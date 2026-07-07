Resumen semanal: Obsidian retira «The Outer Worlds» de las tiendas mientras «Warzone» cierra, la segunda temporada de «Marathon» y nuevas consolas portátiles de Acer y Lenovo

Obsidian retira «The Outer Worlds» de las principales tiendas, en medio de la polémica por los problemas con la actualización de la edición «Spacer’s Choice».

de las principales tiendas, en medio de la polémica por los problemas con la actualización de la edición «Spacer’s Choice». Activision confirma el soporte para Warzone está llegando a su fin en PS4 y Xbox One a medida que se van conociendo detalles sobre Modern Warfare 4.

está llegando a su fin en PS4 y Xbox One a medida que se van conociendo detalles sobre Modern Warfare 4. Bungie lanza la segunda temporada de «Marathon» el 2 de junio, con una semana de prueba gratuita, cambios en el sistema de progresión y nuevas actualizaciones en la mecánica de juego de terror y supervivencia.

el 2 de junio, con una semana de prueba gratuita, cambios en el sistema de progresión y nuevas actualizaciones en la mecánica de juego de terror y supervivencia. Acer presenta el Predator Atlas 8 dispositivo portátil equipado con el nuevo chip Arc G3 Extreme de Intel y una avanzada tecnología de refrigeración.

dispositivo portátil equipado con el nuevo chip Arc G3 Extreme de Intel y una avanzada tecnología de refrigeración. Lenovo se desmarca del polémico G02 portátil, tras las informaciones que relacionaban a la empresa con un dispositivo de videojuegos con ROM integrada.

Obsidian retira del mercado el primer «The Outer Worlds»

Obsidian anunció esta semana que retiraría el primer juego de «The Outer Worlds» de varias plataformas de venta, concretamente: Xbox Series X|S, la aplicación de Xbox para PC, Windows Store, Steam, Epic Games Store, GOG y PlayStation 5 — se retiró de esta consola ayer, y del resto de tiendas el 27 de mayo. Sin embargo, sigue estando disponible en Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Obsidian ha afirmado que la retirada de la venta se debe a «limitaciones de la plataforma en cuanto a los derechos» en el caso de algunas consolas, y a «restricciones de la plataforma» en el de otras, aunque no ha dado más detalles sobre el significado de estos términos. En su lugar, el estudio se centra ahora en la Spacer’s Choice Edition (que cuesta unos 40 dólares). Obsidian prometió una actualización gratuita a algunos jugadores, pero no cumplió su promesa.

«Esto es una auténtica mierda porque la “remasterización” de Spacer’s Choice es, de hecho, peor que la original», comentó un usuario en X. «Lo de las “limitaciones imprevistas de la plataforma” es una excusa», añadió otro. «Compré el juego básico a precio completo para esta actualización. Supongo que hoy mismo solicitaré que me devuelvan el dinero. Además, de ahora en adelante no volveré a comprar ningún juego de Obsidian».

No obstante, Obsidian sí respondió ayer a las quejas en X: «La actualización a la edición Spacer’s Choice tenía como objetivo dar las gracias a todos aquellos que compraron el juego básico de The Outer Worlds, ofreciéndoles una actualización gratuita a la versión recientemente mejorada. Sin embargo, debido a diversas restricciones de acceso y a problemas técnicos, no hemos podido ofrecerla con la fluidez que deseábamos y nuestros jugadores están, con razón, molestos.»

«Si has comprado el juego básico para Xbox One o PlayStation 4 entre el 30 de abril y el 27 de mayo, o si tienes algún problema con la actualización, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente y trabajaremos contigo para solucionarlo. Volvemos a pedir disculpas por las molestias ocasionadas».

«Además, la actualización seguirá siendo gratuita para los jugadores de PC que posean el juego base, ya retirado de la venta. Debido al funcionamiento de los derechos de acceso en las consolas, los usuarios que hayan adquirido la versión digital para Xbox One y PlayStation 4 deberán poseer el juego base más los DLC o el pase de expansión para poder acceder a la actualización en el futuro».

«Call of Duty: Warzone» deja las consolas; llega un nuevo «Modern Warfare»

The Outer Worlds no es el único título AAA que va a dejar de estar disponible, ya que Activision anunció ayer que Call of Duty: Warzone dejará de recibir soporte en PS4 y Xbox One. El cambio entrará en vigor el 4 de junio, fecha en la que el juego se retirará de las tiendas. Quienes lo tengan podrán seguir jugando, pero la tienda del juego dejará de estar disponible el 25 de junio y el juego completo dejará de ser jugable una vez que finalice la temporada 6 de Black Ops 7.

Si los jugadores quieren pasarse a una consola más nueva (o cambiar al PC), pueden conservar su progreso en Warzone siempre que utilicen la misma cuenta de Activision vinculada. Activision ha publicado una sección de preguntas frecuentes para cualquiera que esté preocupado por perder el acceso a los contenidos de pago.

La editorial ha afirmado que espera que Warzone llegue a su fin en otoño de este año, momento en el que también tiene previsto lanzar el último título de Call of Duty: Modern Warfare 4. Al igual que con otros juegos de la serie, el desarrollo corre principalmente a cargo de Infinity Ward, aunque también participan alrededor de una docena de estudios más. Mark Grigsby y Jack O’Hara, codirectores de Infinity Ward, hablaron en una reciente rueda de prensa sobre lo que los jugadores pueden esperar de MW4 y por qué está ambientado en Corea.

«Tomamos una decisión deliberada: podemos obtener mucha información sobre cómo es la vida en Corea del Norte, pero, por supuesto, no tenemos acceso a Kim Jong-Un ni a su familia», afirmó O’Hara. «Creamos nuestra propia dictadura norcoreana. A través de ella —al principio del juego, básicamente, el padre ha fallecido— lo que queremos mostrar es un conflicto intrafamiliar mientras se debaten con la idea de la reunificación de Corea».

El capitán Price y la Fuerza Operativa 141 regresan en la campaña para un jugador para enfrentarse a Vladimir Makarov. El terrorista ultranacionalista ruso y némesis de toda la vida de Price reaparece tras su implicación en la muerte de John «Soap» MacTavish durante los acontecimientos de MW3.

Las actualizaciones del modo multijugador incluyen la incorporación de «Kill Block», un modo en el que el entorno cambia tras cada ronda de «Gunfight». La personalización del equipamiento en «Gunsmith» cuenta ahora con recomendaciones de la IA, y los jugadores pueden equiparse con accesorios de Apex de gran potencia. Además, la introducción de la fuerza concusiva en los explosivos hace que las detonaciones puedan ahora derribar físicamente a los jugadores. También habrá un modo DMZ; el 7 de junio se dará a conocer más información al respecto.

La segunda temporada de «Marathon» incluye una prueba gratuita

Bungie acaba de anunciar que la temporada 2 de Marathon comenzará el 2 de junio. Además, será gratuita desde esa fecha hasta el 9 de junio, en lo que Bungie denomina «Semana de juego abierto». Ten en cuenta que los usuarios de Xbox y PlayStation seguirán necesitando una suscripción para acceder a los servicios en línea.

Los jugadores actuales se enfrentarán a varios reinicios al final de la primera temporada, tal y como ha explicado Bungie en un cargo oficial; aspectos como los cosméticos y los logros no se ven afectados. La empresa ha explicado que va a borrar parte del progreso en el juego porque «es importante que demos a los jugadores la oportunidad de explorar la nueva temporada juntos y que no tengan que preocuparse por enfrentarse a equipos totalmente equipados desde el primer momento».

La actualización de la temporada 2 trae consigo una importante renovación centrada en la jugabilidad de terror y supervivencia, la progresión y las mejoras en la calidad de vida. El elemento central es Night Marsh, una versión nocturna y más oscura de Dire Marsh, donde la visibilidad es limitada y los jugadores deben recurrir a linternas, bengalas de señalización y equipamiento especial para sobrevivir tanto a otros jugadores hostiles como a enemigos controlados por la IA más resistentes. La temporada 2 también presenta a «Sentinel», una nueva configuración defensiva para «Runner» basada en el control de zonas mediante minas, tecnología de bloqueo de proyectiles y habilidades de rastreo de enemigos.

La actualización renueva por completo el sistema de progresión con un nuevo sistema «Cradle» que permite a los jugadores mejorar de forma permanente sus estadísticas reciclando equipamiento, mientras que la subida de nivel de las facciones y los contratos se han simplificado para reducir la monotonía y acelerar la progresión. Bungie también añade nuevas armas, implantes, cambios en el modo clasificatorio, más espacio en la bóveda, colas para dúos y mejoras en el sistema antitrampas.

Acer presenta la consola portátil para juegos Predator con Intel Arc G3 Extreme

Acer ha presentado oficialmente la Predator Atlas 8, una nueva consola portátil de gama alta para videojuegos equipada con los procesadores Arc G3 y G3 Extreme de Intel, recientemente lanzados al mercado. Anunciada durante la feria Computex 2026, esta consola es una de las primeras portátiles diseñadas en torno a la plataforma dedicada Arc G-Series de Intel. Según Intel, estos chips combinan una gestión optimizada del consumo energético, la tecnología de escalado XeSS 3 basada en IA y compatibilidad con el trazado de rayos para ofrecer un mayor rendimiento en juegos para dispositivos portátiles y una mayor eficiencia de la batería, al tiempo que permiten disfrutar de la experiencia completa de Windows 11.

La Predator Atlas 8 cuenta con una pantalla táctil WUXGA de 8 pulgadas con una resolución de 1920×1200, una frecuencia de actualización de 120 Hz, compatibilidad con frecuencia de actualización variable, protección Gorilla Glass Victus y hasta 500 nits de brillo. Acer hace especial hincapié en la refrigeración y el rendimiento sostenido, y presenta lo que, según afirma, es el primer ventilador de refrigeración metálico jamás utilizado en una consola portátil para videojuegos, junto con un sistema térmico AeroBlade de doble ventilador diseñado para mejorar el flujo de aire hasta en un 10 %.

El dispositivo también incluye puertos Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, gatillos de efecto Hall, audio DTS Ultra, almacenamiento ampliable y una batería de hasta 80 Wh diseñada para prolongar las sesiones de juego portátiles.

La nueva gama Arc G3 incluye variantes estándar y Extreme con hasta 14 núcleos de CPU y gráficos Xe3 basados en la arquitectura Arc B390 de Intel, que posiciona estos chips como un gran avance en la eficiencia de los juegos de bajo consumo. Acer tiene previsto lanzar el Predator Atlas 8 en Norteamérica, Europa, Australia y otras regiones a partir de octubre de 2026.

Lenovo se pronuncia sobre un nuevo dispositivo portátil que despierta sospechas

Por otra parte, en cuanto a otras noticias sobre consolas portátiles, se han producido algunos tejemanejes en torno a una supuesta nueva consola portátil económica de Lenovo, la G02. Posicionada como una alternativa más cara a modelos como el R36S and Roybeila P36S, se ha visto que el G02 está a la venta en AliExpress.

Lleva la marca de Lenovo y viene con miles de ROM preinstaladas —una situación que, en el mejor de los casos, se encuentra en una zona gris legal, pero que resulta especialmente delicada cuando está vinculada a una gran empresa tecnológica como Lenovo. A pesar de que numerosos medios han informado ampliamente de que la propia Lenovo vendía la consola, esta no aparece, ni ha aparecido nunca, en ninguna de las páginas web de Lenovo (ni siquiera la versión en chino). También se ha informado ampliamente de que se ha retirado de la venta en AliExpress, pero esto es no es así.

Imágenes extraídas del anuncio actual en AliExpress.

Lo cierto es que se trata de un dispositivo de marca blanca, un término que se utiliza para describir productos genéricos fabricados bajo licencia por empresas de renombre; se trata de una práctica habitual en el mercado asiático, similar a la del mencionado ROYIBEILA, que fabrica Powkiddy.

Lenovo sí respondió a un artículo publicado por Tom’s Hardware En el G02, un portavoz anónimo del gigante tecnológico afirmó: «Los dispositivos distribuidos oficialmente por Lenovo o sus licenciatarios autorizados en el mercado chino no incluyen tarjetas de memoria ni juegos preinstalados. Cualquier software o contenido que se encuentre en dispositivos vendidos fuera de los canales autorizados puede haber sido añadido por terceros sin el conocimiento ni la aprobación de Lenovo. Cualquier contenido instalado por el usuario —así como cualquier problema que pueda surgir— es responsabilidad exclusiva del usuario del dispositivo, tal y como se indica explícitamente en su manual de instrucciones».

Eneba News también se ha puesto en contacto con Lenovo para recabar una declaración.