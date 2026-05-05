Resumen semanal: «Resident Evil: Requiem» bate récords, una web de videojuegos «contrata» a escritores de IA, GameTank supera con creces su objetivo de financiación y mucho más

Esta semana tenemos un auténtico batiburrillo de noticias del sector, desde el survival horror hasta una consola de videojuegos «hazlo tú mismo». Esto es lo que se cuece en el mundo de los videojuegos.

«Resident Evil: Requiem» vende más de 5 millones de copias

Una noticia que no sorprenderá a nadie, Resident Evil: Requiem Había vendido más de 5 millones de copias el 4 de marzo, menos de una semana después de su lanzamiento. Esto lo sitúa por delante de los otros dos juegos más vendidos de la franquicia: Resident Evil 6, que vendió 4,6 millones de unidades en su primera semana, y el aclamado Remake de Resident Evil 4, que vendió 4 millones de copias una semana después de su lanzamiento.

Capcom dio a conocer la noticia en un comunicado de prensa en el que también se destacaba que Requiem «se desarrolló utilizando RE ENGINE, el motor de juego propio de Capcom, lo que permitió a la empresa ofrecer unos gráficos con un nivel de detalle fotorrealista, incluyendo la piel de los personajes, los ojos llorosos y el cabello al viento, así como la translucidez de la luz».

Grace Ashcroft y sus «ojos llorosos».

«Requiem» conmemora los 30 años de la franquicia Resident Evil, que comenzó en 1996 y, hasta diciembre de 2025, ha vendido un total de 183 millones de unidades.

Las páginas web de videojuegos se ven inundadas de escritores de IA

«Resident Evil: Requiem» también ha sido noticia esta semana por un motivo poco halagüeño, ya que ha sido objeto de una reseña del juego redactada íntegramente por una IA. La reseña, con una puntuación de 9/10, se publicó en la web Video Gamer y apareció en Metacritic, hasta que la gente se dio cuenta de que no entraba en detalles concretos sobre el juego y, en su lugar, ofrecía tópicos vacíos y extraños como «Combina el trauma de Raccoon City con la sensibilidad del diseño moderno, demostrando que a este caballo no muerto aún le queda mucha vida».

Un resumen de lo que ofrece actualmente VideoGamer: artículos sobre arte generado por IA y sobre el sector del juego online, pensados para aparecer en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de Google.

Otros periodistas especializados en videojuegos también han señalado que no es la primera ni la única vez que el sitio web ha actuado así. Lewis White, antiguo redactor de VideoGamer, publicó esta semana en LinkedIn un mensaje en el que explicaba qué había llevado a que esto ocurriera.

«En agosto de 2025, VideoGamer fue adquirida por ClickOut Media. Fue una adquisición desastrosa, con una comunicación deficiente, y muchos redactores de VideoGamer —yo incluido— nos marchamos a otro sitio web debido a la relación de ClickOut Media con el juego».

«Además, la página web incluye ahora artículos que parecen generados íntegramente por IA, con perfiles de autor que cuentan con fotos de perfil generadas por IA y que redirigen a cuentas falsas de Twitter con biografías inventadas para engañar al SEO y al EEAT de Google».

ClickOut Media es propietaria y gestiona una amplia gama de sitios web dedicados a los videojuegos y temas relacionados, entre los que se incluyen The Escapist, AdventureGamers y Esports Insider. Sin embargo, todos estos sitios web —al igual que VideoGamer— incluyen ahora una gran cantidad de contenido sobre apuestas online, como «Los mejores casinos online con juegos con dinero real en EE. UU. 2026» (en The Escapist) y «CoinPoker lanza una oferta de rakeback del 100 %» (Esports Insider).

The Escapist también fue en su día el hogar de Ben «Yahtzee» Croshaw, el creador de los famosísimos vídeos de Zero Punctuation.

Gendel Gento, un periodista especializado en videojuegos afincado en Tokio, también se pronunció sobre la polémica con una opinión que refleja el sentir general: «La llamada IA puede tener sus utilidades, pero la IA generativa es una herramienta para los perezosos, los mediocres y los que carecen de talento», publicó en LinkedIn. «Si la utilizas para generar textos u otros contenidos multimedia, no eres un escritor ni un artista, eres un fraude. También eres un ladrón por asociación, ya que estás utilizando voluntariamente una herramienta entrenada con el trabajo robado de generaciones de artistas reales que no reciben ni un céntimo por su papel involuntario en el entrenamiento de las herramientas que los sustituirán».

Sony se enfrenta a un litigio en el Reino Unido

Se ha interpuesto una demanda colectiva por prácticas anticompetitivas contra Sony en el Reino Unido, en relación con su tienda digital para la PS5. Alex Neill, un defensor de los derechos de los consumidores con 20 años de experiencia, lleva el caso ante los tribunales en nombre de unos 12,2 millones de usuarios, con el fin de reclamar una indemnización de casi 2000 millones de libras esterlinas (la cantidad estimada que se ha cobrado de más a los jugadores en su conjunto).

La demanda se centra en cómo Sony tiene un «cuasi monopolio sobre la venta de videojuegos digitales y contenidos adicionales gracias a su control de la PlayStation Store», tal y como se expone en la página web oficial Página web de reclamaciones de PlayStation. Esto, a su vez, permite a Sony cobrar una comisión del 30 % por cada compra, lo que tiene como consecuencia que los precios para los consumidores sean más elevados de lo que deberían.

Alex Neill, defensor de los consumidores.

«El paso de los juegos vendidos en formato físico a los vendidos digitalmente ha traído consigo la aparición de contenidos dentro del juego, por lo que ahora los jugadores también deben pagar para avanzar, desbloquear más funciones o personalizar su experiencia con nuevos personajes o armas», se lee además en la página web. «Los juegos se diseñan ahora para animar a los jugadores a gastar todo el dinero posible (incluidos los niños)».

A menos que Sony ofrezca un acuerdo extrajudicial, el caso irá a juicio el 10 de marzo. Neill colabora con Milberg London LLP, un bufete de abogados conocido por su práctica en litigios de competencia. El bufete también está reclamando actualmente una indemnización a Valve por cobrar de más a los jugadores del Reino Unido por los juegos de Steam.

«La legislación en materia de competencia tiene por objeto proteger a los consumidores y garantizar el buen funcionamiento de los mercados», afirmó Natasha Pearman, socia del bufete de abogados. «Cuando estos no funcionan correctamente y los consumidores se ven perjudicados, las acciones colectivas de este tipo les brindan una voz y una forma de exigir responsabilidades a las grandes empresas, como Valve».

La «consola de fantasía» de la vida real, GameTank, supera con creces su objetivo de financiación

Inspirada en «consolas de fantasía» como PICO-8 y TIC-80, la GameTank es una consola de videojuegos de montaje propio que permite tanto la emulación como el desarrollo de juegos. La campaña de CrowdSupply finalizó recientemente con una recaudación de 54 945 dólares (el objetivo inicial era de 30 000 dólares) y está destinada a GameTanks ya montadas que además se envían con cartuchos en blanco —en estos se pueden grabar ROMs, lo que permite a los jugadores convertir un juego emulado en una copia física—.

GameTank es una creación de Clyde Shaffer, un antiguo ingeniero de software de Facebook afincado en Port Washington, Nueva York. «Quería crear algo diferente, algo peculiar, algo que tuviera su propio carácter, fruto de las decisiones de ingeniería tomadas», declaró Shaffer en una Vídeo de YouTube grabado con un estilo retro muy logrado.

«En lugar de recurrir a una estética retro, lo que me interesaba era explorar nuevas formas de jugar con hardware sencillo», añadió. «El hecho de ser de código abierto anima a la gente a participar de la forma que más les motive».

El televisor CRT no está incluido, pero se recomienda para disfrutar de una auténtica experiencia de 8 bits.

Cualquiera que sepa manejar una placa de circuito impreso, o que quiera intentar construir su propia consola de videojuegos, puede descargar todos los esquemas y detalles necesarios desde la página web oficial de GameTank o GitHub. Por otra parte, la GameTank ya montada incluye un mando, un cartucho en blanco y un programador de cartuchos. Además, viene con una copia física de «Accursed Fiend», un juego de rol de 8 bits desarrollado por Shaffer (actualmente hay más de 40 juegos creados específicamente para esta consola).