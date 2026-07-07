La película de «Dead by Daylight» ya tiene director y celebra su décimo aniversario con una colaboración con «Turnbound» y la hoja de ruta del año 11

La próxima película de «Dead by Daylight» ya tiene director , en la que Thordur Palsson se une a los guionistas David Leslie Johnson-McGoldrick y Alexandre Aja en esta producción de Blumhouse y Atomic Monster.

, en la que Thordur Palsson se une a los guionistas David Leslie Johnson-McGoldrick y Alexandre Aja en esta producción de Blumhouse y Atomic Monster. Celebraciones del décimo aniversario de Behaviour Interactive Además, presentó a Jason Voorhees como nuevo asesino y anunció un evento cruzado con el juego de combate automático Turnbound.

Además, presentó a Jason Voorhees como nuevo asesino y anunció un evento cruzado con el juego de combate automático Turnbound. De cara al futuro, Dead by Daylight ha revelado su plan de desarrollo para el Año 11, entre los que se incluyen nuevos capítulos, un importante rediseño visual, nuevos modos de juego, compatibilidad con mods y colaboraciones con franquicias como Terrifier, Scooby-Doo y Diablo.

«Dead by Daylight» celebra actualmente su décimo aniversario, con motivo del cual se ha celebrado recientemente un evento especial en Montreal (la ciudad natal de la desarrolladora Behaviour Interactive). Sin embargo, la última noticia relacionada con todo esto es que la película que se está preparando ya tiene director: Thordur Palsson.

Puede que el nombre no te suene, pero la primera película de terror folclórico de Palsson, *The Damned*, tuvo una buena acogida entre la crítica cuando se estrenó en los cines a principios de 2025. Además, es el artífice de la primera serie original islandesa de Netflix, *The Valhalla Murders*. La película de *Dead by Daylight* está siendo producida por Blumhouse Atomic Monster, la productora conjunta dirigida por Jason Blum y James Wan (*The Conjuring*).

«No hay mejor momento que el décimo aniversario para compartir esta noticia», afirmó Jason Blum. «Thordur es el cineasta en quien confiamos para llevar ‘Dead by Daylight’ de la pantalla en la que juegas a la gran pantalla que ves en los cines».

El horror detrás de la cámara

Palsson se une al equipo de la película «Dead by Daylight» junto a los guionistas ya anunciados, David Leslie Johnston-McGoldrick y Alexandre Aja. El primero es uno de los principales creativos detrás de la franquicia «The Conjuring», mientras que Aja es conocido sobre todo por ser el director de la película de monstruos «Crawl», el remake de «Las colinas tienen ojos» y su gran éxito «Haute Tension» (Alta tensión).

«Lo que David y Alexandre aportan a Dead by Daylight es un equilibrio poco común entre una narrativa centrada en los personajes y una intensidad implacable propia del género», afirmó Blum. «Inspirándose en el survival horror y el terror psicológico, su trabajo crea un mundo en el que el miedo no solo se experimenta, sino que hay que ganárselo. Se trata de un proyecto cinematográfico diseñado para atraer a un director capaz de elevar esa visión a través de la interpretación y la grandiosidad».

Puede que a Blum le haga ilusión destacar el talento creativo que ahora forma parte del proyecto de la película, pero se mantiene hermético sobre qué elementos del juego se incorporarán a la adaptación. Aunque «Dead by Daylight» se lanzó con tres asesinos, su elenco de asesinos sobrenaturales cuenta ahora con más de 40 personajes, entre los que se incluyen «The Trickster», inspirado en el K-Pop, y el retorcido mutante «The Unknown», por lo que, de momento, nadie sabe a ciencia cierta quién o qué acechará a las desventuradas víctimas en la película.

Ch Ch Ch Ah Ah Ah

Muchos de los asesinos de Dead by Daylight han llegado a la «Niebla» del juego procedentes de otros medios, sobre todo de películas de terror. La última incorporación llegará el 16 de junio y se trata de uno de los asesinos más solicitados: Jason Vorhees.

«Pocos personajes de terror han demostrado ser tan ingeniosos, creativos y despiadadamente brutales como el hombre de la máscara de hockey», afirmó Behavior en un comunicado de prensa. «Era importante plasmar varios aspectos diferentes de los métodos asesinos de Jason en su Poder, lo que ha dado lugar a un asesino versátil y opresivo, capaz de moverse con agilidad, actuar con brutalidad a distancia y actuar con sigilo».

Entre estas habilidades se incluyen la capacidad de teletransportarse por el mapa y rastrear a los supervivientes por el sonido de sus pasos. Al hacerlo, Jason deja tras de sí un rastro visible de niebla para advertir a los jugadores de que está cerca y, probablemente, para asustarlos al mismo tiempo.

«¡Soy leñador y estoy bien!»

También es posible utilizar un proyectil o un gancho para inmovilizar a un superviviente, así como activar la habilidad «Jump Scare» —cuyo nombre no podría ser más acertado— para destrozar los objetos cercanos. Los jugadores también podrán desbloquear trajes específicos del juego para Jason, todos ellos con su característica máscara de hockey, pero combinándola con todo tipo de estilos, desde un diseño de leñador sucio hasta un aspecto de cadáver empapado.

«Turnbound» se vuelve sangriento

En un giro inesperado respecto a las habituales travesuras de los crossovers, algunos «Killers» de Dead by Daylight se están pasando al autobattler por turnos Turnbound, desarrollado por 1TK Games. La actualización ya está disponible y permite a los jugadores desbloquear aspectos exclusivos que transforman a los héroes jugables en versiones de los asesinos principales de Dead by Daylight, tras completar una serie de misiones.

En «Turnbound», los personajes se ven atrapados en un juego de mesa embrujado, algo sobre lo que no suelo escribir muy a menudo.

Wukong puede convertirse en «The Trapper» si destruye una ficha de héroe rival utilizando un «Bloodthirsty Bat». Alice desbloquea el aspecto «The Huntress» si libra una batalla con cinco fichas de «The White Rabbit» en el tablero. Kitsune desbloquea el traje de «La Artista» cuando los jugadores destruyen seis fichas utilizando fichas «Pecklet» en una sola batalla, y Robin puede convertirse en «El Lanzador de la Muerte» si destruye dos fichas utilizando un «Arpón Embrujado» en un solo turno.

Hoja de ruta para el 11.º curso

La gran fiesta del fin de semana también vino acompañada de una actualización de lo más completa relacionado con el próximo contenido de Dead by Daylight, así como la presencia de Blum y Palsson. Este último señaló su intención con la película, al afirmar: «Lo principal es que quiero plasmar esa sensación de mirar por encima del hombro». Quiero plasmar el pavor, la tensión, el miedo a lo que te espera en *The Fog*. Me encanta el terror que te acompaña incluso después de que haya terminado, y esa es la experiencia cinematográfica que queremos llevar a la gran pantalla para vosotros».

Esto es lo que tenemos previsto, de momento, para el próximo año.

Hay un nuevo capítulo centrado en los supervivientes, «The Life Road», que se estrenará el 25 de junio y presentará a Shane Wiigwaas, el primer superviviente indígena del juego. Entre los próximos lanzamientos se incluyen el capítulo «Chorus of Sin», desarrollado por la comunidad, en agosto; un capítulo de «Terrifier» protagonizado por Art the Clown en noviembre; y una adaptación de 2027 de «The Casting of Frank Stone».

Los desarrolladores también han esbozado los planes de juego a largo plazo. Se prevé una importante renovación visual para 2027 que actualizará los modelos de los personajes, las animaciones, las expresiones faciales, los mapas, la iluminación, los efectos meteorológicos y los detalles del entorno. Entre las características adicionales se incluyen nuevas líneas de diálogo para los personajes originales, nuevos modos de juego, como el modo 1 contra 1 y el modo Zombi, y compatibilidad con herramientas de modding en entorno aislado que permitirán a los jugadores crear y compartir contenido personalizado.

Se han presentado varias colecciones cosméticas nuevas, entre las que se incluyen las colecciones «Black Banquet» y «Sunflesh», colaboraciones con Iron Maiden e Ice Nine Kills, y novedades relacionadas con «The Walking Dead», «Silent Hill» y «Diablo». Behaviour también ha confirmado que los personajes de Scooby-Doo se incorporarán al juego a través de una futura colección. ¡Caramba!