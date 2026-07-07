La actualización «World’s Game» de EA FC 26 trae eventos, recompensas y contenido de torneos inspirados en el Mundial

La actualización de «The World’s Game» ya está disponible en EA FC 26 y se celebra en paralelo al torneo internacional de fútbol de este verano.

en EA FC 26 y se celebra en paralelo al torneo internacional de fútbol de este verano. Los jugadores pueden competir en un nuevo torneo internacional de 48 equipos con 53 selecciones nacionales autorizadas.

con 53 selecciones nacionales autorizadas. Eventos del Festival del Fútbol, los retos en directo, las recompensas y el contenido de duración limitada continuarán durante los meses de junio y julio.

EA Sports ha lanzado la actualización «The World’s Game» para EA FC 26, que introduce una amplia gama de contenidos relacionados con el fútbol internacional en Ultimate Team, el modo Carrera, Kick Off y los torneos independientes. La actualización llega antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y está diseñada para reflejar muchos de los formatos y las tramas que se desarrollan en la competición real.

La novedad más destacada es el modo de torneo «The World’s Game», que se lanzó el 4 de junio. Inspirada en el formato real de la Copa del Mundo, la competición cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, tras lo cual se pasa a una fase eliminatoria de 32 equipos y, finalmente, a la final. Los jugadores pueden elegir entre 53 selecciones nacionales con licencia oficial, incluidas las 41 naciones que participan en el torneo real, además de otros países con licencia.

El torneo «The World’s Game» ya está disponible

La actualización también ha potenciado el realismo del fútbol internacional en EA FC 26. Se han añadido al juego nuevos estadios, como el Gillette Stadium y el BMO Field, y se han incorporado más selecciones nacionales en diversos modos de juego. Entre los equipos jugables añadidos a la ampliada lista internacional destacan países como Indonesia, Cabo Verde y Uzbekistán.

La clasificación se modificará para reflejar la situación real del Mundial.

Modo Carrera También se han incorporado importantes novedades relacionadas con el fútbol internacional. Ahora los jugadores pueden participar en el Torneo Internacional Masculino a través del modo «Carrera de entrenador», mientras que el modo «Carrera de jugador» presenta nuevos ICON y Héroes internacionales, además de objetivos relacionados con el torneo. Los nuevos «Puntos de partida en directo» y los «Retos en directo para entrenadores» permiten a los jugadores sumergirse en escenarios cambiantes inspirados en las historias del fútbol internacional.

Además del contenido del torneo, EA Sports también ha incorporado actualizaciones para equilibrar la jugabilidad, ajustes en los estilos de juego, cambios en la presentación, menús renovados y una serie de mejoras en la experiencia de usuario como parte de este parche más amplio.

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Gran parte del contenido actual de la actualización gira en torno a Football Ultimate Team y a la campaña «Festival of Football». El evento ha introducido un «Centro de eventos» específico, objetos temáticos para los jugadores, evoluciones, objetivos y un nuevo sistema de fichas que permite a los jugadores completar retos y canjear recompensas a través de una tienda de recompensas específica.

Los jugadores que inicien sesión en EA FC 26 durante el periodo del evento podrán conseguir de forma gratuita el objeto «Festival of Football ICON Pelé», mientras que habrá recompensas adicionales disponibles a través de los objetivos de temporada, los retos del evento y el avance en la campaña. El nuevo sistema de fichas tiene como objetivo ofrecer a los jugadores una mayor flexibilidad a la hora de elegir qué recompensas desean conseguir a lo largo del evento.

Un ejemplo de cómo funcionan los tokens.

EA Sports también ha confirmado que los «Manager Live Challenges» y las campañas del «Festival of Football», de temática internacional, continuarán durante todo el verano, siguiendo de cerca el desarrollo del torneo real. Está previsto que, a medida que avance la competición, se vayan lanzando a lo largo de junio y julio contenidos temáticos adicionales, recompensas y actividades de duración limitada.

EA Sports también ha dado a conocer el calendario de «Festival of Football: Journey of Nations», una serie de campañas temáticas de Ultimate Team que se desarrollarán a lo largo del verano. Cada capítulo se centra en un aspecto diferente del fútbol internacional y presenta nuevo jugador artículos, objetivos, evoluciones y recompensas relacionadas con el torneo en curso.

La campaña «Greats of the Game» está programada del 19 al 26 de junio y rendirá homenaje a algunos de los jugadores más emblemáticos del fútbol internacional. Se espera que la campaña presente nuevos objetos especiales para jugadores y contenido temático inspirado en actuaciones legendarias en los escenarios mundiales.

La promoción «Iconos nacionales» se celebrará del 26 de junio al 3 de julio y se centrará en los jugadores que se han convertido en un referente de sus selecciones nacionales gracias a sus destacadas actuaciones en múltiples torneos internacionales. Se espera que la promoción vaya acompañada de objetivos adicionales, retos para formar plantillas y recompensas del evento.

El programa «The Journey of Nations» concluirá con «The Finalists», que se celebrará del 3 al 10 de julio. Este capítulo final está pensado para coincidir con las últimas jornadas del torneo real y pondrá de relieve a los jugadores y las selecciones que hayan llegado más lejos en la competición.