El último Nintendo Direct desvela un remake de «The Legend of Zelda» y muy pocos juegos nuevos

Zelda: La Ocarina del Tiempo (remake) presentado para Switch 2.

presentado para Switch 2. Kingdom Hearts 4, Xenoblade Genesis y Fire Emblem encabeza la futura oferta de Nintendo.

encabeza la futura oferta de Nintendo. Amplio soporte de terceros llega con «Dragon’s Dogma 2», «Stellar Blade», «Onimusha» y muchos más.

Esta semana ya ha estado repleta de presentaciones y anuncios de videojuegos (más de los que cualquier persona en su sano juicio podría esperar seguir el ritmo) y Nintendo acaba de sumarse a la lista con su último Nintendo Direct. El remake de *The Legend of Zelda* fue la sorpresa que se reservó para el final, mientras que el resto de la presentación estuvo dominado por una gran cantidad de adaptaciones de otras plataformas.

Hubo algunas sorpresas agradables para los jugadores que recuerdan cuando Nintendo se caracterizaba por dar rienda suelta a su imaginación con sus títulos, pero fueron escasas y aisladas: se notaba claramente una mentalidad de «estar a la altura de los demás», ya que muchos juegos modernos de consola están llegando por fin a la Switch 2.

Aquí tienes lo más destacado del Nintendo Direct de junio.

The Legend of Zelda: La Ocarina del Tiempo (remake)

Aunque la primera Switch salió al mercado con *The Legend of Zelda: Breath of the Wild*, una reinvención de la clásica saga de videojuegos, la Switch 2 aún no ha recibido ningún nuevo título de *Zelda* ni de *Super Mario*. Los seguidores de este último al menos han tenido una sorpresa con los nuevos trajes para *Donkey Kong Bananza* (hablaremos de ello más adelante), pero en cuanto al primero: Nintendo no ha mostrado ni dicho nada sobre lo que los aficionados pueden esperar realmente del remake de *Ocarina of Time*, solo que debería salir este año.

¿Intentará Nintendo lanzarlo al mismo tiempo que GTA VI? Al ser quizá la única empresa de videojuegos con el peso suficiente para plantarle cara a Rockstar, es una posibilidad.

«Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen» llega a Switch 2

Una de las revelaciones más importantes de terceros en el Direct fue el anuncio de «Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen» para Nintendo Switch 2. Este RPG de acción de Capcom se lanzó originalmente en marzo de 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y ahora regresa en una edición ampliada que incluye la nueva región de Norgan.

«Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen» saldrá a la venta el 9 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Se desvela «Fire Emblem: Fortune’s Weave»

Nintendo también ha presentado la próxima entrega de su veterana serie de juegos de rol tácticos. *Fire Emblem: Fortune’s Weave* presenta los «Juegos Heroicos», una gran competición en la que la recompensa definitiva es un deseo concedido por el misterioso Soberano Divino.

El tráiler de presentación adelantó nuevos héroes, batallas estratégicas a gran escala y una historia centrada en la ambición, el destino y el sacrificio. «Fire Emblem: Fortune’s Weave» llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre de 2026.

«Stellar Blade» da el salto a las consolas de Nintendo

Tras su estreno en PlayStation 5 en abril de 2024 y su posterior llegada a PC, «Stellar Blade», el elegante juego de acción y aventuras de Shift Up, se estrena ahora en Nintendo Switch 2. Los jugadores se ponen en la piel de Eve mientras lucha contra los Naytiba en la batalla de la humanidad por recuperar la Tierra.

La versión para Switch 2 supone la primera aparición del juego en una plataforma de Nintendo. Stellar Blade saldrá a la venta para Nintendo Switch 2 a finales de 2026.

«Rhythm Heaven» vuelve con «Rhythm Heaven Groove»

Vuelve la querida serie rítmica de Nintendo. «Rhythm Heaven Groove» incluye más de 80 nuevos retos rítmicos, además de modos adicionales, entre los que se encuentra una aventura de inspiración fantástica en la que sincronizar tus acciones con el ritmo es la clave para vencer a los enemigos.

El peculiar sentido del humor por el que se conoce a la serie sigue intacto, y el modo multijugador local admite hasta cuatro jugadores. «Rhythm Heaven Groove» saldrá a la venta el 2 de julio de 2026 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

El relanzamiento de Capcom de la clásica franquicia de acción volvió a aparecer tras las presentaciones anteriores, y Nintendo confirmó que los jugadores de Switch 2 podrán disfrutar de esta aventura de espadas a finales de este año. Los jugadores se enfrentarán al demoníaco Genma utilizando una combinación de técnicas tradicionales de esgrima y poderes sobrenaturales de los oni. Durante la presentación también se destacó el combate controlado por movimiento mediante los Joy-Con.

«Onimusha: Way of the Sword» saldrá a la venta el 25 de septiembre de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

«Orbitals» ofrece una aventura cooperativa inspirada en el anime

«Orbitals», una experiencia cooperativa totalmente nueva, pone a los jugadores en la piel de Maki y Omura, dos héroes que intentan salvar su hogar de una misteriosa catástrofe cósmica. Diseñado en torno al trabajo en equipo entre dos jugadores, el juego combina la exploración, la resolución de acertijos y una narrativa cinematográfica con una estética anime muy característica.

«Orbitals» se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch 2 el 3 de septiembre de 2026.

«Rayman Legends Retold» vuelve tras su aparición en State of Play

Tras haber aparecido por primera vez durante La reciente presentación «State of Play» de Sony, «Rayman Legends Retold» volvió a aparecer durante la presentación de Nintendo. Este remake reinterpreta los gráficos del juego original en 3D y, además, introduce nuevas fases musicales, un mundo adicional para explorar y el modo «Cueva de las Pruebas», centrado en los retos.

«Rayman Legends Retold» saldrá a la venta el 1 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Con un aire de programa infantil un poco descabellado convertido en videojuego, la aventura social cooperativa de House House anima a grupos de amigos a explorar, resolver acertijos y comunicarse utilizando una variedad de herramientas poco convencionales dentro del juego. Mitad juego de exploración y mitad «sandbox» social, Big Walk se centra principalmente en la interacción entre los jugadores y el trabajo en equipo.

«Big Walk» saldrá a la venta el 4 de agosto de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC y Mac.

Pokémon Pokopia se amplía con contenido submarino

Nintendo cerró esta sección con la presentación de una importante actualización para Pokémon Pokopia. Una actualización gratuita que llegará en agosto añadirá la exploración submarina, mientras que el «Pase de expansión», recién anunciado, introducirá nuevas ciudades, Pokémon, atuendos y muebles.

El primer capítulo de contenido descargable de pago, «Bubbly Basin», se lanzará junto con la actualización gratuita en agosto de 2026, y está previsto que se publiquen más contenidos hasta finales de 2026 y durante 2027. Pokémon Pokopia ya está disponible para Nintendo Switch 2.

«Xenoblade» acapara toda la atención con versiones remasterizadas y una nueva entrega

Nintendo y Monolith Soft dedicaron una parte importante de la presentación a la franquicia Xenoblade, anunciando tres ediciones mejoradas para Nintendo Switch 2 de los tres títulos principales, además de un juego completamente nuevo.

«Xenoblade Chronicles: Definitive Edition», «Xenoblade Chronicles 2» y «Xenoblade Chronicles 3» recibirán versiones mejoradas para Switch 2 que ofrecerán una experiencia de juego a 60 fps, gráficos mejorados y una serie de novedades en la jugabilidad. Además de las mejoras gráficas, cada título incluye contenido exclusivo diseñado específicamente para el nuevo hardware.

El Xenoblade Chronicles original incorpora opciones de desplazamiento en vehículos; Xenoblade Chronicles 2 introduce nuevos encuentros con mercenarios centrados en los Blade, mientras que Xenoblade Chronicles 3 incluye un modo adicional centrado en el combate y en sobrevivir a oleadas de enemigos.

El calendario de lanzamientos se extiende a lo largo del resto de 2026. «Xenoblade Chronicles: Definitive Edition» ya está disponible en formato digital, y su versión física saldrá a la venta el 30 de julio. «Xenoblade Chronicles 2» se lanzará en formato digital el 30 de julio, y su edición física estará disponible a partir del 1 de octubre. Xenoblade Chronicles 3 llegará el 3 de diciembre.

La presentación concluyó con el anuncio de «Xenoblade Genesis», una nueva entrega prevista para 2027. El tráiler de presentación mostró a los misteriosos Vesselai y la ciudad-academia de Leukos, insinuando una historia que girará en torno a un conflicto divino, dioses antiguos y una nueva generación de héroes. Xenoblade Genesis saldrá a la venta en exclusiva para Nintendo Switch 2 en 2027.

Kingdom Hearts vuelve por fin a las plataformas de Nintendo

Tras años de versiones en la nube y lanzamientos fragmentados, los aficionados a Nintendo por fin podrán disfrutar de la experiencia completa de Kingdom Hearts en una consola dedicada. Square Enix ha confirmado que Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue y Kingdom Hearts III + Re Mind llegarán a Nintendo Switch 2 el 8 de octubre de 2026. Simultáneamente, se lanzará un pack físico de Kingdom Hearts Collection [I-III] para Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Nintendo también ofreció otro breve adelanto de Kingdom Hearts IV. Aunque el tráiler no reveló muchos detalles, mostró nuevas secuencias de combate, presentó a varios personajes que regresan y confirmó que el desarrollo sigue en marcha.

Kingdom Hearts IV saldrá a la venta para Nintendo Switch 2, junto con PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

«Splatoon Raiders» es un spin-off del fenómeno multijugador de Nintendo

La colorida serie de juegos de disparos de Nintendo, basada en la tinta, recibe su primer spin-off independiente con «Splatoon Raiders». A diferencia de la estructura centrada en el modo multijugador de las entregas anteriores, «Raiders» pone mayor énfasis en el contenido para un solo jugador impulsado por la narrativa, al tiempo que conserva elementos cooperativos para aquellos jugadores que sigan queriendo formar equipo con sus amigos.

El tráiler de presentación mostró la exploración, las interacciones entre personajes y un mayor énfasis en la narrativa de lo que los aficionados habían visto hasta ahora en la franquicia. Nintendo también confirmó una presentación especial de «Splatoon Raiders Direct» para el 30 de junio, mientras que los jugadores de Splatoon 3 podrán participar en un Splatfest conmemorativo que comenzará el 11 de julio.

«Splatoon Raiders» se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch 2 el 23 de julio de 2026.

Star Fox vuelve con una versión renovada y moderna

Nintendo presentó el mes pasado la última versión de Star Fox, pero el último Direct le ha dado al juego un poco más de margen. La versión actualizada amplía la campaña del juego original con niveles rediseñados, contenido adicional para la historia y modelos de personajes renovados. Aunque la acción «on-rails» básica se mantiene intacta, Nintendo parece estar posicionando el proyecto como algo más que una simple mejora visual.

Los jugadores no tendrán que esperar mucho para probarlo por sí mismos, ya que una demo disponible ahora mismo. Star Fox saldrá a la venta para Nintendo Switch 2 el 25 de junio de 2026.

«Nintendo Switch Sports Resort» amplía la fórmula del control de movimiento

Nintendo retoma uno de sus conceptos de videojuegos casuales más exitosos con «Nintendo Switch Sports Resort». Partiendo de las bases sentadas por «Wii Sports Resort» y «Nintendo Switch Sports», esta secuela presenta 12 deportes, en los que se combinan los favoritos de siempre con actividades totalmente nuevas diseñadas en torno a los controles de movimiento de los Joy-Con.

Vuelven el boxeo y los bolos, mientras que nuevas disciplinas como el skateboarding y la lucha de pulgares amplían la oferta. «Nintendo Switch Sports Resort» sale a la venta el 22 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2.

«Final Fantasy Resonance» vuelve a «Brave Exvius»

Square Enix hizo más de un anuncio durante la presentación. «Final Fantasy Resonance» adapta el arco argumental inicial del veterano título para móviles «Final Fantasy Brave Exvius» a un juego de rol independiente con unos gráficos detallados en pixel art y el clásico combate por turnos.

Esta presentación posiciona a «Resonance» como un homenaje a las raíces retro de la franquicia, al tiempo que acerca una de sus historias para móviles a un público más amplio. «Final Fantasy Resonance» saldrá a la venta el 22 de octubre de 2026 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

«Dragon Quest Monsters» vuelve con una nueva aventura

La veterana serie derivada dedicada a la colección de monstruos vuelve a la carga con *Dragon Quest Monsters: The Withered World*. Los jugadores reclutarán criaturas de todo el universo de *Dragon Quest*, las entrenarán y las combinarán para convertirlas en aliados cada vez más poderosos gracias al característico sistema de síntesis de la serie.

El tráiler de presentación adelantaba un escenario más sombrío que el de las entregas anteriores, al tiempo que mantenía los encantadores diseños de los monstruos por los que es conocida la franquicia. «Dragon Quest Monsters: The Withered World» saldrá a la venta el 3 de diciembre de 2026 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Metáfora: «ReFantazio» se une al catálogo de Switch 2

Uno de los juegos de rol más aclamados de 2024 da el salto a las consolas de Nintendo. Desarrollado por Studio Zero, el equipo responsable de Persona 3, 4 y 5, Metaphor: ReFantazio se lanzó originalmente en octubre de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Esta épica aventura fantástica recibió elogios generalizados por la construcción de su mundo, su narrativa política y sus sistemas de combate.

Los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán vivir la aventura por el Reino Unido de Euchronia a finales de este año. «Metaphor: ReFantazio» saldrá a la venta para Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre de 2026.

RuneScape: Dragonwilds sale de la fase de acceso anticipado

El spin-off de supervivencia y artesanía de Jagex continúa su expansión más allá del PC con un lanzamiento para Nintendo Switch 2. RuneScape: Dragonwilds, que se estrenó en acceso anticipado para PC en 2025, transporta a los jugadores a Ashenfall, una región infestada de dragones donde la artesanía, la exploración y la supervivencia cooperativa cobran protagonismo.

La versión para Switch 2 llega junto con las nuevas ediciones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. RuneScape: Dragonwilds saldrá a la venta el 15 de septiembre de 2026.

«Hello Kitty Party Land» trae el caos multijugador

¡Miau! A eso sí que lo llamo entretenimiento para toda la familia: «Hello Kitty Party Land» llega a ambas consolas Switch. Con más de 40 minijuegos y capacidad para hasta cuatro jugadores, el título parece estar diseñado para ocupar un espacio similar al de «Mario Party», al tiempo que recurre a la amplia galería de personajes de Sanrio.

«Hello Kitty Party Land» saldrá a la venta el 29 de octubre de 2026 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Minecraft llega a Nintendo Switch 2

Mojang ha confirmado que el juego «sandbox» más vendido de todos los tiempos contará con una versión específica para Nintendo Switch 2 a finales de este año. Aunque durante la presentación no se detallaron las mejoras técnicas concretas, esta iniciativa supone la llegada de uno de los títulos más importantes del mundo de los videojuegos a la última consola de Nintendo.

Minecraft ya está disponible en prácticamente todas las demás plataformas existentes, incluyendo PC, PlayStation, Xbox, dispositivos móviles y las plataformas anteriores de Nintendo, y la edición para Switch 2 llegará en 2026.

«The Duskbloods», de FromSoftware, sigue siendo uno de los mayores misterios de Switch 2.

El próximo juego de rol de acción de FromSoftware volvió a destacar como uno de los proyectos más interesantes de la feria. Ambientado en un mundo en el que el tiempo y el espacio parecen estar colapsando, Los Duskbloods narra un conflicto en torno al misterioso «First Blood», mientras la humanidad se enfrenta a la extinción. El último tráiler ha ofrecido un nuevo adelanto de los entornos góticos del juego, sus inquietantes criaturas y sus brutales enfrentamientos.

Aunque los detalles siguen siendo escasos, el proyecto sigue suscitando comparaciones con Bloodborne y Elden Ring gracias a su atmósfera envolvente y a su enfoque en combates exigentes. Está prevista una prueba de red cerrada para el verano de 2026, aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento.

«Lies of P» llega a Switch 2 con su paquete completo

Tras su exitoso estreno en septiembre de 2023, «Lies of P» llega a la última consola de Nintendo. Desarrollado por Round8 Studio y publicado por Neowiz, este oscuro RPG de acción reinterpreta la historia de Pinocho desde una perspectiva gótica al estilo «Soulslike». Los jugadores se enfrentan a horrores mecánicos por toda la ciudad de Krat mientras descubren la verdad que se esconde tras un devastador levantamiento de marionetas.

La «Edición Completa», recién anunciada, incluye el juego básico junto con «Overture», la expansión precuela presentada durante el Summer Game Fest 2025. La versión digital saldrá a la venta el 6 de agosto de 2026 para Nintendo Switch 2, mientras que la versión física lo hará el 2 de octubre.

Devil May Cry 5 vuelve con un paquete exclusivo para Switch 2

Capcom sigue apostando fuerte por la nueva plataforma de Nintendo con «Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition». Lanzado originalmente en 2019 y posteriormente mejorado para PlayStation 5 y Xbox Series X/S a través de la Special Edition, Devil May Cry 5 sigue siendo uno de los títulos de acción más destacados del género.

La versión para Switch 2 incluye opciones adicionales de personalización de personajes, música de combate extra y equipamiento Devil Breaker adicional para Nero, al tiempo que conserva el elegante estilo de combate que hizo que el juego original fuera todo un éxito. Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition saldrá a la venta el 23 de junio de 2026.

Lords of the Fallen II nos trae otro desafío al estilo Souls

El Direct también ofreció un primer vistazo a «Lords of the Fallen II», la secuela del juego de rol de acción y fantasía oscura de CI Games. El nuevo tráiler mostraba batallas a gran escala contra enemigos monstruosos, al tiempo que destacaba las opciones de combate ampliadas, que combinan armas cuerpo a cuerpo, ataques a distancia y poderosas habilidades mágicas.

El juego original, *Lords of the Fallen*, salió a la venta en 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, y parece que la secuela se basa en esos cimientos con un mundo más amplio y enfrentamientos más ambiciosos. Lords of the Fallen II saldrá a la venta, como no podía ser de otra manera, en otoño de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

«Muramasa: Revenant Blades» combina fantasía y folclore

Durante la presentación también se dio a conocer un juego de rol de acción completamente nuevo. «Muramasa: Revenant Blades» combina la mitología japonesa, criaturas sobrenaturales y combates trepidantes en un colorido escenario de fantasía. Los jugadores podrán elegir entre varios protagonistas mientras luchan en un mundo poblado por demonios, espíritus y guerreros legendarios.

El tráiler de presentación destacó los fluidos combates con espadas, junto con un reparto que parece incluir tanto personajes humanos como otros inspirados en los oni. «Muramasa: Revenant Blades» saldrá a la venta a principios de 2027 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC.

«Jujutsu Kaisen» se lanza al multijugador competitivo

Los aficionados al anime recibieron un anuncio sorpresa con «Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton». Inspirado en los géneros «battle royale» y de supervivencia, el juego permite que compitan simultáneamente hasta ocho jugadores. Los participantes deben sobrevivir primero a oleadas de monstruos antes de enfrentarse entre sí en combates cada vez más intensos.

«Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton» saldrá a la venta en 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Ninjala 2 amplía la fórmula del juego original

GungHo Online Entertainment ha presentado oficialmente «Ninjala 2: The Uncharted Planet», una secuela a mayor escala del título multijugador gratuito que se estrenó en Switch en 2020. En lugar de centrarse exclusivamente en combates competitivos, la secuela presenta un amplio mundo abierto ambientado en un misterioso planeta alienígena. Los jugadores deben explorar entornos desconocidos, descubrir pistas y enfrentarse a enemigos utilizando la combinación característica de la serie de técnicas ninja y armas basadas en chicles.

«Ninjala 2: The Uncharted Planet» saldrá a la venta en la primavera de 2027 en exclusiva para Nintendo Switch 2.

Una de las sorpresas más esperadas del Direct corrió a cargo de Toby Fox. Tras meses de expectación, Nintendo confirmó que el capítulo 5 de Deltarune se lanzará el 24 de junio de 2026 como una actualización gratuita en todas las plataformas existentes.

El último capítulo continúa la secuela por episodios de Undertale, cuyos primeros capítulos comenzaron a publicarse en 2018. Aunque el tráiler de Nintendo se mantuvo deliberadamente enigmático, los fans por fin tienen una fecha para la siguiente etapa de la historia de Kris, Susie y Ralsei. El capítulo 5 de Deltarune se lanzará para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Mac, PlayStation 4 y PlayStation 5.

Pikuniku 2 nos devuelve a uno de los mundos más extraños de los videojuegos independientes

¡Una dosis extra de ternura! Pikuniku 2 conserva el humor peculiar y los rompecabezas del juego original, al tiempo que da el salto por primera vez a una presentación totalmente en 3D. El tráiler de presentación mostraba entornos extraños, verduras gigantes y ese mismo encanto surrealista que ayudó al primer juego a ganarse un grupo de seguidores fieles.

«Pikuniku 2» saldrá a la venta en 2027 para Nintendo Switch 2 y PC.

La sección «Partner Spotlight» destaca el apoyo adicional de terceros

Nintendo cerró esta parte de la presentación con un repaso vertiginoso en el que se mostraron varias adaptaciones y lanzamientos multiplataforma previstos. Entre los títulos más destacados se encontraba Warhammer 40.000: Space Marine 2, que llegará a Switch 2 en invierno de 2026 tras su lanzamiento inicial en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC en 2024.

También se ha confirmado que «Final Fantasy XIV Online» llegará a Switch 2, y el acceso anticipado comenzará en agosto de 2026. El MMORPG de Square Enix ya estaba disponible anteriormente en PC, Mac, PlayStation y Xbox.

Otros anuncios destacados fueron «Observer: System Redux», «DayZ Cool Edition», «Tales of Eternia Remastered», «Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2», «Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration», «SnowRunner», «Fitness Boxing 3: Switch 2 Edition», «Everbloom» y «Atelier Karia: The Night Kingdom and the Guide of Memories».

«Donkey Kong Bananza» celebra el 40.º aniversario de Mario

Nintendo también ha desvelado contenido cruzado para «Donkey Kong Bananza» como parte de las celebraciones en curso con motivo del 40.º aniversario de «Super Mario Bros.». Esta colaboración, disponible por tiempo limitado, incluye trajes inspirados en Mario y Luigi para Donkey Kong y Pauline, además de objetos típicos de la serie de Mario, como los bloques de pregunta y las setas super, que aparecerán a lo largo del mundo del juego.

En lugar de lanzarla como un único evento, Nintendo va a repartir la celebración en cuatro fases distintas a lo largo del verano, lo que garantiza que los jugadores tengan múltiples oportunidades de desbloquear recompensas antes de que finalice la promoción. Esta colaboración se inscribe en una tendencia más amplia de Nintendo de celebrar aniversarios importantes mediante eventos dentro de los juegos, de forma similar a las anteriores celebraciones de Mario, Zelda y Animal Crossing.

Llega el DK Challenge para los suscriptores de Nintendo Switch Online

Los suscriptores de Nintendo Switch Online que utilicen Switch 2 también tendrán acceso a un nuevo evento de duración limitada dedicado íntegramente a Donkey Kong. El «DK Challenge» reta a los jugadores a completar objetivos en diversos juegos clásicos de Donkey Kong disponibles en la biblioteca retro de Nintendo.

Los participantes que superen los retos podrán conseguir tarjetas digitales de retos y recompensas exclusivas en función de su rendimiento. Durante el periodo del evento también habrá disponibles retos adicionales basados en Donkey Kong Bananza. El DK Challenge comienza el 10 de junio de 2026 y se prolongará hasta el 1 de septiembre de 2026.

«One Piece: Grand Gourmet» ofrece un tipo diferente de aventura pirata

La última adaptación de One Piece de Bandai Namco adopta un enfoque sorprendentemente poco convencional en comparación con los juegos anteriores basados en el manga de larga trayectoria de Eiichiro Oda. En lugar de centrarse en el combate y la exploración, One Piece: Grand Gourmet se centra en la gestión de un restaurante. Los jugadores construirán su propia versión del emblemático restaurante Baratie, al tiempo que reclutan a los Piratas del Sombrero de Paja para que les ayuden y sirven comidas a cientos de personajes de todo el universo de One Piece.

El juego cuenta con más de 400 personajes y parece combinar mecánicas de simulación de gestión con elementos pensados específicamente para los seguidores más fieles de la serie. One Piece: Grand Gourmet saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, iOS y Android.

Nintendo presenta los mandos Joy-Con inspirados en «Deep Cut»

Aparte de los anuncios sobre software, Nintendo presentó brevemente un nuevo juego de mandos Joy-Con de edición especial inspirados en el trío Deep Cut de Splatoon. El colorido diseño presenta detalles en azul en uno de los mandos y toques en amarillo en el otro, a juego con la estética del popular grupo de ídolos que debutó en Splatoon 3. El nuevo juego de Joy-Con saldrá a la venta el 23 de julio de 2026, junto con Splatoon Raiders.