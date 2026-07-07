Warhammer 40.000: Darktide incorpora la clase Skitarii, además de nuevos eventos y misiones

La clase Skitarii ya está disponible en Warhammer 40.000: Darktide para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

en Warhammer 40.000: Darktide para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La actualización también presenta el evento en directo «Dark Rites» , nuevo contenido de «Expediciones» y nuevos tipos de enemigos.

, nuevo contenido de «Expediciones» y nuevos tipos de enemigos. Los jugadores pueden personalizar las configuraciones de los Skitarii a través de un nuevo árbol de habilidades, mejoras cibernéticas y compañeros «servo skull».

Fatshark ha lanzado la tan esperada clase Skitarii para Warhammer 40.000: Darktide, lo que supone una de las mayores actualizaciones de contenido del juego desde su lanzamiento. Ya disponible en Steam, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la actualización presenta un nuevo arquetipo jugable inspirado en el Adeptus Mechanicus, junto con una serie de contenidos adicionales para los jugadores actuales.

El lanzamiento también coincide con el inicio del evento en directo «Dark Rites», nuevas actividades de «Expediciones» y la llegada de nuevos tipos de enemigos a Tertium. Para los jugadores de Darktide que deseen ampliar su plantilla con la última clase, las Aquilas siguen siendo la moneda premium del juego para desbloquear paquetes cosméticos y contenido adicional introducido a través de las actualizaciones continuas.

Los Skitarii marchan hacia la Tercera

La nueva clase Skitarii sitúa a los jugadores en el papel de un Skitarii Alpha Primus, un agente de élite mejorado mediante la cibernética avanzada del Adeptus Mechanicus. Fatshark ha afirmado que la clase se ha diseñado pensando en la flexibilidad, ya que ofrece múltiples estilos de juego viables respaldados por un árbol de talentos no lineal que permite a los jugadores crear personajes especializados en el combate a distancia, el combate cuerpo a cuerpo o los ataques eléctricos.

Una de las características más destacadas de esta clase es la capacidad de desplegar hasta tres compañeros «servo skull». Estas unidades de apoyo flotantes pueden desempeñar diversas funciones en el campo de batalla, como piratear objetivos, revivir a aliados caídos y atacar a los enemigos con armamento incendiario. El sistema añade una nueva dimensión a la toma de decisiones tácticas en las misiones cooperativas de Darktide.

¡Uf!

Los jugadores también tienen acceso a un arsenal específico de armamento del Adeptus Mechanicus. Entre las nuevas opciones se incluyen las armas de arco, los blásters de fósforo, las espadas transónicas y los rifles galvánicos, lo que permite a los Skitarii disponer de un equipamiento muy diferente al que tienen las clases existentes.

Además de la personalización de combate, la clase ofrece opciones adicionales para la creación de personajes. Los jugadores pueden elegir entre diferentes patrones de mejora, tipos de materiales, orígenes en los Mundos Forja y perfiles de voz, lo que les permite crear una versión más personalizada de los soldados cibernéticos del Omnissiah.

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La actualización de los Skitarii se lanza junto con el evento en directo «Dark Rites», en el que los equipos de asalto deben recuperar las reliquias corrompidas reunidas por el culto de la Admonición. A lo largo del evento, los jugadores pueden alinearse con una de las dos facciones, cada una de las cuales ofrece bonificaciones y recompensas únicas en el juego.

Los Seguidores de Santa Messelina se centran en el apoyo al equipo mediante un mayor alcance de coherencia y una mayor velocidad de movimiento y de ataque, mientras que el Azote de los Infieles ofrece bonificaciones más agresivas centradas en el daño infligido y los efectos de quemadura. El evento está diseñado para ofrecer diferentes formas de completar las misiones en función de las preferencias de cada jugador.

Fatshark también ha ampliado «Expeditions» con una nueva zona de búsqueda de recursos que lleva a los jugadores a las tierras baldías de Atoma al amanecer. La actualización incluye peligros ambientales, mejoras en la experiencia de juego, ajustes de equilibrio y correcciones de errores destinados a mejorar la experiencia de juego en general.

Los Vanguards de Scab y Dreg, que parecen necesitar un buen lavado.

Mientras tanto, han llegado a Tertium dos nuevos tipos de enemigos. La Vanguardia Scab y la Vanguardia Dreg son unidades de élite humanas equipadas con escudos que combinan resistencia con una mayor movilidad, lo que plantea nuevos retos a los escuadrones acostumbrados a enfrentarse a amenazas más lentas, como los Ogryn. Junto con la clase Skitarii, el evento en directo y las actualizaciones de las misiones, el último parche supone una de las incorporaciones más importantes que ha recibido Darktide desde su lanzamiento.