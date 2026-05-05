¿Es AccountShark de fiar? Una reseña sincera en 2026

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¿Es de fiar AccountShark? Es una pregunta lógica, ya que comprar o vender una cuenta de videojuegos es una transacción de alto riesgo, y el mercado de este tipo de cuentas no se caracteriza precisamente por su transparencia.

A diferencia de la mayoría de las compras por Internet, una WoW La venta de una cuenta implica:

El acceso a tu cuenta y tus datos de inicio de sesión

Años de crecimiento personal, logros y colecciones

Cientos de horas de trabajo invertidas

Podría suponer un valor real de cientos o miles de dólares

Esa combinación de factores hace que la elección de la plataforma sea más importante en este caso que en una compra digital habitual. Un mercado estructurado con vendedores verificados, políticas documentadas y protección posventa es algo muy distinto a una transacción entre particulares en Discord, y conviene conocer las diferencias antes de comprometerse.

En esta reseña se analiza si AccountShark es fiable en los aspectos que más importan: seguridad, procesos de compra y venta, política de garantía y reembolso, y lo que los clientes verificados cuentan realmente sobre su experiencia . Al final, tendrás una idea clara de si AccountShark es la plataforma ideal para tus necesidades y una respuesta directa a la pregunta de «¿es AccountShark ¿Has leído?

¿Qué es AccountShark?

AccountShark es una plataforma de videojuegos especializada en cuentas de alto nivel, servicios de mejora de nivel y moneda del juego. Describen su modelo como un enfoque «boutique», que es una selección cuidada de cuentas poco comunes y difíciles de encontrar en lugar de un mercado abierto en el que cualquiera pueda publicar anuncios.

World of Warcraft ha sido su principal objetivo desde que comenzaron a operar en 2016, aunque la plataforma es compatible con una amplia gama de títulos. QueAccountShark, puedes encontrar:

World of Warcraft (WoW), League of Legends, Final Fantasy Online, Path of Exile, y otras cuentas de juegos populares

WoW mejoras en varias modalidades (partidas de raid, subida rápida de nivel, llaves de mazmorras M+, mejora de la puntuación de PvP)

WoWoro

Su historial de transacciones públicas abarca miles de anuncios en EpicNPC and OwnedCore – los dos principales foros de videojuegos, en los que los registros son visibles y verificables de forma independiente. El público principal de la plataforma son coleccionistas y jugadores competitivos que buscan cuentas con monturas, títulos y logros poco comunes que ya no se pueden conseguir en el juego.

Para los compradores que buscan una pieza única World of Warcraft una cuenta, una ventaja competitiva o moneda del juego, AccountShark abarca los tres, y la plataforma está diseñada para gestionar todo el proceso de la transacción, desde la publicación del anuncio hasta la entrega.

The AccountShark El flujo del sitio web funciona de dos maneras:

Para los compradores:

Elige un juego Explora cuentas, servicios y ofertas de divisas Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia Realiza un pedido y paga a través de nuestro proceso de pago seguro Recibe los datos de la cuenta por correo electrónico O ponte en contacto con un proveedor de servicios de «booster» o «gold» Todo se puede consultar en tu panel de control (es necesario registrarse)

En comparación con las transacciones entre particulares en Discordo foros,AccountSharkEl proceso de pago estructurado, la cobertura de la garantía y el seguimiento de los pedidos aportan un nivel de responsabilidad del que los canales informales no suelen disponer.

Para los compradores,AccountSharkincluye:

Garantías gratuitas en todas las cuentas adquiridas a través de la plataforma

en todas las cuentas adquiridas a través de la plataforma Listas detalladas de cuentas con imágenes y datos sobre la rareza de monturas, transfiguraciones, títulos y logros, lo cual resulta útil para los compradores que desean saber exactamente lo que están adquiriendo antes de comprometerse

con imágenes y datos sobre la rareza de monturas, transfiguraciones, títulos y logros, lo cual resulta útil para los compradores que desean saber exactamente lo que están adquiriendo antes de comprometerse Una selección de cuentas exclusivas y de alta gama , con especial énfasis en World of Warcraft

, con especial énfasis en World of Warcraft Apoyo humano con conocimientos prácticos del juego, en lugar de respuestas automáticas

con conocimientos prácticos del juego, en lugar de respuestas automáticas Seguimiento de pedidos en tiempo real en todos los tipos de pedidos: cuentas, potenciadores y oro

Para los vendedores,AccountSharkofrece:

La opción de vender tu cuenta directamente rellenando un formulario o, si lo prefieres, crear un anuncio de venta en consignación

Intermediación integral en transacciones – AccountShark se encarga de la comunicación con los compradores y asume el riesgo de devoluciones en tu nombre

Formularios de registro detallados diseñados para recopilar toda la información que aporta valor a tu cuenta

Creación y publicación de anuncios sin coste alguno, para que no tengas que encargarte tú mismo de todo el trabajo

Pagos competitivos para los boosters y los vendedores de oro, con un volumen constante de pedidos para mantener el negocio en marcha

La plataforma abarca los tres aspectos del mercado: los compradores obtienen descripciones detalladas y la protección de la garantía; los vendedores, una salida estructurada sin los riesgos habituales de las transacciones entre particulares; y los promotores, un flujo constante de trabajo. En las secciones siguientes se analizan cada uno de estos aspectos con más detalle.

¿Cómo funciona el proceso de compra de AccountShark?

Si te estás preguntando «¿Cómo comprar un…?» WoW «Cuenta»: así es como se hace de principio a fin:

Visitaaccountshark.net Elige tu juego Explorar anuncios Si es necesario, ponte en contacto con el servicio de asistencia Selecciona la cuenta que desees Ir a la caja Realizar pedido Recibir los datos de la cuenta por correo electrónico* Inicia sesión con la ayuda del servicio de asistencia (necesitarás un código de verificación)

*Nota: Los plazos de entrega pueden variar. Filtra las cuentas por «Entrega inmediata» para ver el stock que AccountShark lo tenemos en stock y está disponible para su envío inmediato. Las cuentas que no se incluyan en esta categoría corresponden a anuncios en consignación y requieren la coordinación del vendedor, en cuyo caso no se cobrará ningún importe hasta que el vendedor esté disponible y listo para cerrar la venta.

Una vez que hayas iniciado sesión, El equipo de asistencia te ayudará a actualizar los datos de tu cuenta a tu propio dispositivo y ofrece instrucciones detalladas para un uso seguro.

AccountSharkEl proceso de compra es sencillo de principio a fin, con listados claros, un proceso de pago estructurado y un sistema de seguimiento de pedidos integrado. Especialmente para quienes compran por primera vez, la transparencia en cuanto a los detalles de la cuenta y la cobertura de la garantía reduce en gran medida la incertidumbre que suele acompañar a este tipo de compras.

¿Qué tipo de cuentas admite AccountShark?

AccountShark se especializa en cuentas de alto nivel y difíciles de conseguir, con World of Warcraft como su objetivo principal.

For WoWcuentas, puedes encontrar:

Cuentas de coleccionista con más de 1.000 monturas y entre 40.000 y 50.000 puntos de logros

Cuentas de raiders de «Cutting Edge» que abarcan varias expansiones

Personajes equipados con objetos míticos y optimizados para el juego de alto nivel

Cuentas legendarias de PvP con rango 1 y Gladiador

Cuentas de vanidad de Legacy con objetos como el «Ashbringer corrompido», «Atiesh» y los títulos de «Primer jugador del reino» de WotLK

Cuentas de Scarab Lord

Cuentas con transfiguraciones clásicas poco comunes, como los modos de desafío de MoP y WoD, los aspectos de la Torre del Mago de Legion, los conjuntos de PvP de élite, las recompensas de Remix de Legion y mucho más

For RuneScape Clásico (OSRS) cuentas, tienen:

Cuentas principales al máximo (nivel 2277)

Cuentas con 200 000 XP

Objetos raros e intercambiables (sombreros de fiesta, guadañas, etc.)

Mascotas de jefes con baja tasa de aparición y mascotas para subir de nivel

Las capas Infernal, Quiver, Colosseum, Max y Quest están vinculadas a la cuenta

Las cuentas excepcionales de esta categoría no suelen aparecer en el mercado abierto. AccountShark mantiene un catálogo cuidadosamente seleccionado, aplicando criterios de calidad a los productos que se incluyen en él; si una cuenta no cumple sus criterios, por lo general no se comprará ni se incluirá en la plataforma.

Para que te hagas una idea de cuánto suelen costar estas cuentas en el mercado libre:

Líneas principales de incursión de vanguardia : Entre 300 y 1500 dólares, dependiendo del nivel, el equipamiento y los títulos

: Entre 300 y 1500 dólares, dependiendo del nivel, el equipamiento y los títulos Cuentas PvP de Multi-Gladiator : entre 500 y más de 3.000 dólares

: entre 500 y más de 3.000 dólares Coleccionistas de monturas raras (más de 1000 monturas) : entre 1.500 y 5.000 $ o más

: entre 1.500 y 5.000 $ o más Cuentas verdaderamente de élite (Señor de los Escarabajos, Atiesh, conjuntos completos originales de la Torre del Mago, títulos de «Primer del reino» de WotLK): muy por encima de los rangos mencionados

Estas cifras se pueden contrastar fácilmente con AccountShark«catálogo actual o anuncios en PlayerAuctions, G2G, yEl Dorado.

Todas las cuentas en AccountShark son vendidos en la plataforma o a través de ella por los propios jugadores. Existe un proceso de revisión para verificar tanto a los vendedores como a las cuentas antes de que se publique cualquier anuncio:

La verificación del vendedor incluye la comprobación de la identidad del propietario original y la revisión del historial de la cuenta

Comprobaciones manuales para detectar indicios de uso de bots: se marcan las cuentas genéricas de alto nivel que cuentan con equipamiento básico y carecen de colecciones de valor

Antes de publicar un anuncio, es necesario revelar y verificar cualquier historial sospechoso de tickets; esto incluye las cuentas que hayan sido pirateadas o restauradas por el servicio de asistencia.

Además de las cuentas, AccountShark también admite servicios de potenciación y moneda del juego, entre los que se incluyen WoWoro yOSRS GP, con proveedores seleccionados y verificados internamente. Ambos servicios se encuentran actualmente en fase beta y su lanzamiento está previsto para abril o mayo de 2026; te recomendamos que vuelvas a consultar esta información si alguno de ellos se ajusta a lo que estás buscando.

★ Cuentas de videojuegos, servicios de mejora de nivel y moneda del juego AccountShark ¡Visita AccountShark hoy mismo!

¿Cómo puedo vender en AccountShark?

AccountShark cuenta con un flujo específico para vendedores de cuentas, boosters y proveedores de oro, cada uno con su propio proceso.

Vendedores de cuentas deben rellenar un formulario específico del juego antes de que se pueda seguir adelante. Contacto directo por correo electrónico o Discord no se ejecutará; el formulario es el único punto de acceso.

Promotores y proveedores de oro pasarán por un proceso de solicitud y verificación independiente. El requisito principal es contar con experiencia relevante en el juego; si se aprueba la solicitud, se te añadirá a la lista y podrás empezar a aceptar pedidos.

Vender una cuenta de un videojuego rara vez es sencillo. La mayoría de los juegos tienen una progresión lineal, en la que todo se puede desbloquear jugando sin descanso, lo que limita la demanda de los compradores. WoWcuentas son más matizadas; las monturas, las transfiguraciones, los títulos y los logros vinculados a contenidos obsoletos o eliminados tienen un valor real precisamente porque ya no se pueden conseguir.

Dicho esto,Blizzard ha vuelto a introducir contenido antiguo en diversas formas (modos Remix, servidores clásicos, ofertas del Trading Post, recompensas del juego de cartas coleccionables), lo que influye en cierta medida en la demanda de los compradores. Las cuentas aún se pueden vender, pero encontrar al comprador adecuado lleva tiempo, que es donde una plataforma seleccionada como AccountSharkes aquí donde entra en juego.

El proceso de venta, paso a paso:

Visita accountshark.net y ve a la Sección de venta Elige tu juego y rellena el formulario correspondiente con el mayor detalle posible Envía tu solicitud y recibe un código de estado para realizar el seguimiento Espera a recibir una oferta directa en efectivo o una notificación de inclusión en el catálogo de artículos en consignación Se publica el anuncio, se encuentra un comprador y recibes el pago

No se garantiza una oferta directa en efectivo, pero existe esa posibilidad, y si… AccountShark Si no te interesa comprarlo directamente, publicar el artículo en consignación es gratis. La plataforma se encarga de crear el anuncio y de gestionar las comunicaciones con los compradores en tu nombre, lo cual resulta útil para los vendedores que no saben muy bien qué es lo que aporta valor a su cuenta.

Lo que obtienen los vendedores:

Sin comisiones ni gastos de consignación

Posibilidad de pago inmediato mediante oferta directa en efectivo

Sin plazos de retención en cuenta de garantía bloqueada ni retrasos en los pagos

Seguimiento de los envíos a través del panel de control del vendedor

Anuncios anónimos a través de los perfiles de Phantom Armory: una herramienta desarrollada por AccountShark que te permite compartir todos los detalles de la colección de tu cuenta sin revelar la identidad de tu personaje

AccountShark funciona así desde 2016. Si tienes un modelo poco común WoW cuenta, una cuenta al máximo OSRS cuenta, o cualquier otra cuenta de juego que quieras vender, La plataforma se encarga de la verificación, la publicación de anuncios y el pago, todo en un mismo lugar.

Entonces, ¿AccountShark es una estafa?

En el sector de las cuentas de videojuegos, las estafas suelen clasificarse en una de estas dos categorías:

No entrega : pagas y no recibes nada

: pagas y no recibes nada Retirada del mercado para el propietario original: la cuenta deja de estar accesible después de que el propietario original intervenga tras la venta

Así es como se hace AccountShark está a la altura de ambos.

No entrega

AccountShark lleva en funcionamiento desde 2016, con miles de cuentas publicadas en EpicNPC, OwnedCore, y su propia plataforma. Una década de historial de transacciones públicas en los principales foros de videojuegos es lo más verificable que se puede encontrar en este sector – si la falta de entrega fuera algo habitual, quedaría constancia de ello en esas plataformas. Su presencia activa en estas comunidades también implica que cualquier queja sin resolver quedaría a la vista y sería de acceso público.

Retirada del mercado por parte del fabricante

AccountShark no es el titular original de ninguna cuenta en su plataforma. En cualquier transacción realizada a través de una cuenta de terceros existe el riesgo de que se produzca una devolución, independientemente de la plataforma, pero AccountShark cuenta con políticas para proteger a los compradores en caso de que eso ocurra. Esta es una de las principales ventajas de utilizar un mercado estructurado en lugar de una transacción directa entre particulares en Discord o un foro, donde no existen tales protecciones.

Plataformas comoPlayerAuctions, G2G, yAccountShark por este motivo, todos incluyen cobertura de garantía, aunque el alcance y las condiciones de dichas garantías varían según la plataforma. En la siguiente sección se detalla exactamente qué AccountSharkLo que cubre la garantía.

Política de garantía y devoluciones

Cobertura de la garantía

Todas las cuentas vendidas a través de AccountShark incluyen cobertura de garantía gratuita sin coste adicional:

La cobertura estándar tiene una vigencia de 1 año a partir de la fecha de compra

Hay disponibles opciones de cobertura ampliada más allá del plazo estándar

La cobertura se abona mediante un crédito en la tienda por niveles

Una vez finalizado el periodo de garantía, AccountShark afirma que seguirá prestando asistencia en los problemas que surjan, evaluando cada caso de forma individual

En caso de que se produzca una retirada del mercado, AccountShark Intentaremos resolverlo directamente con el propietario original como primer paso, antes de recurrir a cualquier otra medida.

Política de devoluciones

Las condiciones para obtener un reembolso varían según el tipo de pedido:

Pedidos de la cuenta:

Se pueden solicitar reembolsos antes de que se realice la entrega

Es posible que se concedan reembolsos si la cuenta difiere sustancialmente de lo descrito en el anuncio, previa verificación

Pedidos de Boost y Gold:

No se puede completar el servicio

Los retrasos se prolongan mucho más allá del plazo previsto

Un proveedor no cumple con el alcance del trabajo acordado

Cómo ponerse en contacto con el servicio de asistencia

Para las solicitudes de reembolso o de garantía, tener a mano lo siguiente agilizará el proceso:

Número de pedido

Capturas de pantalla que documentan el problema

Referencia a la transacción original y a la ficha del producto, que se encuentran en tu panel de control

Una descripción clara del resultado que deseas

Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia directamente a través del AccountShark plataforma para cualquiera de los anteriores.

¿Es seguro AccountShark? Seguridad y protección de cuentas

Comprobación y verificación

Todos los anuncios en AccountShark comienza como una propuesta del vendedor que se somete a una revisión manual antes de publicarse. Se comprueba que los vendedores sean los propietarios originales y se revisa el historial de su cuenta, y los productos de origen no verificable o que presenten señales de alerta no llegan al mercado. En el punto de venta, AccountShark gestiona directamente la transferencia de credenciales, guiando a ambas partes a lo largo del proceso.

Riesgo de retirada del mercado

Las recuperaciones de cuentas por parte del propietario original son el riesgo más mencionado en este ámbito, y conviene comprenderlas bien. Una recuperación se produce cuando un vendedor recupera el acceso a una cuenta una vez que la venta ya se ha completado. Este riesgo existe en cualquier plataforma, pero las condiciones de la transacción influyen en la probabilidad de que se produzca.

Las devoluciones suelen ser más habituales en transacciones de bajo coste y sin verificar, en las que los vendedores no reciben una remuneración justa ni se les somete a un control adecuado. En un mercado estructurado, la información del vendedor queda registrada, la transacción se documenta y existe un proceso claro para la resolución de conflictos si algo sale mal.

A continuación te mostramos las diferencias entre comprar directamente y hacerlo a través de un mercado:

Directamente del propietario original A través de AccountShark Precio Posiblemente más barato Competitivo, pero incluye medidas de protección Recursos en caso de retirada del mercado Ninguno Cobertura de la garantía + intervención directa Datos del vendedor que figuran en nuestros archivos No Yes Servicio posventa Ninguno Disponible

En caso de que se produzca una retirada del mercado, AccountShark intenta resolverlo directamente con el propietario original antes de recurrir a cualquier otra solución. En los casos que no puedan resolverse de esa manera, la política de garantía cubre el resultado.

Riesgo de suspensión de la cuenta

La compraventa de cuentas incumple las condiciones de servicio de la mayoría de los juegos, entre ellos World of Warcraft. Dicho esto, en la práctica es poco habitual que se tomen medidas contra los compradores: las expulsiones en este contexto suelen deberse a un comportamiento claramente irregular dentro del juego, más que a la transacción de la cuenta en sí. Es un riesgo real que conviene conocer, pero no es algo que haga que las compras de cuentas sean categóricamente inseguras.

Para obtener una guía más detallada sobre qué aspectos hay que tener en cuenta antes de comprar, AccountSharkpublica unGuía para comprar una cuenta de WoW de forma segura.

AccountShark frente a PlayerAuctions / G2G / Discord

AccountShark opera en un mercado junto a PlayerAuctions, G2G, y entre pares Discordventas.Cada uno se dirige a un tipo diferente de comprador, con compensaciones reales entre volumen, precio y protección.

PlayerAuctions and G2G son mercados abiertos, lo que significa que Cualquiera puede registrarse y publicar anuncios, lo que da lugar a una amplia selección, pero la calidad es desigual.. Discord Estos intermediarios prescinden por completo de la plataforma, lo que reduce los precios pero elimina cualquier mecanismo de rendición de cuentas. AccountShark aplica un modelo de intermediación selectiva con revisión manual de cada anuncio, lo que se traduce en un menor volumen, pero en un control de calidad más riguroso.

A continuación se muestra una comparación entre ambos:

AccountShark PlayerAuctions G2G Discord Modelo de cotización Revisión manual y selectiva Mercado abierto Mercado abierto De igual a igual, sin plataforma Inventario Verificado internamente por el vendedor Cualquiera puede publicar un anuncio Cualquiera puede publicar un anuncio Vendedores particulares Comisión del vendedor Ninguno 7–15 % 10–15 % Ninguno Garantía 1 año gratis + opciones de ampliación Pagado, finaliza en la ventana de confirmación Limitado Ninguno Protección del comprador Yes Depósito en garantía (plazo de 24 a 72 horas) Depósito en garantía Ninguno Asistencia Conocimientos internos y específicos sobre los juegos Compatibilidad general con plataformas Variable Ninguno Rango de precios Higher (selección de productos) Gama media Gama media El más bajo Calidad de la cuenta Revisado manualmente Incoherente Incoherente Sin verificar

La elección adecuada depende de cuáles sean tus prioridades: variedad y precios más bajos, o stock garantizado y protección posventa.

Normas de seguridad para cualquier plataforma

Independientemente de dónde compres, conviene tener en cuenta estos puntos:

Las suspensiones de cuentas pueden producirse en cualquier plataforma. Ningún cambio en la configuración ni ninguna garantía de la plataforma puede evitarlos por completo, así que desconfía de cualquiera que afirme lo contrario

Ningún cambio en la configuración ni ninguna garantía de la plataforma puede evitarlos por completo, así que desconfía de cualquiera que afirme lo contrario Añadir un autenticador y un número de teléfono a la cuenta mejora la seguridad. Esto no impedirá directamente una revocación, pero si se produce, es posible que la empresa de juegos no pueda eliminarlas, lo que te da la oportunidad de revertirla antes de que se apliquen los cambios

Esto no impedirá directamente una revocación, pero si se produce, es posible que la empresa de juegos no pueda eliminarlas, lo que te da la oportunidad de revertirla antes de que se apliquen los cambios Evita cambiar el nombre de la cuenta después de la compra. Los cambios de nombre se registran en el perfil de datos de la cuenta; de hecho, un cambio de nombre puede facilitar al titular original la recuperación de la cuenta a través del servicio de asistencia

Los cambios de nombre se registran en el perfil de datos de la cuenta; de hecho, un cambio de nombre puede facilitar al titular original la recuperación de la cuenta a través del servicio de asistencia Si no se incluyen capturas de pantalla, solicítalas antes de realizar la compra. Los vendedores pueden compartir esta información sin poner en riesgo el acceso a su cuenta, por lo que no hay motivo para que un vendedor legítimo se niegue a hacerlo

Opiniones sobre AccountShark: lo que dicen los clientes

AccountShark recoge las opiniones de los clientes en Trustpilot, EpicNPC, yOwnedCore. Al tratarse de una plataforma especializada, su volumen total de reseñas es menor que el de los mercados abiertos como PlayerAuctions or G2G, pero las opiniones disponibles abarcan casi una década de transacciones y proceden de usuarios verificados en múltiples plataformas independientes.

Los aspectos positivos más mencionados en las reseñas:

Asistencia humana, atenta y competente

Entrega rápida para pedidos de cuentas, potenciadores y oro

Listados de cuentas que se corresponden exactamente con lo que se entrega

Una experiencia fluida para transacciones de alto valor

Clientes habituales que destacan la calidad constante en sus diversas compras

Muchos de los que dejan reseñas son clientes habituales, lo cual es digno de mención en un sector en el que lo habitual son las transacciones puntuales.

Quejas y resoluciones

Hay opiniones negativas, como ocurre con cualquier plataforma. AccountSharkEl enfoque general de la empresa ante las quejas consiste en responder públicamente y mantener un diálogo abierto para llegar a una solución. En un mercado más pequeño, el acceso directo a los responsables de la toma de decisiones resulta más factible que en una plataforma más grande con estructuras de asistencia por niveles, lo que puede marcar una diferencia significativa cuando surge algún problema.

Si quieres consultar las opiniones por ti mismo antes de comprar, sus perfiles en EpicNPC and OwnedCore son las que tienen un historial de transacciones más extenso y vale la pena consultarlas directamente.

¿Es AccountShark de fiar?: El veredicto final

Entonces, ¿es AccountShark Lee? Basado en una década de historial de transacciones públicas en EpicNPC, OwnedCore, yTrustpilot, opiniones verificadas de los clientes y políticas transparentes en materia de garantía, devoluciones y verificación de vendedores – SíAccountShark es una plataforma legítima. Lleva operando desde 2016 en un nicho en el que no hay muchas opciones estructuradas, y los registros públicos lo reflejan de forma sistemática.

Dicho esto, ninguna plataforma de RMT está totalmente exenta de riesgos. Las cuentas, los potenciadores y la venta de oro conllevan riesgos inherentes, independientemente de dónde se compren. AccountShark es muy clara al respecto, algo que no se puede decir de todas las plataformas del sector. El proceso de verificación, la cobertura de la garantía y la estructura de asistencia directa están diseñados para reducir esos riesgos en la medida de lo posible, pero no los eliminan por completo.

Para compradores y vendedores que buscan una alternativa estructurada y documentada a las transacciones entre particulares, AccountShark merece la pena tenerlo en cuenta. Si quieres echarle un vistazo por ti mismo antes de decidirte, sus perfiles en el foro de EpicNPC and OwnedCore cuentan con el historial más extenso disponible públicamente. La pregunta de «¿es AccountShark «¿Es de fiar?» es, en definitiva, una pregunta que debe responderse públicamente; visita AccountShark y compruébalo por ti mismo.

★ Mercado de videojuegos verificado desde 2016 AccountShark ¡Visita AccountShark hoy mismo!

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