Nuevos lanzamientos de videojuegos: del 29 de junio al 5 de julio de 2026

Aunque esta semana hay pocas novedades en cuanto a lanzamientos estrella, salvo un importante lanzamiento de contenido descargable, los jugadores siguen teniendo motivos de sobra para ilusionarse. Los desarrolladores independientes vuelven a ser los protagonistas del calendario de lanzamientos, con una buena selección de títulos innovadores que llegan a PC y consolas. También ha sido una semana destacada para los juegos que dan el salto desde los dispositivos móviles, lo que ofrece a aún más jugadores la oportunidad de disfrutar de algunas joyas ocultas en pantallas más grandes.

Farming Simulator 25: Paquete SKY Agriculture

A veces, no hay nada como arar un poco. Desarrollado y publicado por GIANTS Software, el SKY Agriculture Pack amplía Farming Simulator 25 con una nueva colección de maquinaria especializada del fabricante italiano SKY Agriculture. Este contenido descargable incluye sembradoras, cultivadores y equipos de agricultura de precisión adicionales, lo que proporciona a los agricultores virtuales aún más herramientas para optimizar sus operaciones en los extensos paisajes agrícolas del juego.

Al igual que en los paquetes de maquinaria anteriores, se ha prestado especial atención a la autenticidad, ya que cada máquina se ha recreado con un nivel de detalle impresionante y se ha integrado plenamente en los sistemas agrícolas ya existentes del juego. Esta expansión mantiene el ritmo constante de GIANTS Software en cuanto a contenidos posteriores al lanzamiento, lo que garantiza que Farming Simulator 25 siga siendo una de las simulaciones agrícolas más completas del mercado.

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Fatal Fury: City of the Wolves – Contenido descargable de Kenshiro

El desarrollador KOF Studio y la editorial SNK siguen ampliando Fatal Fury: City of the Wolves con la llegada de Kenshiro como el último luchador descargable. El emblemático protagonista de «Fist of the North Star» se une al plantel con sus características técnicas de Hokuto Shinken, aportando devastadores ataques a corta distancia y remates explosivos que recrean fielmente la legendaria serie de manga y anime.

Este crossover ha sido uno de los anuncios posteriores al lanzamiento de SNK que más ha dado que hablar, lo que consolida aún más a «City of the Wolves» como un homenaje a la historia de los videojuegos de lucha. Kenshiro llega con su propio escenario, música temática, contenido de la historia y trajes alternativos, mientras que la actualización que lo acompaña también introduce ajustes de equilibrio en la jugabilidad y mejoras adicionales en la experiencia de juego para todo el elenco de personajes.

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El misterio del silencio

Desarrollado por Half-Face Games y publicado por IndieArk, «El misterio del silencio» es una aventura de terror psicológico que combina exploración, acertijos ambientales y una narrativa centrada en la historia. Los jugadores investigan un lugar abandonado envuelto en misterios sobrenaturales, desvelando poco a poco inquietantes secretos mientras evitan las fuerzas invisibles que acechan en la oscuridad.

El juego ya ha llamado la atención en PC gracias a que prima la atmósfera por encima de los sustos repentinos, y los primeros jugadores han elogiado su inquietante diseño de sonido, su presentación minimalista y su tensión que va creciendo poco a poco. «El misterio del silencio» se suma a una creciente oleada de títulos de terror independientes que están llegando a las consolas, lo que demuestra que para provocar sustos memorables no hacen falta presupuestos de superproducción.

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High on Life 2

Tras su debut en Switch 2, la desarrolladora Squanch Games regresa con «High on Life 2», la secuela del irreverente shooter de ciencia ficción que se convirtió en uno de los éxitos sorpresa de 2022. Combinando una vez más la acción trepidante en primera persona con armas alienígenas que hablan y un sentido del humor absurdo, la secuela amplía el juego original con entornos más amplios, nuevas mecánicas de desplazamiento, armas vivientes adicionales y un elenco más amplio de extravagantes personajes extraterrestres.

Una de las noticias más destacadas en torno a la secuela es la continua evolución de Squanch Games tras el éxito del juego original. High on Life 2 promete una campaña más ambiciosa, elementos cooperativos ampliados y una mayor libertad para el jugador, al tiempo que conserva la comedia poco convencional y la colorida construcción del mundo que contribuyeron a consolidar la franquicia.

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Menciones destacadas

Hay otros juegos a los que merece la pena prestar atención esta semana. «Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains» ofrece a Hasbro’s juego de mesa clásico una renovación a lo grande en las principales consolas, mientras que «Rhythm Heaven Groove», de Nintendo, supone el tan esperado regreso de la querida serie rítmica a Nintendo Switch 2.

El éxito para móviles «Momento» da el salto a PC, llevando su aclamada experiencia de puzles a un nuevo público, mientras que «RV There Yet?» llega a PC con una acogedora aventura de viaje por carretera centrada en la vida en autocaravana. Por su parte, «Pocket City 2» continúa su expansión más allá de las plataformas móviles con nuevos lanzamientos para consolas y PC, ofreciendo a los aspirantes a alcaldes otra excelente opción para construir ciudades.

Aunque no haya una gran cantidad de lanzamientos AAA, el calendario de lanzamientos de esta semana pone de manifiesto el continuo auge del panorama independiente. Entre experiencias de terror innovadoras, simuladores relajantes y juegos de acción originales, no faltan nuevas aventuras por descubrir.