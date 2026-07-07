ARK: Survival Ascended se amplía con «Tides of Fortune», «Genesis Ascended Part I» y el lanzamiento sorpresa de «Dragontopia»

Génesis Ascendido, Parte I Ya está disponible como actualización gratuita para ARK: Survival Ascended.

Ya está disponible como actualización gratuita para ARK: Survival Ascended. La expansión premium «Tides of Fortune» presenta el combate naval, los barcos y nuevas criaturas.

presenta el combate naval, los barcos y nuevas criaturas. Studio Wildcard Además, lanzó por sorpresa «ARK: Dragontopia», una nueva expansión centrada en los dragones que seguirá ampliándose hasta diciembre.

Studio Wildcard ha lanzado una de las mayores actualizaciones de contenido hasta la fecha para ARK: Survival Ascended, con la incorporación de tres novedades importantes que amplían el juego de supervivencia tanto al océano como a los cielos. Ya están disponibles la actualización gratuita «Génesis Ascendido, Parte I», la expansión premium «Tides of Fortune» y el lanzamiento sorpresa de ARK: Dragontopia.

En conjunto, estas tres actualizaciones introducen nuevas regiones, criaturas, sistemas de progresión y mecánicas de juego. Mientras que «Génesis Ascendido, Parte I» retoma una de las expansiones argumentales ya existentes de ARK, «Tides of Fortune» centra la atención en la exploración y el combate naval a gran escala, y «Dragontopia» abre las puertas a una aventura totalmente nueva centrada en los dragones que seguirá recibiendo actualizaciones de contenido a lo largo de 2026.

«Genesis Ascended» y «Tides of Fortune» transforman los océanos de ARK

La actualización gratuita «Génesis Ascendido, Parte I» remasteriza la expansión original al tiempo que introduce una de las mayores novedades técnicas de ARK: Survival Ascended: su primer sistema de agua basado en la física. El nuevo bioma oceánico cuenta con olas dinámicas, flotabilidad realista y enfrentamientos navales a gran escala mientras los jugadores exploran islas, fortalezas ocultas y misiones de la historia junto al compañero de IA HLN-A, que vuelve a la aventura.

La actualización también presenta al Palaeoctopus, una nueva criatura acuática capaz de trepar por acantilados, capturar múltiples objetivos con sus tentáculos y producir tinta de colores que los jugadores pueden recoger. Esta criatura se suma a la creciente lista de fauna prehistórica disponible en ARK: Survival Ascended.

El Paleoctopus, que aparece aquí a punto de lanzar al mar a varios desafortunados.

Junto con la actualización gratuita se lanza «Tides of Fortune», una expansión premium centrada en la jugabilidad naval. Los jugadores pueden construir y personalizar barcos, desde ágiles balandros hasta bergantines más grandes, antes de llevarlos a batallas navales a gran escala utilizando cañones de costado controlados manualmente y munición especializada. Los barcos también se pueden mejorar a través de árboles de habilidades específicos de «Piratería», «Comercio» y «Lujo», lo que permite a los capitanes adaptar sus flotas a diferentes estilos de juego.

La expansión también presenta dos nuevas criaturas de compañía. El «Tidepup» proporciona apoyo curativo y defensivo antes de convertirse, con el tiempo, en una montura, mientras que el «Parrot» ayuda a los jugadores a localizar tesoros ocultos, botines valiosos y naves enemigas. Las nuevas secuencias argumentales, en las que participan Karl Urban y Auli’i Cravalho, continúan además la narrativa iniciada en anteriores expansiones de ARK.

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ARK: Dragontopia inicia una nueva aventura en los cielos

Además del contenido centrado en el océano, Studio Wildcard lanzó de forma inesperada ARK: Dragontopia, un nuevo pase de expansión premium que traslada la acción a un mundo aéreo dominado por dragones. En lugar de llegar como una expansión completa desde el primer día, Dragontopia recibirá varias actualizaciones importantes de contenido a lo largo de finales de julio, octubre y diciembre, que culminarán con el lanzamiento de un gran mapa aéreo interconectado.

La primera actualización presenta a Eclipsar Umbra, un dragón capaz de librar combates aéreos, lanzar ataques de plasma y teletransportarse a corta distancia. Los jugadores también pueden empezar a avanzar en el nuevo árbol de habilidades de dragones, que refuerza el vínculo entre los supervivientes y sus dragones al tiempo que desbloquea nuevas habilidades ofensivas, defensivas y de desplazamiento.

Han llamado desde «Cómo entrenar a tu dragón»: quieren que les devuelvas sus dragones.

Entre las características adicionales se incluyen el gancho «Drake Claw Grappler» para desplazarse a gran altura, la armadura cosmética «Draconic Armor» y nuevo equipamiento de fabricación inspirado en los dragones. Studio Wildcard ha anunciado que se añadirán más dragones, sistemas de progresión y características de juego a lo largo del resto del año, a medida que Dragontopia siga expandiéndose.

«Génesis Ascendido, Parte I», «Tides of Fortune» y el primer capítulo de «ARK: Dragontopia» ya están disponibles para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Los jugadores actuales de ARK: Survival Ascended pueden acceder a Genesis Ascended Parte I como una actualización gratuita, mientras que Tides of Fortune y Dragontopia están disponibles como expansiones premium.