Laced Records reedita la banda sonora de «Bloodborne» en una edición de lujo con motivo de su décimo aniversario

El año pasado se cumplió el décimo aniversario de Bloodborne, el aclamado RPG de acción y «soulslike» de FromSoftware que sigue siendo uno de los títulos exclusivos más celebrados de PlayStation. Aunque este hito pasó sin que se lanzara ningún nuevo título (ni siquiera una remasterización), los aficionados al juego tienen ahora otra oportunidad de volver a disfrutar de uno de sus elementos más valorados: su banda sonora.

Laced Records ha anunciado la reedición de su caja de vinilos de lujo de «Bloodborne», que se había agotado, recuperando así la colección ampliada de la banda sonora que combina la música tanto del juego básico como de la expansión «The Old Hunters». Este lanzamiento ofrece a los coleccionistas una segunda oportunidad de hacerse con una de las ediciones de bandas sonoras de videojuegos más codiciadas del sello.

La banda sonora ampliada de «Bloodborne» vuelve al vinilo

Lanzado originalmente en 2015, Bloodborne fue dirigido por Hidetaka Miyazaki y desarrollado por FromSoftware como una nueva propiedad intelectual de PlayStation. Su ambientación gótica, sus combates trepidantes y sus temas de terror cósmico contribuyeron a consolidarlo como uno de los juegos más emblemáticos de la generación de PlayStation 4. En noviembre de 2015 recibió el contenido descargable «The Old Hunters», pero desde entonces no ha habido más contenido nuevo.

La banda sonora del juego base y del DLC se grabó en los estudios Abbey Road y AIR de Londres, y fue compuesta por un equipo formado por Ryan Amon, Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Nobuyoshi Suzuki, Cris Velasco y Michael Wandmacher. Muchos de los miembros del equipo han trabajado en otras bandas sonoras de FromSoftware, como las de Elden Ring y Sekiro: Shadows Die Twice.

Producido en colaboración con Sony Interactive Entertainment, el Colección «Bloodborne Laced Exclusive Edition», volúmenes I y II reúne la banda sonora original completa junto con la música del DLC «The Old Hunters». Esta reedición incluye el álbum doble original publicado por primera vez en 2019, así como un volumen adicional con nueve temas remasterizados.

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Entre las novedades se incluyen cuatro temas de la banda sonora del juego base que no se habían publicado anteriormente en vinilo, junto con cinco temas de jefes de la expansión «The Old Hunters». Entre ellos se encuentran ««Ludwig, The Holy Blade», de Nobuyoshi Suzuki, y «Lady Maria of the Astral Clocktower», de Yuka Kitamura, dos de las composiciones más reconocibles de la expansión.

La colección se presenta en una caja de lujo con tapa extraíble, decorada con estampado dorado y una banda «obi». También incluye un slipmat exclusivo de Caryll Runes. La banda sonora está grabada en vinilo de gran gramaje con efecto mármol; el Vol. I presenta un diseño en turquesa, negro y blanco, mientras que el Vol. II utiliza una combinación de colores en rojo, negro y blanco.

Laced Records sigue ampliando su catálogo de vinilos de videojuegos

Fundada en 2015, Laced Records se ha convertido en una de las editoriales más destacadas de bandas sonoras de videojuegos en vinilo. La empresa ha colaborado con una amplia variedad de editoriales y desarrolladores para publicar ediciones físicas de música, tanto de lanzamientos contemporáneos como de franquicias consolidadas.

Su catálogo incluye recopilaciones de bandas sonoras de videojuegos como Silent Hill, Elden Ring, Resident Evil, God of War y Assassin’s Creed, que suelen presentarse en múltiples formatos, desde ediciones estándar en LP hasta cajas de coleccionista a gran escala. Muchos de estos lanzamientos combinan audio remasterizado con ilustraciones encargadas expresamente para la ocasión y un embalaje de alta calidad, dirigido a los coleccionistas de bandas sonoras.

«Hitman» es la última banda sonora que publica Laced —¡fíjate en esa preciosa portada!

En los últimos años, Laced ha seguido reeditando lanzamientos populares mediante reimpresiones y ediciones ampliadas, sobre todo en el caso de títulos cuyas primeras tiradas se agotaron rápidamente. La nueva disponibilidad del pack de Bloodborne se inscribe en una tendencia más amplia del mercado del vinilo de videojuegos, donde la demanda de ediciones de bandas sonoras descatalogadas se ha mantenido sólida.

Mientras tanto, el interés por Bloodborne sigue siendo elevado más de una década después, sobre todo tras el anuncio del próximo título de FromSoftware, centrado en el modo multijugador, Los Duskbloods, lo que ha reavivado el debate en torno a las obras más oscuras del estudio, inspiradas en el género fantástico y de terror.