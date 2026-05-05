Cómo vender tu cuenta de Steam y sacar beneficio en 2026

El mejor momento para vender Steam La inclusión en los listados de cuentas se produce cuando la demanda es alta y tu biblioteca tiene un valor real. Años de inversión en Steam ventas, lanzamientos de AAA, CS2 Las carátulas, los DLC y las ediciones con bloqueo regional han convertido las grandes colecciones en auténticos activos con valor real, y venderlas estratégicamente es una decisión legítima para cualquier jugador veterano de PC.

Steam, desarrollado porVigilancia Lanzada en septiembre de 2003, es la mayor plataforma de videojuegos para PC del mundo, con 132 millones de usuarios activos al mes, un catálogo de más de 120 000 títulos y un récord de 42 millones de usuarios simultáneos en enero de 2026.

Compradores que desean vender Steam en los listados de cuentas, busca las de mayor valor CS2 inventarios de carátulas, grandes bibliotecas con títulos raros o descatalogados, compras con restricción regional, cuentas antiguas de la época de la fundación (2003-2010), alto Steam Un nivel con insignias exclusivas y un historial VAC impecable. Estas son las características que realmente dan valor, no solo el número total de partidas jugadas. Esta guía incluye todo lo que necesitas para vender Steam gestionar las cuentas de forma segura y rentable en 2026.

Aviso legal:Vender unSteam esa afirmación incumple directamente la Steam El Acuerdo de suscriptor (Sección 1C) establece lo siguiente: «No está permitido vender, intercambiar ni ceder su cuenta». La transferencia de cuentas es una práctica prohibida que puede dar lugar a la cancelación definitiva de la cuenta sin derecho a reembolso del contenido adquirido. Tanto los vendedores como los compradores aceptan este riesgo con pleno conocimiento de causa.

Cómo vender los datos de una cuenta de Steam

Para venderSteam Para que los anuncios de cuentas salgan bien, cada paso debe contribuir a que el siguiente sea más seguro y rentable. Un anuncio con un buen precio en la plataforma adecuada, respaldado por capturas de pantalla claras y un traspaso impecable, marca la diferencia entre una venta rápida y una disputa que acaba en un Steam El portero no abre la puerta y no tengo dinero.

Pasos para venderSteam Datos de la cuenta:

Elige una plataforma de compraventa de confianza que ofrezca protección de depósito en garantía Calcular y fijar un precio competitivo basándose en la biblioteca, CS2 existencias y antigüedad de las cuentas Prepara un anuncio completo, acompañado de capturas de pantalla Gestiona la comunicación con los compradores de forma profesional y dentro de la plataforma Realice la transferencia de la cuenta de forma segura por correo electrónico y SteamTraspaso de un base

Jugadores que buscan dónde vender Steam Los datos de las cuentas dependen de mercados especializados para garantizar una protección estructurada de las transacciones, lo cual es algo Reddit, Discord, oMercado de Facebook no puede ofrecer. Hay tres plataformas que destacan para quienes quieran vender Steamcuenta:El Dorado, Skycoach, yPlayerAuctions.

1. Elige la plataforma adecuada

La elección de la plataforma es una decisión tanto de gestión de riesgos como práctica a la hora de vender Steam listados de cuentas. Determina:

Cómo se retienen y se liberan los fondos

Si se verifican las cuentas de los vendedores antes de publicar un anuncio

¿Qué ocurre si un comprador impugna la venta tras recibir las credenciales?

¿Cuánto tarda el pago en llegar a la cartera o a la cuenta bancaria del vendedor?

Esto no es negociable: Steam La negociación con cuentas conlleva un Vigilancia-riesgo de recuperación específico, en el que Steam El servicio de asistencia puede restablecer el acceso a la cuenta al titular registrado originalmente utilizando la dirección de correo electrónico original, las preguntas de seguridad y los recibos de pago, incluso meses después de que se haya completado con éxito la transferencia.

El servicio de depósito en garantía de la plataforma es doblemente importante en este caso. El uso de un canal no estructurado elimina todas las medidas de protección en las que confían ambas partes.

El Dorado es un mercado selecto que da prioridad a la reputación y en el que se pueden vender Steam datos de la cuenta, con un proceso de selección de vendedores más riguroso que el de la mayoría de la competencia, lo que se traduce en una calidad más uniforme de los anuncios en Steam cuentas en venta.

Datos clave:

Servicio de depósito en garantía TradeShield Se activa automáticamente con cada venta y cubre el fraude en los pagos, las devoluciones y las disputas relacionadas con la recuperación de cuentas

Se activa automáticamente con cada venta y cubre el fraude en los pagos, las devoluciones y las disputas relacionadas con la recuperación de cuentas Período de protección de TradeShield de 5 a 14 días En las ventas a cuenta, los fondos se retienen hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía.

En las ventas a cuenta, los fondos se retienen hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía. Interfaz limpia con funciones específicas Steam listas de cuentas que se pueden filtrar por número de juegos, horas jugadas, SteamNivel,CS2 valor de inventario, antigüedad de la cuenta y región

Tolerancia cero en la recuperación de cuentas tras la venta – vendedores que vuelven a iniciar sesión tras realizar una venta Steam la cuenta se enfrenta a una suspensión inmediata y permanente de la plataforma

– vendedores que vuelven a iniciar sesión tras realizar una venta Steam la cuenta se enfrenta a una suspensión inmediata y permanente de la plataforma Requisitos obligatorios para los vendedores: proporcionar acceso completo a la cuenta (correo electrónico + Steaminiciar sesión +Steam (Guardia), indicar con precisión el estado de VAC y de expulsión de la comunidad, y especificar cualquier restricción regional

Comisión del 8 % al 10 % por las ventas de cuentas; comprueba la tasa actual en el panel de control del vendedor antes de publicar el anuncio

Filtros populares en Steam ofertas a fecha de abril de 2026: CS2 Catálogo de más de 500 dólares, más de 500 juegos, cuentas de la época de la fundación (2003-2010), insignias raras (Pinball, Monster Summer Sale)

Nota: Existen algunos informes de la comunidad que señalan inconsistencias en la resolución de conflictos, además del marco formal de aplicación de la normativa.

★ La mayor comunidad de compradores activos de Steam El Dorado Prueba Eldorado hoy mismo

Skycoach es una empresa de servicios para videojuegos que ha ampliado su actividad más allá de sus orígenes en el «boosting» para facilitar Steam ventas a clientes a través de un modelo de compra directa seleccionado y gestionado por profesionales.

Datos clave:

Modelo de compra directa – los vendedores facilitan los datos de su cuenta (lista de juegos, horas, CS2 inventario, estado de VAC, antigüedad de la cuenta), recibir un presupuesto al instante y cobrar rápidamente a través de PayPal, Skrill, o mediante transferencia bancaria a través de un proceso de tres pasos: verificación de la cuenta → presupuesto instantáneo → pago

– los vendedores facilitan los datos de su cuenta (lista de juegos, horas, CS2 inventario, estado de VAC, antigüedad de la cuenta), recibir un presupuesto al instante y cobrar rápidamente a través de PayPal, Skrill, o mediante transferencia bancaria a través de un proceso de tres pasos: verificación de la cuenta → presupuesto instantáneo → pago Protección de pagos mediante un servicio de depósito en garantía cifrado – Los fondos no se liberan hasta que se confirme la transacción

– Los fondos no se liberan hasta que se confirme la transacción Enfoque de valoración integral que abarca la variedad de la colección, el número de juegos poco comunes, CS2 valor de inventario, Steam Nivel, rareza de la insignia y antigüedad de la cuenta: a menudo ofrecen cotizaciones más altas que las calculadoras automáticas

que abarca la variedad de la colección, el número de juegos poco comunes, CS2 valor de inventario, Steam Nivel, rareza de la insignia y antigüedad de la cuenta: a menudo ofrecen cotizaciones más altas que las calculadoras automáticas Trustpilotpuntuación de 4,6, con una experiencia de venta cuidadosamente seleccionada y verificada

Una distinción importante para cualquiera que quiera vender Steam Lista de cuentas aquí: Skycoach funciona más como un comprador selectivo que como un mercado abierto, ya que fija el precio y gestiona la cuenta internamente; la protección del vendedor se basa en la propia política de la plataforma, no en un verdadero servicio de depósito en garantía de terceros. Es la opción ideal para vender Steam acceso rápido a la cuenta sin necesidad de gestionar un anuncio, pero puede suponer un límite máximo inferior al de las plataformas entre particulares para colecciones raras de gran valor.

★ Lo que te da fuerzas, te hace Skycoach Prueba Skycoach hoy mismo

PlayerAuctions es uno de los mercados especializados en cuentas de videojuegos más antiguos que se dedican a la venta de Steam listados de cuentas, en funcionamiento desde 1999 con más de un millón de miembros en más de 140 países; 20 101 vendedores obtuvieron ingresos a través de la plataforma en 2025.

Datos clave:

Sistema de depósito en garantía PlayerGuardian retiene los fondos del comprador hasta que se confirme la entrega, lo que protege a los vendedores frente a la falta de pago

retiene los fondos del comprador hasta que se confirme la entrega, lo que protege a los vendedores frente a la falta de pago Especializado Steam sección de la cuenta con filtros por número total de juegos, horas jugadas, valor del inventario y antigüedad de la cuenta, además de una calculadora de valor de la cuenta integrada

con filtros por número total de juegos, horas jugadas, valor del inventario y antigüedad de la cuenta, además de una calculadora de valor de la cuenta integrada Escudo PowerSeller – Seguro de transacciones de hasta 50 000 dólares para vendedores de artículos de gran valor, especialmente relevante para Steam cuentas premium CS2existencias

– Seguro de transacciones de hasta 50 000 dólares para vendedores de artículos de gran valor, especialmente relevante para Steam cuentas premium CS2existencias Ventanas con garantía posventa de 7 o 30 días: los fondos permanecen en la cuenta de garantía bloqueada durante ese plazo para proteger contra las devoluciones

de 7 o 30 días: los fondos permanecen en la cuenta de garantía bloqueada durante ese plazo para proteger contra las devoluciones Opciones de pago entre otrosPayPal, Skrill, Payoneer, transferencia bancaria y criptomonedas

entre otrosPayPal, Skrill, Payoneer, transferencia bancaria y criptomonedas Comisiones por transacción aproximadamente entre el 7 % y el 10 %, dependiendo del nivel del vendedor; sin cuotas de publicación ni de suscripción

Ventajas e inconvenientes: La resolución de disputas ha recibido opiniones dispares por parte de la comunidad, y se han documentado estafas relacionadas con la recuperación de cuentas. Los vendedores que deseen vender Steam El acceso a la cuenta debe realizarse aquí utilizando la Protección posventa y documentando todo minuciosamente.

★ Mercado de confianza desde 1999 PlayerAuctions Prueba PlayerAuctions hoy mismo

Característica El Dorado SkyCoach PlayerAuctions Tipo de plataforma Mercado P2P Comprador directo / Servicio personalizado Mercado P2P Protección del depósito en garantía TradeShield: periodo de protección de entre 5 y 14 días para las cuentas; los fondos se retienen hasta que el comprador confirme la entrega El sistema de protección de pagos interno de la plataforma: no se trata de un verdadero servicio de depósito en garantía de terceros PlayerGuardian: periodo de protección posventa de 7 o 30 días Comisiones del vendedor Entre el 8 % y el 10 % para las cuentas; un 5 % para las cotizaciones de divisas Basado en cotizaciones –SkyCoach fija el precio; no hay estructura de comisiones para el vendedor Entre el 7 % y el 10 %, dependiendo del nivel del vendedor; sin comisiones por publicación ni cuotas de afiliación Rapidez en el pago Una vez finalizado el periodo de protección de TradeShield (entre 5 y 14 días para las cuentas) Pago rápido y directo tras la confirmación de la transacción; por lo general, más rápido que en las plataformas P2P Entre 3 y 7 días laborables tras la confirmación de la entrega por parte del comprador Sistema de reputación Valoraciones de vendedores, opiniones públicas e insignias de vendedores verificados Trustpilot 4,6 / 5 (más de 24 600 opiniones); selección rigurosa de vendedores Niveles de PowerSeller; valoraciones de los vendedores e historial de transacciones; Trustpilot4,2 / 5 Resolución de litigios Marco normativo oficial; algunas denuncias de la comunidad sobre resultados contradictorios Interno – gestionado por SkyCoach directamente; sin arbitraje por parte de un tercero independiente Mediación de PlayerGuardian; reacciones encontradas de la comunidad ante los resultados Nivel de seguridad Alto: TradeShield, verificación del vendedor, tolerancia cero en la recuperación de cuentas tras la venta Media-alta: protección de pagos cifrados, pero la protección del vendedor depende únicamente de la política de la plataforma Alto: depósito en garantía de PlayerGuardian, Escudo PowerSeller de hasta 50 000 $ para cuentas de alto valor Facilidad de uso Interfaz limpia con funciones específicas Steam filtros (número de partidas, CS2 (existencias, antigüedad de las cuentas, región) Es muy sencillo: envía los datos, recibe un presupuesto y cobra; no hace falta gestionar el anuncio Mayor implicación: los vendedores gestionan sus anuncios, se comunican con los compradores y gestionan los niveles de PowerSeller Número de asistentes Un amplio grupo de compradores activos en más de 100 juegos; sólido Steamcuenta corriente Comprador directo seleccionado: no hay un grupo abierto de compradores; SkyCoach compras directas Más de un millón de miembros en más de 140 países; 20 101 vendedores obtuvieron ingresos en 2025 Control del vendedor Completo: los vendedores fijan los precios, gestionan los anuncios y controlan las condiciones Ninguno –SkyCoach establece el precio de la oferta; los vendedores la aceptan o la rechazan Completo: los vendedores fijan los precios, gestionan los anuncios y establecen las condiciones de envío Ideal para El mayor en activoSteam grupo de compradores; ideal para cuentas consolidadas con amplios catálogos y una demanda activa Venta directa rápida sin publicación, con gestión profesional; ideal para vendedores que priorizan la rapidez frente a un precio máximo Máximo alcance y seguro Escudo PowerSeller de 50 000 $; ideal para artículos de gran valor CS2-cuentas recargadas

Un análisis detallado por tipo de vendedor para quienes estén decidiendo dónde vender Steam Lista de cuentas:

El mayor en activo Steam mayor número de compradores y mayor rapidez de venta en cuentas con antigüedad → El Dorado

→ El Dorado Venta rápida y directa sin publicación, con gestión profesional → Skycoach

→ Skycoach Máximo alcance, protección PowerSeller de 50 000 $, amplia trayectoria en el comercio entre particulares → PlayerAuctions

Ninguna de estas plataformas está exenta de riesgos, pero las tres ofrecen una protección estructural significativamente mejor que los acuerdos privados en Reddit, Discord, oeBay, que prohíben expresamente la venta de cuentas de videojuegos y no ofrecen ninguna protección al vendedor en el caso de los productos digitales.

2. Conoce el valor de tu cuenta

Fijar el precio a ciegas es el error más común que se comete al vender Steam listados de cuentas y ofertas económicas Steam Las cuentas con señales de valor no reveladas siempre pierden oportunidades de ganar dinero. A diferencia de la mayoría de los juegos, en los que un solo activo determina el valor, Steam Los precios de las cuentas dependen de una combinación de factores:

CS2 inventario de pieles – el principal factor que influye en el precio de las cuentas competitivas; los cuchillos y guantes raros, los skins de Covert, las rarezas de StatTrak y los artículos con combinaciones de pegatinas pueden constituir la mayor parte del valor total de una cuenta; en el caso de las ventas de skins por separado, el el mejor lugar para vender CS2 skins por dinero real Vale la pena echarle un vistazo a esta guía primero

– el principal factor que influye en el precio de las cuentas competitivas; los cuchillos y guantes raros, los skins de Covert, las rarezas de StatTrak y los artículos con combinaciones de pegatinas pueden constituir la mayor parte del valor total de una cuenta; en el caso de las ventas de skins por separado, el el mejor lugar para vender CS2 skins por dinero real Vale la pena echarle un vistazo a esta guía primero Tamaño y rareza de la biblioteca de juegos – Las cuentas con más de 500 juegos y una sólida combinación de títulos AAA, clásicos de culto y compras retiradas del mercado o bloqueadas por región alcanzan precios considerablemente más altos; los compradores están dispuestos a pagar más por una biblioteca que no pueden reconstruir fácilmente por sí mismos

– Las cuentas con más de 500 juegos y una sólida combinación de títulos AAA, clásicos de culto y compras retiradas del mercado o bloqueadas por región alcanzan precios considerablemente más altos; los compradores están dispuestos a pagar más por una biblioteca que no pueden reconstruir fácilmente por sí mismos Antigüedad de la cuenta – Las cuentas de la época fundacional (2003-2010) cuentan con una bonificación por oferta limitada y con insignias históricas, así como TF2 / HL2 / Portal indicadores de propiedad y una antigüedad verificable que no se pueda falsificar

– Las cuentas de la época fundacional (2003-2010) cuentan con una bonificación por oferta limitada y con insignias históricas, así como TF2 / HL2 / Portal indicadores de propiedad y una antigüedad verificable que no se pueda falsificar Steam Insignias de nivel y raras – altoSteam Las insignias de nivel con lámina metalizada, las de Pinball, las insignias de las rebajas de verano e invierno anteriores y los artículos de la Rebaja de Verano de Monster 2015 son muestra de años de fidelidad y aportan un valor cuantificable al comprador

– altoSteam Las insignias de nivel con lámina metalizada, las de Pinball, las insignias de las rebajas de verano e invierno anteriores y los artículos de la Rebaja de Verano de Monster 2015 son muestra de años de fidelidad y aportan un valor cuantificable al comprador Catálogo de cromos – Las grandes colecciones de cromos raros y descatalogados, sobre todo de juegos que ya no se comercializan, aportan un valor añadido

– Las grandes colecciones de cromos raros y descatalogados, sobre todo de juegos que ya no se comercializan, aportan un valor añadido Steam Saldo de la cartera – Los fondos no utilizados se transfieren al nuevo propietario y se indican expresamente en los anuncios

– Los fondos no utilizados se transfieren al nuevo propietario y se indican expresamente en los anuncios Estado de la prohibición de VAC y de la comunidad – Es imprescindible que el historial esté limpio para cualquier anuncio premium; una sola suspensión por VAC en cualquier juego puede reducir el valor de una cuenta entre un 60 % y un 80 %.

– Es imprescindible que el historial esté limpio para cualquier anuncio premium; una sola suspensión por VAC en cualquier juego puede reducir el valor de una cuenta entre un 60 % y un 80 %. Región – Las cuentas de EE. UU., la UE y la región japonesa alcanzan los precios más altos; las regiones con precios restringidos (Argentina, Turquía, Rusia) registran precios más bajos a pesar de que sus catálogos son más económicos, ya que Vigilancia ha endurecido las restricciones a los traspasos regionales desde 2022

– Las cuentas de EE. UU., la UE y la región japonesa alcanzan los precios más altos; las regiones con precios restringidos (Argentina, Turquía, Rusia) registran precios más bajos a pesar de que sus catálogos son más económicos, ya que Vigilancia ha endurecido las restricciones a los traspasos regionales desde 2022 Horas jugadas en los títulos estrella – mucho tiempo de reproducción CS2, Dota 2, TF2, o los logros que cuesta mucho conseguir aportan un valor añadido

La mayoría de los vendedores solo recuperan entre el 10 % y el 20 % de lo que gastaron inicialmente al vender Steam acceso a la cuenta. Un jugador que se gastó 3.000 dólares en Steam Los vehículos con más de 15 años suelen venderse por entre 300 y 600 dólares. – Las colecciones de títulos comunes y con grandes descuentos valen mucho menos que unos pocos juegos raros y descatalogados.

Rangos de precios de mercado realistas basados en anuncios activos verificados a principios de 2026:

De nivel básico (50-100 partidos, sin CS2 (inventario, títulos comunes): 20–80 dólares

(50-100 partidos, sin CS2 (inventario, títulos comunes): 20–80 dólares Gama media (entre 200 y 500 partidos, modesto CS2 (catálogo, algunos títulos antiguos o regionales): 100–300 dólares

(entre 200 y 500 partidos, modesto CS2 (catálogo, algunos títulos antiguos o regionales): 100–300 dólares De gran valor (más de 500 juegos,CS2 (inventario de más de 500 $, cuenta antigua, insignias raras): 400–1 500 $

(más de 500 juegos,CS2 (inventario de más de 500 $, cuenta antigua, insignias raras): 400–1 500 $ De lujo/de colección (etapa fundacional 2003-2010, rarezas retiradas de la lista o restringidas a una región, CS2 cuchillos o skins StatTrak Covert, de alto nivel Steam Nivel con insignias clásicas): 2.000–10.000 $ o más

Precio ligeramente inferior al de anuncios activos similares para despertar el interés de los compradores desde el principio, destacando los factores diferenciadores: juegos concretos poco comunes, CS2 artículos como cuchillos o guantes, Steam Ten en cuenta las insignias por antigüedad, la antigüedad de la cuenta y la región, para justificar una prima cuando sea pertinente. Para comparar las comisiones de la plataforma que afectan al pago neto al vender Steam acceso a la cuenta, el los mejores sitios para vender moneda del juego La guía trata este tema en detalle.

3. Preparar y registrar la cuenta

Un anuncio detallado y bien estructurado es lo que te ayuda a vender cuando pones algo a la venta Steam acceso a la cuenta; responde de antemano a las preguntas de los compradores, reduce las dificultades en la negociación y transmite profesionalidad. Steam Los compradores esperan cifras precisas y un lenguaje propio de la plataforma (SteamID, URL de la comunidad, insignias de perfil). Campos obligatorios al publicar un anuncio de venta Steam Lista de cuentas:

Steam fecha de creación de la cuenta (mes/año),Steam Nivel y número de insignias de perfil

(mes/año),Steam Nivel y número de insignias de perfil Configuración de la región y cualquier cambio de región anterior – Vigilancia señala cambios regionales anormales

y cualquier cambio de región anterior – Vigilancia señala cambios regionales anormales Número total de partidos , los juegos «destacados» (títulos estrella AAA, títulos retirados de la venta, ediciones con restricción regional) y el valor total del catálogo al precio de compra original

, los juegos «destacados» (títulos estrella AAA, títulos retirados de la venta, ediciones con restricción regional) y el valor total del catálogo al precio de compra original Dominio de correo electrónico vinculado (Gmail, Outlook, ProtonMail (preferido para ganarse la confianza de los compradores de otras regiones)

(Gmail, Outlook, ProtonMail (preferido para ganarse la confianza de los compradores de otras regiones) Steam Estado de la guardia – Autenticador por correo electrónico o autenticador móvil, y si ya ha finalizado el periodo de espera de 15 días en el mercado

– Autenticador por correo electrónico o autenticador móvil, y si ya ha finalizado el periodo de espera de 15 días en el mercado CS2 desglose del inventario : cuchillos, guantes, skins «Covert» o «Classified» (con desgaste, flotación o patrón, según corresponda), rarezas StatTrak y combinaciones de pegatinas, con Steam La comunidad revisa los enlaces siempre que sea posible

: cuchillos, guantes, skins «Covert» o «Classified» (con desgaste, flotación o patrón, según corresponda), rarezas StatTrak y combinaciones de pegatinas, con Steam La comunidad revisa los enlaces siempre que sea posible Catálogo de cromos , sobre todo las cartas de juegos retirados o descatalogados

, sobre todo las cartas de juegos retirados o descatalogados Steam Saldo de la cartera

Horas jugadas en títulos estrella (CS2, Dota 2, TF2, Tranquilidad)

en títulos estrella (CS2, Dota 2, TF2, Tranquilidad) Estado de la prohibición de VAC y de la comunidad – Los anuncios premium no deben tener ninguna suspensión; las suspensiones no comunicadas dan lugar a la pérdida automática de las disputas

– Los anuncios premium no deben tener ninguna suspensión; las suspensiones no comunicadas dan lugar a la pérdida automática de las disputas Capturas de pantalla (mínimo 6-8) : manoSteam perfil con la URL pública de la comunidad visible, biblioteca de juegos con el recuento total, CS2 inventario con artículos raros capturados individualmente en capturas de pantalla, Steam Sección de niveles e insignias, página de detalles de la cuenta en la que se confirman el dominio del correo electrónico vinculado y la región, y Steam Pantalla de estado de la guardia

: manoSteam perfil con la URL pública de la comunidad visible, biblioteca de juegos con el recuento total, CS2 inventario con artículos raros capturados individualmente en capturas de pantalla, Steam Sección de niveles e insignias, página de detalles de la cuenta en la que se confirman el dominio del correo electrónico vinculado y la región, y Steam Pantalla de estado de la guardia For CS2 artículos con un valor superior a 300 dólares: un breve vídeo con capturas de pantalla en el que se repasa el inventario y se examinan todas las skins raras dentro del juego es la forma más eficaz de justificar un precio elevado; las pruebas en vídeo disipan el escepticismo del comprador antes de que comience la negociación

Transparencia en todos los ámbitos es lo que distingue a una venta rápida Steam una transacción en la cuenta derivada de una reclamación que supone una pérdida de tiempo y de puntos de valoración del vendedor.

4. Transfiere el saldo de forma segura

La transferencia de la cuenta es el paso más importante a la hora de vender Steam Acceso a la cuenta: está vinculado exclusivamente al correo electrónico asociado a la cuenta y Steam Guard, no el cliente del juego ni el lanzador.

El vendedor está transfiriendo efectivamente el correo electrónico, además de SteamControl de guardias,y todas las rutas de recuperación deben quedar despejadas antes del traspaso, o bien el propietario original puede recuperar el acceso en cuestión de horas a través de Steam Se aceptan como prueba el correo electrónico original, los recibos de pago y el historial de claves de CD. El pago debe estar totalmente garantizado mediante un servicio de depósito en garantía antes de que se faciliten las credenciales.

Pasos para realizar un traspaso seguro, en orden:

Elimina todas las ofertas activas en el mercado y las operaciones pendientes; espera a que finalicen los periodos de retención de operaciones de 7 días o los periodos de espera del mercado de 15 días que queden pendientes Cambia elSteam una contraseña de la cuenta elegida por el comprador, que se comunicará exclusivamente a través del sistema de mensajería segura de la plataforma DesactivarSteam Guard Mobile Authenticator (lo cual activa el periodo de espera de 15 días en el mercado; tenlo en cuenta a la hora de planificar el plazo de la transferencia) o transfiérelo al dispositivo del comprador utilizando Vigilancia«Flujo de reinicio oficial» Cambia la dirección de correo electrónico asociada por una que controle el comprador y envía el código de verificación a través del chat del mercado Eliminar todos los métodos de pago guardados (tarjetas de crédito, PayPal) de laSteamcuenta Desvincula cualquier cuenta de terceros que tengas conectada (Disturbio, Épico, Ubisoft, EA, Rockstar) en los que el comprador desea vincular su propio El comprador inicia sesión, comprueba la biblioteca de juegos, CS2inventario,Steam El nivel y las insignias coinciden con los datos del perfil, y se comprueba si ha habido alguna expulsión por VAC o por motivos comunitarios desde que se publicó el perfil El comprador vuelve a activar Steam Guardar en su propio dispositivo y establecer una nueva contraseña Ambas partes confirman la entrega en la plataforma del mercado antes de que finalice el plazo del depósito en garantía, que suele ser de entre 5 y 14 días a partir de El Dorado«TradeShield»; hasta 30 días en PlayerAuctions«protección ampliada» Guarda un registro de cada paso —capturas de pantalla, confirmaciones de transferencia y mensajes del mercado— durante al menos seis meses, por si surgieran disputas o reclamaciones de devolución de cargo.

Advertencia importante: Steam El servicio de asistencia puede restablecer el acceso a la cuenta al titular registrado originalmente utilizando la dirección de correo electrónico original, los recibos de compra iniciales y el historial de facturación, incluso después de haber cambiado la dirección de correo electrónico con éxito.

Los vendedores que venden Steam Si accedes a tu cuenta y vuelves a iniciar sesión después, te enfrentarás a una suspensión inmediata y permanente de la plataforma en El Dorado. Tras completar la venta de un Steam Si se produce una transacción en tu cuenta, no vuelvas a iniciar sesión bajo ningún concepto.

★ La mejor protección de depósito en garantía para las compras en Steam El Dorado Prueba Eldorado hoy mismo

¿Es legal vender tu cuenta de Steam?

La cuestión de cómo vender Steam La cuestión de la publicación de listas de cuentas tiene, desde el punto de vista legal, dos respuestas distintas. En la mayoría de las regiones, Vender una cuenta de un juego digital no es un delito – La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2012 (UsedSoft contra Oracle) estableció que, en principio, las licencias digitales pueden revenderse, aunque esto nunca se ha defendido con éxito ante los tribunales Vigilancia.

Vender unSteam esa afirmación incumple directamente la Steam Contrato de suscripción (SSA), sección 1C, y todos los juegos, DLC, CS2 Las skins y las insignias se conceden bajo licencia al titular de la cuenta, pero no son de su propiedad. Los vendedores que solo quieran vender sus skins deben consultar la cómo venderCounter-Strike: Global Offensive skins por dinero realguía.

Consecuencias reales de una venta señalada Steam movimiento de cuenta:

Cancelación definitiva de la cuenta sin previo aviso; no se realizará ningún reembolso bajo ninguna circunstancia

Marcado automático desde Vigilancialos sistemas de la empresa, detectando cambios en los patrones de inicio de sesión y cambios de dispositivo

Recuperación de la cuenta por parte del propietario original a través de Steam Asistencia técnica: el patrón de fraude más documentado en esta categoría

Suspensión permanente del vendedor en El Dorado or PlayerAuctions si la cuenta se recupera tras la venta

Vigilancia«La aplicación de la ley es reactiva en lugar de proactiva, pero…» El riesgo de pérdida definitiva de la cuenta es real y ambas partes lo aceptan a sabiendas.

Cómo evitar las estafas al vender tu cuenta de Steam

Las estafas dirigidas a los vendedores son cada vez más sofisticadas en el Steam categoría que la mayoría debido a cómo VigilanciaEl sistema de recuperación de cuentas funciona: las cuentas de gran valor (creadas en la época de la fundación, CS2(juegos raros, pirateados o retirados de la venta) son objeto de ataques más sofisticados. Las amenazas más peligrosas y mejor documentadas a la hora de vender Steam Lista de cuentas:

Estafa de la OGE – la amenaza número uno: el vendedor transfiere la cuenta y luego se pone en contacto Steam Envía un correo electrónico con el mensaje original y los recibos de compra para recuperar el acceso; hay casos documentados de cuentas recuperadas en las 24 horas siguientes a la venta

– la amenaza número uno: el vendedor transfiere la cuenta y luego se pone en contacto Steam Envía un correo electrónico con el mensaje original y los recibos de compra para recuperar el acceso; hay casos documentados de cuentas recuperadas en las 24 horas siguientes a la venta Estafas relacionadas con la OGE – el vendedor adjunta un correo electrónico nuevo y lo presenta como el «original»; el verdadero original sigue archivado en Vigilancia según los primeros registros de facturación

– el vendedor adjunta un correo electrónico nuevo y lo presenta como el «original»; el verdadero original sigue archivado en Vigilancia según los primeros registros de facturación Cuentas marcadas como VAC – Vendido por propietarios que saben que se avecina una oleada de VAC; los compradores reciben prohibiciones a los pocos días de la compra

– Vendido por propietarios que saben que se avecina una oleada de VAC; los compradores reciben prohibiciones a los pocos días de la compra Steam Ataques de bloqueo de guardias – El vendedor abre un ticket de asistencia por «autenticador perdido» tras la transferencia para recuperar la cuenta a través de Vigilancia«El proceso de recuperación»

– El vendedor abre un ticket de asistencia por «autenticador perdido» tras la transferencia para recuperar la cuenta a través de Vigilancia«El proceso de recuperación» Fraude por devolución – el comprador presenta una PayPal reclamar semanas después de recibir el producto; los productos digitales cuentan con una protección limitada por parte de los procesadores de pagos

– el comprador presenta una PayPal reclamar semanas después de recibir el producto; los productos digitales cuentan con una protección limitada por parte de los procesadores de pagos Captación fuera de la plataforma – Los compradores dirigen a los vendedores a Discord o Telegram y, a continuación, utilizan servicios de depósito en garantía falsos o desaparecen con las credenciales.

Utiliza exclusivamente plataformas estructuradas con servicio de depósito en garantía – Los fondos del comprador quedan bloqueados desde el momento de la compra; el vendedor solo los recibe una vez que el comprador confirma la entrega, y ninguna de las partes puede acceder a los fondos durante la transacción. Para Steam En concreto, el plazo de depósito en garantía debe coincidir con un periodo de verificación razonable, ya que un vendedor que conserve el acceso a la OGE puede anular la operación semanas después.

Para obtener información comparativa entre plataformas sobre los riesgos de recuperación y de devolución de cargos, consulta cómo venderApex Legendscuenta que aborda los aspectos que se aplican directamente a este caso

Señales de alerta que indican que es mejor abandonar la venta Steam Acceso a la cuenta:

Compradores que ofrecen precios considerablemente superiores a los del mercado sin posibilidad de negociación: la típica trampa para una estafa posterior

sin posibilidad de negociación: la típica trampa para una estafa posterior Cualquier solicitud para trasladar el acuerdo a Discord, Telegram, oReddit Mensajes directos tras el contacto inicial en el mercado

Solicitudes para el Steam Guarda el código, el código OTP vinculado al correo electrónico o los códigos de respaldo de la autenticación de dos factores antes de que se liquide la cuenta de garantía bloqueada

Insistencia enPayPal Amigos y familiares, pago directo con criptomonedas o tarjetas regalo – Protección contra disputas en cualquiera de estos casos

Todo comprador legítimo acepta sin objeciones el depósito en garantía y la verificación estándar. Cualquier reticencia respecto al depósito en garantía es la señal de alerta más clara que puede haber.

La forma correcta de vender cuentas de Steam en 2026

La mejor forma de vender Steam La gestión segura de los anuncios de cuentas abarca la elección de la plataforma, la fijación de precios precisa, la creación de un anuncio completo y una entrega impecable respaldada por un servicio de depósito en garantía; todos estos pasos se tratan en esta guía. La estafa de la recuperación de la OGE es exclusiva de Vigilancia«… y sigue siendo la amenaza más peligrosa desde el punto de vista estructural en esta categoría»; despejar todas las vías de recuperación antes del traspaso es el paso más importante.

El mercado es dinámico y real: Steam alcanzó la cifra récord de 42 millones de usuarios simultáneos en enero de 2026, lo que demuestra que la demanda de los compradores es real. Los lectores que decidan no vender y quieran seguir ampliando la biblioteca pueden añadir crédito a través de un Steam Tarjeta regalo de 20 USDo unSteam Tarjeta regalo de 50 USD on Tejo a un precio competitivo. La plataforma adecuada, un anuncio preciso y no tomar atajos en el traspaso son los elementos clave en toda decisión de venta Steam en qué debería consistir el acceso a la cuenta.

★ El mejor sitio para vender tu cuenta de Steam El Dorado Prueba Eldorado hoy mismo

Preguntas frecuentes