«Honkai: Nexus Anima» abre el plazo de inscripción para la prueba de evolución antes de la beta cerrada de julio

Prueba de evolución de Honkai: Nexus Anima comienza el 9 de julio en PC, iOS y Android.

comienza el 9 de julio en PC, iOS y Android. Ya está abierta la inscripción a través de la encuesta oficial de selección de personal de HoYoverse.

a través de la encuesta oficial de selección de personal de HoYoverse. La prueba presentará nuevos personajes, Anima, regiones, contenido de la historia y sistemas de juego.

HoYoverse ha abierto el plazo de inscripción para la próxima beta cerrada de «Honkai: Nexus Anima», su próximo juego de estrategia y aventura en el que hay que coleccionar criaturas. Conocida como «Evolution Test», la beta está prevista que comience el 9 de julio y estará disponible para PC, iOS y Android.

La «Evolution Test» supone la mayor presentación pública del juego desde su presentación inicial, ampliando tanto la narrativa como los sistemas de juego a disposición de los jugadores. Los participantes seleccionados mediante el proceso de selección tendrán acceso a nuevas regiones, personajes, compañeros Anima y mecánicas de progresión, mientras HoYoverse continúa con el desarrollo de cara al lanzamiento definitivo del juego.

La prueba «Evolution» amplía el mundo y la jugabilidad de «Honkai: Nexus Anima»

Ambientado en el amplio universo de Honkai, «Honkai: Nexus Anima» gira en torno a unas criaturas conocidas como «Anima», seres vinculados a poderosos Aspectos como la Luz y la Oscuridad, el Amor y el Odio, y la Realidad y la Ilusión. Los jugadores establecen vínculos con estos compañeros y utilizan sus habilidades en el combate, la exploración y la resolución de acertijos a lo largo del mundo del juego.

Durante la «Evolution Test», los jugadores asumen el papel de un viajero que escapa del cautiverio y comienza su viaje en Iia, una ciudad situada en el Plano de la Realidad. A partir de ahí, la aventura se extiende a través de múltiples planos interconectados, introduciendo nuevas tramas y escenarios, al tiempo que se van desvelando poco a poco los secretos relacionados con el pasado del protagonista.

Una de las principales novedades de la actualización es un mayor énfasis en la evolución de Anima. HoYoverse ha descrito la evolución como uno de los fenómenos que definen este mundo, en el que las transformaciones representan la creciente conexión entre los jugadores y sus compañeros. El sistema permite que los Anima se vuelvan más poderosos con el tiempo, al tiempo que conservan los recuerdos vinculados a momentos clave del viaje del jugador.

La «Evolution Test» también permitirá a los jugadores conocer más de cerca cómo encaja «Honkai: Nexus Anima» dentro de la franquicia «Honkai» de HoYoverse en su conjunto. Aunque el juego presenta su propio elenco de personajes, regiones y tramas, los seguidores más veteranos podrán reconocer temas y conceptos familiares que han aparecido en otras entregas de la serie.

Los jugadores interesados en explorar más a fondo el universo interconectado de HoYoverse mientras esperan la prueba de julio también pueden volver a jugar a Honkai: Star Rail, donde siguen estando disponibles los «Oneiric Shards» para conseguir «Stellar Jade», banners de personajes y otros contenidos premium relacionados con las actualizaciones en curso del juego.

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Novedades de la prueba «Evolution»

La actualización «Evolution Test» amplía considerablemente la zona inicial de Iia, lo que permite a los jugadores acceder a nuevos distritos, lugares emblemáticos, zonas comerciales y escenarios de la historia. HoYoverse ha afirmado que zonas como el Nexus Hall y el edificio True Nexus desempeñarán un papel más importante a la hora de presentar las facciones del mundo y los temas narrativos más amplios.

Durante la prueba también aparecerán varios personajes nuevos. Nanafey, Bai Mei y Olympia son algunos de los compañeros con los que se encontrarán los jugadores mientras investigan historias olvidadas y desentrañan misterios relacionados con el mundo fracturado de Nexus.

«¡Pájaro raro, te elijo a ti!»

Más allá de las novedades narrativas, la prueba pretende ofrecer una visión más profunda de cómo interactúan los sistemas de exploración, colección de criaturas, progresión y combate. HoYoverse ha afirmado que esta versión ampliada ofrecerá mayores oportunidades de descubrimiento, al tiempo que mostrará cómo las habilidades de Anima influyen en el desplazamiento, la resolución de acertijos y las batallas tácticas.

La prueba «Evolution» será una beta cerrada gratuita y de duración limitada, en la que se borrarán todos los avances una vez finalizada la prueba. Los jugadores interesados en participar pueden registrarse ya a través de la encuesta oficial sobre contratación, y los candidatos seleccionados tendrán acceso antes de la fecha de inicio, el 9 de julio. HoYoverse ha indicado que se darán a conocer más detalles sobre la prueba y las futuras fases de desarrollo a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.