Las 17 mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante: probadas y clasificadas para 2026

Aviso legal: La información proporcionada en esta página tiene fines meramente informativos y educativos. Los juegos «play-to-earn» y las aplicaciones para ganar dinero conllevan riesgos inherentes, entre los que se incluyen la volatilidad del mercado y la posibilidad de sufrir pérdidas económicas. Eneba no garantiza ningún beneficio ni resultado concreto derivado de las aplicaciones mencionadas. Los usuarios deben realizar sus propias investigaciones y actuar con precaución antes de compartir información personal o invertir fondos en cualquier plataforma. Eneba no se hace responsable del contenido, la seguridad ni las condiciones de servicio de sitios web o aplicaciones de terceros.

Las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante son aplicaciones como Snakzy, Una gran suma de dinero, yCash Kick; todos ellos probados y verificados para realizar pagos a través de PayPal o tarjetas regalo en un plazo de unos minutos a unas horas.

Algunos solo queremos jugar y ganar dinero, pero hay muchas aplicaciones de juegos que «pagan dinero real» sin que tú tengas que pagar nada. Por eso yo… pasó cuatro meses probando juegos con los que se puede ganar dinero, así que todas las cifras de esta guía provienen de alguien a quien realmente le han pagado (a mí).

La mayoría de las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante han evolucionado enormemente; los pagos transparentes y las oportunidades legítimas de ganar dinero, algo impensable hace unos años, son ahora la norma. Todas las aplicaciones de esta lista son Inscripción 100 % gratuita: sin necesidad de depósito ni cuota de inscripción .

Esta guía abarca desde juegos con retiradas de dinero real aptos para principiantes hasta retos basados en la habilidad, con datos reales sobre el potencial de ingresos, la rapidez de los pagos y qué aplicaciones realmente merecen la pena.

Nuestra selección de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero

The Las 3 mejores opciones Las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante superan sistemáticamente a la competencia en cuanto al número de juegos con los que se puede ganar dinero, la rapidez de las ganancias, la fiabilidad de los pagos y la satisfacción de los usuarios:

Snakzy – Perfecto para partidas rápidas cuando quieres jugar a juegos que te permiten ganar dinero real al instante sin tener que aprender todo un sistema. Se trata de un sencillo juego de estilo arcade con premios según la clasificación, Se pueden ganar más de 15 dólares desde el primer día, y al instantePayPal transferencias una vez que llegues al €35umbral. Una gran suma de dinero – Más de 3.210ofertas,Retirada mínima de 1 $, y un20 % de comisión por recomendación de por vida una comisión que genera ingresos pasivos por cada persona que invites Inyección de efectivo – Encuestas, ofertas de juegos y promociones de reembolso con seguimiento real de los dólares, €10 PayPalmínimo, y un25 % de comisión por recomendación de por vidabonificación

Estas aplicaciones de juegos con las que se puede ganar dinero atraen a todo tipo de jugadores, desde quienes juegan de forma ocasional en el móvil durante el trayecto al trabajo hasta aquellos que se dedican más en serio al juego, lo que puede generar ingresos mensuales superiores a 200 dólares.

¿Cómo funcionan las aplicaciones de juegos que pagan dinero real?

Las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante funcionan de la siguiente manera: recompensar a los jugadores con puntos o monedas por completar hitos dentro del juego y permitirles luego canjearlos por PayPal, tarjetas regalo o transferencia bancaria.

Las aplicaciones de juegos de calidad que pagan dinero real al instante comparten las siguientes características:

Calendarios de pagos transparentes sin comisiones ocultas ni trabas para retirar fondos

sin comisiones ocultas ni trabas para retirar fondos Mostrar los ingresos en dólares reales desde el primer día, en lugar de conversiones de puntos que puedan llevar a confusión

desde el primer día, en lugar de conversiones de puntos que puedan llevar a confusión Justificante de pago verificado de usuarios reales está disponible públicamente

de usuarios reales está disponible públicamente Rangos salariales desde informal Sesiones de 5 minutos ( 1–5 dólares ) a una sesión diaria dedicada a jugar ( Entre 50 y 150 dólares al mes )

desde informal ( ) a una sesión diaria dedicada a jugar ( ) Varias formas de retirar dinero,entre otrosPayPal, tarjetas regalo y criptomonedas, dependiendo de la plataforma

Los mejores juegos con los que se gana dinero real al instante son aquellos que, a través de sus aplicaciones, simplifican todo el proceso —desde el juego hasta el cobro— hasta el punto de que puedes comprobarlo en tu primera sesión. Desde luego, no se trata de aplicaciones de juegos que «pagan con dinero real» sin llegar a darte un céntimo.

✅ Cómo elegí y probé estas aplicaciones

La mayoría de la gente pierde el tiempo buscando una aplicación fiable para ganar dinero que no requiera un depósito. Hay muchas aplicaciones que prometen ganancias inmediatas, pero, una vez te registras, o bien te topas con un muro de pago, o con un límite de retirada poco realista, o nunca llegas a poder retirar el dinero.

Para aclarar las cosas, he probado todas las aplicaciones de esta lista en las mismas condiciones: desde 0 $ y sin gastar ni un céntimo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

🎮 Pruebas prácticas (jugabilidad, anuncios, progresión)

(jugabilidad, anuncios, progresión) 💸 Verificación del pago (importe mínimo de retirada, método de pago)

(importe mínimo de retirada, método de pago) ⭐ Comentarios en la tienda de aplicaciones (Tendencias de Google Play y App Store)

(Tendencias de Google Play y App Store) 🌍 Disponibilidad y restricciones por región

🚩 Señales de estafa (anuncios obligatorios, retiradas bloqueadas, comisiones ocultas)

I se han evaluado más de 30 aplicaciones de juegos and solo se conservaron 17, el gastomás de 50 horas realizar un seguimiento de las sesiones en las que se obtienen ganancias, documentar los plazos de pago y verificar que cada juego de esta lista en el que se gana dinero real realmente paga.

Se eliminaron las aplicaciones de juegos que no superaron las pruebas de pago o que recibieron quejas constantes de los usuarios.

Para probar aplicaciones que permiten retirar dinero real, no basta con descargarlas y cruzar los dedos. El resultado es una selección cuidada de aplicaciones de juegos que pagan dinero real y han demostrado su legitimidad a través de pagos regulares y experiencias positivas para los usuarios entre miles de jugadores reales.

17 aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante: fiables y verificadas

Las aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real abarcan desde opciones de ingresos pasivos que requieren un esfuerzo mínimo hasta juegos con premios en efectivo que exigen habilidad y que recompensan la constancia y la dedicación, pero lo más importante es que todas ellas te permiten jugar y ganar dinero.

Todas las aplicaciones de esta lista te permiten jugar a juegos online con los que ganar dinero sin costes iniciales ni comisiones ocultas; he retirado dinero de cada una de ellas, he hecho un seguimiento de los plazos de pago y he contrastado las opiniones positivas y negativas de los usuarios para comprobar su fiabilidad.

Nota sobre la verificación: Algunas aplicaciones de juegos con las que se puede ganar dinero requieren una verificación de identidad (KYC) única antes de realizar el primer retiro, lo que puede tardar entre unos minutos y unas horas.

1. Snakzy [Las ganancias más altas el primer día y los pagos más rápidos]

Importe mínimo de pago €35 💸 Posibilidad de ingresos el primer día €10 Bono de bienvenida el primer día🔥 ⏱️ Rapidez en los pagos Inmediato o en unos minutos (PayPal) 💳 Formas de pago ✅ Verificado: PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s 📱 Disponible en Android y navegador web 🎮 Características principales • Más de 100 juegos para móvil de gran calidad• Recompensas por alcanzar hitos• Bonificaciones por rachas de inicio de sesión diario• Sin anuncios obligatorios ni aburridísimos• Seguimiento de monedas en tiempo real• Interfaz limpia y moderna• Más de 100 000 objetos de recompensa ⭐ Valoración de los usuarios 4,3/5 (más de 34 000 opiniones) 💵 Rango de ingresos mensuales 5-20 $ en partidas informales / 20-80 $ en partidas activasAlgunos usuarios asiduos informan de que un momentoingresos mensuales más elevados 🆓 Precio de la entrada Totalmente gratis, sin cuotas de inscripción 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Alcance geográfico 61 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Japón, Italia, Corea del Sur, Francia, España, México, Brasil, Chile, Perú, Polonia, Portugal, Grecia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Austria, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rumanía, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Lituania, Turquía, Arabia Saudí, Túnez, Argelia, Egipto, Marruecos, Puerto Rico, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Indonesia, India, Filipinas, Bangladés, Pakistán y otros. 🎁 Bono para nuevos usuarios Se necesitan 25 000 monedas para desbloquear la tienda (se consigue en las primeras partidas) 🚀 ¿Qué lo hace diferente? Pagos más elevados que los de la competencia, un proceso de retirada de fondos más rápido, una selección de juegos de primera categoría y la posibilidad de ganar más de 15 $ el primer día (de media)

Snakzy Me enganchó enseguida cuando estaba probando aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante; Es un modelo clásico de «jugar para ganar». donde te sumerges en minijuegos rápidos, superas hitos, acumulas monedas y las cambias por PayPal dinero en efectivo o tarjetas regalo.

Para quienes tengan dudas sobre su legitimidad, el desglose completo en nuestro Snakzyreseña confirma que merece la pena. Más allá de los minijuegos, las tareas diarias y los retos especiales acumular monedas extra además de las del juego normal, lo que la convierte en una de las aplicaciones gratuitas más completas de esta lista que pagan dinero real al instante.

El bono de bienvenida de 10 $ te da una buena ventaja para alcanzar el límite de retirada de 35 $, Además, las bonificaciones por racha premian a los jugadores más constantes a lo largo del tiempo. Las ganancias por tarea son modestas, pero se acumulan rápidamente con un uso habitual.

Android descarga la aplicación nativa para obtener el mejor rendimiento, pero iOS los usuarios pueden acceder a la versión del navegador para obtener más información. A la hora de clasificar las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante en el móvil, Snakzy ocupa el primer puesto por una razón.

Juegos con los que se puede ganar dinero disponibles en Snakzy

Como una de las aplicaciones de juegos para ganar dinero más versátiles de esta lista, Snakzy abarca los géneros de rompecabezas, estrategia y arcade, cada uno de ellos diseñado para completar objetivos de forma rápida, en lugar de para sesiones maratonianas:

Hacia el espacio: Juegos planetarios

Perforar y recolectar — Mina inactiva

Juego de rompecabezas «Colorwood Sort»

Juego de aventuras «Animales y monedas»

Magnate de la minería de criptomonedas

Enredo de hilos: desenreda cuerdas en 3D

Rompecabezas y caos: El castillo helado

Puzle de clasificación de agua — Juego de colores

Yatzy: un divertido juego clásico de dados

¡Huye del tráfico!

Esta aplicación de juegos que paga dinero real al instante ofrece juegos para ganar dinero de diversos géneros, lo que hace que tus sesiones de juego sean siempre nuevas y no se vuelvan repetitivas. Para cualquiera que busque aplicaciones fiables para ganar dinero sin necesidad de invertir y que recompensen el juego diario constante, Snakzy¿Es así?.

★ A partir de 15 $ EL PRIMER DÍA, PAGOS INMEDIATOS Snakzy Prueba Snakzy gratis

2. Una gran suma de dinero [Lo mejor para diversificar tus ingresos: juegos, encuestas, aplicaciones y mucho más]

Importe mínimo de pago 1 $ (250 monedas) a través de PayPal; los importes mínimos de las tarjetas regalo varían según el comercio 💸 Primer pago habitual Los usuarios activos que completen ofertas de alto valor pueden ganar entre 5 y 15 dólares en las primeras horas ⏱️ Plazo de pago De 10 minutos a 2 horas para cantidades pequeñas (entre 1 y 20 dólares); se han registrado retrasos en las retiradas de importes mayores (a partir de 30 dólares) 💳 Formas de pago PayPal, Venmo, Bitcoin, tarjetas regalo (Amazon, Google Play, Walmart, Starbucks, Target y más de 50 tiendas) 📱 Plataformas Android (Google Play), iOS (App Store) y web (bigcashweb.com) 🎮 Características principales Más de 3.210 ofertas disponibles en juegos, encuestas e instalaciones de aplicaciones; 250 monedas = 1 $; comisión por recomendación del 20 % de por vida; abono instantáneo de monedas ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (Trustpilot – 12 900 opiniones); 4,7/5 según Google Play 💵 Posibilidades de ingresos Entre 20 y 100 $ o más al mes, dependiendo del nivel de actividad y de la disponibilidad de ofertas 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo (más de 140 países) — amplia disponibilidad de ofertas en Asia, África y América 🎁 Bono de bienvenida Multiplicador de bonificación x3 para nuevos usuarios; bonificaciones por correo electrónico promocional

La siguiente aplicación de juegos con la que se gana dinero real que quiero mencionar es Una gran suma de dinero. Es una aplicación de recompensas que te paga con dinero real y tarjetas regalo por jugar a juegos para móvil, completar encuestas y probar aplicaciones.

En funcionamientodesde 2015 with Se han pagado más de 20 millones de dólares, se ha forjado una sólida trayectoria en el ámbito de la GPT; nuestra Una gran suma de dineroreseña confirma que paga con fiabilidad. El mínimo de 1 dólarPayPal el pago es uno de los más bajos del sector, con tramitación de pequeños retiros en De 10 minutos a 2 horas.

Esta aplicación ofrece Más de 3.210 ofertas procedentes de juegos, encuestas, instalaciones de aplicaciones y registros en productos. La tasa de conversión es sencilla: 250 monedas = 1 $, con recompensas que se abonan al instante. Para cualquiera que pruebe juegos con los que se gana dinero real al instante, Una gran suma de dineroEl abono inmediato de monedas permite acumular ganancias fácilmente a lo largo del día.

Juegos con dinero real disponibles en Bigcash

Una gran suma de dinero ofrece un popular juego para móviles en el que se ganan monedas al alcanzar determinados objetivos dentro del juego. Los títulos disponibles varían en función de los acuerdos con los anunciantes, pero entre los juegos destacados suelen encontrarse:

Survivor Idle

Combina dulces

Leyendas de las Sombras

Más de 3 200 Ofertas rotativas en las categorías de estrategia, puzles y juegos de rol

Las ganancias que se obtienen con estos juegos para ganar dinero varían según el tipo de oferta; las instalaciones sencillas se pagan De 1 a 5 dólares, hitos en los juegos para ganar dinero De 5 a 50 dólares, y las suscripciones a productos financieros pueden alcanzar De 10 a más de 100 dólares. Los usuarios de EE. UU., Canadá y el Reino Unido ven las ofertas mejor remuneradas.

La comisión por recomendación del 20 % de por vida es una de las estructuras de ingresos pasivos más sólidas que existen entre las aplicaciones de juegos con retiradas de dinero real.

Los nuevos juegos con grandes premios en metálico suelen lanzarse de lunes a miércoles, cuando se renuevan los presupuestos de los anunciantes. Una gran suma de dinero está disponible en Android, iOS, y web, lo que la convierte en una de las aplicaciones gratuitas más accesibles de esta lista que pagan dinero real al instante.

★ Retiro de 1 $, más de 3.210 ofertas Una gran suma de dinero Prueba Bigcash gratis

3. Cash Kick [Lo mejor por la variedad de tareas: juegos + encuestas + ofertas]

Importe mínimo de pago €10 💸 Primer pago habitual La mayoría de los usuarios canjean por primera vez el importe mínimo de 10 dólares una vez que lo han alcanzado ⏱️ Plazo de pago 1-3 días laborables 💳 Formas de pago Dinero en efectivo de PayPal; tarjetas regalo de las principales marcas; tarjetas prepago; opción de hacer donaciones benéficas. 📱 Plataformas iOS, Android, Web 🎮 Características principales Gana dinero con encuestas, juegos, instalaciones de aplicaciones, ofertas, vídeos y recomendaciones; bonificación del 25 % de por vida por cada recomendación. ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Posibilidades de ingresos Modesto; suele oscilar entre unos pocos dólares y unos 50 dólares o más al mes, dependiendo de la combinación de tareas 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo en Estados Unidos 🎁 Bono de bienvenida €1

Cash Kick es una de las mejores aplicaciones de juegos que te permite ganar dinero real al instante a través de encuestas, juegos y otras ofertas. Funciona tanto en el móvil como en el ordenador, por lo que puedes ganar dinero desde cualquier lugar.

Para todos aquellos que estén buscando aplicaciones gratuitas que paguen dinero real al instante sin costes iniciales, nuestra Cash Kickreseña confirma que realmente vale la pena. Un bono de bienvenida de 1 dólar da el pistoletazo de salida, y el 25 % de comisión por recomendación de por vida La comisión es una de las estructuras más generosas entre las aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real.

Los ingresos se muestran en dólares reales, sin confusiones por conversiones, según las encuestas pagar entre 0,25 $ y unos pocos dólares, y las tareas de hitos basadas en juegos pueden impulsar aún más el rendimiento. El €10 PayPalmínimo es sencillo, con pagos El procesamiento se realiza en un plazo de 1 a 3 días laborables. Cash Kick Es solo para EE. UU., así que comprueba si cumples los requisitos antes de dedicarle tiempo.

Juegos con dinero real disponibles en KashKick

Como una de las aplicaciones de juegos más versátiles que pagan dinero real al instante, Cash KickLa biblioteca de juegos de […] se centra en los títulos más populares y rentables que los jugadores ocasionales ya conocen:

La Gran Mafia

RAID: Leyendas de las Sombras

Partido real

Maestros del partido

Bingo Blitz

Sueños de dados

FarmVille 3: Animales de granja

Isla de la Familia

La variedad se mantiene Cash Kick competitiva frente a otras aplicaciones de juegos que ofrecen premios en dinero real; Cuando se agotan las ofertas de videojuegos, las encuestas y las ofertas de reembolso llenan el vacío al instante. Las tareas relacionadas con hitos en los juegos suelen pagar más que las encuestas, por lo que centrarse primero en las ofertas de juegos de alto valor es la forma más eficaz de alcanzar el umbral de los 10 dólares.

Para quienes busquen juegos con premios en efectivo combinados con ingresos por encuestas, Cash Kick es una de las opciones más completas de esta lista. Si quieres aún más variedad, echa un vistazo a aplicaciones similares a Cash Kick que combinan juegos, encuestas y oportunidades de reembolso.

★ BONIFICACIÓN POR RECOMENDACIÓN DEL 25 % DE POR VIDA Cash Kick Prueba KashKick gratis

4. Agitado [Lo mejor para una gratificación inmediata: el retiro de fondos más rápido] Umbral]

Importe mínimo de pago 1 $ para PayPal, Visa y Amazon; 5 $ para tarjetas regalo de Google Play y Apple 💸 Primer pago habitual Una media de 6 minutos; se pueden conseguir pequeñas ganancias (1 $) en la primera sesión ⏱️ Plazo de pago Inmediato (en 3 minutos para las tarjetas regalo); entre 24 y 48 horas para PayPal 💳 Formas de pago PayPal, Visa, Amazon, Google Play, Apple (con un bono del 1-2 % en los retiros) 📱 Plataformas Android (Google Play) y versión web (accesible desde iOS mediante códigos QR) 🎮 Características principales Gana monedas al alcanzar pequeños objetivos dentro de la aplicación en más de 150 juegos y aplicaciones, el recuento de pasos, encuestas, ofertas de reembolso y registros en productos financieros ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (Google Play), 4,4-4,7/5 (Trustpilot) 💵 Posibilidades de ingresos Entre 50 y 500 dólares al mes, dependiendo del compromiso; una media de más de 17 dólares diarios por usuario activo 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur (se ha ampliado con respecto a la oferta anterior, que solo incluía EE. UU. y Canadá) 🎁 Bono de bienvenida 500 monedas (0,50 $)

Agitado es una aplicación de recompensas por descubrimientos que ofrece dinero real y tarjetas regalo por alcanzar pequeños objetivos factibles a lo largo de Más de 150 juegos para móviles, así que no hace falta pasar horas y horas delante del ordenador.

Con más de 2 millones de usuarios activos desde su lanzamiento en 2022, Es una de las aplicaciones de juegos de esta lista que más rápido está creciendo y que paga dinero real al instante. NuestroAgitadoreseña La reseña confirma que merece la pena. El umbral de retirada de 1 dólar y el procesamiento de las tarjetas regalo en tan solo 3 minutos la convierten en una de las aplicaciones de juegos con retirada de dinero real más rápidas del mercado.

Más allá de los videojuegos,Agitado incluye ofertas de reembolso, altas en productos financieros, seguimiento de pasos y encuestas, lo que la convierte en una de las aplicaciones de juegos para ganar dinero más variadas de esta lista. Las bonificaciones por retirada aportan un valor añadido: PayPal and Amazonganar un +2 %,Todo obtiene un +1 %. La comisión por recomendación del 10 % de por vida ofrece un sólido potencial de ingresos pasivos para los promotores activos.

Cómo conseguir opciones de juego en Scrambly

Bingo Blitz

La llamada de los dragones

Sueños de dominó

Sueños de dados

Hero Wars: Alianza

Merge Mayor

RAID: Leyendas de las Sombras

El auge de los reinos

Solitario Disney

Rompecabezas y caos: El castillo helado

Cocina y combina: La aventura de Kate

Se otorgan monedas por pequeños logros, como alcanzar el nivel 5 o completar el primer tutorial, ideal para usuarios que prueban varias aplicaciones gratuitas que pagan dinero real al instante y de forma simultánea. Las ofertas de juegos gratuitos suelen generar entre 2 y 4 dólares por hora, mientras que las ofertas de productos financieros mejor remuneradas pueden aumentar considerablemente los ingresos.

Los primeros retiros requieren una rápida verificación de identidad (3-4 minutos), así que ten tu documento de identidad a mano antes de solicitar tu primer retiro. Entre las aplicaciones legítimas para ganar dinero sin depósito de esta lista, Agitado destaca por su estructura de bonificaciones por retirada y su umbral de retirada mínimo extremadamente bajo. Para obtener el primer pago más rápido entre las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante, Agitadoesa es la elección.

★ Retirada de 1 $ en 3 minutos Agitado Prueba Scrambly gratis

5. GameTester.gg [Ideal para pruebas de juegos en fase beta y acceso anticipado]

Importe mínimo de pago 25 $ (o unos 25 000 GTGold) 💸 Primer pago habitual Entre 25 y 50 dólares, dependiendo de la disponibilidad de las pruebas ⏱️ Plazo de pago Entre 7 y 14 días laborables a través de XTRM eWallet 💳 Formas de pago XTRM eWallet (tarjeta virtual Visa/MasterCard), transferencias bancarias, tarjetas regalo, tarjetas de débito prepago 📱 Plataformas iOS, Android, PC, Mac, realidad virtual 🎮 Características principales Prueba juegos aún no lanzados, gana XP y GTGold, envía comentarios a los desarrolladores, participa en sorteos semanales y obtén bonificaciones por recomendar a otros usuarios ⭐ Valoración de los usuarios 4,7/5 (Trustpilot, más de 500 opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos Varía en función de la frecuencia de las pruebas; entre 10 y más de 100 dólares al mes para los probadores activos (1 000 GTGold = 1 dólar) 🆓 Precio de la entrada La inscripción y el uso son gratuitos 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Irlanda, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Portugal, Singapur, Japón, Corea del Sur (más de 20 países) 🎁 Bono de bienvenida 25 XP + GTGold inicial por completar el perfil

GameTester.gg se sitúa en una categoría totalmente distinta a la de las aplicaciones de juegos pasivos de esta lista que pagan dinero real al instante: los ingresos provienen de proporcionar comentarios profesionales sobre control de calidad a los estudios de desarrollo, y no de alcanzar hitos en juegos casuales para móviles. Pruebas títulos aún no publicados en PC, Mac, VR, iOS, yAndroid, lo que te ofrece flexibilidad en función del equipo que ya tengas.

El sistema de doble moneda te permite ganar XP (que desbloquea invitaciones a pruebas mejor remuneradas) y GTGold (1.000 GTGold = 1 $). Los nuevos probadores comienzan con pruebas de orientación siempre disponibles para acumular XP iniciales antes de recibir invitaciones para proyectos más grandes y mejor remunerados.

Los pagos por cada prueba pueden superar los 50 dólares en el caso de sesiones de retroalimentación exhaustivas, aunque el mínimo es de 25 dólares y el plazo de pago es de entre 7 y 14 días XTRM Los plazos de pago de eWallet son más largos que los de las aplicaciones habituales de juegos con las que se gana dinero real.

Las opciones de pago incluyen las tarjetas virtuales Todo or Mastercard, transferencia bancaria directa, tarjetas regalo y material para videojuegosr; ofrece más flexibilidad que la mayoría de las aplicaciones de juegos para ganar dinero de este nivel. La bonificación por recomendación otorga 25 XP y 5 GTGold por cada amigo que se registre y complete su primera prueba.

Juegos con los que se puede ganar dinero disponibles en GameTester.gg

Títulos AAA de los principales estudios

Juegos independientes de desarrolladores emergentes

iOS and Androidjuegos para móviles

PC and Macexperiencias

Proyectos de realidad virtual

Proyectos de videojuegos basados en la inteligencia artificial

Los títulos concretos se mantienen confidenciales en virtud del acuerdo de confidencialidad hasta su lanzamiento. Los evaluadores que proporcionan comentarios detallados de forma constante ascienden más rápido en la clasificación de XP, lo que les permite acceder con el tiempo a invitaciones mejor remuneradas.

Como aplicación para ganar dinero de forma legítima dirigida a jugadores que prestan atención a los detalles, GameTester.gg es una oportunidad de ganar dinero que ninguna otra aplicación de juegos casuales que pague dinero real al instante puede igualar – Los comentarios profesionales sobre control de calidad son, sencillamente, un tipo diferente de juegos con los que se gana dinero.

★ PROBAR LOS JUEGOS ANTES DE SU LANZAMIENTO GameTester.gg Prueba GameTester.gg gratis

6. Mistplay [La mejor aplicación de juegos para ganar dinero para jugadores de móvil]

Importe mínimo de pago 0,50 $ (o entre 152 y 400 unidades) 💸 Primer pago habitual 5 $ (a menudo en tarjetas regalo de Amazon) ⏱️ Plazo de pago De 2 a 5 días laborables, a menudo antes 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo (Amazon, Starbucks, Google Play, etc.) 📱 Plataformas Android 🎮 Características principales Gana puntos jugando a juegos, participando en sorteos semanales y obteniendo bonificaciones por recomendar a otros usuarios ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (Google Play), 4,1/5 (Trustpilot) 💵 Posibilidades de ingresos 0,30–1,60 $ por hora, unos 10–20 $ al mes (trabajo ocasional) 🆓 Precio de la entrada La inscripción y el uso son gratuitos 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo (Android), SOLO en EE. UU. y Canadá (iOS) 🎁 Bono de bienvenida 200-500 unidades

Mistplayes elAndroid-la única aplicación de recompensas en la que puedes jugar, ganar «Unidades» y canjearlas por tarjetas regalo de tiendas como Amazon and Google Play. Es una de las aplicaciones de juegos más aptas para principiantes que paga dinero real al instante en Android, sinPayPal No es necesario realizar ninguna configuración ni establecer ninguna conexión bancaria.

Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida en forma de unidades al registrarse, y los sorteos semanales, junto con los eventos de juego con premios mejorados, ofrecen oportunidades adicionales de ganar dinero además del juego habitual. Si ahorras para canjear por productos de mayor categoría, obtendrás una mejor relación entre unidades y dólares, así que en este caso la paciencia da sus frutos. Las unidades se acumulan más rápido durante los eventos de juego con bonificaciones, por lo que conviene acostumbrarse a consultar la aplicación con regularidad para ver si hay promociones activas.

Juegos con los que se puede ganar dinero real disponibles en Mistplay

Android usuarios que buscan contenido gratuito Android Los juegos en los que se gana dinero real por primera vez suelen empezar con MistplayLa selección de éxitos musicales para móviles de:

Coin Master

RAID: Leyendas de las Sombras

Fusiona dragones

Candy Crush Soda Saga

SimCity BuildIt

La biblioteca se renueva periódicamente, lo que permite que la selección siga siendo novedosa para los jugadores que permanecen en el juego a largo plazo. Los sorteos semanales y los eventos potenciados de duración limitada ofrecen oportunidades adicionales de ganar más allá del juego habitual, lo que la convierte en una de las aplicaciones de juegos más gratificantes para ganar dinero de forma pasiva para los jugadores habituales.

Las principales limitaciones son Android-Solo productos exclusivos y tarjetas regalo, dePayPal opción de pago en efectivo. La tasa de ganancias oscila entre 0,30 y 1,60 dólares por hora, lo que la sitúa claramente en el ámbito de los juegos ocasionales. Para los jugadores ocasionales que buscan aplicaciones de juegos sin mucha presión y que paguen dinero real al instante, Mistplay es una opción segura. Si buscas más variedad a la hora de ganar dinero o pagos en efectivo, echa un vistazo a aplicaciones comoMistplay para ver otras opciones.

★ LO MEJOR PARA LOS JUGADORES DE ANDROID Mistplay Prueba Mistplay gratis

7. Swagbucks [Ideal para los amantes de los concursos de preguntas y respuestas y para quienes hacen varias cosas a la vez]

Importe mínimo de pago 3 $ a través de PayPal (300 SB) y desde tan solo 1 $ (110 SB) para algunas tarjetas regalo (por ejemplo, Amazon) 💸 Primer pago habitual Entre 3 y 5 dólares, dependiendo del tipo de recompensa (por ejemplo, una tarjeta regalo de 3 dólares o 5 dólares a través de PayPal) ⏱️ Plazo de pago Por lo general, entre 1 y 5 días laborables tras el canje 💳 Formas de pago Dinero en efectivo de PayPal; tarjetas regalo (Amazon, Walmart, Starbucks, Visa, etc.) 📱 Plataformas Aplicación web y móvil (iOS y Android) 🎮 Características principales Gana puntos SB a través de encuestas, vídeos, reembolsos por compras, búsquedas, juegos, ofertas, objetivos diarios y recomendaciones; canjéalos por dinero en efectivo o tarjetas regalo. ⭐ Valoración de los usuarios 4,6/5 (Google Play), 4/5 (Trustpilot) 💵 Posibilidades de ingresos Modesto: suele oscilar entre 20 y más de 100 dólares al mes con un uso constante; las remuneraciones por encuesta suelen oscilar entre 0,40 y 2 dólares. 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad A partir de 13 años en muchas regiones; a menudo, a partir de 18 años para largometrajes. 🌍 Disponibilidad EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Alemania, Francia, España, Portugal, India y más de 15 países más 🎁 Bono de bienvenida 1 000 SB

Swagbucks es una de las aplicaciones para ganar dinero más antiguas que siguen en funcionamiento, ya que lleva en activo desde 2008 y ha repartido más de 80 millones de dólares. Es una aplicación que utiliza varios métodos encuestas (entre 20 y 200 SB cada una), compras con reembolso (entre el 1 % y el 40 % de reembolso), visualización de vídeos, búsquedas en la web y aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante, todo en un solo lugar. Nuestra is SwagbucksLee En esta reseña encontrarás un análisis detallado de la aplicación.

Aún no estoy seguro¿Cómo funcionaSwagbuckstrabajo¿Se pueden canjear los puntos SB por PayPal dinero en efectivo o tarjetas regalo, donde 1 SB equivale a 0,01 $ y, por lo general, el canje por tarjetas regalo ofrece un mejor valor por cada SB. Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida de 10 $ (1.000 SB) tras completar sus primeros 300 SB, una de las mejores ofertas de bienvenida para juegos con los que se gana dinero real. Las encuestas pagan entre 0,40 y 2 dólares cada una, y la bonificación por recomendación del 10 % de por vida supone unos ingresos pasivos que se suman a las ganancias activas.

Juegos con los que se puede ganar dinero disponibles en Swagbucks

Estado de supervivencia

El rey de Avalon

Bingo Clash

Variantes del solitario

RAID: Leyendas de las Sombras

Merge Gardens

Coin Master

Bingo a oscuras

Los veteranos de las aplicaciones gratuitas que pagan dinero real al instante suelen… Swagbucks junto con aplicaciones centradas en los videojuegos para cubrir las pérdidas de ingresos cuando las ofertas de juegos se agotan en otros lugares. La aplicación funciona tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de sobremesa, lo que ofrece más flexibilidad que Android-Solo juegos en los que se puede retirar dinero en efectivo.

The juegos de preguntas y respuestas y el ecosistema de encuestas Swagbucks la mejor opción complementaria entre las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante.

Si quieres ver más opciones de la misma categoría, echa un vistazo a aplicaciones comoSwagbucks que combinan juegos con encuestas y reembolsos. Como una de las aplicaciones para ganar dinero más consolidadas y fiables del mercado, Swagbucks sigue siendo una fuente de ingresos adicional fiable para los usuarios habituales.

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8. JustPlay [Ideal para pequeños pagos frecuentes]

Importe mínimo de pago No hay un límite mínimo; retira el dinero tan pronto como se registren las ganancias (aproximadamente cada 3 horas) 💸 Primer pago habitual Pequeños pagos (alrededor de 1 $) a las pocas horas de haberlos ganado ⏱️ Plazo de pago El mismo día 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo (Amazon, Walmart), donaciones benéficas 📱 Plataformas iOS y Android 🎮 Características principales Gana monedas jugando, completando ofertas y viendo anuncios ⭐ Valoración de los usuarios 4,4/5 (Google Play), 4,7/5 (App Store) 💵 Posibilidades de ingresos Entre 1 y 2 dólares al día con una actividad regular 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo 🎁 Bono de bienvenida Oferta inicial de monedas

JustPlay es una de las aplicaciones de juegos más aptas para principiantes de esta lista que pagan dinero real al instante: juega, mira anuncios, realiza tareas sencillas y cobra el mismo día a través de PayPalo tarjetas regalo.Los 50 céntimosPayPal Su estructura de pagos con importes mínimos y sin esperas la convierte en la opción ideal para los usuarios noveles que desean probar juegos con retiradas de dinero real antes de dar el salto a aplicaciones con umbrales más elevados.

Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida en forma de monedas al registrarse, y cada recomendación que se concrete les reporta 250 monedas adicionales. Las monedas se acumulan a un ritmo de entre 4.444 y 5.000 por cada retirada de fondos, dependiendo de la región, y algunos usuarios afirman haber recibido los pagos en menos de una hora tras solicitarlos. La aplicación está disponible tanto en iOS and Android, lo que le confiere un mayor alcance que la mayoría de las aplicaciones de juegos que generan ingresos en este rango de precios.

Juegos con los que ganar dinero real al instante en JustPlay

Como una de las aplicaciones gratuitas más sencillas que pagan dinero real al instante para principiantes, JustPlay«Su catálogo se centra en títulos hipercasuales que requieren una curva de aprendizaje mínima:»

Solitario

Revienta las burbujas

Combina fichas

Bolas contra bloqueos

Merge Blasters

Clasificador de agua

La biblioteca se decanta por los juegos hipercasuales; partidas rápidas, sin mecánicas complejas, sin barreras de habilidad. Las opciones de tarjetas regalo incluyen Amazon, PlayStation, ySteam para los usuarios que prefieren el crédito en la tienda en lugar de PayPal en efectivo. Se incorporan nuevos títulos con regularidad, por lo que la selección se mantiene bastante actualizada para los jugadores habituales.

La principal limitación es el potencial de ingresos: entre 1 y 2 dólares al día con una actividad regular lo sitúan claramente en el ámbito de las actividades ocasionales. ApilamientoJustPlay junto con las aplicaciones de juegos que generan ingresos y ofrecen mejores ganancias, es la forma más eficaz de utilizarlo.

Entre las aplicaciones fiables para ganar dinero con pagos en el mismo día, JustPlay Se sitúa sistemáticamente entre las aplicaciones de juegos más accesibles que pagan dinero real al instante a los nuevos usuarios. Si buscas aplicaciones con estructuras similares, echa un vistazo a aplicaciones comoJustPlay para ver más opciones.

★ PAGOS EN EL MISMO DÍA, MÍNIMO DE 0,50 $ JustPlay Prueba JustPlay gratis

9. InboxDollars [Lo mejor para el efectivo: seguimiento del dólar real]

Importe mínimo de pago 15 $ por el primer retiro de fondos y, a partir de ahí, 10 $ por cada retiro posterior 💸 Primer pago habitual 15 $ una vez que hayas ganado esa cantidad realizando tareas ⏱️ Plazo de pago De 3 a 10 días laborables 💳 Formas de pago Dinero en efectivo de PayPal, tarjetas regalo electrónicas (Amazon, Walmart), tarjetas Visa prepago y cheques (a veces con comisión) 📱 Plataformas Aplicación web y móvil (iOS y Android) 🎮 Características principales Gana dinero real por participar en encuestas, jugar a juegos, aprovechar ofertas, hacer compras con reembolso y escanear tickets de compra ⭐ Valoración de los usuarios 4,1/5 (Google Play), 4,5/5 (App Store) 💵 Posibilidades de ingresos Entre 20 y 50 dólares al mes, o más, con un uso constante 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo en Estados Unidos 🎁 Bono de bienvenida 5 $ de bonificación al registrarte y verificar tu correo electrónico o perfil

InboxDollars Es una de las aplicaciones de juegos para ganar dinero más antiguas que sigue en funcionamiento y que paga dinero real al instante, habiendo repartido más de 80 millones de dólares entre sus usuarios desde el año 2000; una legitimidad basada en su longevidad que las aplicaciones gratuitas más recientes que pagan dinero real al instante simplemente no pueden igualar.

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones de recompensas, las ganancias se contabilizan en dólares reales desde el primer día, sin la confusión que supone la conversión de puntos a dinero. Los nuevos usuarios reciben un bono de 5 $ tras verificar su correo electrónico, lo que les permite empezar a avanzar hacia el umbral de 15 $ necesario para el primer retiro de fondos.

Además de los juegos, las encuestas pagan entre 0,50 y 5,00 dólares, y algunas encuestas excepcionales pueden llegar a los 25 dólares; el uso pasivo de los motores de búsqueda genera unos 0,15 dólares al día, y las compras con reembolso aportan unos ingresos adicionales entre una sesión de juego y otra. La aplicación funciona tanto en la web como en dispositivos móviles (iOS and Android), lo que le confiere mayor flexibilidad que Android-solo aplicaciones de juegos con las que se gana dinero de verdad.

Juegos para ganar dinero online disponibles en InboxDollars

Monkey Bubble Shooter

Mahjong Solitario

Superar en ortografía

Candy Jam

Mostrar Blast

La biblioteca tiene un estilo clásico y desenfadado; fácil de aprender, formatos conocidos, sin mecánicas complejas. Para los jugadores que prefieren los títulos tradicionales en lugar de los juegos competitivos en los que se gana dinero, InboxDollars es la opción ideal. El sistema de seguimiento en dólares reales la convierte en una de las aplicaciones para ganar dinero más transparentes y fiables de esta lista, en la que siempre sabes exactamente cuánto te falta para el próximo retiro de fondos.

El umbral mínimo de 15 dólares para el primer retiro de fondos es el más alto de todas las aplicaciones de juegos de esta lista que pagan dinero real al instante, bajando a 10 $ por cada retirada posterior. El procesamiento de los pagos tarda entre 3 y 10 días laborables a través de PayPal, tarjetas de prepago o tarjetas regalo. Para juegos que generan ingresos sin necesidad de mantenimiento ni inversión y con una trayectoria probada de 25 años, InboxDollars es una opción segura, simplemente ten unas expectativas realistas en cuanto a los ingresos.

★ DINERO REAL, NO PUNTOS InboxDollars Prueba InboxDollars gratis

10. Givling [Lo mejor para obtener ingresos con un objetivo concreto: centrado en la reducción de la deuda]

Importe mínimo de pago No se realizan pagos en efectivo; las recompensas se destinan a la financiación de préstamos o hipotecas 💸 Primer pago habitual Pequeños premios de trivial o financiación en forma de préstamo tras ganar la cola ⏱️ Plazo de pago La financiación mediante deuda depende del avance de la cola; los premios de los concursos son rápidos 💳 Formas de pago Pagos de préstamos o pequeños premios en efectivo ocasionales para los ganadores de concursos de preguntas y respuestas 📱 Plataformas iOS y Android 🎮 Características principales Gana puntos de cola (QP) a través de concursos, ofertas y recomendaciones para la reducción de la deuda ⭐ Valoración de los usuarios 3,5/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Posibilidades de ingresos Bajo para la mayoría de los usuarios; pequeñas ganancias ocasionales en juegos de azar 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo 🎁 Bono de bienvenida Dos participaciones diarias gratuitas en el concurso de preguntas y respuestas para empezar a ganar

Givling Es la aplicación de juegos de esta lista que ofrece un objetivo más concreto a cambio de dinero real al instante. Se trata de una aplicación de preguntas y respuestas en la que los «Queue Points» (QP) que se ganan jugando te permiten entrar en colas de financiación de hasta 50 000 dólares para préstamos estudiantiles o una hipoteca.

Esto difiere fundamentalmente de los juegos pasivos en los que se gana dinero real; no hay ningún pago en efectivo garantizado, y los ingresos se destinan a la reducción de la deuda en lugar de ir directamente a tu PayPalcuenta.

Los QP se acumulan mediante concursos diarios gratuitos (hasta dos participaciones al día), viendo anuncios, completando ofertas patrocinadas y por recomendar a otros usuarios. La opción «Exchange» te permite participar en sorteos aleatorios para ganar premios en efectivo de menor cuantía, como 10 000 $ para tu objetivo de deuda elegido. Como aplicación legítima para ganar dinero con una clara misión social, Givling ofrece total transparencia sobre el funcionamiento del sistema de colas y la distribución de los fondos.

Juegos únicos para ganar dinero disponibles en Givling

A diferencia de las aplicaciones gratuitas centradas en el entretenimiento que pagan dinero real al instante, Givling combina un juego de preguntas y respuestas con un impacto social:

Juego de preguntas y respuestas

Givling Spinner

La mecánica del juego es intencionadamente sencilla: Responde a preguntas de trivial, acumula QP y ve subiendo puestos en la cola de financiación. En ocasiones, los eventos de crowdfunding también permiten a los jugadores contribuir a los objetivos de reducción de deuda de otros. Para quien se pregunte qué juego ofrece dinero real destinado a un objetivo significativo en lugar de solo dinero para el bolsillo, Givling es la única aplicación de esta lista que ofrece esa respuesta.

Las posibilidades de ganar son limitadas y los resultados varían considerablemente, lo que hace que Givling no es la opción adecuada para quienes dan prioridad a obtener ingresos constantes en el juego. Para los usuarios a los que les motiva más el impacto social que las ganancias diarias, Givling es un enfoque único que ninguna otra aplicación de juegos de esta lista que pague dinero real al instante se acerca siquiera a igualar.

★ GANA DINERO MIENTRAS AYUDAS A PAGAR TUS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES Givling Prueba Givling gratis

11. Rincón Pop [Lo mejor para principiantes: la configuración más sencilla]

Importe mínimo de pago 0,50 $ (unas 5000 monedas): el umbral mínimo para retirar dinero en efectivo a través de PayPal 💸 Primer pago habitual Muchos usuarios pueden cobrar el pago de 0,50 $ a través de PayPal poco después de alcanzar el umbral ⏱️ Plazo de pago En un plazo de 24 a 48 horas tras el canje, aunque pueden pasar varios días dependiendo del método y la región 💳 Formas de pago Dinero en efectivo de PayPal y tarjetas regalo (Amazon, PlayStation, Steam, Xbox, Google Play, etc.) 📱 Plataformas Solo para Android 🎮 Características principales Gana monedas descargando y jugando a juegos, subiendo de nivel y alcanzando hitos; ⭐ Valoración de los usuarios 4,3/5 (Google Play) 💵 Posibilidades de ingresos Modesto: muchos usuarios ganan unos pocos dólares a la semana jugando de forma ocasional; solo se gana más si se es muy activo 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo 🎁 Bono de bienvenida Monedas de bienvenida que se abonan al registrarse, según el país

Rincón Pop es una de las aplicaciones de juegos más aptas para principiantes de esta lista que pagan dinero real al instante. Descargas aplicaciones, juegas, ganas monedas y cobras a través de PayPal o tarjetas regalo, sin necesidad de tener conocimientos especiales.

El importe mínimo de retirada de 0,50 $ es uno de los más bajos de esta lista, lo que facilita probar todo el proceso de obtención de ingresos y cobro antes de dedicarle mucho tiempo. Al tratarse de un juego para Android totalmente gratuito que paga con dinero real, no hay que hacer ninguna inversión, ningún depósito ni hay ningún obstáculo oculto para realizar ese primer cobro.

Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida en monedas al registrarse, lo que les permite alcanzar casi de inmediato el umbral mínimo para el primer retiro de fondos. El programa de recomendación te da 250 monedas por cada amigo que traigas, además de una comisión del 25 % sobre sus ganancias en la mayoría de las regiones: una sólida fuente de ingresos pasivos para los usuarios que promocionan activamente la aplicación.

Juegos para ganar dinero en Coin Pop

Juego

ATHENA: Gemelas de sangre

La leyenda de los elementos

Escenas domésticas

Thor Rush

Richy Girl

Cuando alcances unas 5.000 monedas, retira 0,50 $ a través de PayPalo canjear porAmazon, Steam, PlayStation, y otras tarjetas regalo con distintos importes mínimos. La biblioteca renueva su fondo periódicamente, así que normalmente hay algo nuevo que probar. Para quien se pregunte qué juego permite ganar dinero real con la barrera de entrada más baja posible, Rincón Pop responde directamente a eso.

Las posibilidades de ganar dinero son modestas y las opciones de cobro son más limitadas que en las aplicaciones de juegos que ofrecen múltiples formas de ganar dinero. Rincón Pop Funciona mejor como aplicación para empezar, así que úsala para comprobar cómo funcionan realmente las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante; luego, pasa a aplicaciones que paguen más cuando te sientas cómodo. Para los principiantes absolutos, es la opción de menor riesgo de esta lista.

★ CONFIGURACIÓN SÚPER FÁCIL, RETIRADA DE 0,50 $ Rincón Pop Prueba Coin Pop gratis

12. Cubo solitario [Lo mejor para jugadores expertos: los premios más altos en torneos]

Importe mínimo de pago Por lo general, el importe mínimo de retirada de ganancias en los juegos de pago es de 10 $ (superior al de muchas aplicaciones de juegos con dinero real). 💸 Primer pago habitual A menudo, el primer retiro suele ser de unos 10 $ o más, dependiendo de la rapidez con la que ganes los torneos ⏱️ Plazo de pago De 2 a 5 días laborables 💳 Formas de pago Los premios en metálico se abonan a través de PayPal, Apple Pay, reembolsos en tarjetas de crédito o débito, o mediante cheques enviados por correo, dependiendo del método y la región 📱 Plataformas Disponible principalmente en dispositivos iOS; los torneos con premios en efectivo para Android pueden estar limitados o requerir descargas adicionales 🎮 Características principales Torneos en la plataforma Skillz, partidas cara a cara y por eliminatorias, modo de entrenamiento, premios en dinero real según la habilidad, códigos promocionales y bonificaciones por depósito ⭐ Valoración de los usuarios 4,6/5 (App Store) 💵 Posibilidades de ingresos Depende de la habilidad 🆓 Precio de la entrada Descarga gratuita; para participar en las partidas con dinero real hay que pagar una cuota de inscripción 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Disponible en muchas regiones, aunque los torneos con premios en efectivo pueden estar restringidos o no estar disponibles en algunos estados o países. 🎁 Bono de bienvenida Hay algunos códigos promocionales y bonificaciones por depósito (varían según la promoción; por ejemplo, bonificaciones de hasta unos 59,50 $).

Cubo solitario Se diferencia de las aplicaciones de juegos pasivos que pagan dinero real al instante; se trata de un juego de cartas competitivo basado en la habilidad, en el que tu rendimiento determina directamente tus ganancias.

Las cuotas de inscripción en los torneos con premios en metálico oscilan entre 0,60 y 465 dólares, con premios de hasta más de 200 dólares por categoría, y te enfrentas a rivales reales de tu mismo nivel, en lugar de limitarte a superar hitos.

Hay disponible un modo de práctica gratuito con fichas Z antes de apostar dinero real, algo que se recomienda encarecidamente a los nuevos jugadores. Los Ticketz que se ganan jugando se pueden canjear por tarjetas regalo y recompensas.

Se aplica una comisión de 1,50 $ a los retiros inferiores a 10 $, por lo que la mayoría de los jugadores esperan a que su saldo supere los 10 $ antes de retirar fondos a través de PayPal en un plazo de 2 a 5 días laborables. Hay códigos promocionales y bonificaciones por el primer depósito disponibles; consulta los códigos actuales antes de ingresar fondos en tu cuenta.

Juegos en los que se gana dinero real en Solitaire Cube

21 Rayos

Backgammon relámpago

Bubble Cube 2

Bingo con pago en efectivo

Cribbage Blitz

Cubo Cubo

Freecell Solitario Cubo

Mahjong Solitario Cubo

A diferencia de los juegos que permiten ganar dinero de forma pasiva y que se basan únicamente en la inversión de tiempo, Cubo solitario premia la verdadera habilidad en los juegos de cartas, lo que lo convierte en uno de los pocos juegos legítimos en los que se gana dinero real y en los que el esfuerzo se traduce directamente en ganancias. Su formato competitivo también lo convierte en una de las aplicaciones de juegos gratuitas más atractivas que pagan dinero real al instante a los jugadores que prefieren los enfrentamientos cara a cara a jugar en solitario.

Para jugadores competitivos que no tienen inconveniente en pagar las cuotas de inscripción, Cubo solitario es una de las aplicaciones de juegos de esta lista que ofrecen mayores ganancias y pagan dinero real al instante. Los jugadores ocasionales deberían empezar por el modo de entrenamiento gratuito; muchos jugadores apenas cubren gastos o pierden al principio, antes de encontrar su ritmo.

★ GANA HASTA 200 $ POR TORNEO Cubo solitario Prueba Solitaire Cube gratis

13. Cash Giraffe [Lo mejor por sus comisiones de retirada ultrabajas y su disponibilidad en todo el mundo]

Importe mínimo de pago 0,20 $ por tarjetas regalo; 0,50 $ por dinero en efectivo de PayPal 💸 Primer pago habitual La mayoría de los usuarios consiguen su primer retiro de fondos a las pocas horas de empezar a jugar ⏱️ Plazo de pago Entre 1 y 5-7 días laborables mediante PayPal; tarjetas regalo en unos días 💳 Formas de pago Dinero en efectivo de PayPal (procesado en euros); tarjetas regalo de Amazon, Starbucks, Google Play, PlayStation y Nike 📱 Plataformas Android, iOS 🎮 Características principales Gana gemas por jugar, completar encuestas y probar nuevas aplicaciones; bonificación del 25 % por recomendar a amigos; bonificaciones diarias y por rachas ⭐ Valoración de los usuarios 4,6/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Posibilidades de ingresos Bajo a moderado; aproximadamente entre 1 y 2 dólares por hora, hasta entre 30 y 100 dólares al mes si se juega con regularidad 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Global 🎁 Bono de bienvenida Bono de bienvenida (el importe varía según la región)

Cash Giraffe es una de las aplicaciones de juegos más accesibles de esta lista que pagan dinero real al instante, con un umbral de cobro de 0,20 $ en tarjetas regalo – el más bajo de todas las aplicaciones que se analizan aquí.

Desarrollado porJustDice GmbH, ha acumulado más de 10 millones de descargas desde 2022 sin ningún requisito mínimo para recibir el primer pago. Para tener una visión más amplia de cómo se compara, juegos online en los que se gana dinero realcubre dóndeCash Giraffe encaja en el mercado en general.

El sistema de gemas es sencillo: juega a los juegos destacados, acumula gemas y canjéalas por PayPalo tarjetas regalo.Cambiar a nuevos títulos permite mantener unas tasas de ingresos más altas, Además, la bonificación por recomendación del 25 % y los fines de semana con doble recompensa se suman a las ganancias habituales del juego. Al tratarse de un juego para Android totalmente gratuito que permite ganar dinero real sin necesidad de realizar ningún depósito, la barrera de entrada es mínima.

Juegos con dinero real disponibles en Cash Giraffe

Monopoly GO

Coin Master

Bingo Blitz

Candy Crush Saga

Candy Crush Soda

Tragaperras Scatter

Los ingresos rondan Entre 1 y 2 dólares por hora, en la franja más baja de los juegos que generan ingresos. PayPal Los retiros mínimos son de 0,50 $ (se procesan en euros), y no 0,20 $, ya que el mínimo de 0,20 $ se aplica únicamente a las tarjetas regalo. Algunos usuarios han informado de problemas con el recuento de gemas en dispositivos antiguos, y los tiempos de respuesta del servicio de asistencia son lentos. Para quienes se pregunten qué juego paga dinero real con el umbral de retirada más bajo posible, Cash Giraffe esa es la respuesta directa.

Empieza por canjear una tarjeta regalo de poco valor para comprobar que el seguimiento funciona antes de dedicarle mucho tiempo… es la mejor forma de empezar con cualquier nueva aplicación de juegos que pague dinero real al instante.

★ Ideal por sus comisiones de retirada ultrabajas y su disponibilidad en todo el mundo Cash Giraffe Prueba Cash Giraffe gratis

14. Bingo a oscuras [Lo mejor para el bingo competitivo basado en la habilidad con premios en dinero real]

Importe mínimo de pago No hay un importe mínimo fijo; se aplica una comisión de 1,50 $ a los retiros inferiores a 10 $. 💸 Primer pago habitual Depende de las ganancias del torneo; los reembolsos al método de pago original se procesan más rápido ⏱️ Plazo de pago Reembolso a través del mismo método de pago utilizado (la opción más rápida); cheque en papel: de 4 a 6 semanas para importes superiores al depósito original 💳 Formas de pago PayPal, Apple Pay, Visa, American Express, Mastercard (según el método de depósito); cheque en papel como alternativa 📱 Plataformas iOS, Android, Web 🎮 Características principales Torneos de bingo con premios en efectivo basados en la habilidad; enfrentamientos uno contra uno; torneos semanales; recompensas Ticketz; bonificación por recomendación ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (App Store, más de 95 000 valoraciones) 💵 Posibilidades de ingresos Variable; depende totalmente de la habilidad y de los resultados del torneo 🆓 Precio de la entrada Descarga gratuita; los torneos con dinero real requieren un depósito de dinero real 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo; los torneos con premios en metálico están restringidos en Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Luisiana, Maine y Dakota del Sur (EE. UU.) 🎁 Bono de bienvenida Hay códigos promocionales disponibles para obtener dinero extra en el primer depósito (consulta la página web de Skillz para ver los códigos actuales)

Bingo a oscuras Se diferencia de las aplicaciones de juegos pasivos que pagan dinero real al instante; se trata de una aplicación de bingo competitiva basada en la habilidad, en la que tus resultados dependen totalmente de cómo juegues.

Los torneos con dinero real requieren un depósito de dinero real, sin premios garantizados ni ingresos pasivos. Para los jugadores que consideran los videojuegos competitivos como una de sus los mejores trabajos extra online, premia el desarrollo de habilidades reales a lo largo del tiempo.

Se recomienda encarecidamente practicar gratis con fichas Z antes de realizar un depósito. Los Ticketz ganados jugando se pueden canjear por tarjetas regalo y productos.

Tipos de partidas disponibles en Blackout Bingo

A diferencia de las aplicaciones de recompensas por jugar a varios juegos, Bingo a oscuras es un juego con un único objetivo que ofrece diferentes formatos competitivos:

Partidos de entrenamiento gratuitos – Juega con fichas Z sin apostar dinero real; se recomienda antes de realizar un depósito

– Juega con fichas Z sin apostar dinero real; se recomienda antes de realizar un depósito Partidas de dinero en efectivo cara a cara – Partidas individuales con cuotas de inscripción que van desde 0,60 $ hasta 465 $

– Partidas individuales con cuotas de inscripción que van desde 0,60 $ hasta 465 $ Torneos con premios en metálico – De 4 a 32 jugadores compitiendo por un premio acumulado; cuotas de inscripción de 3 a 160 dólares

– De 4 a 32 jugadores compitiendo por un premio acumulado; cuotas de inscripción de 3 a 160 dólares Torneos en modo especial – Formatos de duración limitada con reglas y estructuras de premios exclusivas

– Formatos de duración limitada con reglas y estructuras de premios exclusivas Eventos diarios – Torneos de bonificación rotativos con recompensas adicionales para los jugadores activos

Los retiros se realizan a través del mismo método de pago utilizado para el depósito: PayPal, Apple Pay, o tarjeta. Las cantidades que superen tu depósito inicial se te enviarán mediante cheque en papel en un plazo de 4 a 6 semanas. Se aplica una comisión de 1,50 $ para importes inferiores a 10 $, y se cobra una comisión de mantenimiento mensual de 2 $ tras 6 meses de inactividad.

A diferencia de las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante y se basan en la repetición mecánica, Bingo a oscuras es un juego puramente competitivo: muchos jugadores apenas cubren gastos o pierden al principio. Practica mucho primero en el modo libre.

★ Lo mejor para el bingo competitivo basado en la habilidad con premios en dinero real Bingo a oscuras Prueba Blackout Bingo gratis

15. Juego con recompensas [Ideal para jugadores ocasionales que desean tarjetas regalo para jugar a títulos conocidos]

Importe mínimo de pago 75 000 puntos = tarjeta regalo de 5 $ (el umbral ha aumentado con el tiempo; compruébalo en la aplicación) 💸 Primer pago habitual La mayoría de los usuarios consiguen su primera tarjeta regalo de 5 dólares a los pocos días de empezar a jugar ⏱️ Plazo de pago Normalmente, en un plazo de 48 horas; en algunos casos, hasta 14 días 💳 Formas de pago Solo tarjetas regalo: Amazon, Walmart, Target, Best Buy, Home Depot, Starbucks; no se acepta PayPal 📱 Plataformas Solo para Android 🎮 Características principales Gana puntos por jugar, completar misiones, iniciar sesión a diario y ver vídeos con recompensa; bonificación por recomendar a otros usuarios ⭐ Valoración de los usuarios 4/5 (Google Play, más de 245 000 opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos Bajo; aproximadamente entre 1 y 2 dólares por hora, con una media de entre 20 y 30 dólares al mes jugando a diario de forma constante 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo para Estados Unidos y Canadá 🎁 Bono de bienvenida Oferta de bienvenida de 5 $ para cuentas que cumplan los requisitos

Juego con recompensas es una de las aplicaciones de juegos más accesibles que pagan dinero real al instante en Android, desarrollado por Influence Mobile, S.A.…, que otorga puntos por jugar a juegos para móvil patrocinados. La biblioteca se inclina por títulos casuales conocidos que la mayoría de los jugadores ya conocen, lo que la convierte en una opción más sencilla que las aplicaciones que promocionan juegos de relleno poco conocidos.

El sistema basado en misiones es donde reside la mayor parte del valor. Completar los objetivos específicos de cada nivel en los juegos reporta una recompensa mucho mayor que el tiempo de juego pasivo, y Cómo ganar dinero jugando a videojuegos explica cómo aplicaciones como esta encajan en una estrategia de ingresos más amplia. Según los datos de la empresa, los ingresos medios mensuales oscilan entre 20 y 30 dólares por aproximadamente una hora de juego al día.

Juegos con dinero real disponibles en Rewarded Play

La biblioteca se renueva periódicamente, pero entre los títulos confirmados que aparecen en la aplicación se incluyen:

Yahtzee

Solitario

La ruleta de la fortuna

Mahjong

La selección de juegos se inclina claramente hacia los juegos casuales y los de puzles, lo que resulta muy cómodo para los jugadores que no quieren dedicarse a dominar mecánicas complejas solo para ganar puntos. Se añaden nuevos títulos con regularidad, y centrarse en los juegos que ofrecen mayores recompensas por misión es la forma más rápida de cobrar.

Una advertencia importante: Juego con recompensas solo acepta tarjetas regalo, no hay PayPal opción. El umbral mínimo de canje ha ido aumentando con el tiempo; según informes recientes de los usuarios, actualmente es de 75 000 puntos a cambio de una tarjeta regalo de 5 dólares.

La tasa de ganancias también se reduce notablemente una vez agotadas las bonificaciones iniciales de las misiones de cada juego. Es necesario verificar tu identidad mediante un documento de identidad con fotografía antes de recibir tu primer pago. EsAndroid Solo para EE. UU. y Canadá, así que comprueba si cumples los requisitos antes de dedicarle tiempo.

★ Ideal para jugadores ocasionales que desean tarjetas regalo para jugar a títulos conocidos Juego con recompensas Prueba Rewarded Play gratis

16. Cash’em All [La mejor opción para obtener ingresos pasivos en función del tiempo con un umbral mínimo de retirada bajo]

Importe mínimo de pago 0,50–0,75 $ a través de PayPal (EE. UU., varía según el nivel); varía según el país 💸 Primer pago habitual La mayoría de los usuarios realizan su primer retiro de fondos en un plazo de unas horas a un par de días ⏱️ Plazo de pago De unas horas a unos días laborables; hasta una semana en algunos casos 💳 Formas de pago Dinero en efectivo de PayPal (en euros); tarjetas regalo de Amazon, Nike, Walmart, Xbox y Starbucks 📱 Plataformas Solo para Android 🎮 Características principales Gana monedas por cada minuto de juego; no se requieren depósitos; comisión de por vida del 25 % por recomendaciones; eventos con bonificaciones los fines de semana ⭐ Valoración de los usuarios 4,2/5 (Google Play, más de 1,4 millones de opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos Bajo; una tarjeta regalo de 20 $ requiere unas 200 000 monedas (unas 20 horas de juego o más) 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad A nivel mundial (más de 100 países); las mejores ofertas en EE. UU., Reino Unido y Canadá 🎁 Bono de bienvenida Bonificación en monedas por registrarse (el importe varía según la región)

Cash’em All es una de las aplicaciones de juegos más descargadas que pagan dinero real al instante en Android, conMás de 50 millones de descargas y desarrollado por JustDice GmbH.

Se acumulan monedas por cada minuto de juego; sin depósitos, sin compras obligatorias dentro de la aplicación y sin anuncios. El importe mínimo de retirada de entre 0,50 y 0,75 dólares permite comprobar fácilmente si la plataforma paga antes de dedicarle mucho tiempo, y se han pagado más de 40 millones de dólares en JustDicetodas las aplicaciones juntas.

A diferencia de los juegos en los que se gana dinero real mediante misiones, Los ingresos aquí dependen exclusivamente del tiempo. Cambiar a nuevos títulos mantiene las tasas de ganancia más altas; cuanto más tiempo juegues a un mismo juego, más baja será la tasa por minuto. Al tratarse de una aplicación de ganancias legítima con un modelo sencillo de monedas por minuto, no hay ninguna ambigüedad sobre cómo se acumulan las ganancias.

Juegos con dinero real disponibles en Cash’em All

La biblioteca va rotando periódicamente entre los géneros casual, de estrategia, de acción, de puzles, de aventuras y arcade. Entre los títulos confirmados se incluyen:

Tile Garden (juego de rompecabezas de emparejar cartas)

Palabras cruzadas

Family Island (agricultura y construcción de mundos)

Idle Miner Tycoon

¡Dinero, guau!

Scratch Cards Pro

La variedad cubre la mayoría de las preferencias de los jugadores ocasionales, aunque la biblioteca es más reducida que la de las aplicaciones de juegos que generan ingresos como Cash Kick. Para juegos gratuitos para Android con los que se gana dinero real sin ningún compromiso económico, Cash’em All es una de las opciones más asequibles de esta lista.

PayPal Los pagos se procesan en euros, por lo que es posible que se produzca una pequeña diferencia por el tipo de cambio. Es necesario verificar la identidad mediante una selfie antes de recibir el primer pago, y los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente son objeto de quejas constantes en las reseñas. Para todos aquellos que busquen aplicaciones de juegos que paguen dinero real al instante sin necesidad de realizar un depósito, Cash’em All es una opción fiable y sin riesgos para empezar, simplemente ten unas expectativas realistas en cuanto a los ingresos.

★ Ideal para obtener ingresos pasivos en función del tiempo con un umbral mínimo de retirada bajo Cash’em All Prueba Cash’em All gratis

17. PrizeRebel [Ideal para quienes desean obtener ingresos de diversas fuentes y buscan encuestas, juegos y pagos en criptomonedas]

Importe mínimo de pago 200 puntos = 2 $ (tarjetas regalo); 500 puntos = 5 $ (PayPal y criptomonedas); 100 puntos = 1 $ 💸 Primer pago habitual La mayoría de los usuarios realizan su primer canje entre unas horas y unos días después de empezar a utilizar la aplicación ⏱️ Plazo de pago En un plazo de 24 horas (miembros Bronce); de forma inmediata para los miembros Oro y de categorías superiores 💳 Formas de pago PayPal (Se requiere el nivel Silver), más de 700 marcas de tarjetas regalo, criptomonedas a través de BitPay (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, entre otros) 📱 Plataformas Navegador web,Androidaplicación,Chrome extensión; compatible con dispositivos móviles, pero sin aplicación específica iOS app 🎮 Características principales Encuestas, muros de ofertas, ofertas de juegos, visualización de vídeos, retos diarios, sorteos, lotería «Lucky Numbers»; programa de fidelidad por niveles con recompensas adicionales ⭐ Valoración de los usuarios 3,7/5 (Trustpilot(más de 700 opiniones, a fecha de abril de 2026) 💵 Posibilidades de ingresos Bajo a moderado; entre 1 y 3 dólares por hora de actividad; entre 20 y 100 dólares al mes para usuarios habituales 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad A nivel mundial (más de 70 países); las mejores ofertas en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia 🎁 Bono de bienvenida 15 puntos por completar tu perfil

PrizeRebel funciona desde 2007, cuenta con más de 14 millones de usuarios y ha repartido más de 29 millones de dólares; es una de las aplicaciones de GPT más consolidadas de esta lista.

Para los jugadores que buscan algo más que aplicaciones de juegos que paguen dinero real al instante, our PrizeRebelreseña confirma que ofrece encuestas, tareas de juegos en la pared de ofertas, vídeos y pagos en criptomonedas, todo en un mismo lugar. El importe mínimo de la tarjeta regalo es de 2 $ y el de 5 $ PayPal Los requisitos mínimos se encuentran entre los más bajos del sector de las GPT.

PayPal Para poder canjear puntos es necesario tener el nivel Silver (1.000 puntos), así que empieza por canjear unas cuantas tarjetas regalo. Los pagos en criptomonedas a través de BitPay lo convierte en una de las pocas aplicaciones de juegos con las que realmente se gana dinero Bitcoiny las altcoins.

Formas de ganar dinero en PrizeRebel

A diferencia de las aplicaciones específicas para videojuegos, PrizeRebel es una aplicación que ofrece varias formas de ganar dinero. Las opciones para ganar dinero incluyen:

Encuestas – el principal método para ganar dinero; paga entre 0,25 y 1,00 dólares por encuesta de proveedores como Dynata y Lucid

– el principal método para ganar dinero; paga entre 0,25 y 1,00 dólares por encuesta de proveedores como Dynata y Lucid Tareas del juego de pared – Descarga y juega a juegos para móvil patrocinados para alcanzar objetivos concretos y ganar puntos; la oferta varía según la región

– Descarga y juega a juegos para móvil patrocinados para alcanzar objetivos concretos y ganar puntos; la oferta varía según la región Ver vídeos – pasivo, con bajos ingresos; funciona en segundo plano a través de socios como Adscend

– pasivo, con bajos ingresos; funciona en segundo plano a través de socios como Adscend Retos diarios – Completa la tarea diaria durante 5 días seguidos para conseguir una bonificación por racha

– Completa la tarea diaria durante 5 días seguidos para conseguir una bonificación por racha Sorteos – Participa en los sorteos semanales de tarjetas regalo: 10 puntos por boleto

– Participa en los sorteos semanales de tarjetas regalo: 10 puntos por boleto Números de la suerte – Lotería semanal; elige 4 números por 20 puntos por boleto

– Lotería semanal; elige 4 números por 20 puntos por boleto Recomendaciones – Gana entre el 15 % y el 30 % de los ingresos totales de los usuarios que hayas recomendado, dependiendo de tu nivel

Las elevadas tasas de descalificación en las encuestas (más del 70 %, según informan algunos participantes) son el principal inconveniente. Para las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante, combinadas con ingresos por encuestas y retiros en criptomonedas, PrizeRebel es una de las opciones más versátiles de esta lista.

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Resumen rápido de los plazos de pago

App Importe mínimo de pago El método más rápido Velocidad habitual Snakzy €5 PayPal De inmediato a unos minutos Una gran suma de dinero €1 PayPal / Venmo 10 min – 2 horas Cash Kick €10 PayPal 1-3 días laborables Agitado €1 Tarjetas regalo 3 minutos GameTester.gg €25 XTRM en la cartera De 7 a 14 días laborables Mistplay €0.50 Tarjetas regalo De 2 a 5 días laborables Swagbucks 3 $ (PayPal) / 1 $ (tarjetas regalo) Tarjetas regalo De 1 a 5 días laborables JustPlay €0.50 PayPal El mismo día / En menos de 24 horas InboxDollars 15 $ (entrada anticipada) / 10 $ (entrada en taquilla) PayPal / Tarjetas regalo De 3 a 10 días laborables Givling No se realiza ningún pago en efectivo N/A – solo financiación de préstamos Depende de la posición en la cola Rincón Pop €0.50 PayPal / Tarjetas regalo 24-48 horas Cubo solitario €10 PayPal / Apple Pay De 2 a 5 días laborables Cash Giraffe 0,20 $ (tarjetas regalo) / 0,50 $ (PayPal) Tarjetas regalo De inmediato a 5-7 días laborables Bingo a oscuras Sin importe mínimo fijo (comisión de 1,50 $ para importes inferiores a 10 $) PayPal / Apple Pay La forma más rápida es mediante reembolso al método de pago original; cheque en papel: de 4 a 6 semanas Juego con recompensas 5 $ (75 000 puntos) Tarjetas regalo En un plazo de 48 horas (hasta 14 días) Cash’em All 0,50–0,75 $ (PayPal, EE. UU.) PayPal De unas horas a unos días laborables PrizeRebel 2 $ (tarjetas regalo) / 5 $ (PayPal) Tarjetas regalo / PayPal En un plazo de 24 horas (Bronce); inmediato para Oro y categorías superiores

Cómo elegir los mejores juegos para ganar dinero

No todos los juegos con los que se gana dinero son legítimos, y la diferencia entre ganar 5 $ al mes frente a más de 200 $ a menudo se reduce a elegir desde el principio la aplicación adecuada para ganar dinero.

Antes de descargar cualquier aplicación de juegos que «pague dinero real al instante», comprueba qué es lo que hace que estas aplicaciones para ganar dinero sean fiables:

Importe mínimo de pago – Las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante mantienen los importes mínimos bajos, lo ideal sería entre 1 y 5 dólares ; cualquier cantidad superior a 25 dólares es una señal de alarma para la mayoría de los jugadores ocasionales

– Las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante mantienen los importes mínimos bajos, ; para la mayoría de los jugadores ocasionales Tasa de ganancia – Calcula el tiempo total dedicado y divídelo entre las ganancias; las aplicaciones de juegos legítimas que pagan dinero real al instante deberían generar, como mínimo, entre 2 y 4 dólares por hora como mínimo.

– Calcula el tiempo total dedicado y divídelo entre las ganancias; las aplicaciones de juegos legítimas que pagan dinero real al instante deberían generar, como mínimo, entre 2 y 4 dólares por hora como mínimo. Rapidez en el pago – Juegos con retirada de dinero real, con pagos el mismo día o al instante PayPal Los pagos son indicativos de una gestión sólida y de sistemas automatizados

– Juegos con retirada de dinero real, con pagos el mismo día o al instante PayPal Los pagos son indicativos de una gestión sólida y de sistemas automatizados Variedad de juegos – Las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante, con más de 50 títulos, permiten mantener la sostenibilidad de las sesiones de juego; las bibliotecas que solo ofrecen un género cansan rápidamente

– Las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante, con más de 50 títulos, permiten mantener la sostenibilidad de las sesiones de juego; las bibliotecas que solo ofrecen un género cansan rápidamente Transparencia – Los tipos de cambio claros entre monedas y dólares, así como el seguimiento del saldo en tiempo real, distinguen a los juegos profesionales con los que se gana dinero de los que son poco fiables

– Los tipos de cambio claros entre monedas y dólares, así como el seguimiento del saldo en tiempo real, distinguen a los juegos profesionales con los que se gana dinero de los que son poco fiables Programas de recomendación – Estructuras de comisiones de por vida (20-25 %) en aplicaciones como Una gran suma de dinero and Cash Kick puede generar ingresos pasivos más allá del juego activo

– Estructuras de comisiones de por vida (20-25 %) en aplicaciones como Una gran suma de dinero and Cash Kick puede generar ingresos pasivos más allá del juego activo Estabilidad de la aplicación – Un avance que no reduzca los fallos te cuesta beneficios reales; prueba siempre primero con una oferta de bajo valor

– Un avance que no reduzca los fallos te cuesta beneficios reales; prueba siempre primero con una oferta de bajo valor Señales de legitimidad – 4,0 o másTrustpilot La valoración, más de tres años en funcionamiento y pruebas de pago verificadas son requisitos imprescindibles para cualquier juego con dinero real que merezca la pena.

– 4,0 o másTrustpilot La valoración, más de tres años en funcionamiento y pruebas de pago verificadas son requisitos imprescindibles para cualquier juego con dinero real que merezca la pena. Disponibilidad geográfica – Los jugadores residentes en EE. UU. tienen acceso a las mejores ofertas en las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante; los jugadores internacionales deberían dar prioridad a Snakzy

– Los jugadores residentes en EE. UU. tienen acceso a las mejores ofertas en las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante; los jugadores internacionales deberían dar prioridad a Snakzy Restricciones de edad y regionales – Algunas aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante solo están disponibles en EE. UU. o tienen restricciones en determinados estados, así que comprueba si cumples los requisitos antes de dedicarle tiempo

– Algunas aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante solo están disponibles en EE. UU. o tienen restricciones en determinados estados, así que comprueba si cumples los requisitos antes de dedicarle tiempo Señales de legitimidad— 4,0+Trustpilot La valoración, más de tres años en funcionamiento y pruebas de pago verificadas son requisitos imprescindibles para cualquier juego con dinero real que merezca la pena.

La forma más rápida de perder tiempo en los juegos con retiradas de dinero real es saltarse esta lista y lanzarse directamente al juego. Las aplicaciones de juegos que cumplen los diez criterios superan sistemáticamente a las que no lo hacen, tanto en cuanto a la fiabilidad de los pagos como al potencial de ingresos a largo plazo.

Cómo evitar las estafas y encontrar aplicaciones de juegos fiables que paguen dinero real al instante

Está claro que no todas las aplicaciones para ganar dinero son de fiar. En Agosto de 2025, elFTCdistribuido6,7 millones de dólaresen devoluciones to más de 98 000 los consumidores afectados por afirmaciones engañosas sobre los beneficios.

Esto nos sirve para recordar que las estafas, que también se dirigen a los usuarios que buscan aplicaciones de juegos que paguen dinero real al instante y aplicaciones legítimas para ganar dinero sin necesidad de realizar un depósito, se han vuelto cada vez más sofisticadas.

Señales de alerta frente a señales positivas: verificación rápida

No todas las aplicaciones para «ganar dinero jugando» son fiables, y muchas se basan en afirmaciones vagas o promesas engañosas sobre los pagos. Utiliza las siguientes comprobaciones rápidas para distinguir las aplicaciones auténticas de las estafas antes de dedicarles tiempo o compartir cualquier información.

🚩 SEÑALES DE ALERTA INMEDIATAS ✅ INDICADORES DE LEGITIMIDAD Solicita un pago por adelantado para desbloquear las ganancias Inscripción y ganancias 100 % gratuitas Promete «más de 100 dólares al día sin esfuerzo» Ganancias realistas (entre 10 y 80 dólares al mes con un uso ocasional) No se explica claramente el modelo de negocio Fuentes de ingresos transparentes (anuncios, colaboraciones, cuotas de torneos) Para realizar retiradas, es necesario comprar moneda de la aplicación Retiradas gratuitas una vez alcanzado el límite Valoración inferior a 3,0 con quejas por «impago» Valoración de 4,0+ con prueba de pago verificada Lanzado en los últimos tres meses Más de dos años de trayectoria Términos imprecisos sobre las «ganancias potenciales» Límites y plazos específicos para el pago Pide las contraseñas bancarias o el número de la Seguridad Social por adelantado Solo se solicita la dirección de correo electrónico de PayPal para los retiros

Antes de dedicar tiempo a cualquier aplicación de juegos que ofrezca pagos inmediatos en dinero real, es importante tener en cuenta estos cuatro aspectos: menos de 5 minutos y protege tanto tu tiempo como tus datos:

Haz una prueba rápida de legitimidad – comprobarTrustpilot busca una valoración de 4,0 o más con más de 500 reseñas, filtra por las más recientes y busca «prueba de pago» y «retirada»; descárgalo solo desde Google Play or Apple App Store; Busca en Google «[nombre de la aplicación] prueba de pago Reddit» para obtener una verificación independiente, ya que las reseñas falsas generadas por IA son ahora habituales

– comprobarTrustpilot busca una valoración de 4,0 o más con más de 500 reseñas, filtra por las más recientes y busca «prueba de pago» y «retirada»; descárgalo solo desde Google Play or Apple App Store; Busca en Google «[nombre de la aplicación] prueba de pago Reddit» para obtener una verificación independiente, ya que las reseñas falsas generadas por IA son ahora habituales Comprender el modelo de negocio – Las aplicaciones de juegos legítimas con las que se puede ganar dinero explican claramente sus ingresos a través de colaboraciones con anunciantes, comisiones por el «offer wall» o cuotas de inscripción en torneos; entre las señales de alerta se incluyen la incapacidad de explicar el modelo de ingresos, la exigencia de realizar compras para activar la funcionalidad de juegos con retiradas de dinero real, o la afirmación de que «los inversores cubren todos los pagos».

– Las aplicaciones de juegos legítimas con las que se puede ganar dinero explican claramente sus ingresos a través de colaboraciones con anunciantes, comisiones por el «offer wall» o cuotas de inscripción en torneos; entre las señales de alerta se incluyen la incapacidad de explicar el modelo de ingresos, la exigencia de realizar compras para activar la funcionalidad de juegos con retiradas de dinero real, o la afirmación de que «los inversores cubren todos los pagos». Conoce tus derechos – Ten cuidado con los umbrales de retirada engañosos, las solicitudes de retirada que desaparecen tras más de siete días y los procesos de verificación interminables; las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante deben demostrar que sus afirmaciones sobre las ganancias son ciertas y notificar a los usuarios con antelación cualquier cambio significativo en los pagos

– Ten cuidado con los umbrales de retirada engañosos, las solicitudes de retirada que desaparecen tras más de siete días y los procesos de verificación interminables; las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante deben demostrar que sus afirmaciones sobre las ganancias son ciertas y notificar a los usuarios con antelación cualquier cambio significativo en los pagos Protege tus datos personales – Las aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real solo requieren una dirección de correo electrónico, PayPal dirección y documento de identidad oficial para pagos superiores a 600 dólares al año; nunca facilites datos bancarios ni información de tarjetas de crédito con el pretexto de una «verificación», ni realices pagos para «desbloquear» una cuenta

Si no entiendes claramente cómo gana dinero una aplicación, no facilites información personal ni pierdas el tiempo con ella. En caso de duda, considéralo peligroso. Puedesdenuncia las aplicaciones sospechosas de estafa a la FTC o a través de la autoridad local de protección del consumidor.

Consejos para aumentar tus ingresos

Sacar el máximo partido a las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante es cuestión de estrategia, no solo de tiempo frente a la pantalla. Los usuarios que controlan activamente sus tarifas por hora en las distintas aplicaciones ganar entre 3 y 4 veces más en promedio que aquellos que cambian de aplicación al azar.

Estos cuatro hábitos distinguen a quienes obtienen ganancias de forma constante de los jugadores ocasionales:

Realiza un seguimiento del rendimiento en varias aplicaciones

Crea una hoja de cálculo sencilla en la que anotes el tiempo dedicado y las monedas ganadas por sesión; elimina sin piedad cualquier aplicación de juegos que pague dinero real al instante y que te reporte menos de 3 dólares por hora, ya que algunos juegos con los que se gana dinero suponen una pérdida de tiempo incluso cuando, técnicamente, son gratuitos.

Da prioridad a los métodos que generan mayores ingresos

Las ofertas de juegos basadas en hitos (entre 5 y 50 dólares por objetivo completado) ofrecen la mayor rentabilidad por hora, lo que las convierte en la opción prioritaria frente a los métodos pasivos.

Una vez superados los hitos, céntrate en las comisiones por recomendación de por vida (entre un 20 % y un 25 % de forma continua), las bonificaciones por rachas diarias (multiplicadores de 2 a 3 veces) y los premios de los torneos basados en la habilidad.; las encuestas (entre 0,50 y 2 dólares cada una) son más útiles para aprovechar los intervalos entre las ofertas de juegos que como método principal de ingresos.

Optimizar el momento del pago

Solicita retiradas de fondos en juegos con pagos instantáneos y retiradas de dinero real como Snakzy and Agitado durante el horario de atención al público para una tramitación más rápida.

Muchas de las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante ofrecen periodos con multiplicadores de monedas de x2 o x3 a determinadas horas, por lo que organizar las partidas en esos horarios aumenta considerablemente tus ingresos por hora sin ningún esfuerzo adicional.

Documenta todo

Las aplicaciones legítimas para ganar dinero mantienen registros transparentes de los pagos, pero es más inteligente llevar los propios. Haz capturas de pantalla de tu historial de ganancias con regularidad como medida de protección en caso de que surjan disputas, ya que disponer de registros independientes te proporciona un historial documental claro que el servicio de asistencia de la plataforma no puede ignorar.

Si estás buscando juegos con los que ganar dinero, echa un vistazo a Snakzy‘selevados ingresos el primer día (15 $ o más) conUna gran suma de dinero‘s20 % de comisión por recomendación de por vida comisiones y Cash Kick«La variedad de encuestas: cada aplicación cubre las carencias de las demás, lo que hace que los totales mensuales alcancen De 150 a más de 400 dólaresfrente aEntre 20 y 50 dólares en lugar de utilizar una sola aplicación.

Mi opinión general sobre las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante

Las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante se han convertido en una fuente de ingresos extra realmente viable; es fácil encontrar un juego con el que ganar dinero sin necesidad de invertir, pero la verdadera diferencia radica en elegir aplicaciones que sean transparentes, fiables y realistas en cuanto a las ganancias potenciales.

Los juegos en los que se puede ganar dinero real abarcan ahora concursos de preguntas y respuestas, competiciones basadas en la habilidad, actividades repetitivas y aplicaciones GPT con múltiples métodos. Es precisamente al utilizar de forma coherente la combinación adecuada de aplicaciones donde se acumulan los beneficios reales. Por aquí es por donde hay que empezar:

Snakzy — Empieza por aquí para conseguir las ganancias más altas el primer día (más de 15 $), al instante PayPal transferencias, y la mayor rentabilidad global entre las aplicaciones de juegos que generan ingresos de esta lista Una gran suma de dinero — Añádela como tu segunda aplicación de juegos para ganar dinero y disfruta de una comisión por recomendación del 20 % de por vida, un mínimo de retirada de 1 $ y más de 3.210 ofertas rotativas Cash Kick — Completa tu paquete con una amplia variedad de encuestas, un seguimiento real de tus ganancias y una bonificación por recomendación del 25 % de por vida que te permite seguir ganando dinero cuando otras aplicaciones se quedan sin ofertas

A partir de ahí, prueba los distintos juegos de la lista para encontrar aquellos con los que puedas ganar dinero y que se adapten a tu estilo. Nunca ha habido un mejor momento para convertir tus sesiones de juego en ingresos gracias a las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante.

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