La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, detalla la reestructuración de los estudios y los despidos en la empresa

Alrededor de 3.200 puestos de trabajo Se llevarán a cabo recortes a lo largo del ejercicio fiscal 27, con la supresión inmediata de 1.600 puestos de trabajo.

Se llevarán a cabo recortes a lo largo del ejercicio fiscal 27, con la supresión inmediata de 1.600 puestos de trabajo. Double Fine y Compulsion Games se convertirán en estudios independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs pasarán a manos de nuevos propietarios.

se convertirán en estudios independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs pasarán a manos de nuevos propietarios. Xbox afirma que no hay ningún juego propio anunciado públicamente se han cancelado a pesar de la reestructuración.

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, ha confirmado una oleada de despidos, cambios importantes en su cartera de estudios propios y una reorganización más amplia de la estructura de la división de videojuegos de Microsoft. En un correo electrónico enviado a todos los empleados de la empresa, Sharma reveló que se suprimirán aproximadamente 3.200 puestos de trabajo a lo largo del año fiscal 2027, comenzando con la supresión inmediata de unos 1.600 puestos.

La reestructuración también supondrá la salida de cuatro estudios de Xbox, junto con cambios en la dirección destinados a simplificar la organización y reorientar la inversión en toda la empresa. El memorándum presenta los cambios como una respuesta a los retos empresariales a largo plazo, más que como una medida de recorte de gastos a corto plazo.

«Nuestro negocio no goza actualmente de buena salud», afirmó Sharma. «Para crecer, apostamos por Game Pass, la multiplataforma y una cartera de contenidos más amplia. Aunque esas líneas de negocio han generado un valor significativo, no han crecido al ritmo que esperábamos. A medida que esto ocurría, nuestro negocio principal se debilitó, y añadimos más equipos, más inversión y más tiempo, con la esperanza de obtener un mejor resultado. Y ahora el sector se enfrenta a la crisis de hardware más grave de su historia. Debemos reiniciar Xbox».

Xbox reestructura su cartera de estudios propios

Estos comentarios se hacen eco de otros Sharma lo hizo a principios de junio, y además se produce tras el reciente anuncio de que los precios de las consolas Xbox subirán próximamente. Sin embargo, la noticia más destacada de la última comunicación de Sharma se refiere a los estudios de desarrollo internos de Microsoft, ya que el director ejecutivo ha confirmado que varios equipos volverán a ser independientes o pasarán a manos de nuevos propietarios.

Double Fine Productions y Compulsion Games abandonarán Xbox y volverán a ser empresas independientes, conservando la propiedad de su patrimonio intelectual, su catálogo anterior y la financiación necesaria para completar sus próximos proyectos. En el caso de Double Fine, esto significa que el estudio responsable de «Psychonauts», «Brütal Legend» y «Psychonauts 2» volverá a funcionar de forma independiente tras pasar varios años bajo el paraguas de Xbox Game Studios.

Compulsion Games sigue un camino similar. Desde que se unió a Xbox en 2018, este desarrollador con sede en Montreal ha trabajado en «South of Midnight» tras el lanzamiento de «We Happy Few». En lugar de seguir formando parte de la creciente red de desarrolladores propios de Microsoft, el estudio continuará ahora con el desarrollo de forma independiente, conservando sus propiedades intelectuales y proyectos actuales.

Una importante actualización de Compulsion Games. pic.twitter.com/V4yRkpshuk — Compulsion Games (@CompulsionGames) 6 de julio de 2026

Ninja Theory y Undead Labs han optado por un camino diferente. En lugar de independizarse, ambos estudios han firmado acuerdos para incorporarse a nuevas empresas propietarias, con financiación garantizada para completar sus proyectos actuales y respaldar su crecimiento futuro. Esto significa que continuará el desarrollo del tan esperado «State of Decay 3» de Undead Labs, mientras que la franquicia «Senua» de Ninja Theory también seguirá activa tras el lanzamiento de «Senua’s Saga: Hellblade II». Xbox no ha revelado las empresas que se espera que adquieran ninguno de los dos estudios.

En Francia, el futuro de El Arca sigue sin decidirse. Sharma lo confirmó que la dirección de Arkane ha iniciado consultas con su comité de empresa para estudiar «posibles opciones estratégicas», de conformidad con la legislación laboral francesa, que exige consultar a los empleados antes de llevar a cabo cambios organizativos significativos. No se ha anunciado ninguna decisión definitiva sobre el futuro del estudio.

Aparte de estos cambios más destacados, Sharma afirmó que los recortes de plantilla afectarán en mayor o menor medida a Activision, Bethesda, Blizzard, King, Mojang y Xbox Game Studios, y que la inversión se reorientará hacia proyectos de mayor prioridad. A pesar de la magnitud de la reestructuración, Sharma señaló que «ninguno de nuestros juegos o proyectos propios anunciados públicamente se va a cancelar como parte de estos recortes».

Xbox se centra en el hardware, la gestión y la sostenibilidad a largo plazo

Más allá de sus estudios, el correo electrónico de Sharma esboza una reestructuración más amplia del negocio de Xbox, que comienza con una evaluación de la situación actual de la plataforma. Sharma también describió que el sector se enfrenta a «la crisis de hardware más grave de su historia», señalando el descenso en el crecimiento de las consolas y los cambios en los hábitos de los jugadores. Aunque no dio más detalles, estos comentarios llegan en un momento en el que las ventas de consolas en todo el sector siguen disminuyendo, mientras que las editoras se centran cada vez más en el público de PC, la nube y los dispositivos móviles, además del hardware tradicional.

Sharma señaló que algunos proyectos pasan actualmente por hasta 14 niveles jerárquicos, mientras que los equipos de las plataformas han crecido aproximadamente un 40 % desde el inicio de la actual generación de consolas, a pesar del descenso en el número de jugadores y en el tiempo de juego. Como consecuencia, Xbox tiene previsto reducir los niveles de gestión a un máximo de cinco, y a tres siempre que sea posible, al tiempo que se otorga mayor responsabilidad a los colaboradores individuales y a los responsables técnicos.

La empresa también tiene previsto optimizar el desarrollo interno reduciendo la duplicación de herramientas, ampliando los servicios compartidos y recortando el gasto en proveedores en un 50 %, con el objetivo declarado de que los equipos sean más ágiles y responsables.

Minecraft es una auténtica fuente de ingresos para Microsoft/Xbox, ya que cuenta con entre 1,3 y 1,5 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo.

La reestructuración también supone un cambio significativo en el equipo directivo. Helen Chiang, anteriormente directora de Mojang y una de las ejecutivas con más antigüedad en Xbox, ha sido ascendida al cargo de directora de operaciones, de nueva creación. Supervisará las cuentas de resultados de los negocios de contenidos, hardware, plataformas y servicios de Xbox, reuniendo por primera vez gran parte de las operaciones de videojuegos de Microsoft bajo una única estructura operativa.

Por otra parte, Mojang y King, los desarrolladores de Candy Crush, pasarán a depender directamente de Sharma. El responsable de Xbox describió ambas empresas como plataformas por derecho propio gracias a su enorme número de jugadores activos mensuales, lo que sugiere que Microsoft considera cada vez más franquicias como Minecraft y Candy Crush como pilares fundamentales de su ecosistema de videojuegos, en lugar de los estudios propios tradicionales.

A pesar del impacto inmediato de miles de despidos y numerosas bajas en los estudios, Sharma insistió en que la reestructuración tiene como objetivo posicionar a Xbox para el crecimiento futuro, en lugar de reducir el negocio. Afirmó que Microsoft seguirá invirtiendo fuertemente en videojuegos durante 2026, al tiempo que será más rigurosa a la hora de asignar esos recursos, con el objetivo a largo plazo de que Xbox vuelva a crecer en 2027 y de crear una plataforma capaz de llegar a más de mil millones de jugadores en todo el mundo. Cabe destacar que no se hizo ninguna mención al Proyecto Helix, la consola de próxima generación propuesta.

«Estos cambios tienen como objetivo un futuro más prometedor para XBOX, no uno más limitado. La próxima década de los videojuegos será más amplia, más global y más creativa que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora. Este año invertiremos en XBOX tanto como siempre lo hemos hecho, pero lo haremos con mayor enfoque, mayor disciplina y mayor claridad, todo ello con el objetivo de convertir a XBOX en el lugar donde el mundo juega y crea. La historia está llena de empresas que confunden la longevidad con la inevitabilidad. Nosotros no seremos una de ellas».