des frais supplémentaires



❌ Les délais de livraison varient selon chaque vendeur



❌ La qualité des codes dépend du vendeur choisi

Vous saisissez vous-même le code sur le site officiel de Riot, et j’ai pu vérifier que Kinguin n’accède jamais à vos identifiants de compte. J’ai remarqué que la livraison peut prendre jusqu’à 15 minutes selon le vendeur. Si vous souhaitez changer de compte, consultez mes conseils utiles sur la manière de vendre en toute sécurité les identifiants de votre compte League of Legends.

Le principal bémol réside dans la variabilité du marché P2P ; je vous recommande donc d’utiliser les filtres de notation des vendeurs. Pour de nombreux joueurs, Kinguin reste l’un des meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends grâce à son immense base d’utilisateurs, qui compte plus de 17 millions de personnes.

Meilleure plateforme P2P de Riot Points Kinguin 4.9 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Achetez des clés de jeu, des codes d'activation et des logiciels à prix réduits. Faites vos achats sur Kinguin

4. Gamivo [Meilleure option économique pour les cartes électroniques de Riot Points (RP)]

Encadré « Statistiques » Détails Mode de livraison Carte virtuelle (code de carte cadeau Riot Points) Risque lié aux conditions d'utilisation ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir de ~12,37 $ pour une carte cadeau de 10 Riot Points Délai de livraison testé environ 1 à 2 minutes (automatisé) Protection de l'acheteur Oui – Reprises de paiement via PayPal et carte bancaire

J’ai constaté que Gamivo était le meilleur choix de carte cadeau électronique automatisée pour vous si vous privilégiez le prix tout en souhaitant un risque zéro pour votre compte. Vous recevez le code de votre carte cadeau Riot Points dans les 1 à 2 minutes suivant votre achat. J’ai noté qu’ils ont servi environ cinq millions de clients depuis 2017.

Avantages Inconvénients ✅ Prix des cartes électroniques automatisées systématiquement bas



✅ Livraison rapide via un système automatisé



✅ Présence mondiale avec cinq millions de clients



✅ Valable pour tous les titres Riot Games ❌ Abonnement SMART souvent ajouté automatiquement



❌ Notoriété de la marque inférieure à celle de CDKeys



❌ Les codes régionaux doivent être vérifiés manuellement

Vous utilisez le code vous-même sur account.riotgames.com, et j’ai pu vérifier que Gamivo n’a jamais accès à vos identifiants de compte. Bien que l’entreprise soit en pleine croissance, j’ai remarqué qu’elle reste moins connue que certaines plateformes plus anciennes. Malgré tout, ses tarifs toujours compétitifs en font l’un des meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends.

J’ai reçu le code dans ma boîte de réception et je l’ai saisi sur le site officiel de Riot. J’ai remarqué que leurs prix sont souvent légèrement inférieurs à ceux de concurrents comme CDKeys, ce qui en fait une excellente option pour les petits budgets.

Cartes électroniques « Riot Points » (RP) à petit prix Gamivo 4.8 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Plateforme numérique mondiale permettant d'acheter des clés d'activation de jeux et des cartes-cadeaux. Achetez sur Gamivo

5. Instant Gaming [Meilleur site de réduction vérifié (10 à 15 % de réduction, aucun risque lié au P2P)]

Encadré statistique Détails Mode de livraison Carte électronique (code RP – livraison instantanée) Risque lié aux conditions d'utilisation ZÉRO – Instant Gaming n'accède jamais à votre compte Prix de départ ~10,26 $ pour 10 EUR (1 240 Riot Points) Délai de livraison testé Instantané (automatisé) Protection de l'acheteur Oui – possibilité de contestation de paiement par carte de crédit/débit

Je recommande Instant Gaming car ils vérifient eux-mêmes directement leur stock, ce que j’ai trouvé bien plus rapide et fiable que les places de marché ouvertes. Cela en fait l’un des meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends si vous souhaitez un code garanti fonctionnel sans le risque lié au P2P.

Avantages Inconvénients ✅ Un stock vérifié garantit une plus grande fiabilité



✅ Une interface épurée, sans les risques liés aux places de marché P2P



✅ 10 à 15 % de réduction par rapport aux prix officiels de la boutique Riot



✅ Livraison instantanée grâce à un système automatisé ❌ Cartes-cadeaux principalement libellées en euros



❌ Prise en charge limitée des cartes nord-américaines



❌ Aucune option de paiement en cryptomonnaie disponible

Je tiens à préciser qu’ils proposent principalement des codes libellés en euros ; vous devez donc vérifier qu’ils fonctionnent bien pour la région de votre compte. J’ai reçu le code de la carte-cadeau Riot Points instantanément après le paiement et je l’ai utilisé moi-même sur account.riotgames.com. J’ai constaté que leur remise de 10 à 15 % était constante et fiable.

La meilleure plateforme de réductions vérifiée Instant Gaming 4.7 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Tous vos jeux préférés sur PC et console avec jusqu'à 70 % de réduction. Faites vos achats sur Instant Gaming

6. CoinGate [Idéal pour les acheteurs utilisant des cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions d’utilisation)]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (paiement en cryptomonnaie uniquement) Risque lié aux conditions d'utilisation ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir de ~9,80 $ pour une carte cadeau de 10 Riot Points Délai de livraison testé Instantané (automatisé) Protection de l'acheteur NON – les paiements en cryptomonnaie ne donnent pas lieu à des rétrofacturations

J'ai constaté que CoinGate est le meilleur choix si vous souhaitez utiliser des cryptomonnaies tout en ne prenant aucun risque lié à votre compte. J'ai vérifié qu'ils prennent en charge plus de 200 cryptomonnaies, dont le Bitcoin et l'Ethereum. Vous recevez votre code de carte cadeau Riot Points dès que la transaction est validée.

Avantages Inconvénients ✅ Anonymat total, aucune vérification d’identité (KYC) requise



✅ Plus de 200 cryptomonnaies acceptées pour les Riot Points



✅ Aucun risque lié aux conditions générales d’utilisation grâce aux cartes électroniques officielles



✅ Livraison instantanée après confirmation sur la blockchain ❌ Paiements irréversibles sans possibilité de rejet de débit



❌ Aucune protection de l’acheteur en cas de transaction échouée



❌ Le prix est proche de la valeur faciale de la carte

Gardez à l’esprit que les transactions en cryptomonnaies sont irréversibles ; vous ne bénéficiez donc d’aucune protection contre les rejets de prélèvement si le code ne fonctionne pas. Je ne recommande cette plateforme que si vous êtes déjà à l’aise avec les paiements en actifs numériques. À mon avis, c’est le meilleur site pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends pour ceux qui recherchent un anonymat total.

La meilleure option de crypto-monnaie pour les Riot Points CoinGate 4.5 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Acceptez, achetez et dépensez des cryptomonnaies auprès des principaux commerçants en ligne. Faites vos achats sur CoinGate

7. Bitrefill [Meilleure option crypto via le Lightning Network]

Encadré « Statistiques » Détails Mode de livraison Carte électronique (code de carte cadeau RP via cryptomonnaie) Risque lié aux conditions d'utilisation ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir d'environ 10,00 $ pour une carte cadeau de 10 Riot Points Délai de livraison testé Instantané (automatisé) Protection de l’acheteur NON – les paiements en cryptomonnaie ne donnent pas lieu à des rétrofacturations

Bitrefill est une référence dans le secteur des cryptomonnaies depuis 2014. La plateforme prend spécifiquement en charge le réseau Lightning de Bitcoin pour des frais de transaction extrêmement bas, c’est pourquoi je la classe parmi les meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends destinés aux utilisateurs internationaux de cryptomonnaies.

Avantages Inconvénients ✅ Prise en charge du réseau Lightning pour des frais réduits



✅ Plus de 170 pays pris en charge à travers le monde



✅ Réputation de pionnier dans le secteur des cryptomonnaies



✅ Utilisation chez Riot sans avoir besoin d’accéder à un compte ❌ Les transactions en cryptomonnaies sont irrévocables



❌ L’absence de rétrofacturation augmente le risque pour l’utilisateur



❌ Les réductions proposées sont généralement minimes

Vous recevez instantanément le code de la carte cadeau Riot Points et le saisissez sur account.riotgames.com. Je tiens à souligner qu’ils prennent en charge plus de 170 pays, ce qui les rend très accessibles aux joueurs du monde entier. J’ai constaté que leurs prix sont généralement proches de la valeur faciale.

La meilleure option Bitcoin pour les Riot Points Bitrefill 4.4 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Achetez des cartes-cadeaux et des recharges de téléphonie mobile avec des bitcoins et des altcoins. Faites vos achats sur Bitrefill

8. Eldorado.gg [Meilleure plateforme mixte pour les Riot Points]

Encadré statistique Détails Mode de livraison Mixte – Codes de carte cadeau ou recharge directe Risque lié aux CGV NUL pour les cartes ; ÉLEVÉ pour la recharge directe Prix de départ 9,48 $ pour une carte cadeau de 10 Riot Points Délai de livraison testé Instantané (carte cadeau) à 2 heures (recharge) Protection de l'acheteur Oui – Système de litiges et d'entiercement d'Eldorado

Les vendeurs d’Eldorado.gg proposent à la fois des codes de cartes cadeaux sécurisés et des recharges directes risquées. Je vous conseille vivement de toujours filtrer les annonces par « Carte cadeau » afin de ne courir aucun risque pour votre compte. Les recharges directes vous obligent à communiquer vos identifiants de compte, ce qui, je le sais, enfreint la section 2.2 des Conditions d’utilisation de Riot Games.

Avantages Inconvénients ✅ Le système d’entiercement protège votre paiement



✅ Plateforme reconnue, en activité depuis 2014



✅ Tarifs compétitifs sur les codes de cartes-cadeaux



✅ Diverses méthodes de paiement, notamment PayPal et les cryptomonnaies ❌ Les annonces de recharge directe présentent un risque élevé



❌ Le partage de compte constitue une violation des CGV



❌ Des retards de la part du vendeur sont possibles en raison de l’intervention humaine

Si vous vous en tenez aux annonces de cartes-cadeaux Riot Points, vous recevez le code instantanément, sans risque de suspension. J’ai remarqué que ce site est une référence sur le marché depuis 2014 et qu’il propose un système d’entiercement pour plus de sécurité. J’ai constaté qu’Eldorado.gg est l’un des meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends grâce à son large choix d’annonces.

Meilleure place de marché mixte pour les Riot Points Eldorado 4.3 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. La place de marché incontournable pour les joueurs : achetez et vendez des devises, des comptes et des services de boosting. Faites vos achats sur Eldorado

Encadré statistique Détails Mode de livraison Mixte – Codes de cartes-cadeaux ou recharge directe Risque lié aux CGV NUL pour les cartes ; ÉLEVÉ pour la recharge directe Prix de départ 10,60 $ pour des cartes-cadeaux de 10 $ Délai de livraison testé Varie selon le vendeur et le mode de livraison Protection de l'acheteur Oui – Service d'entiercement G2G Shield

Je recommande G2G.com car leur service G2G Shield conserve votre paiement en dépôt fiduciaire jusqu’à ce que vous confirmiez la livraison. Vous devriez toujours rechercher le badge « Vendeur vérifié » lorsque vous recherchez les meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends.

Avantages Inconvénients ✅ Le service G2G Shield retient le paiement jusqu’à la livraison



✅ Badges « Vendeur vérifié » facilitant la sélection



✅ Service de dépôt fiduciaire sécurisé pour l’achat de Riot Points



✅ Ressource fiable pour un large éventail de services liés aux jeux ❌ Risque de violation des conditions générales en cas de recharge directe



❌ La livraison par un vendeur physique peut prendre plus de temps



❌ Prudence requise de la part de l’acheteur pour filtrer les codes

Évitez les annonces de « recharge directe », car elles présentent un risque élevé de suspension de compte en raison du partage de compte. J’ai constaté que cette plateforme constituait également une ressource utile si vous souhaitez apprendre à gagner de l’argent en jouant à League of Legends en toute sécurité. Je pense que G2G.com est un choix fiable pour ceux qui préfèrent un environnement protégé par un service de dépôt fiduciaire.

Place de marché avec service de dépôt fiduciaire G2G 4.2 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. La première place de marché mondiale d'objets numériques et de comptes entre joueurs. Faites vos achats sur G2G

10. SEAGM [Idéal pour les acheteurs de la région Asie-Pacifique et les cartes multirégionales]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (codes RP pour plus de 10 régions) Risque lié aux CGU ZÉRO – SEAGM n'accède jamais à votre compte Riot Prix de départ À partir d'environ 8,35 $ pour une carte cadeau de 10 $ en Riot Points Délai de livraison testé Instantanée (automatisée – livraison via le tableau de bord) Protection de l'acheteur Oui – plus de 390 modes de paiement

J'ai constaté que SEAGM est le choix incontournable si vous résidez dans la région Asie-Pacifique. Ce site propose des codes de cartes-cadeaux Riot Points pour plus de 10 régions, ainsi que des Riot Points locaux pour la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie. Il prend également en charge les portefeuilles électroniques locaux tels que GrabPay et Touch ‘n Go.

Avantages Inconvénients ✅ Plus de 390 modes de paiement, y compris les portefeuilles électroniques locaux



✅ Spécialiste de la région Asie-Pacifique pour les codes PIN locaux



✅ Entreprise certifiée MSC avec des taux de réponse élevés



✅ Plus de 10 options de cartes-cadeaux RP régionales ❌ Pas de réductions, car les cartes sont vendues à leur valeur nominale



❌ La correspondance régionale est essentielle pour plus de 10 références



❌ Une étape via le tableau de bord est nécessaire pour trouver les codes

Vous recevez votre code instantanément dans le tableau de bord de votre compte SEAGM, sous la rubrique « Mes cartes ». Celles-ci sont généralement vendues à leur valeur nominale ; vous ne trouverez donc pas les remises importantes que j’ai observées sur Eneba ou Driffle. Malgré cela, je pense qu’il s’agit de l’un des meilleurs sites pour acheter des cartes-cadeaux League of Legends pour les personnes résidant hors d’Amérique du Nord et d’Europe.

Les meilleures cartes multirégionales pour l'Asie-Pacifique SEAGM 4.0 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Marché du jeu vidéo d'Asie du Sud-Est dédié aux recharges de jeux, aux cartes prépayées et aux clés d'activation. Faites vos achats sur SEAGM

Comment les Riot Points (RP) sont crédités sur votre compte : explication des modes de livraison

Je vais vous expliquer les modes de livraison que j’ai mentionnés dans chaque avis afin que vous compreniez exactement ce qui se passe sur votre compte. Ces informations sont essentielles pour choisir les meilleurs sites où acheter des cartes cadeaux League of Legends en toute sécurité.

Mode de livraison Ce qui se passe réellement Risques liés aux conditions générales Carte cadeau eCard / RP Vous recevez un code de carte cadeau que vous utilisez sur account.riotgames.com. Le fournisseur n'a jamais accès à votre compte. ZÉRO Boutique officielle de Riot Achat direct dans le client du jeu. Pas de réduction, mais compatibilité garantie. AUCUNE Recharge directe Un vendeur crédite directement des RP via vos identifiants. Cela enfreint la section 2.2 des Conditions d'utilisation (Partage de compte). ÉLEVÉ

J'ai remarqué qu'Eneba, Driffle, Kinguin, Gamivo, Instant Gaming, CoinGate, Bitrefill et SEAGM utilisent tous la méthode sécurisée des cartes électroniques. J'ai constaté qu'Eldorado.gg et G2G.com proposent des annonces utilisant la méthode à haut risque de « recharge directe » ; vous devez donc utiliser leurs filtres avec prudence.

Comparaison des prix des Riot Points (RP) : coût par carte cadeau de 10 $

J’ai établi ce comparatif des prix en prenant la boutique officielle de Riot comme référence. Veuillez noter que le nombre de RP par carte de 10 $ peut varier selon la région et les offres tarifaires actuelles de Riot Games.

Prestataire Montant Montant de la carte cadeau Mode de paiement Risque lié aux conditions générales Boutique officielle ~9,99 $ 10 $ Officiel Aucun Eneba ~11,28 $ 10 $ Carte électronique ZÉRO Driffle ~10,30 $ 10 Carte électronique ZÉRO Kinguin ~10,10 $ 10 Carte électronique FAIBLE Gamivo ~12,37 $ 10 Carte électronique ZÉRO Jeux instantanés ~10,26 $ 10 euros Carte électronique ZÉRO CoinGate ~9,80 $ 10 $ Carte électronique ZÉRO Bitrefill ~10,00 $ 10 Carte électronique ZÉRO Eldorado.gg 9,48 $ 10 Carte électronique ZÉRO G2G.com 10,60 $ 10 Carte électronique ZÉRO SEAGM environ 8,35 $ 10 Carte électronique ZÉRO

*J'ai constaté que ces prix sont des estimations susceptibles de varier en fonction des frais de vente de 2026 .

Est-il sûr d'acheter des Riot Points (RP) sur des sites tiers ?

Je tiens à souligner que lorsque vous recherchez les meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends, vous êtes confronté à deux types de risques distincts : le risque d’escroquerie et le risque lié aux conditions générales d’utilisation.

Deux types de risques – et comment s’en prémunir

Le risque d'escroquerie survient lorsqu'un site prélève votre argent sans vous fournir le code de la carte cadeau Riot Points. Vous pouvez vous protéger en utilisant PayPal ou une carte de crédit, qui offrent une protection contre les rejets de prélèvement. En revanche, le risque lié aux conditions générales d’utilisation concerne le mode de livraison du code. Étant donné que les meilleurs sites de vente de cartes-cadeaux League of Legends figurant sur ma liste proposent des codes officiels, je considère qu’ils ne présentent aucun risque lié aux conditions générales d’utilisation.

Position relative aux conditions d’utilisation spécifiques à League of Legends

J’ai étudié la position de Riot Games et constaté qu’ils n’avaient aucune objection à ce que vous utilisiez des cartes-cadeaux Riot Points officielles. J’ai toutefois remarqué que les recharges non officielles (partage de compte) sont strictement interdites et peuvent entraîner une suspension définitive.

Riot Games a également mis en place le « lien entre comptes et sanctions », qui lui permet de relier plusieurs comptes dont il est certain qu’ils appartiennent à la même personne. Ainsi, si vous utilisez une méthode à haut risque telle que la recharge directe (qui nécessite le partage de compte) sur un compte secondaire et que celui-ci est banni, Riot se réserve le droit de résilier tous les autres comptes que vous avez créés, y compris votre compte principal.

Signaux d’alerte à surveiller

Tout site promettant un « générateur de RP gratuit » est une arnaque à 100 %.

Évitez les sites qui vous demandent vos identifiants de connexion à votre compte de jeu.

Évitez les sites proposant des prix inférieurs de plus de 40 % à ceux de la boutique officielle.

Méfiez-vous des sites acceptant uniquement les cryptomonnaies qui n’offrent aucune protection de l’acheteur ni aucune coordonnée.

Comment choisir le site de Riot Points (RP) qui vous convient le mieux

J’ai pris en compte plusieurs facteurs pour vous aider à déterminer quelle plateforme est la mieux adaptée à votre situation.

1. Mode de livraison et sécurité du compte

Je considère que le mode de livraison est le facteur le plus important. J’ai vérifié que tous les sites de cette liste utilisent des cartes électroniques (eCards), qui ne présentent aucun risque lié aux conditions générales d’utilisation, car vous ne communiquez jamais votre mot de passe.

2. Coût pour 1 000 Riot Points (RP)

J'ai appris que les prix de départ peuvent être trompeurs. Je vous conseille de toujours comparer le coût pour 1 000 unités par rapport au prix de référence officiel de la boutique afin de bénéficier de réelles économies.

3. Protection de l’acheteur

J'ai constaté que PayPal et les cartes de crédit sont indispensables pour les nouveaux acheteurs. Je vous recommande d'éviter les paiements en cryptomonnaie ou les virements bancaires sur des sites que vous ne connaissez pas bien, en raison de l'absence de possibilités de contestation de paiement.

4. Rapidité de livraison et fiabilité du mode de livraison

J’ai constaté que la livraison automatisée prend généralement moins de cinq minutes. J’ai remarqué que les places de marché gérées par des intervenants humains peuvent prendre beaucoup plus de temps ; je vous conseille donc de vérifier les promesses de livraison « instantanée ».

5. Disponibilité régionale et compatibilité

J’ai constaté que tous les fournisseurs ne prennent pas en charge toutes les régions. Je vous conseille de vérifier que la carte cadeau Riot Points correspond à la région de votre compte – par exemple, un code américain ne fonctionnera pas sur un compte britannique. Vous pouvez également suivre l’actualité de l’e-sport League of Legends pour rester informé des événements promotionnels régionaux.

Verdict final : quel site de Riot Points (RP) devriez-vous utiliser ?

Pour une expérience globale des plus sûres, je vous recommande d'utiliser Eneba : ce service utilise la méthode eCard et garantit que votre compte n'entre jamais en contact avec un tiers.

Pour le meilleur rapport qualité-prix, j’ai constaté que SEAGM ou Eldorado.gg proposaient actuellement les meilleurs prix dans différentes régions.

S'il s'agit de votre premier achat, je pense qu'Eneba est le bon choix, car cette plateforme allie un faible risque à la protection PayPal. J'ai analysé ces plateformes afin que vous puissiez trouver les meilleurs sites pour acheter des cartes cadeaux League of Legends en toute confiance.

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Foire aux questions