Resumen semanal: la polémica sobre los soportes físicos de PlayStation, la confusión de la ESA con los servidores de Minecraft y las medidas de Godot contra la IA

La decisión de Sony sobre los soportes físicos alimenta el debate sobre la propiedad y la conservación.

alimenta el debate sobre la propiedad y la conservación. La ESA da marcha atrás tras unos comentarios polémicos sobre los servidores de Minecraft.

tras unos comentarios polémicos sobre los servidores de Minecraft. Godot toma medidas drásticas sobre los envíos de código generado por IA de baja calidad.

sobre los envíos de código generado por IA de baja calidad. Las marcas se burlan del anuncio de Sony, y KFC se llevó todo el protagonismo.

Continúa la polémica en torno a PlayStation

Seamos sinceros: que Sony vaya a dejar de fabricar discos físicos dentro de menos de dos años es la noticia más importante de esta semana, y la reacción negativa no ha hecho más que intensificarse. Algunos se han pronunciado en contra, mientras que otros han decidido mantenerse firmes en nombre de la conservación de los videojuegos (o del código).

PreguntéPerdido en una secta, que abogan por la conservación de los animales de caza, qué opinaban sobre la noticia y cómo podría afectar esto a su negocio, y nos respondieron: «Nos entristece muchísimo ver que esto ocurra, pero también es por eso por lo que hacemos lo que hacemos. La conservación de la fauna silvestre es algo que nos preocupa profundamente y haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir haciéndolo mientras podamos».

Otra empresa que se ha sumado a la defensa de los soportes físicos es GitHub. Como repositorio de código número uno de Internet, se lleva mucho tiempo utilizando para almacenar de todo, desde proyectos de Godot hasta agentes de inteligencia artificial. Ahora, en una iniciativa sorprendente, la plataforma ofrece grabar código en CD de forma gratuita.

Os hemos escuchado. Y estamos de acuerdo. A la luz de los últimos avances en soportes físicos, GitHub se complace en anunciar que ya puedes obtener tu repositorio público en CD-ROM. Guárdalo. Préstalo a tus amigos. Pásaselo a tus hijos. Tu código es tuyo, físicamente, para siempre. Hasta que lo pierdas,… pic.twitter.com/p1qxqjmnfa — GitHub (@github) 2 de julio de 2026

Sin embargo, hay dos salvedades importantes: la opción solo está disponible hasta el 6 de julio y es válida para las primeras 1.000 personas que la soliciten.

Mientras tanto, una voz inesperada a favor de los soportes físicos se hizo oír en la persona de Trevor Noah, quien publicó en X: «…para muchos jugadores, los discos físicos son la única forma asequible de jugar, ya que pueden conseguirlos de segunda mano. Además, puedes regalarles los juegos a tus hermanos pequeños, lo cual es una forma estupenda de que se inicien en los juegos a los que tú jugabas».

«Pero lo más importante, como hemos visto con PlayStation esta última semana, es que si los contenidos que compramos son únicamente digitales, nos los pueden quitar de un momento a otro sin que podamos hacer nada al respecto», añadió, haciéndose eco del principal problema que la gente tiene con la decisión de Sony. «Imagínate que, un día, toda tu colección de videojuegos pudiera ser borrada de la noche a la mañana porque, técnicamente, no es de tu propiedad».

El miércoles informé de cómo muchas personas y empresas dedicadas a la conservación de videojuegos se han mostrado muy indignadas por este asunto, y una de las voces más influyentes en este ámbito ha hecho ahora una declaración que resume bastante bien la situación. Frank Cifaldi, director de la Video Game History Foundation, publicó lo siguiente en Bluesky:

Declaración de Frank Cifaldi, director de VGHF, sobre el cese de la comercialización de soportes físicos de PlayStation y el cierre de las tiendas digitales de PS3 y PSP. [imagen o contenido incrustado] — Fundación para la Historia de los Videojuegos (@gamehistoryorg.bsky.social) 1 de julio de 2026 a las 20:47 h

Al parecer, los servidores privados de Minecraft son ilegales

La «ESA» a la que se refiere Cifaldi es la Asociación de Software de Entretenimiento, una organización que afirma con orgullo: «Como jugadores que somos, conocemos y amamos los videojuegos igual que vosotros. Nuestra misión es contribuir a la expansión y protección del mercado innovador y creativo de la industria de los videojuegos aquí, en Estados Unidos».

Pero, en realidad, se trata de la principal asociación profesional y grupo de presión del sector de los videojuegos en Estados Unidos. Esto los sitúa al mismo nivel que TIGA en el Reino Unido y Videojuegos Europa, en el sentido de que son organizaciones que anteponen los intereses de las empresas a los de los jugadores. La última andanada de la ESA contra los jugadores se produjo a principios de esta semana, cuando se opuso a la Ley «Protect Our Games» de California.

En este contexto, Jennifer Gibbons, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales Estatales de la ESA, intervino en la audiencia sobre el proyecto de ley para explicar que los servidores comunitarios de Minecraft «no están afiliados en modo alguno a Microsoft. Microsoft, en lo que respecta a Minecraft, ha recibido muchas críticas porque esos servidores comunitarios no aplican las mismas normas de seguridad que Microsoft aplica en sus propios servidores de Minecraft».

Cuando se le preguntó si esto era como un mercado negro de videojuegos, Gibbons respondió: «Sí. De hecho, lo consideramos piratería; en estos momentos tenemos dos demandas pendientes contra servidores privados, y el Representante de Comercio de Estados Unidos, en sus informes sobre mercados notorios dedicados a la falsificación y la piratería, ha calificado a algunos de estos grandes servidores privados como mercados notorios».

Esto provocó una gran confusión entre los jugadores, dado que Minecraft ha funcionado gracias a los servidores gestionados por la comunidad y, podría decirse, incluso prospera gracias a ellos. Desde entonces, la ESA ha matizado los comentarios de Gibbon mediante una aclaración enviada a la prensa, que se muestra a continuación.

La cita de la ESA.

Sin embargo, «Dejad de acabar con los videojuegos» no se desanima y, en la actualidad, está analizar los próximos pasos.

Los desarrolladores de Godot marcan un límite en materia de IA

Godot ha anunciado esta semana dos actualizaciones importantes, pero no del motor. Más bien, los responsables del proyecto han formalizado por fin La visión de la Fundación Godot sobre lo que representa Godot y para qué se puede utilizar, incluyendo el hecho de que siempre seguirá siendo gratuito y de código abierto. El otro anuncio está directamente relacionado con la naturaleza de código abierto de Godot: dado que cualquiera puede ofrecer actualizבלת o modificar Godot (es decir, realizar una solicitud de incorporación de cambios), el volumen de estas es enorme, lo que significa que el tiempo disponible para que alguien revise el código es escaso.

Por ello, la Fundación Godot se ha visto obligada a manifestarse en contra de el gran número de solicitudes de incorporación de cambios (pull requests) relacionadas con la IA, realizadas por personas que utilizan IA o por agentes de IA. El problema es que se está enviando código que, sencillamente, no es muy bueno y que, a menudo, es el resultado de que alguien esté programando «por intuición» o, de alguna otra forma, no entienda realmente lo que está haciendo.

Muchas empresas se enfrentan ahora con frecuencia a código de IA defectuoso; los desarrolladores del conocido emulador de PS3 RPCS3 se vio obligada a introducir un cambio similar en su política como Godot allá por mayo, después de que se viera inundado de código «chapucero».

Y, por último,

Escribo las noticias para poder hacer lo que me dé la gana en ellas. Normalmente, esto implica investigar a fondo un tema e intentar profundizar en una noticia desde un ángulo que quizá otros hayan pasado por alto. Otras veces, quiero reconocer que las noticias de Sony también han llevado a un montón de grandes empresas a burlarse de ellos ofreciendo productos exclusivamente digitales de cosas como pizzas y Deloreans.

Y luego está KFC, que una vez más ha superado con creces lo que cabría esperar en una situación como esta. Os dejo con esta pequeña y sabrosa «perla»: