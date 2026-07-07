Todo lo que sabemos sobre GTA VI

Decir queGrand Theft Auto VI Decir que es el juego más esperado de 2026 es, en sí mismo, quedarse muy corto, ya que cualquier dato relacionado con el decimoséptimo GTA El título se valora como el oro. Si te cuesta estar al día de todas las noticias relacionadas con De Rockstar’s Si eres un apasionado de la cultura, estás en el lugar adecuado: aquí, en Noticias de EnebaEstaremos al tanto de todos los hechos confirmadossobreGTA VI, y este artículo se actualiza periódicamente.

En el momento de redactar este artículo, lo más importante que hay que saber es lo siguiente:

Grand Theft Auto VI está ambientada en el estado ficticio de Leonida, y cuenta con una versión moderna de Vice City junto con varias regiones nuevas.

junto con varias regiones nuevas. Los jugadores controlan a dos protagonistas Jason Duval y Lucía Caminos, cuya colaboración da lugar a una historia centrada en una conspiración delictiva a escala estatal.

Jason Duval y Lucía Caminos, cuya colaboración da lugar a una historia centrada en una conspiración delictiva a escala estatal. El juego sale a la venta el 19 de noviembre de 2026 for PlayStation 5 and Xbox Series X|S.

Junio de 2026: Comienzan los pedidos por adelantado

Rockstar inaugurado oficialmente reservas paraGrand Theft Auto VIel 25 de junio, elPS5 and Xbox Series X|S. Es muy probable que haya una versión para PC, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. El estudio contribuyó a que Internet se volviera aún más loco cuando presentó la portada en YouTube, lo que supuso la primera vez que un vídeo de este tipo acumulaba casi 800 000 visualizaciones en 24 horas.

*APLAUSOS ENORMES*

Rockstar ha confirmado los precios de las dos ediciones disponibles: Edición estándar: 79,99 $ Edición Definitiva: 99,99 $



Rockstar También ha confirmado que habrá una edición física de Grand Theft Auto VI está disponible, pero no incluye ningún disco. En su lugar, incluye un código de descarga. Las versiones Standard, Ultimate y Code in a Box vienen con bonificaciones por reserva:

El paquete «Vintage Vice City» , que incluye un sedán Vapid Stanier del ’55 en dos tonos y un garaje, además de la mundialmente famosa Ocean Beach, y atuendos y peinados extravagantes tanto para Jason como para Lucía. Los jugadores también recibirán un diseño de arma emblemático que, en palabras de Rockstar, «evoca los excesos del pasado».

, que incluye un sedán Vapid Stanier del ’55 en dos tonos y un garaje, además de la mundialmente famosa Ocean Beach, y atuendos y peinados extravagantes tanto para Jason como para Lucía. Los jugadores también recibirán un diseño de arma emblemático que, en palabras de Rockstar, «evoca los excesos del pasado». Un mes gratis de Grandes éxitos, en particular, un ingreso mensual recurrente de 500 000 GTA$ en tu Grand Theft Auto Online la cuenta bancaria del personaje, tarjetas Shark especiales con un 15 % de bonificación El gran atraco al tren, acceso a servicios gratuitos y con descuento Grand Theft Auto Online vehículos, una selección renovada de clásicos Rockstar Games títulos y otros juegos destacados en el Grandes éxitosBiblioteca de juegos.

Ten en cuenta que, aunque anteriorGrand Theft Autojuegos tenía un componente en línea, Rockstarha dicho queGTA VI es una experiencia para un solo jugador. La Edición Definitiva también incluye una gran cantidad de contenido al que solo pueden acceder dentro del juego los jugadores que tengan esta versión del juego, a saber:

Vehículos exclusivos

’95 Grotti Cheetah – Un coche deportivo de inspiración retro con una decoración exclusiva.

– Un coche deportivo de inspiración retro con una decoración exclusiva. Shitzu Tiburón – Una lancha rápida de alta gama para explorar las vías navegables de Leonida.

– Una lancha rápida de alta gama para explorar las vías navegables de Leonida. Buggy Vapid Dominator de 1967 – Un potente buggy todoterreno diseñado para terrenos accidentados.

– Un potente buggy todoterreno diseñado para terrenos accidentados. Los vehículos del refugio de Jason – Hay vehículos adicionales disponibles en el refugio de Jason.

– Hay vehículos adicionales disponibles en el refugio de Jason. Ganado Retro Build – Un vehículo único, fabricado a medida para los Ganado.

Armas exclusivas

Me gustan las armas grandes y no puedo negarlo.

Revólveres Hawk y Little Morgan – Un par de revólveres personalizados inspirados en Jason y Lucía.

– Un par de revólveres personalizados inspirados en Jason y Lucía. Variantes de armas personalizadas – Versiones exclusivas grabadas de las armas cortas características de los protagonistas.

Negocios y ubicaciones exclusivas

Taller de personalización Rideout Customs – Taller de personalización de vehículos.

– Taller de personalización de vehículos. Salón unisex de Sara – Peinados y personalización de personajes.

– Peinados y personalización de personajes. Tienda de ropa Stock 305 – Ropa y moda exclusivas.

– Ropa y moda exclusivas. Estudio de tatuajes Electric Fang – Tatuajes y arte corporal adicionales.

– Tatuajes y arte corporal adicionales. Taller de modificaciones de «Willie el Tuerto» – Especialistas en personalización de vehículos todoterreno.

Cosméticos exclusivos

No estoy muy seguro de que esas botas peguen con esa camiseta, pero ¿qué sé yo del estilo de Vice City?

Al estilo de Vice City – Trajes y opciones de apariencia adicionales inspirados en el estilo emblemático de Vice City.

– Trajes y opciones de apariencia adicionales inspirados en el estilo emblemático de Vice City. Goodtime Gear – Una colección exclusiva de ropa y productos de belleza.

Contenido exclusivo de la historia

Tienda de productos ilegales PTT Youngin$ (Complejo) – Una nueva ubicación y contenido narrativo relacionado, integrados en la campaña para un jugador.

– Una nueva ubicación y contenido narrativo relacionado, integrados en la campaña para un jugador. Colección de coches clásicos – Una actividad exclusiva relacionada con vehículos clásicos de colección que se desarrolla a lo largo de la historia.

Rockstar dijo: «Los extras de la Edición Definitiva se entrelazan con todos los aspectos de la historia de Jason y Lucía, y en cada capítulo se descubren nuevos elementos».

Mayo de 2026: Primero en consolas

Ha sido un mes flojo, ya que Rockstar no reveló ninguna información especialmente nueva sobre el juego. Sin embargo, Strauss Zelnick, director ejecutivo de la editorial del juego, Take-Two Interactive, declaró en una entrevista with Bloomberg why Grand Theft Auto VI no estará disponible para PC en el momento del lanzamiento:

“Rockstar siempre se inicia en la consola porque creo que, en lo que respecta a un lanzamiento como ese, te juzgan por cómo atiendes al público principal. Es decir, por cómo atiendes de verdad al consumidor principal. Si tu público principal no está ahí, si no se le atiende en primer lugar y de la mejor manera posible, es como si no llegases a tus demás consumidores».

Aunque Zelnick no confirmó ni desmintió la existencia de una versión para PC, es muy poco probable que Rockstar no se centrará en este sector (Según Newzoo,recienteInforme sobre videojuegos para PC y consolas se calcula que el número de jugadores de PC en todo el mundo ha aumentado hasta los 966 millones este año, frente a los 662 millones de jugadores de consolas).

Además, desde un punto de vista histórico, Rockstar ha lanzado todos sus juegos primero en consolas y después en PC. GTA V, por ejemplo, salió a la venta para PC un año y medio después de su lanzamiento inicial.

Rockstar derribó una enorme cadena de fichas de dominó cuandoha aplazado el lanzamiento de Grand Theft Auto VI hasta el 19 de noviembre de 2026. Otros estudios, desde los de categoría AAA hasta los independientes, comenzaron frenéticamente a mudarse deDe Rockstar’s way mientras intentaban (y siguen intentando) hacerse con un poco de espacio para sí mismos.

En una noticia, Rockstar dijo: «Lamentamos alargar aún más lo que ya sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de acabado que esperáis y merecéis».

Rockstar fijó una fecha de lanzamiento inicial para el 26 de mayo de 2026, dándose un año para poner el juego a punto. Por supuesto, ya hemos visto cómo se ha modificado esta fecha. El estudio también ha publicado el segundo tráiler oficial junto con una importante actualización de la GTA VI página web, en la que se da a conocer la mayor recopilación de información oficial hasta la fecha.

Leonida Keys, amigos.

Hemos descubierto que el juego se desarrolla en el estado ficticio de Leonida, inspirada en Florida. Rockstar describe a Leonida como su «mayor y más envolvente evolución de Grand Theft Auto«todavía».

Rockstar ha revelado seis regiones con nombre propio en Leonida, lo que convierte a GTA VI en la primera entrega de la serie en confirmar oficialmente la existencia de varias áreas geográficas diferenciadas antes de su lanzamiento. Esto sugiere un mundo considerablemente más amplio que De GTA V Los Santos y el condado de Blaine.

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosía

Parque Nacional del Monte Kalaga

Lucia Caminos

En esta foto vemos a Lucía dándole una buena paliza al saco de boxeo.

Rockstar confirmó oficialmente que Lucía es uno de los personajes del juego’s dos protagonistas con los que se puede jugar, con datos personales clave sobre su personaje, entre ellos que acaba de salir de la prisión de Leonida y que está decidida a labrarse un futuro mejor.

Jason Duval

Aquí Jason, ocupado desprendiendo un aire de chico malo de verdad.

Rockstar confirmó que Jason es el segundo protagonista jugable, revelando que tiene un pasado turbulento y que, por ello, se ve cada vez más envuelto en el mundo del crimen de Leonida.

Rockstar’s La sinopsis oficial confirma que, tras un atraco fallido, Jason y Lucía se ven envueltos en una conspiración criminal que abarca toda Leonida. Su relación constituye el núcleo emocional de la narración, aunque a lo largo del camino la pareja recibe ayuda (y se ve obstaculizada) por varios personajes secundarios, entre los que se incluyen:

Cal Hampton

Brian Heder

Boobie Ike

Dre’Quan Priest

Real Dimez

Raúl Bautista

Solo subiografías oficiales y cargos se han confirmado.

Diciembre de 2023: La presentación oficial de «Grand Theft Auto VI» hace historia en YouTube

RockstarpresentadoGrand Theft Auto VIcon suprimer tráiler oficial, donde se confirmó:

El título oficial del juego es Grand Theft Auto VI .

. La historia se desarrolla en Vice City y en todo el estado de Leonida.

El juego se desarrolla en un entorno actual.

Se reveló que Lucía era una de las protagonistas jugables.

GTA VI se anunció para PlayStation 5 and Xbox Series X|S.

Será interesante ver qué parte del antiguo Vice City se incluye en la versión actualizada.

El tráiler se convirtió en uno de los tráilers de videojuegos más vistos de la historia; alcanzó los 100 millones de visualizaciones en 24 horas y, desde entonces, ha superado los 285 millones de visualizaciones. Esto lo convierte en más popular que el Los Vengadores: La guerra del infinito tráiler (271 millones de visualizaciones a fecha de julio de 2026) y el tráiler más visto en YouTubehistoria.

Los rumores empezaron a circular hace casi cuatro años, cuando Se filtró una gran cantidad de material de las primeras fases de desarrollo en línea tras una intrusión en la red. Rockstar Más tarde reconoció públicamente el incidente y confirmó que las imágenes eran material auténtico de las primeras fases de desarrollo.

Febrero de 2022: Rockstar confirma que GTA VI está en desarrollo

Tenemos que remontarnos hasta el 4 de febrero de 2022 para empezar a recibir noticias oficiales sobre Grand Theft Auto 6, ya que es entonces cuando Rockstar Gamesanunció quedesarrollo activo de la próxima GTATítuloestaba «en plena marcha».

En el momento de este comunicado, GTA V ya llevaba nueve años en el mercado (se lanzó en septiembre de 2013). Para cuando Grand Theft Auto VI Cuando por fin salga a la venta en noviembre de este año, habrá transcurrido un periodo de 13 años entre una entrega y la siguiente. Es impresionante, pero no bate ningún récord: ese honor le corresponde a Más allá del Palacio de Hielo 2, que salió a la venta nada menos que 37 años después del primer juego.

Rumores sin confirmar sobre GTA 6

AunqueRockstar Aunque no ha confirmado oficialmente muchas de las características de juego de las que tanto se ha hablado, como las economías dinámicas, los sistemas de combustible o el comportamiento de los PNJ controlado por IA, la buena noticia es que el estudio ha empezado a intensificar su campaña de marketing para Grand Theft Auto VI, así que en los próximos meses iréis sabiendo más al respecto. No te pierdasEl centro de información sobre GTA 6 de Eneba ¡Para más novedades confirmadas sobre el juego!