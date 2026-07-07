Nuevos lanzamientos de videojuegos: del 15 al 21 de junio de 2026

A mediados de junio hemos tenido otra variada selección de lanzamientos y anuncios, que abarca desde shooters roguelike con intercambio de cuerpos y simuladores de artes marciales mixtas hasta terror cyberpunk y ambiciosos experimentos de gestión urbana. Tanto si buscas un nuevo juego multijugador al que engancharte como una extensa aventura para un solo jugador, la oferta de esta semana te da un montón de razones para hacer espacio en tu disco duro.

Swapmeat

El desarrollador y editor One More Game ha lanzado por fin la versión 1.0 de Swapmeat para PC, tras haber ido creando expectación a través de múltiples fases de pruebas y avances para la comunidad. Este juego de acción roguelike en tercera persona sumerge a los jugadores en mundos alienígenas hostiles donde la supervivencia depende de recolectar partes del cuerpo de los enemigos e implantarlas en tu personaje, creando nuevas y extrañas habilidades y combinaciones de combate. El resultado es un shooter colorido y trepidante que apuesta fuerte por la experimentación y las configuraciones emergentes.

La noticia más destacada en torno a Swapmeat es el lanzamiento de su versión 1.0 completa, que marca la transición de su prolongado periodo previo al lanzamiento a un lanzamiento comercial completo. Los primeros debates de la comunidad se han centrado en el peculiar sistema de progresión basado en el intercambio de cuerpos del juego, lo que le ayuda a destacar en un mercado de roguelikes cada vez más saturado.

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EA Sports UFC 6

Desarrollado por EA Vancouver y publicado por Electronic Arts, EA Sports UFC 6 es la última entrega de la franquicia de artes marciales mixtas de EA, que aporta numerosas mejoras en la jugabilidad y la presentación para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El lanzamiento de este año hace especial hincapié en la individualidad de los luchadores, con animaciones de golpes mejoradas, sistemas de movimientos característicos, una física optimizada y un modelo de daños más realista, todo ello diseñado para que cada combate se parezca más a un evento de la UFC en directo.

Más allá del octágono, UFC 6 ofrece el paquete para un solo jugador más completo que ha visto la serie en años. El nuevo modo «The Legacy», centrado en la historia, sigue al prometedor Chris Carter en su trayectoria por el mundo de las MMA, mientras que el renovado modo «Carrera» introduce más opciones para el jugador, eventos narrativos ampliados, interacciones en redes sociales, la lucha por los títulos y la toma de decisiones importantes a lo largo de la carrera de un luchador. Los jugadores también pueden sumergirse en «Hall of Legends», un modo dedicado a recrear momentos emblemáticos de la historia de la UFC mediante una combinación de jugabilidad, secuencias cinemáticas e imágenes del mundo real.

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Observer: El regreso del sistema

Desarrollado originalmente por Bloober Team y Anshar Studios y publicado por Bloober Team SA, «Observer: El regreso del sistema» sigue siendo una de las mejores experiencias de terror cyberpunk disponibles. Los jugadores se meten en la piel de un detective neural capaz de invadir las mentes de los sospechosos y descubrir pistas mientras se adentran en un futuro sombrío y distópico, lleno de terror psicológico e imágenes inquietantes.

La novedad más destacada de esta semana es la llegada del juego a Nintendo Switch 2, lo que lleva la edición mejorada «Redux» a la última consola de Nintendo. Este lanzamiento permite que otro público conozca el aclamado título de terror de Bloober Team, en un momento en el que el estudio sigue gozando de una mayor visibilidad gracias a sus recientes trabajos en el género del terror de supervivencia.

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Copa City

Desarrollado y publicado por Triple Espresso, «Copa City» ofrece una visión refrescante y diferente de los videojuegos de fútbol. En lugar de situar a los jugadores en el campo, el título los convierte en organizadores de eventos encargados de preparar ciudades enteras para las jornadas de partidos importantes. Desde el transporte y las zonas para aficionados hasta la seguridad y la logística, los jugadores deben gestionar todos los aspectos necesarios para que el espectáculo futbolístico sea todo un éxito.

La noticia más relevante de los últimos tiempos sobre el juego tiene que ver con su calendario de lanzamiento. Tras un retraso que pospuso el proyecto hasta este año, Triple Espresso ha seguido presentando nuevas características y colaboraciones con licencias, destacando la combinación única de construcción de ciudades, gestión de eventos y cultura futbolística que ha convertido al juego en uno de los lanzamientos relacionados con el deporte más originales del momento.

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Menciones destacadas

Otros títulos destacados han causado sensación durante el periodo comprendido entre el 15 y el 21 de junio. #DRIVE Rally continúa su expansión a nuevas plataformas, llevando su acción de carreras todoterreno de inspiración arcade al público de las consolas. Los aficionados a los juegos de estrategia pueden esperar con ilusión la llegada de «R-Type Tactics I y II Cosmos» a PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch y PC, mientras que «Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked» está llamando la atención con su mezcla de juego de rol de mesa y combate táctico, disponible tanto para PC como para las consolas de la generación actual.

Por otra parte, «The Adventures of Elliot: The Millennium Tales» salió a la venta el 18 de junio para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, ofreciendo un nuevo juego de rol de acción en 2D con gráficos en alta definición de los creadores de «Octopath Traveler» y «Bravely Default». Por su parte, *Denshattack!*, del desarrollador Undercoders y la editorial Fireshine Games, ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, tras un reciente retraso respecto a su fecha de lanzamiento original prevista para junio.

Con lanzamientos que abarcan desde roguelikes experimentales y juegos de rol de inspiración retro hasta simuladores deportivos y juegos de gestión urbana, todos ellos en la misma semana, junio sigue demostrando la amplitud y la creatividad de la industria moderna de los videojuegos. Tanto si estás explorando mil años de historia con Elliot como si estás combinando habilidades alienígenas en Swapmeat, no faltan nuevos mundos esperando a ser descubiertos.