Sony dejará de fabricar discos físicos y cerrará la PlayStation Store

Sony Dejará de fabricar discos físicos de videojuegos para PlayStation a partir de enero de 2028.

Dejará de fabricar discos físicos de videojuegos para PlayStation a partir de enero de 2028. La medida ha suscitado una fuerte reacción sobre la propiedad y la conservación de los videojuegos.

sobre la propiedad y la conservación de los videojuegos. Sony afirma que lo digital ya es mayoritario, siendo el 85 % de las ventas de videojuegos para PS4 y PS5 en formato digital.

En una medida que solo resulta sorprendente a primera vista, Sony ha anunciado que dejará de fabricar discos físicos para los juegos de PlayStation a partir de enero de 2028. Esta noticia llega tras el anuncio de Sony de que este año cerrará la PlayStation Store para PS3 y PS Vita en determinados mercados, y que el cierre se extenderá a nivel mundial el año que viene.

La decisión de Sony ha suscitado, como era de esperar, una enorme reacción negativa por parte de los jugadores, los defensores de la conservación de los videojuegos y otros actores del sector de los videojuegos. GOG es uno de los que más se ha pronunciado al respecto, junto con «Does it Play?» y el reconocido analista de videojuegos Pirat_Nation, quienes han dado su opinión en La publicación de Sony en X hoy. Sin embargo, fue en el blog oficial de PlayStation donde se anunció la noticia más importante sobre los discos físicos:

«Dado que las preferencias de los consumidores y el sector del entretenimiento en general siguen alejándose de los discos físicos para pasarse al formato digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation se suspenderá a partir de enero de 2028. A partir de esa fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en las tiendas solo en formato digital. Esta transición no afecta a los juegos que ya se hayan lanzado, o que se lancen, antes de enero de 2028 en formato de disco.»

La muerte de la propiedad

Dado que elDejad de acabar con los videojuegos La iniciativa sigue encontrando obstáculos, entre ellos perdiendo por solo tres votos En su reciente intento de aprobar un proyecto de ley al respecto en California, se está prestando más atención a la idea de que los videojuegos sean considerados licencias. Aunque técnicamente esto ya es así desde hace bastante tiempo, el hecho de que los jugadores aún pudieran poseer un disco físico con el juego grabado hacía que la cuestión del juego (sin conexión) fuera irrelevante. Solo con el imparable auge de los servicios en directo y los juegos en línea ha aumentado el riesgo de que te quiten algo sin previo aviso.

Por su parte, Sony añadió que «se trata de un paso lógico para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá ajustarnos mejor a la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugar con ellos hoy en día».

Los resultados de Sony muestran un crecimiento general de las ventas digitales.

Esto viene respaldado por los datos: según la página 12 de Informe de resultados de Sony, a finales del año pasado, el 85 % de las ventas de videojuegos en PS4 y PS5 fueron digitales. Y esta cifra ha aumentado, situándose normalmente en torno al 75 % de media en cada trimestre fiscal. Esto, por desgracia, convierte a quienes se oponen a la decisión de Sony en una minoría ruidosa.

Boicot a PlayStation

Algunos jugadores ya se han puesto manos a la obra para pedir a los demás que boicoteen PlayStation, e incluso que boicoteen GTA VI (como No se va a publicar en formato físico.). Es probable que esto último no llegue a suceder, dada la abrumadora influencia cultural que tiene todo este fenómeno, pero el plan de Sony ha recibido una reacción bastante negativa por parte de figuras conocidas del sector.

¿Funciona? Fueron de los primeros en responder con: «Estáis acabando con la propiedad. Estáis acabando con la conservación legal. Estáis acabando con la posibilidad de encontrar contenidos. Estáis acabando con las editoriales. Estáis acabando con los desarrolladores. Esta es una medida que quizá mejore ligeramente los resultados económicos, pero que destruye todos los demás aspectos de este medio. ¡Bien hecho! ¡La habéis cagado!».

El YouTuber especializado en videojuegos The True Seal (Seal Examines Games) también respondió a la noticia de Sony diciendo: «Pues dejad también de vender los juegos digitales al mismo precio que los físicos. Estáis eliminando por completo de la ecuación los costes de impresión, caja y envío, así que ya no debería pagar 70 dólares por los juegos digitales».

GOG tampoco tardó en recordar a los jugadores que Lleva ya un tiempo dedicándose a la conservación de videojuegos.:

Aunque un juego desaparezca de la tienda de GOG, nunca se borra de tu biblioteca. Exactamente como debería ser la propiedad digital. — GOG.COM (@GOGcom) 1 de julio de 2026

Perdido en una secta También se sumó a estas declaraciones: «Como empresa cuya misión es preservar los videojuegos, nos entristece profundamente la reciente noticia de PlayStation sobre el cese de la producción de discos físicos a partir de 2028. Nuestro objetivo es hacer todo lo que esté en nuestra mano para preservar los videojuegos lo mejor que podamos y seguiremos haciéndolo mientras podamos».

El futuro del comercio físico

Queda por ver si las otras dos (Xbox y Nintendo) de las «Tres Grandes» seguirán su ejemplo, aunque no sería de extrañar que Xbox lo hiciera, al menos, teniendo en cuenta que su reciente iniciativa para reducir costes, aumentar los ingresos y recuperar parte de su relevancia dentro del sector.

Tampoco se sabe cómo afectará esto a empresas conocidas por su distribución física, como Limited Run, Silver Lining Direct o Lost In Cult. Sin embargo, algo que se ha sugerido y que parece probable es que la decisión de Sony contribuya a dar la estocada final a las tiendas de videojuegos, ya que estas suelen depender de los intercambios y las ventas de segunda mano.