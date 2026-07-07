Honkai: Star Rail, versión 4.3, ya está disponible con la espada Mortenax, nuevos eventos y jade estelar gratis

Honkai: Star Rail, versión 4.3 ya está disponible en todas las plataformas.

ya está disponible en todas las plataformas. Mortenax Blade se une al elenco como un nuevo personaje de 5 estrellas de Fire Nihility.

se une al elenco como un nuevo personaje de 5 estrellas de Fire Nihility. Los jugadores pueden conseguir jades estelares gratis, pases especiales y objetos cosméticos exclusivos.

HoYoverse ha lanzado la versión 4.3 de Honkai: Star Rail, «The Lethe Below the Living», que incorpora un nuevo capítulo importante de la historia, una versión jugable de Mortenax Blade y varios eventos nuevos al popular RPG por turnos. La actualización ya está disponible para PC, iOS, Android, PS5 y la Epic Games Store.

La versión 4.3, una de las actualizaciones más importantes del juego en los últimos meses, amplía la historia de Planarcadia, que sigue desarrollándose, al tiempo que introduce nuevas recompensas, contenido de final de juego y banners Warp. Los jugadores que quieran añadir a Mortenax Blade y su característico «Light Cone» a su plantilla pueden utilizar los «Stellar Jades» obtenidos en el juego o recargar con «Oneiric Shards» para participar en los últimos banners.

Honkai: Star Rail, versión 4.3, continúa la historia de Planarcadia

La novedad más destacada de la versión 4.3 es la nueva misión de Trailblaze: «El Leteo bajo los vivos». El último capítulo lleva a los jugadores a adentrarse aún más en Planarcadia, mientras el Pionero y Mortenax Blade se dirigen hacia el antiguo río Lete, oculto en el Mundo del Lienzo. Por el camino, deberán enfrentarse a la creciente amenaza del Señor Ravager Asat Pramad y a la influencia persistente del Aeon Voracity.

¡Mira eso! ¡Una tormenta de espadas!

El viaje de Blade constituye el eje emocional de la actualización. Tras siglos cargando con la maldición de Shuhu en su interior, el Cazador Stellaron busca poner fin de una vez por todas a su sufrimiento aprovechando el poder de la Voracidad. Si esa decisión le reportará finalmente la libertad, la muerte o algo completamente diferente sigue siendo una de las grandes incógnitas que plantea el nuevo contenido de la historia.

La versión 4.3 también supone el debut jugable de Mortenax Blade, un personaje de 5 estrellas del elemento Fuego que sigue el Camino de la Nihilidad. Su conjunto de habilidades gira en torno a la creación de una zona especial que potencia sus habilidades, al tiempo que permite a los aliados aplicar efectos negativos que alimentan sus ataques posteriores. HoYoverse también ha lanzado el nuevo cono de Luz de 5 estrellas, «Reforjado en el fuego infernal», que ofrece a los jugadores otro objetivo premium en el banner para sus jades estelares y fragmentos oníricos.

Además de la historia principal, la actualización introduce varias actividades y recompensas nuevas. Los jugadores pueden participar en los eventos «Pixel Plane Rumble» y «Wispae Amusement Park», reclamar 600 jades estelares como compensación por el mantenimiento y la corrección de errores, y conseguir 10 pases especiales de Star Rail a través de la campaña de inicio de sesión «Gift of Odyssey». La actualización también añade el «Modo Starward», una nueva variante de desafío de alto nivel para «Memory of Chaos», «Pure Fiction» y «Apocalyptic Shadow» que requiere que los jugadores formen tres equipos distintos a cambio de recompensas adicionales de jade estelar.

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HoYoverse sigue trabajando en el futuro de «Honkai: Star Rail»

Desde su lanzamiento en 2023, «Honkai: Star Rail» se ha convertido en uno de los juegos más exitosos de HoYoverse, superando los 150 millones de descargas en todo el mundo. Este RPG de ciencia ficción se suma a otros títulos importantes de la empresa, entre los que se incluyen Genshin Impact y «Zenless Zone Zero», lo que ha contribuido a consolidar a HoYoverse como uno de los nombres más importantes del Todo sobre los videojuegosindustria.

El desarrollador ya está adelantando lo que vendrá después de la versión 4.3. Junto con la actualización, HoYoverse ha anunciado una próxima colaboración con UGREEN, que incluirá productos temáticos y eventos promocionales en varias regiones. La empresa también ha seguido adelantando el regreso de la colaboración con «Holy Grail War» a finales de este verano, lo que sugiere que se avecinan más contenidos cruzados.

No tengo ni idea de qué está pasando aquí, pero tiene muy buena pinta.

Ahora que el arco argumental de Planarcadia se acerca a un punto de inflexión clave, que por fin se puede jugar a la nueva versión de Blade y que se vislumbran nuevas colaboraciones en el horizonte, la versión 4.3 sienta unas bases importantes para el futuro de Honkai: Star Rail. Para los jugadores que estén planeando sus próximos tirages, ahora puede ser el momento perfecto para empezar a gastar esos «Jades Estelares» que tienen guardados, o para convertir algunos «Fragmentos Oníricos» antes de que cambien los banners actuales.