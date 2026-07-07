Una selección de las demos del Next Fest: «Cosy Balls», «Dungeon Cards», «City Building» y «Cthulhu»

La última edición del Steam Next Fest estará en marcha hasta el 22 de junio y trae consigo cientos de nuevas demos, desde juegos de desarrolladores independientes hasta títulos de gran presupuesto. He tenido la oportunidad de probar algunas demos que abarcan géneros muy diferentes: construcción de circuitos, construcción de mazos, construcción… de edificios y, eh, edificios hundidos.

Canicas acogedoras

El primero es un encantador juego de construcción de circuitos de canicas creado por el desarrollador independiente Pixel Pea Games y publicado por Mythwright (los responsables del próximo «Kaiju Cleanup»). Sinceramente, elegí este juego porque quería ver qué tipo de juegos estaban saliendo al mercado que mis hijos pudieran jugar; tienen cinco y seis años y a los dos les encanta Gravitrax, así que, en realidad, el reto era: ¿puede un videojuego interesarles tanto como un juego físico de pistas de canicas?

La respuesta es «sí», al menos para mi hijo de seis años. «Me gusta la música», me dijo (es hip-hop lo-fi), y acto seguido añadió: «Esto es superfácil». Y lo es: los elementos de las pistas se seleccionan de una caja de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla y se colocan con un clic del ratón (el ratón también controla la cámara). Al tratarse de una demo, los elementos son limitados, pero aún así hay más que suficientes para crear pistas bastante elaboradas.

Mi hijo mayor está construyendo una pista de canicas con muchos baches.

También hay algunos retos que puedes completar en la demo y que te regalan «Tickets». Estos se utilizan luego en la tienda del juego para desbloquear nuevas piezas (yo compré un segmento de caída bidireccional). Incluso puedes personalizar las canicas con caras monísimas y accesorios divertidos; el juego completo promete elementos como cabezas de dinosaurio y sombreros de vaquero. Todo es muy bonito y relajado.

Quizá sea un poco demasiado lento: ni siquiera construir una rampa larga con aceleradores hace que las canicas se muevan especialmente rápido; por desgracia, no se acerca ni de lejos a la velocidad «que te sacaría un ojo» del Gravitrax del mundo real. Esta es, en realidad, mi única crítica, y la principal razón por la que mi hijo se aburrió, ya que lanzar varias canicas a la vez siempre da la sensación de ser más lento de lo que debería. Tengo curiosidad por ver si esto cambia cuando el juego salga a la venta a finales de este año.

Hacia la cripta

¿Alguna vez has iniciado un juego, lo has probado durante cinco minutos, pero no te ha enganchado? «Into the Crypt», de Megaglope Studios, es una víctima de esto, a pesar de que, en mi opinión, cumplía muchos de los requisitos. Si vas a lanzar un juego de construcción de mazos hoy en día, tendrás que idear algo que no solo pueda competir con Slay the Spire 2, pero que ofrece algo lo suficientemente nuevo o diferente como para que merezca la pena dedicarle más tiempo a tu juego que a ese gigante cultural. Pensé que «Into the Crypt» podría cumplir con esto, dado que promete la mecánica de juego típica de «Spire», aderezada con la exploración de mazmorras en primera persona.

Por desgracia, este aspecto del juego es puramente estético; no controlas al personaje que eliges (un berserker en la demo, aunque el juego completo promete un alquimista y un druida). En su lugar, (ya sabes cómo va esto) eliges una ruta en un mapa que muestra lo que te espera, abres una puerta con una llave y, a continuación, la cámara recorre automáticamente la mazmorra hasta llegar a esa sala. Esperaba algo parecido a Legend of Grimlock, con combates por turnos basados en cartas, o quizá a Deep Sky Derelicts.

Tienes una libertad de movimiento limitada para mirar a tu alrededor en una habitación, pero el juego no te ofrece nada que hacer con esta capacidad.

Por lo demás, lo que hay hasta ahora es sólido, pero entre una mecánica de juego demasiado familiar y una interfaz de usuario recargada, está claro que necesita más tiempo de desarrollo (su lanzamiento está previsto para finales de este año). Incluso el estilo artístico tiene un aire similar al de Slay the Spire; la imitación es la forma más sincera de halago, tal vez, pero no siempre equivale a algo que merezca la pena jugar. Me gustaría pensar que «Into the Crypt» puede aprovechar sus ideas y la jugabilidad que propone (exploración de mazmorras) para convertirse en algo realmente decente, pero, por ahora, se encuentra atrapado intentando escapar de la mazmorra de la mediocridad genérica.

Empluna

Aquí hay otro género que me encanta: ¡la construcción de ciudades! Pero con un giro peculiar: también puedes diseñar todos los edificios de la ciudad. Y, al menos a juzgar por la demo, es un simulador bastante complejo con algunas ideas fascinantes. Eliges el tipo de mundo, sociedad y economía con los que quieres empezar (aunque hay un modo «Sandbox» disponible, por lo que no hay restricciones económicas) y, a continuación, un narrador te explica que, básicamente, depende de ti construir un lugar que no se convierta en una especie de infierno distópico.

Quizá como era de esperar, el juego pronto se derrumba bajo su propio peso. Todo lo demás que cabría esperar de un simulador de ciudades está aquí (trazar carreteras, conectar edificios a la red eléctrica, etc.), pero el tutorial está repleto de texto y, aun así, resulta demasiado impreciso como para garantizar que se sigan las instrucciones correctamente – y tampoco ayuda que el asistente en pantalla no deje de decirte que veas un vídeo minúsculo para saber qué botones pulsar.

Quiero decir, no me malinterpretes: mientras que «Into the Crypt» adolece de falta de ambición, «Empluna» adolece de un exceso de ella. Esto comenzó como un proyecto estudiantil, pero a los desarrolladores (BigCodersPlanet) les gustaba lo que estaban creando y creían que estaban ante algo importante, hasta el punto de que se convirtió en un juego en toda regla. Admiro eso, y es la razón por la que estoy dispuesto a ser indulgente con el juego a pesar de que, por el momento, no esté optimizado y resulte poco manejable.

El comienzo de mi ciudad fue bastante caótico; no os voy a enseñar el desastre espantoso en el que se convirtió.

Los gráficos low-poly son encantadores, la variedad de mecánicas (incluida la posibilidad de reconstruir edificios ya existentes) y la promesa de hasta 25 000 PNJ por ciudad resultan muy atractivas. Sin embargo, Empluna da la impresión de ser un caso claro de juego que necesita urgentemente más pruebas: incluso algo tan sencillo como trazar una carretera no se adapta al terreno ni lo nivela, sino que se convierte en una monstruosidad serpenteante. Apúntalo como «uno a tener en cuenta».

The Sinking City 2

Probé un montón de juegos independientes, pero también me llamó la atención «The Sinking City 2», de Frogware. Este estudio ha tenido un montón de contratiempos y problemas de cara al lanzamiento de este juego (previsto para el 18 de agosto), pero Campaña de Kickstarter de «The Sinking City 2» El año pasado superó con creces sus objetivos y aquí estamos, con una muestra jugable del horror lovecraftiano.

No está… mal. Tampoco es especialmente bueno, pero eso se debe principalmente a problemas técnicos (cuelgues ocasionales, texturas con fallos, etc.). Mientras que el primer Sinking City intentaba abarcar demasiado, la secuela simplifica el terror cósmico de los años veinte para acercarlo más a Resident Evil; Frogwares no ha dudado en promocionar este título como un juego de terror de supervivencia más puro. Esto también significa que los elementos de investigación, que eran una parte fundamental del original, ahora son opcionales.

Quizá deberías ir al médico a que te echen un vistazo, amigo.

Esto resulta decepcionante, y quizá también lo sea para ti si vienes del primer juego o de los títulos posteriores de Sherlock Holmes creados por Frogwares. La buena noticia es que, en realidad, no afecta al desarrollo del juego y, desde luego, tampoco a la atmósfera. Es un aspecto en el que el estudio ha dedicado claramente mucho tiempo y esfuerzo, ya que la demo te lleva a recorrer múltiples zonas inundadas, a menudo iluminadas únicamente con una linterna, mientras cosas asquerosas y húmedas acechan en las cercanías.

Las principales criaturas que aparecen en la demo son los Slither (zombis controlados por gusanos) y unos monstruos más pequeños y desgarbados con dientes feroces. Todo parecía estar muy bien guionizado, con algunos momentos en los que te veías abocado a «arenas» en las que tenías que sortear escritorios y archivadores sumergidos mientras los Slither avanzaban. La jugabilidad y el manejo de las armas me recordaron, más que nada, al último «Alone in the Dark», así que considérame «cautelosamente optimista» respecto a este título.