Cómo vender una cuenta de PUBG por dinero en efectivo en 2026

Aviso legal: Si quieres vender una cuenta de PUBG a cambio de dinero, o incluso comprar una cuenta de PUBG, ambas acciones infringen directamente las Condiciones de servicio de Krafton, tanto en PUBG: Battlegrounds (actualizadas en enero de 2026) como en PUBG Mobile. Las transacciones de cuentas se consideran una infracción que puede dar lugar a una expulsión permanente sin previo aviso ni derecho a reembolso. Tanto el vendedor como el comprador aceptan este riesgo a sabiendas.

La mejor manera de vender PlayerUnknown’s Battlegrounds La única forma de acceder a tu cuenta y recuperar el dinero real que has gastado durante años en UC, en completar el Royale Pass y en conseguir skins es tratar tu cuenta como el activo que realmente es. PUBG: Battlegrounds, publicado porKrafton en 2017, alcanzó más de 907 000 jugadores simultáneos en su momento de mayor actividad en abril de 2026, con una demanda de compra por parte de los usuarios PlayerUnknown’s Battlegrounds cuentas activas y en curso.

Lo que pagan los compradores cuando vendes PlayerUnknown’s Battlegrounds Cuentas con dinero real: aspectos exclusivos (M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416, AKM Desert Fossil), objetos míticos, trajes X, aspectos mejorables al máximo nivel, historial de rangos Conqueror/Ace Master/Ace Dominator y Pases Royale completados de temporadas anteriores. El nivel de la cuenta por sí solo no es suficiente.

Esta guía explica cómo vender un PlayerUnknown’s Battlegrounds gestionar tu cuenta en línea de forma segura , incluyendo la selección de la plataforma, la fijación de precios, la publicación de anuncios y la entrega segura.

Cómo vender el acceso a una cuenta de PUBG

Vender unPlayerUnknown’s Battlegrounds El proceso de venta segura es secuencial; cada paso hace que el siguiente sea más seguro y rentable. Un anuncio con un buen precio en la plataforma adecuada, respaldado por capturas de pantalla claras y una entrega segura, marca la diferencia entre una venta rápida y una disputa que acaba con la suspensión de la cuenta y los bolsillos vacíos.

Sigue estos pasos para vender PlayerUnknown’s Battlegrounds cuenta en línea:

Elige una plataforma de confianza Calcular y fijar un precio competitivo Prepara un anuncio con capturas de pantalla Gestiona la comunicación con los compradores de forma profesional Realizar el traspaso de la cuenta de forma segura

WhatsAppgrupos,Reddithilos, yTelegram Los chats no pueden ofrecer la misma protección que las transacciones estructuradas. Las tres plataformas que se describen a continuación son PlayerAuctions, El Dorado, ySkyCoach.

1. Elige la plataforma adecuada

La elección de la plataforma es una decisión tanto de gestión de riesgos como práctica, no solo para las cuentas de venta, sino también si se quiere comprar una PlayerUnknown’s Battlegrounds cuenta también. Donde vendes PlayerUnknown’s BattlegroundsLa información de la cuenta determina cómo se retienen y liberan los fondos, cómo se verifican las cuentas de los vendedores, qué ocurre si un comprador presenta una reclamación tras recibir las credenciales y con qué rapidez se ingresa el pago en tu cuenta.

For PlayerUnknown’s Battlegrounds En concreto, el riesgo que supone la recuperación de la cuenta por parte del propietario original hace que el servicio de depósito en garantía del mercado cobre una importancia doble. El uso de un canal no estructurado elimina todas las medidas de protección en las que confían ambas partes.

PlayerAuctions funciona desde 1999 y cuenta con más de un millón de miembros en más de 140 países: una de las mejores trayectorias para cualquiera que quiera vender PlayerUnknown’s Battlegrounds gestión del efectivo en una plataforma entre particulares. En 2025, 20 101 vendedores completaron la venta de sus cuentas aquí.

Características principales para los vendedores:

PlayerGuardian El depósito en garantía retiene los fondos del comprador hasta que se confirme la entrega

EspecializadoPlayerUnknown’s Battlegrounds sección de cuentas con filtros de rango y aspecto

GratisPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Calculadora del valor de la cuenta

Proceso de venta en 7 pasos que incluye una revisión de la cuenta antes de la entrega

Garantía posventa para ventanas (7 o 30 días): muy recomendable para PlayerUnknown’s Battlegrounds teniendo en cuenta el riesgo de recuperación de OGE

Pago a través dePayPal, Sabio, Payoneer, criptomoneda o transferencia bancaria

Sin comisiones por publicación: 12,99 % + 0,99 $ de comisión por transacción por cada venta completada, más gastos de gestión

Ventajas e inconvenientes: La resolución de disputas ha recibido opiniones dispares por parte de la comunidad y se han documentado estafas relacionadas con la recuperación de cuentas. Documenta todo y utiliza la Protección posventa en todos tus anuncios cuando vendas. PlayerUnknown’s Battlegrounds Crea una cuenta en línea aquí.

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El Doradogestiona unmodelo centrado en la reputación con un proceso de selección de vendedores más riguroso que la mayoría de la competencia; una opción segura para cualquiera que quiera vender PlayerUnknown’s Battlegrounds cuenta segura con el respaldo de un depósito en garantía estructurado.

Características principales para los vendedores:

TradeShield El servicio de depósito en garantía se activa automáticamente en cada venta y cubre el fraude en los pagos, las devoluciones y los litigios relacionados con la recuperación de cuentas

Periodo de protección estándar: de 5 a 14 días, dependiendo de la categoría de riesgo

Política de tolerancia cero en la recuperación de cuentas tras la venta: los vendedores que recuperen cuentas se enfrentarán a una suspensión permanente

Los vendedores deben proporcionar acceso completo a la cuenta, indicar con precisión la clasificación actual y comunicar cualquier limitación

La comisión oscila entre el 7 % y el 10 %; comprueba el porcentaje actual en el panel de control del vendedor antes de publicar el anuncio

Más de 5 172 728 pedidos completados en la plataforma

Ventajas e inconvenientes: Existen algunos informes de la comunidad que señalan inconsistencias en la resolución de disputas. Para los vendedores que dan prioridad a un servicio de depósito en garantía estructurado y al mayor elemento disuasorio contra PlayerUnknown’s Battlegrounds«El patrón de fraude en la recuperación de la OGE, El Dorado es la mejor opción para vender PlayerUnknown’s Battlegrounds cuentas de efectivo.

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SkyCoach es, ante todo, una plataforma de apoyo y orientación que facilita PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ventas de cuentas mediante un modelo de oferta directa, no es un mercado entre particulares. Para los vendedores que deseen vender PlayerUnknown’s Battlegrounds datos de la cuenta; esta es la forma más directa de hacerlo.

Características principales para los vendedores:

Envía los datos de tu cuenta, recibe una valoración y cobra en menos de 30 minutos a través de PayPal o por transferencia bancaria

Las cuentas con historial en Conqueror y skins raras (M416 Glacier, AKM Desert Fossil) son las que atraen las ofertas más altas

Asistencia al vendedor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda la transacción

No es necesario registrarse – SkyCoach fija directamente el precio de oferta

Nota sobre la transparencia: Como comprador directo, SkyCoach gestiona tanto la cuenta como el pago: la protección del vendedor es la propia política de pagos de la plataforma, no un servicio de depósito en garantía de terceros. La oferta puede ser inferior a la de un anuncio entre particulares, pero para los vendedores que dan prioridad a la rapidez frente al precio máximo, SkyCoach es la forma más rápida de vender PlayerUnknown’s Battlegrounds cuentas de efectivo.

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Comparación de plataformas

Característica PlayerAuctions El Dorado SkyCoach Tipo de plataforma Mercado P2P Mercado seleccionado Comprador directo Protección del depósito en garantía Sí – PlayerGuardian Sí – TradeShield Propiedad de la plataforma (no de terceros) Comisiones del vendedor 12,99 % + 0,99 $ por sala 7–10 % (confirmar en el panel de control) No se ha hecho público Rapidez en el pago De 3 a 8 días laborables Tras el periodo de TradeShield (5-14 días) En un plazo de 30 minutos Sistema de reputación Valoraciones del vendedor e historial de comentarios Insignias de vendedor verificado y opiniones de los compradores Verificación interna Resolución de conflictos Intermediación a través de una plataforma; opiniones mixtas de la comunidad TradeShield con una política de recuperación de tolerancia cero Gestionado directamente por la plataforma Nivel de seguridad Alto – PlayerGuardian + Protección posventa Alto – TradeShield + marco de aplicación Medio – depende de la plataforma Facilidad de uso Moderado Moderado Simple Número de asistentes Más de un millón de miembros, más de 140 países Más de 5 millones de pedidos completados Red de compradores verificados Control del vendedor Completo: fija tu propio precio Completo: fija tu propio precio Ninguno: oferta de conjuntos de plataformas Ideal para Gran volumen de compradores y una dilatada trayectoria en el ámbito del P2P Servicio de depósito en garantía supervisado, rigurosa selección de vendedores Venta rápida y directa sin pasar por el mercado inmobiliario

Para un servicio de depósito en garantía cuidadosamente seleccionado y una verificación transparente: El Dorado. Para consultar el volumen de compradores y el historial de transacciones entre particulares: PlayerAuctions. Para una venta rápida y directa sin pasar por una agencia: SkyCoach. Ninguna de estas plataformas está exenta de riesgos, pero las tres ofrecen una protección estructural significativamente mejor que los acuerdos privados en Reddit, WhatsApp, Instagram, eBay, oOLX.

2. Conoce el valor de tu cuenta

Fijar el precio a ciegas es uno de los errores más comunes a la hora de vender PlayerUnknown’s Battlegrounds datos de la cuenta. PlayerUnknown’s Battlegrounds El precio depende principalmente de la rareza estética, la profundidad de la progresión y el historial competitivo, y no solo del nivel de la cuenta. Los factores clave que realmente influyen en el precio y por los que los compradores están dispuestos a pagar:

Pieles exclusivas – El M416 Glacier, el Hellfire AKM, el M416 Golden Trigger y el AKM Desert Fossil pueden duplicar o incluso multiplicar por más el valor de mercado de la cuenta

– El M416 Glacier, el Hellfire AKM, el M416 Golden Trigger y el AKM Desert Fossil pueden duplicar o incluso multiplicar por más el valor de mercado de la cuenta Objetos míticos y trajes X – Las búsquedas del X-Suit se han disparado un 25 % recientemente; el X-Suit Pharaoh es el que más llama la atención de los compradores

– Las búsquedas del X-Suit se han disparado un 25 % recientemente; el X-Suit Pharaoh es el que más llama la atención de los compradores Aspectos mejorables totalmente subidos de nivel – Los acabados progresivos al máximo tienen un valor considerablemente mayor que las versiones básicas

– Los acabados progresivos al máximo tienen un valor considerablemente mayor que las versiones básicas Historial de clasificaciones – Récords de temporada de «Conquistador», «Maestro As» y «Dominador As»; los títulos de temporadas anteriores ya no se pueden conseguir

– Récords de temporada de «Conquistador», «Maestro As» y «Dominador As»; los títulos de temporadas anteriores ya no se pueden conseguir Finalización del Royale Pass – Los pases completados con mayor antigüedad aumentan el precio de mercado en un 10-15 % aproximadamente

– Los pases completados con mayor antigüedad aumentan el precio de mercado en un 10-15 % aproximadamente Región – Las cuentas de la India/BGMI, el Sudeste Asiático y Oriente Medio alcanzan precios más elevados debido a la gran cantidad de compradores locales activos

– Las cuentas de la India/BGMI, el Sudeste Asiático y Oriente Medio alcanzan precios más elevados debido a la gran cantidad de compradores locales activos Historial de la cuenta limpio – Sin bloqueos, sin avisos, sin devoluciones previas

La mayoría de los vendedores solo recuperan entre el 10 % y el 30 % del gasto inicial cuando venden PlayerUnknown’s Battlegrounds dar cuenta del dinero. Según los anuncios activos verificados a principios de 2026:

Cuentas para principiantes (niveles 30-50, sin aspectos exclusivos): 20-60 $

Gama media (nivel 50+, algunos aspectos raros, historial del Pase Royale): 80–200 $

De gran valor (historial de Conquistador, aspectos al máximo nivel, trajes X): entre 200 y más de 800 dólares

Cuentas de coleccionista premium (Golden Trigger M416, Conqueror multitemporada): entre 800 y más de 2000 dólares

Para venderPlayerUnknown’s Battlegrounds Si quieres contratar una cuenta online al mejor precio, echa primero un vistazo a las ofertas en tiempo real en las plataformas mencionadas anteriormente: los precios actuales del mercado son el punto de referencia más preciso. Calculadoras gratuitas en PlayerAuctions, Tengo artículos, yiGV son una buena referencia inicial.

Los jugadores que recarguen una cuenta activa independiente pueden consultar UC de PUBG Mobilerecarga a precios competitivos. Conocer el valor real de tu cuenta antes de ponerla a la venta es la forma más rápida de venderla PlayerUnknown’s Battlegrounds información de la cuenta sin dejar de sacar el máximo partido.

3. Preparar y registrar la cuenta

Un anuncio detallado es lo que te ayuda a vender cuando vendes una PlayerUnknown’s Battlegrounds cuenta: responde de antemano a las preguntas de los compradores, reduce las dificultades y transmite profesionalidad. Incluye desde el principio todas las métricas relevantes:

Nivel de la cuenta y fecha de creación (temporada y año)

(temporada y año) Plataforma (PUBG: Battlegrounds via Steam/Xbox/PlayStation, oPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile via iOS/Android) y región (Global, SEA, KRJP, BGMI)

(PUBG: Battlegrounds via Steam/Xbox/PlayStation, oPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile via iOS/Android) y región (Global, SEA, KRJP, BGMI) Todas las cuentas vinculadas (Steam, Facebook, Google, Twitter, ID de Apple) y dominio de correo electrónico

(Steam, Facebook, Google, Twitter, ID de Apple) y dominio de correo electrónico Mejor clasificación alcanzada hasta la fecha y títulos de temporada (Conquistador, As Maestro, As Dominador)

(Conquistador, As Maestro, As Dominador) Todas las apariencias de armas raras que tengo – Nómbralas todas por su nombre (M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416, AKM Desert Fossil)

– Nómbralas todas por su nombre (M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416, AKM Desert Fossil) Aspectos mejorables con el nivel de mejora actual (p. ej., «M416 Glacier Nivel 7/7»)

con el nivel de mejora actual (p. ej., «M416 Glacier Nivel 7/7») Trajes X en poder y progreso en los niveles (Faraón, Poseidón, Avalanche)

(Faraón, Poseidón, Avalanche) Conjuntos míticos y objetos míticos de edición limitada

Historia del Royale Pass – temporadas completadas y nivel máximo alcanzado

– temporadas completadas y nivel máximo alcanzado Saldos de la moneda del juego (UC y BP)

(UC y BP) Cualquier suspensión o advertencia previa – Un pasado desconocido da lugar a disputas

Cada anuncio debe incluir un mínimo de entre 5 y 7 capturas de pantalla: pantalla del vestíbulo principal, inventario con los niveles de mejora visibles, historial de rangos de temporada, pestaña de historial del Pase Royale, saldo de divisas y la página de cuentas vinculadas. PlayerUnknown’s Battlegrounds no cuenta con una única página de resumen de inventario; es imprescindible incluir varias capturas de pantalla.

Los anuncios inexactos perjudican de forma permanente la reputación del vendedor en las plataformas que cuentan con sistemas de valoración. Para vender PlayerUnknown’s Battlegrounds para gestionar la cuenta de forma segura y evitar problemas de activación tras la entrega, el PlayerUnknown’s Battlegrounds Guía de activación de la clave explica los pasos pertinentes.

4. Transfiere el saldo de forma segura

El traspaso de cuentas funciona de forma diferente según la versión – PUBG: Battlegroundsestá vinculado a unSteam, Xbox Live, oPlayStation Networkcuenta;PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile está vinculada a una cuenta de redes sociales (Facebook, Google, Twitter, oID de Apple). Para venderPlayerUnknown’s Battlegrounds Para garantizar la seguridad de la cuenta, es necesario borrar todas las rutas de recuperación vinculadas antes de la transferencia – o el propietario original puede recuperar el acceso en cuestión de horas.

El pago debe estar totalmente garantizado en una cuenta de garantía bloqueada antes de facilitar cualquier dato de acceso. La secuencia de traspaso seguro para la venta PlayerUnknown’s Battlegrounds abrir una cuenta sin que te estafen:

Desactiva todos los métodos de autenticación de dos factores en la cuenta vinculada (Steam Guard, Facebook, Google) Eliminar direcciones de correo electrónico de recuperación y métodos de pago guardados Eliminar los números de teléfono vinculados Facilita al comprador tu dirección de correo electrónico y contraseña actuales únicamente a través del sistema de mensajes seguros del mercado El comprador inicia sesión, comprueba que todos los artículos indicados estén presentes y juega una partida para confirmar que no hay ninguna suspensión activa ni silenciosa. El comprador cambia la dirección de correo electrónico vinculada por otra que controle utilizando el código de verificación enviado a la dirección anterior El comprador cambia la contraseña y activa su propia autenticación de dos factores On PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, las cuentas de redes sociales antiguas deben desvincularse y, siempre que sea posible, vincularse las propias del comprador Ambas partes confirman la entrega en la plataforma del mercado antes de que finalice el plazo del depósito en garantía

Advertencia importante: Mantener el acceso a la cuenta de correo electrónico vinculada tras la transferencia es el patrón de fraude más documentado en PlayerUnknown’s Battlegrounds operaciones con cuentas. On El Dorado, esto dará lugar a la suspensión permanente de la cuenta del vendedor. Una vez realizada la transferencia, no vuelvas a iniciar sesión bajo ningún concepto. Para vender PlayerUnknown’s Battlegrounds contas de efectivo Xbox y añadir fondos a otra cuenta, consulta la PlayerUnknown’s Battlegrounds Clave de Xbox de 2300 G-Coin por sus precios competitivos.

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¿Es legal vender tu cuenta de PUBG?

Vender unPlayerUnknown’s Battlegrounds La cuenta no constituye un delito en la mayoría de las regiones, pero infringe directamente Krafton«Condiciones de servicio» en ambos PUBG: Battlegrounds (actualizado en enero de 2026) y PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile. La licencia concedida a los jugadores es no exclusiva y totalmente revocable – Krafton es propietaria de todos los datos, objetos y moneda del juego.

Cualquiera que quiera vender un PlayerUnknown’s Battlegrounds Quien gestione fondos debe ser consciente de las consecuencias reales en caso de que se detecte alguna irregularidad: suspensión permanente sin previo aviso, pérdida total de todos los cosméticos sin derecho a reembolso y marcado de las cuentas vinculadas en el mismo dispositivo o dirección IP.

La aplicación de la ley es irregular (muchos venden PlayerUnknown’s Battlegrounds cuentas en línea a diario sin bloqueos) pero el riesgo es real y ambas partes lo aceptan a sabiendas. Los jugadores que decidan no vender un PlayerUnknown’s Battlegrounds gestionar la cuenta de forma segura y, en su lugar, generar valor, puede consultar PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobileofertas y promociones para conocer las opciones más competitivas.

Cómo evitar estafas al vender tu cuenta de PUBG

Estafas dirigidas a PlayerUnknown’s Battlegrounds Los vendedores son especialmente numerosos en el sudeste asiático, el sur de Asia y Oriente Medio. La estafa OGE —en la que el vendedor conserva la dirección de correo electrónico vinculada originalmente tras la transferencia y recupera la cuenta— es la amenaza más peligrosa a la hora de vender un PlayerUnknown’s Battlegrounds cuentas de forma segura. Existen casos documentados de cuentas que se han recuperado en las 24 horas siguientes a la venta.

Otras dificultades documentadas a la hora de vender PlayerUnknown’s Battlegrounds cuentas de efectivo:

Cuentas bloqueadas previamente que se venden antes de que se produzca una oleada de bloqueos: los compradores acceden a una cuenta ya bloqueada sin posibilidad de recurso

Estafas a través de canales informales en Reddit, WhatsApp, yTelegram – Las insignias verificadas no son indicios de legitimidad

Fraude por devolución de cargo a través de PayPal Productos y servicios tras la recepción del pago

Tácticas de captación fuera de la plataforma hacia servicios de depósito en garantía falsos o vendedores que desaparecen con los datos de acceso

Utiliza exclusivamente plataformas estructuradas con servicio de depósito en garantía – eBay and OLX no ofrecen ninguna protección al vendedor cuando vendes un PlayerUnknown’s Battlegrounds cuenta en línea. Los jugadores de Europa que añadan divisas de otros países pueden consultar la 500 G-Coins de PUBG para XboxEuropa claveopción.

Señales de alerta que te deben hacer desistir inmediatamente de la venta PlayerUnknown’s Battlegroundscuenta:

Compradores que ofrecen un precio superior al del mercado sin posibilidad de negociación

Cualquier solicitud de salida del mercado para Telegram or WhatsApp

Presión para confirmar la entrega antes de que se hayan comprobado todos los artículos

Solicitudes de códigos OTP o códigos de respaldo de la autenticación de dos factores antes de que se liquide la cuenta de garantía bloqueada

Insistencia enPayPal Pagos a amigos y familiares o con tarjetas regalo

Cualquier comprador legítimo aceptará el depósito en garantía sin oponer resistencia; cualquier rechazo es la señal de alerta más clara que puede haber.

Tu cuenta de PUBG tiene un valor real: úsala como es debido

Esta guía ha abordado todo el proceso de venta PlayerUnknown’s Battlegrounds Vender con seguridad: elegir la plataforma adecuada, comprender qué factores influyen en el precio (skins raras, trajes X, objetos míticos, acabados progresivos al máximo, historial de rango Conquistador y región), crear un anuncio convincente y llevar a cabo una entrega segura respaldada por un servicio de depósito en garantía. La amenaza de recuperación de la OGE hace que PlayerUnknown’s Battlegrounds El comercio de cuentas es especialmente peligroso en comparación con otros productos; el simple hecho de saberlo te da ventaja sobre la mayoría de los vendedores.

El mercado de venta PlayerUnknown’s Battlegrounds la contabilidad de caja es activa y real, pero los estafadores también. Utiliza solo plataformas de confianza que cuenten con un servicio de depósito en garantía, documenta todo y nunca conserves el acceso al correo electrónico vinculado tras la transferencia. Los jugadores que deseen aumentar el valor de su cuenta pueden consultar UC de PUBG Mobilerecarga a precios competitivos. Seguir esta guía es la mejor manera de vender un PlayerUnknown’s Battlegrounds gestionar tu cuenta en línea sin perder dinero ni el acceso.

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