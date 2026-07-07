PlayStation State of Play de junio de 2026: todos los anuncios, tráilers, fechas de lanzamiento y revelaciones sorpresa

El State of Play de Sony de junio de 2026 incluyó un montón de exclusivas y revelaciones muy esperadas en su más de una hora de duración, entre las que se contaban importantes colaboraciones con terceros, juegos de terror, RPG de acción, juegos de lucha, relanzamientos de franquicias clásicas y novedades sobre los servicios en línea (aunque no tantos de estos últimos). Ah, y anuncios de hardware, para todos los aficionados a los dispositivos de gaming.

El evento tuvo como plato fuerte una extensa presentación del modo de juego de «Marvel’s Wolverine», pero esa no fue, ni mucho menos, la única atracción. Sony también desveló la próxima entrega de la saga *God of War*, presentó una nueva aventura de *Tomb Raider*, confirmó el regreso de *Ace Combat* y *Stuntman*, mostró varios proyectos ambiciosos de terror y anunció novedades para PlayStation Plus.

Y lo más importante: «State of Play» ha ofrecido una visión más clara del futuro de PlayStation. Con su vuelta a centrarse en grandes títulos exclusivos, junto con varios proyectos de gran repercusión, parece que Sony está reavivando la guerra de las consolas, que llevaba tiempo en suspenso, o, como mínimo, lanzando un aviso a Xbox. Aquí tienes todo lo que Sony ha revelado.

«Wolverine» de Marvel presenta su mayor avance de jugabilidad hasta la fecha

Insomniac Games ha ofrecido el avance más completo hasta la fecha de su próximo título de acción y aventura, en el que se muestra el brutal estilo de combate de Logan, los cuerpos de los enemigos —que, al parecer, contienen más sangre de la que debería tener un ser humano—, las habilidades de desplazamiento gracias a sus garras y varios elementos de la trama. A diferencia de «Spider-Man» de Marvel, «Wolverine» se decanta claramente por el combate cuerpo a cuerpo sangriento, con una jugabilidad centrada en empalar y destrozar a los malos. ¡Snikt, snikt!

Las imágenes han reforzado el tono más oscuro que Insomniac lleva años adelantando. El combate es considerablemente más violento que en los anteriores juegos de Marvel del estudio, mientras que la historia promete explorar un lado más maduro del emblemático héroe mutante. «Marvel’s Wolverine» sale a la venta el 15 de septiembre en exclusiva para PlayStation 5.

«God of War» inicia un nuevo capítulo con Faye

Podría decirse que la mayor sorpresa de la presentación vino de la mano de Santa Monica Studio. En lugar de continuar la aventura de Kratos, el recién anunciado *God of War: Laufey* pone a los jugadores en la piel de Faye, la guerrera conocida en toda la saga nórdica como Laufey la Justa. Las primeras imágenes sugieren un sistema de combate más rápido y acrobático que se basa en gran medida en la magia y la movilidad, en lugar de en los poderosos puños de Kratos.

Aunque no es que haya estado precisamente «en el olvido», Faye siguió siendo una figura importante, aunque en gran medida invisible, a lo largo de los últimos juegos de God of War, por lo que su conversión en protagonista jugable supone un cambio significativo para la franquicia. Sin embargo, aún no hay fecha de lanzamiento.

«Tomb Raider» vuelve con «Legacy of Atlantis»

AunqueLara Croft está a punto de llegar a las pantallas de televisión, Crystal Dynamics y Flying Wild Hog han presentado «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», un nuevo juego que pretende volver a conectar a Lara Croft con las raíces de la franquicia, centradas en la exploración.

El tráiler de presentación muestra escenarios conocidos, como un «Valle Perdido» de Perú rediseñado, al tiempo que adelanta ruinas antiguas, acertijos ambientales a gran escala y varios personajes que regresan de anteriores juegos de Tomb Raider. Los jugadores podrán hacerse con tesoros antiguos a partir del 12 de febrero de 2027.

Silent Hill: Townfall

El terror fue el género predominante a lo largo de «State of Play», donde varios proyectos importantes contaron con un tiempo de pantalla considerable. El que probablemente resulte más emocionante es «Silent Hill: Townfall». Konami y No Code han ofrecido por fin información detallada sobre la última versión de este emblemático juego de terror y supervivencia, que en esta ocasión envía a un estadounidense enfermo a una isla escocesa envuelta en niebla.

El nuevo tráiler presentó a Zoe, una habitante de St. Amelia que establece una conexión con el protagonista, Simon, a través de un misterioso televisor de tubo de rayos catódicos. Los jugadores también pudieron ver con más detalle que nunca a una criatura aterradora que acecha en la versión del «Otro Mundo» del juego. Bueno, «aterradora» para aquellos que nunca han probado el haggis, quizá. Sony confirmó la fecha de lanzamiento para el 24 de septiembre y anunció que ya se pueden realizar reservas.

ILL

Hay juegos que hacen honor a su nombre, y luego está ILL. Desarrollado por el estudio responsable de Atomic Heart, ILL parece como si alguien hubiera metido en una batidora The Thing, Still Wakes the Deep y Dead Space. Este título de terror en primera persona presenta diseños grotescos de los enemigos, sistemas de física realistas y una mecánica de desmembramiento gráfico destinada a aumentar la tensión durante los encuentros.

En lugar de basarse únicamente en sustos repentinos, ILL parece centrarse en crear una atmósfera de terror constante a través de la narración ambiental y el comportamiento impredecible de los enemigos. Los detalles sobre la historia siguen siendo escasos, al igual que las noticias sobre la fecha de lanzamiento, ya que ILL aún se encuentra en fase de desarrollo.

Hasta el amanecer 2

Otra gran sorpresa en el género de terror llegó con «Until Dawn 2». La secuela retoma la fórmula del terror interactivo que contribuyó a convertir el juego original en un clásico de culto, aunque en esta ocasión la desarrolla Firesprite («Horizon: Call of the Mountain») en lugar de Supermassive Games, los creadores originales.

La historia también se aleja de la estación de montaña nevada del primer juego y sitúa a un equipo de cazafantasmas profesionales (que fingen el contenido de su programa de televisión) en una isla tropical. Resulta sorprendente, pues, que la isla albergue una auténtica amenaza sobrenatural. Peter Stormare vuelve a interpretar su papel del enigmático y excéntrico Dr. Hill.

La naturaleza perdida

Uno de los tráilers más evocadores de la presentación fue el de «The Lost Wild», el próximo juego de terror y supervivencia con dinosaurios de Great Ape Games. En lugar de presentar a los dinosaurios como monstruos de película, el juego los trata como animales inteligentes guiados por el instinto. El tráiler muestra a los jugadores adentrándose en densas selvas, instalaciones de investigación abandonadas y senderos cubiertos de maleza, mientras intentan evitar encuentros con depredadores que parecen cazar, patrullar y reaccionar de forma dinámica a su entorno.

Los desarrolladores ya habían descrito el proyecto como un «juego de terror y supervivencia con dinosaurios», y las últimas imágenes han reforzado esa visión a través de encuentros tensos, entornos claustrofóbicos y una sensación constante de vulnerabilidad.

El tráiler también destacó el impresionante nivel de detalle del entorno del juego, con una densa vegetación, una iluminación dinámica y animaciones realistas de las criaturas que contribuyen a crear una atmósfera de tensión constante. Cada encuentro parecía impredecible, lo que sugiere que los jugadores tendrán que estudiar detenidamente el comportamiento de los dinosaurios para poder sobrevivir.

Sobre el papel, todo esto se parece mucho a Deathground. Sin embargo, The Lost Wild debería destacar por varias razones, y no solo porque varios de los desarrolladores que participan en el proyecto trabajaron anteriormente en Alien: Isolation, un juego considerado por muchos como una de las mejores experiencias de terror y supervivencia de la última década. Esa influencia es evidente a lo largo de todo el tráiler, que se centra en el suspense, la incertidumbre y el miedo a ser perseguido, más que en la acción trepidante.

Con el estreno previsto para 2027, «The Lost Wild» se erigió como uno de los títulos de terror más destacados de la presentación y reforzó aún más la que podría considerarse la mejor selección de juegos de terror que Sony ha reunido en una presentación de State of Play.

Phantom Blade Zero

Los juegos de rol de acción siguen dominando el catálogo de la PS5, y uno de los más esperados es «Phantom Blade Zero». En lugar de anunciar una fecha de lanzamiento, la desarrolladora S-Game ha revelado que el título contará con su propia presentación exclusiva en «State of Play» a finales de este verano. Hasta entonces, aquí tenéis un nuevo tráiler.

No hay descanso para los malvados

Moon Studios, desarrollador de «No hay descanso para los malvados», fue objeto de críticas el año pasado tras afirmar que la versión para PC del juego, disponible en acceso anticipado, estaba siendo víctima de un «bombardeo de reseñas negativas» y que, si esto no cesaba, la empresa dejaría de existir. El fundador, Thomas Mahler, escribió en Discord en mayo del año pasado que «si estás escribiendo aquí y estás disfrutando de Wicked y tienes ganas de futuras actualizaciones, pero no has dejado una reseña positiva, es muy posible que dentro de un par de meses ya no estemos aquí para hacer nada, simplemente porque hemos sido víctimas de un bombardeo de reseñas negativas, lo que hace que la gente no compre el juego».

Sin embargo, quedó claro que el juego no estaba siendo objeto de un «bombardeo de críticas», sino que recibía una serie de críticas negativas normales en respuesta a unas actualizaciones del juego —recientes en aquel momento— que resultaron muy impopulares. Mahler también afirmó que la prensa especializada en videojuegos en general iba a por él, lo cual es, sin duda, una opinión.

En cualquier caso, ya se ha anunciado que la versión 1.0 de «No hay descanso para los malvados» llegará a PlayStation 5 en octubre de este año. Los jugadores pronto podrán comprobar si este RPG de acción consigue combinar de forma significativa el combate al estilo «Soulslike» con el modo cooperativo y un escenario de fantasía creado a mano, o si no es más que el último de una larga lista de aspirantes a superar a «Diablo».

Dune: El despertar

El ambicioso MMO de supervivencia de Funcom recibió una importante actualización durante la presentación. Tras su estreno en PC hace justo un año, «Dune: El despertar» se lanzará en PlayStation 5 el 22 de septiembre. Trae consigo un nuevo modo para un solo jugador, un capítulo adicional de la historia y numerosas mejoras diseñadas específicamente para los jugadores de consola.

Kemuri

Unseen, el estudio fundado por Ikumi Nakamura, antigua directora creativa de Tango Gameworks, ha vuelto a ofrecer un nuevo adelanto de Kemuri. Ambientado en un entorno urbano sobrenatural en el que conviven los vivos y los muertos, el juego combina la jugabilidad de acción y aventura con elementos multijugador cooperativos.

«Remedy amplía el universo de Control»

Remedy Entertainment ha presentado un nuevo tráiler de la historia de «Control Resonant» y ha confirmado que el juego saldrá a la venta el 24 de septiembre. El juego sigue las andanzas de Dylan por un Manhattan transformado por fuerzas paranaturales, donde la realidad parece inestable y una arquitectura imposible domina el horizonte. Los jugadores manejarán un arma capaz de cambiar de forma llamada «Aberrant» mientras luchan contra enemigos sobrenaturales por toda la ciudad.

Ace Combat 8: Las alas de Theve

Bandai Namco ha presentado oficialmente «Ace Combat 8», poniendo fin a años de especulaciones sobre el futuro de esta veterana franquicia de combate aéreo. El tráiler de presentación muestra espectaculares combates aéreos, una narrativa cinematográfica y unos gráficos mejorados, diseñados para las consolas de la generación actual.

Dynasty Warriors 3: Edición Completa Remasterizada

Koei Tecmo ha anunciado una versión remasterizada de Dynasty Warriors 3 y Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends. La colección, que saldrá a la venta el 1 de octubre para PlayStation 5, recupera uno de los títulos más queridos de la franquicia.

Dobles de acción: Hollywood

Es raro que los juegos de este tipo deparen muchas sorpresas, pero este hay que calificarlo como «Nadie se lo esperaba»: «Dobles de acción: Hollywood» es un juego que vuelve a poner a los jugadores al volante de vehículos utilizados para recrear secuencias icónicas de películas de acción. Cada producción presenta objetivos únicos, vehículos y oportunidades para realizar acrobacias, premiando la conducción precisa y los choques espectaculares. Y KITT, de El coche fantástico, hace su aparición, como si los cuarentones necesitaran más motivos para la nostalgia.

Rayman Legends: La nueva versión

Ubisoft ha anunciado «Rayman Legends: La nueva versión», una nueva versión en 3D de uno de los juegos de plataformas más queridos de la empresa. El proyecto, que saldrá a la venta el 1 de octubre, incluye una banda sonora ampliada, contenido adicional para la historia, un nuevo reino que explorar y cuatro niveles musicales totalmente nuevos, al tiempo que conserva el modo cooperativo local.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Arc System Works ha vuelto a ofrecer un nuevo avance de «Marvel Tōkon: Fighting Souls». Este juego de lucha inspirado en el anime ha presentado nuevos personajes jugables y nuevos sistemas de juego, al tiempo que sigue haciendo hincapié en el diseño de combate trepidante característico del estudio. El juego sigue siendo uno de los lanzamientos de juegos de lucha más esperados del momento.

Maratón

Bungie aprovechó la presentación para anunciar la llegada de Marathon, temporada 2. El estudio también ha puesto en marcha la «Open Play Week», que permite a los jugadores disfrutar de este shooter de extracción sin necesidad de tener una suscripción a PlayStation Plus hasta el 9 de junio.

RuneScape: Dragonwilds

Jagex ha confirmado que «RuneScape: Dragonwilds» llegará a PlayStation 5 y se lanzará como incorporación desde el primer día al catálogo de juegos de PlayStation Plus. Esta aventura centrada en la supervivencia permite a los jugadores explorar en solitario o en modo cooperativo mientras fabrican equipamiento, luchan contra monstruos y desentrañan misterios a lo largo y ancho de este mundo de fantasía. ¡Además, es la primera vez que la serie de videojuegos llega a las consolas!

Bancho, el chef

Una de las revelaciones más insólitas de la presentación fue «Bancho, el chef», una precuela independiente ambientada en el universo de «Dave the Diver». El juego combina la gestión de un restaurante, sistemas de rol, exploración y mecánicas de cocina, mientras los jugadores recorren el mundo en busca de la maestría culinaria. Sony también destacó la amplia integración del DualSense, diseñada para que la preparación de los platos resulte más táctil.

Onimusha vuelve a ser el centro de atención

Capcom ha ofrecido información detallada sobre *Onimusha: Way of the Sword* y ha confirmado que saldrá a la venta el 25 de septiembre. La editorial también ha lanzado una demo jugable justo después de la presentación, lo que permite a los jugadores probar de antemano mecánicas como la parada, el desvío, los ataques *Issen* y las habilidades del *Oni Armament*. El último tráiler destaca la combinación característica de la franquicia de enemigos sobrenaturales, combate con espada de precisión y escenarios históricos.

Hardware y accesorios de PlayStation

Aunque el software fue el protagonista de la presentación, Sony también dedicó un tiempo a destacar el ecosistema más amplio de PlayStation. El primero en aparecer fue el FlexStrike Wireless Fight Stick, diseñado específicamente para los aficionados a los juegos de lucha y los jugadores competitivos. Con la tecnología inalámbrica PlayStation Link y elementos de diseño orientados a los torneos, este accesorio supone el avance más significativo de Sony en el ámbito del hardware específico para los deportes electrónicos.

Sony también presentó un nuevo monitor para videojuegos de la marca PlayStation, dirigido tanto a usuarios de PS5 como de PC. La pantalla admite altas frecuencias de actualización y cuenta con características diseñadas específicamente para complementar el hardware de PlayStation.

PlayStation Plus incorpora importantes novedades

Aunque el «State of Play» se centró principalmente en los próximos lanzamientos, Sony también destacó varias novedades que llegarán a PlayStation Plus.

La selección «Essential» de junio incluye NBA 2K26, Alone in the Dark y Bomb Rush Cyberfunk. El catálogo general de juegos también se amplía con títulos como Another Crab’s Treasure, Skull and Bones, Destiny 2: Legacy Collection y Grand Theft Auto III: The Definitive Edition.

Los suscriptores Premium también tendrán acceso a títulos clásicos como Myst, Riven, Gitaroo Man, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy y Onimusha: Dawn of Dreams.