Nuevos lanzamientos de videojuegos: del 8 al 14 de junio de 2026

La segunda semana de junio nos ha traído una oferta de lanzamientos extraordinariamente variada, que abarca desde acogedores juegos de supervivencia tipo «sandbox» y aventuras de colección de criaturas, hasta remakes de RPG para jugadores exigentes y simuladores de vida inspirados en el folclore. Tanto si buscas un mundo enorme que explorar con amigos como una experiencia más centrada en la narrativa, esta semana hay algo para casi todo tipo de jugador.

Solarpunk

La desarrolladora Cyberwave y la editora rokaplay han lanzado por fin Solarpunk, uno de los juegos independientes más solicitados en Steam. Ambientado en unas islas flotantes que funcionan con energía renovable, el supervivencia y artesanía Este título combina la agricultura, la automatización, la exploración en dirigible y la construcción cooperativa en una visión del futuro decididamente optimista. El juego se lanzó para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Quizá lo más destacable en torno a Solarpunk sea la inusual transparencia de los desarrolladores antes del lanzamiento. Con más de un millón de juegos añadidos a las listas de deseos durante el desarrollo, Cyberwave advirtió públicamente a los jugadores de que no esperaran una epopeya de supervivencia a gran escala centrada en el combate, sino que describió el proyecto como una experiencia de creación acogedora y a menor escala, desarrollada por un equipo muy reducido. Esa honestidad parece haber calado entre los jugadores, lo que ha ayudado a establecer expectativas realistas antes del lanzamiento.

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Remake de Gothic 1

La desarrolladora Alkimia Interactive y la editora THQ Nordic han lanzado por fin «Gothic Remake», que acerca el clásico de culto de los videojuegos de rol de 2001 al público actual. Lanzado para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, este remake recrea fielmente la inhóspita colonia penitenciaria del juego original, al tiempo que renueva por completo los gráficos, las animaciones y los sistemas de combate.

Las primeras reacciones indican que Alkimia ha logrado, en gran medida, conservar el espíritu intransigente que convirtió al original en una leyenda en Europa RPG círculos. Las críticas han elogiado el compromiso del juego con la libertad del jugador y su diseño clásico, aunque persisten algunos problemas técnicos y detalles por pulir. Los debates de la comunidad tras el lanzamiento también han puesto de relieve unas cifras de jugadores sorprendentemente elevadas en Steam, lo que indica un interés significativo más allá de la base de seguidores tradicional de la franquicia.

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Atado al Vacío

Creado y publicado por Hatchery Games, «Voidling Bound» se presenta como una intrigante mezcla de colección de criaturas, mecánicas de RPG de acción y disparos en tercera persona. Los jugadores asumen el papel de un «Space Wrangler» que controla directamente a unos compañeros alienígenas en constante evolución conocidos como «Voidlings», personalizando sus habilidades a través de ramificaciones evolutivas mientras luchan contra la corrupción en planetas hostiles. El juego se ha lanzado para PC, y está previsto que las versiones para consolas —PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2— salgan al mercado más adelante.

Lo que más se comenta del juego es su pedigrí. Hatchery Games está formada por antiguos desarrolladores de Skylanders, y las primeras reacciones de la comunidad han comparado con frecuencia a Voidling Bound con un sucesor espiritual moderno de la franquicia «toys-to-life» de Activision, que en su día fue dominante. Los usuarios de Steam han respondido positivamente durante el periodo de lanzamiento, con reseñas que elogian sus sistemas de progresión de las criaturas y su combate enérgico.

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El castillo perdido 2

Desarrollado y publicado por Hunter Studio, Lost Castle 2 sale esta semana del «Early Access» con el lanzamiento de su versión completa 1.0 para PC. Este juego de lucha roguelite de desplazamiento lateral se basa en la fórmula del título original, pero incorpora un modo cooperativo ampliado, sistemas de progresión más profundos y un amplio arsenal de armas y equipamiento.

La versión 1.0 presenta el final definitivo de la historia del juego, niveles adicionales de dificultad para la fase final, sistemas ampliados de personalización de personajes y una revisión completa del sistema de progresión basada en los comentarios de los jugadores recopilados durante casi un año. Para los aficionados que han seguido la trayectoria del juego desde su acceso anticipado, este lanzamiento supone la versión definitiva del roguelite de acción cooperativa de Hunter Studio.

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Cuentos de Seikyu

Desarrollado por ACE Entertainment y publicado por Fireshine Games, Cuentos de Seikyu combina la mecánica de juego de simulación de vida con el folclore japonés en un encantador escenario de fantasía. Los jugadores se establecen en la mágica isla de Seikyu, donde la agricultura, la artesanía, el establecimiento de relaciones y la exploración se complementan con habilidades de transformación sobrenaturales inspiradas en la mitología de los yokai.

El juego ha llamado la atención por su peculiar combinación de mecánicas de simulación agrícola acogedoras y temas del folclore de Asia Oriental. Tras su estreno en acceso anticipado, el título sigue ampliándose mediante actualizaciones, al tiempo que va creando una comunidad de jugadores atraídos por su ritmo relajado, las interacciones entre los personajes y su entorno fantástico único.

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Menciones destacadas

Durante ese mismo periodo se produjeron otros lanzamientos dignos de mención. «Starseeker: Astroneer Expeditions» entró en acceso anticipado para PC el 11 de junio, ofreciendo una experiencia de exploración espacial cooperativa de la mano de System Era Softworks. «Herdling» se lanzó en PC y Xbox como parte de la oferta de junio de Game Pass de Microsoft, mientras que «Junkster» se incorporó al servicio más adelante esa misma semana.

Por otra parte, los suscriptores de Xbox Game Pass también pudieron disfrutar de una serie de novedades a lo largo del mes de junio, una ventana de lanzamientos repleta de presentaciones, entre las que se incluyen Kingdom: Two Crowns, EA Sports FC 25 y Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition.

With Summer Game Fest Con los anuncios aún recientes y varios lanzamientos importantes que llegan al mismo tiempo, la segunda semana de junio se ha convertido en uno de los periodos más ajetreados del año, tanto para los desarrolladores independientes como para las franquicias consolidadas. Desde los cielos llenos de esperanza de Solarpunk hasta las brutales minas del remake de Gothic, a los jugadores no les faltan nuevos mundos que explorar.