DAVE THE DIVER: El DLC «In the Jungle» sale a la venta con una nueva región, contenido argumental, gestión de restaurantes… y una película del estudio de «Sharknado»

DAVE EL BUCEADOR: En la selva Ya está disponible para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Ya está disponible para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. La expansión incorpora un nuevo entorno de agua dulce , tramas, personajes y funciones de gestión de restaurantes.

, tramas, personajes y funciones de gestión de restaurantes. Mintrocket también ha estrenado un cortometraje de acción real creado en colaboración con The Asylum (Sharknado) con motivo del lanzamiento.

Mintrocket ha lanzado «In the Jungle», la última expansión de «DAVE THE DIVER». Ya disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, este contenido descargable lleva el popular juego de aventuras y gestión más allá del Blue Hole y lo traslada a un nuevo escenario de agua dulce.

El DLC incluye más de 10 horas de contenido nuevo, entre el que se cuentan un nuevo ecosistema, personajes, misiones y sistemas de gestión. Por otra parte, el lanzamiento viene acompañado de un cortometraje de acción real producido en colaboración con The Asylum, el estudio responsable de películas de culto sobre criaturas como «Sharknado» y «Meth Gator».

«In the Jungle» lleva a Dave a un nuevo ecosistema de agua dulce

La expansión sigue los pasos de Dave en su viaje hacia el interior del país para investigar un lago en la selva y las comunidades que viven a su alrededor. El nuevo escenario presenta un ecosistema de agua dulce repleto de fauna, ingredientes y recursos únicos que difieren de los que se encuentran en el juego básico.

Los jugadores explorarán nuevos entornos submarinos mientras desentrañan misterios relacionados con una antigua civilización oculta bajo el lago. La expansión también incluye misiones, tramas y descubrimientos adicionales vinculados a la región selvática y a sus habitantes.

«¿Dónde está el agua?»

Más allá de la exploración submarina, «In the Jungle» hace especial hincapié en forjar relaciones con los habitantes del pueblo. Los jugadores pueden ayudar a los residentes, ganarse su confianza y desbloquear nuevas oportunidades a través de misiones e interacciones a medida que se van involucrando más en la comunidad.

El DLC también amplía los sistemas de gestión del juego con la incorporación de Bancho Grill. En lugar de centrarse en los platos de marisco que se sirven en Bancho Sushi, el nuevo restaurante se especializa en cocina a la parrilla con productos de agua dulce, lo que obliga a los jugadores a reunir ingredientes y gestionar un menú completamente nuevo inspirado en el entorno de la selva.

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¿Qué más incluye, además de la nueva trama?

Además de su nuevo contenido argumental, «In the Jungle» introduce nuevas zonas por descubrir más allá del lago central. Mintrocket ha afirmado que los jugadores se encontrarán con templos antiguos, bosques inexplorados y otros lugares que amplían el alcance de la última aventura de Dave más allá de la mera exploración submarina.

La expansión está pensada para los jugadores que hayan completado la campaña principal DAVE EL BUCEADOR historia, aunque Mintrocket también ha incluido una opción que permite a los jugadores empezar directamente por el contenido «In the Jungle» sin tener que terminar primero el juego básico.

El escenario de la selva presenta nuevas criaturas, ingredientes y sistemas de progresión, mientras que las interacciones con los aldeanos ofrecen nuevas oportunidades de juego y recompensas. Según Mintrocket, la expansión se diseñó para ampliar considerablemente el mundo de DAVE THE DIVER, manteniendo al mismo tiempo la mecánica de juego basada en la exploración, la recolección y la gestión de un restaurante que caracterizó al juego original.

Hazte con algunos artículos oficiales a través de Silver Lining.

También está previsto que a finales de este año salgan a la venta ediciones físicas de DAVE THE DIVER a través de Silver Lining Direct. La Edición Completa incluirá el juego base y todo el contenido descargable publicado, incluido «In the Jungle», mientras que la Edición de Coleccionista añadirá una serie de extras físicos, como objetos de arte coleccionables, pins, postales, un llavero y otros artículos temáticos. Ambas ediciones ya están disponibles para reserva en PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.