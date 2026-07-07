Resumen semanal: fin del soporte técnico para «Destiny 2», los planes de Ubisoft en materia de IA, la polémica en torno a «Subnautica 2», la cancelación de «Spellcasters Chronicles» y el anuncio de la película de «Broken Sword»

Destiny 2 : Bungie confirma que el 9 de junio será la fecha de la última actualización; se prevén despidos y no se ha anunciado ningún nuevo proyecto.

: Bungie confirma que el 9 de junio será la fecha de la última actualización; se prevén despidos y no se ha anunciado ningún nuevo proyecto. Ubisoft : Se han confirmado nuevos juegos de Assassin’s Creed, Far Cry y Ghost Recon para 2029, junto con una nueva experiencia de IA generativa llamada «Teammates».

: Se han confirmado nuevos juegos de Assassin’s Creed, Far Cry y Ghost Recon para 2029, junto con una nueva experiencia de IA generativa llamada «Teammates». Bajo el agua 2 : Unknown Worlds confirma que no se añadirá la posibilidad de matar a las criaturas marinas, a pesar de las fuertes críticas de los jugadores.

: Unknown Worlds confirma que no se añadirá la posibilidad de matar a las criaturas marinas, a pesar de las fuertes críticas de los jugadores. Las crónicas de los hechiceros : Quantic Dream cancela su juego multijugador tan solo cuatro meses después del lanzamiento en acceso anticipado.

: Quantic Dream cancela su juego multijugador tan solo cuatro meses después del lanzamiento en acceso anticipado. Broken Sword: En Story Kitchen se está preparando una adaptación cinematográfica, con el guionista Evan Spiliotopoulos al frente del proyecto.

El 21 de mayo de 2026, Bungie anunció que «Destiny 2» recibirá su última actualización de contenido en modo «live-service» el 9 de junio de 2026, lo que pondrá fin a casi una década de desarrollo activo del título. En una publicación en la página web de Bungie, el estudio declaró: «Ahora que centramos nuestra atención en un nuevo comienzo para Bungie, comenzaremos a trabajar en la gestación de nuestros próximos juegos. Con ese fin, el 9 de junio de 2026 lanzaremos la última actualización de contenido del servicio en línea de Destiny 2 para iniciar ese nuevo viaje como estudio. Aunque el desarrollo activo pueda estar llegando a su fin, nos aseguraremos de que Destiny 2 siga siendo jugable, al igual que lo es hoy en día el Destiny original».

El anuncio ha suscitado una importante reacción por parte de la comunidad. En Steam, «Destiny 2» ha registrado recientemente su cifra más baja de jugadores simultáneos desde su lanzamiento, lo que refleja un descenso generalizado en la participación tras años de cambios en las estrategias de contenido. Bungie ha señalado que la tienda Eververse seguirá abierta y que la plata, la moneda premium de «Destiny 2», seguirá estando disponible para su compra.

La situación financiera del estudio aporta más contexto a esta decisión. A principios de este mes, Sony reveló una pérdida por deterioro de 766 millones de dólares relacionada con los activos intangibles y otros activos de Bungie durante la presentación de sus resultados de 2025, lo que pone de manifiesto la preocupación por el rendimiento a largo plazo del estudio. Según un informe de Jason Schreier, de Bloomberg, Bungie tiene previsto realizar un «número significativo» de despidos relacionados con la última actualización de Destiny 2. Por el momento, no se ha dado luz verde a ningún nuevo proyecto para el equipo de desarrollo de Destiny 2, ni se ha anunciado ningún Destiny 3, y se entiende que el enfoque a corto plazo del estudio se centrará en Maratón.

Ubisoft da a conocer sus planes en materia de IA y confirma nuevas entregas de sus principales franquicias

Ubisoft aprovechó su informe de resultados del ejercicio fiscal 2025-26 para confirmar que se están desarrollando nuevos juegos de las franquicias «Assassin’s Creed», «Far Cry» y «Ghost Recon», y se espera que los tres salgan a la venta antes de marzo de 2029. La empresa reveló unas pérdidas operativas según las NIIF de 1.300 millones de euros para el ejercicio que finaliza en marzo de 2026, cifra que los directivos describieron como un mínimo histórico, y señaló que la próxima cartera de lanzamientos es fundamental para la recuperación financiera. Ubisoft afirmó que el ejercicio fiscal 2026-27 incluirá Assassin’s Creed Black Flag: Resynced, previsto para el 9 de julio de 2026, junto con otros videojuegos premium específicos basados en marcas consolidadas.

El aspecto más comentado del informe de resultados fue el anuncio por parte de Ubisoft de un proyecto denominado «Teammates», descrito como su «primera experiencia jugable con IA generativa». La empresa afirmó que está «acelerando las inversiones en Teammates» para «enriquecer las experiencias de los jugadores», al tiempo que trabaja por separado en aplicaciones de IA en todas sus líneas de desarrollo. Entre ellas se incluyen, según las propias palabras de Ubisoft, «bots más inteligentes que apoyen a nuestros equipos de control de calidad, PNJ más inteligentes y mundos de juego capaces de adaptarse al comportamiento de los jugadores y reaccionar de forma más dinámica en tiempo real».

La acogida en las redes sociales ha sido en gran medida negativa, y los jugadores han expresado su preocupación por la calidad de las experiencias generadas por IA y por si estas herramientas ayudan a los desarrolladores o, por el contrario, sustituyen silenciosamente el trabajo humano. Ubisoft no ha facilitado una fecha aproximada de lanzamiento para «Teammates».

«Subnautica 2» divide a los jugadores por su filosofía de diseño «sin muertes»

Subnautica 2 entró en acceso anticipado el 14 de mayo de 2026, vendió millones de copias en menos de 24 horas y alcanzó un máximo de 467 582 jugadores simultáneos en Steam. Sin embargo, el lanzamiento fue seguido rápidamente por un debate en la comunidad sobre una de las decisiones de diseño fundamentales del juego.

En una carta dirigida a la comunidad, los desarrolladores de Unknown Worlds agradecieron a los jugadores sus comentarios y reconocieron que, actualmente, los encuentros con depredadores están desequilibrados, pero confirmaron que no se añadirá al juego la posibilidad de matar a los enemigos. La polémica se intensificó después de que el diseñador de niveles Artyom «Artie» O’Rielly dijera a los jugadores que «se fueran a jugar a Sons of the Forest» si querían matar, un comentario que suscitó críticas generalizadas.

El promotor Gallegos expuso los fundamentos del diseño en comunicaciones posteriores: «Asegurarse de que…» los leviatanes «El hecho de que siempre estén ahí de alguna manera refuerza la idea de que no eres el dueño de este mundo. En realidad, estás destinado a convivir con ellos de una forma que, creo, siempre fue también el objetivo del Subnautica original».

Actualmente, los jugadores tienen acceso a herramientas como bengalas, que pueden distraer a los depredadores, y el «Sonic Resonator», que sirve para ahuyentar a las criaturas marinas, aunque no puede matarlas directamente. Unknown Worlds se ha comprometido a mejorar el equilibrio de los encuentros con criaturas, manteniendo al mismo tiempo su enfoque de diseño no letal. A pesar de la polémica, Subnautica 2 cuenta actualmente con una valoración de «Muy positiva» en Steam.

Quantic Dream cierra «Las crónicas de los hechiceros» cuatro meses después de su lanzamiento

El 20 de mayo de 2026, Quantic Dream anunció a través de X que iba a suspender el desarrollo de Las crónicas de los hechiceros, su juego multijugador competitivo 3 contra 3 de acceso gratuito. El juego se había lanzado en Steam Early Access el 26 de febrero, menos de cuatro meses antes.

En su comunicado, el estudio afirmó: «En el entorno de mercado tan complicado que vivimos hoy en día, el juego no ha conseguido atraer a la audiencia necesaria para garantizar su viabilidad a largo plazo. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de reorientar nuestros esfuerzos hacia otros proyectos».

Los servidores de «Las crónicas de los hechiceros» dejarán de estar operativos el 19 de junio de 2026. Los jugadores que hayan gastado dinero en el juego podrán recibir un reembolso completo si lo solicitan. El estudio también ha confirmado que llevará a cabo una «reorganización interna» como consecuencia del cierre, lo que indica que se esperan despidos.

Quantic Dream dejó claro que su otro proyecto en desarrollo, el juego de narrativa cinematográfica *Star Wars: Eclipse* —anunciado por primera vez en los premios The Game Awards de 2021—, no se verá afectado por el cierre. La cancelación supone un importante revés para el estudio, conocido sobre todo por títulos centrados en la historia como Heavy Rain y Detroit: Become Human, y para el que Las crónicas de los hechiceros representaba un giro inusual hacia el ámbito de los juegos multijugador de servicio continuo.

Se confirma la película de «Broken Sword», con Story Kitchen y el guionista de «La Bella y la Bestia» a bordo

El 19 de mayo de 2026 se confirmó que se está desarrollando una adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos de aventuras «Broken Sword». La película está siendo desarrollada por Revolution Software, la productora Story Kitchen y el guionista Evan Spiliotopoulos, cuyos trabajos incluyen las versiones de acción real de «La Bella y la Bestia» y «Piratas del Caribe: La venganza de Salazar».

Creada por Charles Cecil, la serie «Broken Sword» se estrenó en 1996 con «The Shadow of the Templars». A lo largo de los cinco títulos lanzados en los últimos 30 años, estos juegos han sido disfrutados por más de 10 millones de jugadores.

Los cofundadores de Story Kitchen, Dmitri M. Johnson y Michael Lawrence Goldberg, afirmaron en un comunicado conjunto: «Muy pocas franquicias de esta época han sabido mantenerse relevantes, de alta calidad y fieles a la inteligencia de su público. Nuestro trabajo aquí no consiste en adaptar un videojuego a una película, sino en trasladar un universo que se ha ido construyendo a lo largo de tres décadas al siguiente medio que se merece, trabajando codo con codo con las personas que lo crearon».

Charles Cecil, fundador y director ejecutivo de Revolution Software, añadió: «Story Kitchen se incorporó a este proyecto con una gran pasión por la propiedad intelectual. Eso es algo poco habitual. Las conversaciones creativas se han centrado en plasmar lo que es Broken Sword, más que en cómo se podría hacer que pareciera».

Story Kitchen también está produciendo la nueva saga cinematográfica de «Sonic the Hedgehog» y la próxima serie de Amazon «Life Is Strange». Aún no se ha anunciado ninguna fecha de estreno ni el reparto de la película de «Broken Sword».