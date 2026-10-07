Le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en 2026

J’ai déterminé que les meilleurs sites web pour acheter des points Valorant (VP) à bas prix sont Eneba, Gamivo et Kinguin – mais le choix du site qui vous convient le mieux dépend de la manière dont vous souhaitez effectuer votre achat, et certaines méthodes présentent davantage de risques pour votre compte que d’autres.

Les points Valorant, ou VP, constituent la monnaie indispensable dont vous avez besoin pour vous procurer les derniers packs d’armes, contrats d’agents ou le passe de combat actuel. Dans ce guide, j’ai évalué 10 fournisseurs différents en m’appuyant sur des critères tels que la compétitivité des prix, la rapidité de livraison et la protection des acheteurs, afin de vous aider à identifier le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix et optimiser votre budget.

Vous apprendrez à naviguer en toute sécurité sur ces plateformes tierces, d’autant plus que Riot Games a mis à jour ses conditions d’utilisation 2026 pour y inclure le « Penalty Linking », qui sanctionne le partage de compte sur l’ensemble de ses titres.

Mes meilleurs choix de sites proposant des points Valorant au meilleur prix

J’ai établi cette liste à accès rapide pour vous aider à identifier le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en fonction de vos besoins spécifiques.

Eneba – La meilleure plateforme globale pour acheter des points Valorant à bas prix Gamivo – La meilleure plateforme automatisée de points Valorant (VP) à l’échelle mondiale Kinguin – Le meilleur prix en P2P avec protection de l’acheteur SEAGM – La meilleure plateforme multirégionale G2A – La meilleure place de marché bien établie Eldorado.gg – La meilleure place de marché de points Valorant en peer-to-peer G2G.com – Meilleur prix avec service d’entiercement LootBar – Meilleure plateforme proposant des réductions Bitrefill – Meilleur taux Bitcoin Lightning CoinGate – Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions générales)

Avis sur les sites proposant les points Valorant les moins chers

J'ai passé en revue chacun des fournisseurs suivants afin de m'assurer que vous trouviez le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix sans compromettre l'intégrité de votre compte.

1. Eneba [Meilleure plateforme globale pour acheter des points Valorant à bas prix]

Tableau récapitulatif Détails Mode de livraison eCard (code de carte cadeau Valorant/Riot Points à utiliser sur account.riotgames.com) Risque lié aux conditions générales ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot ; Eneba n'accède jamais à votre compte Prix de départ À partir d'environ 2,99 $ pour 75 VP | environ 9,68 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé environ 1 à 2 minutes (automatisé) Protection de l'acheteur Oui – Possibilité de rejet de paiement via PayPal et carte de crédit/débit



Eneba utilise la livraison par carte électronique : vous achetez une carte cadeau Riot Points et recevez le code par e-mail dans un délai de 1 à 2 minutes. Vous l'utilisez vous-même sur le site officiel de Riot Games, ce qui signifie qu'Eneba n'accède jamais à votre compte Valorant. Eneba est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix, car il allie des tarifs compétitifs à un service client disponible 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'à la protection PayPal.

La gamme de produits est très vaste et propose des codes qui vous permettent de faire des économies, même si vous souhaitez simplement vérifier si Valorant est multiplateforme ou non. Il vous suffit de sélectionner « Acheter », de finaliser votre paiement et d’obtenir votre code instantanément. J’ai remarqué que les prix sont généralement inférieurs de 5 % à 15 % à ceux pratiqués par la boutique officielle, ce qui contribue à faire de ce site le meilleur pour acheter des points Valorant à bas prix – assurez-vous simplement que la carte correspond à la région de votre compte avant de finaliser votre achat.

Avantages Inconvénients ✅ AUCUN risque pour votre compte grâce à la livraison d’une eCard officielle



✅ Livraison instantanée, généralement en moins de deux minutes



✅ Assistance complète disponible 24 h/24 et 7 j/7



✅ Paiements sécurisés via PayPal et par carte bancaire ❌ Des frais de service s’ajoutent lors du paiement



❌ Les codes sont liés à une région spécifique



❌ Les prix varient en fonction des stocks du vendeur

Site proposant les points Valorant sécurisés les moins chers Eneba 5.0 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Achetez des jeux, des cartes-cadeaux et des recharges de téléphone portable à prix réduits. Faites vos achats sur Eneba

2. Gamivo [Meilleure plateforme automatisée de points Valorant (VP) à portée mondiale]

Encadré « Statistiques » Détails Mode de livraison Carte virtuelle (code de carte cadeau Valorant/Riot Points) Risque lié aux CGV ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir de ~3,52 $ pour 75 VP | ~11,83 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé environ 1 à 2 minutes (automatisé) Protection de l'acheteur Oui – Possibilité de rétrofacturation via PayPal et carte bancaire

J’ai constaté que Gamivo est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix si vous recherchez le tarif le plus bas parmi les plateformes de cartes électroniques automatisées. Vous recevez votre code par e-mail dans les deux minutes et le saisissez vous-même sur le portail officiel de Riot. Ils ont servi environ cinq millions de clients depuis 2017 et proposent des tarifs très compétitifs.

J’ai remarqué que, bien qu’ils soient en pleine croissance, ils sont parfois moins connus que les places de marché traditionnelles. Méfiez-vous de leur abonnement SMART, qui est souvent présélectionné dans votre panier. Cependant, en termes de rapidité et de prix, ils constituent un choix sûr pour tout joueur de Valorant à la recherche du meilleur site pour acheter des points Valorant à un prix raisonnable.

Avantages Inconvénients ✅ Livraison rapide via un système automatisé



✅ Tarifs compétitifs, souvent inférieurs à ceux de la concurrence



✅ Portée mondiale avec des millions de clients



✅ Codes valides pour tous les titres Riot ❌ L’abonnement SMART est fréquemment ajouté automatiquement au panier



❌ Reconnaissance de la marque inférieure à celle de G2A



❌ Le verrouillage régional s’applique à tous les codes

La plateforme automatisée la moins chère pour obtenir des points Valorant Gamivo 4.9 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Plateforme numérique internationale permettant d’acheter des clés d’activation de jeux et des cartes-cadeaux. Achetez sur Gamivo

3. Kinguin [Meilleur prix P2P avec protection de l'acheteur]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Mixte – carte électronique (P2P) ou recharge directe Risque lié aux CGV FAIBLE pour les cartes électroniques | ÉLEVÉ pour les recharges Prix de départ À partir d’environ 2,71 $ pour 75 VP | environ 8,47 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé Instantané à 15 minutes (selon le vendeur) Protection de l'acheteur Oui – UNIQUEMENT avec l'option « Protection de l'acheteur »



Kinguin fonctionne selon un modèle de pair à pair, ce qui en fait le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix pour ceux qui recherchent un vaste choix de vendeurs. C’est vous-même qui utilisez la carte cadeau de points Valorant ; Kinguin n’a donc jamais accès à vos identifiants. Je vous recommande vivement de toujours souscrire à l’option « Protection de l’acheteur » afin de pouvoir contester tout code invalide.

La livraison peut prendre jusqu’à 15 minutes selon le vendeur auprès duquel vous effectuez votre achat. Si vous envisagez de changer d’agents actuels, je propose des guides expliquant comment vendre les identifiants de votre compte Valorant. N’oubliez pas d’utiliser les filtres de notation des vendeurs pour minimiser vos risques.

Avantages Inconvénients ✅ Un choix immense parmi plus de 40 000 vendeurs



✅ Des prix bas grâce à la concurrence sur la plateforme



✅ Une réputation de confiance avec 17 millions d'utilisateurs



✅ Prise en charge des cryptomonnaies incluse pour tous les acheteurs ❌ Les frais de protection constituent un coût supplémentaire



❌ Les délais de livraison varient selon les vendeurs



❌ La qualité des vendeurs varie considérablement

Les points Valorant P2P les mieux protégés Kinguin 4.8 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Achetez des clés de jeu, des codes d'activation et des logiciels à prix réduits. Faites vos achats sur Kinguin

4. SEAGM [Meilleure plateforme multirégionale]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (carte cadeau Valorant/Riot Points) Risque lié aux CGU ZÉRO – code à utiliser dans le client officiel Prix de départ À partir d'environ 4,80 $ pour une carte cadeau de 5 $ | environ 9,60 $ pour une carte cadeau de 10 $ Délai de livraison testé environ 5 à 10 minutes (automatisé) Protection de l’acheteur Oui – PayPal et rétrofacturation disponibles



SEAGM est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix pour les joueurs qui ont spécifiquement besoin de cartes-cadeaux libellées en dollars américains (USD) d'un montant compris entre 5 et 100 $. Vous recevez votre code après un délai de confirmation de 5 à 10 minutes et vous pouvez l'utiliser dans le jeu sous « Boutique > Riot Pin et codes ».

Basée en Malaisie, cette entreprise prend en charge les portefeuilles électroniques régionaux tels que GrabPay et Touch ‘n Go. Ses prix sont généralement proches de la valeur nominale ; ainsi, même si vous ne bénéficiez pas de remises importantes, vous avez la garantie de disposer d’un stock destiné au marché américain. Je tiens à préciser qu’une carte européenne ou turque achetée chez SEAGM ne fonctionnera pas sur un compte américain.

Avantages Inconvénients ✅ Stock confirmé de coupures américaines



✅ Plus de 390 moyens de paiement, y compris des portefeuilles électroniques locaux



✅ Prise en charge multirégionale pour l'Amérique du Nord, l'UE et l'Asie



✅ ZÉRO risque lié aux conditions d'utilisation avec les eCards officielles ❌ Les prix sont proches de la valeur faciale



❌ Livraison plus lente que sur d'autres plateformes



❌ La correspondance des régions est très sensible

Meilleure plateforme multirégionale SEAGM 4.7 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Marché du jeu vidéo d'Asie du Sud-Est dédié aux recharges de jeux, aux cartes prépayées et aux clés d'activation. Faites vos achats sur SEAGM

5. G2A [La place de marché la mieux établie]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (code de carte cadeau Valorant envoyé par e-mail) Risque lié aux CGV ZÉRO – code à utiliser dans le client officiel Prix de départ À partir de ~2,80 $ pour 75 VP | ~11,12 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé Généralement instantanée à environ 5 minutes Protection de l’acheteur Oui – extension optionnelle « G2A Shield » disponible

Je considère que G2A est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix pour ceux qui souhaitent utiliser la plateforme de jeux vidéo la plus notée au monde. Avec plus de 35 millions d'utilisateurs, elle propose une sélection incroyable de coupures en dollars américains allant de 5 $ à 100 $. Vous saisissez le code dans la boutique Valorant, dans la section « Riot Pin and Codes ».

Je vous recommande de filtrer les vendeurs ayant une note de 4,5 étoiles ou plus afin de garantir une transaction sans encombre. J'ai constaté que l'option « G2A Shield » est un choix judicieux pour les nouveaux acheteurs qui souhaitent bénéficier d'un remplacement garanti de la clé. Vérifiez toujours que l'annonce précise bien « États-Unis » avant d'acheter, car les cartes internationales ne fonctionnent pas sur les comptes nord-américains.

Avantages Inconvénients ✅ Une audience massive de 35 millions d’utilisateurs



✅ Le plus grand choix de cartes-cadeaux américaines



✅ AUCUN risque lié aux conditions d’utilisation lors de l’utilisation du code



✅ Note de 4,0/5 sur 335 000 avis ❌ L’option « Shield » représente un coût supplémentaire



❌ La livraison par e-mail peut être retardée



❌ Le risque lié au P2P nécessite un filtrage minutieux

La place de marché la mieux établie G2A 4.5 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. La plus grande place de marché mondiale dédiée aux produits de jeux vidéo et aux logiciels numériques. Faites vos achats sur G2A

6. Eldorado.gg [Meilleure place de marché de points Valorant entre particuliers]

Encadré statistique Détails Mode de livraison Mixte – Cartes-cadeaux (sûr) ou Recharge (risqué) Risque lié aux CGU NUL pour les cartes-cadeaux | ÉLEVÉ pour les recharges Prix de départ ~3,20 $ pour 130 VP | ~8,78 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé Instantanée (carte cadeau) | 3 à 20 min (recharge) Protection de l’acheteur Oui – Système de règlement des litiges et d’entiercement d’Eldorado



Eldorado.gg est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en raison de sa grande variété d’offres, mais vous devez faire preuve d’une extrême prudence. Les vendeurs proposent à la fois des cartes-cadeaux sécurisées et des services de « recharge directe ». Filtrez les annonces pour ne retenir que les cartes-cadeaux afin de ne courir aucun risque lié à votre compte. Les recharges directes vous obligent à communiquer vos identifiants de compte, ce qui constitue une violation directe des conditions d’utilisation de Riot Games.

Vous recevez le code de votre carte cadeau Riot Points et le saisissez vous-même sur account.riotgames.com. Le site existe depuis 2014 et utilise un système d’entiercement pour protéger votre argent. J’ai constaté que, même si les prix des recharges semblent alléchants, le risque d’une suspension définitive due au partage de compte n’en vaut tout simplement pas la peine.

Avantages Inconvénients ✅ Prix bas sur les codes de cartes électroniques en gros



✅ Entiercement sécurisé pour toutes les transactions



✅ Site réputé, actif depuis 2014



✅ ZÉRO risque si vous vous en tenez aux codes ❌ Le risque lié à la recharge est exceptionnellement élevé



❌ Les vendeurs humains peuvent être lents à livrer



❌ Les avertissements relatifs aux conditions générales d’utilisation sont obligatoires ici

Meilleure place de marché entre particuliers Eldorado 4.4 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. La place de marché incontournable pour les joueurs : achetez et vendez des devises, des comptes et des services de boosting. Faites vos achats sur Eldorado

Encadré « Statistiques » Détails Mode de livraison Mixte – Cartes-cadeaux (sûr) ou recharge (risqué) Risque lié aux CGV NUL pour les cartes-cadeaux | ÉLEVÉ pour les recharges Prix de départ ~4,48 $ pour 475 VP | ~9,34 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé Varie selon le vendeur et le mode de livraison Protection de l'acheteur Oui – Système d’entiercement G2G Shield



Je considère que G2G.com est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix si vous souhaitez vous assurer que votre argent est conservé en dépôt fiduciaire jusqu’à ce que vous confirmiez la livraison. Leur système G2G Shield garantit la sécurité de vos fonds jusqu’à ce que vous ayez vous-même utilisé la carte-cadeau de points Valorant. Je vous recommande vivement de filtrer les vendeurs vérifiés et de vous en tenir exclusivement aux annonces proposant des cartes-cadeaux.

Vous saisissez vous-même le code sur le site officiel de Riot. N’oubliez pas que les recharges directes enfreignent les conditions d’utilisation de Riot Games et doivent être évitées. J’ai constaté que leur interface vous permet de vérifier minutieusement les vendeurs avant de finaliser votre achat – ce qui est exactement ce dont vous avez besoin si vous recherchez le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix sans mettre votre compte en danger.

Avantages Inconvénients ✅ Sécurité de l'entiercement grâce à G2G Shield



✅ Badges « Vendeur vérifié » disponibles



✅ Tarifs d'entiercement les plus bas du marché



✅ ZÉRO risque avec les annonces de cartes électroniques ❌ Risque élevé avec les recharges directes



❌ Filtrage manuel nécessaire pour garantir la sécurité



❌ Les délais de livraison peuvent varier considérablement

Le marché d'escrow de points Valorant le moins cher G2G 4.3 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. La première plateforme mondiale de vente d'objets numériques et de comptes entre joueurs. Faites vos achats sur G2G

8. LootBar [Meilleure plateforme de réductions]

En-tête de statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (région Amérique du Nord ; tableau de bord et e-mail) Risque lié aux CGV ZÉRO – code utilisé dans le client Valorant Prix de départ À partir d'environ 4,80 $ pour 475 VP | environ 9,60 $ pour 1 000 VP Délai de livraison testé Instantané à environ 3 minutes (automatisé) Protection de l'acheteur Oui – PayPal et garantie de remboursement



J'ai constaté que LootBar est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix si vous recherchez des réductions cumulables. Leurs codes de cartes cadeaux sont généralement proposés à un prix inférieur de 7 % à celui de la boutique officielle, et vous pouvez ajouter des bons de réduction pour bénéficier d’une remise allant jusqu’à 20 %. Ils affichent également une note exceptionnelle de 4,9/5 sur Trustpilot, basée sur plus de 43 000 avis.

Vous recevez instantanément le code de la carte cadeau de points Valorant sur votre tableau de bord et par e-mail. Les cartes cadeaux sont strictement réservées à la région NA et ne fonctionneront pas sur d’autres comptes. Le site propose également une « recharge de Riot ID », qui est plus sûre que le partage d’un mot de passe, mais je continue de penser que les codes de cartes cadeaux constituent l’option la plus sûre.

Avantages Inconvénients ✅ Coupons cumulables offrant jusqu’à 20 % de réduction



✅ Note de 4,9/5 pour la fiabilité



✅ Garantie de remboursement à 100 % sur les codes



✅ AUCUN risque lié aux conditions d’utilisation avec les cartes électroniques ❌ Cartes cadeaux réservées à la région Amérique du Nord



❌ La recharge de Riot ID comporte un léger risque



❌ Les codes promotionnels changent fréquemment

Meilleure plateforme de réductions LootBar 4.2 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Place de marché mondiale dédiée aux recharges de monnaie virtuelle et à la vente d'objets de jeu. Faites vos achats sur LootBar

9. Bitrefill [Meilleur taux Bitcoin Lightning]

Tableau des statistiques Détails Mode de livraison Carte électronique (code de carte cadeau Valorant/Riot Points) Risque lié aux conditions générales ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir d'environ 5,00 $ pour une carte cadeau de 5 $ | environ 10 $ pour une carte cadeau de 10 $ Délai de livraison testé Instantané (automatisé) Protection de l'acheteur NON – les paiements en cryptomonnaie ne donnent pas lieu à des rétrofacturations



Bitrefill est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix pour les utilisateurs du réseau Lightning de Bitcoin. Vous recevez votre code instantanément, ce qui vous évite d’attendre les confirmations de la blockchain. L’entreprise existe depuis 2014 et est disponible dans plus de 170 pays.

Vous utilisez vous-même le code de la carte cadeau de points Valorant sans jamais partager vos identifiants. N’oubliez pas que les transactions en cryptomonnaie sont irréversibles ; il n’y a donc pas de possibilité de rétrofacturation. Leurs prix sont très proches de la valeur nominale ; ainsi, même si Bitrefill n’est peut-être pas le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en termes d’économies pures et simples, c’est l’option la plus pratique pour les utilisateurs de cryptomonnaies.

Avantages Inconvénients ✅ Lightning Network pour des frais réduits



✅ Livraison instantanée dans le monde entier



✅ ZÉRO risque lié aux conditions d’utilisation avec les codes



✅ Réputation de pionnier depuis 2014 ❌ Aucune possibilité de rétrofacturation



❌ Prix proches de la valeur faciale



❌ Réservé aux utilisateurs de cryptomonnaies

Meilleur taux Bitcoin Lightning Bitrefill 4.0 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Achetez des cartes-cadeaux et des recharges de téléphone portable avec des bitcoins et des altcoins. Faites vos achats sur Bitrefill

10. CoinGate [Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (risque nul lié aux conditions d'utilisation)]

Encadré « Statistiques » Détails Mode de livraison Carte électronique (carte cadeau Valorant/Riot Points) Risque lié aux CGU ZÉRO – code à utiliser sur le site officiel de Riot Prix de départ À partir de ~5,01 $ pour une carte cadeau de 5 $ | ~10 $ pour une carte cadeau de 10 $ Délai de livraison testé Instantané (automatisé) Protection de l'acheteur NON – les paiements en cryptomonnaies ne donnent pas lieu à des rétrofacturations

CoinGate est le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix en toute anonymité. Il prend en charge plus de 200 cryptomonnaies et n’exige pas de vérification d’identité (KYC) pour l’achat de cartes-cadeaux. Vous recevez votre code instantanément une fois votre paiement confirmé.

Vous saisissez le code sur la page officielle d’activation, sans aucun risque pour votre compte. Les transactions en cryptomonnaie étant irréversibles, vous ne devez les utiliser que si vous êtes certain de votre transaction. J’ai constaté que leurs tarifs sont pratiquement identiques à la valeur nominale de la carte.

Avantages Inconvénients ✅ Anonymat total sans vérification d’identité (KYC )



✅ Plus de 200 cryptomonnaies acceptées



✅ ZÉRO risque lié aux conditions générales d’utilisation avec les cartes électroniques



✅ Envoi instantané par e-mail ❌ Aucune protection de l’acheteur pour les cryptomonnaies



❌ Les prix sont proches de la valeur faciale



❌ Transactions strictement définitives

Meilleur taux de change pour les cryptomonnaies (aucun risque lié aux conditions générales d'utilisation) CoinGate 3.9 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Acceptez, achetez et dépensez des cryptomonnaies auprès des principaux commerçants en ligne. Faites vos achats sur CoinGate

Comment les points Valorant (VP) sont crédités sur votre compte : explication des méthodes de livraison

Je tiens à vous expliquer en quoi ces modes de livraison ont une incidence sur la sécurité de votre compte, ce qui est essentiel lorsque vous recherchez le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix.

Mode de livraison Ce qui se passe réellement Risque lié aux CGU Carte électronique / Carte cadeau Riot Points Vous recevez un code à utiliser sur account.riotgames.com. Le site n'a jamais accès à votre compte. ZERO (carte officielle) Boutique officielle de Riot Achat direct depuis le client du jeu. Aucune réduction, mais une compatibilité garantie. AUCUNE Recharge directe du compte Vous communiquez vos identifiants Riot Games. Le vendeur se connecte pour ajouter directement des VP. ÉLEVÉ (violation des conditions d'utilisation)



Eneba, Kinguin, Gamivo, CoinGate, Bitrefill et SEAGM utilisent tous la méthode sécurisée des cartes électroniques (eCard). J'ai constaté que les annonces proposées par des vendeurs particuliers sur Eldorado.gg et G2G.com recourent souvent à la méthode à haut risque dite de « recharge directe ».

Comparaison des prix des points Valorant (VP)

J’ai établi ce comparatif des prix en prenant comme référence la boutique officielle de Valorant afin que vous puissiez trouver le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en 2026 .

Prestataire Dépenses Montant en VP Coût d'environ 1 000 VP Risque lié aux CGU Boutique officielle 4,99 $ 475 VP Environ 10,51 $ * Aucun Eneba 2,99 $ 75 VP ~9,68 $ * ZÉRO Gamivo 3,52 $ 75 VP ~11,83 $ * ZÉRO Kinguin 2,71 $ 75 VP ~8,47 $ * FAIBLE SEAGM 4,80 $ 475 VP ~10,10 $ * ZÉRO G2A 2,80 $ 75 VP ~11,12 $ ZÉRO Eldorado.gg 3,20 $ 130 VP ~8,78 $ * ZÉRO G2G.com 4,48 $ 475 VP ~9,34 $ * ZÉRO LootBar 4,80 $ 475 VP ~9,60 $ ZÉRO Bitrefill 5,00 $ 475 VP ~10,53 $ * ZÉRO CoinGate 5,01 $ 475 VP ~10,55 $ * ZÉRO

*Les

prix sont estimés en fonction des frais du vendeur et des ajustements régionaux 2026 . Le prix de référence officiel en boutique est de 4,99 $ pour 475 VP.

Est-il sûr d’acheter des points Valorant (VP) sur des sites tiers ?

Je tiens à préciser que lorsque vous recherchez le meilleur site web pour acheter des points Valorant à bas prix, vous vous exposez à deux types de risques distincts.

Deux types de risques – et comment s'en prémunir

Le « risque d'arnaque » survient lorsqu'un site encaisse votre argent sans vous fournir quoi que ce soit en échange. Vous pouvez vous prémunir contre ce risque en utilisant PayPal ou une carte bancaire, qui offrent une protection contre les rejets de prélèvement. Le « risque lié aux conditions d’utilisation » fait référence à la violation des règles de Riot Games. Étant donné que toutes les plateformes figurant sur ma liste vendent principalement des cartes-cadeaux officielles, je considère qu’il n’y a aucun risque lié aux conditions d’utilisation inhérent à l’achat lui-même, à condition que vous utilisiez le code vous-même.

Position relative aux conditions d’utilisation spécifiques à Valorant

J’ai étudié la position de Riot Games et confirmé qu’ils n’avaient aucune objection à l’égard des cartes cadeaux officielles. Je dois toutefois vous avertir que les méthodes de recharge non officielles impliquant le partage de compte sont strictement interdites. En 2026 , Riot Games a également mis en place le « Penalty Linking », ce qui signifie qu’une suspension de votre compte Valorant pourrait se répercuter sur vos comptes League of Legends ou TFT, entraînant la suspension de tous vos comptes.

Signaux d’alerte à surveiller

Je pense que tout site promettant un « générateur de VP gratuit » est une arnaque à 100 %.

%. Je vous conseille d’éviter tout site qui vous demande vos identifiants de compte de jeu .

. Je vous recommande de vous méfier des prix inférieurs de plus de 40 % à ceux de la boutique officielle .

. Je vous invite à la prudence face aux sites acceptant uniquement les cryptomonnaies et ne proposant aucune politique de remboursement.

Comment choisir le meilleur site de points Valorant (VP) pour vous

J’ai pris en compte plusieurs facteurs afin de vous aider à déterminer quelle plateforme est le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix, en fonction de votre situation.

1. Mode de livraison et sécurité du compte

Je pense que le mode de livraison est le facteur le plus important pour vous. J’ai vérifié que les cartes électroniques (eCards) ne présentent aucun risque lié aux conditions générales d’utilisation, car vous ne communiquez jamais votre mot de passe. Je vous invite à vous reporter à la section consacrée aux modes de livraison si vous avez des doutes.

2. Coût pour 1 000 points Valorant (VP)

J’ai constaté que les prix de départ peuvent être trompeurs. Je vous conseille de toujours comparer le coût pour 1 000 unités par rapport au prix de référence de la boutique officielle afin de déterminer les économies réelles. Vous pouvez également consulter mon guide des skins Valorant pour savoir exactement de combien de VP vous aurez besoin.

3. Protection de l’acheteur

J’ai constaté que PayPal et les cartes de crédit sont indispensables pour les nouveaux acheteurs. Je vous recommande d’éviter les cryptomonnaies ou les virements bancaires sur des sites que vous ne connaissez pas bien, en raison de l’absence de protection de l’acheteur.

4. Rapidité de livraison et fiabilité du mode de livraison

J'ai constaté que la livraison automatisée prend généralement moins de cinq minutes. J'ai remarqué que les plateformes fonctionnant avec une intervention humaine peuvent prendre beaucoup plus de temps ; je vous conseille donc de vérifier la véracité des promesses de livraison « instantanée » avant d'acheter.

5. Disponibilité régionale et compatibilité

J’ai constaté que tous les fournisseurs ne prennent pas en charge toutes les régions. Je vous conseille de vérifier que la carte cadeau de points Valorant correspond à la région de votre compte – par exemple, un code américain ne fonctionnera pas sur un compte britannique. Vous pouvez vous tenir informé en suivant l’actualité e-sport de Valorant.

Verdict final : quel site de points Valorant (VP) devriez-vous utiliser ?

Pour minimiser les risques liés à votre compte, je vous recommande d’utiliser Eneba : ce site utilise la méthode de la carte électronique (eCard) et garantit que votre compte n’interagit jamais avec un tiers.

Pour le meilleur prix au 1 000 unités, Kinguin est actuellement en tête avec environ 8,47 $ pour 1 000 unités. Pour votre premier achat, Eneba allie un faible risque lié aux conditions générales, la protection de l’acheteur via PayPal et un processus de paiement simple.

J’ai analysé ces plateformes afin que vous puissiez trouver le meilleur site pour acheter des points Valorant à bas prix en toute confiance.

Idéal pour obtenir des points Valorant à bas prix Eneba 5.0 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Achetez des jeux, des cartes cadeaux et des recharges de téléphone portable à prix réduits. Faites vos achats sur Eneba

Foire aux questions