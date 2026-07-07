JDM: «Japanese Drift Master» incorpora el DLC «American Classics» y modelos gratuitos del Nissan 180SX

El DLC «American Classics» Ya está disponible y añade seis nuevos vehículos de inspiración estadounidense.

Ya está disponible y añade seis nuevos vehículos de inspiración estadounidense. Todos los jugadores Además, recibirás dos modelos Nissan 180SX gratuitos como parte de la última actualización.

Además, recibirás dos modelos Nissan 180SX gratuitos como parte de la última actualización. Funciones multijugador y una nueva campaña secundaria siguen figurando en la hoja de ruta para futuras actualizaciones.

Gaming Factory ha ampliado la gama de vehículos de JDM: Japanese Drift Master con el lanzamiento del DLC «American Classics». Ya disponible en todas las plataformas, esta expansión de pago incorpora seis nuevos vehículos de inspiración estadounidense, mientras que una actualización gratuita ofrece a todos los jugadores acceso a dos coches deportivos Nissan adicionales.

Esta actualización continúa el soporte posterior al lanzamiento de «JDM: Japanese Drift Master» tras su salida al mercado para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además de los nuevos vehículos, el desarrollador también ha adelantado las próximas mejoras en el modo multijugador y el contenido adicional de la historia que llegarán en futuras actualizaciones.

American Classics amplía su gama con seis nuevos vehículos

La novedad más destacada es el DLC «American Classics», un paquete de vehículos premium que incorpora al juego seis coches originales de inspiración estadounidense. La gama abarca desde los clásicos «muscle cars» hasta los modernos vehículos de altas prestaciones, lo que ofrece a los jugadores opciones adicionales para hacer derrapes, dar una vuelta y personalizar sus coches en el mundo abierto del juego.

El DLC incluye el Ironvale Hauler F84, el Ironvale Stallion 2024, el Roebuck Striker, el Roebuck Jetstream 1959, el Roebuck Reaver 1969 y el moderno Roebuck Reaver 2024. Cada vehículo se ha diseñado para complementar el modelo de manejo del juego, al tiempo que ofrece diferentes características de conducción y posibilidades de personalización.

Además de la expansión de pago, Gaming Factory ha lanzado dos modelos emblemáticos de Nissan como actualización gratuita para todos los jugadores. El Nissan 180SX Type X de 1996 y el Nissan 180SX (RPS13) de 1994 se suman a la lista actual de vehículos con licencia, ampliando aún más la selección de auténticos coches deportivos japoneses disponibles en el juego.

Estas novedades se basan en uno de los puntos fuertes de JDM: Japanese Drift Master: recrear la cultura automovilística japonesa a través de vehículos con licencia, amplios sistemas de tuning y una mecánica de conducción inspirada en el drifting real. Los jugadores pueden personalizar sus coches mediante modificaciones estéticas, mejoras de rendimiento, ajuste de la suspensión y ajustes detallados de la configuración antes de lanzarse a la carretera.

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Ambientado en la prefectura ficticia de Guntama, «JDM: Japanese Drift Master» combina una experiencia de conducción en mundo abierto con una historia inspirada en la cultura japonesa de las carreras callejeras. Los jugadores exploran más de 250 kilómetros de carreteras que incluyen puertos de montaña, autovías rurales, pueblos y barrios urbanos, con condiciones meteorológicas cambiantes y un ciclo dinámico de día y noche que contribuyen a dar vida a cada recorrido.

Además de las carreras, los jugadores pueden completar misiones de la historia, enfrentarse a retos de derrapes y de adherencia, ganar reputación y crear una colección de vehículos con licencia, al tiempo que van conociendo mejor al elenco de personajes del juego. La combinación de exploración, progresión y personalización avanzada de los vehículos sigue siendo un elemento central de la experiencia.

De cara al futuro, Gaming Factory ha confirmado que el modo multijugador seguirá ampliándose tras su lanzamiento preliminar. Está prevista una actualización completa del modo multijugador para julio, que introducirá eventos basados en mapas en los que los jugadores podrán competir entre sí en el mundo abierto.

El estudio también ha confirmado que actualmente se está desarrollando una nueva campaña secundaria. Aunque aún no se han dado a conocer más detalles, este contenido narrativo adicional seguirá ampliando el mundo de JDM: Japanese Drift Master, junto con futuras actualizaciones de jugabilidad tras el lanzamiento del DLC «American Classics».