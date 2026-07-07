Nuevos lanzamientos de videojuegos: del 22 al 28 de junio de 2026

La última semana de junio nos trae otra variada selección de lanzamientos de videojuegos, con títulos que abarcan desde juegos de lucha competitivos y emotivas aventuras indie hasta juegos de rol de inspiración retro y de terror y supervivencia. Tanto si quieres dominar nuevos combos, desentrañar oscuros misterios o simplemente disfrutar de un viaje conmovedor, la oferta de esta semana tiene algo que ofrecer a los jugadores de todas las plataformas.

Dead or Alive 6: Última ronda

El equipo desarrollador NINJA y la editorial Koei Tecmo vuelven al ruedo con «Dead or Alive 6: Última ronda», la edición definitiva de la veterana serie juego de lucha. Partiendo de la versión original, «Last Round» reúne la amplia plantilla de personajes, los escenarios, los trajes y el contenido posterior al lanzamiento del juego, al tiempo que perfecciona su trepidante sistema de combate para adaptarlo a las plataformas modernas. La versión también incluye diversas mejoras de usabilidad diseñadas para que tanto el juego en línea como el offline resulten más accesibles.

El tema más comentado en torno a «Last Round» es su posicionamiento como la experiencia completa de «Dead or Alive 6». Al reunir años de contenido descargable en un único paquete, los nuevos jugadores pueden disfrutar de la serie al máximo, mientras que los aficionados habituales tienen acceso a todas las actualizaciones importantes sin tener que comprar el contenido por separado.

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El ciervo y el niño

Desarrollado por Lifetap Studios y publicado por Plug In Digital, «Deer & Boy» es un juego cinematográfico de plataformas y puzles que narra la historia de un niño y su fiel compañero, un ciervo, en su viaje por un mundo hermoso pero peligroso. Combinando acertijos ambientales, secuencias de sigilo y una narrativa cargada de emoción, el juego hace especial hincapié en la cooperación entre sus dos protagonistas.

Antes de su lanzamiento, «Deer & Boy» ha sido comparado con aclamadas aventuras narrativas como «Brothers: A Tale of Two Sons» y «Spirit of the North», gracias a su conmovedora trama y a su estilo visual pictórico. Las primeras reseñas han elogiado la atmósfera del juego y su narrativa sin diálogos, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos independientes más interesantes de la semana.

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Pergaminos oscuros

Desarrollado por doinksoft y publicado por Devolver Digital, Dark Scrolls es un juego de plataformas y acción de temática fantástica que combina un ritmo trepidante combate de tipo «hack-and-slash» con el caos de los shoot-’em-up y la progresión roguelite. Los jugadores pueden enfrentarse a partidas generadas proceduralmente, ya sea en solitario o en modo cooperativo local y en línea, eligiendo entre una lista de héroes distintos, cada uno con habilidades únicas, objetivos secundarios y accesorios personalizables que fomentan diferentes estilos de juego. Los niveles diseñados a mano, las rutas ramificadas, los secretos ocultos y los jefes cada vez más desafiantes garantizan que no haya dos partidas exactamente iguales.

Una de las características más destacadas del juego es su énfasis en la rejugabilidad. Entre partida y partida, los jugadores pueden gastar las monedas que hayan recogido en «Bruce & Goose’s Shoppe» para desbloquear poderosas ventajas, ataques devastadores y aliados invocables, creando combinaciones espectaculares inspiradas en los clásicos juegos de arcade. Tras su lanzamiento el 22 de junio para PC y Nintendo Switch, Dark Scrolls ya ha recibido elogios por su encantadora presentación en pixel art, su modo de juego cooperativo y su satisfactoria mezcla de plataformas de la vieja escuela con el diseño roguelite moderno.

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La carne se convirtió en miedo

Desarrollado por Tainted Pact Games y publicado por Assemble Entertainment, «La carne se convirtió en miedo» es un título de terror y supervivencia muy inspirado en los clásicos del género de la era PlayStation. Los jugadores investigan un remoto centro de investigación invadido por grotescos horrores biológicos, gestionando cuidadosamente los recursos limitados mientras resuelven acertijos ambientales y descubren la verdad que se esconde tras un aterrador experimento científico.

El juego ha despertado un gran interés gracias a su enfoque deliberadamente retro, con ángulos de cámara fijos, una atmósfera opresiva y una exploración metódica. Las últimas reseñas han destacado el diseño realista de sus criaturas y las influencias del terror clásico, lo que sitúa a «La carne se convirtió en miedo» como uno de los lanzamientos indie de terror más prometedores del año. Tendremos una reseñade esto pronto.

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Menciones destacadas

Esta semana también hay otros partidos a los que merece la pena prestar atención. Starfox regresa por fin en Nintendo Switch 2, reviviendo una de las franquicias de ciencia ficción más queridas de Nintendo para una nueva generación de jugadores. A Necromancer’s Tale llega a PC, ofreciendo un juego de rol centrado en la narrativa en el que la moral y la magia prohibida dan forma a la historia.

Mousebusters lleva a PC y consolas un juego cooperativo de caza de fantasmas con una estética desenfadada de dibujos animados, mientras que Deltarune: Capítulo 5 continúa la aclamada saga de juegos de rol de Toby Fox y se lanzará para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC.

Tanto si vuelves a sumergirte en una legendaria saga de lucha, como si te adentras en conmovedoras aventuras independientes o te enfrentas a un survival horror que te hará pasar pesadillas, los lanzamientos de esta semana demuestran lo variado que sigue siendo el panorama de los videojuegos.