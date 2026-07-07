Minecraft GenWars: todo lo que necesitas saber sobre la nueva aventura PvP de asalto a torres

Conquista y mejora torres para desarrollar tu economía y ampliar tu influencia.

para desarrollar tu economía y ampliar tu influencia. Asalta las bases de tus rivales para robar generadores y recursos valiosos.

para robar generadores y recursos valiosos. Únete a tus amigos para defender tu territorio, escalar en las clasificaciones y conseguir recompensas.

Los jugadores de Minecraft que busquen un reto competitivo tienen una nueva experiencia en la que sumergirse con GenWars, una trepidante aventura PvP ya disponible para Minecraft: Bedrock Edition. Desarrollado por InPvP, el juego combina la posesión de torres, la generación de recursos, la defensa de bases y las incursiones de los jugadores en una experiencia multijugador persistente.

A diferencia de los modos PvP tradicionales, que se centran exclusivamente en el combate, GenWars añade una dimensión económica. Los jugadores deben aumentar su riqueza mediante generadores, reforzar sus torres y decidir cuándo defender su territorio o lanzar ataques contra sus rivales.

¿Qué es GenWars?

En esencia, GenWars gira en torno a la conquista de torres y su equipamiento con generadores, conocidos como «gens». Estos generadores generan ingresos con el paso del tiempo, lo que permite a los jugadores adquirir generadores más potentes, ampliar sus operaciones y aumentar su potencial de ingresos.

Los jugadores comienzan con un generador básico de Dirt y pueden ir avanzando hasta conseguir más de 100 tipos de generadores. Los nuevos generadores se pueden comprar, obtener mediante lanzamientos aéreos o conseguir asaltando las torres de otros jugadores. El resultado es un ciclo constante de construcción, mejora, defensa y expansión.

Las incursiones desempeñan un papel fundamental en la experiencia. Los jugadores atacantes disponen de un tiempo limitado para irrumpir en las torres enemigas, robar generadores y escapar con el botín. Los defensores, por su parte, deben fortificar sus bases y reaccionar rápidamente ante las amenazas que se avecinan. Dado que las incursiones tienen un límite de tiempo y los ataques repetidos contra la misma torre están restringidos, la estrategia es tan importante como la habilidad pura en el combate.

La progresión va más allá de la posesión de torres. Los jugadores van subiendo de rango de prestigio a medida que avanzan, desbloqueando nuevos entornos y recorriendo diferentes biomas inspirados en los mundos de Minecraft, desde el Mundo Superior hasta el Nether y, finalmente, el Fin. También están previstas actualizaciones de contenido mensuales, que aportarán nuevas formas de personalizar y proteger las torres.

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¿Quiénes son InPvP?

GenWars es una creación de InPvP, un estudio especializado en Minecraft Bedrock y socio oficial de Minecraft que lleva desarrollando experiencias multijugador desde 2014. El equipo gestiona varios servidores a gran escala y proyectos diseñados específicamente para los jugadores de la Edición Bedrock.

Además de GenWars, InPvP ofrece una variedad de experiencias multijugador adaptadas a diferentes estilos de juego. Entre ellas se incluyen Mineville, que cuenta con varios modos de juego centrados en la supervivencia; MegaSMP, para la supervivencia multijugador en un mundo abierto; y Zeqa, un servidor PvP competitivo basado en partidas clasificatorias y torneos.

Construye imponentes… torres… y lucha para protegerlas de otros jugadores.

GenWars aporta un nuevo estilo de juego al catálogo del estudio al combinar la progresión persistente, la gestión económica y el PvP basado en torres. En lugar de centrarse exclusivamente en la supervivencia o en los combates en la arena, anima a los jugadores a acumular riqueza, defender sus activos y enzarzarse en rivalidades continuas con otros jugadores.

El estudio también ha afirmado que GenWars recibirá actualizaciones periódicas tras su lanzamiento, y que entre las novedades previstas se incluyen guardias de torre, trampas personalizadas, nuevos diseños para las torres y más funciones de progresión. Para los jugadores a los que les gustan las experiencias multijugador competitivas con objetivos a largo plazo, GenWars está diseñado para ofrecer un desafío en constante evolución.