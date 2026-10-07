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Le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en 2026

Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more

Wayne Goodchild
Wayne Goodchild Senior Editor
Fact checked by: Maria Savelieva
Updated: October 1, 2026
Le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en 2026
Image Credit: Eneba, Gamivo, Kinguin

J’ai déterminé que les meilleurs sites web pour acheter des points Valorant (VP) à bas prix sont Eneba, Gamivo et Kinguin – mais le choix du site qui vous convient le mieux dépend de la manière dont vous souhaitez effectuer votre achat, et certaines méthodes présentent davantage de risques pour votre compte que d’autres. 

Les points Valorant, ou VP, constituent la monnaie indispensable dont vous avez besoin pour vous procurer les derniers packs d’armes, contrats d’agents ou le passe de combat actuel. Dans ce guide, j’ai évalué 10 fournisseurs différents en m’appuyant sur des critères tels que la compétitivité des prix, la rapidité de livraison et la protection des acheteurs, afin de vous aider à identifier le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix et optimiser votre budget.

Vous apprendrez à naviguer en toute sécurité sur ces plateformes tierces, d’autant plus que Riot Games a mis à jour ses conditions d’utilisation 2026 pour y inclure le « Penalty Linking », qui sanctionne le partage de compte sur l’ensemble de ses titres.

Mes meilleurs choix de sites proposant des points Valorant au meilleur prix

J’ai établi cette liste à accès rapide pour vous aider à identifier le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en fonction de vos besoins spécifiques.

  1. Eneba – La meilleure plateforme globale pour acheter des points Valorant à bas prix
  2. Gamivo – La meilleure plateforme automatisée de points Valorant (VP) à l’échelle mondiale
  3. Kinguin – Le meilleur prix en P2P avec protection de l’acheteur
  4. SEAGM – La meilleure plateforme multirégionale
  5. G2A – La meilleure place de marché bien établie
  6. Eldorado.gg – La meilleure place de marché de points Valorant en peer-to-peer
  7. G2G.com – Meilleur prix avec service d’entiercement
  8. LootBar – Meilleure plateforme proposant des réductions
  9. Bitrefill – Meilleur taux Bitcoin Lightning
  10. CoinGate – Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions générales)

Avis sur les sites proposant les points Valorant les moins chers

J'ai passé en revue chacun des fournisseurs suivants afin de m'assurer que vous trouviez le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix sans compromettre l'intégrité de votre compte.

1. Eneba [Meilleure plateforme globale pour acheter des points Valorant à bas prix]

Eneba - La meilleure plateforme globale pour acheter des points Valorant à bas prix
Tableau récapitulatifDétails
Mode de livraisoneCard (code de carte cadeau Valorant/Riot Points à utiliser sur account.riotgames.com)
Risque lié aux conditions généralesZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot ; Eneba n'accède jamais à votre compte
Prix de départÀ partir d'environ 2,99 $ pour 75 VP | environ 9,68 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéenviron 1 à 2 minutes (automatisé)
Protection de l'acheteurOui – Possibilité de rejet de paiement via PayPal et carte de crédit/débit


Eneba utilise la livraison par carte électronique : vous achetez une carte cadeau Riot Points et recevez le code par e-mail dans un délai de 1 à 2 minutes. Vous l'utilisez vous-même sur le site officiel de Riot Games, ce qui signifie qu'Eneba n'accède jamais à votre compte Valorant. Eneba est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix, car il allie des tarifs compétitifs à un service client disponible 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'à la protection PayPal.

La gamme de produits est très vaste et propose des codes qui vous permettent de faire des économies, même si vous souhaitez simplement vérifier si Valorant est multiplateforme ou non. Il vous suffit de sélectionner « Acheter », de finaliser votre paiement et d’obtenir votre code instantanément. J’ai remarqué que les prix sont généralement inférieurs de 5 % à 15 % à ceux pratiqués par la boutique officielle, ce qui contribue à faire de ce site le meilleur pour acheter des points Valorant à bas prix – assurez-vous simplement que la carte correspond à la région de votre compte avant de finaliser votre achat.

AvantagesInconvénients
AUCUN risque pour votre compte grâce à la livraison d’une eCard officielle

Livraison instantanée, généralement en moins de deux minutes

Assistance complète disponible 24 h/24 et 7 j/7

Paiements sécurisés via PayPal et par carte bancaire		Des frais de service s’ajoutent lors du paiement

❌ Les codes sont liés à une région spécifique

Les prix varient en fonction des stocks du vendeur
Site proposant les points Valorant sécurisés les moins chers

Eneba

Achetez des jeux, des cartes-cadeaux et des recharges de téléphone portable à prix réduits.

Faites vos achats sur Eneba

2. Gamivo [Meilleure plateforme automatisée de points Valorant (VP) à portée mondiale]

Gamivo - La meilleure plateforme automatisée de points Valorant (VP) à portée mondiale
Encadré « Statistiques »Détails
Mode de livraisonCarte virtuelle (code de carte cadeau Valorant/Riot Points)
Risque lié aux CGVZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot
Prix de départÀ partir de ~3,52 $ pour 75 VP | ~11,83 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéenviron 1 à 2 minutes (automatisé)
Protection de l'acheteurOui – Possibilité de rétrofacturation via PayPal et carte bancaire

J’ai constaté que Gamivo est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix si vous recherchez le tarif le plus bas parmi les plateformes de cartes électroniques automatisées. Vous recevez votre code par e-mail dans les deux minutes et le saisissez vous-même sur le portail officiel de Riot. Ils ont servi environ cinq millions de clients depuis 2017 et proposent des tarifs très compétitifs.

J’ai remarqué que, bien qu’ils soient en pleine croissance, ils sont parfois moins connus que les places de marché traditionnelles. Méfiez-vous de leur abonnement SMART, qui est souvent présélectionné dans votre panier. Cependant, en termes de rapidité et de prix, ils constituent un choix sûr pour tout joueur de Valorant à la recherche du meilleur site pour acheter des points Valorant à un prix raisonnable.

AvantagesInconvénients
Livraison rapide via un système automatisé

Tarifs compétitifs, souvent inférieurs à ceux de la concurrence

Portée mondiale avec des millions de clients

Codes valides pour tous les titres Riot		L’abonnement SMART est fréquemment ajouté automatiquement au panier

❌ Reconnaissance de la marque inférieure à celle de G2A

Le verrouillage régional s’applique à tous les codes
La plateforme automatisée la moins chère pour obtenir des points Valorant

Gamivo

Plateforme numérique internationale permettant d’acheter des clés d’activation de jeux et des cartes-cadeaux.

Achetez sur Gamivo

3. Kinguin [Meilleur prix P2P avec protection de l'acheteur]

Kinguin - Le meilleur prix P2P avec protection de l&apos;acheteur
Tableau des statistiquesDétails
Mode de livraisonMixte – carte électronique (P2P) ou recharge directe
Risque lié aux CGVFAIBLE pour les cartes électroniques | ÉLEVÉ pour les recharges
Prix de départÀ partir d’environ 2,71 $ pour 75 VP | environ 8,47 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéInstantané à 15 minutes (selon le vendeur)
Protection de l'acheteurOui – UNIQUEMENT avec l'option « Protection de l'acheteur »


Kinguin fonctionne selon un modèle de pair à pair, ce qui en fait le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix pour ceux qui recherchent un vaste choix de vendeurs. C’est vous-même qui utilisez la carte cadeau de points Valorant ; Kinguin n’a donc jamais accès à vos identifiants. Je vous recommande vivement de toujours souscrire à l’option « Protection de l’acheteur » afin de pouvoir contester tout code invalide.

La livraison peut prendre jusqu’à 15 minutes selon le vendeur auprès duquel vous effectuez votre achat. Si vous envisagez de changer d’agents actuels, je propose des guides expliquant comment vendre les identifiants de votre compte Valorant. N’oubliez pas d’utiliser les filtres de notation des vendeurs pour minimiser vos risques.

AvantagesInconvénients
Un choix immense parmi plus de 40 000 vendeurs

Des prix bas grâce à la concurrence sur la plateforme

Une réputation de confiance avec 17 millions d'utilisateurs

Prise en charge des cryptomonnaies incluse pour tous les acheteurs		Les frais de protection constituent un coût supplémentaire

Les délais de livraison varient selon les vendeurs

La qualité des vendeurs varie considérablement
Les points Valorant P2P les mieux protégés

Kinguin

Achetez des clés de jeu, des codes d'activation et des logiciels à prix réduits.

Faites vos achats sur Kinguin

4. SEAGM [Meilleure plateforme multirégionale]

SEAGM - Meilleure plateforme multirégionale
Tableau des statistiquesDétails
Mode de livraisonCarte électronique (carte cadeau Valorant/Riot Points)
Risque lié aux CGUZÉRO – code à utiliser dans le client officiel
Prix de départÀ partir d'environ 4,80 $ pour une carte cadeau de 5 $ | environ 9,60 $ pour une carte cadeau de 10 $
Délai de livraison testéenviron 5 à 10 minutes (automatisé)
Protection de l’acheteurOui – PayPal et rétrofacturation disponibles


SEAGM est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix pour les joueurs qui ont spécifiquement besoin de cartes-cadeaux libellées en dollars américains (USD) d'un montant compris entre 5 et 100 $. Vous recevez votre code après un délai de confirmation de 5 à 10 minutes et vous pouvez l'utiliser dans le jeu sous « Boutique > Riot Pin et codes ».

Basée en Malaisie, cette entreprise prend en charge les portefeuilles électroniques régionaux tels que GrabPay et Touch ‘n Go. Ses prix sont généralement proches de la valeur nominale ; ainsi, même si vous ne bénéficiez pas de remises importantes, vous avez la garantie de disposer d’un stock destiné au marché américain. Je tiens à préciser qu’une carte européenne ou turque achetée chez SEAGM ne fonctionnera pas sur un compte américain.

AvantagesInconvénients
Stock confirmé de coupures américaines

Plus de 390 moyens de paiement, y compris des portefeuilles électroniques locaux

✅ Prise en charge multirégionale pour l'Amérique du Nord, l'UE et l'Asie

ZÉRO risque lié aux conditions d'utilisation avec les eCards officielles		Les prix sont proches de la valeur faciale

Livraison plus lente que sur d'autres plateformes

La correspondance des régions est très sensible
Meilleure plateforme multirégionale

SEAGM

Marché du jeu vidéo d'Asie du Sud-Est dédié aux recharges de jeux, aux cartes prépayées et aux clés d'activation.

Faites vos achats sur SEAGM

5. G2A [La place de marché la mieux établie]

G2A - La plateforme de vente en ligne la plus réputée
Tableau des statistiquesDétails
Mode de livraisonCarte électronique (code de carte cadeau Valorant envoyé par e-mail)
Risque lié aux CGVZÉRO – code à utiliser dans le client officiel
Prix de départÀ partir de ~2,80 $ pour 75 VP | ~11,12 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéGénéralement instantanée à environ 5 minutes
Protection de l’acheteurOui – extension optionnelle « G2A Shield » disponible

Je considère que G2A est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix pour ceux qui souhaitent utiliser la plateforme de jeux vidéo la plus notée au monde. Avec plus de 35 millions d'utilisateurs, elle propose une sélection incroyable de coupures en dollars américains allant de 5 $ à 100 $. Vous saisissez le code dans la boutique Valorant, dans la section « Riot Pin and Codes ».

Je vous recommande de filtrer les vendeurs ayant une note de 4,5 étoiles ou plus afin de garantir une transaction sans encombre. J'ai constaté que l'option « G2A Shield » est un choix judicieux pour les nouveaux acheteurs qui souhaitent bénéficier d'un remplacement garanti de la clé. Vérifiez toujours que l'annonce précise bien « États-Unis » avant d'acheter, car les cartes internationales ne fonctionnent pas sur les comptes nord-américains.

AvantagesInconvénients
Une audience massive de 35 millions d’utilisateurs

Le plus grand choix de cartes-cadeaux américaines

AUCUN risque lié aux conditions d’utilisation lors de l’utilisation du code

Note de 4,0/5 sur 335 000 avis		L’option « Shield » représente un coût supplémentaire

La livraison par e-mail peut être retardée

Le risque lié au P2P nécessite un filtrage minutieux
La place de marché la mieux établie

G2A

La plus grande place de marché mondiale dédiée aux produits de jeux vidéo et aux logiciels numériques.

Faites vos achats sur G2A

6. Eldorado.gg [Meilleure place de marché de points Valorant entre particuliers]

Eldorado.gg - La meilleure plateforme de vente de points Valorant entre particuliers
Encadré statistiqueDétails
Mode de livraisonMixte – Cartes-cadeaux (sûr) ou Recharge (risqué)
Risque lié aux CGUNUL pour les cartes-cadeaux | ÉLEVÉ pour les recharges
Prix de départ~3,20 $ pour 130 VP | ~8,78 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéInstantanée (carte cadeau) | 3 à 20 min (recharge)
Protection de l’acheteurOui – Système de règlement des litiges et d’entiercement d’Eldorado


Eldorado.gg est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en raison de sa grande variété d’offres, mais vous devez faire preuve d’une extrême prudence. Les vendeurs proposent à la fois des cartes-cadeaux sécurisées et des services de « recharge directe ». Filtrez les annonces pour ne retenir que les cartes-cadeaux afin de ne courir aucun risque lié à votre compte. Les recharges directes vous obligent à communiquer vos identifiants de compte, ce qui constitue une violation directe des conditions d’utilisation de Riot Games.

Vous recevez le code de votre carte cadeau Riot Points et le saisissez vous-même sur account.riotgames.com. Le site existe depuis 2014 et utilise un système d’entiercement pour protéger votre argent. J’ai constaté que, même si les prix des recharges semblent alléchants, le risque d’une suspension définitive due au partage de compte n’en vaut tout simplement pas la peine.

AvantagesInconvénients
Prix bas sur les codes de cartes électroniques en gros

Entiercement sécurisé pour toutes les transactions

Site réputé, actif depuis 2014

ZÉRO risque si vous vous en tenez aux codes		Le risque lié à la recharge est exceptionnellement élevé

Les vendeurs humains peuvent être lents à livrer

Les avertissements relatifs aux conditions générales d’utilisation sont obligatoires ici
Meilleure place de marché entre particuliers

Eldorado

La place de marché incontournable pour les joueurs : achetez et vendez des devises, des comptes et des services de boosting.

Faites vos achats sur Eldorado

7. G2G.com [Meilleur prix d'entiercement]

G2G.com - Le meilleur prix pour les services d&apos;entiercement
Encadré « Statistiques »Détails
Mode de livraisonMixte – Cartes-cadeaux (sûr) ou recharge (risqué)
Risque lié aux CGVNUL pour les cartes-cadeaux | ÉLEVÉ pour les recharges
Prix de départ~4,48 $ pour 475 VP | ~9,34 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéVarie selon le vendeur et le mode de livraison
Protection de l'acheteurOui – Système d’entiercement G2G Shield


Je considère que G2G.com est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix si vous souhaitez vous assurer que votre argent est conservé en dépôt fiduciaire jusqu’à ce que vous confirmiez la livraison. Leur système G2G Shield garantit la sécurité de vos fonds jusqu’à ce que vous ayez vous-même utilisé la carte-cadeau de points Valorant. Je vous recommande vivement de filtrer les vendeurs vérifiés et de vous en tenir exclusivement aux annonces proposant des cartes-cadeaux.

Vous saisissez vous-même le code sur le site officiel de Riot. N’oubliez pas que les recharges directes enfreignent les conditions d’utilisation de Riot Games et doivent être évitées. J’ai constaté que leur interface vous permet de vérifier minutieusement les vendeurs avant de finaliser votre achat – ce qui est exactement ce dont vous avez besoin si vous recherchez le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix sans mettre votre compte en danger.

AvantagesInconvénients
Sécurité de l'entiercement grâce à G2G Shield

✅ Badges « Vendeur vérifié » disponibles

✅ Tarifs d'entiercement les plus bas du marché

ZÉRO risque avec les annonces de cartes électroniques		Risque élevé avec les recharges directes

Filtrage manuel nécessaire pour garantir la sécurité

Les délais de livraison peuvent varier considérablement
Le marché d'escrow de points Valorant le moins cher

G2G

La première plateforme mondiale de vente d'objets numériques et de comptes entre joueurs.

Faites vos achats sur G2G

8. LootBar [Meilleure plateforme de réductions]

LootBar - La meilleure plateforme de réductions
En-tête de statistiquesDétails
Mode de livraisonCarte électronique (région Amérique du Nord ; tableau de bord et e-mail)
Risque lié aux CGVZÉRO – code utilisé dans le client Valorant
Prix de départÀ partir d'environ 4,80 $ pour 475 VP | environ 9,60 $ pour 1 000 VP
Délai de livraison testéInstantané à environ 3 minutes (automatisé)
Protection de l'acheteurOui – PayPal et garantie de remboursement


J'ai constaté que LootBar est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix si vous recherchez des réductions cumulables. Leurs codes de cartes cadeaux sont généralement proposés à un prix inférieur de 7 % à celui de la boutique officielle, et vous pouvez ajouter des bons de réduction pour bénéficier d’une remise allant jusqu’à 20 %. Ils affichent également une note exceptionnelle de 4,9/5 sur Trustpilot, basée sur plus de 43 000 avis.

Vous recevez instantanément le code de la carte cadeau de points Valorant sur votre tableau de bord et par e-mail. Les cartes cadeaux sont strictement réservées à la région NA et ne fonctionneront pas sur d’autres comptes. Le site propose également une « recharge de Riot ID », qui est plus sûre que le partage d’un mot de passe, mais je continue de penser que les codes de cartes cadeaux constituent l’option la plus sûre.

AvantagesInconvénients
Coupons cumulables offrant jusqu’à 20 % de réduction

Note de 4,9/5 pour la fiabilité

✅ Garantie de remboursement à 100 % sur les codes

AUCUN risque lié aux conditions d’utilisation avec les cartes électroniques		❌ Cartes cadeaux réservées à la région Amérique du Nord

La recharge de Riot ID comporte un léger risque

Les codes promotionnels changent fréquemment
Meilleure plateforme de réductions

LootBar

Place de marché mondiale dédiée aux recharges de monnaie virtuelle et à la vente d'objets de jeu.

Faites vos achats sur LootBar

9. Bitrefill [Meilleur taux Bitcoin Lightning]

Bitrefill - Le meilleur taux pour les transactions Bitcoin via le réseau Lightning
Tableau des statistiquesDétails
Mode de livraisonCarte électronique (code de carte cadeau Valorant/Riot Points)
Risque lié aux conditions généralesZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot
Prix de départÀ partir d'environ 5,00 $ pour une carte cadeau de 5 $ | environ 10 $ pour une carte cadeau de 10 $
Délai de livraison testéInstantané (automatisé)
Protection de l'acheteurNON – les paiements en cryptomonnaie ne donnent pas lieu à des rétrofacturations


Bitrefill est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix pour les utilisateurs du réseau Lightning de Bitcoin. Vous recevez votre code instantanément, ce qui vous évite d’attendre les confirmations de la blockchain. L’entreprise existe depuis 2014 et est disponible dans plus de 170 pays.

Vous utilisez vous-même le code de la carte cadeau de points Valorant sans jamais partager vos identifiants. N’oubliez pas que les transactions en cryptomonnaie sont irréversibles ; il n’y a donc pas de possibilité de rétrofacturation. Leurs prix sont très proches de la valeur nominale ; ainsi, même si Bitrefill n’est peut-être pas le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en termes d’économies pures et simples, c’est l’option la plus pratique pour les utilisateurs de cryptomonnaies.

AvantagesInconvénients
Lightning Network pour des frais réduits

Livraison instantanée dans le monde entier

ZÉRO risque lié aux conditions d’utilisation avec les codes

Réputation de pionnier depuis 2014		Aucune possibilité de rétrofacturation

Prix proches de la valeur faciale

Réservé aux utilisateurs de cryptomonnaies
Meilleur taux Bitcoin Lightning

Bitrefill

Achetez des cartes-cadeaux et des recharges de téléphone portable avec des bitcoins et des altcoins.

Faites vos achats sur Bitrefill

10. CoinGate [Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (risque nul lié aux conditions d'utilisation)]

CoinGate - Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions générales d&apos;utilisation)
Encadré « Statistiques »Détails
Mode de livraisonCarte électronique (carte cadeau Valorant/Riot Points)
Risque lié aux CGUZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot
Prix de départÀ partir de ~5,01 $ pour une carte cadeau de 5 $ | ~10 $ pour une carte cadeau de 10 $
Délai de livraison testéInstantané (automatisé)
Protection de l'acheteurNON – les paiements en cryptomonnaies ne donnent pas lieu à des rétrofacturations

CoinGate est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en toute anonymité. Il prend en charge plus de 200 cryptomonnaies et n’exige pas de vérification d’identité (KYC) pour l’achat de cartes-cadeaux. Vous recevez votre code instantanément une fois votre paiement confirmé.

Vous saisissez le code sur la page officielle d’activation, sans aucun risque pour votre compte. Les transactions en cryptomonnaie étant irréversibles, vous ne devez les utiliser que si vous êtes certain de votre transaction. J’ai constaté que leurs tarifs sont pratiquement identiques à la valeur nominale de la carte.

AvantagesInconvénients
Anonymat total sans vérification d’identité (KYC )

Plus de 200 cryptomonnaies acceptées

ZÉRO risque lié aux conditions générales d’utilisation avec les cartes électroniques

✅ Envoi instantané par e-mail		Aucune protection de l’acheteur pour les cryptomonnaies

Les prix sont proches de la valeur faciale

❌ Transactions strictement définitives
Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions générales d'utilisation)

CoinGate

Acceptez, achetez et dépensez des cryptomonnaies auprès des principaux commerçants en ligne.

Faites vos achats sur CoinGate

Comment les points Valorant (VP) sont crédités sur votre compte : explication des méthodes de livraison

Je tiens à vous expliquer en quoi ces modes de livraison ont une incidence sur la sécurité de votre compte, ce qui est essentiel lorsque vous recherchez le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix.

Mode de livraisonCe qui se passe réellementRisque lié aux CGU
Carte électronique / Carte cadeau Riot PointsVous recevez un code à utiliser sur account.riotgames.com. Le site n'a jamais accès à votre compte.ZERO (carte officielle)
Boutique officielle de RiotAchat direct depuis le client du jeu. Aucune réduction, mais une compatibilité garantie.AUCUNE
Recharge directe du compteVous communiquez vos identifiants Riot Games. Le vendeur se connecte pour ajouter directement des VP.ÉLEVÉ (violation des conditions d'utilisation)


Eneba, Kinguin, Gamivo, CoinGate, Bitrefill et SEAGM utilisent tous la méthode sécurisée des cartes électroniques (eCard). J'ai constaté que les annonces proposées par des vendeurs particuliers sur Eldorado.gg et G2G.com recourent souvent à la méthode à haut risque dite de « recharge directe ».

Comparaison des prix des points Valorant (VP)

J’ai établi ce comparatif des prix en prenant comme référence la boutique officielle de Valorant afin que vous puissiez trouver le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en 2026 .

PrestataireDépensesMontant en VPCoût d'environ 1 000 VPRisque lié aux CGU
Boutique officielle4,99 $475 VPEnviron 10,51 $ *Aucun
Eneba2,99 $75 VP~9,68 $ *ZÉRO
Gamivo3,52 $75 VP~11,83 $ *ZÉRO
Kinguin2,71 $75 VP~8,47 $ *FAIBLE
SEAGM4,80 $475 VP~10,10 $ *ZÉRO
G2A2,80 $75 VP~11,12 $ZÉRO
Eldorado.gg3,20 $130 VP~8,78 $ *ZÉRO
G2G.com4,48 $475 VP~9,34 $ *ZÉRO
LootBar4,80 $475 VP~9,60 $ZÉRO
Bitrefill5,00 $475 VP~10,53 $ *ZÉRO
CoinGate5,01 $475 VP~10,55 $ *ZÉRO

*Les
prix sont estimés en fonction des frais du vendeur et des ajustements régionaux 2026 . Le prix de référence officiel en boutique est de 4,99 $ pour 475 VP.

Est-il sûr d’acheter des points Valorant (VP) sur des sites tiers ?

Je tiens à préciser que lorsque vous recherchez le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix, vous vous exposez à deux types de risques distincts.

Deux types de risques – et comment s'en prémunir

Le « risque d'arnaque » survient lorsqu'un site encaisse votre argent sans vous fournir quoi que ce soit en échange. Vous pouvez vous prémunir contre ce risque en utilisant PayPal ou une carte bancaire, qui offrent une protection contre les rejets de prélèvement. Le « risque lié aux conditions d’utilisation » fait référence à la violation des règles de Riot Games. Étant donné que toutes les plateformes figurant sur ma liste vendent principalement des cartes-cadeaux officielles, je considère qu’il n’y a aucun risque lié aux conditions d’utilisation inhérent à l’achat lui-même, à condition que vous utilisiez le code vous-même.

Position relative aux conditions d’utilisation spécifiques à Valorant

J’ai étudié la position de Riot Games et confirmé qu’ils n’avaient aucune objection à l’égard des cartes cadeaux officielles. Je dois toutefois vous avertir que les méthodes de recharge non officielles impliquant le partage de compte sont strictement interdites. En 2026 , Riot Games a également mis en place le « Penalty Linking », ce qui signifie qu’une suspension de votre compte Valorant pourrait se répercuter sur vos comptes League of Legends ou TFT, entraînant la suspension de tous vos comptes.

Signaux d’alerte à surveiller

  • Je pense que tout site promettant un « générateur de VP gratuit » est une arnaque à 100 %.
  • Je vous conseille d’éviter tout site qui vous demande vos identifiants de compte de jeu.
  • Je vous recommande de vous méfier des prix inférieurs de plus de 40 % à ceux de la boutique officielle.
  • Je vous invite à la prudence face aux sites acceptant uniquement les cryptomonnaies et ne proposant aucune politique de remboursement.

Comment choisir le meilleur site de points Valorant (VP) pour vous

J’ai pris en compte plusieurs facteurs afin de vous aider à déterminer quelle plateforme est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix, en fonction de votre situation.

1. Mode de livraison et sécurité du compte

Je pense que le mode de livraison est le facteur le plus important pour vous. J’ai vérifié que les cartes électroniques (eCards) ne présentent aucun risque lié aux conditions générales d’utilisation, car vous ne communiquez jamais votre mot de passe. Je vous invite à vous reporter à la section consacrée aux modes de livraison si vous avez des doutes.

2. Coût pour 1 000 points Valorant (VP)

J’ai constaté que les prix de départ peuvent être trompeurs. Je vous conseille de toujours comparer le coût pour 1 000 unités par rapport au prix de référence de la boutique officielle afin de déterminer les économies réelles. Vous pouvez également consulter mon guide des skins Valorant pour savoir exactement de combien de VP vous aurez besoin.

3. Protection de l’acheteur

J’ai constaté que PayPal et les cartes de crédit sont indispensables pour les nouveaux acheteurs. Je vous recommande d’éviter les cryptomonnaies ou les virements bancaires sur des sites que vous ne connaissez pas bien, en raison de l’absence de protection de l’acheteur.

4. Rapidité de livraison et fiabilité du mode de livraison

J'ai constaté que la livraison automatisée prend généralement moins de cinq minutes. J'ai remarqué que les plateformes fonctionnant avec une intervention humaine peuvent prendre beaucoup plus de temps ; je vous conseille donc de vérifier la véracité des promesses de livraison « instantanée » avant d'acheter.

5. Disponibilité régionale et compatibilité

J’ai constaté que tous les fournisseurs ne prennent pas en charge toutes les régions. Je vous conseille de vérifier que la carte cadeau de points Valorant correspond à la région de votre compte – par exemple, un code américain ne fonctionnera pas sur un compte britannique. Vous pouvez vous tenir informé en suivant l’actualité e-sport de Valorant.

Verdict final : quel site de points Valorant (VP) devriez-vous utiliser ?

Pour minimiser les risques liés à votre compte, je vous recommande d’utiliser Eneba : ce site utilise la méthode de la carte électronique (eCard) et garantit que votre compte n’interagit jamais avec un tiers

Pour le meilleur prix au 1 000 unités, Kinguin est actuellement en tête avec environ 8,47 $ pour 1 000 unités. Pour votre premier achat, Eneba allie un faible risque lié aux conditions générales, la protection de l’acheteur via PayPal et un processus de paiement simple. 

J’ai analysé ces plateformes afin que vous puissiez trouver le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en toute confiance.

Idéal pour obtenir des points Valorant à bas prix

Eneba

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Faites vos achats sur Eneba

Foire aux questions

Quel est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix ?

Eneba arrive en tête du classement grâce à sa livraison automatisée et instantanée, à ses prix inférieurs à ceux du marché et à ses options complètes de protection des acheteurs. Ces trois facteurs contribuent à faire de ce site le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix actuellement disponible.

Est-il sûr d'acheter des points Valorant sur des sites tiers ?

Oui, c'est sans risque tant que vous utilisez des codes de cartes cadeaux officiels. Je vous recommande d'éviter tout service qui vous demande de communiquer votre mot de passe.

Existe-t-il un moyen moins cher d’acheter des points Valorant ?

L'utilisation de sites tiers proposant des cartes-cadeaux offre souvent une réduction de 5 % à 15 % par rapport à la boutique officielle du client. Vous pouvez également réaliser des économies en achetant des montants plus élevés.

Combien valent 100 $ en VP ?

En 2026 , un achat de 99,99 $ dans la boutique officielle américaine vous rapporte 11 000 VP plus 1 500 VP en bonus, soit un total de 12 500 VP.

Combien de VP vaut 1 dollar ?

J’ai constaté qu’environ 1 $ correspond à environ 95 VP dans le pack d’entrée de gamme standard (4,99 $ pour 475 VP), bien que cette valeur augmente considérablement lors d’achats en gros.

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Wayne Goodchild

Senior Editor

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