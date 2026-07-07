Stellaris: la expansión «Nomads» sale a la venta junto con la actualización gratuita 4.4 «Pegasus»

«Stellaris: Nomads» ya está disponible para PC como expansión independiente y como parte del Pase de expansión de la temporada 10.

como expansión independiente y como parte del Pase de expansión de la temporada 10. La expansión presenta imperios nómadas , naves arca, nuevos orígenes, contratos y redes comerciales.

, naves arca, nuevos orígenes, contratos y redes comerciales. La actualización gratuita 4.4 de Pegasus incorpora mejoras en el sistema de combate, cambios en la interfaz de usuario, mejoras en el rendimiento y funciones que facilitan la experiencia del usuario.

Paradox Interactive ha lanzado «Nomads», una nueva expansión para Stellaris que introduce un estilo de gestión de imperios radicalmente diferente, centrado en civilizaciones móviles en lugar de en las colonias tradicionales. La expansión salió a la venta el 15 de junio para PC, junto con la actualización gratuita 4.4 «Pegasus».

Nomads permite a los jugadores construir imperios sin reclamar territorios ni colonizar planetas, sino basándose en enormes naves-arca que hacen las veces de capitales móviles. La expansión también introduce nuevos sistemas de progresión, orígenes y mecánicas de juego diseñadas en torno a la exploración, el comercio y la diplomacia en toda la galaxia.

Nomads presenta «Mobile Empires» y nuevas formas de jugar a Stellaris

La principal novedad de Nomads es la incorporación de los «Imperios nómadas», que ya no están vinculados al control de sistemas estelares ni a la colonización de mundos. En su lugar, los jugadores recorren la galaxia a bordo de naves-arca que hacen las veces de hábitat principal, capital y bastión militar.

Estas naves Arkship pueden mejorarse y personalizarse con el tiempo, y los jugadores pueden especializarlas para fines militares, científicos o civiles mediante nuevos módulos, distritos y mejoras. Estas flotas cuentan con el apoyo de Wayline Networks, un nuevo sistema que permite a los jugadores establecer rutas comerciales a través de Waystations y recolectar recursos mientras viajan entre sistemas.

En el espacio, nadie puede oírte… en el espacio.

La expansión también introduce un sistema de contratos que permite a los jugadores completar misiones para otros imperios a cambio de recursos, influencia y favores diplomáticos. Según Paradoja, esta mecánica tiene como objetivo ofrecer a las civilizaciones nómadas nuevas formas de interactuar con el resto de la galaxia, más allá de la conquista y la colonización tradicionales.

«Nomads» añade cuatro nuevos orígenes: «Voidfarers», un punto de partida habitual para las civilizaciones nómadas; «Heirs of the Khan», en el que el sucesor de un khan asesinado intenta recuperar su trono; El Camino Sagrado, un origen centrado en la peregrinación y basado en la fe y la exploración; y Viaje Eterno, que plantea a los jugadores la tarea de gestionar una sociedad itinerante dividida entre pasajeros adinerados y la tripulación que les atiende.

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Además de la expansión de pago, Paradox ha lanzado la actualización gratuita 4.4 «Pegasus» para todos Stellaris jugadores. La actualización introdujo la posibilidad de unirse y abandonar guerras que ya están en curso, una función que cambia significativamente la forma en que los jugadores pueden responder a los conflictos galácticos en constante evolución.

Pegasus también ha incluido actualizaciones en el sistema de oficios del juego, herramientas ampliadas para la selección de oficios, una interfaz rediseñada del «Registro de situaciones», mejoras en el rendimiento, correcciones de errores y otras mejoras que facilitan la experiencia de juego. Estos cambios están disponibles independientemente de si los jugadores adquieren o no la expansión «Nomads».

Voy a esperar a que aparezca una nave heroica hasta el final de la noche / Tiene que ser potente y tiene que ser rápida / Y tiene que venir recién salida de la batalla

La propia expansión también introdujo una serie de nuevos contenidos para las últimas fases del juego. Entre lo más destacado se encuentra la ambición «Defensor de la Galaxia», que permite a los jugadores acceder a naves heroicas diseñadas para combatir las principales amenazas galácticas, y el «Cañón Estelar», una nueva mejora de megaestructura capaz de disparar un arma energética que abarca toda la galaxia y que se alimenta de las reservas energéticas de un imperio.

Entre el contenido adicional se incluyen «Champions Forge Live!», una nueva actividad de combate de flotas al estilo gladiatorio, nuevos «Paragons nómadas» de Renombre, normas cívicas, tradiciones y otras opciones de personalización del imperio. «Nomads» ya está disponible como parte del Pase de Expansión de la Temporada 10 de Stellaris o como compra independiente para PC.