La actualización de julio de «World of Warships: Legends» incorpora destructores estadounidenses y eventos del Día de la Independencia

«World of Warships: Legends»’ La última actualización celebra el 250.º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos con eventos temáticos y recompensas.

La última actualización celebra el 250.º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos con eventos temáticos y recompensas. Una nueva clase de destructores alternativos estadounidenses ha entrado en Acceso Anticipado junto con nuevas naves Premium.

ha entrado en Acceso Anticipado junto con nuevas naves Premium. Los jugadores también pueden desbloquear el acorazado «Indiana» a lo largo de la nueva campaña «Pacific Hammer».

Wargaming ha lanzado la última actualización de World of Warships: Legends, que incluye una serie de novedades inspiradas en el 250.º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos. La actualización de temporada combina celebraciones por tiempo limitado con nuevos buques, recompensas por progresión y una nueva campaña en este juego de combate naval gratuito.

Además del evento temático, los jugadores pueden empezar a desbloquear una nueva rama de destructores alternativos estadounidenses en acceso anticipado, al tiempo que avanzan hacia el acorazado premium de nivel VIII «Indiana» a través de la última campaña. Los jugadores que deseen ampliar su flota o acelerar su progresión durante el evento también pueden utilizar doblones para desbloquear barcos premium, apoyo del Almirantazgo, cajas y otros contenidos relacionados con la actualización.

El elemento central de la actualización es una serie de actividades de duración limitada que conmemoran los 250 años del Día de la Independencia de Estados Unidos. A lo largo del evento, los jugadores pueden completar la colección «Tres épocas de libertad» y avanzar en el «Calendario del Gran Jefe» para conseguir recompensas exclusivas. Al completar el calendario diario se obtiene al comandante Ernest E. Evans, mientras que durante la celebración también se pueden desbloquear otros atuendos de comandante inspirados en diferentes períodos de la historia naval de EE. UU.

Los jugadores también ganarán una moneda del evento de duración limitada llamada «Independium» al participar en el de los «juegos de guerra» actividades de la actualización. La moneda se puede canjear por una variedad de recompensas exclusivas, entre las que se incluyen el destructor de nivel legendario USS Burrows, camuflajes temáticos basados en diferentes épocas de la historia naval estadounidense y aspectos para los nuevos destructores en acceso anticipado. El evento del Día de la Independencia incorpora varios sistemas de progresión nuevos a través de objetivos diarios, colecciones y rutas de recompensas, lo que ofrece a los jugadores múltiples formas de desbloquear contenido exclusivo mientras dure la celebración.

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Llegan nuevos destructores y comienza la campaña de Indiana

La actualización también introduce una nueva línea de destructores alternativos estadounidenses en acceso anticipado. La rama incluye el Kane (nivel V), el Hughes (nivel VI), el Osborne (nivel VII) y el Christopher (nivel VIII), todos ellos equipados con la nueva mecánica de «Radar avanzado». El «Radar avanzado» revela periódicamente las posiciones de los barcos enemigos en el minimapa cada vez que entran en su radio de acción, incluso si no han sido avistados directamente. Esta mecánica crea nuevas oportunidades tácticas al permitir a los equipos recabar información sobre el campo de batalla y coordinar los ataques de forma más eficaz.

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Los jugadores pueden conseguir los nuevos destructores a través de las cajas específicas «U.S. Alternative Destroyer Crates» o mediante el paquete aleatorio «Steel Eagles», que también ofrece la posibilidad de desbloquear el crucero premium de nivel VIII «Cambridge». La actualización se completa con la campaña «Pacific Hammer», que cuenta con 100 hitos repartidos a lo largo de cinco semanas. Los jugadores que completen la campaña con el «Admiralty Backing» activo podrán desbloquear el acorazado premium de nivel VIII «Indiana», un buque de la clase «South Dakota» equipado con potentes armas secundarias y una versátil selección de consumibles, lo que lo convierte en una de las novedades más destacadas de la última actualización de temporada de World of Warships: Legends.