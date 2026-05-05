Las 5 mejores formas nuevas de ganar dinero desde casa en 2025

Si repartir comida para llevar, crear tesoros en Etsy o aventurarte en el desconocido mundo de los trabajos freelance en Fiverr no te entusiasma, no te preocupes: estás en el lugar adecuado. El 2025 trae consigo formas nuevas, originales y aptas para hacer desde el sofá de engrosar tu cartera, ¡y te lo contamos todo aquí y ahora!

Imagínate esto: aplicaciones que te recompensan por jugar, responder a encuestas, ver anuncios e incluso probar nuevos productos geniales. Es como que te paguen por cosas que probablemente harías de todos modos en un domingo tranquilo, con un par de pequeños giros (pero no te preocupes, te lo explicaremos con detalle). Así que, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en las mejores formas de ganar dinero este año sin complicaciones: ¡sin necesidad de esforzarte en un trabajo extra!

La mejor forma de ganar dinero: lista completa

Veamos una selección cuidadosamente elegida de aplicaciones increíbles diseñadas para ayudarte a ganar dinero desde casa: de forma rápida, sin esfuerzo y según tus propios términos.

Snakzy: Juega, gana, repite

Snakzy es esa combinación perfecta de diversión y funcionalidad, que convierte tu afición por los videojuegos en recompensas reales. Esta aplicación gratuita convierte tu tiempo de ocio en dinero, que ofrece monedas que puedes canjear por más de 100,000 diferentes premios – desde tarjetas regalo de Amazon y Walmart hasta dinero en PayPal, vales de Visa y mucho más. ¿No te apetece esperar? Retira dinero todos los días si quieres. ¡Así de flexible es!

Ventajas Contras ✔ Retiros diarios ✘ Todavía no está disponible para iOS ✔ Amplio catálogo de recompensas (más de 100 000 opciones) ✔ Incentivos por rachas y potenciadores ✔ Un servicio de atención al cliente fantástico

Puedes ejecutar varios juegos a la vez, así que cuanto más juegues, más ganarás – ¡Aquí no se pierde el tiempo! Además, le dan un toque especial con bonificaciones especiales por rachas y potenciadores dentro de la aplicación que te ayudan a subir de nivel más rápido y a ganar aún más. Si a eso le sumas un equipo de atención al cliente de primera categoría (elogiado por los usuarios en todo Google Play), tienes ante ti una opción destacada en el ámbito de los trabajos extra.

Tanto si eres un jugador empedernido como si solo te gusta jugar de vez en cuando, Snakzy da la bienvenida a todo el mundo. ¿El único inconveniente? Todavía no está disponible para iOS, lo que puede ser una pena para los fans de Apple. Pero con una valoración de 4,3 estrellas en Google Play, está claro que los usuarios de Android ya están encantados.

Jumptask: pequeñas misiones para ganar dinero rápido

Para quienes disfrutan de la variedad y la satisfacción inmediata, Jumptask podría ser una opción ideal. Con más de 3.500 ofertas disponibles – desde encuestas rápidas hasta pequeñas tareas, como probar sitios web o registrarse en servicios de prueba – seguro que encuentras algo que te llame la atención. Aunque no te lo creas, la primera recompensa puede llegar a tus manos en tan solo ocho segundos, lo que es prácticamente un abrir y cerrar de ojos.

Ventajas Contras ✔ Variedad de tareas ✘ Las recompensas se pagan únicamente en criptomonedas ✔ Interfaz sencilla y fácil de usar ✘ Las tarifas de pago pueden ser irregulares ✔ Ideal para compromisos de corta duración

La interfaz de la aplicación, muy fácil de usar, presenta todas las tareas de forma intuitiva, para que puedas ponerte manos a la obra enseguida. ¿Te apetece un reto? Algunas tareas son un poco más complejas, pero pueden reportarte mayores recompensas. ¿Prefieres algo más sencillo? Hay un montón de pequeñas ofertas que te permiten ganar dinero en ratos breves siempre que tengas un momento libre, como mientras esperas el café o entre episodios de Netflix.

Sin embargo, no todas las tareas se pagan igual, así que es posible que tengas que buscar un poco para conseguir esos grandes ingresos. Además, Jumptask destaca por permitir el pago en criptomonedas en lugar de en efectivo o con tarjetas regalo. Aunque se trata de un toque moderno que resulta atractivo para algunos usuarios (sobre todo si te mueve el mundo de las criptomonedas), es posible que otros echen de menos la sencillez de los retiros directos en efectivo o las recompensas en tarjetas regalo.

AttaPoll: Encuestas rápidas, recompensas rápidas

AttaPoll es tu aplicación ideal si tienes opiniones firmes (o incluso moderadas) y unos minutos libres. Con solo dedicar entre 3 y 10 minutos al día, es totalmente posible ganarse entre 2 y 5 dólares, lo que lo hace perfecto para aprovechar esos ratos libres que surgen de improviso.

Ventajas Contras ✔ Encuestas rápidas y sin complicaciones ✘ El pago depende de la disponibilidad de la encuesta ✔ Frecuencia de las encuestas personalizable ✘ Encuestas ocasionales más largas ✔ Interfaz sencilla y retiradas de fondos fáciles

Uno deAttaPoll’s Una de sus mejores características es su flexibilidad. Puedes elegir con qué frecuencia quieres recibir invitaciones para encuestas, por lo que nunca resultan molestas. ¿Prefieres responder a un par de preguntas mientras te tomas el café de la mañana? Hecho. ¿Quieres completar una encuesta durante el trayecto al trabajo? Fácil. Además, los pagos son fiables y se ofrecen en diversas opciones, desde PayPal hasta tarjetas regalo.

Dicho esto, la aplicación no es perfecta. La disponibilidad de las encuestas puede variar en función de tus datos demográficos y, en ocasiones, te encontrarás con encuestas que parecen más exámenes que sondeos rápidos. Aun así, si buscas una forma rápida y sencilla de ganar un poco de dinero extra, AttaPoll es un competidor de peso en el mundo de las encuestas.

Sniffspot: Alquila tu jardín a los perritos

¡Amantes de los perros, alegraos! Sniffspot es una aplicación que te paga por compartir tu jardín con adorables visitantes de cuatro patas. Imagínate convertir tu jardín en un parque para perros privado: los dueños reservan una franja horaria para que sus mascotas puedan corretear, y tú ganas dinero fácilmente mientras disfrutas viendo cómo mueven la cola y las caras de felicidad.

Ventajas Contras ✔ Un trabajo extra que no requiere mucho esfuerzo para los amantes de los perros ✘ El pago depende de la disponibilidad de la encuesta ✔ Horarios flexibles ✘ Encuestas ocasionales más largas ✔ Requiere una participación mínima ✔ Oportunidad de conocer a otros amantes de las mascotas

Poner en alquiler tu espacio exterior es muy fácil, siempre y cuando lo mantengas en condiciones seguras y aptas para perros. Tendrás que mantener el jardín ordenado y asegurarte de que no haya vías de escape ni peligros ocultos (a nadie le gusta que se pierda un perrito). Como propietario de un jardín, puedes establece tu propio horario y tus propias tarifas, además de un calendario integrado que te ayuda a gestionar las reservas. Y si te preocupan los desordenes que puedan causar los perros, ten por seguro que los dueños responsables suelen limpiar lo que ensucian sus mascotas.

¿Cuál es la mayor limitación? La ubicación. Si vives en una zona donde no hay muchos dueños de perros o no estás cerca de una población lo suficientemente numerosa, es posible que las solicitudes de reserva sean escasas. Pero para quienes viven en barrios con muchos perros, Sniffspot podría ser la clave para convertir ese jardín que no aprovechas en una fuente de ingresos extra, incluso sin salir de casa.

Toluna: Haz que tus opiniones cuenten

Una plataforma dinámica e impulsada por la comunidad, Toluna Influencers te invita a dar tu opinión sobre una gran variedad de temas, desde encuestas divertidas sobre las últimas tendencias en aperitivos hasta cuestiones más profundas sobre tecnología o moda. Cuando hayas completado suficientes encuestas y hayas acumulado esos valiosos puntos, podrás canjearlos por tarjetas regalo o dinero en efectivo, lo que hace que cada opinión resulte un poco más gratificante.

Ventajas Contras ✔ Gran variedad de encuestas sobre temas interesantes ✘ Las encuestas pueden llevar mucho tiempo ✔ Funciones comunitarias divertidas, como encuestas y debates ✘ No se garantiza la elegibilidad para participar en las encuestas ✔ Disponible en todo el mundo con encuestas adaptadas a cada mercado

But Toluna No se trata solo de responder preguntas: puedes explorar minijuegos, participar en divertidas encuestas e incluso iniciar animados debates con otros miembros. A veces, el ritmo de las ganancias puede ser lento, y alguna que otra encuesta larga o difícil de cumplir puede poner a prueba tu paciencia. Sin embargo, si te gusta dar tu opinión mientras obtienes pequeñas recompensas de forma constante, te encantará lo que Toluna tiene que ofrecer.

En general, es una aplicación sencilla que ofrece una forma relajada de convertir los ratos libres en ventajas tangibles. Así que, si te apetece que tus opiniones cuenten —incluso las más absurdas—, Toluna quizá se convierta en tu lugar favorito para disfrutar de un descanso productivo.

Cómo elaboramos nuestra lista

Nuestra misión consistía en distinguir lo auténtico de lo efectista y ofrecer una selección de aplicaciones que realmente merecieran la pena. ¿Pero cómo lo conseguimos? Muy sencillo: hicimos los deberes. A continuación, te presentamos los factores clave que tuvimos en cuenta para garantizar que estas aplicaciones brillaran con luz propia en 2025.

1. La legitimidad lo es todo

Nos mantenemos al margen de los chanchullos. Todas las aplicaciones que aquí se incluyen están gestionadas por empresas legítimas y respaldadas por opiniones reales de usuarios. Considéralo como nuestra norma de «no se admiten estafas».

2. Ganancias sin esfuerzo

No todo el mundo quiere pensar en ideas para productos o ir de un lado a otro de la ciudad haciendo repartos. Nos hemos asegurado de que estas opciones te permitan ganar dinero de forma relajada y sin complicaciones: solo tienes que tocar la pantalla, jugar o responder a unas cuantas preguntas, y verás cómo entra el dinero.

3. Varias opciones de retirada de fondos

Seamos realistas: a la gente le gusta tener opciones. Tanto si eres un fanático de las criptomonedas, un experto en tarjetas regalo o simplemente te gusta el dinero en efectivo, estas aplicaciones te vendrán como anillo al dedo. La flexibilidad era un requisito imprescindible en nuestra búsqueda.

4. Ambiente y apoyo de la comunidad

También hemos echado un vistazo a las opiniones de los usuarios y a los canales de asistencia para confirmar que estas aplicaciones no se limitan a hacer promesas, sino que realmente ofrecen resultados y ayudan a los usuarios en todo momento.

Con estos criterios, estamos seguros de que estas aplicaciones logran el equilibrio perfecto entre diversión y finanzas, ¡para que puedas aumentar tus ahorros sin esfuerzo!

Palabras finales

¿Quién dice que ganar un dinero extra tiene que ser una pesadilla? Con esta selección de aplicaciones innovadoras, convertir tus ratos libres en recompensas reales nunca ha sido tan fácil… ni tan divertido. Ya sea jugando, respondiendo a encuestas rápidas o incluso dejando que un perrito feliz pase un rato en tu jardín, estas herramientas demuestran que los trabajos extra no tienen por qué ser un quebradero de cabeza.

Sin embargo, si tuviéramos que elegir a un campeón, Snakzy se lleva la palma gracias a su impresionante variedad de recompensas, las posibilidades de cobrar a diario y su auténtico factor de diversión, sin necesidad de esforzarse en un trabajo extra. Su interfaz intuitiva y su excelente servicio de atención al cliente hacen que ganar dinero parezca más un juego que un trabajo.

¿Listo para aumentar tus ingresos? Empieza a ganar dinero con Snakzy Descárgalo ahora en Google Play. ¡Disfruta de esas monedas extra!

FAQ

¿Cuáles son las mejores formas de ganar dinero desde casa?

Prueba aplicaciones divertidas como Snakzy or AttaPoll, o alquila tu patio trasero con Sniffspot. Son rápidas, sencillas y perfectas para ganar dinero a tu manera.

¿Hay alguna forma legítima de ganar dinero desde casa?

¡Sí!Snakzy, Jumptask, y otras opciones están gestionadas por empresas de confianza, que ofrecen recompensas reales sin estafas ni complicaciones.

¿Hay realmente alguna forma de ganar dinero por Internet?

Por supuesto. Las aplicaciones que hemos mencionado ofrecen recompensas reales: dinero en efectivo, tarjetas regalo y mucho más.

¿Cómo puedo ganar dinero con mi teléfono?

Descarga una aplicación fiable, como Snakzy, Jumptask, oAttaPoll – y empieza a ganar dinero jugando, realizando tareas o respondiendo a encuestas rápidas.