«Resident Evil Survival Unit» lanza una colaboración con «Monster Hunter» protagonizada por Rathalos

La colaboración con Monster Hunter Ya está disponible en «Resident Evil Survival Unit» hasta el 29 de julio.

Ya está disponible en «Resident Evil Survival Unit» hasta el 29 de julio. Rathalos, Yian Kut-Ku y Rathalos plateado encabezarán una serie de encuentros cruzados de duración limitada.

encabezarán una serie de encuentros cruzados de duración limitada. Los jugadores pueden desbloquear personajes de colaboración gratuitos, cosméticos temáticos y otras recompensas de eventos.

Resident Evil y Monster Hunter ya se han cruzado anteriormente, incluyendo eventos cruzados en Monster Hunter World que incorporaron armaduras y armas inspiradas en Resident Evil a la serie de caza de CAPCOM, pero ahora vuelven a unir fuerzas en Resident Evil Survival Unit. Aniplex ha lanzado una colaboración por tiempo limitado entre el juego de estrategia para móviles y la veterana serie de caza de CAPCOM; el evento estará disponible en todo el mundo durante todo el mes de julio.

Este crossover presenta a varios de los monstruos más emblemáticos de Monster Hunter, además de misiones temáticas, recompensas exclusivas y nuevas actividades de juego. También supone la última actualización de Resident Evil Survival Unit, que lleva la serie de terror y supervivencia por un camino diferente con una mecánica de estrategia en tiempo real centrada en la construcción de bases, la gestión de escuadrones y las batallas tácticas.

Rathalos encabeza el crossover entre «Resident Evil Survival Unit» y «Monster Hunter»

Esta colaboración incorpora a «Resident Evil Survival Unit» tres criaturas conocidas de «Monster Hunter»: Rathalos, Yian Kut-Ku y la especie rara Rathalos plateado. Los jugadores podrán cazar a Rathalos en misiones específicas del evento, enfrentarse a Yian Kut-Ku en encuentros basados en misiones y medirse con el Rathalos plateado en batallas estratégicas más exigentes disponibles a lo largo de todo el evento.

Para los seguidores de toda la vida de Monster Hunter, Rathalos no necesita presentación. El «Rey de los Cielos» ha aparecido a lo largo de toda la serie durante más de dos décadas y sigue siendo uno de los monstruos insignia de CAPCOM, incluyendo un papel protagonista en Monster Hunter Wilds. Además de las cacerías más destacadas, el evento también incorpora varias actividades y minijuegos inspirados en Monster Hunter, lo que ofrece a los jugadores más formas de disfrutar de este crossover más allá de las misiones estratégicas habituales del juego.

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Recompensas por tiempo limitado: únete al spin-off de estrategia de Resident Evil

Además del contenido del evento, los jugadores pueden conseguir de forma gratuita dos personajes de cazador inspirados en Monster Hunter al participar en la colaboración. Durante todo el evento también estarán disponibles aspectos básicos y de marzo por tiempo limitado, así como otras recompensas cosméticas (la Unidad de Supervivencia de Resident Evil es una hasta el partido ante todo, con una gran cantidad de artículos disponibles a cambio de la moneda del juego).

¿Una armadura gloriosamente ridícula? ¡Ya está!

Aunque «Resident Evil» es más conocido por el género de terror de supervivencia, Experimentos de la Unidad de Supervivencia centrándose en la estrategia. Los jugadores reclutan a personajes conocidos de todo el universo de Resident Evil, amplían y defienden su cuartel general, gestionan recursos y despliegan escuadrones en enfrentamientos tácticos contra enemigos infectados y facciones rivales. El evento de Monster Hunter amplía estos sistemas al introducir combates contra jefes cruzados y objetivos específicos del evento.

La colaboración con Monster Hunter ya está disponible y se prolongará hasta el 29 de julio en Android e iOS, lo que da a los jugadores unas semanas para enfrentarse a algunos de los monstruos más emblemáticos de la serie mientras consiguen las recompensas exclusivas de esta colaboración.