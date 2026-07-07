La actualización «The Breach» de Dying Light 2 incorpora mapas creados por la comunidad, nuevos modos de juego y una hoja de ruta para el contenido generado por los usuarios

«The Breach» es una nueva iniciativa de contenido generado por los usuarios para «Dying Light 2: Stay Human».

para «Dying Light 2: Stay Human». El parche 1.28 presenta el primer capítulo , «Survival Archives», además de mejoras en la jugabilidad y el aspecto visual.

, «Survival Archives», además de mejoras en la jugabilidad y el aspecto visual. La actualización incluye mapas destacados de la comunidad, nuevos modificadores de juego y progresión compartida en todo el contenido generado por los usuarios.

Techland ha lanzado «The Breach», una nueva iniciativa para «Dying Light 2: Stay Human» diseñada para ampliar el contenido generado por los usuarios del juego. Ya disponible como parte del parche 1.28 en todas las plataformas, esta función introduce experiencias seleccionadas por la comunidad, opciones de juego experimentales y un marco para futuras actualizaciones centradas en el contenido generado por los usuarios.

El programa combina mapas creados en colaboración entre Techland y creadores seleccionados con proyectos elaborados por la comunidad y elegidos por el estudio. Según Techland, «The Breach» está pensado para servir como una plataforma continua de nuevas experiencias de juego que coexisten con el juego principal, al tiempo que permanecen conectadas a través de sistemas de progresión, recompensas y contenido específico.

«The Breach» se estrena con «Survival Archives»

«The Breach» se estrena con su primer capítulo, «Survival Archives», que cuenta con los personajes recurrentes Tolga y Fatin como guías para una selección de mapas y experiencias de juego. Los jugadores pueden acceder al nuevo contenido directamente a través del menú «Mapas y mods» sin necesidad de completar la campaña principal ni de iniciar una nueva partida guardada.

Entre las novedades más destacadas se encuentran dos modificadores oficiales de la jugabilidad. El modificador de «perspectiva en tercera persona» permite a los jugadores disfrutar del juego desde un nuevo ángulo de cámara, mientras que el modificador de «baja gravedad» cambia las mecánicas de movimiento y desplazamiento, con saltos más altos y una física modificada.

Como su nombre indica, el mapa «Atombourne» convierte «Dying Light» en «Bloodborne».

La actualización también destaca varias creaciones destacadas de la comunidad. «Atomborne», creado por el diseñador de mapas de la comunidad T.E.O., se inspira en juegos del estilo de Soulslike y muestra cómo los creadores están utilizando las herramientas de Dying Light 2 más allá de los límites del juego básico. Dead Circuit ofrece una experiencia de ciencia ficción que reimagina la fórmula de Dying Light en un entorno espacial.

Varios mapas retoman ubicaciones y modos del Dying Light original. Entre las experiencias destacadas se incluyen recreaciones de la comunidad de «Bozak Horde» y «Harran Prison», que recuperan contenidos que aparecieron por primera vez en el título de zombis de Techland de 2015. Los jugadores también pueden completar misiones relacionadas con contenido generado por los usuarios (UGC) para desbloquear recompensas, como armas, elementos cosméticos y trajes para Aiden inspirados en Tolga y Fatin.

El parche 1.28 también incluye mejoras generales en el juego base. Techland ha rediseñado las primeras horas de juego para facilitar la incorporación de los nuevos jugadores, ha ajustado la dificultad de los encuentros y la disponibilidad de botín en las primeras fases del juego, ha actualizado los efectos visuales del entorno y la iluminación de las escenas cinemáticas, y ha solucionado una serie de problemas señalados por la comunidad.

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¿Qué nos depara el futuro de Dying Light 2?

Techland describe «The Breach» como el inicio de una estrategia a largo plazo centrada en el contenido generado por los usuarios (UGC), más que como una actualización independiente. Está previsto que los próximos capítulos introduzcan nuevos mundos temáticos, conceptos de juego y experiencias comunitarias seleccionadas, siguiendo un calendario de lanzamientos continuos.

El estudio afirma que tiene la intención de seguir apoyando tanto el contenido oficial como el creado por la comunidad, y que algunos creadores seleccionados colaborarán directamente con los desarrolladores en proyectos destacados. También se ha publicado una hoja de ruta en tiempo real en la que se describen los próximos temas y las novedades previstas.

Aquí tienes el contenido de mapas que llegará a Dying Light 2 el próximo mes.

Techland ha indicado que ya se están barajando nuevas formas de juego. Aunque no se han anunciado fechas de lanzamiento concretas, el desarrollador afirma que las futuras actualizaciones podrían seguir ampliando las formas en que los jugadores disfrutan de Dying Light 2 más allá de la tradicional perspectiva en primera persona. parkour y combatesistemas.

Además de los futuros lanzamientos de contenido, Techland va a introducir un sistema de insignias destinado a destacar las creaciones más destacadas en función de la calidad, la creatividad y la experiencia general de los jugadores. La amplia biblioteca de contenido creado por la comunidad seguirá estando disponible, lo que permitirá a los jugadores explorar una selección más amplia de mapas y mods, al tiempo que ofrece a los creadores una plataforma para experimentar y compartir su trabajo.

Eneba News también ha hablado con Techland sobre los posibles planes de futuro para su última entrega, «Dying Light: The Beast», sobre la que puedes leer más en nuestro entrevista exclusiva.