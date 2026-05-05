Cómo vender tus objetos de juego en 2026

Aviso legal: La venta de artículos del juego es legal en la mayoría de los países —incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur—, pero casi siempre incumple las condiciones de uso del editor del juego. El verdadero riesgo es cancelación de la cuenta, bloqueos de direcciones IP y de dispositivos, pero no se trata de cargos penales. Tanto el vendedor como el comprador asumen este riesgo a sabiendas.

Aprender a vender objetos del juego es más sencillo de lo que la mayoría de los jugadores cree – y las ganancias pueden ser considerables. Años de juego —horas dedicadas a conseguir oro, intercambiar cajas y desbloquear objetos cosméticos exclusivos— han convertido muchos inventarios del juego en auténticos activos con un valor tangible en el mundo real. Decidir vender objetos del juego no es señal de que se esté abandonando; es sacar provecho estratégicamente del tiempo y el esfuerzo ya invertidos. El mercado de bienes virtuales ha crecido un 45 % desde 2024, y los jugadores han pagado hipotecas, comprado Steam Decks y financiado bibliotecas de juegos completas exclusivamente con la venta de objetos del juego.

Cómo vender objetos de videojuegos

Para vender artículos de videojuegos por Internet con éxito, los vendedores deben seguir una secuencia concreta, en la que cada paso haga que el siguiente sea más seguro y rentable. Un anuncio con un buen precio en la plataforma adecuada, respaldado por capturas de pantalla claras y un proceso de entrega impecable, marca la diferencia entre una venta rápida y sin complicaciones y una disputa que acaba con la suspensión de la cuenta y sin dinero. Antes de vender objetos del juego, asegúrate de seguir estos pasos:

Elige una plataforma de confianza Averigua qué juegos y artículos se pueden canjear por dinero Calcula unos ingresos realistas una vez descontados los honorarios, los gastos de retirada y los impuestos Prepara un anuncio completo, acompañado de capturas de pantalla Gestiona la comunicación con los compradores de forma profesional Realizar la entrega de los artículos de forma segura

Los vendedores que buscan dónde vender artículos de videojuegos por Internet recurren a plataformas especializadas por sus sistemas de depósito en garantía y de resolución de disputas, algo Discord, Reddit, oTelegram no puede ofrecer. Hay tres plataformas que destacan para quienes deseen vender artículos de videojuegos de forma segura: PlayerAuctions, El Dorado, ySkycoach.

1. Elige la plataforma adecuada

El lugar donde un vendedor publica sus anuncios tiene un impacto directo en cuanto a la rapidez de la venta, la protección financiera y los niveles de estrés. La elección de vender artículos de videojuegos en una plataforma concreta determina cómo se retienen los fondos, si se verifica a los vendedores, cómo se gestionan las disputas y las devoluciones, y la rapidez con la que el pago llega a tu monedero.

Esto no es negociable: Cualquiera que quiera vender artículos de videojuegos se enfrenta al riesgo de devoluciones, al riesgo de ser expulsado por incumplir las condiciones de servicio y al riesgo de no recuperar el dinero en plataformas específicas, lo que hace imprescindible el servicio de depósito en garantía de los mercados online. Los canales no estructurados eliminan todas las medidas de protección en las que confían ambas partes.

PlayerAuctions es uno de los mercados de cuentas de videojuegos más antiguos y consolidados, en funcionamiento desde 1999, con más de 400 juegos compatibles y más de 2 millones de miembros en más de 140 países.

Su proceso de depósito en garantía de siete pasos: el comprador paga primero, PlayerAuctions comprueba el pago; el vendedor realiza la entrega solo tras la verificación – protege contra los casos de fraude más habituales. Para quienes venden objetos de juego de gran valor, el Escudo PowerSeller ofrece un seguro de transacciones de hasta 50 000 dólares como señal clave de confianza.

Tarifas: 9,99 % + 0,99 $ por transacción para divisas y artículos; 12,99 % + 0,99 $ para cuentas y potenciadores.

9,99 % + 0,99 $ por transacción para divisas y artículos; 12,99 % + 0,99 $ para cuentas y potenciadores. Retiradas: Comisión del 3-4 %, dependiendo del método (las criptomonedas son la opción más económica, con un coste aproximado del 3 %).

Comisión del 3-4 %, dependiendo del método (las criptomonedas son la opción más económica, con un coste aproximado del 3 %). Pagos: PayPal, Skrill, Payoneer, transferencia bancaria y criptomonedas.

PayPal, Skrill, Payoneer, transferencia bancaria y criptomonedas. Ventajas e inconvenientes: La resolución de controversias ha sido objeto de críticas por Decisiones basadas en la inteligencia artificial que no siempre benefician a los compradores; se suspende la cuenta cuando los usuarios intentan realizar devoluciones; la interfaz tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes.

★ El mayor catálogo de videojuegos y el distintivo PowerSeller PlayerAuctions Prueba PlayerAuctions hoy mismo

El Dorado es un mercado con sede en Lituania (activo desde 2019) con una puntuación de 4,4 Trustpilot una valoración basada en más de 100 000 opiniones, conocida por su navegación ágil, sus vendedores verificados y su interfaz de usuario intuitiva. Su TradeShield protección de pagos El sistema garantiza que no se producirán devoluciones ni fraudes en los pagos, lo que lo convierte en una de las protecciones más sólidas para los vendedores de este sector, ideal para quienes deseen vender artículos de videojuegos a cambio de dinero en efectivo.

Tarifas: Tarifa base del 5 % para divisas, del 10 % para artículos, cuentas y servicios de mejora. Las tarifas específicas de cada juego varían: Robloxartículos (15 %);Grand Theft Auto V cuentas (30 %); OSRS/WoWoro (1,5 %).

Tarifa base del 5 % para divisas, del 10 % para artículos, cuentas y servicios de mejora. Las tarifas específicas de cada juego varían: Robloxartículos (15 %);Grand Theft Auto V cuentas (30 %); OSRS/WoWoro (1,5 %). Pagos: AceptaApple Pay, Google Pay, criptomoneda, Skrill y Payoneer (la opción de retirada más económica).

AceptaApple Pay, Google Pay, criptomoneda, Skrill y Payoneer (la opción de retirada más económica). Ventajas e inconvenientes: Las estructuras de comisiones se suman a las comisiones por retirada; algunas categorías de juegos (por ejemplo, Valoración (las cuentas) presentan problemas de clasificación; se ha criticado la calidad de la asistencia.

★ La mejor protección de pagos de TradeShield El Dorado Prueba Eldorado hoy mismo

Skycoach es, ante todo, una plataforma de servicios de «boosting» y videojuegos que también permite vender objetos, monedas y cuentas de más de 120 juegos. A diferencia de un mercado tradicional entre particulares, utiliza un modelo de venta basado en aplicaciones – Los vendedores deben presentar Discord datos de contacto, volumen semanal de ventas y acreditación de experiencia previa. Esto lo convierte en una opción ideal para vendedores profesionales que manejan grandes volúmenes, más que para vendedores ocasionales.

Pagos: Formas de pago, entre las que se incluyen PayPal, Skrill, y otras opciones seguras.

Formas de pago, entre las que se incluyen PayPal, Skrill, y otras opciones seguras. Modelo directo: Un modelo de comprador directo o de servicios gestionados implica menos negociación de precios, pero un pago más rápido si la plataforma acepta la propuesta.

Un modelo de comprador directo o de servicios gestionados implica menos negociación de precios, pero un pago más rápido si la plataforma acepta la propuesta. Advertencia:Múltiple Reddit comunidades de todo r/RoyaleAPI, Rojo/Runescape, y otros señalan una tendencia a Primeros pedidos satisfactorios seguidos de un robo de cuenta, el vaciamiento de cuentas del juego y la denegación de reembolsos. AI La asistencia mediante chatbot impide una resolución satisfactoria de los litigios.

★ Modelo de vendedor profesional basado en aplicaciones Skycoach Prueba Skycoach hoy mismo

Desglose de las funciones de la plataforma

Característica PlayerAuctions El Dorado Skycoach Tipo de plataforma Mercado entre particulares Mercado entre particulares Servicio basado en aplicaciones Protección del depósito en garantía Depósito en garantía en 7 pasos TradeShield Modelo de servicios gestionados Comisiones del vendedor 9,99 %–12,99 % + 0,99 $ 1,5 %–30 % (depende del juego) Basado en aplicaciones Rapidez en el pago Varía según el método 24 horas (tras la confirmación) Por envío Sistema de reputación Escudo PowerSeller Vendedores verificados TrustpilotValoración Resolución de conflictos Basado en IA (criticado) Mediación en plataformas Chatbot con IA (versión limitada) Nivel de seguridad Alto (Seguros) Alto (TradeShield) Moderado (riesgos señalados) Facilidad de uso Una curva de aprendizaje pronunciada Ideal para principiantes Pro/Enfoque en el agricultor Número de asistentes Más de 2 millones de miembros Más de 100 000 opiniones Más de 157 000 pedidos completados Control del vendedor Alto (Anuncios propios) Alto (Plantillas) Bajo (gestionado) Ideal para Vendedores con experiencia Vendedores de artículos competitivos Profesionales del «gold farming»

A la hora de elegir dónde vender objetos del juego, La decisión depende de tu nivel de experiencia. Los vendedores que deseen disponer del catálogo más amplio y de un seguro de transacciones de 50 000 dólares deberían elegir PlayerAuctions. Los vendedores que dan prioridad a TradeShield protección contra devoluciones, pagos rápidos y una experiencia de venta fluida: si quieres vender artículos de videojuegos en línea a través de El Dorado.

Los agricultores profesionales que producen a gran escala podrían plantearse Skycoach, pero solo tras tener en cuenta los riesgos señalados por la comunidad. Elegir la plataforma adecuada es el primer paso y el más importante en cualquier plan para vender artículos del juego a cambio de dinero.

2. Averigua qué juegos dan realmente ganancias

No todos los objetos del juego se pueden convertir en dinero real – El mercado está muy concentrado en ecosistemas específicos. Los vendedores que deseen vender objetos del juego deben saber dónde existe realmente una demanda activa por parte de los compradores antes de poner a la venta dichos objetos.

Ecosistema de Steam ( CS2 , Dota 2 , TF2 , Tranquilidad ): CS2 Los skins son la oportunidad más lucrativa: artículos que se compraron hace años por entre 2 y 24 dólares se han vendido por entre 70 y más de 440 dólares. Se calcula que el mercado de los skins mueve miles de millones de dólares al año. Aunque el Steam El Mercado de la Comunidad permite el comercio oficial y el uso de plataformas de terceros (CSFloat, Eldorado, PlayerAuctions) ofrecen opciones de liquidación. Ten en cuenta el bloqueo de operaciones de 7 días y Vigilanciala nueva protección contra la reversión de operaciones introducida a mediados de 2025. Para Dota 2, consulta nuestra guía sobre cómo venderDota 2artículos para obtener orientación específica sobre cada juego.

CS2 Los skins son la oportunidad más lucrativa: artículos que se compraron hace años por entre 2 y 24 dólares se han vendido por entre 70 y más de 440 dólares. Se calcula que el mercado de los skins mueve miles de millones de dólares al año. Aunque el Steam El Mercado de la Comunidad permite el comercio oficial y el uso de plataformas de terceros (CSFloat, Eldorado, PlayerAuctions) ofrecen opciones de liquidación. Ten en cuenta el bloqueo de operaciones de 7 días y Vigilanciala nueva protección contra la reversión de operaciones introducida a mediados de 2025. Para Dota 2, consulta nuestra guía sobre cómo venderDota 2artículos para obtener orientación específica sobre cada juego. Los MMORPG ( WoW , OSRS , EVE Online , Path of Exile ): EVE Online es el referente en RMT legítimo a través de suPLEX sistema – reconocido oficialmente por CCP Games sin riesgo alguno de ser bloqueado. OSRS el oro se vende a unos 0,17-0,50 dólares por millón; WoW el oro ronda los 34 dólares por onza. Ambos se sitúan por debajo de ToS y los riesgos de bloqueo son reales: la detección se basa en patrones, no en el volumen de las transacciones. Path of Exile La cotización alcanza su máximo al inicio de la liga y cae entre un 20 % y un 40 % en cuestión de semanas; en este caso, el momento es más importante que en casi cualquier otro. Para los vendedores de divisas, comprueben el los mejores sitios para vender moneda del juego.

EVE Online es el referente en a través de suPLEX sistema – reconocido oficialmente por CCP Games sin riesgo alguno de ser bloqueado. OSRS el oro se vende a unos 0,17-0,50 dólares por millón; WoW el oro ronda los 34 dólares por onza. Ambos se sitúan por debajo de ToS y los riesgos de bloqueo son reales: la detección se basa en patrones, no en el volumen de las transacciones. Path of Exile La cotización alcanza su máximo al inicio de la liga y cae entre un 20 % y un 40 % en cuestión de semanas; en este caso, el momento es más importante que en casi cualquier otro. Para los vendedores de divisas, comprueben el los mejores sitios para vender moneda del juego. Juegos competitivos ( Valoración , League of Legends ): Valoración Las cuentas (de nivel 20 o superior, listas para competir) se venden por entre 3 y 5 dólares en las principales plataformas. Aunque, por otro lado, Disturbio‘sToS, puedesmiraValoracióncuenta Para más información, sigue nuestra guía detallada.

Valoración Las cuentas (de nivel 20 o superior, listas para competir) se venden por entre 3 y 5 dólares en las principales plataformas. Aunque, por otro lado, Disturbio‘sToS, puedesmiraValoracióncuenta Para más información, sigue nuestra guía detallada. Roblox: Los desarrolladores verificados pueden convertir los puntos ganados Robuxdos dólares estadounidenses a través deExperiencia en desarrolloa 0,0038 $/Robux (actualizado en septiembre de 2025). Importante: A fecha de 30 de abril de 2026, Roblox está pasando de Premium to Roblox Plus (4,99 $ al mes). Ya existentes Premium Los suscriptores conservan la posibilidad de operar, pero las cuentas nuevas no pueden realizar compras Premium tras la fecha límite.

Los desarrolladores verificados pueden convertir los puntos ganados Robuxdos dólares estadounidenses a través deExperiencia en desarrolloa 0,0038 $/Robux (actualizado en septiembre de 2025). A fecha de 30 de abril de 2026, Roblox está pasando de Premium to Roblox Plus (4,99 $ al mes). Ya existentes Premium Los suscriptores conservan la posibilidad de operar, pero las cuentas nuevas no pueden realizar compras Premium tras la fecha límite. Juegos para móviles: La mayoría de los juegos para móviles no admiten la venta legítima de artículos; las aplicaciones de recompensas (Mistplay, Swagbucks) se pagan en tarjetas regalo, y las ganancias son modestas (entre 40 y 100 dólares aproximadamente a lo largo de varios meses).

Si quieres vender objetos del juego,elige tu camino: artículos individuales de gran valor (CS2) a través deEl Dorado, la obtención constante de oro (OSRS) conToS concienciación, o RMT de riesgo cero (EVE Online). Para quienes venden artículos de videojuegos a cambio de dinero real, el uso de un mercado estructurado sigue siendo la única forma de recibir pagos de forma segura.

3. Conoce tus ingresos

Fijar precios a ciegas —sin tener en cuenta lo que realmente acaba en la cuenta bancaria del vendedor— es el error más común en este ámbito. Antes de que alguien pueda vender objetos de juego por su valor real, tienen que entender qué es lo que pagan los compradores y cuál es el salario neto real una vez descontadas las cotizaciones.

¿Qué factores determinan el valor de un artículo? La rareza y el diseño de los artículos son los factores que más influyen en el mercado CS2 – Los valores de fluctuación, las combinaciones de cromos poco comunes y las cajas antiguas son los factores que generan las mayores plusvalías. El momento del mercado es otra variable: PoE la cotización alcanza su máximo al inicio de la liga, mientras que WoW El valor de los tokens fluctúa con los ciclos de expansión. Vender en el momento adecuado puede merecer la pena entre el 20 % y el 40 % por sí solo.

Además, el volumen total es importante; los artículos de bajo precio unitario como Dota 2cosméticos oSteam Las cartas coleccionables solo resultan rentables para vender artículos del juego a cambio de dinero en efectivo cuando se venden al por mayor, ya que las ventas individuales rara vez alcanzan los umbrales mínimos de pago.

Cálculo de los beneficios netos. Las comisiones acumuladas (plataforma + retirada + conversión de divisas) pueden ascender a Entre el 25 % y el 40 % en algunas transacciones. Por eso los precios de venta deben reflejar los objetivos de ingresos netos, y no las ambiciones en términos brutos.

PlayerAuctions: 9,99 % + 0,99 $ (divisas/artículos); 12,99 % + 0,99 $ (cuentas); más una comisión por retirada del 3-4 %.

9,99 % + 0,99 $ (divisas/artículos); 12,99 % + 0,99 $ (cuentas); más una comisión por retirada del 3-4 %. Eldorado: 5 % (divisas), 10 % (artículos/cuentas) como base; tasas específicas del juego (p. ej., Grand Theft Auto V cuentas (al 30 %).

5 % (divisas), 10 % (artículos/cuentas) como base; tasas específicas del juego (p. ej., Grand Theft Auto V cuentas (al 30 %). Skycoach: Tarifas según la aplicación; consultar el precio por envío.

Obligaciones fiscales: En Estados Unidos, los ingresos que se obtienen al vender objetos del juego a cambio de dinero real son renta inmobiliaria sujeta a impuestos. El impuesto sobre las ganancias de capital se aplica a los bienes mantenidos durante más de un año, mientras que el impuesto sobre la renta ordinaria se aplica a los bienes vendidos como parte de una explotación agrícola. Los vendedores que obtengan ingresos superiores a 600 dólares pueden recibir un formulario 1099-NEC. Deben declararse todos los ingresos, independientemente de si se emite o no un formulario. Los vendedores internacionales deben consultar la legislación fiscal local, ya que Estados Unidos tiene tratados que pueden reducir los tipos de retención.

4. Preparar y hacer una lista de los artículos

Una ficha detallada y bien estructurada es la clave para vender artículos de videojuegos más rápido: responde de antemano a las preguntas de los compradores y transmite una imagen de profesionalidad por parte del vendedor. Asegúrate de incluir estos puntos:

Juego y plataforma: (p. ej.,CS2 Steam, WoW(Comercio minorista en la UE)

(p. ej.,CS2 Steam, WoW(Comercio minorista en la UE) Identificadores: For CS2, incluye el nombre del skin, el modo de uso (equipado/flotante), el índice del patrón y las combinaciones de pegatinas; en cuanto a la moneda, indica la cantidad y el servidor

For CS2, incluye el nombre del skin, el modo de uso (equipado/flotante), el índice del patrón y las combinaciones de pegatinas; en cuanto a la moneda, indica la cantidad y el servidor Método de adquisición: Sin embalaje, de segunda mano o obtenido mediante farming (relevante para demostrar la procedencia)

Sin embalaje, de segunda mano o obtenido mediante farming (relevante para demostrar la procedencia) Forma de envío: Steam intercambios, correo del juego o traspaso de cuentas

Steam intercambios, correo del juego o traspaso de cuentas Plazo de entrega: Ten en cuenta los bloqueos comerciales o las restricciones regionales

Ten en cuenta los bloqueos comerciales o las restricciones regionales Banderas históricas: Sé sincero sobre posibles devoluciones o advertencias relacionadas con las condiciones de servicio que haya habido en la cuenta, ya que ocultar este historial puede dar lugar a disputas

Sé sincero sobre posibles devoluciones o advertencias relacionadas con las condiciones de servicio que haya habido en la cuenta, ya que ocultar este historial puede dar lugar a disputas Capturas de pantalla: Incluye entre 4 y 6 imágenes de la vista de inventario, en las que se vean el desgaste, el desplazamiento y el patrón de CS2 – junto con un comprobante de entrega con marca de tiempo una vez que se inicie la operación

La transparencia reduce los conflictos tras la venta, que son una de las principales causas de las valoraciones negativas. Para quienes deseen vender artículos de videojuegos, como skins en concreto, nuestra guía sobre el el mejor lugar para vender CS2carcasas jugar con dinero real permite comprender mejor el juego.

5. Realiza transferencias y recibe pagos de forma segura

La entrega de los artículos funciona de forma diferente dependiendo de si vendes artículos del juego como activos individuales o como cuentas completas. En el caso de los artículos, la entrega suele ser instantánea, pero está sujeta a los tiempos de espera de intercambio (como CS2(bloqueo de 7 días). En el caso de las cuentas, el vendedor debe desactivar todas las vías de recuperación vinculadas —correo electrónico, autenticación de dos factores, teléfono, métodos de pago— antes de la transferencia; de lo contrario, el propietario original podrá recuperar el acceso en cuestión de horas.

El pago debe realizarse en su totalidad depositado en una cuenta de garantía bloqueada antes de intercambiar cualquier artículo o compartir datos de acceso. Nunca aceptes PayPal «amigos y familiares» pagos: esto anula todas las garantías en caso de disputa. Nunca envíes datos de acceso fuera del entorno de transacciones de la plataforma.

El proceso de traspaso seguro:

Comprueba que el pago del comprador haya sido procesado por el sistema de depósito en garantía del mercado; el panel de control debe confirmar que los fondos están retenidos. Inicia el intercambio o la entrega dentro del juego y haz una captura de pantalla de la confirmación del intercambio por ambas partes. En el caso de las cuentas, cambia la contraseña, actualiza el correo electrónico vinculado y, por último, configura la autenticación de dos factores. El comprador comprueba que todos los artículos estén presentes y confirma la entrega en la plataforma. Ambas partes confirman la entrega antes de que finalice el plazo de depósito en garantía (que suele ser de 24 horas en Eldorado para los artículos). Guarda los registros de cada paso durante al menos seis meses por si surgieran disputas relacionadas con devoluciones.

Advertencia importante: Mantener el acceso a la dirección de correo electrónico vinculada originalmente tras vender objetos del juego permite recuperar la cuenta incluso después de cambiar la contraseña; se trata de un patrón de fraude documentado que da lugar a suspensión indefinida on El Dorado. Tras la transferencia, NO vuelvas a iniciar sesión. Cuando utilices PayPal Para obtener información sobre los pagos, consulta nuestra guía sobre cómo vender skins paraPayPal.

★ La mejor protección de pagos de TradeShield El Dorado Prueba Eldorado hoy mismo

¿Es legal vender objetos de videojuegos?

Los vendedores suelen preguntar: «¿Se pueden vender los objetos del juego?», y la respuesta implica distinguir entre tres cuestiones distintas.

Derecho penal: En la mayoría de los países (EE. UU., UE, Corea del Sur), la venta de un objeto de un juego digital no constituye un delito.

En la mayoría de los países (EE. UU., UE, Corea del Sur), la venta de un objeto de un juego digital no constituye un delito. Derecho civil: El riesgo es bajo; las editoriales rara vez emprenden acciones legales contra los vendedores ocasionales.

El riesgo es bajo; las editoriales rara vez emprenden acciones legales contra los vendedores ocasionales. Condiciones de uso (ToS):Esto es elriesgo real y común.

Vigilancia, Blizzard, Jagex, Disturbio, yHoYoverse todas prohíben expresamente las transferencias de cuentas o artículos fuera de sus plataformas. Los artículos virtuales se conceden bajo licencia al jugador —no son de su propiedad— y los editores se reservan el derecho a cancelar cualquier cuenta en cualquier momento sin derecho a reembolso. La excepción fundamental es EVE Online a través del sistema PLEX de CCP Games, que cuenta con autorización oficial y no entraña ningún riesgo en relación con las condiciones de uso.

Entre las consecuencias reales se incluyen la suspensión permanente de la cuenta, la pérdida de todos los cosméticos adquiridos y la restricción de la dirección IP o del dispositivo. Las medidas de control suelen aplicarse por oleadas, por lo que los vendedores que se sienten a salvo durante semanas pueden acabar siendo detenidos en una redada posterior. Las transacciones individuales de gran cuantía y los cambios rápidos de ubicación de inicio de sesión activan alertas de forma más fiable que los importes en dólares. En definitiva, cualquiera que decida vender objetos del juego fuera de los canales oficiales asume este riesgo derivado de las condiciones de servicio a sabiendas.

Cómo evitar las estafas al vender objetos de videojuegos

Las estafas dirigidas a quienes venden artículos de videojuegos están bien documentadas porque artículos de gran valor (raros CS2cuchillos, ballenaHSR (las cuentas) tienen un valor considerablemente mayor que las transacciones habituales en el ámbito de los videojuegos.

Fraude por devolución de cargo: La amenaza número uno. Un comprador paga con tarjeta, recibe el artículo y, a continuación, presenta una reclamación alegando un pago no autorizado. Por eso, los mercados que utilizan un servicio de depósito en garantía con garantías contra devoluciones (TradeShield, Escudo PowerSeller) son muy importantes.

La amenaza número uno. Un comprador paga con tarjeta, recibe el artículo y, a continuación, presenta una reclamación alegando un pago no autorizado. Por eso, los mercados que utilizan un servicio de depósito en garantía con (TradeShield, Escudo PowerSeller) son muy importantes. Confirmaciones de pago falsas: Capturas de pantalla manipuladas con el fin de presionar a los vendedores para que envíen los artículos antes de que se haya completado el pago. Nunca envíes nada basándote únicamente en una captura de pantalla.

Capturas de pantalla manipuladas con el fin de presionar a los vendedores para que envíen los artículos antes de que se haya completado el pago. Nunca envíes nada basándote únicamente en una captura de pantalla. Captación fuera de la plataforma: Los compradores que animan a los vendedores a Discord or Telegram, y luego recurren a servicios de depósito en garantía falsos o desaparecen.

Los compradores que animan a los vendedores a Discord or Telegram, y luego recurren a servicios de depósito en garantía falsos o desaparecen. Phishing: Correos electrónicos falsos que se hacen pasar por plataformas de venta online o Steam que te pidan tus credenciales. Escribe siempre las direcciones URL directamente en el navegador.

Correos electrónicos falsos que se hacen pasar por plataformas de venta online o Steam que te pidan tus credenciales. Escribe siempre las direcciones URL directamente en el navegador. Recuperación de la cuenta: Los vendedores que conservan el correo electrónico original y recuperan una cuenta días después de una venta.

Los vendedores que conservan el correo electrónico original y recuperan una cuenta días después de una venta. Estafas relacionadas con servicios tipo «Skycoach»: Reddit Las comunidades señalan un patrón en el que, tras unos primeros pedidos satisfactorios, se producen robos de cuentas o vaciamientos de cuentas bancarias en determinadas plataformas de servicios.

Para vender objetos del juego a cambio de dinero de forma segura, sigue las jerarquía de métodos de pago: lo mejor es el depósito en garantía gestionado por la plataforma; las criptomonedas ofrecen transacciones irreversibles para los vendedores, y PayPal «Productos y servicios» favorece claramente a los compradores. Nunca aceptes PayPal «amigos y familiares» para las ventas.

Señales de alerta que hay que tener en cuenta:

Compradores que ofrecen precios considerablemente superiores a los del mercado a cambio de una entrega rápida (lo que indica un pago procedente de fondos robados).

Solicitudes para cerrar un acuerdo sobre Discord or Telegram.

Presión para confirmar la entrega antes de que el comprador haya comprobado el artículo en el juego.

Solicitudes deSteam Códigos de seguridad o códigos OTP de autenticación de dos factores antes de que se liquide el depósito en garantía.

Extensiones de navegador de terceros que solicitan Steam API acceso: constituyen una vía para la apropiación de cuentas.

Cualquier comprador legítimo que utilice una plataforma de confianza aceptará el proceso de depósito en garantía sin poner pegas. Cuando decidas vender objetos de videojuegos, Activa la autenticación de dos factores (2FA) en todas tus cuentas del mercado y nunca compartas tus credenciales de inicio de sesión en el juego con los compradores.

Vende hoy mismo tus objetos de juego

El proceso para vender artículos del juego abarca todo desde elegir la plataforma adecuada hasta saber qué juegos… CS2, OSRS, WoW, EVE, Roblox, yValoración – cuentan con sistemas de cobro eficaces. Los vendedores de éxito calculan unos ingresos realistas tras deducir comisiones e impuestos, crean anuncios que inspiran confianza y utilizan procesos seguros respaldados por un servicio de depósito en garantía para evitar el fraude por devoluciones y las estafas de recuperación de fondos.

La seguridad debe tomarse en serio en todas las etapas. El mercado de los bienes virtuales ha crecido un 45 % desde 2024 y, aunque los jugadores han financiado compras importantes en el mundo real, los ingresos son modestos para la mayoría de los vendedores ocasionales. Considéralo como un ingreso complementario, no como una fuente de ingresos principal. La seguridad, la documentación y la elección de la plataforma son las tres variables que determinan tu éxito.

★ El mejor sitio para vender artículos de videojuegos El Dorado Prueba Eldorado hoy mismo

Los jugadores que hayan cobrado sus ganancias y quieran reinvertir pueden encontrar claves de juegos, tarjetas regalo y suscripciones a precios competitivos en Tejo. Para información específica sobre cada juego, Tejo Hub cuenta con guías específicas sobre CS2carcasas,Dota 2artículos,Valoración cuentas y mucho más. Elijas el camino que elijas, los principios siguen siendo los mismos: Los vendedores más exitosos son aquellos que saben cómo vender artículos de videojuegos sin asumir riesgos innecesarios.

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