Reseña del juego «The Last of Us: Parte 1»: un magnífico remake

Aviso legal: La siguiente reseña puede contener spoilers de la primera temporada de «The Last of Us».

En la última década, The Last of Us se ha publicado en tres ocasiones diferentes: la primera en el PS3, y posteriormente remasterizado para PS4, y ahora rediseñado desde cero para el PS5 y el ordenador. Ese insólito viaje sienta las bases para esta The Last of Us: Parte 1 reseña del juego, porque La gran pregunta no es si el juego es bueno; eso ya se resolvió hace años.

Lo que importa ahora es si este remake justifica su existencia.

La respuesta breve: Esta es, sin lugar a dudas, la mejor versión del juego que se ha hecho nunca, con unos gráficos notablemente mejorados, un comportamiento de la IA más inteligente y una presentación en general más envolvente. . Al mismo tiempo, también es la versión más fácil de saltarse si ya has jugado a la historia anteriormente.

Resumen: Reseña del juego «The Last of Us: Parte 1»

Identidad de juego fundamental Una aventura cinematográfica de acción y supervivencia en la que el sigilo, la búsqueda de recursos y los tensos enfrentamientos marcan el viaje de Joel y Ellie a través de una América en ruinas. Las mejoras más importantes Una renovación visual completa con iluminación moderna, modelos de personajes detallados, un comportamiento mejorado de la IA de los enemigos, opciones de accesibilidad y una experiencia inmersiva DualSenseartículos sobrePS5. Principales críticas Los sistemas de juego fundamentales se mantienen muy similar al original de 2013, lo que significa que la profundidad del combate y el diseño de los rompecabezas pueden parecer anticuados para los jugadores que vuelven al juego. Veredicto claro La versión definitiva de un clásico de la narrativa: visualmente impresionante y emocionalmente impactante, aunque es posible que los veteranos no sientan la necesidad de volver a jugarlo.

The Last of Us: Parte 1: una obra maestra pulida hasta alcanzar un acabado impecable

Género Aventura de acción cinematográfica, terror de supervivencia Circuito de ejercicios para el tronco Explora, busca suministros, fabrica herramientas y sobrevive a tensos enfrentamientos basados en el sigilo Su mayor punto fuerte Una narración emotiva y unas interpretaciones magníficas Su mayor punto débil Los sistemas de juego se mantienen muy similares a los del juego original de 2013 Plataforma y lanzamiento PS5 (2022), PC (2023) Ideal para Jugadores interesados en la historia y aficionados a los juegos de supervivencia con un fuerte componente narrativo Veredicto claro La versión definitiva de un clásico de la narrativa moderna

Lanzado originalmente en 2013 y reconstruido para PS5y PC,The Last of Us: Parte I vuelve a abordar la emblemática historia de supervivencia de Naughty Dog con una renovación visual completa y unos sistemas modernizados. Los jugadores guían a Joel y Ellie a través de una América devastada, combinando el combate sigiloso, la creación de recursos y una narrativa emotiva.

Más que una simple mejora de la resolución, esta versión utiliza una iluminación y una animación facial de mayor calidad para reforzar la famosa intimidad del juego. Se trata de una reconstrucción meticulosa que conserva la 2013 el ciclo de juego, al tiempo que se garantiza la atmósfera y las interpretaciones están finalmente a la altura de la ambición cinematográfica de la visión original.

Para los recién llegados que hayan leído mi The Last of Us (Temporada 1) – Reseña, sigue siendo una de las experiencias narrativas más impactantes del mundo de los videojuegos. Yo diría que es la forma definitiva de disfrutar de un clásico moderno, aunque los veteranos no sientan aún la necesidad imperiosa de revivirlo una vez más.

La implacable perfección del modo Superviviente

Lo primero The Last of Us: Parte I lo que me ha enseñado es que Jugarlo como si fuera un juego de disparos es un error. En cuanto intenté hacer de héroe de acción, todo se vino abajo. Las municiones se agotaron en cuestión de segundos, los enemigos me rodearon y un Clicker acabó con la pelea al instante.

He aprendido por las malas que El combate se convierte en una cuidadosa combinación de sigilo, combates cuerpo a cuerpo brutales y tiroteos desesperados. La fabricación de objetos es fundamental. Las bombas Molotov eliminan a los grupos de infectados, las navajas te salvan de los Clickers y las bombas de clavos pueden darle la vuelta a una situación complicada en un instante.

Eso sí,los recursos son escasos a propósito, lo que mantiene la tensión al máximo y obliga a tomar decisiones constantes sobre la limpieza.

El modo «Superviviente» transforma la experienciaen unun juego de terror y supervivencia agotador. Los recursos se agotan, lo que hace que cada bala sea un salvavidas invaluable. Me vi acumulando munición para los Clickers y recurriendo a eliminaciones silenciosas para soportar la tensión abrumadora.

El comportamiento de los enemigos aumenta la presión. Los enemigos humanos se comunican entre sí y te flanquean, mientras que los Clickers siguen siendo aterradores gracias a sus ataques letales y a que se guían por el oído en lugar de por la vista. El sigilo te permite incluso evitar por completo algunos encuentros si tienes suficiente paciencia.

Fuera de los combates, los acertijos ambientales rompen la monotonía, aunque pueden resultar repetitivos. Los numerosos puntos de control evitan que la frustración aumente, y Los contenidos desbloqueables, como trucos, trajes y filtros visuales, aumentan el interés por volver a jugar.

Hay algo que quiero destacar en mi The Last of Us La reseña de la primera parte es que, más allá de la campaña, La incorporación de «Permadeath» y «Encounter Replay» supone un desafío mecánico brutal para los jugadores veteranos. Incluyendo el Sin salir El documental es un acierto brillante, ya que ofrece una visión poco habitual y sincera de la agotadora historia del desarrollo del juego.

La evolución táctil

Al jugar al remake, enseguida quedó claro una cosa: esto no es The Last of Us: Parte II mecánicas con un nuevo lavado de cara. Algunos jugadores esperaban una actualización mecánica completa: esquivar, arrastrarse en posición prona y el sistema de combate más ágil de la secuela. Nada de eso está presente aquí. Joel sigue moviéndose como Joel y, de una forma extraña, eso forma parte de la identidad del juego.

La sensación general ha cambiado. Los movimientos son más fluidos y contundentes, con animaciones que se integran de forma natural mientras navegas por esta página juego de supervivencia visceral. Al abrirse paso por espacios reducidos, el peso y el impulso de Joel le confieren una presencia que va mucho más allá de la versión original.

La IA de los enemigos también se comporta de forma un poco menos predecible. Es raro que dos combates se desarrollen exactamente igual. A veces los enemigos avanzan con agresividad, otras veces dudan o dan vueltas. Esas pequeñas variaciones hacen que los encuentros resulten más dinámicos, aunque los sistemas subyacentes sigan siendo los mismos.

La accesibilidad es el aspecto en el que la nueva versión realmente se ha esforzado al máximo. La verdad es que la variedad de opciones es impresionante. Los modos de alto contraste, las indicaciones de navegación por audio, los ajustes de asistencia visual y los controles totalmente personalizables hacen que el juego resulte mucho más accesible para jugadores de todos los niveles.

On PS5, elDualSensecontrolador añade detalles sutiles pero divertidos. Se nota una resistencia crujiente al cargar un cartucho de escopeta, y las secuencias a caballo generan una vibración rítmica constante que se adapta al galope. Es una experiencia envolvente, aunque la función háptica puede agotar la batería del mando más rápido de lo esperado.

Por qué la historia sigue marcando el género

La historia enThe Last of Us: Parte I no ha cambiado en absoluto y, sinceramente, tampoco hacía falta. El remake mantiene intacta la trama original, en la que seguimos a Joel mientras acompaña a Ellie, una adolescente inmune a la infección, a través de unos Estados Unidos en ruinas casi 20 años después La civilización se derrumbó.

Incluso después de volver a verlo, las escenas emotivas siguen calando hondo. Lo que más destaca es cómo Los momentos de calma tienen tanto peso como las grandes escenas dramáticas. Las largas caminatas, las pequeñas conversaciones o el simple hecho de explorar lugares abandonados van forjando poco a poco la relación entre Joel y Ellie de una forma que pocos videojuegos logran.

Todos estamos de acuerdo en que Este vínculo es el núcleo de la experiencia, lo que le ha valido su lugar entre los los mejores juegos similares a The Walking Dead. La propia mecánica del juego refuerza constantemente su creciente dependencia mutua a lo largo del viaje.

La campañadura entre 15 y 17 horas, con el excelente Abandonados Un contenido descargable que añade unas 2 o 3 horas más de historia y que explora el pasado de Ellie.

Los temas de la pérdida, el amor, el egoísmo y la redención están presentes a lo largo de todo el recorrido. En comparación con Parte II, que se decanta claramente por una narrativa de venganza sombría, la historia original resulta más equilibrada desde el punto de vista emocional.

Para los recién llegados, sigue siendo una clase magistral inolvidable e imprescindible sobre el arte de contar historias. Para los veteranos, el final sigue teniendo el mismo impacto que al principio, y resulta igual de impactante a pesar de saber exactamente lo que va a pasar.

El crudo realismo de un mundo recuperado

Aunque te sepas de memoria el trazado de Boston, volver a recorrer estas calles es como verlas por primera vez. La reconstrucción desde cero da un nuevo aire a la decadencia, haciendo que las ruinas parezcan más densas y habitadas. Se trata de una transformación que recompensa a los seguidores de toda la vida con unos detalles atmosféricos increíbles.

Durante miThe Last of Usreseña del juego,No dejaba de fijarme en pequeños detalles que no llamaban la atención en versiones anteriores. El polvo que flota a la luz del sol, la lluvia que se refleja en las superficies y las esporas que se desplazan por el aire durante las secuencias de infección consolidan esta escena como una de las los mejores juegos de zombis por su atmósfera auténtica. Hace que el mundo parezca realmente abandonado.

Ahora los modelos de los personajes también parecen más realistas. Tess fue la que más me llamó la atención. Parece más alguien que realmente ha sobrevivido veinte años en un mundo en ruinas, lo que hace que su relación con Joel resulte más creíble.

Me quedé conRendimientomodo, comoEl objetivo de 60 FPS supone un punto de inflexión. La mayor fluidez hace que apuntar resulte mucho más ágil, lo que garantiza que incluso los combates más frenéticos y decisivos sigan siendo precisos en lugar de caóticos.

Las animaciones también tienen más peso. Joel ya no se desliza por los escenarios como solía hacer antes. Los movimientos se perciben con más solidez, y cuando los enemigos empiezan a flanquear o a coordinarse durante los combates, Todo el encuentro resulta más físico e impredecible.

Mi veredicto general sobre *The Last of Us: Parte 1*: definitivo, por no decir imprescindible

Enebameter 9/10

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Después de volver a jugar al remake para mi The Last of Us: Parte I A lo largo de la reseña, no dejaba de llegar a la misma conclusión. Esto es claramente el versión definitiva del juego, pero también plantea la pregunta más obvia: ¿era realmente necesario que existiera?

Desde un punto de vista técnico, la reconstrucción es impresionante. Los gráficos, las animaciones y las sutiles mejoras en la IA hacen que la experiencia resulte más moderna sin alterar la esencia del juego. On PS5, el juego funciona a la perfección en el modo «Rendimiento», mientras que la versión para PC se lanzó con algunos problemas de optimización que se han ido solucionando con el tiempo mediante parches.

Lo que no ha cambiado es la esencia de la experiencia. La historia, el diseño del mundo y la música siguen teniendo un enorme peso emocional, lo que consolida fácilmente su legado entre los los mejores juegos de terrorque se haya publicado jamás.Incluso en un género tan saturado, pocas historias transmiten una sensación tan cruda y humana.

Ventajas Contras ✅Una narración excepcional ✅Una dirección artística magnífica ✅Una banda sonora memorable ❌La profundidad del combate parece anticuada ❌Algunos rompecabezas se repiten con frecuencia

Ideal para: Jugadores a los que les gusta la trama y los que se inician en la serie.

Menos adecuado para: Los veteranos esperan cambios importantes en la jugabilidad.